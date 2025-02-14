Gemini ou ChatGPT pour l'écriture : lequel est le meilleur ?

C'est un lundi matin ensoleillé. Vous avez un café sur votre bureau et une idée brillante qui germe dans votre esprit. Vous êtes prêt à la transformer en un article de blog captivant, une campagne convaincante ou même la prochaine tendance virale.

Découvrez Gemini et ChatGPT, deux outils d'IA de premier plan dans le domaine de la création de contenu. Que vous rédigiez l'e-mail parfait, que vous réfléchissiez à une stratégie pour les réseaux sociaux ou que vous travailliez sur un argumentaire stratégique, le bon outil d'IA peut faire toute la différence.

Mais lequel correspond le mieux à vos besoins ? Nous comparons Google Gemini et ChatGPT pour la rédaction et la création de contenus parfaits.

⏰ Résumé en 60 secondes Vous recherchez le meilleur outil d'écriture IA ?Google Gemini et ChatGPT sont les principaux concurrents : Google Gemini offre une recherche Web en temps réel, une saisie multimodale et une intégration transparente avec les applications Google Workspace telles que Gmail et Docs. Idéal pour vérifier des faits et traiter des entrées complexes telles que des images et des fichiers audio.

ChatGPT se concentre sur la génération de contenu créatif, l'automatisation et les GPT personnalisés pour des tâches personnalisées. Idéal pour rédiger des blogs, résumer des documents et générer des idées de contenu. Vous voulez encore mieux ? Essayez ClickUp. ClickUp Brain AI, Docs et l'automatisation des tâches combinent tout ce dont vous avez besoin dans une seule plateforme. Écrivez, organisez et augmentez votre productivité sans effort, le tout dans ClickUp.

Qu'est-ce que Google Gemini ?

via Google

Lancé début 2023, Gemini (anciennement Bard) est la réponse de Google au ChatGPT d'OpenAI.

Basé sur LaMDA (Language Model for Dialogue Applications), Gemini est un assistant conversationnel alimenté par l'IA conçu pour la génération de texte, la recherche web en temps réel et le traitement multimodal.

Cela signifie qu'il est formé sur divers types de données du début à la fin. Grâce à cela, Gemini peut traiter et raisonner à partir de différents types de formulaires, tels que du texte, des images, de l'audio et de la vidéo.

Par exemple, Gemini peut interpréter des notes manuscrites, des graphiques et des diagrammes pour résoudre des problèmes complexes. Son architecture lui permet de traiter du texte, des images, de l'audio et des images vidéo sous forme de séquences entrelacées, ce qui le rend beaucoup plus polyvalent.

🧠 Anecdote : Avant Gemini, les avancées de Google en matière d'IA, telles qu'AlphaGo et DeepMind, ont ouvert la voie à des innovations dans le domaine de l'IA conversationnelle.

Fonctionnalités de Gemini

Ce qui rend Gemini unique, c'est la manière dont il récupère et traite les informations. Au lieu de s'appuyer uniquement sur des données statiques pré-entraînées, il interagit en temps réel grâce à son intelligence conversationnelle.

Découvrons ses principales fonctionnalités :

1. Fonctionnalité n° 1 : extensions Gemini

Google ajoute constamment de nouvelles fonctionnalités à Gemini, les extensions Gemini étant les dernières en date. Cet outil permet à Gemini d'extraire des données de votre Gmail, Google Docs, Google Maps et Google Drive, ainsi que d'autres outils de Google Workspace.

via Google

Imaginons que vous planifiez un voyage d'affaires au Grand Canyon. Au lieu de passer d'une application à l'autre et d'un onglet à l'autre, Gemini s'en chargera pour vous.

Il extraira les dates qui conviennent à tout le monde depuis Gmail, recherchera des options de vol en temps réel, réservera des hôtels, enverra des itinéraires via Google Maps et suggérera même des vidéos YouTube sur les choses à faire.

C'est l'outil ultime pour simplifier votre forfait.

2. Fonctionnalité n° 2 : assistant avec Gemini

Une autre fonctionnalité intéressante est l'Assistant dans Gemini. Il combine une assistance personnalisée avec une IA générative. Vous pouvez interagir avec lui à l'aide de texte, de voix ou même d'images. L'assistant ne se contente pas d'écouter, il vous comprend et vous fournit des réponses utiles.

Imaginons que vous souhaitiez publier votre photo de remise de diplôme, mais que vous ne trouviez pas la légende parfaite.

Avec l'assistant de Gemini, vous pouvez superposer l'image et lui demander de générer une légende. Il analysera l'image et créera une publication personnalisée pour vous. Il s'agit d'un outil unique et inédit que les marques n'ont jamais proposé auparavant.

💡 Conseil de pro : utilisez les capacités multimodales de Google Gemini pour scanner des notes manuscrites ou des diagrammes afin d'obtenir rapidement des informations, ce qui est parfait pour les sessions de brainstorming de projets.

3. Fonctionnalité n° 3 : le bouton « Google it » (G)

Une autre fonctionnalité pratique est le bouton « Google it ». Après avoir reçu une réponse de Gemini, vous pouvez cliquer sur l'icône « G » pour vérifier si la réponse est étayée par un contenu similaire sur le web. Cela permet de vérifier rapidement l'exactitude de la réponse.

via Google

Si vous souhaitez plus de contexte sur un point particulier, cliquez sur les phrases mises en évidence dans la discussion. Vous pouvez également partager la discussion en générant un lien public. Ainsi, quelqu'un d'autre pourra poser des questions complémentaires à Gemini et vous pourrez poursuivre la discussion.

Tarifs Gemini

Gemini Business : 24 $/mois par utilisateur

Gemini Enterprise : 36 $/mois par utilisateur

Qu'est-ce que ChatGPT ?

via ChatGPT

ChatGPT, développé par OpenAI et lancé en novembre 2022, est un chatbot IA conçu pour générer des textes semblables à ceux rédigés par des humains.

Qu'il s'agisse de rédiger des réponses à des questions, de créer du contenu à partir de modèles ( calendriers de contenu, marketing, développement de logiciels, etc.), de traduire des langues ou même de coder, ChatGPT gère facilement diverses tâches.

Les fonctionnalités de base telles que la génération de texte et la création de contenu simple sont disponibles pour les utilisateurs de la version gratuite de ChatGPT.

Cependant, la mise à niveau vers la version payante débloque des outils avancés, notamment l'accès à Internet et la création illimitée d'images. Ces améliorations font de ChatGPT un excellent choix pour générer du contenu textuel et interagir avec celui-ci.

Les versions récentes, telles que GPT-4, ont placé la barre plus haut, en traitant des tâches complexes plus efficacement que les versions précédentes. Cette évolution garantit que ChatGPT reste un outil précieux pour créer un contenu attrayant et de haute qualité.

Fonctionnalités de ChatGPT

ChatGPT s'appuie sur de vastes quantités de données et des modèles linguistiques IA avancés pour produire des réponses naturelles et humaines. Il est idéal pour divers scénarios dans les domaines des affaires, de l'éducation et du divertissement.

Contrairement à la croyance populaire, ChatGPT n'est pas doué de sensibilité : il fonctionne en prédisant des séquences de texte sur la base de son apprentissage.

Voici quelques-unes de ses fonctionnalités les plus utiles :

1. Fonctionnalité n° 1 : exemples d'invites, d'instructions

Si vous vous êtes déjà retrouvé face à un écran vide, ne sachant pas par où commencer, les exemples d'invites de ChatGPT peuvent vous aider. Cette fonctionnalité sert à lancer la discussion et vous donne une direction claire dès le début.

Vous pouvez choisir un échantillon d'invite de rédaction IA pour générer des réponses pertinentes et engageantes.

Trouver la bonne invite de rédaction est encore plus facile grâce à des modèles qui vous aident à créer l'invite parfaite en quelques secondes.

Prenez par exemple le modèle d'invite d'écriture ClickUp ChatGPT. Il utilise un traitement avancé du langage naturel (NLP) pour vous donner des informations sur votre style d'écriture et vos sujets préférés.

2. Fonctionnalité n° 2 : automatisation des tâches

ChatGPT fonctionne comme un assistant virtuel capable d'automatiser des tâches et d'augmenter la productivité. Il peut rédiger des e-mails, résumer de longs documents ou générer des idées de contenu.

Vous pouvez utiliser ChatGPT pour automatiser la création de contenu, ce qui vous permet de gagner du temps tout en maintenant la qualité. Sa capacité d'adaptation lui permet d'apprendre à partir des interactions et de fournir des réponses personnalisées qui s'améliorent au fil du temps.

La possibilité de créer des GPT personnalisés va encore plus loin, en permettant de disposer d'assistants spécialisés pour des tâches spécifiques telles que les campagnes marketing, le marketing de contenu ou la gestion de projet.

3. Fonctionnalité n° 3 : recherche de mots

Trouver le mot parfait peut améliorer votre écriture, mais ce n'est pas toujours facile. ChatGPT comble cette lacune en analysant le contexte de vos phrases pour vous suggérer des alternatives précises et pertinentes.

Contrairement à un thésaurus traditionnel, ChatGPT ne se contente pas de lister des synonymes, il identifie les mots qui améliorent la clarté et transmettent efficacement vos idées.

Cette fonctionnalité s'avère particulièrement utile pour des tâches telles que la rédaction publicitaire, car elle aide les rédacteurs à trouver les mots qui donnent le ton et le sens parfaits. ChatGPT garantit que vos mots ont le bon impact, que vous rédigiez un rapport, modifiiez un roman ou écriviez un e-mail.

Tarifs ChatGPT

Free

Plus : 20 $/mois par utilisateur

Teams : 30 $/mois par utilisateur

Avantage : 200 $/mois

Enterprise : tarification personnalisée

Gemini vs ChatGPT : comparaison des fonctionnalités

Nous avons déjà examiné les fonctionnalités uniques de ChatGPT et Google Gemini qui vous facilitent la vie.

Mais abordons la grande question : lequel est le meilleur ? Voici un aperçu rapide.

Fonctionnalités Google Gemini ChatGPT Capacités génératives Réponses informatives et détaillées Contenu créatif et engageant Modèles d'entraînement Recherche Web en temps réel avec des réponses actualisées Données statiques pré-entraînées ; peuvent devenir obsolètes Intégrations Intégration profonde avec l'écosystème Google (Gmail, Docs, etc.) GPT personnalisés et assistance pour les entrées multimédias Capacités multimodales Traite ensemble le texte, les images, l'audio et la vidéo Principalement basé sur du texte, avec des plugins visuels en option Fonctionnalités de l'assistant Aide personnalisée par voix, texte ou images Automatise des tâches telles que la rédaction d'e-mails et la génération d'idées Recherche de mots Suggestions contextuelles pour améliorer la clarté Aide à trouver les mots précis en fonction du contexte Vérification des faits Bouton « Google » intégré pour vérifier l'exactitude S'appuie sur l'utilisateur pour la vérification externe des faits Exemples d'invites Fournit des invites intelligentes pour une rédaction plus rapide Propose des invites, des modèles personnalisables et des modèles prédéfinis Automatisation des tâches Optimise les tâches en plusieurs étapes au sein de l'écosystème Google Automatise les tâches répétitives telles que le résumé de documents Tarifs Business : 24 $/mois ; Enterprise : 36 $/mois Gratuit à 200 $/mois ; tarification personnalisée pour les entreprises

Examinons en détail quelques comparaisons clés :

Fonctionnalité n° 1 : capacités génératives

ChatGPT et Google Gemini excellent dans la création de textes, mais comment se comparent-ils ?

Par exemple, si nous donnons aux deux outils d'IA une invite, telle que « Rédigez un essai sur l'impact du changement climatique sur l'agriculture », nous pouvons constater certaines différences.

Gemini fournit une réponse complète et approfondie, en mettant l'accent sur les impacts directs du changement climatique sur l'agriculture. Il souligne comment la hausse des températures, la modification des régimes pluviométriques et les épidémies de ravageurs menacent la sécurité alimentaire mondiale.

La réponse aborde également les implications socio-économiques pour les petits exploitants agricoles et les communautés rurales.

Cette approche ajoute de la profondeur au sujet et reflète la capacité de Gemini à générer un contenu détaillé et informatif.

À l'inverse, ChatGPT produit un essai clair et structuré qui reste fidèle au thème tout en proposant des formulations créatives et des exemples intéressants. Ses générateurs de plans sont particulièrement utiles pour organiser de manière fluide des idées complexes.

Gagnant : En matière d'utilisation de l'IA pour la rédaction, c'est match nul : les deux outils excellent dans la fourniture d'un contenu pertinent et de haute qualité.

👀 Le saviez-vous ? L'apprentissage adaptatif de ChatGPT améliore les réponses au fil du temps en analysant votre style et vos préférences, comme si vous aviez un partenaire d'écriture virtuel.

Fonctionnalité n° 2 : modèles d'entraînement

Une différence majeure entre ChatGPT et Google Gemini réside dans le type de modèles linguistiques à grande échelle (LLM) qu'ils utilisent. Gemini fonctionne sur l'architecture PaLM 2, tandis que ChatGPT s'appuie sur l'architecture Transformer.

Qu'est-ce que cela signifie pour vous en tant qu'utilisateur ? En termes simples, les réponses de ChatGPT sont basées sur des données d'entraînement plus anciennes, ce qui peut rendre ses informations obsolètes au fil du temps.

À l'inverse, Gemini extrait les données du web en temps réel. Les réponses de Gemini sont donc plus pertinentes et plus à jour, ce qui est un énorme avantage si vous avez besoin des dernières informations pour créer de la documentation ou mener des recherches.

Gagnant : Gemini, grâce à ses capacités de recherche Web en temps réel, fournit les réponses les plus récentes.

Fonctionnalité n° 3 : intégrations

En matière d'intégrations, Gemini offre plus de commodité à ceux qui sont déjà profondément ancrés dans l'écosystème Google. Avec Gemini Extensions, vous pouvez extraire des données directement à partir d'applications et d'outils Google tels que Gmail, Google Docs et Google Maps.

Cela en fait une excellente option pour les utilisateurs qui utilisent ces outils quotidiennement.

ChatGPT offre toutefois quelque chose de différent : des GPT personnalisés. Vous pouvez créer des versions personnalisées de ChatGPT pour répondre à vos besoins spécifiques. De plus, il prend en charge les entrées image et voix, ce qui le rend encore plus polyvalent.

Alors, quel outil remporte la victoire dans cette catégorie ?

Gagnant : ChatGPT a l'avantage d'offrir des versions personnalisées adaptées à vos besoins. Cependant, les extensions de Google Gemini sont d'une grande aide pour les personnes qui utilisent fréquemment la suite d'outils Google.

Gemini vs ChatGPT sur Reddit

Les utilisateurs de Reddit ont des opinions bien arrêtées dans le débat ChatGPT vs Google Gemini. Par exemple, en parcourant le fil « ChatGPT 4 ou Gemini Advanced ? Quel est votre choix ? », vous trouverez des arguments intéressants pour et contre les deux outils.

Certains utilisateurs affirment que Gemini Advanced est le meilleur choix pour la créativité et l'écriture. Selon les mots d'un utilisateur,

Je pense que [Gemini Advanced] est le meilleur outil pour l'écriture et la créativité. Je le trouve bien meilleur que GPT4 en termes de qualité d'écriture. Je l'ai essayé avec des histoires fictives, et il est beaucoup plus créatif, moins cliché et maîtrise mieux la narration.

Cependant, tout le monde n'est pas d'accord avec cette évaluation. Certains utilisateurs de Reddit pensent que ChatGPT offre des réponses plus précises et de meilleure qualité. Ils trouvent que Gemini manque parfois de précision.

Dans une comparaison intéressante, l'utilisateur @frostybaby13 a partagé son expérience avec les deux outils. Il utilise ChatGPT Plus depuis mai 2023 pour l'écriture créative et les jeux de rôle, mais l'a trouvé étonnamment utile pour de nombreuses tâches pratiques.

J'utilise GPT+ depuis mai 2023, uniquement à des fins de création littéraire et de jeux de rôle. Mais cela m'a également aidé à apprendre à modifier des vidéos alors que je n'avais jamais touché à un logiciel de montage auparavant, à rédiger des lettres à mon propriétaire pour lui signaler des problèmes, à accéder à mon BIOS pour modifier un paramètre de sécurité nécessaire à la mise à niveau vers Windows 11 et, surtout, à comprendre mon chat atteint d'une maladie chronique qui a soudainement développé des symptômes nécessitant de consulter un vétérinaire dès que possible et non « d'attendre quelques jours pour voir », car un problème urinaire peut devenir critique s'il n'est pas traité rapidement.

Cependant, ils notent que les capacités de Gemini en matière d'écriture créative, en particulier, « sont ÉTONNANTES ». [sic] Résumant leur expérience, ils estiment que chaque outil a ses points forts.

Je passerais immédiatement à Gemini si je ne faisais que de la rédaction créative, mais au fil des mois, je me suis habitué à GPT comme nouveau « Google » et je lui confie tous mes problèmes en attendant qu'il me dise quoi faire. Je ne « fais pas encore confiance » à Gemini pour tout cela, sachant qu'il commet des erreurs de logique élémentaires.

