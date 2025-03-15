Comment utiliser les invites négatives de Midjourney pour améliorer la génération d'images

Si vos images générées par IA ne sont pas satisfaisantes, le problème n'est peut-être pas ce que vous demandez, mais ce que vous « n'excluez pas ».

Les générateurs d'images IA, y compris Midjourney, interprètent les invites littéralement, donc le fait de ne pas spécifier les éléments indésirables peut conduire à des résultats encombrés, irréalistes ou non pertinents. Lorsque vous spécifiez ce que vous voulez, vous devez également indiquer au modèle IA ce que vous ne voulez pas dans le design.

Lorsque vous ajoutez des invites négatives, vous obtenez un meilleur contrôle de la composition, du style et des distorsions indésirables.

Dans cet article de blog, nous allons discuter de la puissance des invites, instructions négatives dans Midjourney.

Que sont les invites négatives de Midjourney ?

Les invites négatives sont des instructions qui spécifient ce que vous ne voulez pas dans votre image. Considérez les invites négatives comme des filtres, indiquant spécifiquement à l'IA les éléments à éviter dans une image.

Par exemple, si votre invite Midjourney est « campus universitaire animé », elle peut inclure des éléments tels que des étudiants, des allées et d'autres structures pertinentes.

Mais vous pouvez générer une image avec une extrême précision grâce aux invites négatives. Par exemple, si vous ajoutez « – pas d'étudiants » à votre invite, vous demandez à l'IA d'exclure les images d'étudiants, ce qui donne un visuel plus propre et plus ciblé d'un campus universitaire, comme vous pouvez le voir ci-dessous.

Pourquoi utiliser les invites, instructions négatives de Midjourney ?

Ne pouvez-vous pas simplement écrire une autre invite pour créer une nouvelle image ? Ce serait plus simple, mais cela ne vous donnerait pas les mêmes résultats que les invites négatives. Voici comment les invites négatives peuvent vous aider :

🎨 Un meilleur contrôle créatif

Les modèles de conception de l'IA, y compris Midjourney, fonctionnent sur la base de probabilités statistiques, générant des images à partir de vastes ensembles de données. Cependant, cela signifie que l'IA introduit parfois des éléments que vous n'avez pas explicitement demandés. Une invite négative indique à Midjourney de s'éloigner des détails indésirables, affinant ainsi vos images.

🔁 Cohérence du style

Midjourney propose parfois par défaut une esthétique particulière, comme l'anime ou le cyberpunk, en fonction de son apprentissage. Si vous souhaitez créer un look unique, les invites négatives permettent de supprimer les styles gênants. Par exemple, « –no comic book style » garantit que votre illustration ne comporte pas d'éléments illustrés de style bande dessinée.

⏳ Gain de temps

Sans les invites négatives, vous devrez peut-être générer plusieurs fois les images pour obtenir le résultat souhaité. Les invites négatives réduisent considérablement ce processus d'essais et d'erreurs, car vous demandez au modèle d'IA d'exclure des éléments spécifiques, ce qui permet de gagner du temps de modification en cours.

🖼️ Arrière-plans et compositions raffinés

Parfois, les images générées par l'IA incluent des éléments d'arrière-plan inutiles qui encombrent la composition. Par exemple, si vous avez besoin d'un simple portrait, vous pouvez ajouter « –no background » pour vous concentrer uniquement sur le sujet. Cela est particulièrement utile pour la photographie de produits, où un aspect épuré est préférable.

Les invites négatives dans Midjourney débloquent des niveaux de personnalisation plus profonds, mais ce n'est pas magique. Les invites négatives nécessitent une ingénierie et une expérimentation minutieuses pour obtenir les résultats souhaités, tout comme il faudrait écrire une invite ChatGPT ou une invite Claude. ai détaillée pour générer un texte significatif.

Comment les invites négatives fonctionnent-elles dans Midjourney ?

En lisant les sections ci-dessus, vous avez peut-être noté que nous avons utilisé « –no. » Alors, qu'est-ce que cela signifie dans le contexte des invites négatives ? En gros, il existe deux façons principales d'utiliser les invites négatives : le (–no paramètre) et les poids d'invite négatifs. Nous les décomposons pour vous ci-dessous :

1. Le paramètre –no

C'est la méthode la plus simple pour supprimer les éléments indésirables. Il suffit d'ajouter « –no » suivi des objets, styles ou couleurs que vous ne voulez pas.

📌 Comment ça marche : Midjourney scanne son ensemble de données, reconnaît les motifs associés aux éléments indésirables et fait un effort pour les exclure de l'image finale.

🌻 Exemple : Vous voulez une scène de lac sereine, mais vous ne voulez pas de bateaux ni de personnes. Votre invite et votre résultat ressembleraient à ceci :

Cependant, ce n'est pas toujours parfait : certains éléments peuvent s'y glisser en raison d'associations contextuelles. Si cela se produit, essayez d'utiliser des synonymes supplémentaires ou d'élargir la liste d'exclusion.

2. Poids des invites négatives

Alors que « –no » élimine complètement un élément, les poids négatifs vous permettent de réduire la présence d'un élément plutôt que de le supprimer entièrement. Cette méthode est utile lorsque vous souhaitez influencer l'image sans forcer son exclusion absolue.

📌 Comment ça marche : Midjourney vous permet d'attribuer des poids positifs ou négatifs à différentes parties de votre invite, instructions en utilisant la syntaxe « :: ». Un poids de 1 est neutre, un nombre plus élevé augmente l'importance et un nombre négatif réduit la présence de l'élément.

En gros, vous ne supprimez pas entièrement un élément par des pondérations, mais vous dites à Midjourney de le désaccentuer.

🌻 Exemple : Vous souhaitez générer une image d'une rue animée avec des voitures, mais la voiture ne doit pas être le sujet principal. Votre invite ressemblerait à quelque chose comme ceci :

Midjourney interprète cela comme : « Inclure une voiture, mais la rendre deux fois moins importante que la rue. » Le résultat ? Une rue où les voitures apparaissent plus petites ou se fondent dans l'arrière-plan.

Mais que faire si vous souhaitez réduire encore davantage la présence de la voiture, sans l'éliminer complètement ? Utilisez un poids négatif.

Ici, Midjourney minimise activement les voitures dans l'image. Il peut rendre les voitures à peine visibles en les plaçant dans un coin sombre ou en les supprimant entièrement si elles ne s'intègrent pas dans la composition (comme vous pouvez le voir dans l'image ci-dessus).

💡 Conseil de pro : Si vous voulez que quelque chose disparaisse complètement, les poids négatifs seuls peuvent ne pas suffire. Vous devrez peut-être les combiner avec « –no » ou les modifier et les ajuster pour obtenir les résultats souhaités. Si vous souhaitez utiliser plusieurs invites, utilisez deux points doubles (::) pour les séparer.

Vous vous demandez peut-être : « Pourquoi ne puis-je pas simplement utiliser l'option « ne pas faire » et en finir avec ça ? » Eh bien, c'est compréhensible. Mais nous avons une explication.

Pourquoi « ne pas » ne fonctionne pas ?

Beaucoup de gens pensent qu'en écrivant « ne pas » ou « sans » dans une invite, Midjourney évitera certains éléments. Mais cela ne fonctionne pas de cette façon. Lorsque vous écrivez « ne pas inclure la pluie », l'IA ne comprend pas intrinsèquement « ne pas » comme une négation. Au lieu de cela, elle traite l'ensemble de la phrase comme une description qui inclut le mot « pluie »

Cela peut paradoxalement amener l'IA à se concentrer sur le concept de pluie, même si votre intention était de l'exclure.

Comment y remédier : ❌ Invite : Un château de conte de fées n'inclut pas de dragons. ✅ Invite, instructions : Un château de conte de fées – sans dragons ✅ Invite : Un château fantastique magique : 1, dragons : -1

Les deuxième et troisième options permettent à Midjourney de comprendre correctement ce qu'il faut éviter, tandis que la première pourrait en fait créer un château avec des dragons.

🧠 Le saviez-vous ? Midjourney est disponible sur Discord et nécessite un abonnement payant pour générer des images basées sur l'IA ! C'est également le serveur Discord le plus populaire.

Comment créer des invites, instructions négatives Midjourney efficaces ?

Voici quelques conseils pour créer des invites, instructions négatives efficaces dans Midjourney :

Identifier les éléments indésirables : Déterminez ce que vous ne voulez pas dans l'image. S'agit-il d'une couleur, d'un objet ou d'un style ? Une fois que vous le savez, ajoutez « –no » suivi de l'élément indésirable. Par exemple, « –no blurry details » ou « –no cartoonish style » peuvent améliorer vos résultats

Soyez précis : Au lieu d'utiliser des termes vagues tels que « –pas de mauvaises choses », utilisez des descriptions précises telles que « –pas de couleurs sursaturées » ou « –pas de visages déformés ». Plus vous serez clair, mieux Midjourney comprendra votre intention

Expérimentez avec les combinaisons et les poids : si vous générez un paysage urbain futuriste mais que vous obtenez toujours des arbres, essayez « trees::-0. 5, –no greenery » ou quelque chose de similaire. Cela permet de restreindre le champ d'action, en veillant à ce que l'outil d'IA s'en tienne à votre vision

💡Conseil de pro : N'utilisez les invites négatives que lorsque cela est nécessaire et pour des exclusions précises plutôt que pour des restrictions générales. Par exemple, au lieu de dire « Évitez les motifs encombrés », optez pour « Une disposition propre et minimaliste avec beaucoup d'espace blanc et un point focal clair » pour obtenir l'aspect souhaité.

plus de 20 invites négatives Midjourney pour différents cas d'utilisation

Nous avons sélectionné plus de 20 exemples d'invites, d'instructions négatives de Midjourney dans différents scénarios afin que vous puissiez éviter les essais et les erreurs, alimenter vos idées et techniques créatives et tirer le meilleur parti de Midjourney.

Invite 1 : Coucher de soleil sur la plage, sans éléments indésirables

Cas d'utilisation : Supprimer les éléments superflus ou inutiles pour créer une image plus nette. Invite : « Coucher de soleil sur une plage tranquille, reflets dorés sur les vagues calmes – pas de personnes, de déchets, d'empreintes de pas, de bateaux, de bâtiments, de bois flotté »

Invite 2 : Horizon urbain minimaliste

Cas d'utilisation : Éviter les distractions pour une esthétique moderne et épurée.Invite : « Horizon urbain futuriste la nuit, reflets de néons brillants sur les rues mouillées – pas de voitures, de piétons, de panneaux d'affichage, de graffitis, de brouillard »

Invite 3 : Paysage de montagne serein

Cas d'utilisation : Améliorer la beauté naturelle en supprimant les objets artificielsInvite : « Montagnes majestueuses aux sommets enneigés, douce lumière matinale, ciel dégagé – pas de lignes électriques, de maisons, de remontées mécaniques, de personnes, de routes, de panneaux de signalisation »

Invite 4 : Sentier forestier paisible

Cas d'utilisation : Garder l'accent sur la nature sans influence humaineInvite : « Sentier forestier sinueux recouvert de feuilles d'automne, doux soleil doré filtrant à travers les arbres - pas de bancs, de panneaux, de poubelles, de personnes, de vélos »

Invite 5 : Ciel nocturne de rêve

Cas d'utilisation : Création d'une scène céleste époustouflante et sans distraction. Invite : « Galaxie avec nébuleuses éclatantes et étoiles innombrables, teintes violettes et bleues profondes - pas de satellites, d'avions, de lumières de ville, de texte, de filigranes »

Invite 6 : Cascade majestueuse

Cas d'utilisation : Préserver la nature intacte et viergeInvite : « Cascade dans une jungle verdoyante, brume s'élevant du sol – pas de ponts, de touristes, de bateaux, de panneaux, de clôtures »

Invite 7 : Photographie élégante des produits

Cas d'utilisation : Photos de produits commerciaux cibléesInvite : « Montre connectée noire élégante sur une surface réfléchissante, éclairage spectaculaire – pas de texte, de logos, de reflets, d'encombrement, d'aiguilles, de personnes »

Invite 8 : Château de conte de fées

Cas d'utilisation : Améliorer un paramètre magique sans éléments modernes. Invite : « Grand château médiéval sur une colline brumeuse, torches chaudes qui brillent – pas de lignes électriques, de bâtiments modernes, de voitures, d'antennes, de routes »

Invite 9 : Jardin zen

Cas d'utilisation : conserver une esthétique paisible et minimaliste. Invite : « Jardin zen japonais avec sable ratissé et bonsaïs, éclairage d'ambiance doux – pas de statues, de panneaux, de bancs, de personnes, de touristes »*

Invite 10 : Ruines antiques

Cas d'utilisation : préserver la beauté historique sans éléments modernes. Invite : « Ruines d'un ancien temple envahi par une jungle dense, des vignes rampant sur la pierre - pas de touristes, de clôtures, de panneaux, d'échafaudages, de déchets »*

Invite 11 : La photographie culinaire parfaite

Cas d'utilisation : Placer la nourriture au centre de l'attention sans distractionsInvite : « Burger gourmet sur une planche en bois, éclairage tamisé, vapeur qui s'élève – pas d'assiettes, de mains, d'ustensiles, de serviettes, d'encombrement en arrière-plan »

Invite 12 : Paysage cosmique

Cas d'utilisation : Se concentrer sur l'espace sans distractions terrestresInvite : « Planète extraterrestre avec des plantes bioluminescentes, des lunes jumelles dans le ciel - pas de vaisseaux spatiaux, d'astronautes, de satellites, de texte, de filigranes »

Invite 13 : Photographie de rue vintage

Cas d'utilisation : Capturer l'authenticité historique sans les distractions modernes. Invite : « Rue pavée des années 1940, tons sépia chauds, douces lumières du soir – pas de voitures modernes, de gens avec des téléphones, de panneaux d'affichage, d'enseignes au néon »

Invite 14 : Installation du bureau propre

Cas d'utilisation : Créer un environnement de travail esthétique et ordonnéInvite : « Installation de bureau moderne et minimaliste, ordinateur portable élégant, éclairage ambiant chaleureux – pas de câbles emmêlés, de tasses de café, de livres, de papiers, d'encombrement »

Invite 15 : Scène d'océan tranquille

Cas d'utilisation : Améliorer une vue paisible de l'océan en supprimant les distractionsInvite : « Vaste horizon océanique sous un lever de soleil rose, douces vagues déferlantes – pas de bateaux, de personnes, de bâtiments, de déchets, de bouées »

Invite 16 : Nuages d'orage spectaculaires

Cas d'utilisation : Se concentrer sur la puissance de la nature sans interférence. Invite : « De sombres nuages d'orage au-dessus d'un vaste champ vide, des éclairs crépitants - pas de bâtiments, de voitures, de personnes, de panneaux, d'antennes »

Invite 17 : Dunes de sable isolées

*cas d'utilisation : conserver un paysage désertique intact et brut Invite : « Dunes de sable doré s'étendant à l'infini, lumière douce au coucher du soleil - pas d'empreintes de pas, de véhicules, de personnes, de panneaux, de bâtiments »

Invite 18 : Forêt enchantée magique

Cas d'utilisation : Garder un paramètre fantastique immersif et mystérieux. Invite : « Champignons lumineux dans une forêt enchantée brumeuse, douces guirlandes lumineuses - pas de personnes, bâtiments modernes, clôtures, lampadaires »*

Invite 19 : Photographie de voitures de luxe

Cas d'utilisation : Mettre en valeur la voiture sans distractions inutiles. Invite : « Voiture de sport noire et élégante sous un éclairage doux, reflets polis - pas de logos, de personnes, de fond de showroom, de texte, de filigranes »

Invite 20 : Afficher une vue aérienne d'une île tropicale

Cas d'utilisation : Conserver un paramètre paradisiaque immaculéInvite : « Des eaux turquoise cristallines entourant une île verdoyante, des plages de sable doré - pas de bateaux, de quais, d'hôtels, de touristes, de pollution »

Voyons également quelques exemples de pondérations d'invites négatives :

Invite 21 : Forêt enchantée

Cas d'utilisation : Création d'une scène mystique en forêtInvite : Arbres anciens : 2, champignons lumineux : 1, brume légère : -1

Invite 22 : Ruelle cyberpunk

Cas d'utilisation : Capturer une ambiance urbaine futuriste Invite : Ruelle éclairée au néon : 3, reflets de la pluie : 1,5, ligne d'horizon lointaine : -0,5

Invite 23 : Tigre majestueux

*cas d'utilisation : Présentation d'un portrait d'animal puissant Invite : Tigre blanc : 2, yeux bleus perçants : 1,5, texture de fourrure douce : 1

Invite 24 : Guerrier viking

Cas d'utilisation : Représentation de la force historiqueInvite : Guerrier viking : 2, armure usée par la bataille : 1. 5, arrière-plan brumeux : 1 – aucun élément de science-fiction

Invite 25 : Bibliothèque confortable

Cas d'utilisation : Créer un espace de lecture chaleureux. Invite : Étagères en bois : 2, éclairage chaleureux : 5, livres anciens : 1 - pas d'étagères vides : -1

Erreurs courantes à éviter avec les invites négatives de Midjourney

Les invites, instructions négatives peuvent sembler être une superpuissance, mais il est facile de trébucher si vous ne faites pas attention. Voici quelques erreurs à surveiller :

❗Surcharge des invites, instructions : L'une des erreurs les plus courantes consiste à surcharger votre invite, instructions, avec trop d'exclusions. Par exemple, ajouter –no cars, trees, people, buildings, clouds, or animals peut sembler exhaustif, mais cela peut confondre l'IA, conduisant à des résultats inattendus, voire inutilisables. Concentrez-vous plutôt sur les éléments les plus critiques que vous souhaitez exclure et gardez votre liste concise

❗Aléatoire : Un autre piège est d'être trop vague. Dire « –pas d'objets » ne donne pas assez d'indications à l'IA. Quel type d'objets ? Des meubles ? Des véhicules ? Soyez toujours précis. Par exemple, si vous créez un paysage minimaliste, utilisez –pas de voitures, de bâtiments ou de lignes électriques pour assurer la clarté

❗Ignorer les conflits de style : les invites négatives ne se contentent pas de supprimer des objets ; elles peuvent également modifier le style. Par exemple, si vous dites « –no anime » et que l'IA continue de s'orienter vers un style artistique, cela peut être dû à d'autres éléments de l'invite qui influencent involontairement le résultat. Assurez-vous que votre invite est très claire sur le style

Limites de l'utilisation de Midjourney

Lorsque Midjourney a été lancé, ses capacités ont provoqué un tollé sur le marché de la génération d'images. Bien que la plateforme d'IA ait largement modifié le processus de génération d'images, elle présente un certain nombre de limites.

Difficultés avec les scènes complexes

Midjourney fonctionne bien avec les images à sujet unique, mais a du mal à gérer les scènes chargées comportant plusieurs caractères.

🌻 Exemple : Si vous essayez de générer un marché bondé, un groupe de personnes en interaction ou une bataille détaillée, les choses tournent souvent mal. Les membres des caractères peuvent manquer, les expressions faciales peuvent être étranges ou les objets placés de manière bizarre. L'éclairage et la perspective peuvent également sembler décalés, ce qui donne à l'image un aspect artificiel.

Bien que vous puissiez améliorer les images Midjourney avec de meilleures invites, tout réussir demande beaucoup d'essais et d'erreurs.

Forte dépendance à la clarté des invites, instructions

Midjourney prend littéralement tout ce que vous tapez, donc des invites, instructions vagues ou générales peuvent conduire à des résultats complètement différents de ceux attendus. Comme nous l'avons mentionné précédemment, le processus créatif de l'IA est différent du nôtre.

🌻 Exemple : Demander une « ville futuriste » sans détails pourrait vous donner n'importe quoi, d'une ligne d'horizon cyberpunk lumineuse à un monde désert et délabré. L'IA ne « devine » pas ce que vous voulez dire, donc si vous omettez des détails importants, elle peut changer complètement l'aspect de l'image générée par l'IA.

Difficulté à interpréter des concepts abstraits

Midjourney est excellent pour créer des éléments qui existent dans le monde réel ou dans des paramètres fantastiques, mais il a du mal avec les idées plus profondes, émotionnelles ou symboliques.

🌻 Exemple : Si vous ajoutez l'invite « le sentiment de solitude », l'IA générera probablement une seule personne assise seule, sans saisir les subtilités de l'isolement, du désir ou de la mélancolie.

En d'autres termes, il ne peut pas capturer ou lire les émotions dans leur intégralité pour obtenir les résultats souhaités.

Courbe d'apprentissage abrupte

Même si Midjourney est facile à utiliser, obtenir des résultats précis peut prendre du temps. Des fonctionnalités telles que les invites négatives et les poids des invites nécessitent de la pratique. De nombreux débutants peuvent avoir du mal à supprimer les éléments indésirables, à créer des styles cohérents ou à peaufiner les images.

De plus, contrairement à d'autres outils de conception où vous pouvez corriger les erreurs, Midjourney n'offre pas la possibilité de « modifier l'invite ». Cela signifie que vous devez continuer à tester et à saisir à nouveau les invites pour obtenir les meilleurs résultats.

Données de formation limitées

Midjourney ne peut générer des images que sur la base de ce qu'il a appris. Si vous essayez de créer quelque chose d'unique, comme un style artistique culturel spécifique ou un paramètre historique inhabituel, l'IA risque soit de créer une version très générique, soit d'échouer complètement.

🌻 Exemple : Si vous demandez un type rare d'architecture ancienne, il se peut qu'il soit mélangé à quelque chose de plus courant. Cela le rend moins fiable lorsque vous avez besoin de quelque chose de très spécifique ou de culturellement précis.

Ainsi, bien que Midjourney soit un outil remarquable, il ne s'agit pas d'une solution universelle.

✨Anecdote : Au cours du second semestre 2024, pendant les élections américaines, Midjourney a imposé des restrictions sur la génération d'images de Joe Biden et Donald Trump.

