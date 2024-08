10 meilleurs logiciels d'organigramme pour 2024

Vous avez probablement entendu l'expression "hypercroissance" dans des articles viraux, des bulletins d'information électroniques ou même dans vos propres réunions d'entreprise, lorsque l'organisation se développe à pas de géant dans tous les départements. De plus en plus de prospects affluent dans votre entonnoir de vente et vous recrutez de nouveaux employés pour gérer les tâches et les processus qui ne cessent de s'étendre.

C'est passionnant ! Et cela nécessite des planification et d'organisation pour bien faire les choses.

Il est difficile et parfois stressant de suivre et de comprendre comment tant de nouveaux rôles s'intègrent dans une organisation. Comment savoir qui rend compte à qui ? Et qui est responsable d'une tâche particulière ?

les organigrammes 🏹

Les organigrammes sont d'excellents atouts pour comprendre comment les rôles de chacun s'articulent, en particulier pour les entreprises qui font face à un afflux de nouvelles recrues. Mais comment en créer un ? Vous l'avez deviné, il existe une multitude de ressources pour vous aider à le faire, et nous avons fait le travail pour vous aider à choisir celle qui vous convient le mieux.

Nous allons nous plonger dans les 10 meilleurs logiciels d'organigramme pour en décortiquer les principales caractéristiques, les avantages, les inconvénients, les critiques, et bien plus encore.

Qu'est-ce qu'un logiciel d'organigramme ?

Nous allons confirmer vos soupçons ici et maintenant - oui, organigramme est l'abréviation de organigramme organisationnel. Et bien qu'il puisse sembler être un outil réservé aux RH et faire partie des ICP RH ils profitent en fait à tous ceux qui travaillent pour l'entreprise.

Un organigramme est un diagramme qui présente l'ensemble de la structure du personnel de votre entreprise, en montrant chaque service, leurs relations mutuelles et les rôles qu'ils assument.

Les logiciels d'organigramme sont très utiles lorsque vous souhaitez modéliser vos effectifs pour une efficacité et une efficience maximales, ou lorsque vous essayez de trouver la bonne personne à contacter dans des services que vous ne connaissez pas. Le résultat est un organigramme qui aide les gens à savoir qui relève de qui, qui fait quoi, et le flux de l'entreprise.

En outre, les entreprises en pleine croissance connaissent des changements fréquents en ce qui concerne la structure des services. Il est donc important de disposer d'un organigramme actualisé accessible à tous à tout moment pour exécuter les processus avec confiance et efficacité.

10 meilleurs outils logiciels d'organigramme en 2024 (gratuits et payants)

Les 10 meilleurs logiciels d'organigramme, classés et évalués pour vous faciliter la tâche.

1. ClickUp

créez votre organigramme à partir de zéro ou à l'aide d'un modèle dans ClickUp Whiteboards en mentionnant votre équipe et en travaillant avec elle grâce à l'édition en temps réel ClickUp est un outil de productivité tout-en-un qui les équipes de tous les secteurs d'activité se tournent pour optimiser leurs processus, suivre les mises à jour des projets et collaborer plus intelligemment, le tout sur une seule et même plateforme. ClickUp est conçu pour les équipes de toute taille - des solopreneurs aux grandes entreprises, ce qui en fait une ressource flexible et idéale pour les entreprises en croissance qui cherchent à générer des organigrammes à des niveaux plus élevés. 🚀

Que vous soyez débutant ou gourou, vous pouvez personnaliser les capacités de ClickUp pour l'adapter à la taille et aux besoins de votre équipe.

Principales caractéristiques

Bien que ClickUp soit doté de des centaines d'outils fonctionnels nous vous recommandons de commencer par ces trois outils pour votre organigramme et votre diagramme numérique (sans avoir à débourser un centime !): Modèles, Tableaux blancs et Cartes mentales. 📈

Fonctionnalité clé 1 : Modèle d'organigramme de ClickUp 🧑🏻‍💻 Modèle d'organigramme de ClickUp vous permet de savoir qui rend compte à qui et de visualiser les relations interfonctionnelles au sein de votre entreprise. Cet organigramme est réalisé en

Tableaux blancs ClickUp qui le rend visuellement attrayant et super personnalisable !

Visualisez facilement la structure et l'organisation de vos équipes avec ce modèle d'organigramme simple pour tableau blanc

Fonctionnalité clé 2 : Tableaux blancs ClickUp 🎨

Avec Tableaux blancs ClickUp la création d'un organigramme n'a jamais été plus facile ou plus amusante . Dessinez à main levée dans des couleurs coordonnées, faites glisser les connexions entre les formes, insérez des images ou des médias, et intégrer des documents pour donner vie à votre organigramme, le tout sur un canevas sans fin avec une édition en temps réel pour travailler avec l'équipe sans chevauchement.

créez votre organigramme à partir de zéro ou à l'aide d'un modèle dans ClickUp Whiteboards en mentionnant votre équipe et en travaillant avec elle grâce à l'édition en temps réel Créer un tableau blanc au sein de votre équipe.

Fonctionnalité clé 3 : ClickUp Mind Maps 🧠

créez un organigramme avec ClickUp Mind Map, une carte mentale intuitive et très visuelle

Si vous avez trouvé que les tableaux blancs ClickUp étaient cool, vous allez adorer les Mind Maps. De plus, vous pouvez même créer une Mind Map sur votre tableau blanc ! Mais nous y reviendrons dans un instant. 🤓 Une carte mentale est un diagramme hiérarchique que vous construisez autour d'une ou plusieurs idées principales. Elle améliore l'organisation non linéaire de l'information et vous permet de visualiser et d'analyser un concept comme un professionnel.

Quelques cartes heuristiques courantes exemples de cas d'utilisation comprennent la gestion de projets, la planification de stratégies commerciales et la fabrication. Cartes mentales ClickUp vous permet d'étendre votre organigramme et vos idées à l'infini ! Il n'est donc pas étonnant qu'il occupe la première place parmi les meilleures logiciel de cartographie mentale . Sans oublier que vous pouvez ajouter des Listes, des tâches, des listes de contrôle et des sous-tâches de votre espace de travail directement à votre Mind Map ClickUp, ce qui lui permet de rester automatiquement à jour si ces ressources sont modifiées.

Créez, modifiez et supprimez facilement des organigrammes directement à partir de vos Mind Maps

Passez en mode vierge et construisez votre carte mentale à partir de zéro

Bénéficiez d'une visibilité claire de votre organigramme en filtrant les branches vides

Informez toutes les personnes extérieures à votre espace de travail de l'avancement de votre projet

👉 Doublez d'intensité dans la façon dont

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser l'espace de travail de l'entreprise https://clickup.com/fr-FR/blog/24660/exemples-de-cartes-mentales/ les cartes mentales vont changer la façon dont vous gérez les projets /%href/

.

ClickUp pros

Plateforme adaptée aux mobiles pour créer et visualiser votre organigramme en déplacement

Une solution tout-en-un pour tous les outils de votre pile technologique - plus besoin de passer d'un onglet à l'autre et d'une page à l'autreplus de 1 000 intégrations pour fluidifier votre flux de travail

Invitez et collaborez avec l'ensemble de l'équipe pour construire l'organigramme

assistance clientèle 24/7 et webinaires approfondis

Choisissez parmi une bibliothèque croissante de modèles prêts à l'emploi ou personnalisez les vôtres pour gagner du temps

Il vous offre plus de 100 intégrations natives y compris Integromat et Zapier Inconvénients de ClickUp

L'application mobile ne dispose pas de toutes les vues ClickUp...pour l'instant ! 🔮

Prix de ClickUp

Souscrivez à un plan gratuit pour toujours pour voir comment ClickUp peut faire des merveilles pour vous. Passez ensuite à la version supérieure pour faire exploser votre création d'organigramme (les prix suivants sont facturés annuellement) :

Illimité ($7 par siège et par mois): Des tonnes de fonctionnalités puissantes pour les tableaux blancs, des documents, des modèles, des tâches et des membres illimités, 100MB de stockage, et plus encore

Des tonnes de fonctionnalités puissantes pour les tableaux blancs, des documents, des modèles, des tâches et des membres illimités, 100MB de stockage, et plus encore Entreprise (12 $ par poste et par mois): Stockage illimité, intégrations illimitées, tableaux de bord illimités, rapports Agile, et plus encore

Stockage illimité, intégrations illimitées, tableaux de bord illimités, rapports Agile, et plus encore Entreprise (tarif personnalisé, contactez-nous !): Tâches secondaires dans plusieurs listes, création de rôles personnalisés, permissions personnalisées, automatisations et API accrues, et plus encore

ClickUp évaluations des clients

G2 : 4.7/5 (4,430+ reviews)

Capterra : 4.6/5 (2,820+ commentaires)

2. The Org

créez votre propre organigramme et parcourez-en d'autres via L'organigramme The Org est un autre des meilleurs logiciels gratuits d'organigramme pour créer et partager votre structure organisationnelle avec tout le monde - et nous voulons dire _tout le monde. Tout le monde peut accéder aux organigrammes créés sur cette plateforme, ce qui vous permet de jeter un coup d'œil aux organigrammes d'autres grandes entreprises (pensez à Google, Tesla, Netflix et Amazon) et de vous inspirer d'autres entreprises puissantes pour alimenter votre activité.

Les caractéristiques de The Org top

Explorer: Parcourez et suivez les géants de divers secteurs d'activité pour vous en inspirer

Parcourez et suivez les géants de divers secteurs d'activité pour vous en inspirer Guides: Obtenez des ressources approfondies et gratuites pour créer de meilleurs organigrammes, aiguiser vos compétences en matière de recrutement et renforcer la structure de vos équipes

Obtenez des ressources approfondies et gratuites pour créer de meilleurs organigrammes, aiguiser vos compétences en matière de recrutement et renforcer la structure de vos équipes Talent: Vous cherchez à attirer les meilleurs candidats ? Mettez en valeur votre culture et votre personnel à l'aide d'un organigramme public.

Vous cherchez à attirer les meilleurs candidats ? Mettez en valeur votre culture et votre personnel à l'aide d'un organigramme public. Scout: Obtenez des candidats de haute qualité sur votre calendrier

Les pros de l'organigramme

L'interface utilisateur conviviale fait de la plateforme un jeu d'enfant

Permet à votre équipe d'interagir avec l'équipe d'autres entreprises, de partager des idées et de montrer ce que vous avez - presque comme un organigramme de médias sociaux !

Les candidats peuvent consulter vos postes ouverts et voir s'ils leur conviennent

Les inconvénients d'Org

Vous n'avez peut-être pas encore envie de partager votre organigramme avec des tiers

Les prix de The Org

Vous pouvez utiliser ce logiciel d'organigramme gratuitement !

The Org évaluations des clients

G2 : N/A

Capterra : N/A

3. Lucidchart

créer des organigrammes dans un espace sans fin via_ Lucidchart Un espace de travail basé sur le cloud, Lucidchart vous permet de faire bien plus que de créer votre propre organigramme. De la création de mindmaps et de wireframes au brainstorming d'idées, l'outil résiste à de nombreux tests majeurs.

Vous pouvez commencer à partir de zéro ou prendre un pour créer des organigrammes rapidement.

Principales caractéristiques de Lucidchart

Fonctions de diagramme: Diagrammez vos processus et vos collaborateurs pour une communication optimale des idées complexes.

Diagrammez vos processus et vos collaborateurs pour une communication optimale des idées complexes. Interface intuitive: La plateforme basée sur le cloud rend la création de diagrammes facile, quel que soit le système d'exploitation, l'appareil ou le navigateur

La plateforme basée sur le cloud rend la création de diagrammes facile, quel que soit le système d'exploitation, l'appareil ou le navigateur Outils de collaboration: Mettez le paquet sur la collaboration ! Utilisez les curseurs de collaboration, le chat dans l'éditeur, les fonctions de coécriture et les commentaires spécifiques à la forme.

Mettez le paquet sur la collaboration ! Utilisez les curseurs de collaboration, le chat dans l'éditeur, les fonctions de coécriture et les commentaires spécifiques à la forme. Autovisualisation: Générez des ERD, des organigrammes et bien d'autres choses encore grâce à l'autovisualisation

Générez des ERD, des organigrammes et bien d'autres choses encore grâce à l'autovisualisation **Liaison des données : superposez des détails cruciaux sur des diagrammes existants pour visualiser instantanément les données dans leur contexte

Intégration:Intégration avec Asana, Microsoft Office, Slack,Espace de travail Google, et d'autres applications où la conversation a déjà lieu

Lucidchart pros

Facile à utiliser

Interface présentable et imprimable

Permet l'authentification unique

Modèles prêts à l'emploi

Inconvénients de Lucidchart

La bibliothèque d'icônes offre peu d'icônes communes, seulement des éléments techniques

Impossible de personnaliser la couleur et la taille par défaut

Difficile de personnaliser le portail

Impossible de recréer un nouveau graphique sur un graphique déjà personnalisé

Prix de Lucidchart

Gratuit: Trois documents modifiables, 100 modèles (dontModèles RH), ainsi que des fonctions de collaboration et des intégrations de base

Trois documents modifiables, 100 modèles (dontModèles RH), ainsi que des fonctions de collaboration et des intégrations de base Individuel (à partir de 7,95 $): Nombre illimité de documents modifiables, plus de 1 000 modèles professionnels

Nombre illimité de documents modifiables, plus de 1 000 modèles professionnels Équipe (à partir de 9 $ par utilisateur): Fonctions de collaboration et intégrations avancées

Fonctions de collaboration et intégrations avancées Entreprise (prix personnalisé): Contrôles administratifs avancés

Lucidchart évaluations des clients

G2 : 4.6/5 (1,610+ reviews)

Capterra : 4.5/5 (1,430+ commentaires)

Bonus: Modèles de diagrammes UML !

4. Crétois

créez votre propre organigramme d'entreprise via_ La crédibilité Creately est un logiciel de diagramme général doté d'un organigramme robuste, de fonctions de commentaire et de collaboration. Avec cet outil, vos diagrammes professionnels ne sont qu'à quelques clics. Et bien que Creately soit basé sur le cloud, vous pouvez également l'utiliser hors ligne !

Principales fonctionnalités de Creately

Un espace de travail qui va au-delà des visuels: Libérez vos données des feuilles de calcul et des tableaux. Vous pouvez ajouter des tâches, des données, des liens, des notes, des statuts de flux de travail, etc

Libérez vos données des feuilles de calcul et des tableaux. Vous pouvez ajouter des tâches, des données, des liens, des notes, des statuts de flux de travail, etc Synchronisation robuste: Le même élément peut apparaître comme une étape du processus, une note autocollante ou un gâteau ! (si cela vous convient)

Le même élément peut apparaître comme une étape du processus, une note autocollante ou un gâteau ! (si cela vous convient) Intégration intelligente des données: Ne tirez que les éléments souhaités de plates-formes qui n'ont généralement aucun rapport entre elles

Creately pros

Interface utilisateur époustouflante

Organigramme facilement personnalisable

La version gratuite offre plus d'espace que prévu

Inconvénients de Creately

Nombre limité de tutoriels

Il peut être difficile de créer des lignes entre les connexions

Prix de Creately

Creately dispose d'un plan gratuit pour vous permettre de faire un essai. Vous pouvez ensuite passer à un plan supérieur :

Gratuit: Trois espaces de travail, un dossier, un nombre limité de formes, des fonctions de collaboration de base, un espace de stockage limité

Trois espaces de travail, un dossier, un nombre limité de formes, des fonctions de collaboration de base, un espace de stockage limité Plan personnel (4 $ par mois): Espaces de travail illimités, dossiers illimités, formes illimitées, 5 Go de stockage

Espaces de travail illimités, dossiers illimités, formes illimitées, 5 Go de stockage Équipe (4,80 $ par utilisateur et par mois): 10 Go de stockage, fonctions de collaboration illimitées, assistance prioritaire

10 Go de stockage, fonctions de collaboration illimitées, assistance prioritaire Entreprise (tarification personnalisée): Fonctions avancées d'administration d'équipe, SSO,succès client support

Revue des clients de Creately

G2 : 4.4 (220+ avis)

Capterra : 4.4 (150+ avis) Apprendre à créer un organigramme dans Google Sheets !

5. ChartHop

les organigrammes de ChartHop vous permettent d'identifier les personnes qui rejoignent ou quittent votre entreprise ChartHop ChartHop est l'un des nouveaux venus dans le domaine des logiciels d'organigramme. Ce créateur d'organigramme vise à aider les organisations à mieux communiquer sur le rôle de chaque individu et à assurer la transparence en montrant qui rejoint ou quitte l'entreprise.

ChartHop vous permet de gérer l'organigramme en constante évolution et de stocker les changements pour référence ultérieure. Vous pouvez ainsi jeter par la fenêtre votre annuaire d'entreprise PowerPoint et tableur.

Principales caractéristiques de ChartHop

Visualiser: Découpez votre organigramme riche en données en fonction de plusieurs points de données tels que l'équipe, la durée d'emploi et l'évaluation des performances

Découpez votre organigramme riche en données en fonction de plusieurs points de données tels que l'équipe, la durée d'emploi et l'évaluation des performances Exportation des versions historiques: Exportez et vérifiez l'ensemble de l'organigramme, l'instantané du dernier trimestre ou un département seulement

Exportez et vérifiez l'ensemble de l'organigramme, l'instantané du dernier trimestre ou un département seulement Annuaire des employés filtrable: Les collègues peuvent partager leurs compétences, leurs intérêts, leurs loisirs, etc. Les résultats ? Des relations plus fortes

Les avantages de ChartHop

Chaque employé peut se fixer des objectifs et être tenu pour responsable

Favorise une culture d'entreprise positive

ChartHop inconvénients

Il peut s'avérer difficile de localiser rapidement certaines fonctions cruciales

L'organigramme s'agrandit et se rétrécit rapidement, ce qui rend la navigation difficile

Un certain décalage lors du chargement

Prix de ChartHop

Basic (gratuit jusqu'à 150 employés): Outils pour les managers et les employés, organigramme, annuaire des employés, SSO

Outils pour les managers et les employés, organigramme, annuaire des employés, SSO Standard (8 $ par employé et par mois): Services d'implémentation, analyse du personnel, évaluation des performances, enquêtes et feedback

Services d'implémentation, analyse du personnel, évaluation des performances, enquêtes et feedback Premium (12 $ par employé et par mois): Intégration ATS, intégrations supplémentaires, gestionnaire dédié à la réussite des clients

ChartHop évaluations des clients

G2 : 4.2/5 (80+ avis)

Capterra : 4.6/5 (60+ avis)

6. Pingboard

ajoutez encore plus d'éléments à votre organigramme via_ Tableau d'affichage Pingboard prétend être "un organigramme doté d'un super pouvoir" Il s'enorgueillit de plus de 32 000 modèles. Quelle que soit la structure de votre organisation, Pingboard vous aide à l'organiser de façon logique.

Vous pouvez créer un annuaire complet des employés avec des données personnelles telles que les centres d'intérêt, les titres de poste, les fonctions, les anniversaires et les coordonnées.

Principales caractéristiques de Pingboard

Vue à 360 degrés des connexions: Identifiez rapidement qui relève de qui et comment votre organisation s'articule

Identifiez rapidement qui relève de qui et comment votre organisation s'articule Mises à jour automatiques: Quelqu'un a rejoint l'organisation, a changé de nom ou a gravi les échelons ? Pingboard met automatiquement à jour ses coordonnées

Quelqu'un a rejoint l'organisation, a changé de nom ou a gravi les échelons ? Pingboard met automatiquement à jour ses coordonnées Annoncez les rôles ouverts : Faites connaître les opportunités internes et les rôles attendus. De qui relèveraient-ils et avec qui travailleraient-ils ?

Faites connaître les opportunités internes et les rôles attendus. De qui relèveraient-ils et avec qui travailleraient-ils ? **Vous pouvez partager l'organigramme avec le conseil d'administration, les consultants et d'autres personnes

Organigramme privé: Remue-méninges sur les idées de réorganisation et d'embauche avant de publier les postes ouverts sur l'organigramme réel

Les avantages de Pingboard

Peut être intégré au calendrier individuel pour une communication rationalisée concernant les nouveaux employés, les anniversaires et les anniversaires de travail

Adapté aux mobiles

S'intègre à diverses plateformes telles que OneLogin, Google Suite

Inconvénients de Pingboard

Si vous utilisez l'offre gratuite, vous serez confronté à des messages répétés vous invitant à passer à l'offre supérieure, même si vous êtes satisfait de l'offre gratuite

Un peu plus cher que ses concurrents les plus proches

Prix de Pingboard

Équipe (à partir de 99 $ par mois pour 50 postes): Répertoire et profils, organigrammes, reconnaissance des pairs, champs personnalisés, rapports et fonction de partage de l'organisation

Répertoire et profils, organigrammes, reconnaissance des pairs, champs personnalisés, rapports et fonction de partage de l'organisation Entreprise (à partir de 199 $ par mois pour 1 000 postes): Synchronisation avancée, API

Pingboard évaluations des clients

G2 : 4.4/5 (280+ commentaires)

Capterra : 4.6/5 (580+ avis)

7. ClosePlan par People.ai

la construction de votre organisation se fait directement à partir de vos contacts Salesforce par le biais d'un système de gestion de la relation client FermerPlan par People.ai People.ai vous présente ClosePlan, une application Salesforce tierce. Ce logiciel vous permet de créer un organigramme directement à partir de vos contacts Salesforce actuels.

CloseUp Relationship Maps offre aux équipes de vente un créateur d'organigramme transparent qui leur permet de visualiser la structure d'une organisation et de voir les clients potentiels jusqu'à la conclusion de l'affaire.

Principales caractéristiques de ClosePlan

Données d'engagement: People.ai extrait des données du système de collaboration, du calendrier et du courrier électronique. Le résultat ? Une visibilité approfondie de la progression et de la qualité des opportunités

People.ai extrait des données du système de collaboration, du calendrier et du courrier électronique. Le résultat ? Une visibilité approfondie de la progression et de la qualité des opportunités Des informations alimentées par l'IA: Identifiez les obstacles tout au long du parcours de l'affaire pour remettre les clients potentiels sur la bonne voie. Cela permet d'augmenter considérablement le taux de conclusion des affaires

Identifiez les obstacles tout au long du parcours de l'affaire pour remettre les clients potentiels sur la bonne voie. Cela permet d'augmenter considérablement le taux de conclusion des affaires Quantification des affaires et de la santé de l'entonnoir: Améliorez la prévisibilité des revenus en quantifiant les affaires et en les partageant au sein de l'organisation

Améliorez la prévisibilité des revenus en quantifiant les affaires et en les partageant au sein de l'organisation **Cartes de relations "intelligentes" : générez automatiquement ces cartes dans Salesforce et remplissez automatiquement les champs d'activité et de contact

ClosePlan pros

Fournit des données réelles aux équipes de vente B2B pour leur permettre d'établir des prévisions précises

Permet de classer et de suivre les opportunités au fur et à mesure qu'elles progressent dans l'entonnoir des ventes

Accélère le cycle de vente : Vous pouvez identifier les détenteurs de budget et les personnes influentes qui peuvent accélérer le processus

Inconvénients de ClosePlan

La courbe d'apprentissage est abrupte

Prix de ClosePlan

Contactez People.ai pour connaître les tarifs

ClosePlan évaluations des clients

G2 : N/A

Capterra : 5/5 (1 avis)

8. Gliffy

glissez et déposez des formes dans votre organigramme pour construire la structure de votre entreprise via Gliffy Gliffy Ne vous laissez pas tromper par les prix plus bas de Gliffy. Il vous offre une interface intuitive de type "glisser-déposer" pour démarrer la création de votre organigramme. Il y a des tonnes de modèles prêts à l'emploi et vous pouvez personnaliser leurs styles, leurs polices et leurs couleurs pour refléter votre personnalité de votre marque et de vos besoins .

Caractéristiques principales de Gliffy

**Diagrammez en toute simplicité : utilisez des thèmes ou des modèles robustes pour donner vie à votre idée. Les formes à glisser-déposer sont là aussi !

Partager: Obtenez une URL pour partager votre créativité. Vous pouvez également l'intégrer à votre site web

Obtenez une URL pour partager votre créativité. Vous pouvez également l'intégrer à votre site web Collaborez rapidement: Choisissez des personnes qui peuvent voir, modifier et discuter de votre dessin

Choisissez des personnes qui peuvent voir, modifier et discuter de votre dessin **Intégration : utilisez Atlassian pour ajouter un dessin à Confluence et Jira

Suivi de tout: Suivi des versions antérieures et révision si nécessaire

Suivi des versions antérieures et révision si nécessaire Importer-exporter: Importer des diagrammes précédents et leur donner une touche de fraîcheur. Exportez les nouveaux.

Gliffy pros

La prise en main de Gliffy est un jeu d'enfant

Interface utilisateur familière et conviviale avec fonctionnalité "glisser-déposer"

Inconvénients de Gliffy

Frais supplémentaires pour les modules complémentaires de Confluence

Fonctionnalités limitées dans le plan personnel

Prix de Gliffy

Après 2 semaines d'essai gratuit, vous pouvez passer à l'offre professionnelle ou à l'offre entreprise.

Professionnel ($8 par mois jusqu'à 9 utilisateurs, $6 par mois de 10 à 50 utilisateurs): Diagrammes illimités, accès aux modèles, support par email 24/7, commentaires, partage privé

Diagrammes illimités, accès aux modèles, support par email 24/7, commentaires, partage privé Entreprise: Tarification personnalisée

Les applications Atlassian de Gliffy ont également un prix. 🥵

Les diagrammes Gliffy pour Confluence et les diagrammes Gliffy pour Jira sont payants :

10 $ par mois pour un maximum de 10 utilisateurs

3,80 $ par mois à partir de 11 utilisateurs, jusqu'à 100

Notes des clients de Gliffy

G2 : 4.2/5 (90+ avis)

Capterra : 4.3 (50+ avis)

9. Freshteam

créez des organigrammes clairs et gérez les fonctions RH avec Freshteam Freshteam Produit de Freshworks, Freshteam vous permet de créer des organigrammes clairs sans effort. Organisez les personnes, les processus et les postes pour vous assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde.

Gérer les fonctions RH en un seul endroit : L'embauche, l'onboarding, les détails sur les employés et les flux de travail des RH. Plus de confusion sur qui doit faire quoi.

Principales fonctionnalités de Freshteam

Automatiser les tâches banales: Réduit la charge de travail des RH de 75%

Réduit la charge de travail des RH de 75% L'intégration plus rapide: Réduit les questions des nouveaux employés lors de l'intégration

Réduit les questions des nouveaux employés lors de l'intégration **L'intégration se fait plus rapidement : moins de questions sur l'intégration des nouveaux employés

Gérer les congés: Suivi et rapport des absences et des congés sans stress

Suivi et rapport des absences et des congés sans stress Intégration transparente:Intégration avec plus de 100 applications pour que chaque individu soit sur la même longueur d'onde.

Freshteam pros

Gain de temps grâce à l'automatisation

Suivi du parcours et des étapes du nouvel embauché

Possibilité de créer une page de carrière professionnelle

Inconvénients de Freshteam

L'expérience utilisateur peut être déroutante

Incapable de suivre la diversité des candidats

Fonctions d'analyse limitées

Prix de Freshteam

Gratuit (jusqu'à 50 utilisateurs): Jusqu'à trois offres d'emploi publiées, boîte de réception de l'équipe de recrutement, site de carrière de base, organigrammes

Jusqu'à trois offres d'emploi publiées, boîte de réception de l'équipe de recrutement, site de carrière de base, organigrammes Croissance (1,20 $ par employé et par mois + 71 $ de frais de plateforme mensuels): Jusqu'à 20 offres d'emploi publiées, intégration de sites d'emploi, site de carrière personnalisable, flux de travail pour l'approbation des congés

Jusqu'à 20 offres d'emploi publiées, intégration de sites d'emploi, site de carrière personnalisable, flux de travail pour l'approbation des congés Pro (2,40 $ par employé et par mois + 119 $ de frais de plateforme mensuels): Jusqu'à 100 offres d'emploi publiées, recrutement social, champs d'emploi personnalisés, logiciel de signature électronique

Jusqu'à 100 offres d'emploi publiées, recrutement social, champs d'emploi personnalisés, logiciel de signature électronique Entreprise (4,80 $ par siège, par mois + 203 $ de frais mensuels de plateforme): Listes de contrôle illimitées pour l'accueil et le départ, URL et certificats SSL personnalisés, exportation de données en un seul clic

Freshteam évaluations des clients

G2 : 4.6/5 (200+ avis)

Capterra : 4.3/5 (130+ avis)

10. Organimi

personnalisez les organigrammes pour qu'ils correspondent à votre marque via_ Organimi Organimi est un logiciel d'organigramme facile à utiliser qui s'en tient aux outils dont vous avez simplement besoin pour représenter le réseau de départements de votre entreprise. Utilisez une importation CSV pour créer un organigramme rapidement et ajoutez de la couleur à votre organigramme pour refléter votre marque.

Principales caractéristiques d'Organimi

Créez en quelques minutes: Connectez-vous avec un système RH actuel ou utilisez une intégration directe ou un fichier CSV pour créer un organigramme rapidement

Connectez-vous avec un système RH actuel ou utilisez une intégration directe ou un fichier CSV pour créer un organigramme rapidement Gardez tout le monde dans la boucle: Partagez l'organigramme en privé ou en public. Vous pouvez également l'intégrer à un site !

Partagez l'organigramme en privé ou en public. Vous pouvez également l'intégrer à un site ! Canaliser l'artiste qui sommeille en vous: Utilisez la légende SmartChart pour montrer votre créativité dans la conception d'un organigramme

Utilisez la légende SmartChart pour montrer votre créativité dans la conception d'un organigramme Mettez un visage sur le nom: Connectez-vous avec le détenteur du titre, grâce aux tableaux de photos et aux fonctions d'annuaire.

Organimi pros

Support technique réactif

Plusieurs options pour faire évoluer la structure de votre organisation

Facile de mettre à jour les détails des membres

Inconvénients d'Organimi

Certains utilisateurs ont du mal à créer un nouveau groupe avec un titre similaire à celui des autres membres de l'entreprise

Prix d'Organimi

Combien d'employés prévoyez-vous d'ajouter à l'organigramme ? Cela déterminera le montant à payer.

Basique (à partir de 10$ par mois, jusqu'à 150 employés): Nombre illimité d'organigrammes, d'organisations et de champs personnalisés, construction manuelle et automatisée d'organigrammes, personnalisation de la marque de l'organigramme

Nombre illimité d'organigrammes, d'organisations et de champs personnalisés, construction manuelle et automatisée d'organigrammes, personnalisation de la marque de l'organigramme Premium (20$ par mois, jusqu'à 150 employés): Nombre illimité d'administrateurs, gestionnaire de succès dédié, accès àorganigrammes matricielsaccès à l'API

Nombre illimité d'administrateurs, gestionnaire de succès dédié, accès àorganigrammes matricielsaccès à l'API Contact pour un plan personnalisé avec une tarification personnalisée

G2 : 4.4/5 (80+ avis)

Capterra : 4.2/5 (130+ avis)

Logiciel d'organigramme FAQs

Quels sont les avantages de l'utilisation d'un logiciel de création d'organigramme ?

Les logiciels d'organigramme permettent aux organisations de créer et de mettre à jour facilement leurs organigrammes, ce qui permet de comprendre clairement la structure, les rôles et les responsabilités de l'entreprise. Il permet également d'améliorer la communication, d'accroître la transparence et de faciliter la planification des effectifs et la prise de décision.

Quelles sont les caractéristiques que je dois rechercher dans un logiciel d'organigramme ?

Lorsque vous choisissez un logiciel d'organigramme, il est important de prendre en compte des caractéristiques telles que la facilité d'utilisation, les options de personnalisation, les outils de collaboration et l'intégration avec d'autres logiciels. Certains logiciels peuvent également offrir des fonctions avancées telles que la visualisation des données l'analyse et l'automatisation. Il est important d'évaluer les besoins spécifiques de votre organisation et de choisir un logiciel qui réponde à ces besoins.

Pour maintenir à jour les données relatives aux salariés dans les organigrammes, il convient de mettre en place un système centralisé de collecte et de mise à jour des données. Encouragez les employés à revoir et à mettre à jour régulièrement leurs propres informations. Mettre en œuvre une politique obligeant les cadres à informer rapidement les RH de tout changement. Utiliser Le logiciel RH avec des portails en libre-service permettant aux employés de mettre facilement à jour leurs données. Cette approche proactive garantit que les organigrammes reflètent les informations les plus exactes et les plus récentes.

Bonus: Comment créer un organigramme dans Word !

Gérez votre équipe avec les outils de création d'organigramme

Les organigrammes sont un élément indispensable de toute organisation moderne : vous pouvez suivre l'ensemble de votre personnel, visualiser les données, gérer les profils, surveiller les indicateurs clés et rester au fait des meilleures pratiques en matière de ressources humaines.

Alors qu'Internet regorge de solutions qui promettent des résultats, nos meilleurs choix facilitent votre recherche. voici un aperçu de ce que nous avons trouvé :-)

ClickUp: Des fonctionnalités puissantes qui remplacent n'importe quelle application - conçue pour toutes les organisations, toutes les tailles d'équipe et tous les secteurs d'activité

Des fonctionnalités puissantes qui remplacent n'importe quelle application - conçue pour toutes les organisations, toutes les tailles d'équipe et tous les secteurs d'activité The Org: Un réseau public d'organigrammes pour tous

Un réseau public d'organigrammes pour tous Lucidchart: Pour créer des organigrammes à présenter à des groupes

Pour créer des organigrammes à présenter à des groupes Creately: Pour un organigramme que vous pouvez commenter et auquel vous pouvez accéder hors ligne

Pour un organigramme que vous pouvez commenter et auquel vous pouvez accéder hors ligne ChartHop: Un logiciel plus récent qui vise à remplacer les feuilles de calcul et les powerpoints des entreprises

Un logiciel plus récent qui vise à remplacer les feuilles de calcul et les powerpoints des entreprises Pingboard: Plus de modèles pré-fabriqués que la plupart des autres solutions

Plus de modèles pré-fabriqués que la plupart des autres solutions ClosePlan: Permet de visualiser les pistes et les opportunités de A à Z dans les contacts Salesforce

Permet de visualiser les pistes et les opportunités de A à Z dans les contacts Salesforce Gliffy: Pour une liberté totale de glisser-déposer

Pour une liberté totale de glisser-déposer Freshteam: Une solution moderne pour les RH

Une solution moderne pour les RH Organimi: Pour importer facilement des organigrammes à partir d'un fichier CSV

Nous savons que c'est beaucoup demander que d'essayer 10 logiciels, mais il n'y a pas de meilleur endroit pour commencer votre voyage vers l'organigramme que le début de cette liste ClickUp !

La productivité est au cœur de toutes les fonctionnalités de ClickUp. Avec ses cartes heuristiques très visuelles, ses documents collaboratifs et ses tableaux blancs, ClickUp vous permet de créer l'organigramme de vos rêves et de le partager facilement avec votre équipe.

Et imaginez la liberté sur un canevas directement lié à votre flux de travail ? ClickUp vous permet de transformer votre organigramme en quelque chose sur lequel vous pouvez agir. De plus, il s'intègre à plus de 1 000 autres outils de travail, ce qui vous permet de gérer tous les aspects de votre organisation sur une seule et même plateforme.

Rassemblons tout votre travail en un seul endroit. Démarrer avec ClickUp aujourd'hui. 💡