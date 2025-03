TidyCal vs. Calendly : quel est le meilleur planificateur de réunions ?

« Êtes-vous libre vendredi ? » « Jeudi, ça vous va ? » « 17 h ? » « Peut-être midi ? » Vos appels et e-mails de planification de réunions ressemblent-ils à cela ? Coordonner les appels de votre équipe et de vos clients, en particulier sur plusieurs fuseaux horaires, peut donner l'impression d'essayer de sortir d'un labyrinthe les yeux bandés.

Bien sûr, il y a Google Agenda. Mais vous devez échanger des messages ou lier des calendriers pour trouver un moment qui convienne à toutes les personnes concernées. La recherche de ce moment peut être un inconvénient important pour la gestion de votre entreprise. Vous avez besoin de calendriers en ligne plus intelligents undefined à votre service. Et cela se résume généralement à ceci : TidyCal vs. Calendly. Les deux promettent de simplifier votre planification, mais lequel offre vraiment une meilleure valeur pour vos besoins ? Découvrons-le. Psst... si aucun des outils ne vous convient, nous en avons également un troisième en prime pour simplifier la gestion de votre calendrier : undefined !

## Qu'est-ce que TidyCal ? TidyCal est un outil de planification de calendrier en ligne créé par AppSumo pour simplifier le processus de prise de rendez-vous pour les particuliers et les petites entreprises. Il vise à offrir une alternative économique à Calendly.

En 2021, TidyCal a fait irruption sur la scène avec quelque chose qui a fait dresser l'oreille des entrepreneurs : un accès à vie qui semblait trop beau pour être vrai. (Alerte spoiler : il ne l'était pas) Alors que la plupart des outils de planification tentent d'être tout pour tout le monde, TidyCal a adopté une approche différente. L'application a fait le tri et s'est concentrée sur l'accessibilité et la simplicité pour les petites entreprises et les entrepreneurs individuels.

L'outil gère tout, des consultations individuelles aux réunions d'équipe, offrant des fonctionnalités de planification de base sans submerger les utilisateurs. ### Fonctionnalités de TidyCal En explorant les différentes applications de planification quotidienne Avez-vous déjà essayé de coordonner une réunion avec cinq personnes réparties sur trois fuseaux horaires ? C'est généralement un vrai casse-tête. TidyCal gère cela avec élégance. La fonctionnalité de planification de groupe de la plateforme ne se contente pas de trouver des créneaux disponibles, elle suggère intelligemment des plages horaires qui fonctionnent dans différents fuseaux horaires, prend en compte les heures de travail de chaque participant et tient même compte des validations récurrentes. Cela est particulièrement utile pour les équipes internationales qui gèrent des présentations à des clients ou qui synchronisent leur équipe chaque semaine. Une fois que vous avez configuré votre flux de travail, TidyCal se charge des tâches fastidieuses. Il envoie des e-mails de confirmation instantanés avec des pièces jointes au calendrier afin que les participants puissent facilement enregistrer l'évènement. Vous pouvez personnaliser les séquences de rappel, par exemple en envoyant un rappel 24 heures ou une heure avant la réunion, pour vous assurer que personne n'oublie de se présenter. Les messages de suivi avec les résumés des réunions sont également automatisés, ce qui permet de tenir les participants informés.

De plus, TidyCal gère les notifications de reprogrammation pour s'assurer que le calendrier de chacun reste précis et à jour. ### Tarifs TidyCal *Forfait Free *Niveau 1 (Standard) : 39 $ (paiement unique) *Niveau 2 (Équipe/Agence) : 79 $ (paiement unique) ## Qu'est-ce que Calendly ?

Calendly simplifie la planification des réunions grâce à son interface conviviale et à ses intégrations avec les calendriers Google, Apple et Outlook. Au fil des ans, Calendly est passé d'un simple outil de planification à une plateforme complète d'automatisation de la planification. Grâce à undefined écosystème, vous pouvez le connecter à plus de 100 outils d'entreprise populaires. Ceux-ci ont contribué à sa forte croissance, en particulier auprès des entreprises et des équipes en pleine croissance. Calendly s'intègre parfaitement aux CRM, aux outils marketing et aux plateformes d'équipe commerciale, ce qui le rend idéal pour les grandes organisations qui ont besoin de capacités de planification pour améliorer leur processus de prise de rendez-vous. 🧠 Fait amusant : Calendly est l'un des meilleurs choix pour la planification, détenant une solide Cela met en évidence l'approche simple de TidyCal pour gérer plusieurs calendriers, une fonctionnalité cruciale que de nombreux utilisateurs recherchent dans les applications de planification https://clickup.com/blog/best-scheduling-apps// /%href/ pour se coordonner avec les membres de l'équipe ou les clients sur différentes plateformes de calendrier. D'autre part, un Redditor sur r/smallbusiness a offert un témoignage convaincant pour Calendly :