10 meilleurs logiciels d'organigramme pour 2025

Rome ne s'est pas construite en un jour, mais les nouvelles recrues affluent du jour au lendemain dès que votre entreprise commence à se développer. Soudain, votre équipe de 50 personnes en compte 500.

Tout cela est formidable, sauf que maintenant, Jeff, du service marketing, essaie désespérément de savoir qui, au service financier, approuve les budgets.

Pour aider Jeff, les RH disposent d'un outil spécial appelé organigramme.

Ces outils visuels puissants vous aident à savoir exactement où chacun se situe dans la structure organisationnelle. Ils clarifient les rapports hiérarchiques, répartissent les responsabilités et garantissent que personne n'envoie accidentellement un e-mail au stagiaire pour une mise à jour importante sur un projet.

Voici une liste sélectionnée d'outils de création d'organigrammes pour vous aider à choisir celui qui convient le mieux à vos besoins.

Que rechercher dans un logiciel de diagramme organisationnel ?

81 % des nouveaux employés se sentent dépassés lors de leur intégration, et mémoriser des centaines de noms et les responsabilités de chacun n'aide clairement pas.

via Glean

C'est là que les excellents outils de création d'organigrammes entrent en jeu pour vous sauver la mise. Voici quelques fonctionnalités qu'un bon outil de création d'organigrammes devrait posséder :

Personnalisation : choisissez parmi différentes dispositions telles que des structures hiérarchiques, matricielles ou plates, ajoutez des champs personnalisés, modifiez les couleurs et adaptez les dispositions aux besoins de votre entreprise. Par exemple, si votre organisation dispose de lignes hiérarchiques uniques pour les équipes interfonctionnelles, ces outils garantissent leur représentation visuelle

Collaboration : permettez les mises à jour en temps réel et le suivi des versions pour que tout le monde reste sur la même longueur d'onde, ce qui permet aux équipes de travailler ensemble de manière transparente sur un diagramme unique et précis

Intégration et portabilité des données : simplifiez la maintenance des diagrammes grâce à des intégrations transparentes à des plateformes telles que HRIS, CRM ou ERP

Évolutivité : assurez-vous que l'outil évolue avec votre entreprise, que vous soyez une start-up passant de 100 à 1 000 employés ou une entreprise qui développe ses activités tout en respectant son budget

Expérience utilisateur : optez pour une interface intuitive et facile à naviguer. Si un stagiaire peut mettre à jour l'organigramme sans tutoriel, c'est que vous avez choisi la bonne solution

🟩 Drapeau vert : si un stagiaire peut mettre à jour un organigramme sans aucune formation, vous savez que vous avez fait le bon choix.

Les 10 meilleurs logiciels de diagrammes organisationnels

Voici notre sélection des 10 meilleurs logiciels de création d'organigrammes que vous pouvez utiliser pour visualiser et rationaliser votre structure organisationnelle :

1. ClickUp (Idéal pour créer et visualiser des organigrammes et des flux de travail)

Le travail tel que nous le connaissons aujourd'hui est inefficace. Nous passons 60 % de notre temps à partager, rechercher et mettre à jour des informations entre différents outils. Cela représente beaucoup de temps consacré à une tâche qui ne devrait prendre que quelques minutes !

ClickUp résout ce problème en étant l'application qui fait tout pour le travail. Elle combine la gestion de projet, le partage des connaissances et la communication en un seul endroit, le tout optimisé par l'IA.

📮ClickUp Insight : Les travailleurs du savoir envoient en moyenne 25 messages par jour à la recherche d'informations et de contexte. Cela représente une perte de temps considérable passée à faire défiler, rechercher et déchiffrer des discussions fragmentées dans des e-mails et des chats. 😱 Si seulement vous disposiez d'une plateforme intelligente qui relie les tâches, les projets, les discussions et les e-mails (sans oublier l'IA !) en un seul endroit. Mais c'est le cas : essayez ClickUp !

ClickUp vous permet de mapper la structure actuelle de votre organisation grâce à ses vues flexibles.

Cela vous aidera à planifier à l'avance et vous offrira également une plus grande clarté à long terme :

Créez une vue Liste simple dans ClickUp avec les rôles des employés (par exemple, développeur, concepteur, testeur) et les niveaux de gestion (par exemple, collaborateur individuel, cadre intermédiaire, cadre supérieur)

Identifiez les rôles managériaux spécifiques (par exemple, chef de projet, chef de service)

Épinglez les relations hiérarchiques et les connexions latérales à l'aide de champs personnalisés

Discutez avec les parties prenantes (RH, chefs de service et responsables) pour recueillir des informations

💡 Conseil de pro : utilisez les formulaires ClickUp pour recueillir ces informations auprès des employés et les commentaires des dirigeants. Vous pouvez également explorer ClickUp Docs pour documenter et partager vos conclusions avec les parties prenantes. La collaboration en temps réel vous permet de saisir chaque détail et de convertir facilement les notes en tâches exploitables.

Une fois que vous disposez de ces informations, il est temps de les consigner à l'aide de l'un des meilleurs logiciels de tableau blanc disponibles sur le marché.

Les tableaux blancs ClickUp sont la solution idéale pour la création d'organigrammes. Voici comment ils rendent le processus amusant, flexible et efficace.

Commencez avec un tableau blanc ClickUp vierge et esquissez votre organigramme à l'aide de formes et de connecteurs. Glissez-déposez les rôles à leur place et ajustez facilement la hiérarchie à mesure que votre équipe évolue. Ajoutez des détails tels que les noms, les responsabilités et les liens pour plus de contexte. Attribuez des codes de couleur aux équipes et collaborez avec d'autres services pour établir des rapports interfonctionnels et faciliter les mises à jour.

Vous pouvez également intégrer des documents relatifs aux employés pour plus de clarté. Une fois terminé, partagez-le ou exportez-le pour que tout le monde reste sur la même longueur d'onde ! Comment ? Regardez cette vidéo explicative pour obtenir un guide étape par étape !

De même, les cartes mentales ClickUp vous permettent de structurer et d'affiner votre organigramme grâce à une disposition dynamique et ramifiée. Commencez par un nœud central pour votre entreprise ou votre service, puis ajoutez des branches pour les équipes, les rôles et les lignes hiérarchiques. Faites glisser et réorganisez les nœuds sans effort à mesure que les rôles évoluent.

Commencez avec les tableaux blancs ClickUp Dessinez les services, les parties prenantes et les responsabilités en un seul endroit et connectez-les avec les tableaux blancs ClickUp

Vous souhaitez mettre à jour un rôle ? Une modification rapide suffit, et tout le monde la voit en temps réel. Vous préparez une réunion ? Les vues privées vous permettent d'affiner le diagramme en solo avant de le partager avec l'équipe.

Mieux encore, le modèle de diagramme organisationnel ClickUp vous évite de partir de zéro.

En savoir plus Donnez à votre équipe les moyens de travailler de manière cohérente grâce au modèle d'organigramme de ClickUp

Que vous développiez une start-up ou restructuriez une entreprise, ce modèle garantit que toutes les lignes hiérarchiques et les relations entre les employés sont parfaitement claires.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Créez, visualisez et collaborez sur Obtenez des réponses en temps réel sur votre environnement de travail, les rôles, les tâches, les documents et bien plus encore grâce à ClickUp Brain , qui vous permet de savoir facilement qui est responsable de quoi

Partagez et collaborez sur des notes, des forfaits et des mises à jour avec ClickUp Chat

Créez et accédez à votre organigramme partout et à tout moment grâce à l'application mobile ClickUp, idéale pour les équipes à distance ou les managers en déplacement

Oubliez les onglets ! Avec plus de 1 000 intégrations, dont Zapier et Integromat, ClickUp rassemble l'ensemble de vos technologies

Choisissez parmi une bibliothèque croissante de modèles prêts à l'emploi, comme le modèle d'organigramme, ou concevez-en un adapté aux besoins de votre entreprise

Limites de ClickUp

Le vaste intervalle de fonctionnalités des organigrammes peut être déroutant pour les nouveaux utilisateurs

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

☕ Avis d'un utilisateur : cet avis G2 souligne la polyvalence de ClickUp dans l'organisation des tâches personnelles et professionnelles, et loue ses tableaux de bord, sa gestion des documents et ses fonctionnalités de tableau blanc pour une planification et une cartographie fluides.

2. Lucidchart (idéal pour la création de diagrammes dynamiques et intelligents)

via Lucidchart

Imaginez que votre équipe se développe si rapidement que votre organigramme ne suffit plus. Vous passez votre temps à redessiner des cases et à relier des noms chaque semaine, de quoi rendre n'importe qui fou.

Lucidchart résout ce problème en liant votre organigramme directement à des sources de données en temps réel, afin que les mises à jour se fassent automatiquement.

Les équipes d'Amazon et de GE apprécient son interface claire et ses fonctionnalités collaboratives, qui permettent à chacun de contribuer en temps réel à un diagramme unique et dynamique.

Les meilleures fonctionnalités de Lucidchart

Mettez automatiquement à jour les organigrammes et les diagrammes à partir de sources telles que Google Sheets, éliminant ainsi les retouches manuelles

Modifiez simultanément le même diagramme avec vos collègues, ajoutez des commentaires et consultez l'historique des versions pour que tout le monde reste sur la même longueur d'onde

Créez plus rapidement des diagrammes professionnels grâce à des invites, des instructions conditionnelles et des connecteurs dynamiques assistés par IA

Accédez à des modèles haut de gamme et à des bibliothèques de formes pour tout créer, des organigrammes aux diagrammes techniques

Limites de Lucidchart

Limité à 60 formes par document et seulement trois documents modifiables avec le forfait Free

La liaison des données en temps réel et les intégrations avancées sont uniquement disponibles avec le forfait Enterprise

Nécessite un forfait Enterprise pour accéder aux applications mobiles et de bureau

Tarifs Lucidchart

Free

Individuel : 9 $/mois par utilisateur

Team : 10 $/mois par utilisateur

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Lucidchart

G2 : 4,5/5 (plus de 6 000 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 2 100 avis)

☕ Avis des utilisateurs : un utilisateur de Capterra apprécie l'accessibilité du navigateur Lucidchart, l'intégration fluide de la sauvegarde Google Drive et la vaste bibliothèque de modèles qui simplifie la création de diagrammes de processus.

3. Creately (Idéal pour une collaboration visuelle fluide et la création de diagrammes)

via Creately

Imaginez : votre équipe est en pleine séance de brainstorming, gère des projets et planifie des stratégies, tout en passant d'un outil à l'autre et en perdant le fil des idées.

Creately élimine ce chaos grâce à son canevas visuel intelligent qui centralise les tâches, les diagrammes et la collaboration en un seul endroit.

Avec plus de 1 000 modèles et une fonction de création de diagrammes assistée par IA, Creately facilite la création d'organigrammes, d'organigrammes fonctionnels et de plans de projet pour les entreprises de toutes tailles.

Les meilleures fonctionnalités de Creately

Utilisez l'intelligence visuelle alimentée par l'IA pour créer des diagrammes avec des invites et des instructions, et découvrir des informations pertinentes

Tirez parti de la collaboration en temps réel grâce à la modification en cours par plusieurs utilisateurs et à l'historique des versions pour un travail d'équipe fluide

Profitez d'une vaste bibliothèque de modèles comprenant plus de 1 000 options conçues par des professionnels pour créer des organigrammes, des diagrammes de Gantt et bien plus encore

Profitez d'une synchronisation bidirectionnelle des données avec des outils tels que Google Sheets et Excel, qui garantissent la cohérence des mises à jour sur toutes les plateformes

Limites de Creately

Le forfait Free offre des fonctionnalités limitées, ce qui le rend peu pratique pour les équipes ayant des besoins complexes

Peut rencontrer des ralentissements ou des bugs lors du traitement de diagrammes volumineux ou de données excessives

L'interface mobile est moins optimisée que la version bureau

🧠 Le saviez-vous ? Le premier organigramme a été créé en 1854 par Daniel McCallum, un ingénieur écossais-américain, afin d'améliorer la communication et de clarifier les lignes hiérarchiques au sein de la New York and Erie Railroad. Cet outil révolutionnaire est devenu un modèle pour la gestion organisationnelle moderne.

Tarifs Creately

Personnel : 5 $/mois par utilisateur

Team : 5 $/mois par utilisateur

Business : 89 $/mois

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Creately

G2 : 4,4/5 (plus de 1 300 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 200 avis)

☕ Avis des utilisateurs : cet avis publié sur G2 souligne la simplicité et le prix abordable de Creately, qui offre néanmoins des outils de collaboration très performants, parfaits pour les équipes qui souhaitent fluidifier leurs flux de travail.

4. Pingboard (idéal pour les profils détaillés des employés et les connexions internes)

via Pingboard

Pingboard relève le défi majeur qui consiste à se souvenir de qui est qui dans une entreprise en pleine croissance en faisant également office de logiciel de base de données des employés.

Au-delà du simple mappage des lignes hiérarchiques, Pingboard transforme les organigrammes en hubs interactifs en intégrant les profils détaillés des employés. Ces profils présentent les dates d'ancienneté, les biographies et même les jalons, permettant ainsi à chacun de rester informé et connecté.

Les meilleures fonctionnalités de Pingboard

Générez et mettez à jour automatiquement des diagrammes organisationnels en fonction des changements dans les bases de données RH

Incluez les biographies, les coordonnées, les dates d'ancienneté et bien plus encore dans les profils des employés pour une meilleure connexion entre les équipes

Visualisez les structures interfonctionnelles grâce à la vue Matrice Teams, qui facilite la planification et les prévisions en matière de ressources

Intégrez-les en toute transparence à des outils tels que Google Workspace, Slack et Microsoft Teams

Limites de Pingboard

Il manque une application de bureau et les fonctionnalités sont réduites sur les versions mobiles

Les mises à jour automatiques peuvent subir des retards, les modifications pouvant parfois prendre plusieurs jours avant d'être prises en compte

Prix plus élevés sans forfait Free, ce qui limite l'accessibilité pour les petites équipes

Tarifs Pingboard

Standard : 5 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Pingboard

G2 : 4,3/5 (plus de 300 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 590 avis)

☕ Avis d'un utilisateur : un avis GetApp explique comment Pingboard a transformé une fusion délicate en un processus plus fluide en mappant clairement les structures des équipes et en offrant un accès instantané aux profils des employés, rendant ainsi tout beaucoup plus transparent.

5. Microsoft Visio (idéal pour les diagrammes axés sur les données et les utilisateurs en entreprise)

via Microsoft Visio

Avez-vous déjà essayé de mettre à jour un diagramme complexe pour vous rendre compte qu'il était obsolète dès que vous avez cliqué sur « Enregistrer » ?

Microsoft Visio résout ce problème en connectant les diagrammes directement à des sources de données en temps réel telles qu'Excel et Microsoft 365, garantissant ainsi l'exactitude et la mise à jour des visuels.

Grâce à son intégration poussée à l'écosystème Microsoft, Visio simplifie la création de diagrammes professionnels, tels que des organigrammes, des flux de processus et des plans de réseau.

Les meilleures fonctionnalités de Microsoft Visio

Générez automatiquement des organigrammes à partir de sources de données telles qu'Excel ou Exchange

Intégrez-les en toute transparence aux applications Microsoft 365 telles que Teams, Power BI et OneDrive

Utilisez une bibliothèque complète de modèles et de formes pour créer des organigrammes, des diagrammes techniques et des schémas fonctionnels

Accédez à des fonctionnalités de sécurité de niveau entreprise, notamment la gestion des droits relatifs à l'information (IRM), pour une collaboration sécurisée

Limites de Microsoft Visio

Une courbe d'apprentissage abrupte pour les débutants qui ne sont pas familiarisés avec les outils Microsoft

Les tarifs basés sur un abonnement peuvent être coûteux pour les utilisateurs occasionnels

Fonctionnalités avancées limitées sur les plateformes non Windows

Tarifs Microsoft Visio

Forfait 1 : 5 $/mois par utilisateur

Forfait 2 : 15 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Microsoft Visio

G2 : 4,2/5 (plus de 660 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 3 270 avis)

☕ Avis des utilisateurs : un utilisateur de G2 apprécie Visio pour ses capacités de création de diagrammes et d'organigrammes détaillés, son intégration transparente à Office 365 et ses fonctionnalités de liaison des données, même s'il note quelques retards dans la collaboration.

6. SmartDraw (Idéal pour des visuels professionnels à petit prix)

via SmartDraw

Vous avez du mal à vous procurer des licences coûteuses pour des logiciels de création de diagrammes avancés ? SmartDraw offre une alternative économique avec des fonctionnalités clés similaires à celles des outils haut de gamme pour créer des visuels professionnels.

Il combine la création de diagrammes, le tableau blanc et l'intégration de données dans une plateforme intuitive.

Que vous dessiniez des plans d'étage, des organigrammes ou des cartes de processus, SmartDraw simplifie le processus grâce à des modèles conviviaux et à l'automatisation.

🧠 Le saviez-vous ? Les start-ups sont plus susceptibles d'échouer lorsqu'elles atteignent 11 à 50 employés, souvent en raison de difficultés liées à l'expansion des opérations, à la gestion des ressources et au maintien d'une vision cohérente pendant leur croissance rapide.

Meilleures fonctionnalités de SmartDraw

Ajustez automatiquement la mise en forme et la disposition pour obtenir des diagrammes d'aspect professionnel

Intégrez des outils tels que Google Workspace, AWS, Jira et Microsoft 365

Obtenez des milliers de modèles pour différents types de diagrammes, des organigrammes aux plans d'étage

Obtenez des licences pour l'ensemble du site, ce qui rend cette solution abordable pour les grandes équipes et les entreprises

Accédez à l'outil où que vous soyez, grâce à une disponibilité optimale sur bureau et dans le cloud

Limites de SmartDraw

Ne dispose pas des fonctionnalités collaboratives avancées proposées par des concurrents tels que Lucidchart

Problèmes de stabilité occasionnels signalés avec des diagrammes complexes et volumineux

Options de personnalisation limitées pour les conceptions sophistiquées

Tarifs SmartDraw

Individuel : 9,95 $/mois

Team : 8,25 $/mois par utilisateur

Licence de site : 5 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur SmartDraw

G2 : 4,6/5 (plus de 280 avis)

Capterra : 4,1/5 (plus de 110 avis)

☕ Avis d'un utilisateur : Un critique de GetApp souligne la disposition conviviale et les modèles bien conçus de SmartDraw pour créer des organigrammes et des diagrammes, tout en exprimant son envie d'explorer davantage de fonctionnalités.

7. Organimi (idéal pour les diagrammes organisationnels dynamiques et personnalisables)

via Microsoft Appstore

Si votre équipe est confrontée à des diagrammes statiques ou à des mises à jour manuelles fastidieuses, Organimi résout ces problèmes grâce à l'automatisation et à la flexibilité.

Ce logiciel de diagramme organisationnel s'adresse aux entreprises à la recherche d'un outil intuitif pour créer des diagrammes personnalisables et des répertoires des parties prenantes clés.

Que vous souhaitiez mapper les rôles, restructurer votre organisation, gérer les relations commerciales ou planifier votre croissance, l'interface glisser-déposer et les fonctionnalités intelligentes d'Organimi vous permettent de visualiser et de maintenir facilement la structure de votre organisation.

Les meilleures fonctionnalités d'Organimi

Importez automatiquement des données depuis des sources telles qu'Excel et des systèmes RH pour créer des diagrammes

Personnalisez les champs, l'image de marque et les thèmes pour obtenir des visuels sur mesure

Accédez à des diagrammes matriciels et à des structures de gouvernance pour les organisations complexes

Permettez un partage fluide via des liens, l'intégration ou des formats imprimables

Utilisez des tableaux et des répertoires de photos pour connecter visuellement les membres de votre équipe

Limites d'Organimi

Certains utilisateurs trouvent difficile de créer des structures à plusieurs niveaux ou des personnalisations avancées

L'installation de l'intégration avec des outils externes peut nécessiter des efforts supplémentaires

Tarifs Organimi

Basique : 11 $/mois

Premium : 22 $/mois

Évaluations et avis sur Organimi

G2 : 4,5/5 (plus de 140 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 130 avis)

☕ Avis d'un utilisateur : cet utilisateur de Reddit loue Organimi pour sa facilité d'utilisation, son service client rapide et ses options de personnalisation, soulignant son importation CSV fluide pour créer des organigrammes et ses forfaits de mise à niveau abordables.

8. OrgChart (idéal pour les intégrations RH avancées et la planification des effectifs)

via OrgChart

Gérer une organisation en constante évolution peut souvent donner l'impression d'avoir trop de choses à faire en même temps.

Les professionnels des ressources humaines et les dirigeants qui ont besoin de simplifier leurs organigrammes sans effort peuvent explorer OrgChart.

Grâce à sa capacité à se synchroniser de manière transparente avec plus de 50 systèmes RH et à automatiser les flux de travail complexes, OrgChart facilite la planification des effectifs, vous laissant libre de vous concentrer sur la constitution d'une équipe performante.

Les meilleures fonctionnalités d'OrgChart

Automatisez la création de diagrammes organisationnels grâce à des intégrations RH telles que Workday et ADP

Accédez à des indicateurs personnalisés pour les effectifs, les salaires et les rapports

Simulez les changements organisationnels et modélisez les structures post-fusion

Bénéficiez d'options d'exportation personnalisables, notamment l'intégration PDF et SharePoint

Permettez un partage et une collaboration sécurisés grâce à des contrôles avancés

Limites d'OrgChart

La mise en forme et la personnalisation peuvent prendre du temps à maîtriser

Les fonctionnalités avancées sont réservées aux forfaits supérieurs

Tarifs OrgChart

Premium : 99 $/mois

Enterprise : 142 $/mois

Évaluations et avis sur OrgChart

G2 : 4,5/5 (plus de 200 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 20 avis)

☕ Avis d'un utilisateur : un utilisateur d'OrgChart souligne sa facilité d'utilisation, sa flexibilité de personnalisation et ses ressources d'assistance utiles pour la configuration des fonctionnalités avancées, la mise à jour des diagrammes et le partage en toute simplicité.

9. Miro (Idéal pour la collaboration visuelle et le travail d'équipe créatif)

via Miro

Si vous avez déjà eu du mal à rassembler vos équipes de manière naturelle et efficace, Miro peut vous aider.

En tant que plateforme de collaboration visuelle polyvalente, elle aide les équipes à réfléchir, à élaborer des stratégies et à exécuter des plans de manière transparente, que vous soyez un concepteur UX qui mappe des flux de travail, un chef de produit qui hiérarchise les tâches en attente ou un coach Agile qui organise des sprints.

Les meilleures fonctionnalités de Miro

Outils de glisser-déposer pour créer des organigrammes, des cartes mentales et des wireframes

Utilisez des modèles interactifs pour le brainstorming, les flux de travail agiles et la planification stratégique

Bénéficiez d'informations basées sur l'IA pour accélérer la prise de décision et améliorer l'alignement

Profitez d'une collaboration en temps réel grâce à des fonctionnalités telles que les appels en direct, les visites guidées vidéo et le vote par points

Intégrez plus de 160 outils, dont Google, Microsoft et Slack

Limites de Miro

Une courbe d'apprentissage plus raide pour les débutants en raison de ses nombreuses fonctionnalités

Les fonctionnalités hors ligne sont limitées et nécessitent un accès à Internet

Les restrictions des versions gratuites peuvent limiter l'accès aux outils avancés

Tarifs Miro

Free

Starter : 8 $/mois par utilisateur

Business : 16 $/mois par utilisateur

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Miro

G2 : 4,7 (plus de 7 389 avis)

Capterra : 4,7 (plus de 1 606 avis)

☕ Avis d'un utilisateur : un utilisateur de Miro sur G2 loue son interface intuitive, ses modèles polyvalents et son intégration transparente avec Jira, soulignant son efficacité pour la collaboration en temps réel, le brainstorming et la rationalisation des flux de travail avec les clients et les équipes.

10. Sift (idéal pour créer des répertoires détaillés des employés et des organigrammes simplifiés)

via Sift

Sift simplifie la création d'organigrammes en mettant l'accent sur la facilité d'utilisation et la connectivité des employés.

Connu sous le nom de « répertoire des personnes », Sift génère automatiquement des profils et des organigrammes à partir des données RH et informatiques existantes, garantissant ainsi précision et simplicité.

Trouvez les meilleures fonctionnalités

Automatisez la génération de diagrammes organisationnels synchronisés avec les systèmes RH et informatiques

Personnalisez les profils des employés avec des informations détaillées telles que leurs compétences, leur formation et leurs intérêts

Utilisez la fonction de recherche rapide pour trouver des employés par nom, rôle ou service

Accédez à des applications mobiles certifiées pour iOS et Android et à des intégrations avec des outils tels que Slack et Teams

Personnalisez l'outil avec les couleurs et les logos de votre marque

Éliminez les limites

Moins de fonctionnalités avancées que certains concurrents

Déploiement plus lent des mises à jour, selon certains utilisateurs

Pas de forfait Free ; les tarifs peuvent être élevés pour les grandes entreprises

Trier les prix

Starter : 200 $/mois

Pro : 300 $/mois

Enterprise : tarification personnalisée

Triez les évaluations et les avis

G2 : 4,8 (plus de 430 avis)

Capterra : pas assez d'avis

☕ Avis des utilisateurs : un utilisateur de Sift apprécie son interface rapide et informative, ses intégrations transparentes et son excellente fonctionnalité de recherche, en particulier pour explorer efficacement les hiérarchies des équipes.

Voici d'autres outils logiciels de création d'organigrammes à prendre en considération pour des besoins spécifiques :

ChartHop : combine des organigrammes avec des analyses de personnel, offrant des fonctionnalités telles que la prévision des effectifs, le suivi DEI et des tableaux de bord de rapports personnalisables

TeamOrgChart : génère automatiquement des organigrammes en direct avec des mises à jour en temps réel intégrées à Microsoft 365

Freshteam : génère des organigrammes à partir des données des employés, comprend un système de suivi des candidats et offre des outils pour l'intégration et la gestion des congés

Transformez votre organisation chaotique en une organisation structurée avec ClickUp

Créer et maintenir un organigramme ne devrait pas ressembler à un puzzle dont il manque des pièces. Que votre équipe soit en pleine croissance, en restructuration ou qu'elle ait simplement besoin d'une meilleure visibilité sur les rôles et les responsabilités, ClickUp vous offre les outils nécessaires pour y parvenir en toute simplicité. Grâce à ses tableaux blancs et à son modèle d'organigramme, vous pouvez mapper visuellement la structure de votre équipe, ajuster facilement les hiérarchies et collaborer en temps réel, le tout en un seul endroit.

Fini les feuilles de calcul obsolètes et les diagrammes désordonnés. La fonctionnalité glisser-déposer de ClickUp vous permet d'affiner votre organigramme à mesure que votre équipe évolue, tandis que plus de 1 000 intégrations et l'accès mobile garantissent que tout le monde reste aligné, quel que soit son lieu de travail.

Pas étonnant que plus de 3 millions d'équipes font confiance à ClickUp pour rationaliser leurs flux de travail !

Prêt à arrêter de jouer au jeu « qui est qui » ? Créez un compte sur ClickUp dès aujourd'hui et dites adieu aux conjectures.