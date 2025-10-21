Votre guide en 5 étapes pour surmonter le « Sunday Scaries »

Le dimanche est sans conteste le jour le plus sous-estimé de la semaine.

Vous voulez faire la grasse matinée ? Faites-le le dimanche.

Vous voulez sortir pour un brunch ? Faites-le le dimanche.

Vous avez décidé de reprendre votre vie en main ? Vous le savez déjà.

Ah, nous sommes enfin arrivés au dimanche soir. Monday n'est plus qu'à quelques heures.

Monday n'est plus qu'à quelques heures. 😧

Ce trouble perturbateur et indésirable s'appelle le « Sunday Scaries ». Il s'agit de l'anxiété que nous ressentons lorsque la rentrée scolaire ou le retour au travail approche.

Le syndrome du dimanche nous fait détester le début de la semaine de travail, car nos deux jours de congé tant appréciés, sans aucune obligation, sont terminés.

Pouvons-nous honnêtement convenir que nos deux jours de congé sont agréables ? Il y a toute une liste (euh, quelque part) de tâches et de fausses promesses que nous nous sommes faites la semaine précédente et qui réclament notre attention. 😅

Nous considérons qu'il est de notre responsabilité de nous ressourcer ET d'être productifs le dimanche.

Pour être honnête, ce n'est pas de notre faute. Notre semaine de travail est automatiquement paramétrée sur la routine parce que nous ne nous autorisons aucun plaisir du Monday au vendredi.

Posons-nous donc sérieusement la question suivante : comment pouvons-nous BANNIR une fois pour toutes le syndrome du dimanche soir ?

Soyez patient... Je suggère que le meilleur moment pour se préparer à l'arrivée imminente de Monday est après votre dernière réunion et avant l'apéritif du vendredi.

Le pouvoir de la planification intentionnelle le vendredi

Vous vous dites peut-être : « Comment ose-t-elle proposer cette tâche ennuyeuse un vendredi ? ! »

Croyez-moi quand je vous dis que je ne suggère pas cela à la légère. Il existe un pouvoir secret extraordinaire dans la planification intentionnelle du vendredi. 💫

Le secret ? Vous serez beaucoup plus productif! Combien de fois sommes-nous déjà en mode week-end le vendredi, attendant simplement que le temps passe ?

Bon, je vais le dire... juste avant le déjeuner, quand je peux compter les heures sur les doigts d'une main.

Voici quelques raisons pour lesquelles vous devriez faire un forfait pour la semaine suivante le vendredi :

Vous avez le temps de régler les détails qui ne devraient pas être reportés à la semaine prochaine

Vous ne réagissez pas à la pression en entassant tout dans un emploi du temps chargé dans le but de « faire avancer les choses terminées »

Les Sunday Scaries se moquent bien que le match de football se prolonge en prolongation ou que Netflix ait délibérément diffusé une nouvelle saison de votre série true crime, qui est placée dans les favoris

Cette dernière raison à elle seule devrait vous aider à mettre les choses en perspective. 👏🏼

*5 étapes pour surmonter le blues du dimanche

Alors, comment planifier de manière intentionnelle ? Et le mot « planifier » ne signifie-t-il pas instinctivement « avec intention » ?

Pas nécessairement. Car si vous êtes comme moi, vous avez adopté de nombreux, très nombreux systèmes de forfait qui ont fini par échouer quelques semaines après leur mise en place.

Entrez : ClickUp.

Cette puissante plateforme de productivité vous permettra non seulement de réduire le temps que vous consacrez à la planification, mais aussi de respecter votre emploi du temps idéal. Avec ClickUp, vous pouvez organiser vos listes de travail et vos listes personnelles en un seul endroit !

ClickUp Accueil vous affiche une vue panoramique de toutes vos tâches et rappels :

Vous avez besoin de garder toutes vos tâches importantes à l'esprit ? Glissez-déposez vos tâches dans LineUp™️

Organisez-vous en fonction de ce que vous avez à faire : aujourd'hui, en retard, prochainement et prévu avec Mon travail

Synchronisez instantanément votre agenda avec votre calendrier Google pour afficher une vue heure par heure. Ensuite, cochez les tâches et les rappels directement depuis l'agenda !

Maintenant que nous avons défini l'étape pour notre séance de planification du vendredi, parlons des cinq étapes à suivre pour surmonter le syndrome du dimanche soir. Il suffit de 30 minutes à la fin de votre journée.

Et si nous mettions cela en pratique ? Réglez l'chronomètre et c'est parti ! ⏲

1. Réfléchissez à la semaine en cours

Avant de nous préparer pour la réussite de la semaine prochaine, il est important d'évaluer comment se déroule notre vie jusqu'à présent. Pour cette réflexion, la fonctionnalité Modèle de ClickUp est très utile pour rédiger et enregistrer des questions de réflexion pour de futures sessions de planification.

Voici quelques questions que je vous recommande de vous poser pour commencer :

Y a-t-il eu des défis passionnants cette semaine ?

Quelles tâches ou réunions ont pris plus de temps que prévu ?

Quels encombrements mentaux puis-je éliminer ?

Qu'est-ce qui pourrait avoir une incidence sur la semaine prochaine ?

Comment puis-je commencer la semaine prochaine du bon pied ?

2. Écrivez un objectif quotidien pour chaque jour ouvrable

Il y a toutefois une petite mise en garde à faire concernant cette étape, car il est essentiel de rechercher l'équilibre. ⚖️

Cet objectif doit être FACILE à atteindre, mais pas aussi facile que « sortir du lit ».

L'objectif quotidien doit vous aider à faire progresser vos objectifs de vie plus ambitieux. Vous pouvez organiser toute votre journée autour de cet objectif quotidien. Cela vous permet de rester concentré sur la bonne voie. 🙌🏼

La fonctionnalité « Objectifs » de ClickUp vous aide à planifier, gérer et suivre votre progression en liant les tâches et les listes à vos objectifs.

Gérez facilement votre progression en liant des tâches et des listes à vos objectifs

Gérez facilement votre progression en liant des tâches et des listes à vos objectifs

3. Prévoyez des activités amusantes tout au long de la semaine

Monday, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Cinq jours pour s'amuser.

Et pourtant, nous nous privons aujourd'hui de ce privilège ! Voici quelques suggestions d'activités pour vous aider à vous lancer :

Événement sportif

Soirée micro ouvert

Club de comédie

Soirée jeux avec des amis

Cours créatif en ligne

Faire ses courses dans un quartier local

Concert en plein air

Rendez-vous ludiques pour animaux

Promenez-vous tranquillement dans votre quartier lorsque le ciel est baigné d'une lumière chaude et parfaite

À partir de la semaine prochaine, promettez-moi d'y ajouter un peu de plaisir. 🙏🏼

Que vous souhaitiez faire ces activités seul ou avec vos amis et votre famille, l'objectif n'est pas de rendre vos journées encore plus chargées, mais de vous évader du quotidien de la semaine de travail.

Faites-en une activité que vous attendrez avec impatience. Il y a une différence entre un « engagement » et une « thérapie par le shopping ». 😉

Barre latérale : si vous avez besoin de noter des idées d'endroits sympas où sortir ou d'enregistrer des liens vers des évènements locaux, essayez le bloc-notes de ClickUp. Que vous naviguiez sur d'autres pages web ou sur la plateforme ClickUp, vos idées vous suivront partout !

Je ne vais pas m'étendre sur l'extension Chrome ClickUp qui change la donne... nous garderons cela pour un autre vendredi. Le chronomètre continue ! 👀

Ajoutez rapidement des liens en tant que signets pour les conserver dans l'extension Chrome ClickUp

Ajoutez rapidement des liens en tant que signets pour les conserver dans l'extension Chrome ClickUp

4. Réservez au moins 30 minutes par jour pour apprendre

Je sens que vous commencez à lever les yeux au ciel, mais si vous y réfléchissez bien, vous le faites déjà !

Écoutez-vous des podcasts ? Ou lisez-vous des articles sur l'amélioration de la productivité? Peut-être vous perdez-vous dans l'atmosphère de YouTube ?

Plutôt que de parcourir sans réfléchir du contenu qui ne est pas bénéfique pour votre santé globale, prenez le temps de vous informer sur des sujets passionnants.

Dans le monde moderne d'aujourd'hui, nous avons accès à une immense bibliothèque numérique qui ne demande qu'à être exploitée. 💡

Vous vous souvenez du bloc-notes ClickUp dont j'ai mentionné précédemment ? Enregistrez-y des extraits de texte et d'autres informations utiles que vous souhaitez consulter ultérieurement !

5. Planifiez une activité à faire pendant le week-end

Nous revenons maintenant au week-end : ces deux jours ne devraient pas être gâchés par les préoccupations liées au Monday.

Si vous vous sentez fatigué pendant le week-end, c'est peut-être parce que vous n'avez pas trouvé le bon équilibre entre activités physiques et utilisation des technologies.

Faites quelque chose de productif à faire qui vous pousse à sortir de votre zone de confort. Quelle est cette chose que vous vous êtes interdit de faire parce que vous vous concentrez sur ce qui pourrait mal tourner plutôt que sur ce qui pourrait bien se passer ?

Le week-end est idéal pour cela, car vous n'avez aucune obligation. C'est votre terrain de jeu pour créer de nouveaux souvenirs pendant votre temps libre ! 😎

Consultez notre guide pour réduire l'anxiété au travail 💜

Adieu, angoisse du dimanche !

Et voilà : votre guide en cinq étapes pour surmonter le syndrome du dimanche soir.

En apportant quelques changements clés à la planification de votre semaine à venir, vous n'aurez plus jamais à sacrifier vos dimanches soirs. Inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp et bonne planification !

Il nous reste encore quelques minutes sur notre chronomètre ; intéressé à réparer votre relation avec le lundi aussi ?

Je laisse Mandy prendre le relais. 🎙