Comment créer un sondage dans Slack

À quel outil faites-vous appel pour la communication interne dans votre organisation ?

Si vous avez répondu Slack, vous êtes l'une des personnes suivantes d'environ 38,8 millions d'autres utilisateurs qui utilisent la plateforme quotidiennement. Un concurrent de taille !

Slack a transformé la façon dont les équipes collaborent, en offrant un espace dynamique où les canaux, les messageries instantanées et les intégrations tierces simplifient la communication. Mais saviez-vous que vous pouvez aussi l'utiliser pour prendre des décisions ?

Comment ? La réponse se trouve dans les sondages Slack.

Un sondage Slack au bon moment peut simplifier la prise de décision, recueillir des commentaires et engager activement les membres de votre équipe.

Explorons comment créer de tels sondages dans Slack.

⏰ Résumé en 60 secondes

Les sondages Slack aident les équipes à recueillir des commentaires et à prendre des décisions rapides en utilisant des fonctionnalités telles que les réactions emoji ou en intégrant des applications tierces pour des options plus étendues

Simple Poll vous permet de créer des sondages rapides et personnalisables dans Slack à l'aide de /poll. Les options incluent le vote anonyme, les sondages récurrents et les réponses à choix multiples

Polly est une option plus avancée, offrant des fonctionnalités telles que des sondages programmés, des réponses anonymes et des analyses détaillées

SurveyMonkey fonctionne très bien pour les sondages approfondis. Créez des formulaires sur leur plateforme et partagez des liens dans Slack pour obtenir des réponses

ClickUp s'intègre à Slack, rendant le sondage et la prise de décision efficaces et sans effort

Les formulaires ClickUp constituent une alternative robuste aux sondages Slack, vous permettant de personnaliser les formulaires, de recueillir des informations détaillées et d'analyser les réponses à l'aide des tableaux de bord ClickUp

Les bonnes pratiques en matière de sondage consistent à garder les questions simples, à fixer des délais clairs et à utiliser des outils comme ClickUp pour suivre et analyser les résultats en temps réel

Différentes méthodes pour créer des sondages dans Slack

Créer des sondages dans Slack est plus facile que vous ne le pensez . Bien que Slack ne dispose pas d'un créateur de sondage intégré, il existe de nombreuses façons de le faire travailler pour un sondage rapide.

Des réactions rapides en emoji aux applications de sondage dédiées pour des réponses plus détaillées, Slack dispose des outils nécessaires pour faciliter les sondages.

1. Sondage par emoji dans un message Slack

Les réactions emoji sont un moyen rapide et informel d'organiser un simple sondage dans un canal Slack. Voici comment vous pouvez le faire :

Cliquez sur le bouton Composer pour publier un message Slack décrivant la question du sondage et les options (par exemple, "Quelle heure convient le mieux pour la réunion ?") Première option : 10 heures, Option 2 : 14 heures")

Ajoutez les emojis correspondants à votre message pour chaque option de réponse

Demandez aux membres de l'équipe de voter en réagissant avec l'emoji qui correspond à leur choix

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-13.jpeg Sondage par emoji dans un message Slack /$$$img/

via Slack Vous pouvez repérer le choix le plus populaire d'un simple coup d'œil.

C'est parfait pour les sondages rapides ou les enquêtes à question unique, mais pas pour les questions multiples ou les réponses anonymes.

🧠Fun Fact : Slack a popularisé l'utilisation d'emojis personnalisés dans la communication au travail, en laissant les équipes télécharger leurs propres emojis pour refléter leurs blagues internes, leur culture d'entreprise ou juste pour rire.

2. Sondage simple

Simple Poll est une célèbre application de sondage utilisée pour construire des sondages Slack. Elle est parfaite pour recueillir des commentaires rapides de la part de votre équipe.

Dirigez-vous vers le site web de Simple Poll ou le répertoire des applications Slack, cliquez sur Ajouter à Slack et autorisez l'application pour votre espace de travail Slack. Notez que Simple Poll est une plateforme tierce qui doit être ajoutée à votre espace de travail Slack avant que vous puissiez l'utiliser.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-223.png Simple Poll /$$img/

via SimpleSondage Il y a deux façons de créer un sondage dans Simple Poll.

A) En utilisant un raccourci

Dans la fenêtre de discussion, en bas à gauche, il y a un bouton pratique Attachments & shortcuts (le petit symbole plus). Cliquez dessus pour commencer.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-224.png Utilisation d'un raccourci /$$$img/

Si "Créer un sondage avec Simple Poll" n'apparaît pas immédiatement, tapez simplement "sondage" dans la barre de recherche, et il devrait apparaître.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-14.jpeg Créer un sondage avec Simple Poll /$$$img/

Une fois que vous avez cliqué sur le raccourci Simple Poll, une fenêtre apparaît. Vous pouvez ajouter vos questions, définir des options et adapter les paramètres à votre convenance.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-226.png Créer un sondage avec Simple Poll /$$img/

Lorsque votre sondage est prêt, cliquez sur le bouton Aperçu. Il vous montrera à quoi ressemblera votre sondage lorsqu'il sera mis en ligne.

B) Utilisation de la commande /poll

Allez sur le canal Slack ou le message direct où vous voulez construire le sondage et tapez la commande /poll suivie de votre question et des options de réponse. Par exemple :

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-227.png Utilisation de la commande /poll /$$$img/

Appuyez sur la touche Entrée ou Envoyer, et votre sondage sera en ligne.

💡Pro Tip : Vous pouvez personnaliser davantage le sondage en ajoutant des mots-clés avancés à vos commandes slash, comme :

'anonyme' pour que les réponses restent privées

"récurrent" pour créer des sondages récurrents à intervalles réguliers

limiter les votes" pour limiter le nombre de fois où chaque participant peut voter

'allow-options' pour permettre aux membres de votre équipe d'ajouter des options

Exemple : /poll "Qu'est-ce que vous voulez que nous couvrions lors de la réunion de l'entreprise plus tard ?" "Progression de l'embauche" "Mise à jour de la fête" "Finances" allow-options anonymous

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-228.png Interface de sondage simple /$$$img/

Appuyez sur Entrée et Simple Poll créera le sondage dans le canal ou le message. Votre équipe peut commencer à voter immédiatement !

3. Polly

Polly est un autre outil fantastique pour créer des sondages Slack, offrant des fonctionnalités avancées comme la planification de sondages et le vote anonyme.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-229-1400x775.png Interface Polly /$$img/

1. Visitez le répertoire des applications Slack et ajoutez Polly à votre espace de travail Slack

2. Dans votre canal préféré, tapez /polly suivi de votre question et de vos options

3. Un écran contextuel s'affichera et vous permettra de sélectionner différents types de questions :

Choix multiple

Échelles numériques (1-5, 1-10)

Accord/désaccord

NPS (Net Promoter Score)

Question ouverte

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-15-1167x1400.jpeg Créer un Polly /$$$img/

via Polly 4. Comme Simple Poll, vous pouvez ajouter des options supplémentaires telles que les sondages anonymes, les votes multiples et les sondages récurrents

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/Simple-Poll-Image.jpg Sondage simple /$$img/

5. Une fois que votre sondage est prêt, vous pouvez le lancer immédiatement ou le programmer pour les participants

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-16.jpeg Programme de Polly /$$img/

6. Polly fournit des résultats et des mises à jour en temps réel afin que vous puissiez suivre les résultats des sondages au fur et à mesure que votre équipe y répond.

👀 Did You Know? Dans Polly, une fois que vous avez créé un sondage anonyme, vous ne pouvez plus le rendre non anonyme par la suite. Mais vous pouvez changer les choses.

4. SurveyMonkey

SurveyMonkey, un logiciel de création de formulaires en ligne surveyMonkey est un excellent choix pour construire des sondages détaillés ou des sondages avec des types de questions avancés. Bien qu'il ne soit pas intégré directement à Slack, vous pouvez facilement partager vos sondages SurveyMonkey avec votre équipe.

Par intégrer Slack et SurveyMonkey, vous pouvez utiliser des commandes slash pour poser des questions simples et partager les sondages et les résultats avec les participants dans Slack. Par exemple : /poll "Sur quoi devrions-nous faire un brainstorming lors de notre prochaine session ?"

Si vous avez déjà construit un sondage plus approfondi dans SurveyMonkey, vous pouvez facilement le partager dans votre canal Slack avec une autre commande simple : /sondage

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-17-1400x875.jpeg SurveyMonkey : sondage slack /$$$img/

via SurveyMonkey

Limites de l'utilisation de Slack pour créer des sondages

Les sondages Slack manquent souvent de flexibilité dans la personnalisation des types de questions ou des conceptions, ce qui limite..la façon dont vous recueillez les commentaires Les sondages peuvent parfois être dispersés sur différents canaux, ce qui rend difficile la gestion des réponses ou le suivi des résultats en un seul endroit

La création de sondages Slack avancés (par exemple, des sondages à questions multiples) nécessite souvent l'installation d'applications tierces, qui peuvent s'accompagner de coûts ou de limites supplémentaires

Créer des sondages avec ClickUp

Lorsqu'il s'agit de créer des sondages et de collaborer de manière transparente, ClickUp -l'application tout pour le travail- offre une puissante alternative à Slack sondages.

Alors que Slack offre d'excellentes options pour les sondages de base et les sondages rapides, ClickUp va plus loin avec la fonction de Affichage du formulaire ClickUp en éliminant les limites telles que la personnalisation restreinte et l'absence de collecte de données détaillées.

🧠Fun Fact : Le concept de sondage remonte au 19e siècle. George Gallup a réalisé le premier sondage d'opinion scientifique aux États-Unis en 1935, ce qui a jeté les bases des techniques de sondage modernes.

Pourquoi ClickUp Forms ?

Imaginez que vous êtes en train de forfaiter une retraite d'entreprise et que vous souhaitez recueillir les préférences de chacun en matière d'activités... ou de déjeuner. Bien qu'un sondage rapide sur Slack puisse travailler, vous aurez probablement besoin de plus de flexibilité pour capturer des préférences multiples, des commentaires ou même des classements.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-20.gif Affichage du formulaire ClickUp : sondage Slack /$$img/

Améliorez votre jeu de sondage avec ClickUp Form View

Avec ClickUp Forms, vous pouvez :

Concevoir des sondages entièrement personnalisables et adaptés à vos besoins

Recueillir des réponses détaillées, y compris des commentaires ouverts

Partager le lien via ClickUp Discuter (ou Slack) pour un accès facile. ClickUp Chat vous permet de mettre en évidence le lien en tant qu'" Annonce " afin qu'il ne soit pas manqué. Vous pouvez également envoyer aux personnes interrogées un Rappel via ClickUp pour qu'ils soumettent leurs réponses à temps !

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-230-1400x931.png Annonces ClickUp : sondage Slack /$$$img/

Utilisez les annonces dans ClickUp Chat pour mettre en évidence le sondage partagé

Avec ClickUp, chaque étape de votre sondage se déroule dans la même application, ce qui élimine le besoin de passer d'une application à l'autre ou d'installer des outils tiers. Vous commencez par créer un sondage dans ClickUp Forms, vous le partagez via le Chat intégré de ClickUp, et vous analysez les rapports et tableaux de bord personnalisés au sein de ClickUp. Est-il possible d'être plus efficace que cela ?

La création d'un sondage dans l'affichage du formulaire de ClickUp est aussi rapide qu'intuitive. Voici comment le faire :

1. Paramétrer un formulaire$$a

Naviguez jusqu'à l'environnement de travail ClickUp où vous souhaitez gérer le sondage

Affichez le formulaire et sélectionnez l'option appropriée. Vous pouvez choisir un modèle de formulaire existant ou créer un nouveau formulaire à partir de zéro (les modèles seront beaucoup plus rapides, bien sûr !)

Créez votre sondage en utilisant les fonctionnalités de glisser-déposer pour ajouter des questions/catégories. Vous pouvez utiliser des questions à choix multiples, des menus déroulants ou même des champs de texte pour les réponses ouvertes

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-231.png Affichage du formulaire de ClickUp : sondage Slack /$$img/

Débloquez un feedback simple mais efficace avec ClickUp's Form View

C'est sans doute la façon la plus simple de créer des sondages. Vous êtes d'accord ?

2. Personnalisez votre sondage

Tirez parti de Champs personnalisés par défaut de ClickUp tels que "Nom", "E-mail" ou "Priorité" pour les sondages. Vous pouvez les personnaliser en fonction de vos besoins

Utilisez la logique conditionnelle pour guider les répondants en fonction de leurs réponses précédentes. Par exemple, si une personne sélectionne "Oui" pour participer à une retraite, elle pourrait être invitée à choisir des dates ou des activités préférées

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-21.gif Affichage du formulaire ClickUp /$$img/

Générer des informations détaillées et des réponses avec une logique conditionnelle dans la vue du formulaire ClickUp

Utilisez les modèles de ClickUp pour vous inspirer et suivre l'installation de votre sondage. Par exemple, le modèleModèle de formulaire ClickUp vous permet de créer un formulaire d'inscription générique pour recueillir les données des répondants en quelques minutes

3. Partager le sondage

Une fois le formulaire prêt et publié, copiez le lien d'un simple clic

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-232-1400x296.png Affichage du formulaire ClickUp : sondage slack /$$$img/

Partagez les formulaires que vous créez dans ClickUp Form View en quelques secondes

Publiez-le dans ClickUp Discussion ou dans votre canal Slack pour faciliter l'accès à l'équipe et laissez les participants y répondre directement

4. Suivre les réponses

Affichez les réponses en temps réel à partir de l'affichage du formulaire dans ClickUp

Au fur et à mesure que les réponses arrivent, elles sont directement synchronisées avec le fichier Tâches ClickUp . Cela vous permet d'agir immédiatement sur le retour d'information

Intégration avec Slack

Mais ce n'est pas tout ! Avec L'intégration de ClickUp dans Slack avec ClickUp, vous pouvez envoyer des notifications de sondage ou des rappels directement sur Slack. Cela permet de s'assurer que tout le monde a une chance de participer, en comblant les éventuels écarts entre les plateformes.

Bonnes pratiques pour des sondages efficaces

Vous souhaitez que davantage de personnes répondent à vos sondages ? Commencez par créer de meilleurs sondages !

Voici quelques conseils pour maximiser la participation et l'engagement dans vos sondages :

Fixez des objectifs clairs: Commencez par définir clairement l'objet du sondage afin de vous assurer que les questions sont concises, pertinentes et faciles à comprendre

Commencez par définir clairement l'objet du sondage afin de vous assurer que les questions sont concises, pertinentes et faciles à comprendre Restez simple: Utilisez un langage direct et proposez plusieurs options de réponse pour tenir compte de la diversité des points de vue

Utilisez un langage direct et proposez plusieurs options de réponse pour tenir compte de la diversité des points de vue **Faites une large promotion : partagez le sondage par e-mail, sur des plateformes de discussion ou des tableaux de bord pour atteindre un public plus large. Notifications ClickUp vous aident à rappeler aux gens de soumettre leurs réponses

Offrez des incitations: Encouragez la participation en expliquant comment les résultats seront utilisés ou en offrant de petites récompenses

Encouragez la participation en expliquant comment les résultats seront utilisés ou en offrant de petites récompenses Créer un sentiment d'urgence: Fixez un délai clair pour motiver les participants à répondre rapidement

Une fois que vous avez reçu les résultats du sondage, il est tout aussi important d'en extraire des informations exploitables qui vous aideront à prendre des décisions efficaces :

Identifier les tendances: Agréger les données pour découvrir des modèles ou des tendances dans les réponses. Utilisez des filtres démographiques, le cas échéant, pour comprendre les perspectives des différents groupes

Agréger les données pour découvrir des modèles ou des tendances dans les réponses. Utilisez des filtres démographiques, le cas échéant, pour comprendre les perspectives des différents groupes Visualiser les données: Présenter les résultats sous forme de diagrammes ou de graphiques pour rendre les résultats plus accessibles et exploitables

Présenter les résultats sous forme de diagrammes ou de graphiques pour rendre les résultats plus accessibles et exploitables Mettez en évidence les éléments clés: Concentrez-vous sur les informations qui correspondent aux objectifs du projet ou aux indicateurs clés de performance de l'organisation, et ne négligez pas les réponses aberrantes ou inattendues qui pourraient fournir des perspectives uniques

Concentrez-vous sur les informations qui correspondent aux objectifs du projet ou aux indicateurs clés de performance de l'organisation, et ne négligez pas les réponses aberrantes ou inattendues qui pourraient fournir des perspectives uniques Communiquer de manière transparente: Partager les résultats avec les participants et les parties prenantes afin de renforcer la confiance et d'encourager l'engagement futur

Mettez en œuvre ces bonnes pratiques avec ClickUp

ClickUp offre des outils robustes pour rendre les sondages et les analyses extrêmement efficaces pour vous. Créez un tableau de bord personnalisé des résultats du sondage avec Tableaux de bord ClickUp les tableaux de bord ClickUp, qui utilisent des widgets tels que des diagrammes circulaires ou des barres, permettent de visualiser les données de réponse en un coup d'œil.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-233.png Tableau de bord ClickUp : sondage Slack /$$img/

Visualisez et analysez les résultats de vos sondages directement dans ClickUp grâce aux tableaux de bord ClickUp

Vous pouvez même surveiller les taux de participation en utilisant des widgets de suivi de la progression ou des vues d'activité pour afficher les niveaux d'engagement. Utilisez les outils de rapports de ClickUp pour générer des résumés et lier les résultats du sondage à des objectifs spécifiques à l'aide de Objectifs ClickUp .

Enfin, n'oubliez pas d'ajouter des commentaires aux tableaux de bord ou aux rapports et de résumer les résultats en Documents ClickUp pour un partage facile avec l'équipe.

En concevant des sondages avec des objectifs clairs, en analysant les résultats de manière stratégique et en utilisant les puissantes fonctionnalités de ClickUp, vous pouvez faire des sondages un atout stratégique qui améliore la collaboration au sein de l'équipe et permet de prendre des décisions fondées sur des données.

Astuce de pro: Incluez une question ouverte facultative à côté des options à choix multiples lors de l'élaboration de votre sondage. Cela permet aux répondants de partager des idées, des suggestions ou des perspectives uniques que les réponses prédéfinies pourraient ne pas capturer.

Faites ressortir votre meilleur formulaire (sans jeu de mots) avec ClickUp

Les sondages font partie de ces outils sous-estimés qui peuvent faciliter votre travail. Qu'il s'agisse d'un sondage rapide par réaction emoji dans Slack ou d'un sondage plus détaillé à l'aide de Simple Poll ou Polly, il s'agit de recueillir des commentaires et de prendre des décisions démocratiques.

Mais parfois, vous avez besoin de plus qu'un simple vote.

Lorsque vous avez des échéances, des préférences et des commentaires qui fusent de toutes parts, un sondage rapide sur Slack est utile, mais ClickUp recueille des réponses détaillées, les filtre en fonction des priorités de l'équipe et les présente dans des rapports en temps réel.

Avec ClickUp, la création de sondages est fonctionnelle, perspicace et - osons le dire - amusante.

Ne vous contentez pas d'un " assez bon " Ouvrez un compte ClickUp gratuit et faites en sorte que votre prochain sondage change la donne !