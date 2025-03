11 meilleures alternatives à Cursor IA

Si vous utilisez Cursor AI pour le codage, vous avez probablement apprécié des fonctionnalités clés telles que la complétion automatique du code, le débogage et la génération de documentation. Mais soyons honnêtes, ce n'est pas parfait. Qu'il s'agisse de difficultés à gérer un code complexe ou d'une assistance linguistique limitée, vous envisagez peut-être d'explorer des options qui répondent mieux à vos besoins.

Dans cet article de blog, nous allons nous pencher sur certaines des meilleures alternatives à Cursor AI, en vous montrant comment elles se comparent et pourquoi elles pourraient bien être la mise à niveau que vous recherchez. 👀

⏰ Résumé en 60 secondes Voici les 11 meilleures alternatives à Cursor AI à explorer : 1. 7. IntelliCode (Idéal pour les utilisateurs de Visual Studio à la recherche de suggestions basées sur l'IA pour améliorer l'efficacité et la précision du codage) 8. DeepCode (Idéal pour identifier et corriger les bugs potentiels ou les problèmes de sécurité grâce à des révisions et des analyses de code en temps réel) 9. Replit Ghostwriter (Idéal pour un assistant de codage basé sur le cloud avec des fonctionnalités collaboratives) 10. Eclipse Che (Idéal pour un IDE basé sur le cloud et la gestion des environnements de travail)

. Un technicien a découvert que l'ordinateur Harvard Mark II fonctionnait mal à cause d'un papillon de nuit coincé dans l'un de ses relais mécaniques. Pour résoudre le problème, il a fallu retirer le « bug », ce qui a conduit à l'utilisation généralisée du terme « débogage » pour décrire le processus d'identification et de correction des erreurs dans un programme. ## Aperçu des alternatives à Cursor IA

Les problèmes et les limites de Cursor AI ont invité de nombreuses personnes à rechercher des alternatives plus fiables et plus riches en fonctionnalités. Voici un bref aperçu des principales alternatives à Cursor AI, chacune offrant des fonctionnalités uniques conçues pour améliorer votre expérience de codage. 💻 | Outil | Fonctionnalité phare | Idéal pour |

| ---------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | [| Codeium | Achèvement de code par IA avec assistance pour plusieurs langages et IDE | Développeurs à la recherche d'un assistant de code polyvalent qui s'intègre de manière transparente dans leur flux de travail | | OpenAI Codex | IA avancée capable de comprendre et de générer du code complexe | Développeurs et équipes ayant besoin d'un outil puissant pour créer des applications et gérer la génération de code complexe |](|TabNine|Complétiondecodebaséesurl'IA,priseenchargedeplusieurslangagesetenvironnementsdedéveloppementintégrés(IDE)|Développeurscherchantàaméliorerl'efficacitéducodagegrâceàdessuggestionscontextuellesdansdifférentslangages||GitHubCopilot|Suggestionsdecodebaséessurl'IA,intégréesauxIDElespluscourants|Techniciensàlarecherched'uneassistanceentempsréelpourlecodeetd'unecomplétionautomatiquedansleurenvironnementdedéveloppement|)

CodeT5 est un modèle open source basé sur des transformateurs, spécialement conçu pour les tâches de programmation. Développé par des chercheurs de Salesforce, il s'appuie sur les principes du T5 (Text-to-Text Transfer Transformer) de Google et les adapte aux tâches liées au code. Cet outil de développement logiciel undefined excelle dans la synthèse, la génération et le raffinement de code, et même dans la traduction de code à code. Cela lui permet de traiter avec précision des éléments spécifiques à un langage, tels que les noms de variables et les identificateurs de fonctions. #### Les meilleures fonctionnalités de CodeT5 Identifiez les sections de code dupliquées dans les projets de grande envergure pour garder votre base de code propre Obtenez des explications claires sur le rôle d'un extrait de code, ce qui facilite l'apprentissage de nouveaux langages ou frameworks

Convertissez facilement du code d'un langage, comme Python, vers un autre, tel que JavaScript Améliorez la lisibilité ou optimisez les fonctionnalités en utilisant ses capacités de raffinement intelligent #### *Limites de CodeT5 CodeT5 peut avoir des difficultés à comprendre des bases de code complexes, ce qui entraîne des suggestions moins précises L'adaptabilité du modèle à des styles de codage spécifiques ou à des langages de programmation de niche peut être limitée #### *Tarification de CodeT5 Gratuit



Évaluations et avis sur CodeT5 *G2 : Pas assez d'avis *Capterra : Pas assez d'avis #### Que disent les utilisateurs de CodeT5 dans la vraie vie ? Pas assez d'avis ### 7. IntelliCode (Idéal pour les utilisateurs de Visual Studio à la recherche de suggestions basées sur l'IA pour améliorer l'efficacité et la précision du code) via undefined

Intellicode est un assistant basé sur l'IA conçu pour Visual Studio et Visual Studio Code, qui simplifie le codage dans les projets de grande envergure. Il utilise l'apprentissage automatique pour analyser les modèles de code à partir de référentiels réels. Il classe les complétions les plus pertinentes en haut de la liste IntelliSense pour se concentrer sur le développement au lieu de rechercher dans des fonctions entières. Ce qui rend Intellicode unique, c'est sa capacité à s'adapter à votre style de codage et à fournir des exemples d'utilisation de l'API à partir de projets open source.

Pour certaines langues comme Python, IntelliCode nécessite le serveur de langage Python de Microsoft pour fonctionner correctement #### Tarification d'IntelliCode Gratuit #### Évaluations et avis sur IntelliCode G2 : Pas assez d'avis *Capterra : Pas assez d'avis #### Que disent les utilisateurs d'IntelliCode ?



Les améliorations d'IntelliCode ne concernent pas seulement l'achèvement des instructions. IntelliCode fournit également des conseils sur la surcharge la plus appropriée pour cette API compte tenu du contexte actuel du code. Fini le défilement superflu ! Avis sur Reddit 🧠 Anecdote amusante : le premier virus informatique, nommé Creeper, Ghostwriter de Replit est conçu pour vous aider à devenir un meilleur programmeur en mettant l'accent sur la créativité et l'automatisation des tâches de codage répétitives. Il travaille à la fois comme un mentor et un collaborateur, en comprenant le contexte de votre projet et en proposant des solutions pertinentes.

L'alternative Cursor IA prend en charge 16 langages de programmation et s'intègre de manière transparente à l'IDE en ligne de Replit pour un codage rapide et mobile. #### Meilleures fonctionnalités de Replit Ghostwriter Décrivez vos besoins en anglais simple pour générer des fonctions entières Mettez en surbrillance le code inconnu pour recevoir des explications claires, étape par étape Enregistrez des mémos vocaux pour démarrer rapidement des projets lorsque vous n'êtes pas devant votre clavier Obtenez une assistance personnalisée pour le code complexe ou l'apprentissage de nouveaux concepts de programmation

Limites de Replit Ghostwriter Bien qu'il soit généralement utile, Ghostwriter peut parfois fournir des suggestions qui ne correspondent pas à l'intention de l'utilisateur Certains utilisateurs ont rapporté que Ghostwriter peut parfois être lent, ce qui peut affecter l'expérience de codage #### Tarifs de Replit Ghostwriter *Replit Core : 25 $/mois par utilisateur *Teams : 40 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Replit Ghostwriter *G2 : 4,5/5 (plus de 90 avis) *Capterra : Pas assez d'avis #### Que disent les utilisateurs de Replit Ghostwriter ? > Je suis fasciné par le fait que l'on puisse enfin créer du code en utilisant l'IA directement dans le référentiel. Cela se fait rapidement, donne de bons résultats et surtout, c'est une solution qui peut être déployée immédiatement et ne pas être exécutée ultérieurement sur des serveurs externes que vous devez être capable de configurer. Avis G2 🤝 Rappel amical : Validez toujours le code généré par l'IA dans le contexte de votre base de code existante. Même avec des suggestions très précises, l'intégration dans des systèmes hérités ou de grands projets peut introduire des bugs ou des problèmes de performance inattendus.

10. Eclipse Che (Idéal pour les IDE basés sur le cloud et la gestion des environnements de travail) via

aujourd'hui et améliorez votre flux de travail de code !