Types de reconnaissance des employés au travail (+ exemples)

Tout le monde veut se sentir considéré. Dans un environnement de travail souvent stressant et rapide, reconnaître les efforts des employés peut s'avérer vital pour maintenir leur motivation.

Que vous soyez responsable des ressources humaines ou chef d'entreprise, la reconnaissance des employés est l'un de vos atouts les plus précieux pour aider votre personnel à se sentir important. Ils s'attendent à ce que vous reconnaissiez leur travail et leurs contributions, et ils le méritent aussi.

Heureusement, les options ne manquent pas pour exprimer votre reconnaissance.

Dans cet article de blog, nous aborderons les différentes méthodes de reconnaissance des employés pour leurs contributions et nous présenterons des stratégies concrètes pour aborder la reconnaissance des employés de la manière la plus efficace possible.

Nous verrons également comment ClickUp peut jouer un rôle important en tant qu'outil de reconnaissance des employés logiciel d'engagement des employés .

Mais tout d'abord, commençons par les bases.

Qu'est-ce que la reconnaissance des employés ?

La reconnaissance des employés consiste à reconnaître et à apprécier leurs efforts de travail. Elle peut prendre la forme de primes en espèces, de chèques-cadeaux, d'avantages offerts par l'entreprise, ou même.. messages d'appréciation des employés les messages d'appréciation des employés peuvent prendre la forme d'encouragements verbaux, de notes de remerciement et d'éloges publics.

Bien que beaucoup aient tendance à associer la reconnaissance des employés aux figures d'autorité, la reconnaissance entre pairs est tout aussi importante. Cette méthode inclusive garantit que tous les employés se sentent valorisés, quelle que soit la hiérarchie de l'organisation.

Pourquoi la reconnaissance des employés est-elle importante ?

De nombreuses études ont démontré que même une simple reconnaissance d'un travail bien fait remontait le moral des troupes et a eu un impact positif sur l'engagement des employés.

La reconnaissance contribue également à renforcer leur sentiment d'appartenance à l'équipe et à l'entreprise dans son ensemble, ce qui les incite à rester. Un programme de reconnaissance des employés bien structuré peut vous aider à vous distinguer en tant qu'employeur de premier plan, ce qui vous permettra d'attirer les meilleurs talents.

Lire la suite : 12 Meilleur logiciel de reconnaissance des employés pour 2024

Types de reconnaissance des employés

Les personnes réagissent différemment aux différents types de reconnaissance, c'est pourquoi le système de reconnaissance de votre entreprise.. programmes de récompenses pour les employés doivent comporter de multiples façons de montrer que leur contribution est valorisée. Parlons des différents types de reconnaissance qui peuvent contribuer à stimuler le moral et la productivité de votre équipe.

1. Félicitations verbales

Il s'agit de dire verbalement à un employé qu'il a fait du bon travail ou d'annoncer sa réalisation à haute voix devant toute l'équipe. C'est un excellent moyen de remonter rapidement le moral des employés et il est plus efficace immédiatement après l'accomplissement.

Par exemple, vous pouvez dire : "Très bon travail pour la présentation d'aujourd'hui ! Vos idées étaient justes" Ou encore : "_Je tiens à féliciter [nom de l'employé] pour son excellent travail sur le récent projet. Ils ont vraiment été à la hauteur !"

2. Éloge écrit

Les mots d'appréciation écrits durent plus longtemps que les compliments verbaux et peuvent être davantage valorisés par l'employé. Ils peuvent même revenir à l'éloge écrit plus tard pour se sentir mieux lorsque les choses ne vont pas bien au travail.

Par conséquent, écrire un e-mail personnel ou même une note manuscrite peut être très utile. Par exemple, vous pouvez dire : "Merci pour votre travail exceptionnel sur la proposition du client. Ton souci du détail était impressionnant"

💡Pro Tip: Soulignez les contributions de vos employés à un projet réussi dans le bulletin d'information interne de l'entreprise.

3. Reconnaissance au quotidien

Cette approche fait référence à une culture continue d'appréciation des contributions des membres de l'équipe.

Qu'il s'agisse d'aider quelqu'un pour une présentation, de répondre à une question délicate d'un client ou de faire un effort supplémentaire avant un projet exigeant, ces efforts méritent d'être vus et valorisés. En tant que leader, vous devez donner l'exemple de cette culture en faisant l'éloge de chaque acte qui en appelle un.

4. Reconnaissance informelle

La reconnaissance informelle fait référence à des gestes de reconnaissance spontanés et est affichée comme étant plus personnelle et authentique.

Il peut s'agir d'un pouce levé ou d'un sourire d'appréciation, d'un "merci" rapide au cours d'une discussion de couloir, ou même de récompenses ponctuelles telles que des cartes-cadeaux idées de cadeaux d'entreprise pour s'inspirer.

5. Reconnaissance privée

La reconnaissance privée comprend généralement des réunions en tête-à-tête avec l'employé pour souligner les efforts qu'il a déployés.

Cette approche convient mieux aux employés qui se sentent timides en public et les aide à se sentir plus valorisés lorsque vous parlez de leurs réalisations et approches spécifiques. Vous pouvez soit avoir une réunion programmée, soit prendre rapidement l'employé à part pour apprécier ce qu'il a fait.

6. Reconnaissance publique

Reconnaissez publiquement la réussite de l'employé en l'annonçant à l'équipe, soit en personne, soit par e-mail, soit par l'intermédiaire d'un outil de communication de l'entreprise. C'est un excellent moyen de célébrer l'employé et de montrer que son bon travail n'est pas passé inaperçu.

Par exemple, vous pouvez envoyer un e-mail à l'ensemble de l'entreprise pour saluer la réussite de l'employé. Cela motivera le reste de l'équipe à poursuivre ses efforts.

7. Reconnaissance de pair à pair

Ce type de reconnaissance est le fait de tous les membres de l'équipe, quelle que soit leur fonction. Lorsque quelqu'un complimente verbalement un travail bien fait, cela crée une atmosphère de bonne volonté et d'appréciation mutuelle.

La reconnaissance entre pairs est également un bon moyen de reconnaître les activités en dehors du travail, comme remplacer un employé en cas d'urgence ou aider quelqu'un à surmonter un problème personnel.

Pour faciliter la reconnaissance entre pairs, vous pouvez créer un tableau d'affichage avec des notes Post-it ou mettre en place un paramètre sur l'intranet de l'entreprise dédié à la reconnaissance. Donner des exemples de retour d'information par les pairs à suivre par votre équipe.

💡Pro Tip : ClickUp's Printable Free Kudos Card Template (Modèle de carte de remerciement gratuit et imprimable) vous permet de créer un "mur de félicitations" numérique pour votre équipe. Il s'agit d'une approche simple, personnalisée et élégante pour reconnaître les réalisations individuelles, féliciter les équipes pour les réussites des projets ou même promouvoir la collaboration entre les services.

8. Reconnaissance de leader à employé

La reconnaissance des efforts des équipes et des leaders de première ligne par le biais d'une reconnaissance publique est cruciale pour construire une forte culture de la reconnaissance.

Cela permet à chaque collaborateur de sentir que ses efforts sont spéciaux et significatifs. Il peut s'agir d'un remerciement personnel ou d'une communication de groupe dans laquelle chacun est mentionné et apprécié par son nom.

9. Reconnaissance entre employés et dirigeants

Il s'agit d'un formulaire de reconnaissance des employés souvent sous-estimé, mais important. Les managers méritent eux aussi d'être reconnus et c'est un excellent moyen d'indiquer que le style managérial de votre entreprise fonctionne.

Les employés peuvent nommer leurs managers pour des récompenses de type "Leader du mois" ou les remercier nommément, tout comme ils le feraient pour leurs pairs. Ils peuvent partager leurs réflexions sur outils d'évaluation des employés et rédigez des notes de remerciement aux responsables pour leur assistance et leurs conseils.

10. Reconnaissance d'une équipe ou d'un projet

Célébrez la réussite de l'équipe en reconnaissant son travail sur un projet spécifique ou ses réalisations tout au long du trimestre ou de l'année.

Vous pouvez choisir de reconnaître la meilleure équipe lors d'une cérémonie annuelle de remise de prix ou de féliciter publiquement les employés qui ont contribué à la réussite d'un projet (comme le lancement d'un produit ou un engagement inattendu auprès de la presse).

La reconnaissance doit être quelque chose que tout le monde appréciera, comme un prix en espèces ou une retraite d'équipe.

💡Pro Tip : Utilisez modèles d'évaluation des performances pour évaluer correctement votre équipe afin qu'aucune réalisation, petite ou grande, ne passe à travers les mailles du filet.

11. Reconnaissance structurée

Il s'agit de programmes de reconnaissance formels et délibérés, probablement gérés par l'entreprise et ses dirigeants. Dans l'ensemble, les travailleurs attachent beaucoup de valeur à ce type de reconnaissance formelle, étant donné qu'elle valide officiellement leur travail acharné.

Parmi les exemples, citons le prix de l'employé du mois ou de l'année, un système de primes échelonnées pour les employés qui dépassent leurs cibles mensuelles, ou des possibilités de promotion accélérée après avoir fait preuve de performances exceptionnelles.

12. Reconnaissance non structurée

Contrairement à la reconnaissance traditionnelle, programmée, la reconnaissance non structurée fournit un retour d'information et une appréciation immédiats, exprimés par des compliments verbaux ou écrits.

En tant que forme de reconnaissance plus gratuite, elle contribue à créer une culture d'entreprise dans laquelle chacun s'apprécie, quel que soit son service ou sa fonction. C'est également un excellent moyen de maintenir la motivation et l'engagement de chacun.

Par exemple, vous pouvez remercier verbalement un membre de l'équipe juste après une campagne de marketing réussie ou offrir une prime surprise à l'ensemble de l'équipe pour avoir dépassé ses cibles commerciales trimestrielles.

13. Reconnaissance des jalons

La reconnaissance des salariés en fonction des jalons est une stratégie qui reconnaît et récompense les salariés qui atteignent des objectifs ou des réalisations spécifiques et prédéfinis dans le cadre de leur rôle.

Elle peut inclure la célébration de jalons importants dans la carrière, comme le fait d'achevé 10 ans sur le lieu de travail. La reconnaissance basée sur les jalons a tendance à être formelle, complétée par des récompenses monétaires structurées, des prix décernés publiquement ou même un évènement spécial pour honorer les employés.

💡Pro Tip : Suivez la progression de votre équipe à travers les étapes clés grâce à des Jalons ClickUp . Transformez les tâches en jalons et facilitez l'identification et la reconnaissance des réalisations.

Voyons maintenant comment mettre en œuvre des programmes de reconnaissance efficaces à l'aide de ces informations pour inspirer votre équipe et améliorer la productivité.

Mise en œuvre de la reconnaissance sur le lieu de travail

Un programme de reconnaissance des employés doit être facile à comprendre et correspondre aux attentes de la main-d'œuvre en matière de reconnaissance - et c'est à vous, en tant que dirigeant, qu'il incombe d'ouvrir la voie.

Voici six bonnes pratiques soigneusement sélectionnées pour vous.

1. Montrer l'exemple

Lorsque vous êtes à la tête de l'organisation, vous devez démontrer le type d'éthique de travail que vous souhaitez voir dans votre équipe et ce qui mérite d'être reconnu. Vous devez fixer les paramètres de comportement qu'ils doivent refléter, et vous ne devez pas prendre cette responsabilité à la légère.

Les équipes ClickUp célèbrent traditionnellement la réalisation de leurs grands objectifs audacieux (BHAG) par des journées WellUp ! Il s'agit de jours où l'équipe ClickUp peut s'absenter (en dehors des congés payés habituels) pour faire ce qu'elle veut - se reposer, se ressourcer et rajeunir.

Vous pouvez commencer vos réunions quotidiennes en soulignant les réalisations et les efforts d'au moins un membre de l'équipe. Partagez quelques exemples de leur impact positif - par exemple, la façon dont ils ont aidé un client à atteindre un objectif important - et encouragez les autres à faire de même. Plus vous reconnaîtrez ouvertement et systématiquement le travail accompli, plus votre équipe le fera aussi entre elle.

2. Communiquer efficacement

À faire en sorte que la reconnaissance soit visible et présente à l'esprit de tous ? Mettez en œuvre la bonne technologie pour cela.

Si les plateformes de communication telles que Teams ou Slack facilitent cette tâche dans une certaine mesure, elles ont souvent besoin de fonctionnalités plus dédiées pour suivre et mettre en avant les réalisations individuelles et d'équipe de manière systématique.

Un logiciel de productivité tout-en-un tel que ClickUp peut être le logiciel de reconnaissance des employés idéal. Il propose des fonctions qui assistent l'ensemble du processus de feedback et contribuent à améliorer les performances des employés au fil du temps !

ClickUp est un logiciel de Application de gestion d'équipe adaptée aux RH qui se distingue par ses nombreuses options de gestion de l'engagement et de la reconnaissance des employés.

Avec sa fonction Objectifs, ClickUp vous aide à démarrer sur la bonne voie en vous permettant de définir des objectifs quantifiables et des indicateurs clés de performance (ICP) pour chaque employé. Le suivi automatique de la progression et les tableaux de bord hebdomadaires du personnel vous permettent de définir et de célébrer les victoires spécifiques de votre équipe .

simplifier la gestion du personnel avec ClickUp Ressources Humaines

Par exemple, le Objectifs de ClickUp cette fonctionnalité vous permet de créer des dossiers pour suivre les cycles de sprints, les OKR, les tableaux de bord hebdomadaires des employés et les objectifs essentiels de l'équipe.

Vous pouvez également utiliser Documents ClickUp pour constituer un hub central pour les informations relatives aux employés, y compris les rapports confidentiels entre les managers et les subordonnés directs. Ce niveau de transparence garantit que vous disposez toujours des données nécessaires pour reconnaître les employés pour leur travail acharné.

célébrez chaque victoire immédiatement avec des cris virtuels via la vue ClickUp Chat_

💡Pro Tip : Vous pouvez également utiliser exemples de feedback pour les employés pour améliorer vos évaluations des performances. Mon travail consiste à faire en sorte que les employés se sentent considérés et pris en charge dans un environnement de travail positif.

3. Responsabilisez votre équipe

La reconnaissance contribue à créer un environnement de travail positif et motivant, encourageant les employés à viser l'excellence. Il existe plusieurs façons d'assister votre équipe.

Par exemple, vous pouvez mettre en place un système de jetons de reconnaissance où les employés gagnent des jetons pour leurs performances exceptionnelles, leur travail d'équipe et leurs idées novatrices

Ces jetons peuvent être échangés contre des récompenses telles que

ces jetons peuvent être échangés contre des récompenses telles que : des cadeaux d'appréciation pour les employés des congés supplémentaires ou des possibilités de développement professionnel.

Si un membre de l'équipe manifeste de l'intérêt pour la gestion de projet, confiez-lui un petit projet, par exemple l'organisation d'une sortie d'une demi-journée pour l'équipe.

Donnez-lui des conseils, mais laissez-le prendre des décisions et tirer des enseignements de son expérience. Faites preuve d'assistance, mais faites part de votre appréciation dans la mesure du possible.

4. Aligner la reconnaissance sur les valeurs de l'entreprise

Que votre programme de reconnaissance des employés soit structuré ou non, assurez-vous que les comportements et les actions que vous récompensez apportent une assistance à la mission et aux objectifs de l'entreprise.

Par exemple, créez un programme de récompenses "Valeurs en action " dans lequel les employés peuvent nommer des pairs qui ont démontré les valeurs fondamentales de l'entreprise dans leur travail.

Chaque trimestre, choisissez et célébrez les lauréats lors d'une cérémonie spéciale, en partageant leur histoire avec l'ensemble de l'entreprise. Le processus de reconnaissance prend ainsi tout son sens et encourage chacun à faire mieux.

5. Investir dans le développement des employés

En fin de compte, vous voulez que tous les membres de votre équipe donnent le meilleur d'eux-mêmes chaque jour, mais aussi qu'ils se perfectionnent pour se préparer à jouer des rôles plus importants à l'avenir. Facilitez la tâche à tous les membres de votre équipe pour qu'ils obtiennent de la reconnaissance.

Lancez des programmes encourageant l'apprentissage et le développement par le biais de cours en ligne, de séminaires ou même d'activités de mentorat dans le cadre desquelles vous associez des employés amateurs à des dirigeants expérimentés.

Par instance, si votre équipe a besoin d'améliorer ses compétences en matière de négociation commerciale, organisez un cours de formation certifié, comme ceux proposés par l'American Management Association (AMA) ou le Karrass Negotiation Institute.

Cela permet à chaque membre de l'équipe de débloquer son potentiel unique et d'apporter une contribution plus précieuse. En outre, cela montre que vous êtes validé pour les aider à atteindre leurs objectifs, ce qui stimule leur moral.

6. Prenez soin de vos employés

S'il est bon de viser l'accomplissement, en tant que dirigeant, vous devez donner la priorité au bien-être de votre équipe. Planifiez des visites de contrôle avec eux pour vous assurer qu'ils ne se surchargent pas et ne s'épuisent pas à la recherche de la reconnaissance.

Permettez-leur d'adapter leurs horaires en fonction de leurs validations personnelles ou mettez en place une politique de travail télétravail lorsque c'est possible. N'oubliez pas qu'il est essentiel que chacun se sente valorisé et assisté, quelles que soient ses forces ou ses limites. Rappelez à vos employés que vous vous souciez d'eux.

Reconnaissance des employés : Un domaine vital sur lequel se concentrer au travail

Il n'est pas nécessaire d'attendre que quelqu'un travaille dans votre entreprise depuis cinq ans pour lui donner une tape dans le dos. Vous pouvez reconnaître le travail de vos employés tous les jours. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'être attentif à leurs besoins et de prendre le temps de les reconnaître de manière authentique.

Il ne faut pas oublier non plus que la reconnaissance des employés n'est pas une solution ponctuelle. Vous devez créer une main-d'œuvre qui se sent valorisée, assistée et reconnue.

La bonne nouvelle, c'est que ClickUp est votre solution unique pour gérer toutes les initiatives de reconnaissance des employés. De la définition d'objectifs clairs au suivi de l'engagement, en passant par la mise en place de check-ins et d'évaluations de performance à 360 degrés, notre plateforme peut tout faire. Créez un compte ClickUp gratuit et voyez la différence que vous pouvez faire sur le lieu de travail.

Questions fréquemment posées (FAQ)

1. Quelle est la façon la plus efficace de reconnaître vos employés ?

Faites en sorte que la reconnaissance des employés soit personnelle. Adressez-vous à eux par leur nom lorsque vous reconnaissez leurs réalisations, et soyez précis lorsque vous expliquez pourquoi leurs efforts méritent d'être appréciés. Vous devriez également adapter la reconnaissance à ce qu'ils préfèrent. Certains apprécieront un éloge public, d'autres un compliment privé, et d'autres encore valoriseront un avantage tel qu'un congé payé ou une carte-cadeau.

2. Quel est un exemple de reconnaissance ?

Un exemple de reconnaissance consiste à appeler publiquement l'employé par son nom et à partager sa réussite avec le reste de l'équipe. Un autre exemple est l'envoi d'une note de remerciement et d'un bouquet sur son bureau après une présentation ou une réunion réussie.

Bien que les approches conventionnelles telles que les récompenses ou les primes en espèces soient d'excellentes options, c'est une excellente idée d'organiser des réunions hebdomadaires d'appréciation au cours desquelles les pairs et les responsables font l'éloge des employés qui les ont influencés, d'accorder une prime de milieu d'année ou d'organiser une fête surprise au bureau.

4. Quel type de reconnaissance est le plus motivant ?

La reconnaissance des employés est plus motivante lorsqu'elle est authentique, opportune et personnalisée. En tant que responsable, faites en sorte que la reconnaissance soit aussi détaillée que possible afin que l'employé sache ce qu'il a fait de bien (et ce qu'il doit continuer à faire). Réalisez des sondages pour savoir quels sont les types de reconnaissance des employés les plus motivants pour votre équipe, par exemple public ou privé, monétaire ou non monétaire, etc.