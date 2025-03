Comment utiliser NotebookLM pour les développeurs

Si vous êtes développeur de logiciels, il vous est sûrement déjà arrivé d'être pris dans un tourbillon d'idées, de codes et d'une douzaine de tâches en suspens qui semblent s'accumuler. Vous avez peut-être essayé d'organiser toutes ces pensées sous forme de notes, pour vous rendre compte plus tard que cela n'avait aucun sens !

Ce dont vous avez besoin, c'est d'un outil de prise de notes numérique pratique, capable de transformer ces notes chaotiques en idées organisées. Bien sûr, il serait utile de disposer d'un moyen de transformer ces idées en listes de choses à faire et de les partager avec votre équipe.

Eh bien, dites bonjour à NotebookLM.

NotebookLM est un outil de prise de notes qui pourrait bien résoudre tous vos problèmes. Dans cet article, nous allons voir comment les développeurs peuvent utiliser NotebookLM pour organiser leurs pensées, générer des idées et améliorer leurs recherches.

Qu'est-ce que NotebookLM ?

via NotebookLM Développé par Google Labs, NotebookLM est un outil pratique de recherche et de prise de notes lancé en $$$a. Il s'appuie sur le grand modèle linguistique de Google, Gemini 2.0, et fait office d'assistant de recherche personnel, en vous aidant à interagir avec les informations qui vous intéressent.

Vous pouvez charger n'importe quel fichier dans NotebookLM - PDF, URL de sites web, vos propres documents, fichiers audio, Google Docs, Google Slides et même des vidéos YouTube. L'outil analysera les informations que vous téléchargez pour les résumer en utilisant les capacités de compréhension multimodale de Gemini afin de vous fournir des résumés concis. NotebookLLM peut même établir des connexions entre les sujets afin que vous puissiez comprendre rapidement des sujets complexes et identifier des modèles.

NotebookLM offre plusieurs autres fonctionnalités gestion de la recherche des fonctionnalités, que nous examinerons ci-dessous.

Fonctionnalités clés de NotebookLM

Voici quelques-unes des principales fonctionnalités de NotebookLM qui peuvent faciliter la vie des étudiants, des chercheurs et des professionnels.

1. Fonctionnalité #1 : Carnets de notes

Les carnets de notes sont similaires aux dossiers dans lesquels vous enregistrez vos fichiers sur votre ordinateur. Vous pouvez créer un carnet différent pour chaque projet ou sujet. Chaque carnet étant achevé, NotebookLM ne peut pas accéder aux informations de plusieurs carnets à la fois.

Créez des carnets de notes pour chaque projet, thème ou sujet

Vous pouvez partager vos carnets avec un maximum de 50 utilisateurs individuels si vous accédez à NotebookLM via votre identifiant Gmail personnel. En revanche, si vous disposez d'un compte Enterprise, les carnets peuvent être partagés avec un nombre illimité d'utilisateurs au sein de l'entreprise. Selon votre dépendance, un carnet peut être partagé avec un accès en lecture seule ou en modification en cours.

2. Fonctionnalité n° 2 : Des informations instantanées

NotebookLM dispose d'une interface de type discussion où vous pouvez poser des questions basées sur les informations que vous avez téléchargées dans l'outil. Avec les bonnes invitations, NotebookLM peut résumer les informations, générer des aperçus, mettre en forme les informations sous forme de FAQ, et bien plus encore. Vous pouvez également choisir parmi une liste de questions suggérées pour gagner du temps !

Les réponses incluront les citations utilisées par NotebookLM pour vous fournir l'information. Ainsi, vous pouvez vérifier l'exactitude des réponses et trouver la citation originale d'où la réponse a été extraite.

Poser des questions relatives aux informations téléchargées en utilisant l'interface de discussion de NotebookLM

💡Pro Tip : Une chose à retenir est que NotebookLM ne trouvera des réponses qu'à partir des informations que vous avez téléchargées, sauf s'il vous est explicitement demandé de faire autrement.

3. Fonctionnalité n° 3 : Notes

Créez des notes pour les informations importantes auxquelles vous souhaitez vous référer ultérieurement. Vous pouvez soit créer une nouvelle note et y écrire ou coller des informations. Vous pouvez également enregistrer certaines réponses générées par NotebookLM en tant que notes.

👀 Vous savez que... Vous pouvez créer un maximum de 1000 notes pour chaque carnet.

Créer des notes pour organiser les résultats de la recherche

Les notes peuvent même être converties en documents sources, ce qui vous permet de travailler avec l'ensemble des idées que vous avez rassemblées en lisant les informations d'origine. C'est pratique lorsque vous souhaitez transformer vos notes en contenu exploitable et convertir des idées éparses en un résultat cohérent pour des recherches ou des présentations.

4. Fonctionnalité n° 4 : aperçus audio

Cette fonctionnalité est encore relativement nouvelle dans NotebookLM. L'aperçu audio transforme vos informations en discussions entre deux IA. Le modèle résume toutes les informations que vous avez téléchargées, établit des connexions entre divers sujets connexes et, tenez-vous bien, tout cela est utilisé dans un dialogue à bâtons rompus qui ressemble à celui de deux personnes dans un podcast.

Les fichiers audio peuvent être téléchargés afin que vous puissiez les écouter en déplacement. Ils facilitent l'assimilation de certains concepts et les rendent plus attrayants. Toutefois, les aperçus audio étant encore expérimentaux, des imprécisions peuvent se glisser dans les discussions.

Prix du NotebookLM

Free Forever pour toujours

NotebookLM Plus: $20/mois par utilisateur

Read More: Une journée dans la vie d'un développeur de logiciels

NotebookLM peut être un outil précieux pour les développeurs de logiciels, en particulier si vous gérez des tâches multiples telles que le débogage du code, la lecture de la documentation, la planification du sprint ou l'analyse de concepts techniques.

Voyons comment vous pouvez utiliser efficacement NotebookLM pour traiter différents cas d'utilisation.

1. Gestion de la documentation du code

Les développeurs utilisent la documentation du code pour organiser les informations relatives aux projets de développement de logiciels. Cette documentation sert de référence aux parties prenantes et aux utilisateurs en fournissant des détails sur des éléments tels que l'architecture de la base de code, les API et les fonctions du logiciel en cours de développement.

NotebookLM peut être utilisé pour la gestion de la documentation du code de la manière suivante :

Résumer la documentation

Téléchargez dans NotebookLM des guides techniques, de la documentation API, des diagrammes d'architecture, des journaux de modifications et d'autres fichiers de gestion de la base de code. Le modèle peut ensuite analyser ces fichiers pour générer des résumés contextuels mettant en évidence les points critiques, de sorte qu'il devient plus facile de partager des idées clés avec les membres de l'équipe

💡Pro Tip : Les aperçus résumés de la documentation du code peuvent être utilisés pour intégrer rapidement les nouveaux développeurs

Connecter les idées connexes et les dépendances

Une fois la documentation du code téléchargée, l'IA peut lier les fonctions, les dépendances et d'autres concepts connexes. Utilisez cette fonctionnalité pour visualiser la façon dont les différents composants de la base de code interagissent.

Par exemple, une fonction mentionnée dans le fichier de structure du projet peut être recoupée avec la logique qui la sous-tend, stockée dans la documentation des spécifications techniques. Le fait de pouvoir voir comment différents composants sont liés peut faciliter le débogage et le remaniement pour les développeurs.

👀 Did You Know? (Le saviez-vous ?) 80% de nos applications modernes utilisent des dépendances open-source (morceaux de code préconstruits).

Cela signifie que les développeurs doivent être extrêmement prudents dans la gestion de ces dépendances. Une seule fausse manœuvre peut avoir un impact sur la stabilité et la fonction du logiciel. L'utilisation d'un outil de référencement croisé alimenté par l'IA facilite ici une grande partie du travail manuel lié au suivi et à la gestion de ces dépendances.

2. Débogage et suivi des problèmes

Le débogage exige des développeurs qu'ils examinent le code, vérifient les problèmes et résolvent les bugs et les erreurs d'un logiciel.

Le suivi des problèmes implique que les développeurs classent les bugs, les demandes de fonctionnalité et les autres tâches liées au développement dans un système centralisé afin de suivre leur progression et de gérer la responsabilité.

Centraliser la documentation des développeurs

Les développeurs peuvent télécharger des extraits de code, des journaux, des rapports de bug et des notes de réunion dans un carnet de notes afin que toutes les informations concernant les bugs et les erreurs soient stockées en un seul endroit

Les références croisées basées sur l'IA peuvent aider les développeurs à connecter les rapports de problèmes avec la documentation du code pour trouver la cause première d'un bug en liant les erreurs aux causes possibles

Localiser des informations spécifiques

Les utilisateurs peuvent tirer parti de l'interface de discussion pour poser des questions à NotebookLM sur la base des informations téléchargées et il fera surface des idées avec des citations. Cela facilite la localisation de l'information exacte liée à un bug ou à une erreur

Vous pouvez également demander à NotebookLM d'extraire les conclusions clés des informations téléchargées et de les présenter dans une forme structurée. Un exemple est un document d'information qui met en évidence les problèmes clés consolidés à partir des rapports de bug que vos développeurs téléchargent

Travail collaboratif sur les erreurs et les bugs

Utile pour le suivi des problèmes, les développeurs peuvent télécharger des notes de réunion sur les discussions de bug et demander à l'IA de créer un rapport de bug sur la base de ce qui a été discuté

Les réponses peuvent être enregistrées dans un carnet et partagées avec d'autres parties prenantes. Les cours en rapport avec la résolution et la progression peuvent être consignés sous forme de notes

En cours, les développeurs peuvent ainsi travailler de manière collaborative sur les problèmes et également suivre la progression des problèmes signalés

3. Apprendre de nouvelles technologies

Les développeurs peuvent tirer parti des puissantes fonctionnalités de NotebookLM pour faciliter l'apprentissage de nouvelles technologies.

Générer des résumés

Téléchargez toutes les ressources liées à la nouvelle technologie dans NotebookLM pour créer un hub central de connaissances. Utilisez l'IA pour générer des résumés, des FAQ, des guides d'étude et des échéanciers à partir des informations téléchargées afin de mettre en évidence les concepts essentiels.

💡Pro Tip : Créez un glossaire pour aider les développeurs à comprendre la terminologie liée à la nouvelle technologie.

Créer des notes

Les développeurs peuvent ajouter leurs commentaires sur les sujets et les enregistrer sous forme de notes pour y faire référence ultérieurement. Si les notes sont étendues, elles peuvent être converties en source pour obtenir des suggestions sur des améliorations possibles, des approches alternatives, etc.

Aperçus audio

Si le fait de parcourir des pages et des pages de texte semble trop accablant, les développeurs peuvent simplement utiliser des aperçus audio.

🧠 Fun Fact : NotebookLM convertit le texte en discussions approfondies, avec la fonctionnalité de deux animateurs IA qui résument votre matériel et le transforment en une conversation vivante et engageante.

Les utilisateurs peuvent tirer parti de ces aperçus audio pour apprendre de manière plus interactive. Ces discussions peuvent même être téléchargées pour que les utilisateurs puissent les écouter en déplacement, ce qui leur permet d'utiliser du temps qui serait autrement inutilisé.

4. Partage collaboratif des connaissances

Grâce au partage collaboratif des connaissances, les développeurs peuvent discuter des défis à relever et élaborer des solutions façonnées par des avis d'experts. Cela améliore la qualité du code et réduit les silos d'information qui peuvent ralentir la progression.

Vous pouvez exploiter le potentiel créatif de Notebook LM en tant que système de gestion des connaissances de multiples façons :

Partager des carnets de notes

Les équipes peuvent partager des carnets de notes contenant toutes les informations téléchargées afin que tout le monde reste aligné et ait accès à une source unique de vérité.

💡Pro Tip : Activer différents niveaux d'accès lors du partage des carnets de notes pour réduire les modifications indésirables et s'assurer que seules les bonnes personnes sont autorisées à apporter des modifications aux informations

Analyser l'utilisation des carnets

Si vous avez créé une ressource de bloc-notes partagée, l'analyse de l'utilisation est un bon moyen de mesurer le degré de consommation des informations. Vous obtiendrez des informations sur le nombre d'utilisateurs qui ont accédé au bloc-notes et le nombre de requêtes générées par jour.

Des indicateurs d'utilisation plus faibles peuvent signifier que votre équipe a besoin de plus de contexte ou de ressources supplémentaires pour l'aider à s'engager pleinement dans le contenu des carnets.

5. Planification et hiérarchisation des projets

Les développeurs travaillant sur plusieurs projets peuvent utiliser NotebookLM pour créer des centres d'aide, centraliser les informations relatives aux projets et analyser les besoins.

Créer des centres d'aide

Téléchargez les documents liés au projet dans un seul carnet et résumez les documents longs pour qu'ils soient facilement accessibles et référencés

Utilisez l'IA pour extraire les points clés et les structurer dans différentes formes telles que des tableaux, des documents ou des questions/réponses pour une compréhension de haut niveau

Identifier et hiérarchiser les tâches

Posez à NotebookLM des questions spécifiques sur les exigences du projet et organisez les réponses sous forme de notes. Par exemple, demandez au modèle : " Quelles sont les fonctionnalités les plus importantes mises en avant dans les récits des utilisateurs ?

NotebookLM peut également générer un échéancier représentant les principaux jalons à achever dans le projet. Les développeurs peuvent utiliser ces échéanciers et ces notes pour garder une trace de ce qui doit être fait, en fonction de son importance et de son urgence

Analyser les dépendances

Utilisez NotebookLM pour identifier les tâches et les activités liées au projet et forfaiter votre travail en conséquence. Utilisez les citations pour localiser les informations et identifier rapidement les domaines de préoccupation

NotebookLM peut également être utilisé pour analyser les documents du projet et obtenir un aperçu des risques potentiels en posant des questions telles que "Quels sont les risques du marché pour ce logiciel ?

Lire la suite : Les 13 principales tendances en matière de génie logiciel

Avantages de l'utilisation de NotebookLM pour les développeurs

Les développeurs peuvent considérer NotebookLM de Google comme leur compagnon de recherche, achevé avec tout ce dont ils ont besoin pour organiser, résumer et faire le lien entre la documentation du code et d'autres informations techniques. Voici quelques-uns des avantages qu'il y a à ajouter cet outil à votre pile technologique existante :

Une documentation de code efficace pour faciliter la maintenance d'un référentiel d'informations centralisé

Résumés alimentés par l'IA pour mettre en évidence les points clés et les détails essentiels

Prise de notes rationalisée et partage collaboratif des connaissances

Compréhension multimodale qui vous permet de télécharger des informations dans différentes formes

Des références croisées activées par l'IA pour suggérer des idées et des concepts connexes

Des aperçus audio pour permettre un apprentissage interactif

Points douloureux communs à l'utilisation de NotebookLM

À l'heure actuelle, NotebookLM est l'une des meilleures applications IA pour la prise de notes, la recherche et le partage des connaissances, mais elle fait face à quelques limites.

Une interface compliquée qui peut prendre un certain temps à comprendre

Les réponses enregistrées sous forme de notes ne peuvent pas être modifiées à nouveau

Pas d'application mobile

Les aperçus audio peuvent parfois introduire des inexactitudes au cours des discussions, ce qui fait que cette fonctionnalité n'est pas encore très fiable

Le forfait gratuit a beaucoup de limites, et les mises à niveau dans le niveau payant ne sont pas assez avancées pour le prix

Lire la suite: 10 meilleurs outils d'IA pour les développeurs afin de booster l'efficacité du code

Outils alternatifs pour les développeurs à utiliser à la place de NotebookLM

NotebookLM est une bonne option si vous recherchez l'un de ces outils IA simples qui peuvent vous aider dans la recherche et la prise de notes. Cependant, si vous envisagez quelque chose de plus avancé, comme un assistant de recherche virtuel qui peut vous aider à trouver des idées, à générer automatiquement du contenu et à compiler des notes de recherche, vous pouvez essayer ClickUp. ClickUp est plus qu'un simple outil de prise de notes ou de recherche. Il offre un ensemble de fonctionnalités conçues pour vous aider à travailler plus intelligemment, et non plus difficilement.

Essayez l'outil de productivité tout-en-un de ClickUp, doté de fonctionnalités puissantes pour la prise de notes, la collaboration et bien plus encore

La plateforme offre un environnement de travail centralisé pour collaborer avec des coéquipiers, créer des documents magnifiquement mis en forme, élaborer des flux de travail personnalisés, et plus encore. En dehors de cela, ClickUp est amélioré avec de puissantes fonctionnalités IA qui vous aident à rationaliser les processus d'entreprise, vous évitant ainsi le travail redondant.

Alors, comment ClickUp peut-il vous aider ? la gestion de projet de logiciel ?

1. Documentation technique alimentée par l'IA

La documentation technique de ClickUp, alimentée par l'IA, est un outil d'aide à la décision ClickUp Brain agit comme un assistant de rédaction, vous permettant de créer automatiquement des documents de spécifications techniques et des documents sources en quelques secondes. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'envoyer les bonnes invitations à l'outil, et voilà ! Vous disposez d'une structure détaillée pour la documentation du code, prête à l'emploi. Vous pouvez personnaliser la documentation en fonction de votre cas d'utilisation spécifique et apporter les modifications nécessaires pour qu'elle s'adapte mieux à votre flux de travail.

Utilisez ClickUp Brain pour générer de la documentation technique en toute simplicité

Vous pouvez également utiliser ClickUp Brain comme un outil d'aide à la rédaction de documents techniques Outil de code IA pour générer des scénarios de test à partir de votre code ou de vos exigences de test. Il analyse les exigences, extrait les fonctions clés et identifie les scénarios de test positifs et négatifs. Ainsi, vos revues de code et vos tests prennent désormais deux fois moins de temps.

à quoi ClickUp Brain peut-il encore faire ?

Faire surface à partir des environnements de travail pour donner des réponses instantanées à toutes vos questions liées au travail

Générer automatiquement des rapports de statut et des mises à jour de la progression en fonction des modifications apportées aux tâches et aux documents

Générer des tableaux riches en données et en informations, y compris des tableaux de suivi des bugs et des problèmes, des tableaux de cas de test et des revues de code

Résumez automatiquement les points clés discutés lors des réunions initiées avec Intégration de Zoom dans ClickUp et créer des éléments d'action pour un suivi ultérieur

💡Pro Tip: Integrate ClickUp with a outil de développement logiciel comme GitHub afin que vous puissiez lier les demandes de tirage, les validations et les branches à vos tâches. De cette façon, toute votre activité de développement est liée à des tâches spécifiques et traçables.

2. Référentiel d'informations centralisé

Créez des wikis d'entreprise ou des référentiels d'information parfaitement structurés avec ClickUp Documents . Ajoutez des liens, des tableaux, des images et des signets pour rendre vos documents aussi contextuels que possible. Par exemple, vous pouvez inclure des extraits de code mis en forme pour expliquer comment mettre en œuvre une fonctionnalité ou une fonction.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/ClickUp-Docs-6.png ClickUp Docs : Comment utiliser le Notebook LM pour les développeurs /$$img/

Ajouter des extraits de code pour clarifier l'explication d'une fonctionnalité à l'aide de ClickUp Docs

Avec ClickUp Docs, vous pouvez organiser l'information en plusieurs documents et dossiers pour des sujets tels que la documentation API, les spécifications techniques et d'autres domaines liés à la base de code. Invitez les parties prenantes à revoir et modifier les documents, à laisser des commentaires et à assigner des éléments d'action directement depuis les documents.

Travaillez en collaboration sur les informations liées au projet en utilisant ClickUp Docs

Accélérer le travail avec ClickUp Templates

ClickUp propose également une vaste bibliothèque de modèles agiles modèles de développement de logiciels agiles pour la gestion de projet. Cela signifie que vous n'avez pas à vous soucier de créer un document à partir de zéro à chaque fois qu'un nouveau projet commence.

Voici deux modèles pour commencer :

Le Modèle de développement logiciel ClickUp fournit tout ce dont votre équipe de développement logiciel aura besoin pour livrer les fonctionnalités du produit et corriger les bugs et les erreurs. Utilisez les vues ClickUp pour afficher une vue d'ensemble de vos tâches et ajoutez des étiquettes pour filtrer facilement les informations dont vous avez besoin.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Organiser les tâches à l'aide de la liste ou de la vue Tableau pour une meilleure visibilité

Faire un remue-méninges pour trouver des idées et des solutions en utilisant Tableaux blancs ClickUp Ajoutez des statuts personnalisés aux tâches en cours pour un meilleur suivi

Capturez des informations spécifiques liées aux bugs, aux erreurs et aux fonctionnalités à l'aide de champs personnalisés

Les équipes de développeurs peuvent également utiliser le modèle Modèle de journal des modifications du logiciel ClickUp le modèle ClickUp Software Change Log Template est un cadre complet qui garantit que les demandes de changement sont traitées de manière fluide et efficace. Il peut vous aider à suivre les processus de changement et à maintenir un historique détaillé de toutes les corrections de bugs et versions terminées dans le passé.

Vous pouvez utiliser ce modèle pour :

Maintenir une base de données centralisée des demandes de changement et de la documentation associée

Assigner les demandes de changement aux membres de l'équipe appropriés

Paramètres Des tâches récurrentes dans ClickUp pour l'examen et l'approbation de toutes les modifications apportées

Utilisez ClickUp Brain pour simplifier le forfait des tâches et la gestion des documents

💡Pro Tip: Gardez votre flux de travail de développement lisse et organisé en utilisant ClickUp's modèles de suivi des problèmes de ClickUp . Standardisez la capture des bugs, des demandes de fonctionnalités, des améliorations et des récits d'utilisateurs afin de résoudre les problèmes plus rapidement.

3. Automatisation des flux de travail

Permettez à vos développeurs de se concentrer sur ce qu'ils font le mieux et laissez l'automatisation s'occuper du reste. Avec Automatisations ClickUp avec ClickUp Automations, vous pouvez rationaliser les tâches répétitives, ce qui garantit des flux de travail plus fluides et une meilleure résolution des problèmes.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ClickUp-Brain-in-Automations.gif ClickUp NLP Automatisations : Comment utiliser Notebook LM pour les développeurs /$$img/

Créer des flux de travail d'automatisation personnalisés avec ClickUp AI Automatisation Builder

Disons qu'un morceau de code a été achevé et est prêt à être testé et révisé. Une tâche est créée et le statut est mis à jour en " Revue de code ". Le générateur d'automatisation IA vous permet de configurer une règle selon laquelle la tâche est automatiquement assignée à un développeur senior pour révision. L'automatisation peut également inclure une notification à envoyer au développeur ainsi qu'une date d'échéance pour la tâche.

C'est parfait pour gérer des revues de code complexes et faire avancer les choses plus rapidement.

💡Pro Tip: If you want a better way to use IA pour le développement de logiciels pour le développement de logiciels, configurez des champs personnalisés pour les tâches dans ClickUp. Définissez des déclencheurs spécifiques, de sorte qu'à chaque fois que cela se produit, ClickUp Brain remplisse automatiquement le champ avec la dernière mise à jour d'une tâche.

4. Gérer les tâches des développeurs

Créez, assignez et gérez facilement des tâches telles que le forfait, le codage, le développement de fonctionnalités et le déploiement pour les membres appropriés de l'équipe à l'aide de Tâches ClickUp . Catégorisez différents types de tâches à l'aide de listes, de dossiers et d'Espaces en fonction des sprints ou des départements comme Front End, Back End, etc.

/img/.. https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-List-view-Calculations-Count-All-1400x934.png Tâches ClickUp : Comment utiliser Notebook LM pour les développeurs /$$img/

Attribuer des tâches liées au développement de logiciels aux membres de l'équipe avec ClickUp Tasks

Paramétrez des dates d'échéance et des rappels pour chaque tâche ainsi que des niveaux de priorité afin que vos équipes sachent exactement sur quoi se concentrer. Ajoutez des descriptions de tâches, des champs personnalisés et des types de tâches pour vous assurer que les personnes assignées disposent de tout ce dont elles ont besoin pour exécuter leurs éléments d'action.

💡Pro Tip: Capturez les envois de bug à l'aide de l'outil de gestion des bogues Affichage du formulaire ClickUp . Les réponses sont automatiquement classées et connectées à des tâches pouvant faire l'objet d'un suivi, qui sont ensuite acheminées vers les bons membres de l'équipe.

5. Créer des feuilles de route visuelles

Utiliser le Vue diagramme Gantt de ClickUp pour représenter visuellement les flux de travail de votre équipe. Faites glisser et déposez les éléments d'action sur un Échéancier flexible et utilisez des libellés à code couleur pour organiser les tâches et obtenir un aperçu des échéanciers critiques.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-3.0-Gantt-chart-simplified-1400x934.png Vue Gantt du ClickUp : Comment utiliser Notebook LM pour les développeurs /$$img/

Visualisez les tâches sur un échéancier flexible avec la vue Gantt de ClickUp

Utilisez les affichages en cascade pour voir quelles tâches dépendent des autres et suivez l'état d'avancement de votre projet à l'aide de pourcentages de progression. Identifiez les sujets de préoccupation et les goulets d'étranglement potentiels et prenez des mesures avant qu'ils ne s'aggravent pour que vos projets se déroulent sans encombre.

Prix ClickUp

Free Forever :::::::::::::::::::: :

:::::::::::::::::::: : Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

: Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp Brain: Ajouter à n'importe quel forfait payant pour $7 par membre et par mois

Autres alternatives à NotebookLM

En dehors de ClickUp, nous avons également compilé quelques autres alternatives populaires à NotebookLM.

Notion - Pour la prise de notes, la gestion des tâches et la documentation

Confluence - Pour la gestion des connaissances et la documentation du code

Slab - Pour l'organisation de la documentation interne

Coda - Pour la collaboration en équipe et la gestion de projet

Obsidian - Pour la prise de notes et la visualisation de notes interconnectées sous la forme d'un graphe de connaissances

Améliorez votre flux de travail de développement avec ClickUp

NotebookLM est un excellent outil de prise de notes et une bonne solution si vous recherchez quelque chose avec des fonctionnalités basiques de documentation de code et de partage des connaissances. Mais si vous êtes un développeur de logiciels à la recherche d'un outil capable de vous aider à planifier, gérer et exécuter vos sprints de la manière la plus efficace possible, NotebookLM est peut-être trop spécialisé pour vous.

En revanche, ClickUp, avec sa liste étendue de fonctionnalités, vous aide à rationaliser la planification des sprints, leur mise en œuvre et tout ce qui se trouve entre les deux. Qu'il s'agisse de collaborer sur le code, de visualiser la feuille de route de votre produit, de gérer les tâches ou de faire du brainstorming, ClickUp a vraiment tout ce qu'il faut pour vous aider.

Donc, si vous cherchez quelque chose qui combine productivité et fun-ctionality, inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui ! 🌟