Les 11 principaux objectifs de Microsoft Viva Alternatives et concurrents en 2025

Définir des objectifs réalistes et réalisables est sans doute l'une des tâches les plus importantes dans toute entreprise. Les objectifs forment les échéanciers des projets, créent des tâches significatives et stratégiques, et donnent aux employés le coup de pouce dont ils ont tant besoin lorsqu'ils voient la progression. C'est la recette secrète pour que tout (et tout le monde) continue d'avancer.

L'utilisation d'un outil de définition d'objectifs peut rendre ce processus beaucoup plus clair, et si cet outil vous permet également de suivre la progression, c'est encore mieux. Après tout, qui ne veut pas voir ces petits jalons satisfaisants cochés sur la liste ? Pour beaucoup, cet outil a été Microsoft Viva Objectifs. Mais avec

Widgets du tableau de bord : obtenez un aperçu de haut niveau de la progression des objectifs et du temps passé sur les projets grâce à des widgets tels que des barres de progression, des graphiques circulaires et des diagrammes de burndown, qui facilitent la visualisation des données. Rappels ClickUp : respectez les délais grâce aux notifications envoyées entre cinq minutes et trois jours avant la date d'échéance des tâches, pour ne rien laisser au hasard

Intégrations avec les outils du quotidien : s'intègre de manière transparente à des plateformes telles que Slack, Microsoft Teams, Jira et Salesforce, garantissant que les objectifs restent au premier plan *Transparence dans toute l'organisation : les équipes peuvent afficher les objectifs à tous les niveaux, améliorant ainsi la collaboration et la clarté autour des priorités *OKR exploitables : permet une approche structurée des objectifs qui aligne les rôles individuels sur les objectifs de l'organisation #### Limites du Lattice

Sondages répétitifs : Les questionnaires automatisés, bien qu'utiles, peuvent sembler redondants et perdre l'engagement des employés au fil du temps *Fonctionnalités limitées du SIRH : Bien qu'il se développe en SIRH, il manque de fonctionnalités telles que la gestion de la paie et des avantages sociaux, qui sont attendues dans les plateformes RH à part entière *Installations complexes pour des besoins complexes : Peut ne pas convenir aux entreprises ayant des processus d'évaluation des performances très élaborés #### Tarification en treillis

Talent Management : 11 $/mois par utilisateur *Engagement : module complémentaire à 4 $/mois par utilisateur *Grow : module complémentaire à 4 $/mois par utilisateur *Compensation : module complémentaire à 6 $/mois par utilisateur *HRIS Core : 5 $/mois par utilisateur #### Évaluations et avis sur Lattice

via sadispositionclaire,quisimplifielesprocessustelsqueladéfinitiondesobjectifs,lesuividesindicateursclésdeperformanceetlesévaluations.Certainsutilisateurssouhaiteraienttoutefoisplusdeflexibilitédanslespersonnalisationsetdessupportsdeformationplussimples.###8.WorkBoard(Idéalpouralignerlesstratégiessurdesrésultatsmesurables)) Cela peut ne pas sembler être le cas, mais une semaine est une longue période, ce qui explique probablement pourquoi de nombreux pays passent à une semaine de travail plus courte. Mais si vous ne faites pas partie de ces pays, Weekdone intègre la planification hebdomadaire et les rapports de progression au suivi des OKR, garantissant ainsi que chacun sait comment son travail contribue à des objectifs plus larges. De plus, les équipes peuvent fournir des mises à jour, donner leur avis et célébrer les résultats clés, créant ainsi un environnement de travail collaboratif et motivant.

Visualisation de la hiérarchie des OKR : Alignez les objectifs de l'entreprise, de l'équipe et des individus grâce à une arborescence claire *Rapports d'avancement hebdomadaires : Suivez les tâches, les plans et les problèmes pour identifier les goulets d'étranglement à un stade précoce *Outils d'engagement : Encouragez la collaboration par le biais de likes, de commentaires et d'éloges sur les mises à jour *Rapports personnalisables : Générez des rapports d'avancement automatisés avec des informations exploitables *Coaching OKR gratuit : Bénéficiez des conseils d'experts pour mettre en œuvre efficacement les OKR

Limitations de Weekdone *Problèmes de performance de l'application : certains utilisateurs signalent une expérience lente avec l'application mobile *Problèmes liés au service client : une assistance limitée pendant les périodes critiques a été mise en évidence *Courbe d'apprentissage : l'installation initiale et l'intégration peuvent être difficiles pour les nouveaux utilisateurs #### Prix de Weekdone *Gratuit : pour un maximum de 3 utilisateurs *Niveau : 10,80 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Weekdone *G2 : 4,1/5 (plus de 35 avis) *Capterra : 4,5/5 (plus de 60 avis)

pour commencer. >>> La fonctionnalité de tableau de bord de ClickUp a grandement facilité la représentation des données de manière esthétique et pertinente. La personnalisation permet d'afficher les données de manière significative et de les comprendre facilement. >> >> Shikha Chaturvedi, analyste d'entreprise, Cedcoss Technologies Private Limited >> >> #### Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

louent sa conception intuitive, sa facilité d'utilisation et son service client réactif qui garantit une mise en œuvre facile et une assistance continue. Ils apprécient également des fonctionnalités telles que la planification interactive du contenu et les outils permettant de combler les lacunes en matière de communication.

11. Workleap (Idéal pour simplifier les processus hybrides et à distance des RH) /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/Workleap-1400x773.png Workleap /%img/ via undefined La plupart des employeurs craignent que les équipes hybrides ou distantes créent souvent des lacunes en matière de communication, d'engagement et de suivi des performances. Workleap vise à simplifier ces défis. Il offre une plateforme intégrée conçue pour stimuler l'engagement des employés, améliorer les processus de feedback et aider les RH à optimiser l'expérience des employés.

Avec des outils tels qu'Officevibe pour les enquêtes d'engagement, Pingboard pour les organigrammes et les capacités de suivi des performances, Workleap garantit que les équipes restent alignées et informées, quel que soit leur lieu de travail. #### Les meilleures fonctionnalités de Workleap *Commentaires anonymes : permettre aux employés de partager des commentaires honnêtes sans crainte *Sondages personnalisables : adapter les sondages aux besoins de l'organisation *Analyses en temps réel : obtenir des informations exploitables pour une meilleure prise de décision

Intégrations transparentes : connexion avec Slack, Microsoft Teams et d'autres plateformes *Intégration centralisée : simplification et automatisation des processus de recrutement #### Limites de Workleap *Rapports avancés limités : peuvent ne pas répondre entièrement aux besoins des grandes entreprises *Difficultés de personnalisation : certaines fonctionnalités semblent limitées en termes de flexibilité *Courbe d'apprentissage : l'installation initiale d'outils spécifiques peut prendre du temps #### Tarifs de Workleap

Sondages et commentaires sur l'engagement : 5 $/mois par utilisateur *Gestion des performances : 5 $/mois par utilisateur *Pingboard (organigrammes) : 4 $/mois par utilisateur *Gestion de l'apprentissage : 4 $/mois par utilisateur *Offre complète : 12 $/mois par utilisateur #### Évaluations et avis sur Workleap

G2 : 4,3/5 (plus de 700 avis) *Capterra : 4,9/5 (plus de 60 avis) ## Autres outils utiles à prendre en compte Voici une liste d'alternatives supplémentaires à Microsoft Viva Objectifs qui ne figurent pas dans notre liste des 11 meilleurs outils, mais qui sont très utiles grâce à leurs fonctionnalités uniques : *Wrike : Offre des fonctionnalités avancées de collaboration en équipe avec des mises à jour en temps réel, des diagrammes de Gantt et des intégrations avec plus de 400 applications pour des flux de travail fluides *Smartsheet : Combine la gestion de projet avec des fonctionnalités de tableur, ce qui le rend idéal pour les équipes familières avec Excel mais ayant besoin de fonctionnalités de suivi avancées *Ally.io : Spécialisé dans l'alignement et le suivi des OKR, avec un accent sur l'intégration transparente dans des outils existants tels que Slack, Microsoft Teams et Salesforce

Viva La ClickUp : Vos objectifs sont désormais alignés > Il est important pour moi de prendre le pouls de la progression vers nos objectifs plus larges. ClickUp me donne rapidement la visibilité de haut niveau dont j'ai besoin et que nous n'avions pas avec nos outils précédents. Juan Casian, PDG, Atrato Si vous avez des inquiétudes quant à la transition de votre suite Microsoft Viva, ClickUp est là pour vous.

Avec des fonctionnalités telles que des tableaux de bord personnalisables, des paramètres d'objectifs basés sur l'IA et des vues polyvalentes, ClickUp facilite le suivi et l'alignement des objectifs, transformant ce qui pourrait être un défi en une opportunité de croissance. /href/ https://clickup.com/signup Inscrivez-vous sur ClickUp /%href/ dès maintenant et découvrez un flux de travail plus fluide.