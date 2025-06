Modèles gratuits de brainstorming pour Google Docs

Le brainstorming ne consiste pas seulement à trouver de bonnes idées, mais aussi à rassembler les gens. Une étude menée par la Northern Illinois University montre qu'il peut renforcer les liens entre les membres d'une équipe.

Cependant, un brainstorming non structuré peut rapidement devenir chaotique. Les idées se perdent, les sessions s'éternisent et tout le monde repart plus frustré qu'inspiré. C'est là que les modèles de brainstorming peuvent vous sauver la mise.

Google Docs vous aide à organiser vos idées. Que vous planifiez une grande campagne, que vous mappiez votre thèse ou que vous réfléchissiez au prochain produit révolutionnaire, ces modèles vous aident à rester sur la bonne voie et à donner vie à vos idées.

Prêt à transformer vos idées issues du brainstorming en plans clairs et concrets ? C'est parti !

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de brainstorming ?

Pour un bon modèle de brainstorming, Google Docs fournit une structure claire et organisée pour capturer et visualiser les idées. Les fonctionnalités qui rendent votre modèle de brainstorming efficace sont les suivantes :

Une technique de brainstorming créative : le brainwriting, l'analyse des cinq pourquoi, les huit fous et le round robin sont très populaires. Choisissez les meilleurs modèles de cartes mentales pour inspirer votre équipe le brainwriting, l'analyse des cinq pourquoi, les huit fous et le round robin sont très populaires. Choisissez les meilleurs modèles de cartes mentales pour inspirer votre équipe

Structure claire : vous offre une disposition facile à suivre pour organiser l'idée principale, les points clés et les connexions sans vous submerger

Représentation visuelle : Qu'il s'agisse de Qu'il s'agisse de cartes mentales , d'organigrammes ou de diagrammes, les outils visuels facilitent la connexion et le développement des concepts

Organisation et traçabilité : le modèle doit permettre de gérer les sujets, de suivre la progression et d'enregistrer tout de manière claire pour les étapes suivantes, telles que le modèle doit permettre de gérer les sujets, de suivre la progression et d'enregistrer tout de manière claire pour les étapes suivantes, telles que la planification et l'exécution du projet

Intégration avec d'autres outils : le modèle devrait bien fonctionner avec Google Slides et les outils de gestion de projet afin que vous puissiez partager ou présenter facilement vos idées

Modèles de brainstorming Google Docs

Maintenant, découvrez la liste des meilleurs modèles de brainstorming qui peuvent vous aider à créer des idées et à simplifier votre processus de brainstorming !

1. Modèle simple de brainstorming pour entreprises Google Docs par TEMPLATE. NET

Vous cherchez un point de départ idéal pour organiser vos idées commerciales ? Le modèle Simple Business Mind Map de TEMPLATE. NET est un modèle simple pour élaborer la stratégie de nouveaux projets, définir des objectifs ou lancer des campagnes de brainstorming. Il vous aide à décomposer un sujet central en éléments plus petits et plus concrets.

Le modèle présente une disposition claire avec l'idée principale au centre. Vous pouvez ensuite créer des branches vers différents aspects tels que les objectifs, les stratégies ou les tâches. Vous pouvez également utiliser les zones de texte et les formes intégrées pour mapper les connexions, attribuer des priorités et ajouter des détails plus précis.

Idéal pour : les professionnels qui ont besoin d'un moyen simple de mapper leurs objectifs commerciaux

2. Modèle de carte mentale Google Docs par HubSpot

via HubSpot

Parfois, organiser ses idées peut ressembler à un puzzle sans image. Le modèle de brainstorming Carte mentale HubSpot vous aidera à mettre de l'ordre dans vos pensées. Il offre une disposition flexible et personnalisable, parfaite pour les sessions de brainstorming, la planification de projets ou la définition d'objectifs personnels.

Vous pouvez personnaliser le modèle en ajoutant vos idées, en modifiant les questions et en insérant des zones de texte, des flèches et des formes selon vos besoins. Le modèle est également simple à utiliser : ouvrez-le dans Google Docs, ajustez les sections selon vos besoins et commencez à créer votre carte mentale.

Idéal pour : les équipes et les particuliers à la recherche d'un modèle flexible et facile à utiliser pour organiser des sujets de recherche et mapper des idées de contenu

3. Modèle de carte mentale pour la planification financière Google Docs par TEMPLATE. NET

Avoir un forfait clair peut faire toute la différence dans la gestion de vos finances, et c'est exactement ce qu'offre le modèle de carte mentale de planification financière de TEMPLATE. NET. Ce modèle comprend des catégories telles que le budget, les investissements, les dépenses et l'épargne, vous permettant ainsi de créer un plan financier complet.

La structure intuitive du modèle vous permet de relier facilement vos objectifs à court terme à vos aspirations à long terme, ce qui vous aide à établir des priorités et à rester sur la bonne voie. Vous pouvez le télécharger au format Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Google Docs et Apple Keynote.

Idéal pour : les particuliers et les entreprises qui souhaitent organiser leurs stratégies financières, suivre leurs dépenses et planifier leurs budgets

4. Modèle de brainstorming pour forfait commercial Google Docs par TEMPLATE. NET

Comment transformer une stratégie commerciale en un plan clair et réalisable auquel votre équipe peut adhérer ? Avec le modèle de carte mentale « Plan commercial » de TEMPLATE. NET ! Vous pouvez visualiser tous les aspects de votre processus commercial, de la génération de prospects à la conclusion des contrats, le tout dans un cadre cohérent.

Ce modèle commence par votre objectif commercial central et se divise en branches correspondant à des éléments essentiels tels que le public cible, les canaux de vente, les objectifs de chiffre d'affaires et les échéanciers. Chaque section est pré-structurée pour vous guider dans votre planification, ce qui vous permet d'identifier facilement les lacunes et de hiérarchiser vos efforts et ceux de votre équipe.

Idéal pour : les équipes commerciales et les managers qui ont besoin de décomposer et de définir la stratégie des éléments clés de leurs forfaits commerciaux

5. Modèle de carte mentale pour le brainstorming et le flux de processus Google Docs par TEMPLATE. NET

Chaque équipe a besoin de clarté et d'efficacité. Le modèle de carte mentale « Process Flow » de TEMPLATE.NET offre les deux dans un format simple et visuel.

Ce modèle de carte mentale Google Docs représente clairement vos flux de travail et vous aide à décomposer les processus complexes en étapes gérables. Sa conception intuitive garantit que chaque élément du flux de travail est facile à suivre.

De la rédaction d'un document sur la gestion de la qualité à l'organisation d'un arbre de décision, ils simplifient les processus répétitifs.

Idéal pour : les chefs de projet qui cherchent à mapper les flux de travail d'un projet ou à définir les cycles de développement et les processus de conception

6. Modèle de carte mentale pour plan de vie Google Docs par TEMPLATE. NET

Vos rêves méritent un plan. Considérez votre vie comme une histoire, et ce modèle de carte mentale « Plan de vie » de TEMPLATE.NET en est le plan. Grâce à lui, vous pouvez tracer les chapitres de votre avenir, de vos objectifs professionnels à votre développement personnel.

Il comporte un thème central, tel que le développement personnel ou les aspirations professionnelles, avec des branches qui se divisent en catégories telles que la santé, les relations, les finances, l'éducation et les loisirs. Ce modèle est très simple à utiliser. Téléchargez-le, personnalisez les sections en fonction de vos ambitions et commencez à remplir vos objectifs.

Idéal pour : les personnes qui souhaitent créer un plan d'action personnel ou professionnel équilibré et axé sur des objectifs

7. Modèle de carte mentale pour le processus de recrutement Google Docs par TEMPLATE. NET

Le recrutement peut ressembler à un labyrinthe, avec des CV, des entretiens et des boucles de rétroaction sans fin. Le recrutement ne doit pas nécessairement être un cauchemar logistique. Le modèle de carte mentale du processus de recrutement de T EMPLATE.NET garantit que votre flux de travail de recrutement est aussi efficace que possible.

Il facilite le processus d'embauche en organisant les différentes étapes du recrutement, telles que la publication des offres d'emploi, la présélection des candidats, les entretiens, l'intégration et le retour d'information.

Idéal pour : les professionnels des ressources humaines et les recruteurs qui recherchent une structure claire pour gérer et définir les flux de travail liés au recrutement

8. Modèle de carte mentale simple avec caractères pour Google Docs par TEMPLATE. NET

Créer un caractère convaincant est un art, et le modèle de carte mentale Simple Character Mind Map Template de TEMPLATE.NET facilite la tâche de l'artiste qui sommeille en vous. Au lieu de fixer une page blanche, ce modèle vous guide dans la création de personnages multidimensionnels pour un roman, un scénario, un jeu ou tout autre projet créatif.

Ajoutez des détails à votre caractère, comme ses traits de personnalité et son histoire, afin d'assurer la cohérence et la profondeur tout au long de votre processus créatif.

Vous pouvez télécharger ce modèle dans Google Slides, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, PDF, Google Docs et Apple Pages pour créer des cartes mentales efficaces.

Idéal pour : les écrivains et créateurs qui développent des personnages complets pour des histoires, des jeux ou des projets

Limites de l'utilisation de Google Docs pour les modèles de brainstorming

Bien que Google Docs soit un traitement de texte polyvalent, il présente certaines limites en matière de création et d'utilisation de modèles de brainstorming :

Outils visuels limités : les modèles de brainstorming Google Docs ne disposent pas des fonctionnalités avancées de cartographie mentale indispensables à les modèles de brainstorming Google Docs ne disposent pas des fonctionnalités avancées de cartographie mentale indispensables à la visualisation et à la conceptualisation lors des sessions de brainstorming

Contraintes d'intégration : bien que Google Docs s'intègre parfaitement aux applications Google Workspace, il ne s'intègre pas de manière transparente aux outils de gestion de projet

Personnalisation limitée : la personnalisation des modèles est limitée à la mise en forme de base

Ces limitations peuvent affecter l'efficacité et l'efficience de votre processus de brainstorming, en particulier si vous êtes un chef de projet chargé de projets complexes ou de grandes équipes.

Modèles de brainstorming alternatifs

ClickUp est une alternative complète à Google Docs pour organiser vos idées et encourager la créativité. Il ne s'agit pas seulement d'un outil de productivité, mais d'une plateforme tout-en-un conçue pour améliorer la collaboration, la planification et les résultats de votre équipe.

Voici ce que Jodi Salice, directrice créative chez United Way Suncoast, a à dire à propos de ClickUp

Je ne trouve pas les mots pour décrire à quel point je l'apprécie. Entre l'automatisation, les modèles et toutes sortes de fonctionnalités de suivi et d'affichage, ClickUp est tout simplement infaillible.

Voici une liste des meilleurs modèles de brainstorming de ClickUp.

1. Le modèle de brainstorming ClickUp

Télécharger ce modèle Transformez vos idées en actions grâce au modèle de brainstorming ClickUp

Vous avez beaucoup de bonnes idées, mais vous avez du mal à les relier entre elles et à avoir une vue d'ensemble. Comment visualiser les relations entre vos pensées et les transformer en étapes concrètes ?

Le modèle de brainstorming ClickUp simplifie la génération d'idées et la collaboration. Que vous souhaitiez mapper un nouveau projet, élaborer une stratégie pour votre équipe ou simplement organiser vos pensées, ce modèle vous offre la structure et la flexibilité dont vous avez besoin pour rester concentré et productif.

Voici quelques fonctionnalités clés de ce modèle :

Catégories prédéfinies : organisez vos idées en sections logiques dès le départ, ce qui vous permettra de gagner du temps et d'économiser vos efforts pendant le brainstorming

Outils de suivi : surveillez le statut de chaque idée grâce aux outils de suivi intégrés afin de garantir la bonne exécution de vos projets

Plusieurs vues : passez de la vue Liste à la vue Échéancier et à d'autres vues pour obtenir différentes perspectives sur votre progression et vos résultats

Fonctionnalité glisser-déposer : déplacez facilement les tâches et les idées pour hiérarchiser et connecter les concepts associés

Idéal pour : Les équipes et les personnes qui cherchent à décomposer facilement des idées complexes et à organiser leurs sessions de brainstorming en tâches concrètes

2. Le modèle ClickUp pour le brainstorming

Télécharger ce modèle Créez un chemin clair pour mettre en œuvre vos idées avec le modèle ClickUp Brainstorm Ideas

Le modèle ClickUp Brainstorm Ideas est votre outil incontournable pour un brainstorming productif et organisé. Que vous collaboriez sur un projet d'équipe ou que vous planifiiez une campagne créative, ce modèle vous aide à capturer et à nourrir chaque idée.

Grâce à des fonctionnalités telles que la vue Tableau blanc interactif, vous pouvez déplacer, regrouper ou développer vos idées visuellement en temps réel. La fonctionnalité de vote permet à votre équipe de hiérarchiser facilement les idées les plus pertinentes, tandis que les étiquettes personnalisées simplifient l'organisation des concepts par catégorie ou par pertinence.

Ce modèle s'intègre aux outils ClickUp tels que Docs, le suivi du temps et les dépendances entre tâches, vous aidant ainsi à transformer vos idées en plans concrets.

Idéal pour : Les équipes collaboratives qui souhaitent capturer et affiner leurs idées en temps réel pour une meilleure productivité

3. Modèle de brainstorming rétrospectif Sprint ClickUp

Télécharger ce modèle Doublez la productivité de votre équipe grâce au modèle de brainstorming rétrospectif Sprint de ClickUp

Vos rétrospectives de sprint ressemblent-elles davantage à une formalité qu'à un exercice productif ? Le modèle de brainstorming rétrospectif de sprint ClickUp est conçu pour aider les équipes à réfléchir à leurs sprints, à identifier les améliorations possibles et à mieux planifier l'avenir, le tout dans un espace organisé.

Ce modèle fournit un cadre structuré pour noter ce qui a bien fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné et ce qui pourrait être amélioré. Grâce à ses fonctionnalités collaboratives, chaque membre de l'équipe peut contribuer, commenter et s'aligner sur les prochaines étapes en temps réel.

Découvrez ces fonctionnalités pour améliorer la collaboration au sein de votre équipe :

Sections rétrospectives prédéfinies : comprend des espaces dédiés aux « Points positifs », « Défis » et « Actions à mener »

Suivi de progression : Visualise les domaines à améliorer en fonction des contributions de l'équipe et des discussions rétrospectives

Suivi automatisé : Générez automatiquement des tâches pour les points à améliorer identifiés lors des rétrospectives

Idéal pour : Les équipes agiles et interfonctionnelles qui cherchent à travailler plus intelligemment

4. Modèle Tableau blanc « Les 5 pourquoi » de ClickUp

Télécharger ce modèle Prenez des décisions intelligentes grâce au modèle Tableau blanc « 5 pourquoi » de ClickUp

Parfois, poser seulement cinq « pourquoi » peut révéler des informations surprenantes, mais si vous avez de la chance, cela vous mènera à encore plus de questions !

Pas étonnant que le modèle ClickUp « 5 Whys » vous guide pour déterminer pourquoi un problème s'est produit et creuser plus en profondeur jusqu'à ce que vous découvriez la véritable cause. Il aide les équipes à identifier les problèmes et à les transformer en opportunités d'amélioration.

Ils offrent même une disposition claire et organisée où vous pouvez utiliser des tableaux blancs virtuels pour documenter chaque « pourquoi » et sa réponse correspondante.

Ces fonctionnalités peuvent vous aider à trouver des solutions efficaces grâce à :

Cadre ciblé : structure claire pour documenter chaque « pourquoi » et sa réponse, aidant les équipes à analyser systématiquement les problèmes sans perdre de vue leur objectif

Suivi des causes profondes : un champ unique pour documenter systématiquement chaque « pourquoi » et les conclusions associées

Liens de cause à effet dynamiques : mappez visuellement les relations entre les causes profondes et leurs domaines d'impact

Idéal pour : Les équipes de résolution de problèmes qui se concentrent sur la résolution de défis récurrents et l'établissement d'une culture d'amélioration continue au sein de l'équipe

5. Modèle de brainstorming ClickUp Squad

Télécharger ce modèle Faites en sorte que les membres de votre équipe se sentent écoutés grâce au modèle de brainstorming ClickUp Squad

Votre équipe vient de terminer une excellente session de brainstorming, riche en idées passionnantes. Mais maintenant, que faire ? Comment transformer ces idées en tâches concrètes et suivre leur progression ?

Le modèle de brainstorming ClickUp Squad offre un espace dédié aux équipes pour rassembler leurs idées. La disposition visuelle facilite la connexion et le développement des idées, tandis que les outils intégrés, tels que l'attribution des tâches et les mises à jour de statut, garantissent que le brainstorming ne s'arrête pas à la phase d'idéation, mais se transforme en actions concrètes.

Le modèle offre les fonctionnalités suivantes :

Affichages spécifiques à chaque équipe : Fournit des affichages filtrés adaptés aux objectifs ou aux rôles de chaque équipe

Intégration des commentaires : Outils intégrés pour intégrer les commentaires en temps réel de tous les membres de l'équipe

Suivi des actions : convertissez les idées sélectionnées en tâches avec des échéances et des responsabilités attribuées pour une exécution sans faille

Idéal pour : les équipes créatives qui souhaitent que leurs membres partagent différents points de vue et avancent vers un même objectif

6. Le modèle de brainstorming ClickUp Business

Télécharger ce modèle Faites progresser votre entreprise grâce au modèle ClickUp Business Storming

Le modèle de brainstorming ClickUp Business propose des sections prédéfinies pour vous concentrer sur des domaines clés tels que les objectifs, les stratégies et les étapes concrètes à suivre afin que rien ne soit oublié.

Ces fonctionnalités font du modèle de brainstorming ClickUp Business l'outil idéal pour vous :

Suivi des objectifs de chiffre d'affaires : Ajoutez des indicateurs financiers aux idées issues du brainstorming afin d'évaluer leur impact potentiel sur les objectifs de l'entreprise

Matrice de planification stratégique : Classez vos idées en plans à court terme, à long terme ou à priorité élevée

Collaboration entre les parties prenantes : Invitez les parties prenantes à contribuer ou à examiner les idées sans modifier le cœur du brainstorming

Idéal pour : Les chefs d'entreprise qui souhaitent affiner leur stratégie commerciale, planifier le lancement d'un produit ou résoudre un problème critique

7. Le modèle de gestion des idées innovantes ClickUp

Télécharger ce modèle Transformez vos idées en étapes concrètes grâce au modèle de gestion des idées innovantes ClickUp

Vous souhaitez concrétiser davantage d'idées de votre équipe ? Le modèle de gestion des idées innovantes ClickUp est conçu pour vous aider à capturer, organiser et développer les meilleures idées de votre équipe. Il vous permet de personnaliser et de regrouper facilement les idées par catégorie, faisabilité ou responsabilité de l'équipe. Cette approche structurée améliore le processus d'envoi et d'examen des idées, simplifie la collaboration sur le lieu de travail et favorise la pensée créative.

Le modèle comprend un outil d'évaluation d'impact qui permet de classer les idées en fonction de leur faisabilité, de leur potentiel d'innovation et de leur valeur commerciale. L'entonnoir d'innovation filtre les idées brutes pour en faire des solutions viables à travers plusieurs étapes d'évaluation, tandis que la mise en évidence des tendances signale les idées à fort impact ou récurrentes qui méritent d'être explorées plus en détail.

Idéal pour : les équipes axées sur l'innovation qui souhaitent capturer, classer et suivre efficacement les idées créatives

8. Le modèle de planification de projet ClickUp

Télécharger ce modèle Restez concentré sur votre objectif ultime avec le modèle de planification de projet ClickUp

Ann Handley a dit un jour : « La créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. » Le modèle de planification de projet ClickUp permet une planification créative tout en restant organisé, transformant les idées abstraites en étapes concrètes.

Grâce à des fonctionnalités telles que la cartographie des dépendances, vous pouvez facilement repérer les goulots d'étranglement, tandis que les champs d'allocation des ressources vous permettent de vous assurer que vous disposez des outils et des personnes nécessaires. Les indicateurs de progression des jalons vous permettent de surveiller les réalisations clés et de suivre les contributions aux tâches.

Idéal pour les équipes de toutes tailles, ce modèle vous permet de garder votre projet sur la bonne voie et de tout regrouper au même endroit en centralisant les ressources importantes telles que les documents, les liens et les documents de référence.

Idéal pour : Les chefs de projet et les équipes créatives qui décomposent des projets complexes en flux de travail clairs et gérables

Améliorez vos séances de brainstorming et collaborez plus intelligemment avec ClickUp

Les bonnes idées méritent mieux qu'un moment d'inspiration éphémère. Elles ont besoin d'une structure, d'une collaboration et d'une feuille de route claire. Même les concepts les plus brillants peuvent perdre leur élan sans un logiciel de brainstorming adapté.

Vos sessions de brainstorming doivent travailler pour vous, et non l'inverse. Que vous cherchiez à découvrir la cause profonde d'un problème, à mapper une stratégie innovante ou à aligner votre équipe sur les objectifs d'un projet, ClickUp vous offre la structure et la flexibilité nécessaires pour s'adapter à vos besoins uniques.

