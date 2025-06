Les meilleurs modèles de planificateur Notability à essayer en 2025

Choisir le bon agenda peut être difficile. Faut-il opter pour un agenda papier ou numérique ? Un simple calendrier suffit-il ou avez-vous besoin d'un système complet pour suivre vos objectifs et vos habitudes ? Mais cela n'a pas besoin d'être aussi compliqué.

Notability, une application de prise de notes numérique, propose une variété de modèles d'agenda (hebdomadaire, mensuel, quotidien, études, repas et voyages) qui rendent la planification amusante et efficace. Vous pouvez enregistrer et télécharger les modèles d'agenda Notability au format PDF sur votre iPad ou les modifier en ligne à l'aide de l'application Notability.

Dans cet article, nous avons rassemblé certains des meilleurs modèles Notability, ainsi que quelques alternatives pour une planification confortable. C'est parti !

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de planificateur Notability ?

Le modèle Notability idéal varie en fonction de vos besoins. Les professionnels ont besoin d'un modèle qui les aide à suivre leurs réunions, leurs projets et leurs engagements personnels en un seul endroit. Un agenda hebdomadaire qui aide à gérer les devoirs scolaires, les échéances et les examens dans un espace organisé fonctionne mieux pour les étudiants.

Quels que soient vos objectifs, les meilleurs modèles ont plusieurs points communs :

📌 Personnalisation : recherchez des modèles Notability esthétiques avec des dispositions, des onglets et des sections adaptables à votre flux de travail et à vos besoins de planification uniques

📌 Clarté : le modèle doit offrir une structure claire et intuitive pour les tâches, les rendez-vous et les notes

📌 Esthétique : sélectionnez des modèles avec des dispositions élégantes et des options permettant d'ajouter des autocollants, des codes de couleur et des éléments décoratifs pour rendre la planification visuellement attrayante

📌 Pièces jointes : explorez des modèles gratuits ou payants qui vous permettent d'intégrer des notes audio, des fichiers multimédias et des documents pour ajouter du contexte aux tâches et améliorer la productivité

📌 Traçabilité : le modèle doit permettre aux utilisateurs de suivre la progression des tâches quotidiennes, des objectifs hebdomadaires et des forfaits à long terme à l'aide de barres de progression visuelles et de mises à jour de statut

Modèles gratuits d'agenda Notability

Des organisateurs de tâches quotidiennes aux outils de suivi des objectifs à long terme, ces modèles Notability sont pratiques et visuellement attrayants.

1. Modèle de planificateur de tâches

via Notability

Le modèle de planificateur de tâches Notability offre un format clair et organisé pour la planification de projets. Les sections dédiées telles que « Détails », « Ressources », « Tâches » et « Espace libre » vous aident à saisir toutes les informations pertinentes pour mener à bien un projet.

Dans la section « Espace libre », vous pouvez ajouter des aides visuelles telles que des cartes mentales ou noter des idées pour un brainstorming. Cette approche personnalisée vous aide à accomplir efficacement vos tâches et à réussir, ce qui en fait un outil indispensable pour tous ceux qui souhaitent rester organisés et productifs.

🌟 Idéal pour : les étudiants, les enseignants, les professionnels et les freelances qui souhaitent gérer leurs tâches et suivre leurs échéances.

2. Modèle d'agenda hebdomadaire

via Notability

Le modèle d'agenda hebdomadaire de Notability offre une disposition simple mais détaillée pour la planification hebdomadaire. Vous pouvez suivre vos tâches dans la section « À faire » et hiérarchiser vos responsabilités scolaires ou professionnelles dans l'espace « Devoirs/Études ». Ce modèle vous aide à trouver l'équilibre entre productivité et développement personnel tout au long de la semaine.

C'est également un excellent outil pour commencer à tenir un journal, qui vous permet de réfléchir à votre progression et d'identifier les domaines à améliorer.

🌟 Idéal pour : les chefs de projet et les personnes très occupées qui ont besoin d'organiser leur semaine, de hiérarchiser leurs tâches et de suivre leur progression en un coup d'œil.

3. Modèle de planificateur de session d'étude

via Notability

Ce modèle de planificateur de sessions d'étude aide les étudiants à aborder leurs sessions d'étude avec précision et structure. Avec des espaces dédiés aux « objectifs temporels », aux « objectifs d'étude » et aux « thèmes/chapitres », ce planificateur numérique pour étudiants vous permet de définir clairement vos objectifs et vos domaines d'intérêt avant de vous plonger dans votre routine d'étude.

Dans la section « Avant de commencer », vous pouvez lister toutes les ressources et tous les supports d'étude, afin d'être parfaitement préparé pour la session. Le « blocage de temps » vous permet d'allouer des plages horaires spécifiques à chaque sujet ou activité. Cela favorise des périodes d'étude concentrées et efficaces tout en minimisant les distractions.

🌟 Idéal pour : Les étudiants et les apprenants qui souhaitent rester organisés, définir des objectifs précis et optimiser leurs sessions d'étude.

4. Modèle d'agenda quotidien

via Notability

Le modèle d'agenda quotidien Notability transforme la planification quotidienne en un système de productivité. Vous pouvez lister vos cinq objectifs principaux pour la journée et cocher les cases une fois que vous les avez atteints. La section « Évènements importants » permet de suivre les réunions ou les échéances clés, et la liste des tâches à faire offre un moyen simple de gérer les tâches quotidiennes.

Personnalisez l'espace photo unique pour encourager la créativité ou l'inspiration, et donnez un coup de pouce visuel à votre planification quotidienne.

🌟 Idéal pour : les personnes à la recherche d'un outil de planification quotidienne pour suivre leurs réunions et les échéances de leurs tâches.

5. modèle d'agenda portrait numérique 2025

via Notability

Le modèle de planificateur numérique 2025 de Notability allie fonctionnalité et conception conviviale. Il comprend des pages dédiées aux tableaux de bord mensuels, à la définition d'objectifs, aux routines, aux habitudes, aux dates importantes, aux notes, à la planification des repas et aux listes de courses.

Que vous planifiez un programme de remise en forme avec le suivi des habitudes, que vous définissiez des objectifs professionnels trimestriels ou que vous organisiez les repas hebdomadaires de votre famille, cet agenda vous offre des outils pour planifier à la fois le détail et la vue d'ensemble.

Son orientation portrait assure une navigation fluide, tandis que sa conception structurée vous aide à suivre vos priorités et à organiser vos idées en toute simplicité. Cet agenda transforme la planification quotidienne et à long terme en un processus intuitif.

🌟 Idéal pour : les personnes axées sur leurs objectifs qui recherchent un agenda numérique annuel pour organiser leurs routines, suivre leurs habitudes et créer des plans de repas.

Limites de l'utilisation des modèles Notability Planner

Bien que Notability propose des agendas numériques fiables, il présente certains inconvénients :

❗️Collaboration : Notability est principalement conçu pour une utilisation individuelle, ce qui peut poser des problèmes dans les environnements collaboratifs. Par exemple, les équipes qui tentent de partager et de modifier des agendas en temps réel peuvent rencontrer des problèmes de synchronisation, entraînant des conflits de versions et des perturbations du flux de travail

❗️Intégration du calendrier : l'intégration de Notability avec des applications de calendrier externes n'est pas toujours transparente. Les utilisateurs ont signalé des difficultés pour synchroniser les évènements et les rappels, ce qui a entraîné des rendez-vous manqués ou des conflits d'horaires

❗️Stockage : au fur et à mesure que vos agendas s'accumulent, la taille des fichiers peut augmenter, ce qui peut affecter le stockage et les performances de votre appareil, en particulier sur les appareils disposant d'un espace limité

❗️Version gratuite limitée : la version gratuite de Notability limite le nombre de modifications et les fonctionnalités disponibles, ce qui peut entraver les activités de prise de notes et de planification intensives

❗️Problèmes liés à l'expérience utilisateur : selon certains utilisateurs, les mises à jour, telles que Notability 14, ont rendu les fonctionnalités de base plus difficiles d'accès, ce qui rend l'expérience utilisateur moins agréable

❗️Limites des modèles : bien que Notability propose des agendas intégrés, leur conception basique peut ne pas répondre aux besoins de tous, ce qui incite les utilisateurs à rechercher des options plus personnalisées

Alternatives aux modèles de planificateur Notability

Si vous recherchez un outil pour planifier efficacement vos objectifs, collaborer en temps réel, suivre vos objectifs et intégrer un calendrier, essayez ClickUp.

ClickUp est l'application tout-en-un pour le travail qui combine la gestion de projet, la gestion des connaissances et l'assistance en ligne, le tout optimisé par l'IA pour vous aider à travailler plus rapidement et plus intelligemment.

Contrairement aux modèles Notability, qui se concentrent sur la prise de notes de base, ClickUp propose des modèles entièrement personnalisables pour chaque flux de travail, qu'il s'agisse d'un agenda hebdomadaire, d'un journal quotidien ou d'un échéancier de projet.

L'utilisation de ClickUp nous a aidés à mieux planifier, à livrer plus rapidement et à structurer efficacement nos équipes. Depuis que j'ai rejoint l'entreprise, notre équipe de production a doublé de taille ! Cela n'aurait pas été possible si nous n'avions pas mis en place une structure solide pour l'allocation des ressources et la gestion de projet.

Ses fonctionnalités avancées, telles que les rappels automatiques, le suivi de la progression et l'intégration de Google Agenda, facilitent votre processus de planification tout en synchronisant tout.

Grâce aux comptes rendus quotidiens alimentés par ClickUp Brain, vous pouvez suivre sans effort la progression des projets en temps réel, recevoir des mises à jour automatiques sur l'achèvement des tâches et obtenir des informations sur les tâches qui nécessitent une attention immédiate. Cela vous aide à rester organisé, à prendre des décisions basées sur des données et à traiter les tâches critiques.

Essayez ClickUp Brain gratuitement Créez des comptes rendus quotidiens avec ClickUp Brain et restez informé de la progression des projets

Voyons maintenant quelques modèles de planificateurs ClickUp :

1. Modèle de planificateur quotidien ClickUp

Organisez votre journée et atteignez vos objectifs grâce au modèle d'agenda quotidien ClickUp

Le modèle de planificateur quotidien ClickUp vous aide à organiser, hiérarchiser et suivre vos tâches personnelles, professionnelles et axées sur des objectifs. Le modèle divise intelligemment vos tâches en « Suivi des habitudes » et « Tâches personnelles », fournissant ainsi un cadre clair pour aborder les activités routinières et ponctuelles.

🌻 Pourquoi vous allez l'adorer :

Organisez, filtrez et hiérarchisez vos tâches avec la vue Liste

Cochez les tâches achevées et suivez vos habitudes grâce à la vue Tableur

Attribuez des codes couleur à des catégories telles que « Travail » ou « Développement personnel » et suivez votre progression grâce aux vues Tableau et Calendrier

🌟 Idéal pour : les personnes qui souhaitent organiser et gérer leurs tâches personnelles et professionnelles en un seul endroit.

2. Modèle de journal quotidien ClickUp

Capturez vos activités quotidiennes et obtenez des informations précieuses grâce au modèle de journal quotidien ClickUp

Vous êtes-vous déjà demandé quelles tâches vous prenaient le plus de temps et d'énergie ? Découvrez le modèle de journal quotidien ClickUp, un outil indispensable pour les professionnels qui gèrent diverses tâches au quotidien. Ce modèle va au-delà de la simple journalisation : c'est un outil stratégique pour améliorer la responsabilité.

🌻 Pourquoi vous allez l'adorer :

Structure de journal personnalisable : Commencez avec un journal simple comprenant des colonnes pour la date, la tâche, les notes et le temps passé. Ajoutez des champs personnalisés pour classer les tâches et les sous-tâches

Suivi des priorités et de la progression : Hiérarchisez facilement les tâches et consultez les journaux quotidiens pour identifier les goulots d'étranglement. Que vous suiviez la productivité individuelle ou les performances de toute une équipe, ce modèle vous aide à mettre en évidence les inefficacités sans effort

Outils de responsabilisation des équipes : Attribuez des tâches directement dans le journal, marquez les activités achevées et demandez aux membres de l'équipe de rendre des comptes en cas de dépassement des délais

🌟 Idéal pour : les chefs de projet qui souhaitent suivre la progression de leur équipe et promouvoir la responsabilisation.

💡Conseil de pro : Appliquez des étiquettes de couleur aux tâches en fonction de leur urgence ou de leur catégorie pour obtenir un aperçu visuel rapide des priorités de votre journée. Par exemple, vous pouvez utiliser le vert pour les tâches liées aux « courses » et le rouge pour les « échéances urgentes »

3. Modèle de planning horaire quotidien ClickUp

Prenez le contrôle de votre emploi du temps avec le modèle d'emploi du temps quotidien ClickUp

Si une simple liste de tâches ne suffit pas, le modèle ClickUp Daily Hour Schedule Template vous offre un moyen dynamique d'organiser votre journée, heure par heure. Ce modèle vous aide à diviser les tâches en parties gérables et à planifier le temps que vous devez consacrer à chacune d'elles.

🌻 Pourquoi vous allez l'adorer :

Affichez les tâches dans une disposition horaire à fenêtre unique, idéale pour gérer les calendriers et les échéances

Réorganisez facilement vos tâches pour vous adapter à l'évolution des priorités grâce à la fonctionnalité glisser-déposer

Planifiez et suivez vos tâches quotidiennes avec la vue Agenda quotidien

Suivez les absences de vos employés grâce à la vue Absences

🌟 Idéal pour : les managers de projet ou d'équipe qui souhaitent planifier efficacement leurs ressources et suivre le temps passé sur chaque tâche.

4. Modèle de rapport quotidien des activités des employés ClickUp

Améliorez la transparence au sein de votre équipe et renforcez la responsabilité grâce au modèle de rapport quotidien des activités des employés de ClickUp

Si vous êtes manager ou chef d'équipe, suivre les activités quotidiennes de votre équipe peut prendre beaucoup de temps. Le modèle de rapport d'activité quotidienne des employés ClickUp vous permet de suivre la progression de votre équipe, d'évaluer la productivité et de rester aligné sans avoir à organiser des réunions individuelles quotidiennes.

🌻 Pourquoi vous allez l'adorer :

Obtenez un aperçu clair des contributions, des points forts et des domaines à améliorer de chaque employé

Suivez les tâches achevées avec la date et l'heure dans la section « Réalisations » pour célébrer vos victoires

Permettez à vos employés de signaler les défis ou de demander de l'assistance dans la section « Activités en cours »

Anticipez les goulots d'étranglement et équilibrez les charges de travail, en favorisant la productivité et en prévenant l'épuisement professionnel grâce à la section « Activités à venir »

🌟 Idéal pour : les managers qui ont besoin de suivre la productivité et les performances de leurs employés.

5. Modèle de planificateur de projet ClickUp

Le modèle de planificateur de projet ClickUp : votre solution tout-en-un pour la planification, le suivi et l'exécution de vos projets

Avec le modèle de planificateur de projet ClickUp, vous pouvez décomposer l'ensemble du projet en tâches gérables, les attribuer aux bons membres de l'équipe et suivre leur progression à l'aide de tableaux Kanban visuels. Qu'il s'agisse d'une campagne marketing avec des délais serrés ou d'un projet en contact avec les clients nécessitant plusieurs points de contact, le modèle vous aide à rester organisé.

🌻 Pourquoi vous allez l'adorer :

Bénéficiez d'un cadre complet pour la budgétisation, l'allocation des ressources et la définition des rôles au sein de l'équipe

Transformez votre forfait en une feuille de route visuelle, en mettant en évidence la progression et les goulots d'étranglement potentiels grâce à la vue Activités du projet

Surveillez facilement vos finances pour respecter votre budget grâce à l' affichage du suivi budgétaire

Suivez l'échéancier des projets pour optimiser les calendriers et minimiser les retards grâce aux vues Calendrier et Itinéraire

🌟 Idéal pour : les chefs de projet et les équipes qui ont besoin d'un cadre complet pour planifier, suivre et gérer leurs projets en toute transparence.

6. Modèle de planificateur de vacances ClickUp

Planifiez et gérez facilement les congés de vos employés grâce au modèle de planificateur de congés ClickUp

La gestion des congés des employés et des plannings des équipes ne doit pas nécessairement être un exercice de jonglage. Le modèle de planificateur de congés ClickUp simplifie le processus, garantissant une coordination fluide et l'absence totale de chaos de dernière minute.

🌻 Pourquoi vous allez l'adorer :

Obtenez des informations essentielles telles que le type de congé, le service et la durée auprès de vos employés grâce au formulaire de demande de congé intégré

Approuvez ou rejetez les demandes et classez-les par statut grâce à la vue Jours fériés

Mettez en évidence les chevauchements, les dépendances et les conflits dans un échéancier facile à lire grâce à la vue Calendrier

Gérez les demandes payantes et non payantes tout en suivant leur statut (Nouvelle, Approuvée ou Rejetée) grâce à la vue Congés

Organisez des voyages de cohésion d'équipe en centralisant la logistique, comme les vols, les hôtels et les réservations

🌟 Idéal pour : les équipes RH, les managers ou les administrateurs chargés de coordonner les congés des employés.

7. Modèle de liste des tâches à faire pour le calendrier ClickUp

Le modèle de liste des tâches à faire du calendrier ClickUp : une façon visuelle et attrayante de gérer vos tâches et d'atteindre vos objectifs

Le modèle de liste de tâches Calendrier ClickUp vous aide à planifier sans effort votre semaine, vos deux semaines ou votre mois grâce à un aperçu clair de vos engagements à venir. Il vous permet de repérer et d'éliminer rapidement les conflits d'horaires.

Le modèle simplifie également les demandes de réunion grâce au formulaire intégré. Vous pouvez facilement consulter et planifier vos réunions, le tout à partir d'une plateforme unique et centralisée.

🌻 Pourquoi vous allez l'adorer :

Réorganisez facilement vos tâches en fonction de leur urgence ou de leur importance.

Hiérarchisez les tâches et optimisez votre flux de travail grâce à l'interface intuitive par glisser-déposer

Utilisez des emojis et des autocollants pour évaluer votre progression et ajouter une touche ludique à votre parcours vers une meilleure productivité

🌟 Idéal pour : les professionnels très occupés qui recherchent un moyen simple mais efficace de gérer leur liste de tâches dans une vue calendrier.

8. Modèle de calendrier annuel ClickUp

Visualisez votre année et atteignez vos objectifs grâce au modèle de calendrier annuel ClickUp

Le modèle de calendrier annuel ClickUp fournit un hub central pour mapper les objectifs annuels de l'entreprise et garantir l'alignement de tous les services.

Par exemple, si l'objectif principal de votre entreprise est de lancer un nouveau produit d'ici la fin de l'année, vous pouvez le diviser en tâches plus petites telles que l'étude de marché, la conception du produit et les campagnes marketing. Ainsi, tout le monde sait exactement ce qui doit être fait et quand !

Attribuez les tâches aux bons membres de l'équipe et suivez facilement leur progression grâce aux mises à jour automatiques des barres de progression, afin que tout le monde reste synchronisé et sur la bonne voie tout au long de l'année.

🌻 Pourquoi vous allez l'adorer :

Étiquetez les tâches par trimestre pour une planification à long terme sans faille

Filtrez les tâches par échéancier, priorité ou service pour vous concentrer sur ce qui compte le plus

Recevez chaque jour des mises à jour sur vos tâches et vos réunions sans avoir à fouiller dans vos fichiers grâce à ClickUp Brain, le puissant assistant IA de ClickUp

Ajustez les échéanciers et suivez les jalons grâce à une vue Calendrier flexible

🌟 Idéal pour : les équipes ou les entreprises qui souhaitent mapper leurs objectifs annuels, leurs jalons et leurs projets.

9. Modèle de calendrier hebdomadaire ClickUp

Prenez le contrôle de votre semaine avec le modèle de calendrier hebdomadaire ClickUp

Le modèle de calendrier hebdomadaire ClickUp vous aide à visualiser toute votre semaine en un coup d'œil. Vous pouvez facilement identifier les conflits d'horaires potentiels et ajuster vos plans de manière proactive. Utilisez des emojis pour évaluer votre niveau de productivité et transformez l'accomplissement des tâches en une expérience amusante et engageante.

🌻 Pourquoi vous allez l'adorer :

Planifiez vos tâches et activités hebdomadaires avec la vue Calendrier hebdomadaire

Obtenez un aperçu de toutes les tâches du projet grâce à la vue Toutes les tâches

Identifiez et ajustez les chevauchements de tâches ou les conflits d'horaires

🌟 Idéal pour : les professionnels qui ont besoin de gérer leurs tâches hebdomadaires, leurs réunions et leurs échéances dans un format clair et visuel.

10. Modèle de planificateur ClickUp Blog

Créez un blog comme un pro grâce au modèle de planificateur de blog ClickUp

Le modèle de planificateur de blog ClickUp simplifie l'ensemble du processus de création de contenu. Grâce à ce modèle, vous pouvez gérer vos idées d'articles de blog en un seul endroit, organiser vos articles par catégories, thèmes et formats, et suivre les performances de votre blog. Cela vous aide à planifier et à exécuter efficacement votre stratégie de contenu.

🌻 Pourquoi vous allez l'adorer :

Attribuez des tâches aux membres de l'équipe, examinez le contenu à différentes étapes et communiquez sans effort pour que tout reste sur la bonne voie

Suivez l'ensemble du processus de rédaction, de l'idée initiale à la publication finale, en garantissant une livraison dans les délais

Surveillez et consultez toutes les modifications apportées au blog à l'aide de la vue Suivi des révisions

Créez un calendrier pour publier des articles de blog avec la vue Calendrier

🌟 Idéal pour : les créateurs de contenu, les équipes marketing ou les blogueurs qui ont besoin d'organiser et de suivre leurs idées d'articles de blog, leurs brouillons et leurs calendriers de publication.

Utilisez ClickUp pour une planification intelligente

Bien que Notability soit idéal pour la prise de notes et l'organisation personnelle, il ne permet souvent pas de gérer une planification complexe ou la collaboration en équipe.

ClickUp offre une solution tout-en-un puissante pour la gestion de projet, la planification et la collaboration. Que vous coordonniez le lancement d'un produit, supervisiez une stratégie sur les réseaux sociaux ou surveilliez les jalons d'un projet, ClickUp veillera à ce que tout se déroule sans accroc.

Il offre des fonctionnalités avancées telles que les statuts des tâches pour classer le travail, l'automatisation pour réduire les tâches manuelles et les mises à jour en temps réel pour que tout le monde reste synchronisé.

Alors, pourquoi vous limiter à des planificateurs et des modèles statiques alors que ClickUp peut simplifier votre processus et améliorer votre productivité ? Inscrivez-vous gratuitement sur ClickUp et découvrez une manière plus efficace d'atteindre vos objectifs.