Les 11 meilleures alternatives à Zoho Cliq pour la collaboration en équipe en 2025

Une communication et une collaboration efficaces sont la clé de la productivité sur les lieux de travail d'aujourd'hui. Les bons outils aident les équipes à coordonner les tâches, à discuter en temps réel et à gérer les projets de manière transparente.

Zoho Cliq est un choix populaire, offrant des fonctionnalités de messagerie, de visioconférence et de gestion des tâches.

🧠 Fait amusant : On dit que le nom « Zoho » provient de l'acronyme « SOHO », qui signifie « small office or home office » (petit bureau ou bureau à domicile).

Mais il se peut qu'il ne réponde pas aux besoins de toutes les équipes. Si vous cherchez une solution plus adaptée, vous êtes au bon endroit.

Cet article explore les alternatives à Zoho Cliq avec des fonctionnalités puissantes pour améliorer le travail en équipe. Plongeons dans les meilleures applications de communication d'équipe qui transforment la façon dont les entreprises discutent. 💬

⏰ Résumé en 60 secondes Voici un bref aperçu des 11 meilleures alternatives à Zoho Cliq : ClickUp (Idéal pour la collaboration entre équipes et la gestion de projets)

Slack (Idéal pour une communication fluide au sein de l'équipe)

Microsoft Teams (Idéal pour la collaboration intégrée au bureau)

Rocket. Discuter (Idéal pour une communication open-source personnalisable)

Zoom (Idéal pour les vidéoconférences et les webinaires)

Mattermost (Idéal pour la collaboration sécurisée et personnalisable des équipes)

Google Chat (Idéal pour l'intégration à l'environnement de travail Google)

Discord (Idéal pour la création de communautés et la communication)

Chanty (Idéal pour une collaboration efficace au sein d'une équipe)

Skype (Idéal pour une communication économique)

RingCentral (Meilleur outil de communication pour les entreprises)

Que rechercher dans les alternatives à Zoho Cliq ?

Lorsque vous comparez les alternatives à Zoho Cliq, recherchez des fonctionnalités qui assistent une communication fluide et augmentent la productivité de votre équipe :

Outils de communication complets : Choisissez des plateformes qui combinent la messagerie directe, les discussions de groupe et la vidéoconférence pour permettre une collaboration en temps réel

gestion efficace des projets et des tâches : *Sélectionnez des systèmes qui combinent des capacités de gestion de projet et de suivi des tâches, permettant aux équipes d'attribuer des responsabilités, de fixer des délais et de mesurer la progression sur une seule plateforme. Certaines plateformes fournissent des flux de travail personnalisables pour vous aider à gérer les tâches plus efficacement

Intégrations étendues : Assurez-vous que l'alternative est compatible avec les outils que votre équipe utilise déjà, tels que les systèmes CRM, les services de stockage de fichiers et autres programmes de productivité

*interface conviviale : Trouvez une plateforme dotée d'une interface intuitive et adaptable pour réduire le temps d'apprentissage et augmenter le taux d'adoption par les utilisateurs

Sécurité et conformité : privilégiez les technologies de communication qui offrent privilégiez les technologies de communication qui offrent de solides protections de sécurité, telles que le chiffrement de bout en bout et la conformité aux normes du secteur, afin de sécuriser les informations critiques de l'entreprise

*intégration multiplateforme : Choisissez des outils qui fonctionnent sur tous les appareils, comme votre navigateur ou votre téléphone portable, et qui vous permettent de rester à jour et de répondre facilement à tous les messages

💡 Conseil de pro : Une communication d'équipe efficace dans des environnements de travail diversifiés nécessite plus que de bonnes intentions : elle exige des pratiques délibérées et les bons outils. Investissez dans des plateformes et des habitudes qui comblent le fossé de la séparation physique, favorisant la clarté et la connexion au sein de votre équipe.

Les 11 meilleures alternatives à Zoho Cliq

Voici un aperçu des meilleures alternatives à Zoho Cliq, chacune avec ses points forts, pour vous aider à identifier celle qui convient le mieux à vos défis de communication.

1. ClickUp (Idéal pour la collaboration en équipe et la gestion de projet)

ClickUp est l'application « Tout-en-un » pour le travail qui allie collaboration en temps réel, gestion de projet et automatisation des flux de travail. Contrairement aux outils qui se concentrent uniquement sur le chat ou le partage de documents, ClickUp offre un environnement de travail complet où les équipes peuvent planifier, communiquer et exécuter sans changer d'outils.

Collaborez efficacement avec vos coéquipiers en temps réel grâce à ClickUp Chat

ClickUp Chat facilite la communication en temps réel en gardant les discussions directement liées à votre travail. Les membres de l'équipe peuvent discuter en tête-à-tête ou dans des fils de discussion de groupe sans quitter l'application, ce qui réduit les changements de contexte et permet de garder les discussions centrées sur des tâches ou des projets spécifiques.

Dans Chat, vous pouvez étiqueter des coéquipiers, lier des tâches et référencer des fichiers, transformant ainsi les discussions en actions et améliorant la coordination de l'équipe. De plus, grâce à des fonctionnalités basées sur l'IA telles que Catch Me Up, vous pouvez rapidement résumer les mises à jour clés, vous assurant ainsi de ne jamais manquer de détails importants.

Fonctionnalité de mise à jour de ClickUp Discuter

ClickUp Chat dispose d'une fonctionnalité intégrée de visioconférence et de partage d'écran appelée SyncUps, parfaite pour les réunions d'équipe, les sessions de brainstorming et les briefs. Les équipes peuvent collaborer en face à face sans quitter leur flux de travail.

Synchronisations dans ClickUp

Les appels sont améliorés par des résumés générés par IA, la mise en relation des tâches et des annotations en temps réel, afin que les réunions débouchent sur des actions et pas seulement sur des discussions.

Création, partage et modification en cours des tâches avec votre équipe dans ClickUp Docs

Le partage de fichiers dans ClickUp est transparent. Vous pouvez joindre des documents à des tâches, les partager dans des fils de discussion ou les ajouter à des commentaires : tout reste organisé et accessible.

Utilisez ClickUp Docs pour partager et collaborer sur des tâches en temps réel. Cela aide les membres de l'équipe à trouver les ressources dont ils ont besoin quand ils en ont besoin.

Gérez vos tâches sans effort dans l'affichage des tâches de ClickUp

La capacité de ClickUp à intégrer les discussions à la gestion des tâches et des flux de travail le distingue des autres plateformes de collaboration.

D'un simple clic, discuter peut se transformer en tâche à accomplir. Teams permet d'attribuer des tâches, de fixer des délais et d'assurer le suivi de la progression sans outils supplémentaires.

📌 Plus vous en savez : Contrairement à Zoho Cliq, ClickUp propose des Tableaux blancs , permettant aux équipes de faire un brainstorming visuel et de transformer les idées en tâches réalisables.

Les flux de travail personnalisables permettent aux équipes d'adapter les procédures à leurs besoins, et l'automatisation gère les tâches répétitives, ce qui permet aux équipes de se concentrer sur l'essentiel. L'intervalle de modèles de forfait de communication de ClickUp facilite la prise en main de la plateforme et des tâches.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Transformez les messages en tâches et liez les fils de discussion aux tâches avec ClickUp Chat

Création et partage d'enregistrements d'écran pour transmettre des messages sans recourir à de longues chaînes d'e-mails

ClickUp Brain, optimisé par l'IA, pour connecter les personnes, le travail et les connaissances de votre organisation UtilisezClickUp Brain, optimisé par l'IA, pour connecter les personnes, le travail et les connaissances de votre organisation

Automatisation des tâches routinières grâce à des déclencheurs et des actions personnalisables

Personnalisez les tâches avec des champs personnalisés, des statuts et des affichages

*limites de ClickUp

Certains utilisateurs sont confrontés à une courbe d'apprentissage en raison de l'intervalle de fonctionnalités

tarifs de ClickUp*

Free Forever

Illimité : 7 $/mois par utilisateur

Entreprise : 12 $/mois par utilisateur

Enterprise : Contact pour les tarifs

ClickUp Brain : Ajoutez-le à n'importe quel forfait payant pour 7 $ par mois et par utilisateur

évaluations et avis sur ClickUp*

G2 : 4. 7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4. 6/5 (plus de 4 300 avis)

Les utilisateurs apprécient la manière dont ClickUp crée une plateforme de communication unifiée. Voici ce qu'un utilisateur avait à dire :

ClickUp a regroupé toutes les communications provenant de différents canaux, tels que les e-mails, les discussions (et) WhatsApp, en un seul endroit. Ainsi, vous savez où aller pour trouver les informations dont vous avez besoin.

ClickUp a regroupé toutes les communications provenant de différents canaux, tels que les e-mails, les discussions et WhatsApp, en un seul endroit. Ainsi, vous savez où aller pour trouver les informations dont vous avez besoin.

📮ClickUp Insight : Un travailleur du savoir typique doit se connecter avec 6 personnes en moyenne pour terminer son travail. Cela signifie qu'il doit établir 6 connexions principales par jour pour rassembler le contexte essentiel, aligner les priorités et faire avancer les projets. La difficulté est réelle : les suivis constants, la confusion entre les différentes versions et les trous noirs en matière de visibilité érodent la productivité des équipes. Une plateforme centralisée comme ClickUp, avec Connected Search et la gestion des connaissances par l'IA, permet de remédier à cela en mettant instantanément le contexte à portée de main.

2. Slack (Idéal pour une communication fluide au sein de l'équipe)

via Slack

Slack est un outil de communication populaire qui permet la collaboration entre les équipes grâce à des canaux organisés, une messagerie asynchrone et des intégrations complètes. En tant qu'alternative à Zoho Cliq, Slack offre une interface conviviale qui améliore la productivité en centralisant les discussions avec des canaux dédiés, le partage de fichiers et les intégrations d'applications dans un emplacement accessible.

Slack se distingue par son vaste répertoire d'applications et ses notifications personnalisables, qui répondent à divers besoins organisationnels. Ces capacités font de Slack un choix incontournable pour les organisations à la recherche d'une solution de communication polyvalente et évolutive.

Les meilleures fonctionnalités de Slack

Créez des espaces dédiés à différents projets ou équipes

Connectez-vous à plus de 2 600 applications, dont Google Drive, Salesforce et Trello

Localisez rapidement les discussions et les fichiers passés grâce à de puissantes capacités de recherche

Épinglez des messages dans des canaux ou des messages pour garder les informations essentielles accessibles

Limites de Slack

Les fonctionnalités d'audioconférence et de vidéoconférence sont limitées à 50 participants

Peut devenir coûteux pour les grandes équipes car le prix est calculé par utilisateur

Manque de fonctionnalités intégrées de gestion de projet (nécessite des intégrations)

*tarification de Slack

Free

Pro : 8,75 $/mois par utilisateur

Business+ : 15 $/mois par utilisateur

Enterprise Grid : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Slack

G2 : 4,5/5 (plus de 33 000 avis)

Capterra : 4. 7/5 (plus de 23 000 avis)

📚 Lire aussi : Les meilleures alternatives à Slack pour la communication au sein des équipes

3. Microsoft Teams (Idéal pour la collaboration intégrée au bureau)

via Microsoft Teams

Microsoft Teams est un hub de collaboration complet, parfaitement intégré à la suite Microsoft 365. Il permet aux utilisateurs d'accéder à des outils tels que Word, Excel et SharePoint au sein d'une même interface.

Tout comme Slack, Teams fournit une communication par canaux, une messagerie directe et un partage de fichiers. Cependant, son facteur clé de différenciation est son intégration profonde avec Microsoft 365. Cela en fait une alternative appropriée à Zoho Cliq pour de nombreuses organisations utilisant des produits Microsoft.

Le résultat est que les utilisateurs peuvent être co-auteurs de documents, gérer des calendriers et collaborer sur des projets sans passer d'une application à l'autre.

Les meilleures fonctionnalités de Microsoft Teams

Organisez des réunions en ligne pouvant accueillir jusqu'à 300 participants, avec partage d'écran et arrière-plans personnalisés

Utilisez Microsoft Copilot pour bénéficier d'une assistance à la rédaction intelligente et d'une intégration avec les applications Microsoft 365 telles que Word, PowerPoint et Teams

Résume automatiquement les réunions pour fournir aux utilisateurs les points clés, les tâches suggérées et les points saillants

Améliorez l'expérience des réunions virtuelles grâce à des fonctionnalités telles que le flou d'arrière-plan, l'enregistrement des réunions et le sous-titrage en direct

Limites de Microsoft Teams

Certaines fonctionnalités avancées nécessitent des forfaits supérieurs ou des abonnements supplémentaires

Consomme d'importantes ressources système, ce qui peut affecter les performances sur les appareils plus anciens

*tarifs de Microsoft Teams

Free

*microsoft Teams Essentials : 4 $ par mois et par utilisateur

*microsoft 365 Business Basic : 6 $/mois par utilisateur

*microsoft 365 Business Standard : 12,50 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Microsoft Teams

G2 : 4. 3/5 (plus de 15 000 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 9 700 avis)

📖 En savoir plus : Principales alternatives et principaux concurrents de Microsoft Teams

4. Rocket. Discuter (Idéal pour une communication open-source personnalisable)

Rocket.Chat est un outil de communication open source qui permet aux équipes de personnaliser leur environnement de messagerie en fonction de leurs besoins. Il offre toutes les fonctionnalités essentielles que l'on attend d'une plateforme de communication d'équipe, telles que la discussion en temps réel, l'audio et la vidéo conférence, ainsi que d'importantes possibilités de personnalisation.

Contrairement aux plateformes propriétaires telles que Slack ou Teams, Rocket. Chat permet aux entreprises d'héberger leurs services sur leurs serveurs, garantissant ainsi la confidentialité et le contrôle des données. Cela fait de Rocket. Chat une option intéressante pour les organisations ayant des exigences strictes en matière de sécurité ou celles qui préfèrent gérer leur infrastructure.

Son architecture modulaire et son assistance API étendue permettent une intégration sans effort avec divers outils et services, améliorant ainsi la collaboration et la productivité des équipes.

Les meilleures fonctionnalités de Rocket. Chat

Améliorez la sécurité des communications entre Rocket. Discutez et les applications compatibles avec la matrice en utilisant un réseau fédéré pour éviter les inscriptions multiples sur les serveurs

Communiquez dans plus de 50 langues pour une collaboration mondiale

Intégrer des canaux de communication tels que le chat en direct et l'e-mail sur une seule plateforme

Utilisez la plateforme de robots de Rocket. Chat pour automatiser les tâches répétitives

Rocket. Limites de la discussion

Les utilisateurs ont rapporté des problèmes occasionnels de stabilité des serveurs

Les capacités d'auto-hébergement et de personnalisation nécessitent une expertise technique importante pour la configuration et la maintenance

Prix de Rocket. Discuter

Débutant : Gratuit

Avantage : Tarification personnalisée

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et commentaires sur Rocket. Chat

G2 : 4. 2/5 (plus de 300 avis)

Capterra : 4. 3/5 (plus de 150 avis)

L'assistance multi-discussion de Rocket. Chat a été saluée par ses utilisateurs, tout comme sa facilité de mise en œuvre. Voici ce qu'un utilisateur en dit :

Il est facile à mettre en œuvre et offre une assistance pour plusieurs canaux de discussion qui peuvent être utilisés pour un petit groupe d'une équipe ou même pour un grand nombre de membres du groupe.

Il est facile à mettre en œuvre et offre une assistance pour plusieurs canaux de discussion qui peuvent être utilisés pour un petit groupe d'une équipe ou même pour un grand nombre de membres du groupe.

5. Zoom (Idéal pour les vidéoconférences et les webinaires)

via Zoom

Zoom est souvent synonyme de vidéoconférence. Il s'agit d'une plateforme de communication vidéo largement reconnue pour ses fonctionnalités fiables de vidéoconférence et d'audioconférence haute définition. De plus, l'évolutivité de Zoom permet d'organiser de grandes réunions avec de nombreux participants, répondant ainsi à divers besoins organisationnels.

La plateforme offre une interface conviviale et des fonctionnalités telles que le partage d'écran, les salles de réunion et l'enregistrement. Cela en fait une solution idéale pour les entreprises et les équipes éducatives qui cherchent à renforcer la collaboration à distance.

Zoom sur les meilleures fonctionnalités

Divisez les grandes réunions en petits groupes pour permettre les discussions et le brainstorming

Accueillez jusqu'à 10 000 participants avec des sondages en direct, des questions-réponses et des analyses des participants

Fournir des traductions lors de réunions pour un public multilingue

Utilisez la fonctionnalité Zoom Clips pour améliorer vos capacités de communication vidéo asynchrone

*limites de Zoom

Le forfait gratuit limite les réunions de groupe à 40 minutes

Des problèmes de sécurité ont été soulevés dans le passé (bien que Zoom ait pris des étapes pour y remédier)

Fonctionnalités limitées pour discuter par rapport aux plateformes de communication dédiées aux équipes

*tarifs Zoom

Basic : Free

Pro : 15,99 $/mois par utilisateur

Entreprise : 21,99 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Zoom

G2 : 4,5/5 (plus de 56 000 avis)

Capterra : 4. 6/5 (plus de 14 000 avis)

De nombreux utilisateurs apprécient les fonctionnalités de Zoom en matière de connectivité vidéo, comme l'explique l'un d'eux:

Chaque logiciel a ses avantages, mais dans les périodes où la vidéoconférence est votre besoin principal, Zoom ne vous laisse jamais tomber.

Chaque logiciel a ses avantages, mais dans les périodes où la vidéoconférence est votre besoin principal, Zoom ne vous laisse jamais tomber.

6. Mattermost (Idéal pour une collaboration sécurisée et personnalisable entre les équipes)

via Mattermost

Mattermost est une autre plateforme de collaboration open source créée pour les entreprises qui ont besoin de solutions sécurisées et auto-hébergées. Elle offre un ensemble complet de fonctions, telles que la messagerie en temps réel, le partage de fichiers et la gestion des flux de travail, ce qui en fait une alternative viable à Zoho Cliq.

Les vastes possibilités de personnalisation de Mattermost le rendent idéal pour les industries qui valorisent la protection des données et la conformité aux protocoles de sécurité internes. La plateforme prend en charge divers plugins qui permettent aux équipes de l'adapter à leurs flux de travail spécifiques, favorisant ainsi une collaboration efficace entre les services.

Les meilleures fonctionnalités de Mattermost

Exécutez des opérations améliorées par l'IA dans des paramètres de cloud privés à l'aide de LLM open source et personnalisés

Déployez la plateforme sur les serveurs de votre entreprise, en garantissant la confidentialité des données et la conformité avec les politiques internes

Connectez-vous à des outils essentiels tels que GitLab et Jira pour centraliser votre flux de travail

Communiquez efficacement entre équipes internationales grâce à l'assistance multilingue

Limites de Mattermost

L'installation et la configuration initiales peuvent être complexes pour les organisations ne disposant pas de ressources informatiques dédiées

Certains utilisateurs ont rapporté avoir rencontré des bugs lors de l'utilisation de l'application

L'interface utilisateur peut sembler moins soignée que certaines alternatives commerciales

Tarification de Mattermost

Free

Professionnel : 10 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Mattermost

G2 : 4. 3/5 (plus de 300 avis)

Capterra : 4. 4/5 (plus de 160 avis)

🔎 Le saviez-vous ? Selon des recherches, les équipes plus petites et plus diversifiées sont plus susceptibles de faire un travail innovant qu'une équipe plus grande au sein de la même entreprise.

7. Google Chat (Idéal pour l'intégration avec Google Environnements de travail)

Google Chat est une plateforme de communication qui interagit efficacement avec Google Workspace, offrant aux équipes une messagerie directe, des discussions de groupe et des espaces de collaboration. Cette alternative à Zoho Cliq offre une intégration transparente avec les applications de Google Workspace, permettant aux utilisateurs de partager des fichiers depuis Google Drive, de collaborer sur des documents en temps réel et de planifier des réunions via Google Agenda directement dans l'interface de discussion.

Une telle intégration cohérente optimise les flux de travail des entreprises qui utilisent déjà la suite d'outils de productivité de Google. L'interface conviviale de Google Chat et l'accessibilité des appareils en font un choix pratique pour les entreprises à la recherche d'une solution de communication cohérente.

Les meilleures fonctionnalités de Google Chat

Organisez les discussions et les projets de votre équipe au sein de salles virtuelles appelées Espaces

Localisez rapidement les messages et fichiers partagés grâce à une fonction de recherche puissante

Collaborez sur des documents directement dans l'interface de discussion

Utilisez la saisie de texte prédictive pour rédiger des messages plus efficacement, réduire le temps de saisie et minimiser les erreurs

Limites de Google Chat

Les fonctionnalités avancées peuvent nécessiter un abonnement à Google Environnements de travail

Moins d'options de personnalisation de l'interface par rapport à certains concurrents

Moins d'options de personnalisation que certaines alternatives open-source

*tarifs de Google Chat

Business Starter : 8,40 $/mois par utilisateur

Business Standard : 16,80 $/mois par utilisateur

Business Plus : 26,40 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et commentaires sur Google Discuter

G2 : N/A

Capterra : 4,5/5 (plus de 2 000 avis)

8. Discord (Idéal pour la création de communautés et la communication)

via Discord

Discord est une plateforme de communication polyvalente qui permet de discuter par texte, voix et vidéo, ce qui en fait une alternative intéressante à Zoho Cliq. Initialement conçue pour les communautés de joueurs, Discord est également devenue une application de messagerie informelle pour les entreprises, qui assiste divers groupes et organisations grâce à des fonctionnalités telles que les canaux organisés, la messagerie directe et de nombreuses options d'intégration.

Discord est structuré autour de « serveurs », qui peuvent être publics ou privés. Vous pouvez créer plusieurs canaux de texte et de voix pour différents sujets ou équipes au sein de chaque serveur. Il est connu pour sa faible latence de discussion vocale, ce qui le rend idéal pour la communication en temps réel, même pendant les jeux en ligne.

Bien qu'il ne soit pas principalement conçu pour les entreprises, la flexibilité et le forfait gratuit de Discord en font une option intéressante pour certaines équipes.

Les meilleures fonctionnalités de Discord

Utilisez la messagerie texte, les canaux vocaux et les vidéos asynchrones pour répondre aux préférences de communication

Personnalisez vos interactions avec des émojis personnalisés, des avatars animés et des thèmes de profil uniques

Partagez votre écran en haute définition pour des présentations et un travail collaboratif

Améliorez les fonctionnalités en ajoutant des bots pour la modération, la planification ou le divertissement

Limites de Discord

Comparé aux plateformes destinées aux entreprises, Discord ne dispose pas d'outils intégrés de gestion des tâches et des projets

La gestion des notifications est un défi, en particulier sur les serveurs à forte activité, ce qui peut entraîner une surcharge d'informations

Peut être intimidant pour les utilisateurs qui ne sont pas familiarisés avec son interface

Tarification de Discord

Free

Nitro Basic : 2,99 $/mois

Nitro : 9,99 $/mois

Évaluations et avis sur Discord

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : 4. 7/5 (plus de 450 avis)

9. Chanty (Idéal pour une collaboration efficace en équipe)

via Chanty

Chanty est une application de communication et de collaboration d'équipe qui simplifie les processus grâce à des fonctionnalités telles que l'historique illimité des messages, la gestion des tâches et les connecteurs. En tant qu'alternative à Zoho Cliq, Chanty offre une interface conviviale et intuitive pour une intégration transparente sur tous les appareils et toutes les plateformes, ce qui réduit la courbe d'apprentissage pour les entreprises.

En plus de ses capacités de communication de base, Chanty s'intègre à diverses applications tierces, permettant aux équipes d'unifier leurs flux de travail en connectant les outils existants directement au sein de la plateforme. Le système de gestion des tâches intégré permet aux utilisateurs de convertir les messages en tâches, de les attribuer aux membres de l'équipe et de suivre la progression à l'aide d'un tableau Kanban.

Les meilleures fonctionnalités de Chanty

Organise les tâches, les discussions et le contenu partagé dans un hub centralisé grâce à la fonctionnalité Teambook

Accédez à toutes vos discussions passées sans aucune limite

Connectez Chanty à des outils tels que Trello, Asana et Google Drive pour améliorer la productivité

Augmentez votre productivité grâce aux capacités d'IA de la plateforme qui offrent des options de remplissage automatique et améliorent la précision des recherches au fil du temps

Limites de Chanty

Il offre un nombre limité d'intégrations par rapport à d'autres plateformes

Les utilisateurs ont rapporté des problèmes et des dysfonctionnements avec la fonctionnalité de visioconférence

Tarification Chanty

Free

Business : 4 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis de Chanty

G2 : 4. 5/5 (plus de 40 avis)

Capterra : 4. 7/5 (plus de 30 avis)

Chanty est appréciée pour son efficacité, un utilisateur déclarant :

Dans l'ensemble, Chanty a été un excellent ajout à la boîte à outils de notre équipe. Il a rendu nos communications internes et notre collaboration beaucoup plus efficaces, et les avantages l'emportent largement sur les quelques inconvénients mineurs.

Dans l'ensemble, Chanty a été un excellent ajout à la boîte à outils de notre équipe. Il a rendu nos communications internes et notre collaboration beaucoup plus efficaces, et les avantages l'emportent largement sur les quelques inconvénients mineurs.

10. Skype (Idéal pour une communication économique)

via Skype

Skype est un vétéran de la communication numérique, principalement connu pour ses capacités de visioconférence et d'appel vocal. Bien qu'il ait évolué pour inclure la messagerie instantanée et le partage de fichiers, ses fonctionnalités d'appel restent son principal atout.

Skype est une option simple et économique pour les particuliers et les petites équipes qui ont besoin d'un moyen fiable pour passer des appels via Internet. Il est particulièrement utile pour les appels internationaux, car Skype propose des tarifs compétitifs pour appeler des lignes fixes et des téléphones portables.

⚠️ Avertissement : La fermeture de Skype en mai 2025 signifie que les utilisateurs peuvent se connecter à Microsoft Teams Free avec leurs identifiants Skype. Les discussions et les contacts sont transférés de manière transparente, vous pouvez donc continuer à profiter des appels et des messages gratuits, ainsi que de nouvelles fonctionnalités telles que les réunions et les communautés, le tout dans l'application Teams.

Les meilleures fonctionnalités de Skype

Participez à des visioconférences et des conférences audio de haute qualité avec des individus ou des groupes

Partagez votre écran pendant les appels pour améliorer les présentations et les discussions

Enregistrez les discussions pour les consulter à nouveau si nécessaire

Générer automatiquement des sous-titres pendant les appels, améliorant ainsi l'accessibilité pour les différents participants

Limites de Skype

Certains utilisateurs estiment que l'interface utilisateur est obsolète par rapport à d'autres applications

Offre moins d'intégrations avec des applications tierces, ce qui limite son adaptabilité dans divers environnements technologiques

Fonctionnalités limitées par rapport aux plateformes modernes de communication entre équipes

Tarifs Skype

Free

Mobiles et fixes : à partir de 2,99 $/mois

évaluations et commentaires sur Skype*

G2 : 4. 3/5 (23 000 avis)

Capterra : 4. 2/5 (plus de 500 avis)

Les utilisateurs apprécient la facilité de configuration de Skype, comme l'a déclaré l'un d'entre eux :

Il est incroyablement facile à utiliser, rapide à configurer et offre des performances optimales sur tous les appareils.

Il est incroyablement facile à utiliser, rapide à configurer et offre des performances optimales sur tous les appareils.

11. RingCentral (Meilleur pour les solutions de communication d'entreprise)

via Ring Central

RingCentral est une technologie de communication basée sur le cloud qui répond aux besoins des entreprises modernes. Sa solution de communications unifiées intègre la messagerie d'entreprise, la vidéoconférence haute capacité et de puissants services téléphoniques sur une seule plateforme.

La plateforme offre de nombreuses fonctionnalités de messagerie d'équipe, notamment la discussion en temps réel, le partage de fichiers et la gestion des tâches, facilitant ainsi une collaboration transparente entre les organisations. Ses capacités de vidéoconférence assistent les réunions haute définition avec des options de partage d'écran et d'enregistrement, améliorant ainsi les interactions virtuelles.

Le système de téléphonie cloud de RingCentral offre également des fonctionnalités avancées de gestion des appels telles que le routage des appels, la messagerie vocale vers e-mail et le standard automatique.

Meilleures fonctionnalités de RingCentral

Obtenez des analyses en temps réel et des outils de rapports qui fournissent des informations sur les modèles de communication, les performances des équipes et les interactions avec les clients,

Utilisez des fonctionnalités telles que le transfert d'appel, l'enregistrement et la messagerie vocale vers e-mail pour améliorer l'efficacité du traitement des appels

Collaborez grâce au partage de fichiers, à la gestion des tâches et aux intégrations logicielles

Organisez des vidéoconférences pouvant accueillir jusqu'à 500 participants

Limites de RingCentral

La plateforme peut nécessiter une courbe d'apprentissage plus abrupte pour les nouveaux utilisateurs

L'ensemble complet de fonctionnalités de RingCentral est proposé à un prix plus élevé et plus déroutant que certaines alternatives

*tarifs RingCentral

Video Pro : Free

Vidéo Pro+ : 15 $/mois par utilisateur

Core : 30 $/mois par utilisateur

Avancé : 35 $/mois par utilisateur

*ultra : 45 $/mois par utilisateur

Chambre : 49 $/mois par chambre

Webinaire : 75 $/mois par organisateur

évaluations et avis sur RingCentral*

G2 : 4. 1/5 (plus de 1 000 avis)

Capterra : 4. 2/5 (plus de 1 200 avis)

⭐ Quelques autres alternatives utiles à Zoho Cliq : Troop Messenger (Idéal pour les besoins de sécurité des équipes de petite et moyenne taille)

Brosix (Idéal pour les équipes à distance qui recherchent une communication sécurisée)

Element (Idéal pour la communication décentralisée et open-source)

Pumble (Meilleure option économique pour les petites équipes)

Laquelle de ces alternatives à Zoho Cliq choisirez-vous ?

Grâce à cette liste des principaux concurrents de Zoho Cliq, vous pouvez comparer les principales fonctionnalités, les points forts et les limites de chaque outil. Que vous accordiez de la valeur aux fonctionnalités de communication avancées, aux intégrations fluides ou à la gestion sophistiquée des tâches et des flux de travail, il existe une plateforme capable de répondre aux besoins spécifiques de votre équipe.

Si vous recherchez une solution qui va au-delà des solutions de discussion classiques, ClickUp est un excellent choix. Il intègre la discussion en temps réel, la vidéoconférence, le partage de fichiers et des capacités de gestion de projet achevées sur une seule plateforme, ce qui en fait une solution adaptable pour les équipes qui cherchent à améliorer la collaboration et l'efficacité.

Explorez le large éventail de fonctionnalités de ClickUp pour découvrir comment il améliore la communication au sein des équipes et la gestion des tâches.

Inscrivez-vous gratuitement dès aujourd'hui et découvrez comment cela peut transformer vos flux de travail ! 🚀