Modèles PowerPoint gratuits pour des présentations efficaces

Les études de cas sont des outils commerciaux très efficaces, d'une valeur inestimable, car elles servent de plateformes pour présenter tout ce qui peut impressionner les clients potentiels, des résultats de recherche aux réussites incontestables et concrètes.

Cependant, créer une étude de cas efficace peut s'avérer difficile. Vous avez peut-être une histoire passionnante à raconter, mais pour la transformer en une étude de cas convaincante et percutante, vous avez besoin des bons outils et des bonnes techniques.

Laissez-nous nous en occuper pour vous. Lisez cet article pour découvrir les meilleurs modèles gratuits de cas pratiques PowerPoint disponibles aujourd'hui.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle PowerPoint pour une étude de cas ?

Un bon modèle PowerPoint pour étude de cas doit transmettre les points clés de votre recherche de la manière la plus simple possible. Voici quelques caractéristiques qui vous garantissent cela :

✅ Structure claire : Choisissez des modèles PowerPoint d'études de cas avec une structure claire, avec des sections distinctes pour l'introduction, le défi, la solution, etc. Cela permet de résumer les points clés du sujet de manière organisée

👀 Attrait visuel : optez pour un modèle contenant des éléments visuels tels que des graphiques, des diagrammes, des images, etc. Cela aidera votre public à comprendre plus facilement votre message

📌 Personnalisation : choisissez un modèle que vous pouvez personnaliser. Vous devriez pouvoir modifier différentes parties de la disposition afin que votre modèle corresponde au contenu de votre étude de cas

📊 Conception axée sur les données : recherchez un modèle qui vous permet de mesurer et d'afficher différents indicateurs, KPI, etc., afin de garantir que l'étude de cas soit à la fois percutante et axée sur les résultats

6 modèles PowerPoint d'étude de cas

Voici quelques modèles PowerPoint pour études de cas qui vous aideront à présenter efficacement vos études de cas :

1. Modèle de rapport et d'étude de cas Business par Canva

via Canva

Le modèle Canva Business Case Study and Report est conçu pour créer des présentations attrayantes. Il contient 16 diapositives qui présentent l'agenda, les défis, les objectifs, les recommandations, les commentaires, etc. de votre étude de cas.

Le modèle est également hautement personnalisable. Modifiez et ajoutez des détails tels que le nom de votre entreprise, son site Web, ses coordonnées, etc. Le petit plus ? Il contient des composants visuels adéquats qui le rendent attrayant.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Améliorez la compréhension du sujet grâce à un design minimaliste et une structure simplifiée

Personnalisez les diapositives pour vous assurer que le modèle correspond à votre étude de cas

Accédez au document, téléchargez-le et modifiez-le où que vous soyez

Idéal pour : les équipes qui ont besoin d'un modèle personnalisable et attrayant pour présenter des études de cas combinant texte et visuels.

2. Modèle de cas clinique par Canva

via Canva

Vous recherchez un modèle complet mais concis ? Le modèle d'étude de cas clinique de Canva devrait vous intéresser.

Bien que ce modèle gratuit compte 20 pages, il vous permet de documenter tous les paramètres de votre recherche. Commencez par une brève introduction pour présenter subtilement votre agenda, puis passez à la description d'autres aspects, tels que les résultats, les conclusions, etc.

Bien que cette solution soit principalement conçue pour les études cliniques, vous pouvez la personnaliser en fonction de votre sujet.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Organisez les éléments de votre étude de cas dans un tableau pour faciliter la navigation

Supprimez ou ajoutez autant de diapositives que vous le souhaitez

Modifiez la palette de couleurs, les diapositives, etc. du modèle pour l'adapter à votre étude de cas

Idéal pour : le personnel de santé qui documente et présente des recherches cliniques de manière concise.

3. Modèle de mise en forme d'étude de cas par Template.net

Le modèle de format d'étude de cas de Template.net est une autre solution gratuite qui mérite de figurer dans cette liste. Son intervalle de fonctionnalités le rend polyvalent et convivial. Le document est également personnalisable pour la modification en cours des visuels, des textes, etc.

Le modèle contient exactement le nombre de diapositives nécessaire. Mais ce qui distingue ce document, c'est son professionnalisme. Des graphiques à la structure générale, tout est standard.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Accédez à un contenu rédigé par des professionnels et prêt à l'emploi

Utilisez la fonctionnalité glisser-déposer pour modifier les images

Modifiez le modèle dans Google Slides et MS PowerPoint

Idéal pour : les équipes à la recherche d'un modèle épuré et polyvalent pour présenter des études de cas.

4. Modèle d'étude de cas par Slide Egg

via Slide Egg

Le modèle d'étude de cas de Slide Egg est un document créé pour analyser des scénarios réels. Il est donc particulièrement adapté à un usage professionnel.

Les fonctionnalités du modèle incluent des solutions basées sur les données. Ainsi, si vous avez une présentation à faire, incluez des objectifs clairs, des résultats clés, etc. afin de résumer tout pour les clients et obtenir leur avis.

Ce modèle se distingue également par son esthétique. Il est visuellement attrayant et captive ainsi l'attention du public.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Utilisez des données quantifiables, des visuels, etc. pour rendre votre étude percutante

Personnalisez chaque élément du modèle en fonction de vos besoins

Compatible avec Google Slides et MS PowerPoint

Idéal pour : Les entreprises qui ont besoin d'un modèle structuré et axé sur les données pour présenter des études de cas à leurs clients.

5. Modèle d'étude de cas marketing par Slide Egg

via Slide Egg

Si vous avez besoin d'un modèle d'étude de cas pour raconter une histoire visuelle, consultez le modèle d'étude de cas marketing de Slide Egg. Cette ressource gratuite est riche en multimédia et convient à des sujets tels que le marketing.

Les autres fonctionnalités du modèle sont hautement personnalisables. Modifiez des aspects tels que la couleur, le texte, la taille, etc.

Même si votre présentation ne porte pas sur le marketing, vous pouvez personnaliser et utiliser ce modèle, car son design est standard.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Utilisez le thème bleu pour raconter votre histoire avec un maximum d'attrait visuel

Utilisez quatre nœuds pour ajouter des informations textuelles sur votre étude

Accédez au document et modifiez-le à l'aide d'outils tels que Google Slides et MS PowerPoint

Idéal pour : Les équipes marketing à la recherche d'un modèle personnalisable et visuellement attrayant pour présenter des études de cas marketing.

6. Modèle d'étude de cas de projet par Pitch

via Pitch

Vous vous préparez à mener une étude de cas approfondie ? Le modèle d'étude de cas de projet de Pitch est une excellente option.

Ce document gratuit comprend plusieurs diapositives qui vous aideront à couvrir tous les aspects d'un projet. Si votre recherche comporte beaucoup de texte, ce modèle est fait pour vous.

Bien qu'il ne soit pas très impressionnant visuellement, ce modèle a un fort attrait formel et est modérément personnalisable.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Invitez vos collègues et coéquipiers à travailler ensemble sur le document

Intégrez des éléments visuels tels que des images, des GIF, des vidéos, etc.

Téléchargez et partagez le document au format PDF

Idéal pour : Les chefs de projet qui ont besoin d'un modèle professionnel axé sur le texte pour des études de cas détaillées.

Limites de l'utilisation de PowerPoint pour les études de cas

Oui, les modèles PowerPoint d'études de cas sont bons. Mais ils ne sont pas suffisants, voici pourquoi :

Conception complexe : la plupart de ces modèles présentent une conception compliquée à comprendre et difficile à manipuler. Cela rend leur utilisation difficile

Interactivité limitée : les modèles d'étude de cas PowerPoint, par défaut, n'offrent pas d'outils interactifs tels que les annotations contextuelles ou les effets de survol. Il est donc difficile de créer des présentations attrayantes et dynamiques

Contraintes de visualisation des données : bien que ces modèles prennent en charge les graphiques et les diagrammes, ils ne disposent pas d'outils avancés de visualisation des données, ce qui limite leur capacité à résoudre des problèmes

Défis liés à la collaboration : ces modèles ne fonctionnent qu'avec des outils tels que Google Slides et MS PowerPoint. Ainsi, même si vous pouvez collaborer avec votre équipe, le champ d'application est limité

Modèles d'études de cas alternatifs

Oubliez les modèles de cas d'étude PowerPoint basiques et explorez ClickUp! Application ultime pour tout le travail, ClickUp propose de nombreux modèles de cas d'étude qui permettent de créer rapidement des présentations attrayantes, efficaces et dynamiques.

Découvrez-les sans plus attendre :

1. Modèle d'étude de cas ClickUp

Télécharger ce modèle Créez des études de cas percutantes et basées sur des données grâce au modèle d'étude de cas ClickUp

Chaque étude de cas contient une grande quantité de données. Le modèle d'étude de cas ClickUp vous aide à couvrir et à organiser ces données.

Ce modèle vous permet de sélectionner, stocker et utiliser les faits et chiffres essentiels à vos recherches. De plus, sa conception garantit un minimum de saisie manuelle.

De plus, incluez des informations de base sur votre entreprise, telles que son nom, son site web, une présentation, etc., afin de tenir vos clients informés et de rendre votre présentation complète. Le modèle est minimaliste mais percutant en termes d'attrait visuel.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Suivez la progression des projets grâce à des statuts personnalisés pour les différentes étapes du retour client

Organisez et visualisez les données grâce à des champs personnalisés pour une meilleure collaboration au sein de votre équipe

Créez des flux de travail avec plusieurs vues ClickUp, telles que Gantt, Calendrier et Charge de travail

Idéal pour : les équipes à la recherche d'un modèle efficace et minimaliste pour organiser et présenter des données d'études de cas.

2. Modèle de conception d'étude de cas ClickUp

Télécharger ce modèle Créez une collection de vos projets d'entreprise les plus réussis avec le modèle de conception d'étude de cas ClickUp

Si vous recherchez un modèle pour expliquer visuellement vos capacités en matière de résolution de problèmes à vos clients, le modèle de conception d'étude de cas ClickUp est fait pour vous.

Comme son nom l'indique, la fonctionnalité qui distingue ce modèle est son apparence. Il illustre succinctement tout, de vos offres de services à la manière dont elles éliminent les points faibles d'un client.

Ce rapport à fort impact visuel vous aide de deux manières. Il suggère de nouvelles façons d'aider vos clients existants, et cette collection d'études de cas transmet efficacement votre proposition de valeur à de nouveaux prospects, augmentant ainsi vos chances de les convaincre.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Visualisez et organisez les détails des études de cas à l'aide de champs personnalisés pour faciliter la consultation

Accédez aux données clés des études de cas grâce à plusieurs affichages ClickUp personnalisables

Améliorez le suivi grâce à des fonctionnalités avancées telles que l'étiquetage, les sous-tâches imbriquées et les libellés de priorité

Idéal pour : Les équipes qui souhaitent créer des études de cas visuellement attrayantes mettant en avant la résolution de problèmes et les propositions de valeur.

3. Modèle d'analyse de cas d'entreprise ClickUp

Télécharger ce modèle Évaluez les risques et les avantages d'un projet grâce à une brève étude de cas avec le modèle d'analyse de cas d'entreprise ClickUp

Avant de se lancer dans un nouveau projet, il est essentiel d'en définir les exigences et les attentes. Bien que cette tâche soit titanesque, le modèle d'analyse de cas d'entreprise ClickUp vous aide à la simplifier.

Cette solution vous permet d'évaluer un projet sous tous les angles afin de vous aider à prendre la meilleure décision. Par exemple, elle vous permettra de comprendre si la réalisation du projet serait bénéfique, de comparer différentes options d'exécution, d'identifier les parties prenantes clés, et bien plus encore.

De plus, le modèle est hautement personnalisable. Vous pouvez le modifier pour l'adapter à votre agenda, projet par projet.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Suivez la progression des études de cas commerciales grâce à des statuts personnalisés qui s'adaptent aux différentes étapes du processus décisionnel

Créez un flux de travail fluide grâce aux vues Gantt, Liste et Calendrier de ClickUp

Utilisez les dépendances et les automatisations des tâches pour un suivi plus efficace de vos analyses

Idéal pour : Les décideurs qui évaluent des projets en analysant les résultats, les parties prenantes et les risques avant leur exécution.

4. Modèle de document pour forfait Business ClickUp

Télécharger ce modèle Élaborez facilement des plans d'affaires efficaces à l'aide du modèle de document ClickUp Business Plan

Un plan d'affaires solide est essentiel à la réussite de toute entreprise. Cependant, sa rédaction demande du temps et des efforts. Heureusement, le modèle de document de forfait Business de ClickUp facilite ce processus.

Cette solution gratuite est une mine d'or, en particulier pour les fondateurs en herbe. Elle vous permet de développer un document de plan d'affaires concis mais convaincant pour convaincre les investisseurs et les parties prenantes.

Il vous aide également à aligner votre équipe sur un objectif commercial central, à organiser les ressources et à recueillir des données cruciales.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Créez des flux de travail avec plusieurs options d'affichage, telles que Gantt et Charge de travail, pour une planification flexible

Utilisez l'automatisation et l'IA pour rationaliser le suivi de vos forfaits Business

Collaborez efficacement en intégrant des commentaires et en offrant à votre équipe une visibilité sur les mises à jour

Idéal pour : Les entrepreneurs qui élaborent un forfait Business professionnel pour attirer des investisseurs et aligner leurs équipes.

5. Modèle de rapport de recherche ClickUp

Télécharger ce modèle Créez des rapports de recherche détaillés pour chaque étude de cas avec le modèle de rapport de recherche ClickUp

Une autre solution gratuite, le modèle de rapport de recherche ClickUp, vous permet de rassembler et de stocker toutes les informations importantes liées à vos recherches. Il sert de référentiel central pour toutes les données liées à la recherche, des méthodologies aux approches et aux résultats.

Cela vous aidera de plusieurs façons. Tout d'abord, cela vous permettra de suivre la progression de l'étude.

De plus, il vous permet d'analyser des données et d'identifier des tendances afin de créer des documents de recherche détaillés et adaptés au contexte. La structure du modèle est facile à utiliser et très complète.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Suivez la progression de vos projets de recherche grâce à des statuts personnalisables qui répondent à vos besoins en matière de rapports

Créez un flux de travail de recherche complet avec plusieurs vues ClickUp

Simplifiez la gestion de projet grâce à l'automatisation, aux sous-tâches imbriquées et aux fonctionnalités basées sur l'IA

Idéal pour : Les chercheurs qui ont besoin d'un modèle complet pour organiser et présenter les résultats de leurs recherches.

6. Modèle ClickUp pour études de marché

Télécharger ce modèle Simplifiez vos études de marché grâce au modèle ClickUp Market Research

Une étude de marché solide permet de mieux comprendre les attentes des clients, et les entreprises qui disposent de ces informations sont plus rentables ! Si vous avez besoin d'un modèle pour vous aider, choisissez le modèle d'étude de marché ClickUp.

Ce document est scientifiquement conçu pour améliorer vos efforts en matière d'études de marché. Il vous aide à enregistrer toutes les données de marché que vous avez collectées et à les préparer pour analyse.

Cela vous permet d'obtenir des informations essentielles sur les besoins de vos clients et de prendre des décisions professionnelles et éclairées pour la réussite de votre entreprise.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Gérez les attributs de recherche tels que le lien vers la présentation et l'étape de recherche à l'aide de champs personnalisés

Créez des flux de travail rationalisés grâce aux vues Liste, Calendrier et Charge de travail de ClickUp

Intégrez les dépendances entre les tâches et l'IA pour optimiser vos projets d'études de marché

Idéal pour : Les analystes de marché qui collectent et analysent les données clients afin de prendre des décisions commerciales éclairées.

7. Modèle de forfait de recherche utilisateur ClickUp

Télécharger ce modèle Explorez en détail le profil de votre utilisateur idéal grâce au modèle de plan de recherche utilisateur ClickUp

Le modèle de plan de recherche utilisateur ClickUp est une ressource gratuite qui vous permet de rationaliser votre processus de recherche utilisateur.

Imaginez une feuille de plan de recherche qui traite de manière exhaustive les comportements, les besoins et les motivations des utilisateurs : c'est exactement ce qu'est ce document. Il présente le profil idéal de vos utilisateurs et élabore des stratégies afin que votre équipe puisse se concentrer sur la création de services qui leur plaisent.

Comme le modèle est également très collaboratif, vous pouvez partager son accès avec des parties prenantes externes afin qu'elles restent alignées tout au long du projet.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Suivez la progression du forfait de recherche grâce à des statuts personnalisés pour chaque phase de recherche

Organisez vos tâches à l'aide de champs personnalisés pour visualiser et suivre efficacement les étapes de votre recherche

Simplifiez le suivi des jalons, l'étiquetage et la gestion des checklists pour une exécution efficace

Idéal pour : Les équipes produit qui définissent les profils des utilisateurs et orientent la conception centrée sur l'utilisateur à l'aide d'un forfait de recherche collaborative.

8. Modèle ClickUp pour les résultats d'analyse de données

Télécharger ce modèle Abordez l'analyse des données avec une efficacité inégalée grâce au modèle ClickUp Data Analysis Findings

Vous recherchez un modèle pour vous aider dans l'analyse de données ? Découvrez le modèle ClickUp pour les résultats d'analyse de données!

L'analyse efficace des données, l'une des formes les plus cruciales de la recherche commerciale, aide les entreprises à identifier les tendances clés, à évaluer les performances et à élaborer des stratégies de croissance. Grâce à ce modèle, vous pouvez faire de même, mais avec plus de facilité.

Cette solution vous permet de capturer, d'organiser et d'analyser de grands volumes de données d'entreprise afin d'en tirer des informations exploitables. Et ce n'est pas tout : grâce à la structure cohérente du modèle, vous pouvez l'utiliser directement comme présentation PPT.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Organisez votre flux de travail à l'aide des vues Liste, Gantt et Calendrier pour rester organisé

Utilisez l'IA et les outils d'automatisation pour une analyse des données et des rapports plus efficaces

Collaborez en temps réel en intégrant des commentaires et des dépendances entre les tâches pour faciliter la coordination de l'équipe

Idéal pour : les analystes de données qui organisent et présentent de grands ensembles de données afin d'en tirer des informations exploitables.

💡 Conseil de pro : si c'est la première fois que vous effectuez une analyse de données, nettoyez vos données avant de commencer l'exercice. Cela permet de garantir la cohérence et d'éliminer les redondances.

9. Modèle de rapport de campagne ClickUp

Télécharger ce modèle Utilisez le modèle de rapport de campagne ClickUp pour rationaliser votre procédure de rapports de campagne

Le secret de toute campagne marketing réussie réside dans la régularité des rapports. C'est exactement ce que vous offre le modèle de rapport de campagne ClickUp.

Ce modèle regroupe toutes vos données marketing afin que vous puissiez les suivre et les examiner régulièrement. Cela vous aide à rester en phase avec vos indicateurs clés de performance, à comprendre l'efficacité de votre campagne et à obtenir des informations utiles pour vos campagnes futures.

De plus, le modèle permet de suivre la progression sur différents canaux et d'identifier les points à améliorer, garantissant ainsi une exhaustivité maximale.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Suivez la progression de vos campagnes grâce à des statuts personnalisés conçus pour chaque phase

Visualisez les données de campagne à l'aide de champs personnalisés pour plus de clarté et des informations exploitables

Accédez à plusieurs vues dans ClickUp pour mieux gérer les flux de travail de vos campagnes

Idéal pour : les équipes marketing chargées du suivi des performances des campagnes, des indicateurs clés de performance et de la progression des canaux.

10. Modèle de tableau blanc ClickUp Research

Télécharger ce modèle Visualisez vos études de cas avec le modèle Tableau blanc ClickUp Research

Nous ne pouvons pas conclure cette liste sans mentionner le modèle Tableau blanc ClickUp Research.

Si vous recherchez un modèle d'étude de cas qui capture tous les détails essentiels dans une seule diapositive, celui-ci est fait pour vous. Visuellement amusant, ce modèle est structuré comme un tableau blanc et vous permet, à vous et à votre équipe, de compiler les données de recherche des utilisateurs en un seul endroit.

Cela permet d'accéder facilement aux résultats de recherche et de les afficher, tout en tenant tout le monde informé des études importantes.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Créez des flux de travail à l'aide des vues ClickUp telles que Gantt, Calendrier et Tableau blanc pour faciliter la collaboration

Améliorez le suivi grâce à la modification collaborative et aux automatisations afin de réduire les tâches manuelles

Améliorez le partage des recherches et les commentaires grâce à des fonctionnalités telles que l'enregistrement d'écran et les dépendances entre tâches

Idéal pour : les équipes de recherche qui organisent et partagent des données de manière visuelle dans un espace collaboratif centralisé.

Créez des présentations qui capturent l'essence de vos conclusions avec ClickUp !

De l'évaluation de projets d'entreprise à l'analyse de scénarios réels, les études de cas sont bien plus qu'un simple type de recherche. Pour une entreprise, elles constituent des outils qui stimulent l'innovation et le développement.

Cependant, mener une étude de cas peut s'avérer difficile, surtout sans l'expertise adéquate.

Mais ne vous inquiétez pas, ClickUp est là pour vous aider. ClickUp comble le fossé entre vos idées et vos recherches exploitables grâce à des modèles prêts à l'emploi et personnalisables pour chaque étude de cas.

