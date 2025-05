Dubsado vs. HoneyBook : Quel CRM est le mieux adapté à votre entreprise ?

Les propriétaires de petites entreprises connaissent bien la situation : les e-mails des clients inondent votre boîte de réception, les factures impayées s'accumulent et les contrats s'entassent sur votre bureau. Le vendredi, vous êtes submergé par le travail d'administrateur au lieu de faire ce que vous aimez.

Les systèmes CRM Dubsado et HoneyBook renversent la situation. Ils capturent les prospects, automatisent les suivis et collectent les paiements pendant que vous dormez. Imaginez terminer votre journée de travail avec une liste de choses à faire vide et l'espace mental nécessaire pour développer votre entreprise.

Mais la vraie question est la suivante : ces CRM peuvent-ils répondre à vos attentes ? Si vous vous demandez comment choisir un CRM adapté aux besoins de votre entreprise, nous avons ici la comparaison ultime entre Dubsado et HoneyBook.

Qu'est-ce que Dubsado ?

Dubsado est un CRM conçu pour les propriétaires de petites entreprises, les indépendants et les professionnels du secteur tertiaire. Il permet de gérer l'intégration des clients, les contrats, la facturation et les flux de travail, le tout en un seul endroit.

Les formulaires de contact personnalisés de Dubsado et un planificateur intégré permettent aux entreprises de gérer sans effort les interactions avec les clients et vous donnent plus de temps pour vous concentrer sur la croissance de l'entreprise.

Fonctionnalités de Dubsado

Dubsado simplifie les opérations de l'entreprise en combinant des outils de gestion des clients, d'automatisation et de gestion financière. Découvrons ses fonctionnalités.

🌟 Fonctionnalité n° 1 : formulaires et modèles personnalisables pour chaque interaction avec le client

Les modèles et formulaires personnalisables de Dubsado simplifient la paperasse du client à chaque étape de son parcours. Vous pouvez facilement personnaliser et réutiliser les formulaires de capture de leads, les propositions aux clients, les accords d'entreprise et les questionnaires pour une communication cohérente avec les clients et une capture rapide des leads.

Les clients peuvent consulter, signer et payer en une seule étape fluide, ce qui réduit les allers-retours pour une entreprise indépendante.

💡 Conseil de pro : votre flux d'accueil des clients donne le ton de votre relation future. Voici comment ClickUp Forms s'y prend ! 👇🏼

🌟 Fonctionnalité n° 2 : Facturation automatisée et suivi des paiements en ligne

Les petites entreprises ont souvent du mal à assurer le suivi des factures des clients et du statut des paiements. Dubsado facilite la tâche grâce à la facturation personnalisée, aux rappels de paiement automatisés et à la facturation récurrente.

Vous pouvez créer des factures commerciales, connecter un système de paiement et les envoyer directement aux clients, sans aucun suivi manuel.

🌟 Fonctionnalité n° 3 : Automatisation des tâches répétitives et des abonnés clients

L'automatisation des flux de travail de Dubsado prend en charge la communication avec les clients, la planification et la facturation sans perdre la touche personnelle.

Il vous permet de configurer des e-mails automatisés, des rappels de paiement et des déclencheurs de tâches pour faire avancer les projets. Les champs intelligents remplissent automatiquement les coordonnées des clients pour réduire les efforts manuels. Parallèlement, les flux de travail personnalisés permettent de suivre les abonnés, les contrats et les tâches clés.

Un processus CRM structuré comme celui-ci aide les entreprises à créer des flux de travail plus efficaces pour la gestion des clients.

🌟 Fonctionnalité n° 4 : planification intégrée pour une réservation transparente avec les clients

Dubsado propose également un planificateur intégré pour automatiser la prise de rendez-vous. Il suffit de connecter votre calendrier, de définir les disponibilités et de laisser les clients réserver des sessions directement depuis votre site web.

Le système vérifie les conflits avant de proposer des créneaux horaires gratuits et joint des formulaires d'admission aux rendez-vous pour recueillir à l'avance les coordonnées des clients. Cela garantit des réunions plus fluides et plus efficaces.

Tarification de Dubsado

Free

Forfait de base : 20 $ par mois

Forfait Premier : 40 $ par mois

🧠 Le saviez-vous ? Selon le Bureau of Labor Statistics des États-Unis, 23 % des petites entreprises font faillite au cours de leur première année d'existence, et près de la moitié ne dépassent pas les cinq ans, souvent en raison de systèmes de gestion financière et de gestion des clients défaillants.

Qu'est-ce que HoneyBook ?

HoneyBook est une solution CRM pour la gestion des propositions, des contrats, de la facturation et de la communication avec les clients.

En tant que logiciel CRM basé sur le cloud, HoneyBook vous permet de gérer les interactions avec les clients où que vous soyez. Vous bénéficiez ainsi d'une collaboration fluide sans être lié à un seul appareil.

Fonctionnalités de HoneyBook

HoneyBook combine des outils de gestion des clients et de facturation pour aider les petites entreprises à rationaliser leurs opérations et à améliorer leurs interactions avec les clients. Vous pouvez l'utiliser pour capturer des prospects, envoyer des propositions commerciales, gérer des projets clients, générer des factures clients et accepter facilement des paiements.

Explorons ses fonctionnalités en détail.

🌟 Fonctionnalité n° 1 : assistant basé sur l'IA pour une gestion plus intelligente de l'entreprise

La dispersion des données sur les prospects sur plusieurs plateformes et l'absence de référentiel d'informations centralisé peuvent rendre difficile l'identification des prospects de haute qualité pour les entreprises. C'est là qu'intervient l'assistant IA de HoneyBook.

Il trouve des prospects à forte valeur, recueille les coordonnées, les liens sociaux et d'autres informations pertinentes, et prédit les chances de conversion.

De plus, l'outil d'IA vous aide à préparer les appels de découverte en résumant les informations sur les clients et les discussions. Vous pouvez également utiliser le compositeur d'IA pour générer des e-mails personnalisés.

🌟 Fonctionnalité n° 2 : planification flexible avec disponibilité en temps réel

La planification des réunions ne devrait pas être un jeu de devinettes. L'outil de planification de HoneyBook vous permet de définir vos disponibilités, de partager des liens de réservation et de synchroniser en temps réel avec Google Agenda.

Vous pouvez personnaliser les types de réunions, leur durée et les délais de rappel pour éviter les conflits, tandis que les rappels automatiques et les options de reprogrammation permettent de réduire les absences. La réservation est ainsi plus facile, pour vous comme pour vos clients.

📖 En savoir plus : Comment créer une feuille de calcul CRM pour rationaliser les données clients

🌟 Fonctionnalité n° 3 : contrats en ligne personnalisables avec signatures électroniques

HoneyBook vous permet de créer, personnaliser et envoyer des contrats pour les signatures électroniques en quelques clics. Les clients peuvent les consulter et les signer depuis n'importe quel appareil, tandis qu'un guide interactif leur permet d'achever chaque étape.

Grâce à la personnalisation de la marque, au suivi des signatures et à l'accès à des modèles approuvés par des avocats, vous pouvez rationaliser les accords tout en les rendant professionnels et juridiquement valables.

🌟 Fonctionnalité n° 4 : Automatisation de la communication avec les clients et de la gestion des tâches

Garder le contact avec vos clients ne devrait pas vous prendre tout votre temps. Les outils d'automatisation de HoneyBook vous permettent de créer des flux de travail personnalisés qui envoient automatiquement des e-mails, des fichiers et des suivis. Vous pouvez paramétrer des déclencheurs en fonction des actions des clients ou des dates clés pour planifier des réponses, partager des liens de réservation ou envoyer immédiatement des supports marketing.

🌟 Fonctionnalité n° 5 : facturation en ligne simplifiée pour des paiements plus rapides

Les factures doivent accélérer votre flux de trésorerie, pas le ralentir. Grâce à l'application mobile HoneyBook, vous pouvez envoyer des factures professionnelles en quelques clics. Elle vous permet également d'accepter les paiements par carte de crédit, virement bancaire ou paiement automatique depuis n'importe quel appareil

Fini de courir après les paiements ! Les dépôts directs vous permettent d'être payé plus rapidement en réduisant les délais d'attente de plusieurs jours à quelques minutes. En plus des factures, vous avez également la possibilité d'envoyer des propositions aux clients directement via HoneyBook.

Vous pouvez également explorer les alternatives à HoneyBook qui offrent des fonctionnalités et une flexibilité différentes en fonction du modèle de votre entreprise.

Tarification de HoneyBook

Essai gratuit : 7 jours

Starter : 36 $ par mois

*essentials : 59 $ par mois

Premium : 129 $ par mois

🧠 Le saviez-vous ? HoneyBook propose un service de conciergerie gratuit pour vous aider à télécharger vos modèles de proposition et de contrat existants, afin que votre entreprise puisse fonctionner sans heurts.

Dubsado vs. HoneyBook : Comparaison des fonctionnalités

HoneyBook et Dubsado sont tous deux de bons exemples de CRM dans le monde réel, mais ils répondent à des besoins différents.

Dubsado excelle dans la personnalisation et l'automatisation, ce qui est idéal pour les entreprises ayant besoin de flux de travail sur mesure. HoneyBook se concentre sur la simplicité, la rationalisation de la facturation, la planification et les paiements pour une expérience client plus intuitive.

Voici un tableau rapide résumant les fonctionnalités clés de Dubsado et HoneyBook :

Fonctionnalité Dubsado HoneyBook Bonus : ClickUp ✨ Gestion des clients Flux de travail personnalisés, suivi des prospects et portails clients pour améliorer l'expérience client Tableau de bord client centralisé, abonnés automatisés Environnement de travail centralisé avec affichage personnalisé pour suivre le pipeline des ventes, la valeur vie client et la taille moyenne des transactions. Consolidation de la communication avec les clients grâce à l'intégration de l'e-mail Facturation et paiements Factures personnalisées, forfaits de paiement et rappels automatisés pour le traitement des paiements Facturation en ligne avec options de paiement par carte de crédit, virement bancaire et paiement automatique Modèles de facture avec champs à remplissage automatique pour extraire les données des clients Automatisation Flux de travail personnalisés pour les e-mails, les formulaires et les tâches déclenchées Suivis automatisés basés sur l'IA, modèles d'e-mails et résumés de réunions Générateur d'automatisation basé sur l'IA pour l'automatisation des flux de travail déclenchés Interface utilisateur Riche en fonctionnalités, mais nécessite une période d'apprentissage Interface intuitive et conviviale Des flux de travail personnalisés qui peuvent être ajustés pour répondre aux objectifs de votre entreprise Version gratuite Essai gratuit (sans limite de temps) Essai gratuit (7 jours) Forfait Free avec de nombreuses fonctionnalités et modèles Idéal pour Freelancers et entreprises ayant besoin d'une personnalisation et d'une automatisation poussées Les petites entreprises à la recherche d'un CRM tout-en-un facile à utiliser Freelancers et entreprises à la recherche d'une solution tout-en-un pour la gestion des clients, l'automatisation des tâches et l'analyse avancée

Il est maintenant temps d'analyser HoneyBook et Dubsado, fonctionnalité par fonctionnalité. Voyons comment ils se comparent.

🌟 Fonctionnalité n° 1 : intégration et gestion des clients

Dubsado : intégration structurée avec des flux de travail personnalisés

Dubsado offre une expérience d'intégration des clients hautement personnalisable, ce qui le rend idéal pour les entreprises qui ont besoin de processus d'admission détaillés. Vous pouvez configurer des flux de travail personnalisés pour automatiser les étapes d'intégration, telles que l'envoi d'e-mails de bienvenue, de contrats, de factures et de questionnaires dès qu'un nouveau client est ajouté.

Pour les entreprises et autres fournisseurs de services qui ont besoin d'un contrôle achevé sur le parcours de leurs clients, l'automatisation structurée des flux de travail de Dubsado peut être un avantage majeur.

HoneyBook : intégration plus simple et plus guidée

HoneyBook adopte une approche plus rationalisée de l'intégration des clients, en mettant l'accent sur la facilité d'utilisation. Il fournit des modèles préétablis pour les propositions, les contrats et les factures, ce qui permet aux entreprises de démarrer rapidement.

La vue du pipeline de la plateforme vous permet de suivre en un coup d'œil le statut d'intégration de chaque client. Au lieu de gérer manuellement les étapes, HoneyBook automatise les points de contact clés tels que les e-mails de suivi, les rappels et les demandes de paiement.

Pour les entreprises et les fournisseurs de services qui préfèrent une approche guidée et sans intervention, la simplicité d'HoneyBook facilite la gestion des clients.

🏆 Gagnant : Dubsado l'emporte si vous souhaitez un contrôle total et une personnalisation de votre processus d'intégration. Cependant, si vous préférez un système intuitif et prêt à l'emploi, HoneyBook l'emporte avec son intégration guidée.

🌟 Fonctionnalité n° 2 : Automatisation des flux de travail et gestion des tâches

Dubsado : Personnalisation avancée pour des flux de travail automatisés

Le compte Dubsado est conçu pour les entreprises qui ont besoin d'un contrôle approfondi de l'automatisation. Vous pouvez créer des flux de travail personnalisés qui déclenchent des e-mails, des contrats, des factures et des rappels en fonction d'actions spécifiques, comme une nouvelle demande de client ou un paiement achevé.

L'une des fonctionnalités phares est la logique conditionnelle, qui ajuste le flux de travail en fonction des actions du client. Par exemple, si un client signe un contrat, l'étape suivante pourrait être l'envoi automatique d'une facture. S'il ne le fait pas, Dubsado peut déclencher l'envoi d'un e-mail de suivi à la place.

Dubsado intègre également l'automatisation à la gestion des tâches, ce qui permet aux utilisateurs d'attribuer des tâches internes, de définir des délais et de recevoir des rappels dans le cadre des projets.

HoneyBook : Automatisation simplifiée et sans intervention

HoneyBook adopte une approche plus intuitive de l'automatisation. Au lieu de flux de travail complexes, il propose des séquences prédéfinies qui automatisent les communications avec les clients, les suivis et les rappels de paiement.

Ses notifications intelligentes vous tiennent informé de l'activité des clients sans que vous ayez à suivre les tâches manuellement. Bien que HoneyBook n'offre pas de logique conditionnelle comme Dubsado, il fournit un système plus structuré et plus convivial qui automatise les interactions quotidiennes avec les clients sans submerger les utilisateurs.

🏆 Gagnant : Choisissez HoneyBook pour un système simple et sans intervention manuelle pour l'automatisation des interactions avec les clients. Si vous avez besoin de flux de travail avancés et personnalisables avec une logique conditionnelle, optez pour Dubsado.

🌟 Fonctionnalité n° 3 : Rapports et informations sur l'entreprise

Dubsado : rapports détaillés pour l'analyse des entreprises

Le portail client Dubsado fournit des outils de rapports détaillés qui permettent aux entreprises d'assurer le suivi des revenus, des factures impayées et des sources de prospects. Vous pouvez générer des rapports financiers pour analyser les tendances des revenus et identifier les services ou les clients qui génèrent le plus de revenus.

Une autre fonctionnalité utile est les étiquettes et les filtres personnalisés, qui aident les entreprises à segmenter leurs clients en fonction de critères tels que les sources de prospects, les types de projets ou l'historique des paiements.

Cependant, les rapports de Dubsado sont complets, mais nécessitent une installation manuelle pour obtenir des informations plus détaillées. Les utilisateurs qui souhaitent des tableaux de bord d'analyse automatisés peuvent trouver la plateforme un peu moins intuitive.

HoneyBook : des rapports simples et prêts à l'emploi

HoneyBook permet de générer des rapports simples et accessibles. La plateforme fournit des rapports financiers prédéfinis qui affichent le chiffre d'affaires total, les paiements en suspens et les revenus mensuels dans un format facile à lire.

Son suivi de l'activité des clients montre les interactions, les contrats en attente et les paiements à venir, ce qui le rend utile pour les entreprises qui souhaitent avoir un aperçu rapide de leurs opérations sans personnalisation approfondie.

Bien que les rapports de HoneyBook manquent de la profondeur et de la flexibilité de Dubsado, ils offrent une expérience plus conviviale et prête à l'emploi qui nécessite peu d'installation manuelle.

🏆 Gagnant : Dubsado pour ses analyses approfondies. Si vous préférez des résumés financiers prêts à l'emploi et faciles à lire, HoneyBook est l'option la plus conviviale pour les utilisateurs.

Dubsado vs. HoneyBook sur Reddit

Les expériences réelles des utilisateurs peuvent fournir des informations précieuses au-delà des listes de fonctionnalités. Pour comprendre les performances de Dubsado et HoneyBook dans les opérations quotidiennes de l'entreprise, nous avons exploré les discussions Reddit dans lesquelles les utilisateurs ont partagé leurs expériences de première main. Voici ce qu'ils avaient à dire.

Un utilisateur de Reddit a fait l'éloge de Dubsado pour son haut niveau de personnalisation et de flexibilité, en particulier pour les entreprises qui ont besoin de flux de travail détaillés :

Nous adorons Dubsado, mais cela dépend vraiment de votre personnalité et de votre niveau de détail. Nous voulions beaucoup de détails et la possibilité de tout personnaliser, et Dubsado nous a vraiment fourni cela. Dubsado permet d'avoir plusieurs marques, un planificateur et un portail client intégrés, ainsi qu'un générateur de formulaires par glisser-déposer assez incroyable que nous avons adoré paramétrer.

De même, un propriétaire de petite entreprise qui utilise HoneyBook depuis quelques mois a souligné la personnalisation des contrats et la facilité d'utilisation générale :

J'utilise HoneyBook depuis quelques mois et je le trouve plutôt bien. Il y a quelques améliorations que je recommanderais, mais dans l'ensemble, je n'ai pas vraiment de plaintes à formuler. Les fonctionnalités du contrat sont plutôt intéressantes et personnalisables. Cela peut prendre un peu de temps pour le personnaliser à votre goût, mais vous pouvez enregistrer un modèle pour accélérer le processus la prochaine fois.

🏆 Verdict final ? Alors que Dubsado propose une personnalisation, HoneyBook se concentre sur la simplicité pour une installation rapide. Le choix dépend de la valeur que vous accordez à la flexibilité ou à la facilité d'utilisation.

Découvrez ClickUp : la meilleure alternative à Dubsado et HoneyBook

Mais que diriez-vous d'un logiciel qui combine gestion des clients, suivi des projets et automatisation ?

ClickUp élimine ce dilemme du « soit l'un, soit l'autre ». C'est une application « Tout pour le travail » qui offre à la fois personnalisation et facilité d'utilisation.

ClickUp va au-delà de la gestion des tâches CRM et intègre dans un même compte des capacités de gestion de projet, d'automatisation et de collaboration entre les équipes.

Voyons comment ClickUp se démarque de Dubsado et HoneyBook et pourquoi de nombreuses entreprises le choisissent comme application Tout-en-un pour le travail !

Le n° 1 de ClickUp : une intégration plus intelligente avec les formulaires ClickUp

Collectez et organisez les données des utilisateurs, des clients ou des membres de l'équipe avec ClickUp Formulaires

ClickUp Forms facilite la collecte des réponses des clients et l'acheminement instantané des tâches vers le bon flux de travail. Qu'il s'agisse de demandes de renseignements de la part de l'équipe commerciale, de demandes informatiques, d'approbations créatives ou de commentaires des clients, ClickUp transforme l'envoi de formulaires en tâches traçables pour une action immédiate.

Avec la nouvelle expérience intuitive de création de formulaires de ClickUp, les blocs d'informations, les descriptions de questions, le hub de formulaires centralisé et les options de personnalisation améliorées, la collecte et l'utilisation des informations n'ont jamais été aussi faciles. À faire plus que simplement collecter des données : mettez-les à profit grâce à l'analyse basée sur l'IA de ClickUp Forms tout en fournissant des instructions claires et des éléments visuels à vos répondants.

Utilisez les blocs d'informations dans les formulaires ClickUp pour fournir plus de contexte

Personnalisez tous les formulaires pour n'importe quel flux de travail

Acheminement des prospects : mettez à jour dynamiquement les champs des formulaires en fonction des réponses et affectez instantanément les prospects au bon chargé de compte

Retour d'information sur les produits : Recueillez les exigences en matière de création, les suggestions de fonctionnalités ou les commentaires des clients et convertissez-les en tâches traçables pour une action immédiate

Sondages : Permettre aux employés, aux clients et aux prospects de partager des commentaires pertinents, puis organiser et analyser automatiquement les données de réponse

Améliorez votre efficacité avec les formulaires ClickUp

Logique conditionnelle : les formulaires s'adaptent de manière dynamique en fonction des réponses de l'utilisateur pour collecter plus rapidement les informations pertinentes

Prêt pour l'automatisation : Les réponses déclenchent automatiquement des flux de travail, ce qui permet aux équipes de rester alignées et d'éliminer les suivis manuels

*collaboration fluide : les formulaires soumis se connectent directement aux tâches ClickUp, garantissant une exécution fluide de la réception à l'achèvement

Avec ClickUp Forms, les entreprises peuvent faire passer les formulaires de demande de renseignements à la résolution sans effort, ce qui permet de maintenir des opérations fluides et efficaces.

One Up n° 2 de ClickUp : gérer les relations avec les clients grâce au CRM ClickUp

ClickUp CRM vous aide à créer une base de données clients centralisée pour rationaliser les flux de travail

La gestion des relations avec les clients ne se limite pas au suivi des transactions. Vous devez rationaliser les flux de travail, améliorer la collaboration et organiser les données des clients. Contrairement aux CRM traditionnels, ClickUp CRM permet aux entreprises de visualiser le pipeline des projets, de suivre les interactions avec les clients et de gérer les comptes, le tout en un seul endroit

Grâce à la flexibilité des logiciels CRM personnalisables, vous pouvez adapter les flux de travail, les tableaux de bord et les automatisations à vos processus uniques, garantissant ainsi l'efficacité sans limites rigides.

Un CRM conçu pour la croissance

*gestion du pipeline : utilisez les statuts personnalisés pour assurer le suivi des transactions, de la prospection à la clôture, afin de ne rien laisser passer

Rapports avancés : Calculez la taille des transactions, les prévisions de revenus et la valeur à vie des clients grâce aux champs numériques intégrés et aux widgets de tableau de bord avec Calculez la taille des transactions, les prévisions de revenus et la valeur à vie des clients grâce aux champs numériques intégrés et aux widgets de tableau de bord avec ClickUp Dashboards

Dépendances des tâches : Paramétrez des flux de travail automatisés avec des dépendances afin que les équipes commerciales et celles chargées de la réussite des clients sachent exactement à quoi donner la priorité

Champs personnalisés et filtres : Organisez les contacts, les clients et les transactions à l'aide d'étiquettes personnalisées et filtrez rapidement les données pour trouver les comptes clés

*gestion des documents : créez des wikis clients, des propositions, des procédures opératoires normalisées et des contrats avec ClickUp Docs et collaborez en temps réel

*suivi basé sur l'emplacement : ajoutez un champ de données géographiques pour visualiser où se trouvent vos clients et suivre les performances régionales

Avec ClickUp CRM, les entreprises peuvent abandonner les plateformes rigides et universelles et construire un système évolutif qui s'adapte à leurs besoins.

ClickUp est le meilleur outil de gestion de projet et de CRM que j'ai rencontré. Sa polyvalence vous permet de vraiment gérer toutes vos tâches en un seul endroit sans avoir à souscrire à de nombreux abonnements à d'autres services.

ClickUp est le meilleur outil de gestion de projet et de CRM que j'ai rencontré. Sa polyvalence vous permet de vraiment gérer toutes vos tâches en un seul endroit sans avoir à souscrire à de nombreux abonnements à d'autres services.

One Up n° 3 de ClickUp : Automatisez les interactions avec les clients grâce aux automatisations ClickUp

Automatisez les tâches en paramétrant des flux de travail déclenchés par des événements avec ClickUp Automatisations

Les tâches répétitives ralentissent les équipes, mais que se passerait-il si vous pouviez les automatiser en quelques secondes ? Avec ClickUp Automations, les entreprises peuvent éliminer le travail manuel, rationaliser les processus et gagner du temps pour les tâches à fort impact.

Que vous gériez des projets, des campagnes marketing, des flux de travail financiers ou des transferts de clients, ClickUp garantit que tout se déroule sans heurts et efficacement grâce à des règles d'automatisation « quand-alors » faciles à utiliser

Une automatisation plus intelligente, moins d'efforts

Générateur d'automatisation basé sur l'IA : ClickUp Brain , l'assistant IA intégré de ClickUp, vous permet de créer des automatisations en utilisant un langage simple : il vous suffit de les décrire en langage naturel, aucune installation complexe n'est requise

*plus de 100 modèles prédéfinis : appliquez instantanément des modèles d'automatisation prêts à l'emploi pour attribuer des tâches, mettre à jour des statuts, publier des commentaires, etc

Assignés dynamiques : ajuste automatiquement les propriétaires de tâches en fonction des changements de rôle, garantissant ainsi que les flux de travail restent à jour

*automatisation des e-mails : envoyez des réponses instantanées, des mises à jour client et des notifications de projet sans lever le petit doigt

Raccourcis de projet : Accélérez les flux de travail en affectant automatiquement les membres de l'équipe et les observateurs à de nouvelles tâches dans l'ensemble des projets

Utilisez ClickUp Brain pour paramétrer des déclencheurs et automatiser des tâches de routine

📮Insight de ClickUp : 18 % des personnes ayant répondu à notre sondage souhaitent utiliser l'IA pour organiser leur vie à l'aide de calendriers, de tâches et de rappels. 15 % souhaitent que l'IA se charge des tâches routinières et du travail administratif. À faire, une IA doit être capable de : comprendre les niveaux de priorité de chaque tâche dans un flux de travail, exécuter les étapes nécessaires pour créer ou ajuster des tâches, et configurer des flux de travail automatisés. La plupart des outils ont déjà mis au point une ou deux de ces étapes. Cependant, ClickUp a aidé les utilisateurs à consolider jusqu'à 5 applications ou plus à l'aide de notre plateforme ! Découvrez la planification basée sur l'IA, qui permet d'attribuer facilement des tâches et des réunions aux créneaux disponibles dans votre calendrier en fonction des niveaux de priorité. Vous pouvez également configurer des règles d'automatisation personnalisées via ClickUp Brain pour gérer les tâches de routine. Dites adieu au travail à temps plein !

One Up n° 4 de ClickUp : envoyer des factures avec un modèle prédéfini

La gestion des clients et l'automatisation des flux de travail ne sont qu'une partie de l'équation : être payé à temps est tout aussi crucial. Alors que Dubsado et HoneyBook offrent des fonctionnalités de facturation, ClickUp va encore plus loin en intégrant la facturation dans les flux de travail des projets.

Le modèle de factures ClickUp simplifie la facturation. Ses champs à remplissage automatique extraient les informations sur les clients et les projets de la base de données CRM, ce qui vous évite de passer des heures à ajouter manuellement chaque détail.

Obtenez un modèle gratuit Envoyez des factures professionnelles en quelques minutes grâce au modèle de factures ClickUp

Ce modèle vous permet de :

Forfait et gestion des envois de factures et des paiements grâce à l'affichage Calendrier

Gérez tous les paiements que vous avez reçus avec l'option Afficher les revenus payés

Suivez les factures de chaque client grâce à la vue Facture par client

Cela a certainement simplifié notre productivité, et cela est en grande partie dû aux différentes intégrations et ClickApps proposées par ClickUp. Les automatisations qui peuvent nous faciliter la vie et nous permettre de nous concentrer sur les projets en cours sont vraiment bénéfiques pour nous et pour toute l'entreprise.

Cela a certainement simplifié notre productivité, et cela est dû en grande partie à toutes les différentes intégrations et ClickApps que ClickUp propose. Les automatisations qui peuvent nous faciliter la vie et nous permettre de nous concentrer sur les projets en cours sont vraiment bénéfiques pour nous et pour toute l'entreprise.

Gérez vos clients et vos projets en toute transparence avec ClickUp

Dubsado et HoneyBook sont tous deux de sérieux prétendants à la gestion des clients, mais ils sont limités aux fonctions CRM, ce qui laisse des lacunes en matière d'automatisation des flux de travail, de collaboration et de gestion de projet.

ClickUp va au-delà de la gestion de la relation client. C'est une plateforme tout-en-un qui vous aide à gérer les relations avec les clients et intègre les tâches, l'automatisation, les rapports, la facturation et la collaboration en équipe, le tout dans une base de données centralisée.

Avec des fonctionnalités telles que ClickUp CRM, les automatisations, l'affichage des formulaires et la facturation intégrée, ClickUp garantit que chaque interaction avec le client se connecte de manière transparente à votre travail. Si vous recherchez une solution qui simplifie la gestion des clients tout en augmentant la productivité, ClickUp est clairement le gagnant.

