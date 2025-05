les 11 meilleures alternatives à DeepSeek en 2025

Le meilleur atout de la croissance rapide de l'IA est que les concurrents ne cessent de placer la barre plus haut.

Chaque nouveau modèle d'IA repousse les limites, offrant aux utilisateurs de meilleures options et tenant les entreprises, les PDG et les investisseurs en haleine.

DeepSeek AI en est un excellent exemple. Contrairement à ChatGPT et à d'autres grands modèles linguistiques, qui prospèrent grâce aux frais d'abonnement mensuels, DeepSeek AI offre une alternative gratuite et open-source qui remet en question le modèle de revenus traditionnel de l'IA.

DeepSeek AI se distingue également par une utilisation réduite de la mémoire, ce qui diminue le coût d'exécution des tâches d'IA, un aspect apprécié des professionnels des entreprises et des analystes de données.

Si vous reconsidérez maintenant DeepSeek AI et que vous recherchez plusieurs modèles d'IA tout aussi efficaces (et qui ne vous ruineront pas), vous n'êtes pas seul. Voici une liste des 11 meilleures alternatives à DeepSeek AI que vous pouvez essayer pour booster votre productivité et votre travail.

Qu'est-ce que DeepSeek IA ?

DeepSeek AI est une plateforme d'IA gratuite et open source qui exploite les données web en temps réel pour générer des informations, aider à la rédaction, analyser les tendances et même s'attaquer aux tâches de codage.

Développé par Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence Basic Technology Research Co. , Ltd. , DeepSeek a été fondé en 2023 et a lancé son chatbot et son modèle DeepSeek-R1 en janvier 2025.

Voici un aperçu de ce que DeepSeek IA peut faire :

Traite et génère du texte grâce à un traitement avancé du langage naturel, permettant tout, de l'aide à la rédaction à la création de documents techniques ✅

Assistance de plusieurs langages de programmation et gestion des défis de code complexes , ce qui en fait un outil puissant pour le développement de logiciels ✅

Effectue une analyse des données en temps réel , aidant les analystes de données à extraire des informations à partir de grands ensembles de données rapidement et efficacement ✅

Rivalise avec les meilleurs modèles d'IA tels que Perplexity AI et Google Gemini, offrant des fonctionnalités comparables à un coût inférieur ✅

Pourquoi choisir des alternatives à DeepSeek IA ?

Les capacités de l'IA de DeepSeek ont fait des vagues, mais si nous examinons les avis des utilisateurs, nous commencerons à trouver de nombreux défauts. Voici les plus grands défis qui font que les gens reconsidèrent leur choix :

1. Problèmes de serveur : quand « gratuit » signifie « indisponible » 😥

DeepSeek IA est peut-être open source et rentable, mais si vous avez déjà essayé de l'utiliser pendant les heures de pointe, vous savez à quel point c'est difficile. De nombreux utilisateurs font état de temps d'arrêt fréquents des serveurs et de temps de réponse lents.

💡 Conseil de pro : vous souhaitez rendre votre IA plus intelligente, plus rapide et plus efficace ? Les agents LLM peuvent automatiser les flux de travail, améliorer la prise de décision et personnaliser l'expérience des utilisateurs.

2. Problèmes de confidentialité : qui surveille ? 👀

DeepSeek AI a suscité des inquiétudes quant à la sécurité des données et aux pratiques éthiques en matière d'IA. Bien qu'aucune preuve concrète ne suggère des problèmes de sécurité, les entreprises qui traitent des données sensibles sur les clients ou des informations propriétaires peuvent hésiter avant de l'intégrer dans leurs flux de travail.

3. Accès limité aux API : des paywalls tapis dans l'ombre 👤

Bien sûr, le chatbot web est gratuit, mais l'accès par clé API ? Pas vraiment. Si vous êtes un développeur utilisant DeepSeek pour l'automatisation basée sur l'IA, le développement de logiciels ou l'IA conversationnelle, attendez-vous à devoir rapidement payer.

4. Écarts de performance : impressionnants mais pas inégalés 📉

Si DeepSeek excelle en matière de rentabilité, il reste à la traîne par rapport aux outils d'IA haut de gamme tels que les derniers modèles de langage à grande échelle d'OpenAI en ce qui concerne le raisonnement avancé et les performances optimales.

5. Dépendances matérielles : tout le monde n'a pas un superordinateur 🧑‍💻

Oui, DeepSeek AI est open source, ce qui signifie que vous pouvez l'exécuter localement, si vous disposez d'une ferme de GPU haut de gamme. Sinon, vous êtes coincé avec la version web qui, comme nous l'avons mentionné, est souvent en panne ou limitée en fréquence par rapport à d'autres outils d'IA.

Anecdote : John McCarthy a inventé le terme « intelligence artificielle » en 1956 et a dirigé le développement du premier langage de programmation d'IA, LISP, dans les années 1960. Les premiers systèmes d'IA étaient centrés sur les règles, ce qui a conduit au développement de systèmes plus complexes dans les années 1970 et 1980, ainsi qu'à une augmentation des financements.

Aperçu des alternatives à DeepSeek

Outil Cas d'utilisation Idéal pour ClickUp Gestion de projet et gestion des connaissances par l'IA Professionnels en entreprise, gestionnaires de projets et analystes de données Google Gemini Automatisation des flux de travail et génération de contenu grâce à l'IA Équipes utilisant Google Workspace, professionnels Perplexity IA Recherche et informations basées sur l'IA Chercheurs, professionnels ChatGPT Assistance et automatisation des projets basées sur l'IA Entreprises, professionnels Meta Llama 3 Développement et expérimentation de l'IA en open source Développeurs, entreprises Claude IA Assistance à la programmation et exploration d'idées Développeurs, chercheurs, professionnels Qwen 2. 5 Un codage et une automatisation de l'IA rentables Développeurs, entreprises, utilisateurs multilingues de l'IA Elicit IA Recherche universitaire et analyses documentaires basées sur l'IA Universitaires, chercheurs, étudiants Transformateurs de visage enveloppants Apprentissage automatique et déploiement de modèles de traitement du langage naturel Chercheurs en IA, développeurs, scientifiques des données Algolia IA Recherche et découverte assistées par IA E-commerce, SaaS, entreprises Elasticsearch Recherche en entreprise et analyse en temps réel Grandes organisations, entreprises

Les 11 meilleures alternatives à DeepSeek

DeepSeek IA n'est peut-être pas fait pour vous, et ce n'est pas grave.

Qu'il s'agisse de temps d'arrêt des serveurs, de préoccupations en matière de confidentialité ou de l'envie d'essayer quelque chose de nouveau, de nombreuses alternatives à DeepSeek IA peuvent égaler, voire surpasser, ce produit. Voici une liste organisée :

1. ClickUp (Idéal pour la gestion de projet et la gestion des connaissances par l'IA)

ClickUp est l'application qui fait tout pour le travail : une plateforme unique où la gestion de projets, les documents et la communication d'équipe se combinent avec l'automatisation de l'IA de nouvelle génération et les capacités de recherche.

ClickUp Brain

ClickUp Brain, l'assistant IA de la plateforme, répond à toutes les questions relatives à votre environnement de travail en extrayant des informations des documents, des tâches et même des commentaires.

Si vous avez déjà eu l'impression que tout est dû maintenant, ClickUp Brain apporte de la clarté en triant les tâches en fonction de l'urgence, des dépendances et des délais. Vous pouvez même demander « Sur quoi dois-je travailler ensuite ? » et obtenir une réponse basée sur l'IA. Découvrez la magie de ClickUp Brain ci-dessous !

Demandez à ClickUp Brain des mises à jour ou des tâches à effectuer et obtenez des réponses instantanées

🚀 Voici plus d'informations sur ce que ClickUp Brain peut faire pour vous :

Résumés automatiques = moins de lecture, plus d'action : le contenu du lieu de travail est écrasant et personne ne veut faire défiler des fils de tâches interminables. ClickUp Brain résume les longs e-mails, les mises à jour de projets et les notes de réunion

Des comptes rendus personnels, sans les réunions : StandUp par l'IA génère des mises à jour de statut de taille réduite afin que les équipes puissent rester alignées sans avoir à se synchroniser inutilement

E-mails, supports marketing et contenu : Brain rédige d'excellents textes marketing, des e-mails au contenu des présentations en passant par les publications sur les réseaux sociaux, lorsque vous êtes bloqué

Automatisations en langage naturel : ClickUp fait passer l'automatisation au niveau supérieur en permettant aux utilisateurs de créer des flux de travail simplement en les décrivant en anglais

Utilisez ClickUp Brain pour créer des automatisations et dites adieu aux mises à jour manuelles

Gestion des connaissances ClickUp

L'une des principales raisons pour lesquelles les professionnels des entreprises, les chefs de projet et les analystes de données apprécient ClickUp est sa capacité à centraliser les informations sans effort.

La fonctionnalité de gestion des connaissances par l'IA de ClickUp facilite la recherche d'informations en temps réel en extrayant instantanément les informations pertinentes des tâches, commentaires, documents et wikis. Dites adieu à la recherche interminable de contexte !

Posez simplement des questions et trouvez des réponses ainsi que des ressources grâce au système de gestion des connaissances par l'IA de ClickUp

🚀 Voici comment cela vous aide :

Importation des connaissances de l'équipe : Importez en toute sécurité des documents et des connaissances à partir de n'importe quel outil

Utiliser des modèles wiki : Accélérez le travail de votre équipe grâce à un ensemble de modèles wiki, qui incluent la modification en cours et les commentaires intégrés

Permissions avancées : Gardez le contrôle de vos connaissances grâce à des permissions complètes et à l'historique des versions

Recherche connectée ClickUp

Cependant, les capacités de gestion des connaissances de ClickUp sont incomplètes sans la fonctionnalité ClickUp Connected Search.

Si vous êtes plongé dans un projet critique et que vous avez soudainement besoin d'un document datant de deux mois dont vous vous souvenez à peine, la recherche connectée de ClickUp le fera apparaître en quelques secondes. Si ce document était enfoui dans Slack ou perdu dans un fil d'e-mail, vous passeriez des heures à le chercher ou finirez par demander à un collègue de vous le renvoyer.

Trouvez des documents et des fichiers en effectuant une simple recherche dans les bases de données à l'aide de ClickUp Connected Search

La recherche connectée analyse toutes vos applications intégrées, de Google Drive à Jira en passant par Salesforce, pour vous fournir les bonnes informations en quelques secondes. Grâce à ces fonctionnalités, ClickUp offre un environnement de travail organisé, accessible et utile.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

gestion des connaissances par l'IA* : obtenez des recherches intelligentes, des résumés automatisés et des informations en temps réel grâce à l'IA avec ClickUp Brain

Recherche connectée pour un accès unifié : effectuez des recherches dans Google Drive, Slack, Jira, Salesforce et d'autres outils intégrés pour trouver instantanément ce dont vous avez besoin

*collaboration en temps réel : modifiez des documents sur ClickUp , attribuez des tâches et communiquez avec votre équipe en un seul endroit sans passer d'une application à l'autre

Flux de travail automatisés et hiérarchisation des tâches : Utilisez l'automatisation basée sur l'IA pour mettre à jour les statuts, attribuer des tâches et organiser le travail en fonction de l'urgence

Environnement de travail hautement personnalisable : Personnalisez ClickUp en fonction de vos besoins spécifiques en matière de gestion de projet grâce à des catégories, des étiquettes et des tableaux de bord flexibles

Limites de ClickUp

Les fonctionnalités étendues et les options de personnalisation peuvent prendre du temps à configurer et à maîtriser

ClickUp Brain est uniquement disponible avec les forfaits payants

Tarifs de ClickUp

Free Forever

Illimité : 7 $/mois par utilisateur

Entreprise : 12 $/mois par utilisateur

Enterprise : Contact pour les tarifs

ClickUp Brain : Ajoutez à n'importe quel forfait payant pour 7 $ par membre et par mois

Évaluations et avis sur ClickUp :

G2 : 4. 7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4. 6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs de ClickUp ?

ClickUp fournit une plateforme de gestion de projet hautement intégrée. Elle s'adapte aussi bien aux projets simples qu'aux projets complexes. Elle utilise également l'IA de manière à réduire les niveaux d'administration requis pour tous les aspects des projets.

ClickUp fournit une plateforme de gestion de projet hautement intégrée. Elle s'adapte aussi bien aux projets simples qu'aux projets complexes. Elle utilise également l'IA de manière à réduire les niveaux d'administration requis pour tous les aspects des projets.

📮 ClickUp Insight : En moyenne, un travailleur du savoir interagit avec six personnes différentes chaque jour, juste pour recueillir les informations nécessaires à l'achèvement de ses tâches. Cela représente six discussions pour obtenir le contexte, aligner les priorités et faire avancer les projets. Demander « Où est ce fichier ? » devient la norme, et bientôt, cela nuit à la productivité. La recherche connectée et la gestion des connaissances par l'IA de ClickUp éliminent le chaos en rendant le contexte pertinent accessible instantanément chaque fois que vous en avez besoin.

2. Google Gemini (Idéal pour l'automatisation des flux de travail et la génération de contenu basés sur l'IA)

via Google Gemini

Google Gemini fonctionne comme une paire de mains supplémentaire au sein de l'environnement de travail Google, prenant en charge le travail fastidieux pour que vous n'ayez pas à le faire.

L'un des avantages de Gemini est son intégration profonde avec l'écosystème de Google. Si vous utilisez déjà Gmail, Calendrier ou Drive, Gemini s'intègre parfaitement à votre flux de travail et offre un accès aux données en temps réel.

Besoin d'extraire des éléments d'action d'un long fil d'e-mails ? Gemini peut les résumer pour vous. Vous voulez un échéancier rapide du projet ? Il peut générer un tableau structuré dans Sheets et décrire les principales fonctionnalités du projet.

Les meilleures fonctionnalités de Google Gemini

Génère des listes de tâches, des rapports de projets et des résumés dans des documents, réduisant ainsi le travail manuel

Automatisation des réponses aux e-mails et des éléments d'action dans Gmail pour faire avancer les projets

Extrait des informations de longues chaînes d'e-mails et les transforme en listes organisées de tâches à faire

Crée des visuels personnalisés dans Slides à l'aide de la génération de texte en image basée sur l'IA

Améliore l'évaluation des risques et les prévisions en analysant les tendances des données dans Sheets

Limites de Google Gemini

Les fonctionnalités avancées de Gemini en matière d'IA nécessitent un abonnement à l'environnement de travail Google

Travaille mieux au sein de l'écosystème de Google, avec des intégrations limitées pour les applications non-Google

Manque de personnalisation de l'IA spécifique à un rôle par rapport à certains concurrents

Tarification de Google Gemini

Free

Gemini Advanced : 24 $/mois par utilisateur

Évaluations et commentaires sur Google Gemini

G2 : 4. 4/5 (plus de 160 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs de Google Gemini dans la vie réelle ?

Gemini offre une expérience formidable. Il est très convivial, offre de superbes performances et constitue un outil utile. Avec le chatbot IA, on peut faire son travail facilement et en beaucoup moins de temps.

Gemini offre une expérience formidable. Il est très convivial, offre de superbes performances et constitue un outil utile. Avec le chatbot IA, on peut terminer son travail facilement et en beaucoup moins de temps.

3. Perplexity IA (Idéal pour les recherches et les analyses basées sur l'IA)

via Perplexity IA

Les moteurs de recherche traditionnels obligent souvent les utilisateurs à passer au crible de multiples liens pour trouver des informations fiables. Perplexity IA change la donne en agissant comme un assistant de recherche alimenté par l'IA qui fournit des réponses instantanées et bien référencées.

De plus, contrairement aux moteurs de recherche standard, Perplexity IA puise dans plusieurs sources en temps réel, résume les informations clés et affine même les résultats grâce à des questions de suivi.

Perplexity IA : les meilleures fonctionnalités

Fournit des résultats de recherche basés sur l'IA avec des citations de sources pour plus de transparence

Assistance pour plusieurs LLM, y compris GPT-4, Claude 3 et ses propres modèles

Offre un index Web en temps réel pour la récupération en temps réel des dernières informations

Permet une recherche approfondie avec Pro Search, qui affine les réponses grâce à des suivis

Organise les recherches en collections, permettant aux utilisateurs d'enregistrer et de catégoriser les informations

Limites de l'IA Perplexity

Difficultés avec des sujets moins documentés, fournissant parfois des informations superficielles

Manque de fonctionnalités de personnalisation avancées que l'on trouve dans certains outils de recherche en IA

Recherche professionnelle et accès aux LLM premium nécessitent un abonnement payant

Prix de l'IA Perplexity

Free

Pro : 20 $/mois par utilisateur

Enterprise Pro : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Perplexity IA

G2 : 4. 6/5 (plus de 40 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs de Perplexity IA dans la vie réelle ?

Je me retrouve encore à utiliser Perplexity lorsque je veux une bonne réponse rapide ou résumer certaines pensées de manière cohérente. Personne ne semblait en avoir entendu parler depuis un certain temps, mais je l'utilise plus que toute autre chose

Je me retrouve encore à utiliser Perplexity lorsque je veux une bonne réponse rapide ou résumer certaines pensées de manière cohérente. Personne ne semblait en avoir entendu parler depuis un certain temps, mais je l'utilise plus que toute autre chose

4. ChatGPT (Idéal pour l'assistance et l'automatisation de projets basés sur l'IA)

via ChatGPT

Il est presque certain que vous connaissez ChatGPT, alors voyons comment il peut nous aider dans la gestion de projet.

Le problème avec les projets, c'est que les multiples échéances, équipes et mises à jour sans fin doivent être coordonnées et suivies. Et cela peut devenir très vite insurmontable lorsqu'il faut le faire manuellement.

ChatGPT simplifie ces défis en agissant comme un assistant de projet virtuel qui automatise les tâches répétitives, améliore la prise de décision et simplifie la communication.

🍪 Bonus : la capacité de ChatGPT à s'intégrer à divers outils d'entreprise en fait un atout précieux pour les équipes qui cherchent à améliorer leur efficacité.

Les meilleures fonctionnalités de ChatGPT

Automatisation de la planification des projets grâce à la génération de listes de tâches, de calendriers et d'évaluations des risques

Fournit des réponses et des informations instantanées, réduisant la dépendance à la recherche manuelle

Résume les rapports et les notes de réunion, améliorant ainsi le partage des connaissances au sein des équipes

Aide à l'attribution des tâches en analysant la charge de travail et les points forts de l'équipe

Assistance à l'analyse prédictive, aidant les responsables à anticiper les risques liés aux projets

Limites de ChatGPT

Difficultés à gérer des besoins de projets très spécifiques et adaptés à l'industrie

La précision dépend de la qualité des données d'entrée, ce qui nécessite parfois une vérification manuelle

Les fonctionnalités avancées basées sur l'IA nécessitent un abonnement payant pour un accès complet

Tarification de ChatGPT

Free

ChatGPT Plus : 20 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur ChatGPT

G2 : 4. 7/5 (plus de 680 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 100 avis)

Que disent les utilisateurs de ChatGPT dans la vraie vie ?

ChatGPT a été l'outil le plus utile pour nous tous dans notre entreprise. Qu'il s'agisse de génération de code, de requêtes simples ou d'analyse de données, c'est la meilleure option qui existe. Bien sûr, DeepSeek existe, mais pour l'instant, ChatGPT est une option beaucoup plus sûre.

ChatGPT a été l'outil le plus utile pour nous tous dans notre entreprise. Qu'il s'agisse de génération de code, de requêtes simples ou d'analyse de données, c'est la meilleure option qui existe. Bien sûr, DeepSeek existe, mais pour l'instant, ChatGPT est une option beaucoup plus sûre.

Anecdote : En 2016, le programme AlphaGo de DeepMind, basé sur un réseau neuronal profond, a battu Lee Sedol, le champion du monde de Go, en cinq parties.

5. Meta Llama 3 (Idéal pour le développement et l'expérimentation d'IA open source)

via Meta

Pour les entreprises et les développeurs à la recherche d'un modèle d'IA personnalisable sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur, Meta Llama 3 offre une alternative open source solide.

Contrairement aux modèles propriétaires tels que GPT-4 ou Claude, Llama 3 permet aux organisations d'affiner et de déployer des modèles d'IA sur leur propre infrastructure, ce qui garantit un meilleur contrôle de la confidentialité des données et des coûts.

🍪 Bonus : Son évolutivité étendue, son potentiel multilingue et son intégration avec des plateformes telles qu'AWS, Azure et Hugging Face en font un choix flexible pour les projets basés sur l'IA.

Les meilleures fonctionnalités de Meta Llama 3

Permet une personnalisation et un réglage précis avec une disponibilité open source pour les entreprises

Améliore le raisonnement, le code et les tâches de suivi d'instructions avec de solides performances

Assistance pour les capacités multimodales, y compris les modèles d'IA basés sur la vision

Optimise l'efficacité grâce à l'attention groupée aux requêtes (GQA) et à la compression des jetons

Garantit un déploiement flexible et évolutif sur les principales plateformes cloud

Limites de Meta Llama 3

Manque d'assistance native pour les applications de discussion en temps réel par rapport aux modèles à code source fermé

Nécessite une expertise technique pour le paramétrage et le déploiement efficaces

Encore en retard sur les modèles propriétaires dans le traitement des requêtes nuancées

Prix de Meta Llama 3

tarification personnalisée*

Évaluations et commentaires sur Meta Llama 3

G2 : 4. 3/5 (plus de 140 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs de Meta Llama 3 ?

Je l'utilise tous les jours pour compléter les modèles OpenAI et Anthropic en tant qu'alternative à faible coût pour des cas d'utilisation restreints. Accessibilité facile et position forte en tant que concurrent open source.

Je l'utilise tous les jours pour compléter les modèles OpenAI et Anthropic en tant qu'alternative à faible coût pour des cas d'utilisation restreints. Accessibilité facile et position forte en tant que concurrent open source.

Anecdote : En 1980, John Searle a expliqué la division entre l'IA « faible » et l'IA « forte ». L'IA faible se concentre sur une tâche étroite, tandis que l'IA forte est similaire à l'intelligence humaine complète.

6. Claude IA (Idéal pour l'assistance à la programmation et l'exploration d'idées)

via Claude IA

Claude AI, développé par Anthropic, est conçu en mettant fortement l'accent sur le raisonnement, la sécurité et l'utilisation éthique de l'IA. Contrairement à de nombreux modèles d'IA axés sur la vitesse et la polyvalence, Claude excelle dans les tâches à forte composante logique, l'assistance au codage et les discussions philosophiques approfondies, comme en témoignent ses interactions avec les utilisateurs.

La capacité de Claude à gérer des invites, instructions complexes tout en maintenant un style de réponse conversationnel et structuré en fait un bon choix pour les développeurs, les chercheurs et les penseurs profonds.

Les meilleures fonctionnalités de Claude IA

Assistance au débogage avancé et génération de code avec de solides capacités de programmation

Gère les longs documents et les discussions à plusieurs tours avec une grande fenêtre de contexte (jusqu'à 200 000 mots)

Interprète les images et les diagrammes grâce à des capacités de vision améliorées dans les modèles plus récents

Minimise les biais et les résultats nuisibles grâce à un alignement éthique de l'IA basé sur des principes constitutionnels

Fournit un accès API aux développeurs pour créer des applications personnalisées basées sur l'IA

Limites de l'IA de Claude

La version en accès gratuit a un nombre limité de messages par session

Il ne dispose pas d'un accès Internet en temps réel, ce qui le rend moins fiable pour vérifier des évènements récents

Difficultés avec les requêtes de domaines spécialisés qui nécessitent une connaissance contextuelle approfondie

Tarification de Claude IA

Free

Pro : 18 $/mois par utilisateur

Teams : 25 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Claude IA

G2 : 4. 5/5 (plus de 20 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs de Claude IA dans la vie réelle ?

Claude est doué en programmation. Je l'utilise beaucoup. Je trouve que Claude est plus ouvert à la philosophie et à l'exploration des idées d'une manière plus tolérante.

Claude est doué en programmation. Je l'utilise beaucoup. Je trouve que Claude est plus ouvert à la philosophie et à l'exploration des idées d'une manière plus tolérante.

7. Qwen 2. 5 (Idéal pour un codage et une automatisation rentables grâce à l'IA)

Développé par Alibaba Cloud, Qwen 2. 5 est relativement nouveau sur le marché, mais il séduit de plus en plus grâce à son modèle d'IA avancé conçu pour le traitement du langage naturel, le raisonnement et la génération de code.

Ce modèle chinois d'IA rivalise avec des modèles de premier plan tels que GPT-4o, Claude 3.5 Sonnet et DeepSeek V3 tout en maintenant un coût par million de jetons nettement inférieur.

Qwen 2. 5 meilleures fonctionnalités

Assistance au traitement de texte, d'images et d'audio avec une fenêtre de contexte de 128 000 jetons

Excelle dans le codage avec une précision de 92,7 % sur HumanEval, surpassant GPT-4o et DeepSeek V3

La flexibilité de l'open source permet aux développeurs de l'affiner et de l'intégrer dans des applications

Capacités multilingues avec assistance pour 29 langues, dont le mandarin, l'arabe et l'hindi

Rentable, son prix est de 0,38 $ par million de jetons, ce qui le rend 10 fois moins cher que GPT-4o

Limites de Qwen 2. 5

Fermé pour les versions Enterprise, ce qui limite les personnalisations par des tiers

Performances légèrement inférieures en écriture créative par rapport à Claude's 3. 5 Sonnet

Dégradation des performances au-delà de 100 000 jetons dans les tâches très complexes

Prix de Qwen 2. 5

Free

Accès API : 0,38 $ par million de jetons

Forfaits Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et commentaires sur Qwen 2. 5

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs de Qwen 2.5 dans la vie réelle ?

Oui. Les modèles Qwen sont étonnamment bons en général. Même lorsqu'ils sont comparés à de bons modèles commerciaux sur LMSYS, ils sont souvent à égalité, et cela dépend fortement du sujet abordé.

Oui. Les modèles Qwen sont étonnamment bons en général. Même lorsqu'ils sont comparés à de bons modèles commerciaux sur LMSYS, ils sont souvent à égalité, et cela dépend fortement du sujet abordé.

Anecdote : Le « Portrait d'Edmond Belamy » est le premier tableau créé par une intelligence artificielle (IA) à être vendu aux enchères dans le monde de l'art. Le collectif a créé un tableau à l'aide d'une méthode d'IA appelée « réseau antagoniste génératif » (GAN), et il était si réaliste qu'il s'est vendu pour la somme exorbitante de 432 500 $ !

8. Elicit IA (Idéal pour la recherche universitaire et les analyses documentaires basées sur l'IA)

via Elicit IA

Elicit est un assistant de recherche basé sur l'IA conçu pour faciliter les analyses documentaires et automatiser les tâches fastidieuses de la recherche universitaire.

Grâce à l'accès à une base de données de plus de 125 millions d'articles de recherche, il aide les utilisateurs à trouver des études pertinentes, à en extraire les informations clés et à synthétiser les résultats.

Obtenez les meilleures fonctionnalités

Trouve des articles pertinents et fournit des résumés d'une phrase grâce à son moteur de recherche basé sur l'IA

Extrait les points de données clés des documents et les organise dans des tableaux structurés

Génère des synthèses thématiques à partir de plusieurs articles pour identifier les tendances de la recherche

Permet aux utilisateurs de télécharger des PDF et de recevoir des résumés et des informations automatisés

Offre des flux de travail de révision systématique, assistance à la recherche universitaire et professionnelle

Évoquer les limites

Les résumés abstraits peuvent simplifier à l'excès des résultats de recherche complexes

L'extraction de données ne donne pas toujours la priorité aux détails les plus pertinents

Assistance mobile limitée, ce qui la rend moins accessible aux chercheurs en déplacement

Obtenir des informations sur les prix

Basic : Gratuit

Plus : 10 $/mois par utilisateur

Pro : 42 $/mois par utilisateur

Teams : 65 $/mois par utilisateur

Enterprise : tarification personnalisée

Obtenir des évaluations et des avis

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs d'Elicit dans la vie réelle ?

Il résume parfaitement l'article et donne l'échantillon, les techniques, les objectifs et d'autres informations pertinentes en termes précis et clairs.

Il résume parfaitement l'article et donne l'échantillon, les techniques, les objectifs et d'autres informations pertinentes en termes précis et clairs.

9. Transformateurs de visage enveloppants (Idéaux pour l'apprentissage automatique et le déploiement de modèles de traitement du langage naturel)

via Hugging Face Transformers

Hugging Face est devenu le GitHub de l'apprentissage automatique, fournissant une plateforme open source où les développeurs et les chercheurs peuvent facilement partager, affiner et déployer des modèles de traitement du langage naturel (NLP).

Ce qui est génial, c'est qu'il héberge plus d'un million de modèles et d'ensembles de données, ce qui en fait une ressource incontournable pour les passionnés d'IA et les professionnels à la recherche de modèles pré-entraînés de pointe.

Les meilleures fonctionnalités de Hugging Face

Héberge une vaste collection de modèles pré-entraînés, notamment GPT, BERT et RoBERTa

Fournit la bibliothèque Transformers pour une implémentation transparente du modèle NLP dans PyTorch, TensorFlow et JAX

Offre des capacités de réglage fin, permettant aux utilisateurs d'adapter les modèles à des cas d'utilisation spécifiques

Assistance Datasets et Espaces, permettant un accès facile aux ensembles de données et la possibilité de présenter des modèles d'IA dans des applications interactives

Fonctionnalités Points d'inférence pour le déploiement de modèles sur une infrastructure cloud évolutive

Limites de Hugging Face

La documentation peut être complexe pour les débutants qui naviguent dans les configurations de modèles

Certaines fonctionnalités nécessitent des forfaits payants, en particulier pour l'accès au GPU haute performance

Manque de précision dans la détection du contenu par IA par rapport à des outils spécialisés tels que Originality. IA

Prix de Hugging Face

Free

Pro : 9 $/mois par utilisateur

Enterprise : à partir de 20 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Hugging Face

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs de Hugging Face dans la vie réelle ?

Hugging face est une excellente bibliothèque pour faire des choses simples. Funnelling précis basé sur un ensemble de données téléchargé. Génération de texte à l'aide d'un modèle pré-entraîné, etc.

Hugging face est une excellente bibliothèque pour faire des choses simples. Funnelling précis basé sur un ensemble de données téléchargé. Génération de texte à l'aide d'un modèle pré-entraîné, etc.

10. Algolia IA (Idéal pour la recherche et la découverte basées sur l'IA)

via Algolia

Si vous recherchez une plateforme de recherche et de découverte basée sur l'IA qui offre des expériences de recherche rapides, précises et évolutives, Algolia est la solution qu'il vous faut.

Contrairement aux moteurs de recherche traditionnels, Algolia utilise la recherche neuronale, qui combine la recherche sémantique et la recherche par mots-clés. Cela permet aux utilisateurs de trouver les résultats les plus pertinents en quelques millisecondes. Elle est largement utilisée dans les secteurs du commerce électronique, du SaaS et des médias pour améliorer la fonctionnalité de recherche sur les sites web et les applications.

Les meilleures fonctionnalités d'Algolia

Reclassement dynamique pour optimiser automatiquement les résultats de recherche en fonction du comportement de l'utilisateur

Personnalisation et IA : des synonymes pour adapter les résultats et améliorer la découvrabilité

Infrastructure évolutive traitant des milliards de recherches par an avec un temps de disponibilité de 99,999 %

Intégrations étendues avec des plateformes telles que Shopify, Salesforce Commerce Cloud et Adobe Commerce

Limites d'Algolia

Le prix peut être élevé par rapport à d'autres solutions de recherche, en particulier pour les opérations à grande échelle

Une installation complexe et une personnalisation peuvent nécessiter une expertise technique pour une optimisation complète

Certains utilisateurs rapportent des temps d'indexation plus lents par rapport à des alternatives telles qu'Elasticsearch

Tarification d'Algolia

Build : Gratuit jusqu'à 10 000 requêtes de recherche par mois, 1 million d'enregistrements inclus

Grow : Gratuit jusqu'à 10 000 requêtes de recherche par mois, puis 0,50 $ par tranche de 1 000 requêtes supplémentaires

Premium : tarification personnalisée

Elevate : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Algolia

G2 : 4. 5/5 (plus de 400 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 70 avis)

Que disent les utilisateurs d'Algolia dans la vraie vie ?

Algolia est une solution de recherche hautement évolutive qui s'intègre parfaitement à d'autres technologies composables. Elle permet une collaboration efficace entre les équipes produit, marketing et ingénierie, en rationalisant le processus de gestion des stratégies de classement des recherches.

Algolia est une solution de recherche hautement évolutive qui s'intègre de manière transparente à d'autres technologies composables. Elle permet une collaboration efficace entre les équipes produit, marketing et ingénierie, en rationalisant le processus de gestion des stratégies de classement des recherches.

💡 Conseil de pro : Vous en avez assez de fouiller dans des fichiers interminables pour trouver ce dont vous avez besoin ? Grâce à l'IA connectée, tout est consultable et accessible en quelques secondes, sans avoir à deviner.

11. Elasticsearch (Idéal pour la recherche en entreprise et l'analyse en temps réel)

via Elasticsearch

Elasticsearch est un puissant moteur de recherche et d'analyse open source basé sur Apache Lucene. Il est largement utilisé pour la recherche en texte intégral, l'analyse des journaux et des données d'évènements, et l'indexation évolutive des données.

Parmi les fonctionnalités qui vous intéressent, citons la pertinence de la recherche basée sur l'IA et l'évolutivité distribuée. Ces fonctionnalités sont particulièrement intéressantes pour les organisations qui gèrent de grands ensembles de données et qui ont besoin de capacités de recherche en temps réel.

Les meilleures fonctionnalités d'Elasticsearch

Gère de grands volumes de données structurées et non structurées grâce à une architecture distribuée et évolutive

Améliore le classement des recherches grâce à la pertinence basée sur l'IA à l'aide du moteur de pertinence Elasticsearch (ESRE)

Traite les journaux, les indicateurs et la veille économique grâce à des fonctions de recherche et d'analyse en temps réel

S'intègre de manière transparente aux fournisseurs, bases de données et outils de sécurité du cloud

Assistance à l'apprentissage automatique, détection des anomalies et recherche géospatiale pour des informations avancées

Limites d'Elasticsearch

Courbe d'apprentissage abrupte, nécessitant des connaissances avancées pour une configuration optimale

Consommation élevée de ressources, exigeant un processeur et une mémoire importants pour les déploiements à grande échelle

Modèle de licence complexe avec des prix variés, ce qui rend l'estimation des coûts difficile

Tarification d'Elasticsearch

Standard : 95 $/mois par utilisateur

Gold : 109 $/mois par utilisateur

Platinum : 125 $/mois par utilisateur

Enterprise : 175 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Elasticsearch

G2 : 4. 3/5 (plus de 199 avis)

Capterra : 4. 6/5 (plus de 67 avis)

Que disent les utilisateurs d'Elasticsearch dans la vie réelle ?

Il est extrêmement efficace d'unifier toutes les sources de données au sein de l'organisation pour améliorer la recherche et l'organisation. De plus, par rapport à ses concurrents, il est rentable.

Il est extrêmement efficace d'unifier toutes les sources de données au sein de l'organisation pour améliorer la recherche et l'organisation. De plus, par rapport à ses concurrents, il est rentable.

💡 Conseil de pro : l'IA dans l'analyse des données travaille comme un assistant intelligent, repérant les modèles et donnant un sens aux données complexes plus rapidement que les méthodes traditionnelles ne le pourraient jamais.

DeepSeek : une meilleure option ? ClickUp est là pour vous aider

Vous vous souvenez quand nous avons parlé de ClickUp Brain et que nous avons dit que tout ce que vous aviez à faire était de poser une question et qu'il savait tout ?

Eh bien, Mike Coon, responsable de programme chez DISH Network, peut en témoigner :

Tout ce que j'ai à faire, c'est de taper une question comme « Quelles sont les dernières nouvelles sur ce projet ? » et j'obtiens une liste entièrement mise en forme de tout ce qui s'est passé au cours de la période que je souhaite consulter. ClickUp Brain est comme un membre à temps plein de notre équipe. C'est une application géniale. C'est tellement facile et ça fait gagner tellement de temps.

Tout ce que j'ai à faire, c'est de taper une question comme « Quelles sont les dernières nouvelles de ce projet ? » et j'obtiens une liste entièrement mise en forme de tout ce qui s'est passé au cours de la période que je souhaite consulter. ClickUp Brain est comme un membre à temps plein de notre équipe. C'est une application géniale. C'est tellement facile et ça fait gagner tellement de temps.

Mais ce n'est qu'un jour comme les autres dans le monde de ClickUp, où l'IA et l'automatisation ne sont pas seulement une fonctionnalité, mais sont intégrées de manière transparente dans le travail.

Une fois que vous aurez adopté ClickUp, il deviendra le centre névralgique de votre équipe. Il automatise les tâches, gère les connaissances, centralise la recherche et fait avancer les projets sans va-et-vient constant.

Alors, prêt à remplacer la confusion par la clarté ? Inscrivez-vous sur ClickUp dès aujourd'hui !