Modèles PowerPoint gratuits d'études de cas pour des présentations efficaces

Les études de cas sont des outils efficaces pour les entreprises. Elles sont inestimables, qu'il s'agisse de résumer les résultats d'une recherche ou de mettre en avant les réussites de l'entreprise. Cependant, mener une étude de cas efficace est un défi en soi. Vous avez peut-être un sujet de recherche intéressant à portée de main. Mais en fin de compte, ce sont les outils et les techniques qui font ou défont l'ensemble du processus.

✅ Structure claire : Choisissez des modèles PowerPoint d'études de cas avec une structure claire, avec des sections distinctes pour l'introduction, le défi, la solution, etc. Cela permet de résumer les points clés du sujet de manière organisée. *👀 Attrait visuel : Optez pour un modèle avec des éléments visuels tels que des graphiques, des diagrammes, des images, etc. Cela permet au public de comprendre votre message plus facilement

Choisissez des modèles PowerPoint d'études de cas avec une structure claire, avec des sections distinctes pour l'introduction, le défi, la solution, etc. Cela permet de résumer les points clés du sujet de manière organisée. *👀 Attrait visuel : Optez pour un modèle avec des éléments visuels tels que des graphiques, des diagrammes, des images, etc. Cela permet au public de comprendre votre message plus facilement 📌 Personnalisable : Choisissez un modèle que vous pouvez personnaliser. Vous devriez pouvoir modifier différentes parties de la disposition afin que votre modèle soit en adéquation avec le contenu de votre étude de cas *📊 Conception basée sur les données : Recherchez un modèle qui vous permette de mesurer et d'afficher différents indicateurs, KPI, etc., afin de garantir que l'étude de cas soit à la fois percutante et axée sur les résultats

Alors, laissez-nous vous aider. Lisez ce blog pour découvrir des modèles gratuits d'études de cas PowerPoint qui vous aideront à expliquer votre histoire. ##Un bon modèle d'étude de cas PowerPoint doit transmettre les points clés de votre recherche de la manière la plus simple possible. Voici quelques attributs qui garantissent cela :

🧠 Fait amusant : Sherlock Holmes est un expert des études de cas ! Oui, toutes les histoires racontées dans la série ne sont que des études de cas fictives imaginées par l'écrivain, Sir Arthur Conan Doyle. ## 6 modèles d'études de cas PowerPoint Voici quelques modèles d'études de cas PowerPoint undefined pour vous aider à présenter efficacement vos études de cas : ### 1. Modèle d'étude de cas et de rapport d'entreprise par Canva via undefined Le modèle d'étude de cas et de rapport d'entreprise Canva est conçu pour créer des présentations attrayantes. Il contient 16 diapositives qui reprennent l'agenda, les défis, les objectifs, les recommandations, les commentaires, etc. de votre étude de cas. Le modèle est également hautement personnalisable. Modifiez-le et ajoutez-y des détails tels que le nom de votre entreprise, votre site web, vos coordonnées, etc. En prime ? Il contient des éléments visuels adéquats qui le rendent attrayant. #### Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Améliorez la compréhension du sujet grâce à un design minimal et une structure simplifiée Personnalisez les diapositives pour vous assurer que le modèle correspond à votre cas Accédez au document, téléchargez-le et modifiez-le où que vous soyez Idéal pour : Les équipes qui ont besoin d'un modèle personnalisable et attrayant pour présenter des études de cas avec un mélange de texte et d'éléments visuels. undefined ➡️ En savoir plus : Le modèle de mise en forme d'étude de cas de Template.net est une autre solution gratuite qui devrait figurer dans cette liste. Son intervalle de fonctionnalités le rend polyvalent et convivial. Le document est également personnalisable pour la modification en cours des visuels, des textes, etc. Le modèle comporte juste le nombre de diapositives nécessaire. Mais en plus de cela, ce qui distingue le document, c'est son professionnalisme. Des graphiques à la structure globale, tout est standard.

Voici pourquoi vous allez l'adorer : Accédez à un contenu rédigé par des professionnels et prêt à l'emploi Utilisez la fonctionnalité glisser-déposer pour modifier les images Modifiez le modèle à la fois dans Google Slides et MS PowerPoint *Idéal pour : Les équipes à la recherche d'un modèle épuré et polyvalent pour présenter des études de cas.

4. Modèle d'étude de cas par Slide Egg via undefined Le modèle d'étude de cas de Slide Egg est un document créé pour analyser des scénarios réels. Il est donc exclusivement adapté à une utilisation en entreprise /href/ https://clickup.com/blog/business-case-templates// /%href/.

Les fonctionnalités du modèle incluent des solutions basées sur les données. Ainsi, si vous avez une présentation à faire, incluez des objectifs clairs, des résultats clés, etc., pour tout résumer aux clients et obtenir un retour d'information. Un autre domaine dans lequel le modèle excelle est son esthétique. Il est visuellement attrayant et donc engageant pour le public. #### Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Implémentez des données quantifiables, des visuels, etc. pour rendre votre étude percutante. Personnalisez chaque élément du modèle en fonction de vos besoins. Compatible avec Google Slides et MS PowerPoint. Idéal pour : les entreprises ayant besoin d'un modèle structuré et basé sur des données pour présenter des études de cas à leurs clients. undefined 5. Modèle d'étude de cas marketing par Slide Egg

/img/https://lh7-rt.googleusercontentcom/docsz/AD\_4nXfnXW5d8YyHyRQ\_dFECRA\_zlgcKmHIHg4NxhbBfgnrhAuhwGECWyg8ErzZlZxinpCBPpgpObkDREYiHxx44QJ35ePKRIrmeLd\_vE2a-GcuxRZ92Hg0s5YbDmXQ-Ric\_f9CISbtMig?key=QDhTYkUVk7jFtTsHS6fNoHZS Modèle d'étude de cas marketing par Slide Egg /%img/ via undefined Si vous avez besoin d'un modèle d'étude de cas pour raconter une histoire visuelle, consultez le modèle d'étude de cas marketing de Slide Egg. Cette ressource gratuite est riche en multimédia et convient à des sujets tels que le marketing. Les autres fonctionnalités du modèle sont hautement personnalisables. Modifiez des aspects tels que la couleur, le texte, la taille, etc. Même si votre présentation ne tourne pas autour du marketing, vous pouvez personnaliser et utiliser le modèle, car sa conception est standard.

Voici pourquoi vous allez l'adorer : Utilisez le thème bleu pour raconter votre histoire avec un maximum d'attrait visuel Utilisez quatre nœuds pour ajouter des informations textuelles sur votre étude Accédez au document et modifiez-le sur des outils tels que Google Slides et MS PowerPoint *Idéal pour : Les équipes marketing à la recherche d'un modèle personnalisable et visuellement attrayant pour présenter des études de cas marketing.

🔍 Le saviez-vous ? Un énorme undefined utilisent les études de cas comme principal outil de marketing ! ### 6. Modèle d'étude de cas de projet par Pitch via undefined Vous vous préparez à mener une étude de cas approfondie ? Le modèle d'étude de cas de projet de Pitch est une excellente option. Ce document gratuit se compose de plusieurs diapositives qui vous aident à couvrir tous les aspects d'un projet. Si votre recherche est riche en texte, ce modèle devrait être le bon choix. Bien qu'il ne soit pas très impressionnant visuellement, le modèle a un fort attrait formel et est modérément personnalisable.

Voici pourquoi vous allez l'adorer : Invitez vos collègues et coéquipiers à travailler sur le document de manière collaborative Intégrez des éléments visuels tels que des images, des GIF, des vidéos, etc. Téléchargez et partagez le document au format PDF *Idéal pour : Les chefs de projet qui ont besoin d'un modèle professionnel axé sur le texte pour des études de cas détaillées.

Limites de l'utilisation de PowerPoint pour les études de cas Oui, les modèles PowerPoint pour les études de cas sont bons. Mais ils ne sont pas assez bons, et voici pourquoi :

Conception complexe : la plupart de ces modèles ont une conception compliquée à comprendre et difficile à manipuler. Il est donc difficile de travailler avec eux. Interactivité limitée : les modèles PowerPoint d'étude de cas ne proposent pas, par défaut, d'outils interactifs tels que les annotations contextuelles ou les effets de survol. Il est donc difficile de créer des présentations attrayantes et dynamiques

la plupart de ces modèles ont une conception compliquée à comprendre et difficile à manipuler. Il est donc difficile de travailler avec eux. les modèles PowerPoint d'étude de cas ne proposent pas, par défaut, d'outils interactifs tels que les annotations contextuelles ou les effets de survol. Il est donc difficile de créer des présentations attrayantes et dynamiques Contraintes de visualisation des données : Bien que ces modèles prennent en charge les graphiques et les diagrammes, ils ne disposent pas d'outils avancés de visualisation des données, ce qui limite leur capacité à résoudre les problèmes. *Défis de la collaboration : Ces modèles ne fonctionnent qu'avec des outils tels que Google Slides et MS PowerPoint. Ainsi, même si vous pouvez collaborer avec votre équipe, la portée est limitée. 💡 Conseil de pro : Si vous voulez faire des études de cas intéressantes, consultez quelques conseils sur https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/88c2289-1000.png Modèle d'étude de cas ClickUp facilite ce processus. Cette solution gratuite est une mine d'or, en particulier pour les fondateurs en herbe. Elle vous permet d'élaborer un document de plan d'affaires concis mais convaincant pour convaincre les investisseurs et les parties prenantes. Elle aide également à aligner votre équipe autour d'un objectif commercial central, à organiser les ressources et à recueillir des données cruciales. #### Voici pourquoi vous allez l'adorer : Créez des flux de travail avec plusieurs options d'affichage telles que Gantt et Charge de travail pour une planification flexible

Bien que ces modèles prennent en charge les graphiques et les diagrammes, ils ne disposent pas d'outils avancés de visualisation des données, ce qui limite leur capacité à résoudre les problèmes. *Défis de la collaboration : Ces modèles ne fonctionnent qu'avec des outils tels que Google Slides et MS PowerPoint. Ainsi, même si vous pouvez collaborer avec votre équipe, la portée est limitée. : Si vous voulez faire des études de cas intéressantes, consultez quelques conseils sur https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/88c2289-1000.png Modèle d'étude de cas ClickUp facilite ce processus. Cette solution gratuite est une mine d'or, en particulier pour les fondateurs en herbe. Elle vous permet d'élaborer un document de plan d'affaires concis mais convaincant pour convaincre les investisseurs et les parties prenantes. Elle aide également à aligner votre équipe autour d'un objectif commercial central, à organiser les ressources et à recueillir des données cruciales. #### Utilisez l'automatisation et l'IA pour rationaliser le suivi du forfait Business. Collaborez efficacement en intégrant des commentaires et en offrant une visibilité aux équipes sur les mises à jour. *Idéal pour : Les entrepreneurs qui élaborent un forfait Business professionnel pour attirer les investisseurs et aligner les équipes. undefined

5. Modèle de rapport de recherche ClickUp /cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/ac483748-1000.png Modèle de rapport de recherche ClickUp

https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6107844&department=other&\_gl=1\*8jn696\*\_gcl\_au\*NjU4MDg4Mjc4LjE3MzI1MzU4MzA. Télécharger ce modèle /%cta/ Une autre solution gratuite, le

/href/ https://clickup.com/templates/research-report-kkmvq-6107844 Le modèle de rapport de recherche ClickUp /%href/, vous permet de rassembler et de stocker toutes les informations importantes liées à votre recherche. Il sert de référentiel central pour toutes les données liées à la recherche, des méthodologies aux approches et aux résultats.

Cela présente de nombreux avantages. Tout d'abord, il vous permet de suivre la progression de l'étude. En outre, il vous permet d'analyser les données et d'identifier les tendances afin de créer des documents de recherche détaillés et adaptés au contexte. La structure du modèle est facile à utiliser et très complète. #### Voici pourquoi vous allez l'adorer : * Suivi de la progression du projet de recherche grâce à des statuts personnalisables qui répondent à vos besoins en matière de rapports

Créez un flux de travail de recherche complet avec plusieurs vues ClickUp Simplifiez la gestion de projet grâce à l'automatisation, aux sous-tâches imbriquées et aux fonctionnalités basées sur l'IA *Idéal pour : Les chercheurs qui ont besoin d'un modèle complet pour organiser et présenter les résultats de leurs recherches. undefined

💡 Conseil de pro : Faire des recherches sur vos concurrents et tirer le meilleur parti des informations que vous obtenez peut être intimidant. Besoin d'aide ? Consultez le /href/ https://clickup.com/blog/market-research-templates// 10 meilleurs modèles d'études de marché /%href/ pour vous aider à définir vos objets et à interpréter les données ! ### 6. Modèle d'étude de marché ClickUp

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-431.png Modèle d'étude de marché ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-30u48tj&department=marketing Télécharger ce modèle /%cta/

Une étude de marché solide permet de comprendre ce que veulent les clients, et les entreprises qui disposent de ces informations sont plus rentables ! Donc, si vous voulez un modèle pour vous aider, choisissez le /href/ https://clickup.com/templates/market-research-t-30u48tj Modèle d'étude de marché ClickUp /%href/.

Ce document est scientifiquement conçu pour améliorer vos efforts d'étude de marché. Il vous aide à enregistrer toutes les données de marché que vous avez collectées et à les préparer pour l'analyse. Cela génère des informations essentielles sur les besoins des clients et vous permet de prendre des décisions professionnelles, basées sur des données pertinentes pour la réussite de votre entreprise. #### Voici pourquoi vous allez l'adorer : * Gérez les attributs de recherche tels que le lien de présentation et l'étape de recherche avec des champs personnalisés

Créer des flux de travail rationalisés avec les vues Liste, Calendrier et Charge de travail de ClickUp Intégrer les dépendances des tâches et l'IA pour optimiser vos projets d'études de marché *Idéal pour : Les analystes de marché qui collectent et analysent les données des clients afin de prendre des décisions commerciales éclairées. undefined 7. Modèle de forfait de recherche utilisateur ClickUp /cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-368.png Modèle de forfait de recherche utilisateur ClickUp

https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6290547&department=engineering-product&\_gl=1\*9un26r\*\_gcl\_au\*NjU4MDg4Mjc4LjE3MzI1MzU4MzA. Télécharger ce modèle /%cta/ Le

/href/ https://clickup.com/templates/user-research-plan-kkmvq-6290547 Modèle de plan de recherche utilisateur ClickUp /%href/ est une ressource gratuite qui vous permet de rationaliser votre processus de recherche utilisateur. Imaginez un !

L'analyse efficace des données, l'un des formulaires les plus cruciaux de la recherche commerciale, aide une entreprise à identifier les tendances clés, à évaluer les performances et à concevoir des stratégies de croissance. Avec l'aide de ce modèle, vous pouvez faire de même, mais avec plus de facilité. Cette solution vous permet de capturer, d'organiser et d'analyser de grands volumes de données commerciales pour en tirer des informations exploitables. Ce n'est pas tout : comme le modèle a une structure cohérente, vous pouvez l'utiliser directement comme présentation PPT.

💡 Conseil de pro : si c'est la première fois que vous effectuez une analyse de données, nettoyez vos données avant de commencer l'exercice. Cela permet de garantir la cohérence et d'éliminer les redondances. ### 9. Modèle de rapport de campagne ClickUp /cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-187.png Modèle de rapport de campagne ClickUp

https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6104220&department=marketing&\_gl=1\*umuw8k\*\_gcl\_au\*NjU4MDg4Mjc4LjE3MzI1MzU4MzA. Télécharger ce modèle /%cta/

Le secret de la réussite de toute campagne marketing réside dans la régularité des rapports. C'est ce que vous permet de faire le modèle de rapport de campagne ClickUp de /%href/ https://clickup.com/templates/campaign-report-kkmvq-6104220.

Ce modèle consolide toutes vos données marketing afin que vous puissiez les suivre et les examiner périodiquement. Cela vous aide à rester en phase avec vos indicateurs de performance clés, à comprendre l'efficacité de votre campagne et à obtenir des informations pour les campagnes futures. En outre, le modèle suit la progression sur les différents canaux et détermine les domaines à améliorer, garantissant ainsi une exhaustivité maximale. #### Voici pourquoi vous allez l'adorer : * Suivre la progression de la campagne grâce à des statuts personnalisés conçus pour chaque phase

Visualisez les données de la campagne grâce à des champs personnalisés pour plus de clarté et des informations exploitables. Accédez à plusieurs vues dans ClickUp pour mieux gérer les flux de travail de la campagne. *Idéal pour : les équipes marketing qui suivent les performances des campagnes, les indicateurs clés de performance et la progression des canaux. undefined

➡️ En savoir plus : /href/ https://clickup.com/blog/fact-sheet-templates// 10 modèles de fiches d'information gratuits en Word et ClickUp /%href/ ### 10. Modèle Tableau blanc de ClickUp Research /cta/

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/06/ClickUp-Research-Whiteboard-Template.png Modèle Tableau blanc de recherche ClickUp

https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6319370&department=operations&\_gl=1\*xclfh4\*\_gcl\_au\*NjU4MDg4Mjc4LjE3MzI1MzU4MzA. Télécharger ce modèle /%cta/

Nous ne pouvons pas terminer cette liste sans mentionner le modèle /%cta/https://clickup.com/templates/research-whiteboard-kkmvq-6319370 Tableau blanc de recherche ClickUp /%href/.

Si vous recherchez un modèle d'étude de cas qui capture tous les détails essentiels sur une seule diapositive, celui-ci est fait pour vous. Visuellement amusant, ce modèle est structuré comme un tableau blanc et vous permet, à vous et à votre équipe, de compiler les données de recherche sur les utilisateurs en un seul endroit. Cela permet d'accéder aux résultats de la recherche et de les consulter facilement, et de tenir tout le monde informé des études importantes.

Voici pourquoi vous allez l'adorer : Créez des flux de travail en utilisant les vues ClickUp telles que Gantt, Calendrier et Tableau blanc pour la collaboration Améliorez le suivi grâce à l'édition collaborative et aux automatisations pour réduire les tâches manuelles Améliorez le partage des recherches et les retours d'information grâce à des fonctionnalités telles que l'enregistrement d'écran et les dépendances des tâches *Idéal pour : Les équipes de recherche qui organisent et partagent visuellement des données dans un espace central et collaboratif.

Créez des présentations qui capturent l'essentiel de vos résultats avec ClickUp ! De l'évaluation des projets d'entreprise à l'analyse de scénarios réels, les études de cas sont bien plus qu'un simple type de recherche. Pour une entreprise, ce sont des outils qui stimulent l'innovation et le développement. Cependant, mener une étude de cas peut être difficile, surtout sans l'expertise adéquate.

Mais ne vous inquiétez pas, ClickUp est là pour vous aider. ClickUp comble le fossé entre vos idées et la recherche exploitable grâce à des modèles prêts à l'emploi et personnalisables pour chaque étude de cas. Découvrez ClickUp ou /href/ https://clickup.com/signup inscription ici /%href/ pour un essai gratuit !