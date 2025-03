Stratégies de forfaits annuels pour les chefs d'entreprise

Comme le dit l'adage militaire populaire, également connu sous le nom de "7P",

Une bonne planification préalable permet d'éviter les mauvaises performances.

Même si toutes les organisations ne suivent pas l'unité de commandement de l'armée ou n'ont pas un adversaire unique et clairement défini à vaincre, l'importance du forfait est universelle. En particulier pour les Business modernes où les perspectives d'avenir d'une entreprise sont limitées à une douzaine d'années.

Selon une étude d'EY, les durée de vie moyenne d'une entreprise américaine du S&P 500 il y a 80 ans était de 67 ans. Aujourd'hui, elle n'est plus que de 15 ans ! En d'autres termes, si vous avez élaboré un forfait de quinze ans pour une entreprise âgée d'un an, vous risquez de ne même pas pouvoir l'utiliser !

Le monde évolue rapidement, la technologie devient héritée en quelques mois et les clients exigent de nouvelles expériences. Les forfaits doivent trouver le juste équilibre entre fiabilité et adaptabilité.

Dans cet article de blog, nous explorons comment vous pouvez utiliser diverses stratégies de planification annuelle pour atteindre exactement cet objectif !

⏰ Résumé en 60 secondes

Si vous n'avez que 60 secondes pour vous renseigner sur le forfait annuel, voici un résumé rapide :

La planification annuelle est le processus organisationnel de mise en place des objectifs, des activités et des ressources pour l'année à venir. Généralement initiée par les prérogatives financières des rapports d'actionnaires et de la conformité, la planification annuelle s'est élargie pour offrir des avantages plus étendus.

Un bon forfait de projet contient les éléments suivants :

Objectifs

Les budgets

Les forfaits

Rôles et responsabilités

Indicateurs et mécanismes d'examen

Pour une planification annuelle efficace, envisagez les étapes suivantes.

Revue : Un examen approfondi des performances de l'année précédente

: Un examen approfondi des performances de l'année précédente Objectifs : Objectifs : Paramétrage de buts et d'objets réalisables

: Objectifs : Paramétrage de buts et d'objets réalisables Les forfaits d'action : Conception des activités et des projets nécessaires pour atteindre les objectifs annuels

: Conception des activités et des projets nécessaires pour atteindre les objectifs annuels Outils: L'ensemble des technologies nécessaires à la mise en œuvre du forfait annuel

Suivi : Rapports et tableaux de bord pour le suivi des performances en temps réel

Entrons maintenant dans le vif du sujet.

Comprendre le forfait annuel

L'idée de la planification annuelle semble plutôt évidente - vous faites des forfaits pour l'année suivante. 🤷 Mais ce n'est pas aussi simple que cela. Selon votre entreprise, la taille de l'organisation et le marché sur lequel vous évoluez, la nature de la planification annuelle peut varier considérablement. Voyons comment.

Qu'est-ce que le forfait annuel ?

La planification annuelle est le processus qui consiste à définir les objectifs, les activités, les jalons, les budgets et les ressources pour la période de douze mois à venir. Voici quelques-unes des caractéristiques qui définissent la planification annuelle.

Axée sur les finances : Elle est souvent motivée par les performances et les forfaits financiers de l'organisation, alignés sur les rapports des actionnaires/de la conformité pour l'année

: Elle est souvent motivée par les performances et les forfaits financiers de l'organisation, alignés sur les rapports des actionnaires/de la conformité pour l'année axée sur l'examen : Les forfaits annuels sont établis après un examen approfondi des performances de l'année précédente

: Les forfaits annuels sont établis après un examen approfondi des performances de l'année précédente **La planification annuelle est élaborée d'abord au niveau de l'organisation et de la direction : Les forfaits annuels sont élaborés d'abord au niveau de l'organisation, puis au niveau des secteurs verticaux, des départements, des équipes et des individus

360 degrés : Le forfait annuel définit ce qui doit être fait, comment, par qui et avec quelles ressources

Découvrez comment les Tableaux blancs ClickUp vous aident à planifier, quel que soit le projet

Différence entre la planification annuelle et la planification stratégique

Dans le domaine de la gestion d'entreprise, les termes stratégie, forfait, tactique et une combinaison de ces mots sont souvent utilisés de manière interchangeable, ce qui résulte en une confusion inutile. Aussi, avant d'entrer dans les détails de la planification annuelle, distinguons-la de la "planification stratégique"

Dans un épisode du podcast HBR intitulé " Un forfait n'est pas une stratégie roger Martin, ancien doyen de la Rotman School of Management de l'université de Toronto, déclare : "Un plan n'est pas une stratégie :

Une stratégie est un ensemble intégratif de choix qui vous positionne sur un champ de jeu de votre choix de manière à ce que vous gagniez...La stratégie a une théorie.

Roger Martin, ancien doyen de la Rotman School of Management, Université de Toronto

Une grande partie du processus de planification stratégique consiste donc à créer la théorie, c'est-à-dire à prendre les grandes décisions concernant les raisons pour lesquelles vous faites ce que vous faites, qui est votre client, ce qui vous rend meilleur que vos concurrents, etc. Certaines de ces modèles de planification stratégique vous donnera une meilleure idée.

D'autre part, le processus de planification annuelle concerne l'exécution de ladite stratégie au cours des douze prochains mois.

Planification stratégique Planification annuelle Échéancier - long terme (3/5/10 ans) moyen terme (un an) planification à long terme (3/5/10 ans) Planification à moyen terme (un an) Planification à long terme (3/5/10 ans) Planification à moyen terme (un an) Planification à long terme (3/5/10 ans) Planification à moyen terme (un an) La planification et les rapports financiers sont des éléments essentiels de la stratégie de l'entreprise Alignement sur l'orientation générale de l'entreprise et la vision à long terme - Alignement sur la stratégie et les objectifs de l'organisation - Alignement sur la stratégie et les objectifs de l'organisation - Alignement sur la stratégie et les objectifs de l'organisation - Alignement sur la stratégie et les objectifs de l'organisation - Alignement sur la stratégie et les objectifs de l'organisation

différences entre la planification stratégique et la planification annuelle

💡Pro Tip: Consultez notre modèle d'objectifs annuels ici.

Bien qu'il ne soit pas de nature entièrement stratégique, le forfait annuel occupe une place très importante dans le cycle de vie d'une organisation, et ce pour plusieurs raisons.

Les avantages d'un forfait annuel efficace

Une planification annuelle efficace constitue la feuille de route de l'entreprise pour les douze mois à venir. Grâce à elle, chaque membre de chaque équipe connaît la destination, les jalons et le chemin à parcourir pour y parvenir. Cela offre de multiples avantages, tels que :

Direction : Un forfait annuel efficace paramètre l'orientation de l'ensemble de l'organisation. Il garantit que chaque individu est aligné sur le forfait de l'équipe, qui est en phase avec celui du département, et ainsi de suite.

Clarté de l'action : Un bon forfait annuel indique ce qui doit être réalisé et comment. Il élimine les ambiguïtés quant à la manière d'atteindre les objectifs de l'organisation.

Par exemple, si la croissance de la clientèle par l'acquisition est l'objectif, le forfait annuel décrit les différentes activités, telles que les évènements, la publicité, le marketing de contenu, etc. ainsi que les budgets et les ressources pour chacune d'entre elles.

À partir de là, les équipes ont une vision claire de leurs tâches pour l'année.

Responsabilité : Un forfait annuel attribue la responsabilité de divers objectifs et résultats à des personnes spécifiques. Cela encourage la responsabilité personnelle et celle de l'équipe.

Mesurabilité : Un forfait annuel est essentiel pour mesurer la réussite de l'organisation. Il constitue le point de référence par rapport auquel les performances sont évaluées à la fin de l'année.

Optimisation des ressources : L'affectation des budgets, du personnel, des outils et des autres ressources devient efficace si elle se fait dans l'intérêt d'un forfait solide.

Gestion des risques : Pour l'essentiel, un forfait annuel est aussi une stratégie d'atténuation des risques. Il aide les dirigeants à prévoir raisonnablement les risques qui pourraient survenir au cours de l'année suivante (ou plus tard) et à mettre en place des mesures d'atténuation dès aujourd'hui.

Pour bénéficier des avantages susmentionnés et être efficace, un forfait doit être doté d'une structure spécifique. Voyons cela en détail.

Les éléments clés d'un forfait annuel efficace

Un forfait annuel réussi doit être complet sans être trop normatif. Il doit couvrir les éléments suivants de manière assez détaillée.

Objectifs

Le forfait annuel commence par la définition des objectifs. Il paramètre les priorités de l'entreprise dans la commande afin que les équipes puissent concentrer leurs efforts en conséquence. En voici quelques-unes exemples d'objectifs pour 1/5/10 ans pour vous aider à démarrer.

Budgets

Les budgets, dans un forfait annuel, définissent les garde-fous financiers. Ils offrent les contraintes de ressources financières, techniques et de talents dont les équipes ont besoin pour atteindre leurs objectifs.

Plans d'action

Lorsque le forfait annuel de l'organisation se répercute sur les départements, les équipes et les individus, il décrit également les activités que chacun d'entre eux doit réaliser.

Rôles et responsabilités

Un forfait annuel définit également les rôles et les responsabilités de toutes les personnes concernées, ainsi que leurs objectifs et leurs attentes. Au cours de l'étape du forfait, si les ressources adéquates ne sont pas présentes, il est possible d'embaucher.

Par exemple, si vous avez le forfait d'augmenter considérablement le développement de produits, vous pourriez avoir besoin de plus d'ingénieurs. Le forfait annuel permet de s'assurer que l'équipe financière dispose du budget, que l'équipe chargée des talents dispose du mandat et que les managers d'équipe sont prêts à mener les entretiens et à embaucher.

Métriques et mécanismes d'examen

Cette section du forfait annuel décrit le processus par lequel la progression sera suivie tout au long de l'année. À faire pour savoir si vous êtes sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs ? En utilisant des indicateurs clés de performance (ICP) et des mécanismes d'évaluation, bien sûr !

Ces modèles de forfaits de croissance offrent des exemples utiles de la manière dont ces éléments fonctionnent en tandem.

Plans d'urgence

Un bon forfait propose également des idées sur ce qu'il faut faire lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu. Cette composante couvre essentiellement les autres plans d'action possibles au cas où le plan A ne fonctionnerait pas.

Ce paramètre étant posé, voyons comment vous pouvez mettre en pratique votre forfait annuel.

Étapes d'une planification annuelle efficace

Comme nous l'avons vu précédemment, le forfait annuel est une feuille de route pour l'ensemble de l'organisation. Il rassemble tout le monde autour d'objectifs communs. La création d'un tel forfait nécessite une approche globale, telle que celle que nous décrivons ci-dessous.

1. Examen de l'année écoulée

Avant d'élaborer des forfaits, procédez à un examen approfondi des performances de l'année dernière. Examinez les éléments suivants.

Les objectifs que vous vous étiez fixés et le degré de réalisation

Les budgets et les dépenses réelles

Les activités que vous aviez forfaitées et l'examen de chacune d'entre elles

Le retour sur investissement de chacune des activités/des titres de dépenses

Les performances de chaque membre de l'équipe

Recueillez des données quantitatives et qualitatives. Rassemblez les nombres, mais recueillez aussi les opinions sur le pourquoi et le comment.

Par exemple, ne vous contentez pas de demander le montant des équipes commerciales de l'année dernière. Demandez également pourquoi vous avez atteint ou non la cible commerciale, ce qui a fonctionné, comment les personnes les plus performantes ont atteint leurs quotas, etc.

Utilisez ces informations comme base pour l'année suivante. Si vos conversions issues du canal des évènements en personne ont été meilleures que celles des webinaires, vous feriez bien d'allouer davantage de budgets au premier. À l'inverse, si le canal du contenu n'a produit aucun résultat, vous pourriez reconsidérer les objectifs que vous aviez fixés et vous demander s'ils étaient effectivement appropriés.

Un tel bilan permettra également de clore clairement l'année précédente et de prendre un nouveau départ pour la nouvelle année.

2. Paramétrer les objectifs et les buts

En utilisant le bilan de l'année précédente comme contexte général de l'entreprise, il est temps de fixer des objectifs.

Utiliser la méthode des objectifs SMART

Vos objectifs doivent être spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et opportuns. Au lieu de fixer des objectifs tels que "acquérir des clients", fixez des objectifs SMART : Augmenter l'acquisition de clients de 5 % d'un mois sur l'autre par le biais des canaux de publicité en ligne.

Utiliser un modèle hiérarchique

Paramétrez d'abord les objectifs les plus élevés, par exemple pour l'ensemble de l'organisation. Ensuite, décomposez-les niveau par niveau. Si l'objectif de l'organisation est d'acquérir de nouveaux clients, il sera décomposé en :

Objectifs départementaux : Les objectifs de marketing consisteraient à augmenter le nombre d'impressions, le trafic sur le site et les discussions ; les objectifs d'acquisition de talents consisteraient à recruter davantage de membres de l'équipe commerciale ; les objectifs de réussite des clients consisteraient à obtenir davantage de recommandations, etc.

Objectifs des équipes : Les équipes de marketing les décomposent ensuite. L'équipe chargée de la publicité par moteur de recherche crée des budgets pour chaque canal et conçoit ses campagnes. L'équipe chargée du contenu forfaitera ses ressources pour la génération de leads. L'équipe chargée des médias sociaux forfaitera pour augmenter les impressions, peut-être grâce à des relations avec des influenceurs.

Objectifs individuels : Sur la base des résultats attendus de l'équipe, chaque membre individuel de l'équipe fixerait les siens, comme le nombre d'articles que chaque rédacteur créerait ou les objectifs de conversion pour chaque campagne.

3. Création des forfaits

Une fois les objectifs fixés, il est temps de trouver des paramètres pour les atteindre, c'est-à-dire d'élaborer des plans de projet.

Structurez vos projets : Décomposez vos activités en projets simples et gérables. Vous pouvez construire vos projets autour de la création de contenu, de la distribution sur les médias sociaux, des newsletters par e-mail, etc. Vous pouvez également créer des projets pour chaque campagne, évènement ou jalon.

En voici quelques exemples modèles de plans de projet pour vous donner un coup de pouce.

Créer des tâches : Complétez vos projets avec des tâches.

Par exemple, pour chaque campagne en tant que projet, vous pourriez avoir des tâches pour :

L'idéation de la campagne

Conception visuelle et collatéraux

Rédaction

Publication et distribution

Réutilisation et redistribution

Rapports

Gérer l'exécution : Attribuez ces tâches aux bonnes personnes. Paramétrez les dates début et les échéances. Marquez les dépendances, le cas échéant.

4. Outils et méthodes pour le forfait annuel

Si vous utilisez des documents et des feuilles de calcul éprouvés pour votre planification annuelle, on ne peut pas vous en vouloir. Toutefois, il existe aujourd'hui des outils bien plus efficaces et performants pour faciliter la planification annuelle.

Outils de gestion de projet

Un forfait annuel est essentiellement un ensemble de projets interconnectés visant des objectifs communs. Un bon outil de gestion de projet, tel que ClickUp peut vous aider à avoir une vue d'ensemble sans perdre de vue la granularité.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-438.png Tâches ClickUp /$$img/

gérer plusieurs types de tâches et des flux de travail dynamiques avec ClickUp Tasks_

Avec Tâches ClickUp vous pouvez créer des des feuilles de route pour les projets les feuilles de route de projet permettent de créer des tâches, d'affecter des utilisateurs, de fixer des échéances, d'estimer et de suivre la durée, et d'ajouter des priorités ou des étiquettes. Paramétrez des statuts personnalisés adaptés à vos flux de travail. Ajoutez des checklists réutilisables et appliquez-les automatiquement à des types de tâches spécifiques. Connectez des tâches similaires ou ajoutez des jalons.

Outils de collaboration

L'exécution efficace des forfaits annuels nécessite la capacité de communiquer facilement en temps réel. ClickUp offre de multiples façons de le faire en contexte. Pour commencer, vous pouvez avoir des discussions sous forme de commentaires imbriqués dans chaque tâche.

Pour des discussions plus dynamiques et en temps réel, essayez ClickUp Discuter . Organisez des discussions autour des canaux de projets spécifiques. Connectez des tâches à vos discussions et facilitez la navigation de vos collègues. Lancez des appels en un clic depuis ClickUp ; créez automatiquement des résumés et des éléments d'action.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-439-1400x789.png ClickUp Discuter /$$$img/

appels en un clic au sein de ClickUp Chat

Outils de suivi des objectifs

La façon la plus simple d'atteindre vos objectifs est de les garder visibles et accessibles à tout moment. Objectifs ClickUp est un puissant outil de application de suivi des objectifs qui permet tout cela et bien plus encore.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-440.png Objectifs ClickUp /$$img/

objectifs de ClickUp pour le suivi de la progression en temps réel_

Définissez des cibles claires pour suivre vos progrès. Il peut s'agir de tâches (comme les tâches d'un sprint ou d'une campagne), de nombres (comme le nombre d'articles à écrire), de cibles monétaires (comme les revenus en dollars) ou de vraies/fausses cibles (comme le fait de savoir si un évènement est réservé ou non).

Gérez tous vos objectifs en un seul endroit, organisez-les dans des dossiers et visualisez la progression collective.

5. Mise en œuvre des forfaits annuels

Jusqu'à présent, nous avons parlé de forfaits. Il est temps d'aller plus loin et de parler de la mise en œuvre.

Intégrer les équipes

Pour commencer, réunissez tous les membres de votre équipe sur la plateforme de gestion de projet.

Formez-les à son utilisation efficace avec des procédures opérationnelles standardisées pour :

La mise à jour du statut des tâches

L'estimation de la durée des travaux

Le suivi du temps

L'utilisation de checklists pour le contrôle de la qualité

Remplir les champs personnalisés, le cas échéant

Consolider les données

Pour poursuivre le contexte de l'année ou des années précédentes, il est important de consolider certaines données. À faire :

Intégrer les outils pertinents comme la gestion de la relation client (CRM), les outils commerciaux, etc.

Rédiger des procédures opératoires normalisées (SOP) surDocuments ClickUp et les partager en toute sécurité avec les parties prenantes concernées

Incorporez des documents externes, comme des feuilles de calcul, ou fournissez des liens vers des documents importants

Revoir les outils de gestion des performances

Créez un moyen simple et exploitable de suivre les performances tout au long de l'année. Tableaux de bord ClickUp vous permettent de visualiser des données sur plusieurs Fronts.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-441.png Tableaux de bord ClickUp /$$img/

rapports personnalisables avec les tableaux de bord ClickUp_

Visualisez instantanément toutes les données liées aux projets au sein de ClickUp, telles que les tâches, les charges de travail, les feuilles de temps, les heures facturables et la productivité individuelle. Intégrez des dizaines d'applications tierces pour créer des tableaux de bord consolidés, tels que des rapports de vente, des visualisations CRM, des performances de campagnes marketing, etc. Chaque utilisateur individuel peut configurer des tableaux de bord personnels pour mesurer également ses propres performances.

Enfin, et surtout, utilisez ces données pour adapter votre forfait en cours d'année. Réalignez les budgets, réaffecter les ressources ou ajuster les activités pour rester sur la bonne voie et atteindre vos objectifs. Pour un démarrage plus rapide, utilisez la fonction les modèles de forfaits opérationnels pour structurer votre mise en œuvre.

Un bon forfait annuel est constitué d'un certain nombre de pièces mobiles. Il peut être difficile à manœuvrer sans l'assistance adéquate.

Défis de la planification annuelle

Voici les défis les plus courants les plus courants en matière de gestion de projet que vous pourriez rencontrer dans votre forfait annuel et les moyens de les surmonter.

Les prévisions inexactes : Parfois, les équipes surestiment ce qu'elles peuvent réaliser en un an. Elles prévoient donc tout, y compris les budgets, les ressources et les activités, de manière imprécise.

Pour éviter cela, établissez vos prévisions sur la base des données existantes. Soyez raisonnable dans vos projets et péchez par excès de prudence.

L'alignement : Chaque individu, équipe et département doit aligner ses objectifs sur ceux de l'organisation. Plus important encore, ils doivent également être au service du forfait global de l'entreprise. Lorsque ce n'est pas le cas, cela devient un énorme défi.

Le moyen le plus simple d'y remédier est d'utiliser des méthodes de planification telles que les objectifs et les résultats clés (OKR) ou le tableau de bord prospectif. Cela permet de maintenir les objectifs et les activités de chacun alignés sur le même objectif.

Contraintes budgétaires : Il est extrêmement rare que chaque équipe obtienne les budgets qu'elle demande. Cela signifie que les équipes doivent atteindre leurs objectifs avec les budgets dont elles disposent.

Pour faire cela, effectuez des simulations. Envisagez différentes combinaisons d'allocations budgétaires avant de choisir la meilleure.

Gestion du temps : Ne nous voilons pas la face. Le forfait prend du temps. Alors que vous êtes déjà surchargé par le travail quotidien, le fait de consacrer du temps à la planification de l'avenir peut s'avérer une tâche ardue.

Surmontez ce défi en prévoyant des périodes d'imprévus dans le cadre du forfait. Veillez à laisser quelques semaines gratuites en décembre dans votre forfait annuel pour la planification de l'entreprise de l'année suivante.

Les chefs d'entreprise peuvent jouer un rôle clé en aidant les équipes à relever ces défis.

Le rôle du leadership dans la planification annuelle

Un bon dirigeant comprend que les équipes sont plus proches de la réalité et ont une connaissance plus concrète des affaires de l'entreprise.

Ainsi, au lieu d'être un instructeur ou un forfait, le dirigeant joue le rôle de pilote et de facilitateur de la planification annuelle.

Poser des questions : Le dirigeant facilite l'examen de l'année écoulée en posant des questions pertinentes

: Le dirigeant facilite l'examen de l'année écoulée en posant des questions pertinentes Proposer des idées : Il apporte son expérience pour proposer des suggestions et des idées

: Il apporte son expérience pour proposer des suggestions et des idées Résoudre les conflits : Il aide les équipes à parvenir à un consensus sur les sujets de désaccord

: Il aide les équipes à parvenir à un consensus sur les sujets de désaccord Supervision : ils observent le processus de planification afin d'identifier tout problème éventuel : Ils observent le processus de planification afin d'identifier les éventuelles lacunes et de les porter à l'attention de l'équipe

Planifiez votre réussite avec ClickUp

Que vous soyez à la tête d'un régiment militaire ou d'une équipe de stagiaires en marketing, un bon forfait est la base d'une bonne performance. Il permet à chacun de savoir ce qui doit être Terminé, pourquoi, comment, quand, par qui et selon quelles normes. Il fait avancer l'entreprise.

C'est pourquoi le forfait organisationnel est un élément essentiel du rôle de tout chef d'entreprise. C'est un moyen pour vous de fixer des paramètres et de guider l'équipe.

Cependant, l'une des plus grandes erreurs que vous puissiez commettre est de considérer le forfait annuel comme une activité ponctuelle. Bien que le forfait stratégique soit généralement créé en début d'année, vous devez superviser sa mise en œuvre tout au long de la période de douze mois.

Pour faire cela, vous avez besoin d'une plateforme de planification et de gestion de projet robuste comme ClickUp. Avec de puissantes fonctionnalités de gestion des tâches, de documentation, d'analyse, d'IA et des modèles faciles à utiliser, ClickUp offre tout ce dont vous avez besoin pour mettre en œuvre vos plans annuels. Essayez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui .