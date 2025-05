Comment entraîner ChatGPT sur vos propres données pour obtenir des solutions personnalisées

Imaginez que vous embauchiez un nouveau membre dans votre équipe, brillant mais ignorant tout de votre entreprise. Il a les compétences, mais sans le bon contexte, ses conseils sont aléatoires.

ChatGPT est le même. Dès sa sortie de la boîte, il est bien informé mais manque de contexte. Sans formation, il donne des réponses superficielles qui ne correspondent pas tout à fait à vos besoins. Mais lorsque vous le formez sur vos propres données, il devient un expert du secteur qui parle votre langue, se souvient des détails clés et fournit des informations qui comptent vraiment.

Le meilleur dans tout ça ? Vous n'avez pas besoin d'être un expert en IA. Avec la bonne approche, vous pouvez faire travailler ChatGPT à votre façon. Pas besoin de vous énerver avec des mots compliqués comme « clé API » et « source de données ». 🫣

Prêt ? Apprenons à entraîner ChatGPT sur vos propres données !

⏰ Résumé en 60 secondes ChatGPT est pré-entraîné sur des données générales, mais a besoin de vos données spécifiques à l'entreprise pour fournir des solutions sur mesure et adaptées à votre secteur d'activité

Il existe une différence entre « l'apprentissage » et « le réglage fin », l'apprentissage étant plus facile et plus rapide

ChatGPT travaille en temps réel et ne stocke pas d'informations d'une session à l'autre

Il existe deux façons d'entraîner ChatGPT sur vos propres données : les instructions personnalisées et les GPT personnalisés

Des instructions personnalisées aident à guider le ton et le comportement de ChatGPT, mais il ne peut suivre qu'un seul ensemble d'instructions à la fois

Les GPT personnalisés vous permettent de personnaliser le comportement et la base de connaissances de ChatGPT à l'aide du GPT Builder

ClickUp Brain, l'assistant IA de ClickUp , offre une alternative plus intelligente en combinant la gestion automatisée de projets avec un assistant IA, fournissant des réponses adaptées au contexte

Comprendre ce que signifie entraîner ChatGPT sur vos données

ChatGPT est entraîné sur 570 Go de données provenant de livres, de textes web, d'articles, de Wikipédia et d'autres sources en ligne, soit environ 300 milliards de mots. Ces statistiques de ChatGPT mettent en évidence ses vastes connaissances dans les domaines des entreprises, de la technologie, de l'histoire, du sport et de tout autre sujet général.

Mais pour en faire un expert de votre entreprise ou produit, vous devez le former avec les bonnes informations, telles que :

Manuels des produits : Pour qu'il connaisse parfaitement vos fonctionnalités

*fAQ des clients : Pour fournir une assistance précise et adaptée à la marque

Processus internes : Pour qu'il s'aligne sur le travail de votre équipe

Études de cas : fournir des informations pertinentes et concrètes

Données spécifiques à l'industrie : Il parle donc couramment le langage de votre niche

📌 Exemple : Vous dirigez une entreprise SaaS qui propose des logiciels de comptabilité pour les indépendants. ChatGPT comprend la comptabilité générale, mais ne connaît pas les fonctionnalités, les flux de travail ou les outils fiscaux de votre logiciel. ❌ Sans formation : Si un utilisateur demande « Comment générer un rapport fiscal trimestriel ? », ChatGPT donne une réponse générique sur les rapports fiscaux, mais ne mentionne pas les étapes spécifiques ou les fonctionnalités d'automatisation de votre logiciel. ✅ Avec formation : Vous le nourrissez de manuels d'utilisation, de FAQ et d'interactions passées avec l'assistance. Désormais, lorsqu'un utilisateur pose la même question, il fournit un guide étape par étape comprenant : Quel menu choisir

Quels filtres appliquer

Comment automatiser les futurs rapports fiscaux

Clarifier « l'apprentissage » et « l'ajustement »

Les gens disent souvent qu'ils veulent « entraîner ChatGPT. » Mais il est déjà pré-entraîné sur de nombreuses données, vous ne pouvez donc pas le ré-entraîner.

Ce que vous pouvez faire, c'est soit le peaufiner, soit le former avec vos propres données. Ces deux termes peuvent vous sembler familiers, donc connaître la différence peut vous faire gagner du temps, vous épargner des efforts et de l'argent.

Aspect Formation Ajustement Signification Alimenter ChatGPT en données pertinentes en temps réel pour former les réponses Travail avec OpenAI pour modifier le modèle de base de ChatGPT avec vos données Complexité Faible – Aucune expertise technique ou en matière de code n'est requise Élevé – Nécessite l'implication d'OpenAI, une installation technique et une puissance de calcul Coût et effort Rapide, rentable et flexible Coûteux et chronophage Idéal pour Entreprises ayant besoin de réponses en temps réel et adaptables grâce à l'IA Entreprises aux connaissances hautement spécialisées et immuables Exemple Une entreprise SaaS alimente ChatGPT en mises à jour de produits avant de répondre aux requêtes des clients Une entreprise de recherche médicale perfectionne ChatGPT avec des milliers d'études de cas pour améliorer l'analyse des maladies

Comment ChatGPT traite-t-il les invites, instructions, en fonction du contexte sans formation continue ?

Au lieu d'apprendre à partir de discussions passées, le chatbot ChatGPT travaille au cours d'une seule session et traite les invites, instructions en temps réel. Voici comment :

📝 Fenêtre de contexte : Comme un tableau blanc, elle mémorise les détails pendant que vous discutez, mais les efface une fois qu'elle est pleine

🔄 Pas de stockage de données : Chaque session démarre à zéro, vous devrez donc réintroduire les détails

🧠 Des modèles, pas de mémoire : Il s'adapte pendant que vous discutez, mais ne se souviendra pas des détails la prochaine fois

➡️ En savoir plus : Aide-mémoire ChatGPT (avec exemples d'invites, instructions)

Vous vous demandez comment les développeurs utilisent ChatGPT pour créer des robots personnalisés sophistiqués ? C'est un processus vraiment dynamique ! Ils transforment efficacement ChatGPT en un éditeur de code polyvalent, générant et affinant rapidement la logique du robot au sein de l'interface de discussion. Pour fournir un contexte, les développeurs téléchargent des fichiers, tels que des CSV ou des JSON, permettant à ChatGPT de traiter et d'utiliser ces données pour des réponses personnalisées. Pour un contrôle granulaire et une personnalisation avancée, ils peuvent intégrer leur propre clé API à la clé API d'OpenAI, ce qui les aide à créer des bots dotés de fonctionnalités hautement spécialisées.

Entraîner ChatGPT avec des données personnalisées

Voici deux façons d'entraîner ChatGPT avec des données personnalisées, chacune offrant différents niveaux de complexité et de personnalisation :

Méthode 1 : Instructions personnalisées

Vous en avez assez de vous répéter ? Les instructions personnalisées vous permettent de donner à ChatGPT un aperçu rapide de votre entreprise et de votre style préféré dès le départ. De cette façon, il répond de la manière dont vous le souhaitez, de manière cohérente et sans effort.

Voici un guide simple pour ajouter des instructions personnalisées à ChatGPT :

1. Connectez-vous à votre compte ChatGPT et cliquez sur l'icône de profil. Ensuite, cliquez sur Personnaliser ChatGPT

Accéder à Personnaliser ChatGPT

2. Saisissez les détails sur ce que ChatGPT doit savoir et comment vous souhaitez qu'il réponde.

Donner des instructions personnalisées

3. Si ce n'est pas déjà fait, cliquez sur le bouton Activer/Désactiver à côté de Activer pour les nouvelles discussions.

4. Cliquez sur Enregistrer.

📌 Exemple : Supposons que vous demandiez à ChatGPT des idées d'activités pour les tout-petits en utilisant l'invite « Donne-moi des idées d'activités pour les tout-petits. »

❌ Sans instructions personnalisées activées :

Réponse générique

✅ Avec des instructions personnalisées activées :

Réponse personnalisée

⚠️Attention ! ChatGPT ne peut suivre qu'un seul ensemble d'instructions personnalisées à la fois. Besoin de changer ? Vous devrez d'abord mettre à jour ou remplacer celles existantes.

Méthode 2 : GPT personnalisés

Considérez les GPT personnalisés comme vos mini ChatGPT, construits à partir de vos propres données d'entraînement. Avec le générateur de GPT d'OpenAI, vous pouvez personnaliser le comportement, le ton et les connaissances (aucune connaissance en code n'est requise)

Ainsi, au lieu d'un agent IA générique, vous créez votre propre chatbot IA qui comprend votre secteur d'activité, votre entreprise ou votre flux de travail.

Besoin d'assistants IA différents pour des tâches différentes ? Vous pouvez créer et basculer entre plusieurs GPT pour obtenir l'assistance IA adaptée aux différents cas d'utilisation de ChatGPT.

⚠️ Note : Les GPT personnalisés ne sont disponibles que pour les utilisateurs de ChatGPT Plus et Enterprise.

Voici comment commencer :

Étape 1 : Créez votre GPT personnalisé

1. Dans le panneau de gauche, cliquez sur Explorer les GPT.

Aller à Explorer les GPT

2. Ensuite, allez dans Créer pour construire votre GPT personnalisé. Ou bien, naviguez vers Mes GPT > Créer un GPT.

Accédez au bouton Créer

3. Le générateur GPT dispose d'une installation en écran partagé : le panneau Créer est l'endroit où vous entrez les invites, instructions pour construire votre chatbot, tandis que le panneau Aperçu vous permet de le tester et de le perfectionner en temps réel.

Tapez simplement vos instructions dans la barre de message sur la page Créer et appuyez sur Entrée pour appliquer les modifications.

Saisissez des instructions sur la page Créer

4. Le GPT Builder générera ensuite des suggestions basées sur vos instructions, y compris un nom de chatbot, une photo de profil et des amorces de discussion par défaut.

À titre d'exemple, créons une IA de service client pour une boutique de commerce électronique. Fournissez au générateur de GPT une invite claire définissant le rôle, les tâches et le style d'interaction de la GPT.

📌 Exemple d'invite, instructions : Agissez en tant qu'assistant du service client d'un site de e-commerce, en aidant les utilisateurs pour le suivi des commandes, les recommandations de produits et les politiques de la boutique. Fournissez des réponses rapides, précises et conviviales tout en guidant les clients vers des solutions qui améliorent leur expérience d'achat et stimulent les ventes.

assistance e-commerce GPT

Vous pouvez soit accepter les suggestions initiales, soit demander au créateur de GPT de les modifier.

💡 Conseil de pro : Améliorez vos invites, instructions grâce à des cours d'ingénierie des invites pour que votre chatbot fournisse à chaque fois des réponses précises et de haute qualité.

5. Le GPT Builder vous guide à travers quelques questions pour affiner le comportement de votre chatbot. Vous pouvez également ajouter des détails supplémentaires pour vous assurer qu'il comprend parfaitement vos besoins.

Affinez votre GPT pour de meilleures performances

Si vous ne savez pas comment affiner le comportement de votre chatbot, essayez d'abord de le tester dans le panneau Aperçu.

6. Continuez à affiner vos invites, instructions, jusqu'à ce que votre chatbot fournisse des réponses qui correspondent à vos attentes.

Étape 2 : Configurer votre GPT personnalisé

Maintenant que les bases sont posées, vous pouvez vous plonger dans les paramètres avancés pour personnaliser encore plus votre GPT.

1. Sur la page Créer, cliquez sur Configurer.

Aller à Configurer

2. Vous pouvez modifier le nom et la description de votre chatbot selon vos besoins. Voici comment modifier d'autres paramètres avancés :

Photo de profil : Cliquez sur la photo de profil. Téléchargez la vôtre ou utilisez DALL·E pour en générer une nouvelle

Modifiez la photo de profil de votre GPT à l'aide de DALL·E

Instructions : Mettez à jour les instructions générées automatiquement ou ajoutez de nouvelles directives sur le comportement que votre chatbot doit adopter ou ce qu'il doit éviter

Mettre à jour les instructions et ajouter des directives

Débuts de discussion : Cliquez sur le X pour supprimer une invite, des instructions. Pour en ajouter une nouvelle, il suffit de la saisir dans le champ vide

Ajouter et supprimer des amorces de discussion

Connaissances : Vous voulez que votre chatbot suive votre guide de style ou se réfère aux personas de vos clients ? Il vous suffit de télécharger les documents pertinents et il les utilisera comme guide

Téléchargez des PDF, des documents Word ou des fichiers CSV pour guider votre GPT

Étape 3 : Enregistrez votre GPT personnalisé

1. Une fois que vous êtes satisfait de votre chatbot, cliquez sur Créer.

2. Choisissez ensuite comment vous souhaitez partager votre GPT personnalisé : via only me, avec toute personne ayant le lien, ou publiquement dans la boutique GPT.

Enregistrez votre GPT personnalisé

3. Ensuite, cliquez sur Enregistrer.

4. Enfin, cliquez sur Afficher GPT pour commencer à interagir avec votre modèle formé.

Afficher votre GPT personnalisé

Votre ChatGPT, ainsi que tous les GPT personnalisés que vous créez, apparaîtront dans le panneau latéral de la page d'accueil de ChatGPT.

GPT personnalisés sur le panneau latéral

5. Cliquez sur votre GPT personnalisé et commencez à discuter. Posez-lui une question relative à votre installation pour voir s'il répond correctement.

Interagissez avec votre GPT personnalisé

🚨 Les chatbots IA ont souvent des hallucinations, alors vérifiez toujours les réponses de votre GPT personnalisé. Assurez-vous qu'il est précis en le vérifiant et en le modifiant si nécessaire.

Mise en œuvre de chatbots personnalisés

Une fois que votre GPT personnalisé est configuré, voici comment en faire un élément clé de vos opérations quotidiennes au sein de l'entreprise :

1. Partagez votre chatbot IA personnalisé

Contrôlez l'accès grâce à ces paramètres :

🔒 Seulement moi : Garder privé pour des tests ou un usage interne

🔗 Toute personne ayant le lien : Partagez-le en copiant le lien dans le coin supérieur gauche - parfait pour les coéquipiers ou les clients

Partagez votre chatbot personnalisé avec d'autres personnes

🌍 GPT Store : Rendez votre chatbot public pour le rendre accessible à un public plus large

2. Surveiller les performances

Une fois que votre chatbot personnalisé est opérationnel, surveillez activement les performances finales du modèle formé dans des scénarios réels. Voici comment :

Testez dans des scénarios réels : posez régulièrement des questions ou attribuez des tâches pour garantir des réponses précises

Suivi de la précision des réponses : Vérifiez si les informations fournies sont correctes et affinez les points faibles

Recueillir des commentaires : Utiliser les commentaires des utilisateurs pour repérer les lacunes et améliorer les fonctionnalités

3. Affiner au fil du temps

Tenez votre GPT à jour en y intégrant les modifications apportées aux produits, les ajustements des processus et les évolutions du secteur.

Comment modifier :

1. Ouvrez le panneau latéral et sélectionnez votre GPT.

2. Cliquez sur son nom dans le coin supérieur gauche.

3. Appuyez sur Modifier GPT pour effectuer des mises à jour.

Modification des paramètres de votre GPT

4. Apportez les modifications nécessaires à vos paramètres GPT.

5. Cliquez sur Mettre à jour pour enregistrer vos modifications.

Cliquez sur Mettre à jour une fois les modifications en cours achevées

4. Former les membres de l'équipe

Faites en sorte que votre équipe utilise le chatbot pour une assistance plus rapide, une planification plus fluide et de meilleurs flux de travail. Maintenez le flux de commentaires afin de pouvoir l'affiner au fil du temps.

➡️ En savoir plus : Comment l'IA connectée élimine les silos pour gagner du temps pour le vrai travail

📮 ClickUp Insight : Nous avons récemment découvert qu'environ 33 % des travailleurs du savoir envoient des messages à une à trois personnes par jour pour obtenir le contexte dont ils ont besoin. Mais que se passerait-il si vous disposiez de toutes les informations documentées et facilement accessibles ? Avec la gestion des connaissances par l'IA de ClickUp Brain à vos côtés, le changement de contexte appartient au passé. Il vous suffit de poser la question directement depuis votre environnement de travail, et ClickUp Brain extraira les informations de votre environnement de travail et/ou des applications tierces connectées !

Bonnes pratiques pour une personnalisation efficace

Vous souhaitez faire passer votre GPT personnalisé au niveau supérieur ? Suivez ces conseils :

Clarifier les objectifs : Définir s'il s'agit d'une assistance, d'une équipe commerciale ou d'une gestion de projet afin qu'il ait le bon ton et les bonnes connaissances

Maintenance de l'hygiène des données : Téléchargez des manuels de produits, des FAQ et du contenu sectoriel pour obtenir des réponses précises

*commencez petit, puis évoluez : laissez-le d'abord gérer des tâches simples, comme le suivi des commandes, avant de passer aux remboursements et aux problèmes complexes

Veillez à ce que les instructions restent simples et ciblées : Soyez précis. « Aider les utilisateurs à suivre les commandes et à fournir des mises à jour » est préférable à « Aider à résoudre les problèmes liés aux commandes »

Respecter les normes éthiques : Faire preuve de transparence, respecter la confidentialité et suivre les règles de protection des données

➡️ En savoir plus : ChatGPT Hacks pour transformer votre façon de travailler

Défis courants lors de l'entraînement de ChatGPT

En utilisant les données d'entraînement, vous pouvez avoir un chatbot IA personnalisé opérationnel en quelques minutes. Mais il y a quelques limites à prendre en compte avec ChatGPT:

Qualité et pertinence des données : Des données de formation de mauvaise qualité conduisent à des réponses inexactes, alors assurez-vous que les informations sont pertinentes pour votre entreprise

Défis d'intégration : Bien qu'il s'agisse d'une solution sans code, elle peut ne pas s'intégrer de manière transparente dans vos flux de travail existants, en particulier pour le service client

Risques liés à la confidentialité des données : Les données d'entraînement sont accessibles à toute personne disposant du lien, ce qui pourrait exposer des informations sensibles

Problèmes de sécurité des données : OpenAI peut utiliser les journaux de discussion pour améliorer l'IA, ce qui pourrait mettre en danger les données propriétaires

Surapprentissage : Si le chatbot est trop adapté à des données spécifiques, il peut avoir du mal à gérer des situations plus générales et réelles

Si vous recherchez des solutions plus robustes, mieux personnalisées et offrant un meilleur contrôle, les alternatives à ChatGPT pourraient être la solution idéale pour votre entreprise.

Pourquoi ClickUp Brain est-il une alternative plus intelligente ?

Si vous essayez de créer un GPT personnalisé au travail, ChatGPT peut vous aider, mais sa précision peut être aléatoire. Il « hallucine » souvent des informations incorrectes et aléatoires, en particulier dans des scénarios spécifiques. De plus, il existe un risque pour la sécurité des données : vos données d'apprentissage pourraient être utilisées d'une manière que vous ne contrôlez pas.

C'est là que ClickUp Brain se distingue comme une alternative plus intelligente à ChatGPT. Grâce à lui, vos flux de travail, votre documentation, vos discussions et vos recherches bénéficient de la dernière mise à niveau basée sur l'IA. Voici comment !

Qu'est-ce que ClickUp Brain ?

ClickUp Brain est un puissant assistant IA intégré à la plateforme ClickUp qui permet de garder vos documents, vos collaborateurs et vos connaissances connectés en un seul endroit. Il se compose de trois fonctionnalités clés :

Gestion de projet par l'IA : Pour gérer et automatiser les tâches liées à un projet

Gestion des connaissances par l'IA : pour tirer des enseignements de vos tâches et fournir des réponses adaptées au contexte

Rédacteur IA : Pour créer du contenu sur mesure, comme des e-mails, des rapports, etc

Avantages de l'utilisation de ClickUp Brain au lieu de ChatGPT

Voici pourquoi ClickUP Brain surpasse ChatGPT :

Réponses contextuelles : ClickUp Brain récupère des informations à partir de vos tâches, documents et tableaux de bord, et fournit des réponses pertinentes et adaptées à votre contexte de travail spécifique

*intégration transparente : il s'intègre aux outils que vous utilisez déjà, tels que Google Drive, Figma et Salesforce, ce qui facilite l'accès à toutes vos données en un seul endroit

Flux de travail automatisés : Avec ClickUp Brain, vous bénéficiez de mises à jour automatisées des projets, de résumés et d'une gestion des tâches, ce qui vous fait gagner du temps. ChatGPT ne dispose pas de ces fonctionnalités intégrées de productivité

Sécurité des données : ChatGPT garantit la sécurité de vos données, sans utiliser vos informations pour l'entraînement du modèle, ce que ChatGPT ne garantit pas totalement

création de contenu sur mesure* : Avec ClickUp Brain, vous disposez d'outils d'écriture basés sur l'IA qui créent un contenu adapté à vos besoins spécifiques de travail, contrairement aux résultats génériques de ChatGPT

Comment utiliser ClickUp Brain pour une productivité basée sur l'IA ?

ClickUp Brain combine le meilleur des deux mondes : la gestion de projet automatisée avec un assistant IA. Il accélère les flux de travail, augmente la productivité et facilite grandement le travail.

Voici comment vous pouvez en tirer le meilleur parti :

1. Écrivez avec un assistant spécifique à un rôle

ClickUp Brain vous aide à créer du contenu adapté à votre rôle en utilisant des données en temps réel et des informations sur les tâches de votre environnement de travail. Par exemple :

📁 Les chefs de projet peuvent générer des briefs de projet, des mises à jour des tâches ou des résumés pour les clients en se basant sur les données en temps réel de votre environnement de travail

📢 Les spécialistes du marketing peuvent rapidement rédiger des contenus ou des textes publicitaires axés sur le référencement

💬 Les équipes du service client peuvent créer des réponses personnalisées en fonction des tâches et des données des clients

📌 Exemples d'invites, d'instructions : En tant que spécialiste du marketing, rédigez un article de blog de 1 000 mots axé sur « 7 exemples de marketing ABM » en utilisant les dernières informations sur le secteur et les données sur les mots-clés. Générez un brief de projet pour la nouvelle campagne marketing, comprenant les objectifs, l'échéancier et les membres de l'équipe affectés, en fonction des dernières données sur les tâches.

2. Générer du contenu contextuel

ClickUp Brain vous aide à créer du contenu spécifique à votre contexte de travail, ce qui facilite le suivi et la cohérence. Voici comment cela fonctionne :

E-mails de mise à jour du statut : extrait la progression des tâches, les jalons et les échéances en temps réel pour générer des mises à jour précises du projet dans vos e-mails

*réponses rapides : Aidez à répondre aux demandes des clients avec des messages précis et adaptés à la marque, basés sur des mises à jour en direct des tâches et des interactions passées

Modèles de tâches et de projets : générez automatiquement des modèles de tâches et de projets qui remplissent des détails tels que les délais, les responsabilités et les objectifs de vos tâches actuelles

Transcriptions de réunions : convertit les réunions en résumés clairs avec des éléments d'action clés pour vous aider à éviter de prendre des notes et à vous concentrer sur ce qui compte

Transcrivez et résumez rapidement les notes de réunion avec ClickUp Brain

📌 Exemples d'invites, instructions : Générez un e-mail de mise à jour du projet, incluant la progression des dernières tâches et les jalons à venir. Répondez à cet e-mail du client en indiquant le statut de la dernière tâche du projet. Créez un modèle de description de projet avec le dernier échéancier des tâches et les responsabilités. Transcrivez cette réunion et résumez les éléments d'action clés et les prochaines étapes.

3. Optimisez votre base de connaissances

Grâce au gestionnaire de connaissances de ClickUp, ClickUp Brain catégorise, étiquette et organise automatiquement les documents, les tâches, les fichiers PDF, les wikis et les commentaires dans l'ensemble de votre environnement de travail. Vos connaissances sont ainsi facilement accessibles et bien structurées sans aucun effort manuel.

📌 Exemple : Lors du lancement d'un produit, ClickUp Brain peut vous aider à organiser les spécifications du produit, les échéanciers et les notes de l'équipe dans le Hub Documents. Besoin de la liste des fonctionnalités ? Il récupère les données directement à partir du document du projet, sans que vous ayez à passer au crible plusieurs fichiers.

Obtenez des mises à jour automatiques de l'activité des tâches, des informations et des résumés pour des périodes spécifiques à l'aide de ClickUp Brain

Par exemple, une tâche liée à la collecte de données pour le lancement peut être automatiquement étiquetée « Lancement de produit » et liée à des documents connexes tels que les forfaits marketing, les présentations de l'équipe commerciale et les notes de réunion. Ainsi, toutes les informations liées à cette tâche sont facilement accessibles.

➡️ En savoir plus : Comment l'IA en tant que service peut transformer les opérations de votre entreprise

Améliorez vos résultats basés sur l'IA avec ClickUp Brain

Bien que ChatGPT puisse donner des réponses générales, il ne dispose pas du contexte qui est crucial pour votre entreprise, ce qui conduit à des réponses génériques ou non pertinentes. Le former sur vos données est utile, mais il a encore du mal à fournir des informations en temps réel et adaptées au contexte.

C'est là que ClickUp Brain entre en jeu. Qu'il s'agisse de créer du contenu marketing, de suivre des projets, de gérer des flux de travail ou de répondre aux requêtes des clients, ClickUp Brain est au service de votre entreprise, en fournissant à chaque fois des réponses personnalisées et pertinentes.

De plus, il optimise votre base de connaissances, en organisant les documents, les tâches et les données de votre entreprise pour que tout ce dont vous avez besoin soit facilement accessible et à jour.

Vous souhaitez améliorer votre expérience en matière d'IA ? Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui ! 🙌