Les 13 meilleures incitations non monétaires pour stimuler l'engagement des salariés

🌎 Fact Check: Les employés bien reconnus sont 45% moins susceptibles de quitter une organisation deux ans après l'avoir rejointe. Par ailleurs, des études récentes ont montré que seuls 31 % des employés se sentaient réellement engagés dans leur entreprise.

La façon dont les entreprises abordent la motivation a évolué. Les récompenses financières traditionnelles ne suffisent plus à inspirer et à retenir les meilleurs talents. Au lieu de cela, les incitations non monétaires occupent l'étape principale, offrant aux employés quelque chose de bien plus précieux : le sentiment d'avoir un but, la reconnaissance et l'épanouissement.

Nous allons discuter de stratégies efficaces, de bonnes pratiques et d'exemples concrets qui montrent comment les incitations non monétaires peuvent transformer votre organisation.

Mais tout d'abord, il convient de comprendre les subtilités des incitations non monétaires.

Comprendre les incitations non monétaires

Lorsqu'il s'agit de motiver les employés, l'argent n'est pas la seule solution. Les incitations non monétaires sont axées sur la reconnaissance des contributions, la promotion de la croissance et l'établissement de connexions qui durent plus longtemps qu'un chèque de paie.

Ces stratégies s'appuient sur la motivation intrinsèque, créant un sentiment de valeur et d'alignement sur les objectifs de l'entreprise. Contrairement aux incitations monétaires qui offrent une gratification à court terme, les incitations non monétaires laissent souvent une impression plus profonde et plus durable.

Différence entre les incitations monétaires et non monétaires

La différence entre les incitants monétaires et les incitants non monétaires est la suivante : Aspect Incitants monétaires Incitants non monétaires **Incitants non monétaires Les incitations monétaires sont des récompenses financières directes telles que les primes ou les augmentations de salaire Le but est d'obtenir un gain financier immédiat et une motivation et un engagement à long terme Mon travail est une source de motivation et d'engagement à long terme Les avantages non financiers sont des éléments de la motivation et de l'engagement à long terme

incitations monétaires et non monétaires

Les incitations non monétaires, telles que des horaires de travail flexibles ou des opportunités de développement professionnel, montrent aux employés que leurs contributions vont au-delà des résultats mesurables. Associées à des incitations monétaires, elles créent une culture dans laquelle les personnes se sentent réellement appréciées.

Voyons pourquoi ces stratégies ont un impact aussi puissant.

Avantages des incitations non monétaires

Qu'est-ce qui pousse vraiment votre équipe à se surpasser ? Souvent, ce n'est pas seulement le salaire. Les incitations non monétaires donnent la priorité à la connexion, à la reconnaissance et à la croissance - des éléments clés qui inspirent un engagement durable.

Voici pourquoi elles sont importantes :

Préparez votre personnel pour l'avenir : En investissant dans le développement professionnel, vous préparez vos employés à relever les défis à venir, ce qui renforce les bases de votre organisation

: En investissant dans le développement professionnel, vous préparez vos employés à relever les défis à venir, ce qui renforce les bases de votre organisation Les employés restent engagés à long terme : La reconnaissance, par le biais du mentorat ou d'un travail flexible, aide les employés à se sentir connectés à leur rôle et à votre vision, ce qui favorise un engagement constant

: La reconnaissance, par le biais du mentorat ou d'un travail flexible, aide les employés à se sentir connectés à leur rôle et à votre vision, ce qui favorise un engagement constant Stimule le moral de l'équipe : La célébration des réussites stimule les individus et motive l'ensemble de l'équipe, qu'il s'agisse d'un coup de chapeau lors d'une réunion ou d'un jeton de remerciement

: La célébration des réussites stimule les individus et motive l'ensemble de l'équipe, qu'il s'agisse d'un coup de chapeau lors d'une réunion ou d'un jeton de remerciement Favorise la satisfaction au travail : Les incitations non monétaires telles que le développement professionnel ou les récompenses expérientielles donnent une raison d'être, ce qui permet aux employés de sentir que leur travail est vraiment important

Les primes :

10 facteurs influençant la productivité au travail

Renforce la loyauté : Les programmes de bien-être et les initiatives de développement de carrière montrent aux employés qu'ils sont valorisés, ce qui les encourage à rester dévoués à l'organisation

: Les programmes de bien-être et les initiatives de développement de carrière montrent aux employés qu'ils sont valorisés, ce qui les encourage à rester dévoués à l'organisation Assistance à l'équilibre entre le travail et la vie privée : Des horaires flexibles ou du temps pour des projets personnels respectent le temps des employés, ce qui stimule la productivité et le bonheur général

: Des horaires flexibles ou du temps pour des projets personnels respectent le temps des employés, ce qui stimule la productivité et le bonheur général Attire et retient les talents : Les programmes de reconnaissance et les opportunités de croissance créent un lieu de travail désirable qui maintient l'engagement des meilleurs talents tout en attirant de nouvelles perspectives

: Les programmes de reconnaissance et les opportunités de croissance créent un lieu de travail désirable qui maintient l'engagement des meilleurs talents tout en attirant de nouvelles perspectives Un impact sans coûts élevés : Des gestes simples tels que des encouragements ou des ateliers de développement des compétences laissent une impression durable sans nécessiter un budget important

Les incitations non monétaires transforment les lieux de travail en communautés. Elles permettent aux employés de se sentir valorisés, et pas seulement payés. La prochaine fois que vous penserez aux récompenses, posez-vous la question suivante : qu'est-ce qui laissera une impression ?

Voici ce que suggère l'assistant IA de ClickUp, ClickUp Brain

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-493.png Les suggestions de ClickUp Brain sur les incitations non monétaires pour stimuler l'engagement des employés /$img/

Les meilleures incitations non monétaires pour les employés

Les incitations non monétaires visent à créer un environnement dans lequel les employés se sentent valorisés, reconnus et inspirés. Ces stratégies s'adressent à des motivations intrinsèques telles que la croissance, la connexion et l'épanouissement personnel, en créant un climat de confiance et de confiance culture d'entreprise inclusive et prospère .

1. Travail flexible et horaires flexibles📅

Donner aux salariés les moyens de gérer leur emploi du temps améliore la productivité et réduit le stress. La flexibilité témoigne de la confiance dans la capacité des employés à faire face à leurs responsabilités d'une manière qui corresponde à leurs besoins personnels et professionnels.

Idées et exemples

Introduire des options de travail télétravail ou des horaires flexibles pour s'adapter aux différents styles de travail

Utiliser l'outil Affichez le Calendrier ClickUp pour aligner les disponibilités de l'équipe tout en permettant la flexibilité

Mettre en place des "vendredis flexibles" ou des journées de travail plus courtes pour promouvoir l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-351.png Visualisez votre emploi du temps en temps réel en utilisant l'affichage du Calendrier de ClickUp /$$img/

Visualisez votre emploi du temps en temps réel à l'aide de la vue Calendrier de ClickUp

2. Reconnaissance publique et reconnaissance des employés🥇 Reconnaître les contributions de votre équipe au travail transforme les réalisations en moments de fête qui inspirent tout le monde. La reconnaissance montre aux employés que leurs efforts sont importants et donne le ton à une culture de l'appréciation.

Idées et exemples

Utiliser Commentaires assignés par ClickUp pour reconnaître instantanément un travail de qualité directement dans les tâches, afin que les félicitations soient immédiates et visibles pour l'équipe

Soulignez les jalons au cours des réunions d'équipe ou présentez les fonctionnalités des employés dans les bulletins d'information de l'entreprise

Créez un programme de nomination par les pairs pour encourager les collègues à célébrer les contributions de chacun

3. Développement des compétences et de la carrière opportunities👨‍💻

Fournir aux employés les outils nécessaires à leur développement professionnel démontre que l'organisation accorde de l'importance à leur avenir. Ces opportunités maintiennent le dynamisme des rôles et alignent les aspirations individuelles sur la réussite de l'organisation.

Idées et exemples

Offrir l'accès à des certifications, à des ateliers spécifiques à un rôle ou à des cours en ligne adaptés aux objectifs professionnels

Créez un hub d'apprentissage centralisé en utilisant les éléments suivants ClickUp Documents pour héberger les ressources de formation et les bonnes pratiques

Lancer des programmes de mentorat pour connecter les membres juniors de l'équipe avec des collègues expérimentés afin de les guider et de développer leurs compétences

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-442.png Créer un hub de connaissances centralisé avec ClickUp Documents /$$img/

Créer un hub de connaissances centralisé avec ClickUp Documents

4. Récompenses expérientielles🔎

Les récompenses expérientielles laissent une impression durable en créant des moments mémorables. Ces récompenses se démarquent parce qu'elles sont adaptées aux préférences et aux intérêts des employés.

Idées et exemples

Récompensez les employés les plus performants en leur offrant des billets pour des évènements, tels que des concerts ou des conférences sectorielles

Prévoir des activités de renforcement de l'équipe telles que des salles d'évasion, des aventures en plein air ou des retraites de bien-être

Organiser des "journées d'expérience" parrainées par l'entreprise, au cours desquelles les employés participent à des activités uniques

5. Congés payés supplémentaires⌚

Offrir des congés supplémentaires permet aux employés de se ressourcer et de donner la priorité à leur bien-être. Ce simple geste démontre que l'organisation valorise leur temps et leurs efforts.

Idées et exemples

Offrir des jours de congés supplémentaires aux employés qui atteignent des objectifs ou des jalons spécifiques

Offrir des journées consacrées à la santé mentale dans le cadre d'une initiative plus large en faveur du bien-être

Accorder aux employés un congé pour leur anniversaire ou ajouter des jours fériés flottants pour leur usage personnel

6. Récompenses et cadeaux tangibles🎁

Les récompenses tangibles et bien pensées servent de rappels durables de la reconnaissance. Ces jetons physiques permettent aux employés de se sentir valorisés et appréciés.

Idées et exemples

Offrez des cadeaux personnalisés, tels que des Box, des gadgets technologiques ou des objets promotionnels de l'entreprise

Célébrez les anniversaires de travail avec des éléments uniques qui reflètent les contributions des employés

Récompenser les réalisations avec des cartes-cadeaux ou des packages de bien-être adaptés aux préférences individuelles

7. L'autonomisation par le rôle enhancements👩‍🏫

Offrir aux travailleurs la possibilité de relever de nouveaux défis ou d'assumer des rôles de direction rend leur travail dynamique et utile. L'amélioration des rôles renforce la confiance en soi et encourage la croissance.

Idées et exemples

Confiez à des employés à fort potentiel la direction d'initiatives stratégiques ou de projets d'équipe

Confiez-leur clairement la propriété du suivi du projet et des performances de l'équipe

Faire tourner les employés dans des rôles interfonctionnels afin d'élargir leurs compétences et leurs perspectives

8. Créer des environnements de travail gamifiés😎 La gamification rend le travail plus engageant en introduisant le plaisir et la compétition amicale. En récompensant la progression, les environnements gamifiés transforment les tâches routinières en défis passionnants.

Idées et exemples

Achevez les tableaux de bord de l'équipe pour suivre l'achevé d'une tâche ou les jalons d'un projet

Offrez des incitations non monétaires, comme des congés supplémentaires ou des billets pour des évènements, aux personnes les plus performantes

Organisez des défis d'équipe qui récompensent la collaboration et les contributions individuelles

9. Opportunités de bénévolat et de responsabilité sociale🌸

Fournir aux employés des occasions de donner en retour par le biais du bénévolat ou d'initiatives de responsabilité sociale de l'entreprise les aide à se connecter à un objectif plus grand.

Idées et exemples

Organiser des journées de bénévolat au cours desquelles les employés peuvent contribuer à des projets communautaires locaux

Créer des programmes de jumelage de dons parrainés par l'entreprise pour des causes qui tiennent à cœur aux employés

Établir des partenariats avec des organisations à but non lucratif pour offrir des possibilités de bénévolat axé sur les compétences

10. Programmes et initiatives de bien-être💪

Donner la priorité à la santé des employés par le biais de programmes de bien-être favorise le bien-être physique et mental, améliorant ainsi les performances globales.

Idées et exemples

Proposer des cours de yoga ou de fitness au bureau ou virtuellement

Donner accès à des ressources de santé mentale telles que des sessions de thérapie ou des applications de pleine conscience

Organiser des défis de bien-être axés sur l'exercice, l'hydratation ou l'alimentation saine

👀Le saviez-vous? En 1879, la société Pullman a créé l'un des plus grands réseaux de transport en commun au monde premiers programmes de bien-être pour les employés en créant une association sportive pour ses employés

11. Projet personnel time👨‍🔬

Permettre aux employés de consacrer du temps à des projets personnels ou de passion favorise la créativité et l'innovation tout en développant un sentiment de propriété.

Idées et exemples

Mettre en place des "heures d'innovation" où les employés peuvent explorer des idées en dehors de leurs responsabilités habituelles

Organiser et suivre la progression de ces projets passionnels

Organiser des expositions internes pour permettre aux employés de présenter les projets achevés

12. Création de liens entre les équipes et expériences culturelles🙌

Faire participer les employés à des activités partagées renforce les relations et crée un sentiment d'appartenance. Ces expériences encouragent la collaboration et aident les employés à se connecter à un niveau plus profond, au-delà des tâches quotidiennes.

Idées et exemples

Organiser des repas-partage culturels ou des évènements à thème pour célébrer la diversité et encourager l'inclusion

Prévoir des retraites hors site axées sur des exercices de renforcement de l'esprit d'équipe et des défis de collaboration

Organisez des soirées trivia, des chasses au trésor ou des jeux interactifs pour favoriser la camaraderie dans un paramètre détendu

13. Reconnaissance par des prix internes🏆

La mise en place d'un programme de récompenses internes formalise la reconnaissance tout en encourageant une compétition amicale. Ces prix soulignent les performances exemplaires et incitent les autres à viser plus haut.

Idées et exemples

Créez des prix annuels tels que le "Penseur le plus innovant" ou le "Joueur d'équipe de l'année"

Faites appel à la contribution des employés pour déterminer les catégories de prix et les lauréats, afin de garantir l'inclusivité

Associez les prix à des récompenses expérientielles, comme un dîner avec les dirigeants ou des opportunités exclusives

Les incitations non monétaires vont au-delà des simples avantages, en façonnant une culture d'entreprise qui donne la priorité à la croissance, aux connexions significatives et à la reconnaissance authentique. Dans la prochaine section, nous verrons comment mettre en œuvre ces idées de manière efficace, en les transformant de concepts en étapes réalisables.

Mise en œuvre d'incitations non monétaires sur le lieu de travail

Pour mettre en place un programme d'incitation non monétaire efficace, il faut aligner les stratégies sur les besoins des employés et les objectifs de l'organisation, tout en tirant parti d'outils permettant de rationaliser l'exécution.

Voici un guide étape par étape pour garantir la réussite -

Étape 1 : Comprendre les préférences des employés

La réussite d'un programme commence par la connaissance des valeurs de vos employés.

Recueillez des informations par le biais de sondages, de sessions de retour d'information ou de discussions d'équipe Formulaires ClickUp Identifier les facteurs de motivation tels que la flexibilité, la reconnaissance, l'évolution de carrière ou les initiatives de bien-être

Utiliser les données collectées pour adapter les récompenses aux divers besoins des employés

Étape 2 : Fixer des objectifs mesurables🎯

Des objectifs clairement définis permettent à votre programme de rester ciblé et d'avoir un impact.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-186.png Suivez vos objectifs de manière efficace avec ClickUp /$$img/

Suivez vos objectifs de manière efficace avec ClickUp

Définissez des objectifs tels que l'amélioration de l'engagement des employés, la réduction du taux de rotation du personnel ou l'augmentation de la productivité

Suivez la progression avec Objectifs ClickUp les objectifs de ClickUp, qui permettent d'aligner votre programme sur les priorités de l'organisation et les réalisations individuelles

Étape 3 : Aligner les récompenses sur les valeurs de l'organisation

Votre programme d'incitation doit refléter les valeurs fondamentales de votre organisation tout en inspirant les employés.

Concevez des récompenses qui correspondent à la culture de votre entreprise - par exemple, les organisations axées sur le service peuvent mettre l'accent sur la reconnaissance, tandis que les entreprises innovantes peuvent donner la priorité aux récompenses expérientielles

Utiliser Jalons ClickUp pour connecter les incitations directement aux réalisations clés et garantir l'alignement sur les objectifs à long terme

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-322.png Suivre les jalons du projet avec ClickUp /$$img/

Suivre les jalons d'un projet avec ClickUp

Étape 4 : Communiquer clairement📜

La transparence et la clarté sont essentielles pour susciter la confiance et la participation à votre programme.

Centralisez les détails du programme tels que l'éligibilité, les critères et les récompenses disponibles à l'aide de ClickUp Docs, en rendant les informations accessibles à tous

Partagez les informations sur les performances et les réalisations à l'aide de la page d'accueil ClickUp Docs Modèle de rapport de performance ClickUp Liez la progression des employés et les examens trimestriels aux mesures d'incitation grâce au modèle de rapport de performance ClickUp /%href/95 Modèle de rapport trimestriel d'évaluation des performances ClickUp ### Étape 5 : Contrôler et affiner en permanence



Le contrôle continu permet de s'assurer que votre programme reste efficace et adaptable.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-395.png Affichez une vue claire de votre progression à l'aide des tableaux de bord ClickUp /$$img/

Affichez clairement votre progression à l'aide des tableaux de bord ClickUp

Visualisez la participation et les résultats en temps réel en utilisant Tableaux de bord ClickUp Effet de levier ClickUp Vue de la charge de travail pour maintenir un équilibre entre l'engagement des employés et la charge de travail, en évitant l'épuisement professionnel

Recueillir régulièrement les commentaires des employés afin d'ajuster et d'améliorer le programme

Étape 6 : Automatisation de la reconnaissance et des récompenses

L'automatisation simplifie la gestion de votre programme d'encouragement, en assurant la cohérence et en réduisant les frais administratifs.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ClickUp-Automations-11.png Éliminez les tâches manuelles répétitives grâce aux Automatisations ClickUp /$$img/

Éliminez les tâches manuelles répétitives avec ClickUp Automatisations

Tirer parti de l'effet de levier Tâches ClickUp pour gérer les accusés de réception et ClickUp Automatisations pour rationaliser la création de mentions d'honneur pour les jalons atteints, garantissant ainsi une reconnaissance cohérente et efficace

Suivez les contributions et les efforts soutenus grâce à Suivi du temps ClickUp le suivi du temps de travail, récompensant les employés pour leur dévouement

En suivant ces étapes et en utilisant ClickUp Ressources Humaines vous pouvez créer un programme d'incitation non monétaire qui motive les employés et s'aligne sur les objets de votre entreprise en vue d'une réussite à long terme.

Exemples d'incitations non monétaires réussies sur le lieu de travail

L'activité de l'entreprise consiste à améliorer l'état du monde

Marc Benioff, PDG de Salesforce

Les grandes idées ne tombent pas du ciel : elles sont inspirées par des cultures où les employés se sentent valorisés et responsabilisés. Certaines des entreprises les plus innovantes au monde sont passées maîtres dans l'art des incitations non monétaires, prouvant que la reconnaissance, la flexibilité et l'objectif peuvent être à l'origine d'une motivation inégalée.

Voyons comment elles ont transformé des idées créatives en réussites sur le lieu de travail.

Clé à retenir: Donner aux employés la liberté d'explorer leurs idées favorise la créativité et aboutit à des résultats qui profitent à la fois aux individus et à l'organisation.

Starbucks : Investir dans la formation des employés

Starbucks assiste les aspirations de ses employés avec la Le Starbucks College Achievement Plan (plan de réussite au collège) starbucks College Achievement Plan, qui offre aux partenaires américains éligibles une couverture de 100% des frais de scolarité pour l'obtention d'une licence dans le cadre du programme en ligne de l'Université d'État de l'Arizona. Cet avantage aide non seulement les employés à atteindre leurs objectifs éducatifs, mais favorise également la loyauté et l'engagement à long terme au sein de l'entreprise.

Clef à retenir: Investir dans l'éducation des employés démontre une validation de leur développement, créant ainsi une main-d'œuvre plus qualifiée et plus dévouée.

HubSpot : La flexibilité au service d'un PTO illimité

HubSpot's des congés payés illimités (PTO) reflète sa validation de l'autonomie et du bien-être des employés. Les employés ont la liberté de prendre des congés en fonction de leurs besoins, ce qui leur permet de donner la priorité à leurs besoins personnels sans compromettre leur productivité. Cette approche favorise la confiance, réduit l'épuisement professionnel et assiste à un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

**Cette approche favorise la confiance, réduit l'épuisement professionnel et favorise un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée. *Cette approche favorise la confiance, réduit l'épuisement professionnel et favorise un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

Salesforce : Encourager le bénévolat avec des congés payés Salesforce intègre la philanthropie dans sa culture avec son modèle "1-1-1", qui consacre 1 % du temps, des capitaux et des produits de l'entreprise à des initiatives communautaires. Les employés reçoivent sept jours de congés payés pour bénévolat (VTO) par an, ce qui leur permet d'apporter leur assistance aux causes qui les passionnent. Cette politique encourage non seulement l'impact social, mais renforce également l'engagement des employés en alignant les valeurs personnelles sur les objectifs de l'entreprise.

Principaux enseignements: Offrir du temps structuré pour le bénévolat aide les employés à trouver un but dans leur travail tout en favorisant une connexion forte avec la mission de l'entreprise.

Patagonia : Assistance à l'activisme environnemental

Patagonia offre à ses employés 18 heures de congés payés par an pour participer à des actions militantes et prend même en charge la caution des personnes arrêtées lors de manifestations pacifiques. La politique de l'entreprise en matière d'environnement stage environnemental rémunéré permet également au personnel de contribuer à des organisations axées sur l'environnement pendant une période pouvant aller jusqu'à six semaines.

Clé à retenir: Les mesures incitatives liées à des valeurs partagées renforcent l'engagement des employés et permettent d'aligner les objectifs personnels sur ceux de l'entreprise

Ces entreprises démontrent que les meilleures incitations non monétaires sont celles qui résonnent avec les valeurs, les passions et les aspirations des employés. Inspirez-vous de leur page pour concevoir des programmes qui inspirent et engagent votre personnel.

L'avenir de la motivation des employés

Les récompenses non monétaires créent des lieux de travail où les employés s'épanouissent, en favorisant la motivation et le sentiment de valeur. Ces stratégies vont au-delà de la compensation financière, en donnant la priorité à la reconnaissance significative, au développement personnel et à la connexion.

En adoptant des modalités de travail flexibles, des opportunités de développement de carrière et une reconnaissance réfléchie, vous introduisez une excellente incitation non monétaire qui renforce l'engagement et forme une main-d'œuvre prête à relever les défis à venir. Dotées des bons outils, ces initiatives peuvent avoir un impact durable sur votre organisation.

Passez à l'étape suivante pour une main-d'œuvre motivée.