les 10 meilleurs modèles de budget marketing pour gérer les finances

Avez-vous déjà créé un budget marketing ? Si oui, vous savez à quel point il peut être difficile de l'aligner sur votre stratégie globale. Saviez-vous que la plupart des équipes marketing finissent par gaspiller undefined de leur budget ? 😱 Cependant, ce n'est pas normal. Ou du moins, ça ne devrait pas l'être ! Il arrive que des fuites mineures se produisent, mais si vous vous retrouvez à la fin de l'année en difficulté pour allouer des budgets ou prouver le retour sur investissement de vos dépenses marketing, il est temps d'améliorer votre budgétisation. Découvrez le modèle de budget marketing.

Ces modèles vous aident à allouer les ressources, à suivre les dépenses et à vous assurer que vos campagnes restent sur la bonne voie. En organisant tout en un seul endroit, vous pouvez optimiser votre budget et vous concentrer sur ce qui compte vraiment : obtenir des résultats sans vous prendre la tête. Alors, lisez ce blog où nous vous proposons 10 modèles de budget gratuits pour les spécialistes du marketing. 😎

##Un modèle de budget marketing /%href/ https://clickup.com/blog/marketing-budget// est un document prédéfini et personnalisable. Il vous aide à suivre et à gérer toutes vos dépenses marketing, en veillant à ce que vos initiatives soient alignées sur vos objectifs.

Tout comme une feuille de calcul, ces modèles contiennent différentes lignes et colonnes. Vous pouvez les utiliser pour enregistrer différents aspects tels que l'activité marketing, les canaux, les ressources, les dépenses prévues, les dépenses réelles, les écarts, le retour sur investissement, etc. Cette méthode vous permet de visualiser votre

10 modèles de budget marketing

pour suivre facilement les objectifs financiers de chaque projet marketing. Automatisez les calculs, créez des budgets, déterminez les bénéfices et bien plus encore sans effort manuel ! ### 1. Modèle de budget marketing ClickUp /cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-412.png Modèle de budget marketing : Modèle de budget marketing ClickUp

https://app.clickup.com/signup?template=t-182377231&department=marketing&\_gl=1\*hm4ho5\*\_gcl\_au\*NjU4MDg4Mjc4LjE3MzI1MzU4MzA. Télécharger ce modèle /%cta/ Le undefined est comme un assistant personnel pour vos dépenses marketing. Il suit chaque activité et son coût, vous donnant une vue achevée de votre budget. La division des dépenses par trimestre montre si vous êtes sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs, ce qui est très pratique pour le marketing produit ! Vous pouvez repérer rapidement les possibilités de réduction des coûts et même prévoir les dépenses futures. Dans l'ensemble, il permet de créer des budgets plus intelligents et plus efficaces. #### Pourquoi vous allez l'adorer Visualisez l'allocation du budget à l'aide de champs personnalisés pour obtenir des informations en temps réel Comparez facilement les dépenses forfaitaires et réelles grâce aux outils de rapports intégrés Rationalisez les approbations grâce aux automatisations pour une prise de décision plus rapide *Idéal pour : Les équipes marketing qui suivent et optimisent les dépenses des campagnes

Pour moi, ce qui a le plus changé la donne avec ClickUp, ce sont les modèles personnalisables et la possibilité d'apporter cette cohérence à toutes nos propriétés dans n'importe quelle région, afin que l'expérience du client soit la même quel que soit l'emplacement Convene où il se rend. Jessie Whitman, directrice principale (évènements), Convene ### 2. Modèle de budget simple ClickUp /cta/

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-413.png Modèle de budget simple ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-211273050&department=finance-accounting Télécharger ce modèle

/%cta/ Le /href/ https://clickup.com/templates/simple-budget-t-211273050 Modèle de budget simple ClickUp /%href/ enregistre vos revenus et dépenses marketing. Il visualise vos paiements mensuels, vos gains et vos économies à chaque entrée. Il vous permet de suivre votre budget annuel en enregistrant vos revenus et dépenses mensuels.

Tout comme une feuille de calcul Microsoft Excel, ce modèle est divisé en lignes et en colonnes. La moitié supérieure enregistre les revenus, tandis que la moitié inférieure enregistre les dépenses. #### Pourquoi vous allez l'adorer Organisez les dépenses avec une structure claire et simple pour un suivi facile Utilisez des catégories prédéfinies pour enregistrer les revenus, les coûts fixes et les dépenses variables en un seul endroit * Obtenez une visibilité instantanée grâce aux mises à jour du statut du budget codées par couleur

Idéal pour : Les petites entreprises à la recherche d'un modèle de budget marketing simple pour gérer les budgets de base ➡️ En savoir plus : /href/ https://clickup.com/blog/promotion-strategy// Des stratégies de promotion efficaces : dynamiser les équipes commerciales et renforcer la notoriété de la marque /%href/

3. Modèle de budget de projet ClickUp avec WBS /cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-414.png Modèle de budget marketing : modèle de budget de projet ClickUp avec WBS

Vos dépenses marketing deviennent-elles incontrôlables ? Réduisez vos coûts de contenu en réutilisant le contenu de qualité dans des extraits pour les réseaux sociaux, des newsletters par e-mail et des scripts vidéo.

https://app.clickup.com/signup?template=t-205427355&department=pmo&\_gl=1\*rysmym\*\_gcl\_au\*NjU4MDg4Mjc4LjE3MzI1MzU4MzA. Télécharger ce modèle /%cta/ En utilisant le modèle de budget de projet ClickUp avec WBS [Il vous permet également de visualiser l'ensemble de votre projet à l'avance. Cela vous aide à estimer les dépenses futures et à vous assurer que vous ne serez pas à court de fonds avant la fin du projet. #### Pourquoi vous allez l'adorer * https://clickup.com/templates/marketing-proposal-kkmvq-6232304 /%href/ est une ressource inestimable qui peut vous guider ici.

Grâce à sa structure professionnelle, ce modèle vous permet de mettre en évidence les arguments clés de vente, les stratégies, les échéanciers, les coûts, etc., afin que les prospects puissent clairement afficher vos objectifs. Si vous vous spécialisez dans un créneau comme les relations publiques ou le marketing d'influence, vous pouvez également le mentionner, ce qui rendra votre proposition encore plus convaincante. #### Pourquoi vous allez l'adorer Décrivez les objectifs marketing, le budget et la stratégie dans un seul document undefined , budget et stratégie dans un seul document Utilisez des tableaux personnalisés et des champs personnalisés pour justifier les coûts et les retours attendus Ajoutez des visuels tels que des maquettes et des aperçus de campagne pour une présentation soignée *Idéal pour : Les spécialistes du marketing qui présentent des stratégies soutenues par un budget aux parties prenantes

9. Modèle de proposition de campagne ClickUp /cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-420.png Modèle de budget marketing : modèle de proposition de campagne ClickUp

https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6109564&department=marketing&\_gl=1\*1syq0ia\*\_gcl\_au\*NjU4MDg4Mjc4LjE3MzI1MzU4MzA. Télécharger ce modèle /%cta/

Vous essayez de faire approuver votre budget créatif ? Le modèle de proposition de campagne ClickUp de /%href/ https://clickup.com/templates/campaign-proposal-kkmvq-6109564 /%href/ est votre nouveau meilleur ami. Il vous aide à élaborer un argumentaire clair et persuasif qui reflète les objectifs de votre campagne, ce qui est parfait pour convaincre les parties prenantes.

Supposons que vous lanciez une initiative de marketing de contenu. Ce modèle vous permet de mettre en valeur son impact, de proposer des échéanciers et de définir des stratégies, en veillant à ce que votre proposition soit réalisable et axée sur les résultats. C'est votre ticket pour l'approbation du budget ! #### Pourquoi vous allez l'adorer Automatisez les flux de travail d'approbation pour accélérer la prise de décision Joignez des éléments de campagne tels que des créations publicitaires, des documents stratégiques et des forfaits médias

Suivi des commentaires et des révisions des parties prenantes avec des mises à jour en temps réel Idéal pour : Les équipes marketing présentant des idées de campagnes structurées avec des budgets undefined

10. Modèle de forfait ClickUp /cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-421.png Modèle de forfait ClickUp

https://app.clickup.com/signup?template=t-30m66cx&department=marketing&\_gl=1\*bq3st3\*\_gcl\_au\*NjU4MDg4Mjc4LjE3MzI1MzU4MzA. Télécharger ce modèle /%cta/

Si vous prévoyez de mener une campagne marketing dans votre organisation, utilisez le modèle de plan de campagne ClickUp /%href/ https://clickup.com/templates/campaign-plan-t-30m66cx /%href/ pour rationaliser le processus. Qu'il s'agisse de publicités payantes ou de relations publiques, ce modèle permet de définir les objectifs de la campagne et d'aligner votre équipe afin que vous puissiez les atteindre plus rapidement (sans le chaos).

Vous pouvez définir des objectifs, suivre la progression et mesurer le succès, car qui n'aime pas cocher des cases ? De plus, comme pour un budget traditionnel, vous pouvez proposer des publicités, des relations publiques et d'autres coûts. C'est comme si votre campagne avait une nouvelle meilleure amie, sans les problèmes. #### Pourquoi vous allez l'adorer : * Organisez les tâches, les délais et les budgets de la campagne à l'aide des vues Diagramme de Gantt et Liste

Attribution des responsabilités et suivi des livrables dans un environnement de travail partagé Automatisation des tâches répétitives telles que l'approbation du contenu et la planification des publicités *Idéal pour : Les spécialistes du marketing qui définissent l'exécution des campagnes et le suivi des performances undefined

➡️ En savoir plus : /href/ https://clickup.com/blog/marketing-planning-software// Meilleur logiciel de planification marketing pour les campagnes /%href/ ## Suivez vos dépenses marketing comme un pro grâce aux modèles de budget de ClickUp

La création d'un budget marketing peut s'apparenter à une véritable course d'obstacles. Sans structure adéquate, les choses peuvent rapidement se compliquer. C'est là qu'un modèle de budget solide vous sauve la mise ! Il simplifie le processus, automatise les calculs et permet de tout organiser. Qu'il s'agisse de planifier une campagne ou d'affiner votre stratégie, un bon modèle garantit la transparence et réduit les erreurs.

Découvrez ClickUp, qui offre un large intervalle de modèles gratuits pour aider les entreprises de toutes tailles à optimiser leurs dépenses et à stimuler leur croissance, le tout en un seul endroit. La budgétisation vient de devenir beaucoup plus facile ! Pour plus de détails, /href/ https://clickup.com/signup inscription pour un essai gratuit sur ClickUp /%href/ !