Les 11 meilleures alternatives et concurrents de Microsoft Viva Goals en 2025

La définition d'objectifs réalistes et réalisables est sans doute l'une des tâches les plus critiques dans toute entreprise. Les objectifs donnent forme aux échéanciers des projets, créent des tâches significatives et stratégiques, et donnent aux employés le coup de pouce dont ils ont tant besoin lorsqu'ils constatent une progression.

C'est la recette secrète pour que tout (et tout le monde) continue d'avancer.

L'utilisation d'un outil de définition d'objectifs peut rendre ce processus beaucoup plus clair, et si cet outil vous permet également de suivre la progression, c'est encore mieux. Après tout, qui ne souhaite pas voir ces petits jalons satisfaisants cochés sur la liste ?

Pour beaucoup, cet outil était Microsoft Viva Goals. Mais avec la fin prochaine de Viva Goals, vous êtes probablement à la recherche d'une alternative qui ne vous donne pas l'impression de changer de système.

Pour vous aider, nous avons dressé une liste d'outils fantastiques de définition et de suivi des objectifs, dotés de fonctionnalités d'IA et bien plus encore, pour vous aider à effectuer la transition sans effort.

Qui sait, votre « alternative » pourrait bien s'avérer être une « mise à niveau »

Lattice : idéal pour aligner les objectifs sur l'impact organisationnel

15Five : idéal pour un feedback continu et une harmonisation optimale

Profit. co : idéal pour aligner les OKR sur la stratégie de l'entreprise

Betterworks : idéal pour l'alignement structuré des objectifs et le suivi des performances

Asana : idéal pour la gestion collaborative de projets et le suivi des tâches

Leapsome : idéal pour aligner les objectifs sur l'apprentissage et les performances

WorkBoard : idéal pour aligner les stratégies sur des résultats mesurables

Weekdone : idéal pour l'alignement des équipes et le suivi hebdomadaire de la progression

Staffbase : idéal pour les grandes entreprises axées sur la communication interne

Workleap : idéal pour simplifier les processus RH hybrides et à distance

Pourquoi choisir des alternatives à Microsoft Viva Objectifs ?

Comme nous le savons tous, le monde de la gestion de projet évolue à la vitesse de la lumière. Attendre le dernier moment pour changer d'outil est une mauvaise idée.

Au-delà de l'annonce de la fin du service, voici quelques obstacles quotidiens auxquels les clients de Viva Goals sont déjà confrontés :

Manque de formation complète dans l'application : l'outil n'offre aucune aide lors de l'intégration d'un nouveau membre de l'équipe et ne dispose pas d'analyses avancées

Pas de fonctionnalités de sondage rapide auprès des employés : pour évaluer le moral de l'équipe, il faut concevoir un sondage à partir de zéro

Capacités limitées de définition d'objectifs basées sur l'IA : l'outil ne suggère pas d'objectifs plus intelligents et n'offre pas de fonctionnalités avancées pour améliorer les performances

Confusion liée à l'intégration : déterminer quel outil fait quoi et quand peut s'avérer frustrant dans l'écosystème Microsoft

Ce sont le genre de problèmes qui frustrent vos employés et entraînent un gaspillage de 12 % des ressources organisationnelles.

Les 11 meilleures alternatives à Microsoft Viva Goals

Changer d'outil peut sembler fastidieux, mais lorsque votre outil actuel est en voie d'être abandonné, c'est l'occasion d'en trouver un meilleur.

Nous avons fait le travail pour vous et avons sélectionné les 11 meilleures alternatives à Microsoft Viva Goals

1. ClickUp (Idéal pour le suivi des objectifs, la gestion des tâches et les OKR)

Avec autant de logiciels de gestion de projet disponibles, il peut être difficile de trouver un outil qui se démarque vraiment. Mais ClickUp tient ses promesses.

Les principales fonctionnalités des logiciels de gestion de projet comprennent le partage de fichiers, l'intégration des e-mails, les diagrammes de Gantt, le suivi du temps et la gestion du budget. Et devinez quoi ? ClickUp les offre toutes.

ClickUp est l'application tout-en-un pour le travail qui combine la gestion de projet, le partage des connaissances et la communication au sein d'une plateforme fluide alimentée par l'IA.

Le secret de ClickUp réside dans sa capacité à rendre les objectifs réalisables. Au lieu de simplement définir des objectifs ambitieux qui restent dans un document que personne ne consulte, ClickUp Objectifs vous aide à les diviser en cibles plus petites et mesurables.

Transformez vos objectifs généraux en cibles plus petites et mesurables avec ClickUp Goals

Au fur et à mesure que vous vous rapprochez de ces cibles, ClickUp fait les calculs pour vous et calcule automatiquement votre progression.

Prenez le modèle OKR de ClickUp, par exemple. C'est le rêve de tout planificateur : suffisamment structuré pour donner une colonne vertébrale à vos objectifs, mais suffisamment flexible pour s'adapter lorsque, inévitablement, les priorités changent en cours de trimestre.

Et si vous recherchez plus de clarté, le modèle d'objectifs SMART de ClickUp vous aide à définir des objectifs spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et limités dans le temps.

En savoir plus Le modèle SMART de ClickUp vous aide à définir des objectifs clairs, spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et limités dans le temps.

Qu'il s'agisse d'améliorer vos objectifs de développement personnel ou d'atteindre les cibles de votre entreprise, ce modèle organise vos objectifs en parties gérables afin que vous puissiez les atteindre sans vous sentir dépassé. De plus, il vous permet de visualiser votre progression, ce qui vous motive, vous et votre équipe.

Passons maintenant au suivi de la progression.

Les tableaux de bord ClickUp vous offrent une vue d'ensemble de ce qui se passe : qui fait quoi, où vont vos ressources et si votre échéancier risque de devenir un rêve irréalisable.

Contrairement à Viva Goals, ClickUp facilite l'obtention d'informations en temps réel et la prise de décisions basées sur des données à tout moment.

💡 Conseil de pro : ClickUp vous permet de créer votre tableau de bord OKR personnalisé à partir de zéro pour mesurer des objectifs et des indicateurs personnalisés. Consultez ce guide étape par étape pour commencer.

La fonctionnalité de tableau de bord de ClickUp facilite considérablement la représentation des données de manière claire et pertinente. La personnalisation permet d'afficher les données de manière significative et facile à comprendre.

Meilleures fonctionnalités de ClickUp

Widgets du tableau de bord : obtenez un aperçu général de la progression des objectifs et du temps passé sur les projets grâce à des widgets tels que des barres de progression, des diagrammes circulaires et des diagrammes burndown, qui facilitent la visualisation des données

Rappels ClickUp : restez à jour dans vos échéances grâce à des notifications envoyées entre cinq minutes et trois jours avant la date d'échéance des tâches, afin de ne rien oublier

Vues polyvalentes : organisez et gérez les tâches dans votre style préféré (liste, tableau Kanban, diagramme de Gantt ou autres dispositions) afin de travailler de la manière qui vous convient le mieux

Automatisations ClickUp : Avec les automatisations ClickUp, vous pouvez effectuer vos tâches fastidieuses, telles que l'ajout d'un groupe de parties prenantes en tant qu'observateurs, l'attribution de commentaires, l'envoi d'e-mails, etc

Outils de collaboration intégrés : utilisez ClickUp Chat pour partager vos commentaires, collaborer sur des tâches et maintenir tout le monde aligné sur les objectifs collectifs

Fonctionnalités de tâches personnalisables : adaptez les flux de travail grâce à des fonctionnalités telles que les statuts personnalisés, les niveaux de priorité et les dépendances entre les tâches, pour une adaptation transparente à tout type de projet

Limites de ClickUp

Courbe d'apprentissage plus raide : les fonctionnalités étendues de ClickUp peuvent sembler intimidantes pour les utilisateurs qui recherchent avant tout un outil simple pour le suivi des objectifs

Tarifs ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 $/mois par utilisateur

Business : 12 $/mois par utilisateur

Enterprise : contactez-nous pour connaître les tarifs

ClickUp Brain : ajoutez-le à n'importe quel forfait payant pour 7 $ par membre et par environnement de travail par mois

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

✨ Avis des utilisateurs : ClickUp redéfinit la productivité grâce à sa plateforme de gestion de projet tout-en-un qui centralise tout au même endroit. Les utilisateurs apprécient les intégrations fluides et les tableaux de bord personnalisables qui donnent vie à leurs projets.

À lire également : Comment rédiger des objectifs SMART efficaces

2. Lattice (idéal pour aligner les objectifs sur l'impact organisationnel)

via Lattice

Lattice est une plateforme de gestion des performances conçue pour aider les équipes à définir, suivre et atteindre leurs OKR et leurs objectifs tout en les alignant sur les objectifs généraux de l'entreprise.

Son intégration avec des outils populaires tels que Slack, Jira et Microsoft Teams garantit que les objectifs restent visibles et réalisables.

🍪 Bonus : grâce à des fonctionnalités qui relient la définition des objectifs aux évaluations de performances et aux entretiens individuels, Lattice favorise l'alignement et la collaboration continus au sein des équipes.

Meilleures fonctionnalités de Lattice

Suivi des objectifs en temps réel : les managers peuvent surveiller la progression et identifier rapidement les goulots d'étranglement grâce à : les managers peuvent surveiller la progression et identifier rapidement les goulots d'étranglement grâce à des applications de suivi des objectifs , ce qui permet aux équipes de rester alignées et sur la bonne voie

Intégrations avec des outils quotidiens : s'intègre de manière transparente à des plateformes telles que Slack, Microsoft Teams, Jira et Salesforce, garantissant que les objectifs restent au premier plan

Transparence dans toute l'organisation : les équipes peuvent afficher les objectifs à tous les niveaux, ce qui améliore la collaboration et la clarté autour des priorités

OKR exploitables : permet une approche structurée des objectifs qui aligne les rôles individuels sur les objectifs organisationnels

Limites de Lattice

Sondages répétitifs : les questionnaires automatisés, bien qu'utiles, peuvent sembler redondants et nuire à l'engagement des employés au fil du temps

Fonctionnalités RH limitées : bien qu'il s'étende aux RH, il manque des fonctionnalités telles que la gestion des salaires et des avantages sociaux, qui sont attendues dans les plateformes RH complètes

Installations complexes pour des besoins complexes : peut ne pas convenir aux entreprises ayant des processus d'évaluation des performances très élaborés

Tarification Lattice

Gestion des talents : 11 $/mois par utilisateur

Engagement : module complémentaire pour 4 $/mois par utilisateur

Grow : module complémentaire pour 4 $/mois par utilisateur

Rémunération : module complémentaire pour 6 $/mois par utilisateur

HRIS Core : 5 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Lattice

G2 : 4,7/5 (plus de 3 890 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 180 avis)

✨ Avis des utilisateurs : les utilisateurs louent souvent son interface intuitive, sa facilité de mise en œuvre et son service client réactif, ce qui en fait un atout précieux pour toute pile technologique RH. Parallèlement, certains utilisateurs notent des améliorations possibles en matière de personnalisation et d'intégration avec des outils tiers.

À lire également : 11 modèles OKR gratuits dans Excel, Word et ClickUp

3. 15Five (Idéal pour un feedback continu et une harmonisation)

via 15Five

La définition des objectifs, le suivi des OKR et la gestion des performances s'améliorent grâce à un retour d'information et à un alignement continus, et c'est exactement ce qu'offre 15Five.

La plateforme encourage la collaboration grâce à des points hebdomadaires, aidant les employés et les managers à rester connectés et concentrés sur les objectifs à court et long terme.

Grâce à des fonctionnalités telles que la hiérarchisation des tâches hebdomadaires et la liaison des objectifs aux OKR de l'entreprise, 15Five garantit que tout le monde travaille dans le même sens.

15 meilleures fonctionnalités

Check-ins hebdomadaires : aide à maintenir une communication cohérente, à suivre la progression et à relever les défis de manière proactive

Priorités et objectifs : relie les tâches hebdomadaires aux objectifs à long terme pour un meilleur alignement avec les OKR

Spark IA : propose des recommandations basées sur les données pour améliorer les performances et l'engagement des équipes

Fonctionnalité High-fives : une façon unique de reconnaître et d'apprécier publiquement les réalisations de l'équipe

Interface personnalisable : adaptez les tableaux de bord et les formulaires de pointage aux besoins spécifiques de votre équipe

limites de 15Five

Service client médiocre : les utilisateurs signalent souvent des réponses lentes et peu utiles à leurs problèmes

Pratiques de facturation problématiques : aucun remboursement pour les services suspendus, et toute modification du nombre d'employés déclenche des frais immédiats

Stabilité de la plateforme : les problèmes techniques et les bugs, tels que les fonctionnalités défectueuses lors de flux de travail clés, sont des préoccupations fréquentes

tarifs 15Five

Engage : 4 $/mois par utilisateur

Exécuter : 10 $/mois par utilisateur

Plateforme totale : 16 $/mois par utilisateur

évaluations et avis sur 15Five

G2 : 4,6/5 (plus de 1 700 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 890 avis)

✨ Avis des utilisateurs : les clients apprécient son installation intuitive, son assistance réactive et son innovation continue, notamment les améliorations basées sur l'IA. Cependant, certains utilisateurs mentionnent des difficultés liées à l'intégration et à la gestion des objectifs de carrière.

À lire également : Comment définir des indicateurs d'objectifs (avec exemples)

4. Profit. co (Idéal pour aligner les OKR sur la stratégie de l'entreprise)

Si vous recherchez un large éventail de fonctionnalités, Profit.co fait un travail correct en matière de gestion des tâches et de suivi des performances.

La plateforme comprend également des outils de création d'OKR étape par étape et des modèles intégrés pour guider les utilisateurs tout au long du processus sans effort.

Grâce à des tableaux de bord en temps réel et à des options d'intégration étendues, Profit. co garantit que les OKR restent exploitables et alignés entre les équipes.

🧠 Le saviez-vous ? : Les organisations alignées peuvent augmenter leur taux de réussite commerciale jusqu'à 38 %, ce qui prouve l'importance d'objectifs clairs et d'une collaboration fluide pour garantir la réussite.

Profit. co meilleures fonctionnalités

Création d'OKR étape par étape : guide les utilisateurs dans la définition d'objectifs mesurables et alignés à l'aide de modèles intégrés

Tableaux de bord en temps réel : offrent des informations exploitables sur la progression, aidant les équipes à rester sur la bonne voie

Gestion des tâches et des flux de travail : relie les tâches aux OKR et prend en charge les vues Kanban et Liste pour plus de flexibilité

Fonctionnalités d'engagement des employés : comprend un système de récompenses, un fil d'actualité et des sondages Pulsation pour favoriser la collaboration

Intégrations transparentes : se connecte à des outils populaires tels que Slack, Jira et Salesforce pour un flux de travail unifié

Limites de Profit. co

Interface confuse : certains utilisateurs signalent des difficultés à naviguer parmi les fonctionnalités et les boutons d'activation/désactivation de la plateforme

Affichages encombrés : certains écrans peuvent sembler surchargés, ce qui rend plus difficile la concentration sur les tâches clés

Gestion des tâches limitée pour les charges de travail importantes : peut ne pas convenir aux équipes qui gèrent des projets complexes

Tarifs Profit. co

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Profit.co

G2 : 4,7/5 (plus de 400 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 200 avis)

À lire également : Plus de 60 exemples d'OKR – Comment rédiger des OKR efficaces

5. Betterworks (Idéal pour l'alignement structuré des objectifs et le suivi des performances)

via Betterworks

Les jalons sont un excellent moyen de reconnaître les efforts et les contributions des employés.

C'est pourquoi Betterworks permet aux utilisateurs de définir des jalons mesurables dans le cadre d'objectifs plus larges, garantissant ainsi la clarté et la responsabilité au sein des équipes.

La plateforme prend également en charge des sondages personnalisables pour recueillir les commentaires des employés et permet aux responsables d'évaluer plus facilement les performances grâce à des notes détaillées sur la progression et des tableaux de bord visuels.

Meilleures fonctionnalités de Betterworks

Objectifs basés sur des jalons : décomposez vos objectifs en étapes gérables et mesurables pour un meilleur suivi

Sondages personnalisables : recueillez les commentaires anonymes des employés pour favoriser les améliorations et la transparence

Suivi détaillé de la progression : documentez les mises à jour mensuelles et visualisez les performances grâce à des tableaux de bord intuitifs

Contenu d'apprentissage en ligne : accédez à tout moment à des ressources pédagogiques pour soutenir votre développement continu

Interface conviviale : passez sans effort des éléments individuels aux diagrammes et aux tableaux de bord pour une navigation simplifiée

Limites de Betterworks

Absence de rappels : aucune notification pour inviter les utilisateurs à l'approche des échéances des objectifs

Assistance limitée basée sur l'IA : ne propose pas de suggestions intelligentes pour les OKR ou les éléments d'action

Difficultés de navigation : passer des objectifs individuels aux objectifs d'équipe peut s'avérer fastidieux

Tarifs Betterworks

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Betterworks

G2 : 4,3/5 (plus de 200 avis)

✨ Avis des utilisateurs : les utilisateurs apprécient son interface intuitive, son service client performant et ses outils tels que les OKR et le suivi individuel. Cependant, certains commentaires soulignent des points à améliorer, notamment les fonctionnalités limitées des rapports et les difficultés rencontrées avec les modules de reconnaissance.

À lire également : Exemples d'objectifs à un an, cinq ans et dix ans pour la planification d'objectifs à long terme

6. Asana (Idéal pour la gestion collaborative de projets et le suivi des tâches)

via Asana

La gestion et le suivi de la progression peuvent parfois devenir plus fastidieux que la progression elle-même. C'est là qu'interviennent des outils tels qu'Asana.

Asana relie les objectifs de l'entreprise aux tâches quotidiennes, donnant ainsi aux équipes une voie claire à suivre. Qu'il s'agisse de suivre les délais ou d'aligner les priorités, Asana permet à tout le monde d'être sur la même page.

Grâce à ses tableaux de bord personnalisables et à ses intégrations avec des outils tels que Slack et Google Drive, vous pouvez enfin abandonner vos feuilles de calcul désordonnées et adopter une interface collaborative.

Meilleures fonctionnalités d'Asana

Gestion collaborative des tâches : partagez des tâches, ajoutez des commentaires et suivez les mises à jour pour améliorer le travail d'équipe

Intégration avec des outils populaires : fonctionne de manière transparente avec Google Drive, Microsoft Teams et Slack pour des flux de travail unifiés

Tableaux de bord personnalisés : visualisez les données de vos projets grâce à des diagrammes personnalisables et des mises à jour en temps réel

Alignement des objectifs : reliez directement les tâches et les projets aux objectifs organisationnels pour une meilleure visibilité

Interface conviviale : sa conception intuitive facilite la prise en main et l'utilisation

Limites d'Asana

Pas de suivi du temps : ne dispose pas de fonctionnalités intégrées pour suivre le temps passé sur les tâches

Intimidant pour les nouveaux utilisateurs : l'abondance des fonctionnalités peut sembler décourageante pour les débutants

Attribution limitée des tâches : un seul utilisateur par tâche, ce qui peut entraver la collaboration

Tarifs Asana

Personnel : Gratuit

Starter : 10,99 $/mois par utilisateur

Avancé : 24,99 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Asana

G2 : 4,4/5 (plus de 10 700 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 13 200 avis)

À lire également : Définition d'objectifs pour l'évaluation des performances

7. Leapsome (Idéal pour aligner les objectifs sur l'apprentissage et les performances)

via Leapsome

Pour les organisations qui ont du mal à synchroniser la définition des objectifs, les commentaires des employés et l'apprentissage, Leapsome peut être un choix facile.

Les arbres d'objectifs de Leapsome vous permettent de relier entre eux les objectifs individuels, ceux des équipes et ceux de l'entreprise, ce qui contribue à renforcer la transparence et la responsabilité au sein de l'organisation.

De plus, grâce à la définition d'objectifs basée sur l'IA et à des intégrations transparentes telles que Jira, il simplifie les flux de travail complexes.

Meilleures fonctionnalités de Leapsome

Arbres d'objectifs : reliez les objectifs individuels, d'équipe et organisationnels pour tracer clairement la voie vers la réussite

Définition d'objectifs basée sur l'IA : générez des OKR et des objectifs de développement basés sur les bonnes pratiques et le contexte

Gestion des performances : réalisez des évaluations à 360° et alignez les objectifs lors d'entretiens individuels et de points réguliers

Outils d'engagement des employés : favorisez les commentaires, les sondages et les félicitations pour booster le moral et la collaboration

Modules d'apprentissage : créez des parcours d'apprentissage évolutifs et automatisés pour le développement de vos employés

Limites de Leapsome

Difficultés de navigation : l'interface peut être déroutante, en particulier pour les nouveaux utilisateurs

Conditions de renouvellement : les contrats bloqués et les politiques de renouvellement peu claires peuvent frustrer les organisations dont les besoins fluctuent

Surcharge de notifications : un nombre excessif de notifications peut distraire certains utilisateurs

Tarifs Leapsome

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Leapsome

G2 : 4,9/5 (plus de 1 750 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 70 avis)

✨ Avis des utilisateurs : Leapsome se distingue par son interface utilisateur intuitive qui s'adapte parfaitement aux besoins des employés et des organisations. Les utilisateurs apprécient sa disposition claire, qui simplifie les processus tels que la définition des objectifs, le suivi des KPI et les évaluations. Certains utilisateurs souhaiteraient toutefois bénéficier d'une plus grande flexibilité dans les personnalisations et de supports d'apprentissage simplifiés.

8. WorkBoard (idéal pour aligner les stratégies sur des résultats mesurables)

via WorkBoard

Les organisations ont souvent du mal à combler le fossé entre la stratégie de haut niveau et les résultats concrets.

WorkBoard répond à ce besoin en proposant des outils basés sur l'IA qui simplifient l'exécution des stratégies et alignent les objectifs entre les équipes. Son cadre basé sur les OKR garantit clarté, responsabilité et transparence, permettant ainsi aux équipes de se concentrer sur les résultats plutôt que sur les outputs.

🍪 Bonus : les cartes thermiques, les tableaux de bord et les mises à jour en temps réel de WorkBoard offrent aux dirigeants une vue d'ensemble des performances de l'organisation.

Meilleures fonctionnalités de WorkBoard

Rédaction d'OKR basée sur l'IA : générez et affinez automatiquement les objectifs et les résultats clés en fonction des priorités stratégiques

Cartes thermiques pour l'alignement : visualisez les risques, la progression et les dépendances entre les équipes en temps réel

Tableaux de bord et fiches de résultats : présentez des données en temps réel pour prendre des décisions rapides et éclairées pendant les réunions

Outils de préparation 1:1 : fournissez aux managers des informations personnalisées pour mener des discussions de coaching constructives

Collaboration interfonctionnelle : simplifiez la gestion des dépendances et améliorez la coordination entre les équipes

Limites de WorkBoard

Complexité de l'interface : les utilisateurs signalent que la plateforme peut sembler peu intuitive et difficile à naviguer

Transparence des prix : les conditions d'abonnement et les barrières à la sortie élevées peuvent dissuader certaines organisations

Courbe d'apprentissage : l'ensemble des fonctionnalités peut sembler intimidant pour les utilisateurs novices

Tarifs WorkBoard

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur WorkBoard

G2 : 4,7/5 (plus de 90 avis)

À lire également : 11 modèles gratuits pour définir et suivre vos objectifs dans Excel et ClickUp

9. Weekdone (Idéal pour l'alignement des équipes et le suivi hebdomadaire de la progression)

via Weekdone

Cela peut sembler peu, mais une semaine, c'est long. C'est probablement pour cette raison que de nombreux pays passent à une semaine de travail plus courte.

Mais si vous ne résidez pas dans l'un de ces pays, Weekdone intègre la planification hebdomadaire et les rapports de progression avec le suivi OKR, afin que chacun sache comment son travail contribue à la réalisation des objectifs généraux.

De plus, les équipes peuvent fournir des mises à jour, donner leur avis et célébrer les résultats clés, créant ainsi un environnement de travail collaboratif et motivant.

Meilleures fonctionnalités de Weekdone

Visualisation de la hiérarchie OKR : alignez les objectifs de l'entreprise, de l'équipe et des individus grâce à une vue arborescente claire

Rapports hebdomadaires sur la progression : suivez les tâches, les forfaits et les problèmes afin d'identifier rapidement les goulots d'étranglement

Outils d'engagement : encouragez la collaboration grâce aux mentions « J'aime », aux commentaires et aux félicitations sur les mises à jour

Rapports personnalisables : générez des rapports de progression automatisés avec des informations exploitables

Coaching OKR gratuit : accédez à des conseils d'experts pour mettre en œuvre efficacement les OKR

Limites de Weekdone

Problèmes de performances de l'application : certains utilisateurs signalent une expérience lente avec l'application mobile

Problèmes liés au service client : l'assistance limitée pendant les périodes critiques a été soulignée

Courbe d'apprentissage : l'installation initiale et la prise en main peuvent être difficiles pour les nouveaux utilisateurs

Tarifs Weekdone

Gratuit : pour un maximum de 3 utilisateurs

Niveau : 10,80 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Weekdone

G2 : 4,1/5 (plus de 35 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 60 avis)

À lire également : Comment définir des objectifs quotidiens pour améliorer votre productivité personnelle

10. Staffbase (idéal pour les grandes entreprises axées sur la communication interne)

via Staffbase

Les grandes organisations sont souvent confrontées à une communication fragmentée, où les mises à jour importantes, les stratégies ou les initiatives culturelles ne parviennent pas à atteindre efficacement tous les employés.

Comment Staffbase résout-il ce problème ? En proposant un cloud de communication complet qui intègre plusieurs canaux.

Conçu pour les grandes entreprises de plus de 1 000 employés, Staffbase aide à unifier les efforts de communication via des intranets, des applications, des e-mails et des outils intégrés.

Meilleures fonctionnalités de Staffbase

Communication multicanale : partagez les dernières informations via l'intranet, les actualités, les publications sur les réseaux sociaux et discutez

Outils de sondage : recueillez les commentaires des employés à l'aide de courts sondages afin de mesurer leur alignement

Planification de contenu : planifiez vos campagnes éditoriales et collaborez sur le contenu avant sa publication

Tableau de bord analytique : suivez l'engagement et identifiez les contenus qui trouvent un écho auprès de vos collaborateurs

Intégration Microsoft 365 : connectez-vous en toute transparence à SharePoint, Teams et Viva Connections

Limites de Staffbase

Axé sur les entreprises : principalement conçu pour les grandes organisations comptant plus de 1 000 employés

Administration mobile limitée : aucune application mobile dédiée pour les administrateurs

Assistance de base : seule l'assistance par e-mail est disponible

Tarifs Staffbase

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Staffbase

G2 : 4,6/5 (plus de 225 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 75 avis)

✨ Avis des utilisateurs : les utilisateurs de Staffbase apprécient sa conception intuitive, sa facilité d'utilisation et son service client réactif qui garantit une mise en œuvre facile et une assistance continue. Ils apprécient également des fonctionnalités telles que la planification interactive du contenu et les outils permettant de combler les lacunes en matière de communication.

À lire également : 6 stratégies et techniques de définition d'objectifs pour développer votre entreprise

11. Workleap (idéal pour simplifier les processus RH hybrides et à distance)

via Workleap

La plupart des employeurs craignent que les équipes hybrides ou à distance créent souvent des lacunes en matière de communication, d'engagement et de suivi des performances. Workleap vise à simplifier ces défis.

Il offre une plateforme intégrée conçue pour stimuler l'engagement des employés, améliorer les processus de feedback et aider les RH à optimiser l'expérience des employés.

Grâce à des outils tels qu'Officevibe pour les sondages sur l'engagement, Pingboard pour les organigrammes et les capacités de suivi des performances, Workleap garantit que les équipes restent alignées et informées, quel que soit leur lieu de travail.

Meilleures fonctionnalités de Workleap

Commentaires anonymes : donnez à vos employés les moyens de partager leurs commentaires en toute franchise et sans crainte

Sondages personnalisables : adaptez les sondages aux besoins de votre organisation

Analyses en temps réel : obtenez des informations exploitables pour prendre de meilleures décisions

Intégrations transparentes : connectez-vous à Slack, Microsoft Teams et d'autres plateformes

Intégration centralisée : simplifiez et automatisez les processus d'intégration des nouveaux employés

Limites de Workleap

Rapports avancés limités : peuvent ne pas répondre entièrement aux besoins des grandes entreprises

Obstacles à la personnalisation : certaines fonctionnalités semblent restrictives en termes de flexibilité

Courbe d'apprentissage : l'installation initiale de certains outils peut prendre du temps

Tarifs Workleap

Sondages d'engagement et commentaires : 5 $/mois par utilisateur

Gestion des performances : 5 $/mois par utilisateur

Pingboard (organigrammes) : 4 $/mois par utilisateur

Gestion de l'apprentissage : 4 $/mois par utilisateur

Offre complète : 12 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Workleap

G2 : 4,3/5 (plus de 700 avis)

Capterra : 4,9/5 (plus de 60 avis)

Voici une liste d'autres alternatives à Microsoft Viva Goals qui ne figurent pas dans notre top 11, mais qui sont très utiles grâce à leurs fonctionnalités uniques :

Wrike : offre des fonctionnalités avancées de collaboration en équipe avec des mises à jour en temps réel, des diagrammes de Gantt et des intégrations avec plus de 400 applications pour des flux de travail fluides

Smartsheet : combine la gestion de projet avec des fonctionnalités de tableur, ce qui le rend idéal pour les équipes familiarisées avec Excel mais qui ont besoin de fonctionnalités de suivi avancées

Ally. io : spécialisé dans l'alignement et le suivi des OKR, avec un accent particulier sur l'intégration transparente dans les outils existants tels que Slack, Microsoft Teams et Salesforce

Viva La ClickUp : vos objectifs viennent d'être alignés

Il est important pour moi d'avoir une pulsation sur la façon dont nous progressons vers nos objectifs plus larges. ClickUp me donne rapidement la visibilité de haut niveau dont j'ai besoin et que nous n'avions pas avec nos outils précédents.

Si vous vous inquiétez de la transition vers la suite Microsoft Viva, ClickUp est là pour vous aider.

Grâce à des fonctionnalités telles que des tableaux de bord personnalisables, la définition d'objectifs basée sur l'IA et des vues polyvalentes, ClickUp facilite le suivi et l'alignement des objectifs, transformant ainsi ce qui pourrait être un défi en une opportunité de croissance.

Inscrivez-vous dès maintenant sur ClickUp et bénéficiez d'un flux de travail plus fluide.