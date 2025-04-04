Modèles gratuits de plans d'action en Excel pour la réussite des projets

vous équilibrez les échéanciers, suivez les tâches, attribuez les responsabilités et vous vous demandez en permanence : "Sommes-nous en phase avec les objectifs de l'entreprise ?

il n'y a pas d'autre choix que d'aller à la rencontre des gens pour les aider https://clickup.com/fr-FR/blog/120032/modeles-de-calendrier-de-projet/ le calendrier du projet est-il respecté ? /%href/

?"

Dans un sondage récent, 97% des personnes interrogées ont déclaré que leur organisation est confrontée à des défis en matière de gestion de projet.

C'est pourquoi les modèles de plans d'action sont disponibles. Ces modèles simplifient le processus de planification du projet, permettent à votre équipe de rester concentrée et vous aident à transformer les objectifs massifs du projet en étapes gérables et réalisables.

Explorons quelques modèles de plans d'action Excel gratuits qui offrent tous les éléments essentiels pour créer un plan d'action dynamique et bien organisé, avec des indicateurs de performance clés pour mesurer la progression.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de plan d'action Excel ?

Un bon modèle de plan d'action doit comporter :

Des objectifs effacés et concis : Des objets bien définis qui sont spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et limités dans le temps (SMART)

Des objets bien définis qui sont spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et limités dans le temps (SMART) des étapes réalisables: des tâches détaillées qui décomposent chaque objectif en étapes gérables

des tâches détaillées qui décomposent chaque objectif en étapes gérables Les parties responsables: Les personnes ou les équipes responsables de chaque tâche sont clairement identifiées

Les personnes ou les équipes responsables de chaque tâche sont clairement identifiées Des échéances réalistes: Des Échéanciers réalisables et alignés sur l'échéancier global du projet

Des Échéanciers réalisables et alignés sur l'échéancier global du projet **Une forme flexible : une structure qui peut être facilement personnalisée pour s'adapter à différents projets et équipes

**Suivi des cours : des fonctionnalités achevées pour contrôler l'achèvement des tâches et la progression globale du projet

**Une disposition propre et visuellement attrayante qui améliore la lisibilité et l'engagement

Intégration avec d'autres outils: Compatibilité avec les logiciels de gestion de projet ou d'autres outils pour un transfert de données et une collaboration sans faille

pour maximiser l'efficacité de votre plan d'action, envisagez d'utiliser un code couleur pour distinguer visuellement les différents statuts des tâches (achevées, en cours, en attente, etc.).

Modèles gratuits de plans d'action de projet en Excel

Vous trouverez ci-dessous des modèles Excel gratuits de grande qualité qui vous aideront à démarrer votre plan d'action le forfait du projet . Ils couvrent un intervalle de types de projets, du marketing aux évènements en passant par les objectifs personnels.

1. Le modèle de plan d'action par ProjectManager

via Gestionnaire de projet Pour assurer la réussite de votre projet, vous devez rester organisé Modèle de plan d'action par ProjectManager est conçu pour vous aider à faire cela. Ce modèle de plan d'action est conçu pour vous aider à atteindre cet objectif modèle Excel de gestion de projet décompose votre projet en tâches réalisables, vous fournissant ainsi une feuille de route détaillée à suivre.

Il vous permet de fixer des objectifs clairs, d'attribuer des paramètres et d'établir des échéanciers pour chaque étape du processus. En suivant la progression et en veillant à ce que tous les membres de l'équipe soient sur la même longueur d'onde, vous vous assurez que rien n'est négligé. Le modèle vous permet également de gérer efficacement les ressources, en optimisant le temps et le budget.

Grâce à sa disposition intuitive et à ses fonctionnalités complètes, ce modèle de plan d'action de projet vous aide à anticiper les obstacles potentiels et à ajuster votre plan d'action forfait de travail en conséquence.

Idéal pour: Les personnes chargées de superviser et de coordonner plusieurs projets

💡Pro Tip: Utilisez la mise en forme conditionnelle d'Excel pour mettre en évidence les tâches en retard, les échéances proches ou achevées visuellement. Vous obtiendrez ainsi un aperçu rapide du statut du projet et des goulets d'étranglement potentiels.

2. Le modèle de planificateur d'idées de Microsoft

via Microsoft365Modèle de planificateur d'idées de Microsoft est un outil indispensable pour tous ceux qui souhaitent organiser des séances de remue-méninges et organiser leurs idées créatives. Il est particulièrement utile pour ceux qui ont besoin d'un moyen structuré mais flexible pour capturer et développer de nouveaux concepts.

Comme Modèles de plans de projet dans Google Docs ce modèle offre une disposition claire et directe. Il offre de l'espace pour noter vos idées, les classer et explorer différents angles. Il vous encourage également à sortir des sentiers battus tout en vous aidant à garder les pieds sur terre en alignant vos idées sur des objectifs concrets.

Que vous travailliez seul ou en équipe, ce modèle est un excellent moyen de suivre la progression de vos idées et de les transformer en forfaits réalisables.

Il vous permet également de vous assurer que vous ne passez pas à côté de détails cruciaux en vous donnant une référence visuelle pour affiner vos idées et les classer par ordre de priorité.

Idéal pour: Les écrivains, les designers, les artistes et autres personnes créatives qui ont besoin d'une approche structurée pour générer des idées

3. Le modèle de plan d'action marketing de GanttPro

via GanttPro Avez-vous réalisé qu'une campagne de marketing réussie repose sur un forfait bien structuré ? Le plan Modèle de plan d'action marketing par GanttPro fournit un cadre complet pour vous guider à chaque étape de vos efforts de marketing.

Voici quelques-unes de ses fonctionnalités clés :

Paramétrage des objectifs: Définissez clairement vos objectifs de marketing et alignez-les sur les objectifs généraux de l'entreprise

Définissez clairement vos objectifs de marketing et alignez-les sur les objectifs généraux de l'entreprise Identification du public cible: Identifiez votre client idéal et adaptez votre message en conséquence

Identifiez votre client idéal et adaptez votre message en conséquence Stratégie des canaux: Sélection stratégique des canaux de marketing les plus efficaces pour atteindre votre cible

Sélection stratégique des canaux de marketing les plus efficaces pour atteindre votre cible Attribution des tâches et délais: Attribuer les tâches aux membres de l'équipe et fixer des délais réalistes pour garantir une exécution dans les temps

Attribuer les tâches aux membres de l'équipe et fixer des délais réalistes pour garantir une exécution dans les temps Suivi des cours: Surveillez la progression, identifiez les goulets d'étranglement potentiels et procédez aux ajustements nécessaires

Surveillez la progression, identifiez les goulets d'étranglement potentiels et procédez aux ajustements nécessaires Échéancier visuel: Visualisez l'échéancier de la campagne pour comprendre les dépendances et optimiser l'allocation des ressources

Ce modèle peut faciliter votre processus de marketing, améliorer la collaboration au sein de l'équipe et, en fin de compte, vous permettre d'atteindre vos objectifs de marketing.

Idéal pour: Les équipes qui collaborent à des campagnes de marketing, pour s'assurer que tout le monde est aligné et sur la bonne voie

4. Le modèle de plan d'action annuel par Template.net

via Template.net Pour ceux qui cherchent à atteindre des objectifs à long terme, les Modèle de plan d'action annuel par Template.net fournit un moyen complet de forfaiter votre année.

Il vous aide à transformer vos aspirations, qu'il s'agisse de développement personnel, d'avancement de carrière ou de croissance de votre entreprise, en un forfait clair et réalisable.

Voici ce que ce modèle vous permet de faire :

Décomposer votre vision: Ce modèle vous guide dans la segmentation de vos objets annuels en jalon plus petits et réalisables

Ce modèle vous guide dans la segmentation de vos objets annuels en jalon plus petits et réalisables Restez organisé: Des sections mensuelles dédiées vous permettent d'assigner des tâches, des échéances et des ressources spécifiques pour chaque objectif, vous permettant ainsi de rester sur la bonne voie

Des sections mensuelles dédiées vous permettent d'assigner des tâches, des échéances et des ressources spécifiques pour chaque objectif, vous permettant ainsi de rester sur la bonne voie Suivez votre progression: Les sections de contrôle intégrées encouragent une auto-évaluation régulière, ce qui vous permet d'adapter votre approche en fonction des besoins

Le résultat ? Vous pouvez enfin hiérarchiser vos objectifs les plus importants, éviter de vous sentir débordé et progresser régulièrement vers la réalisation de votre vision globale, un mois après l'autre.

Idéal pour: Toute personne ayant des aspirations en matière de développement personnel, d'avancement de carrière, de croissance d'entreprise, ou tout autre domaine nécessitant une validation sur une année

5. Le modèle de plan d'action personnel par Template.net

via Template.net Les Modèle de plan d'action personnel par Template.net est un outil formidable pour ceux qui veulent prendre en charge leur développement personnel et leur amélioration. Il vous aide à décomposer vos objectifs - qu'ils soient liés à la santé, aux relations, à la carrière ou au développement personnel - en étapes actionnables, réalisables et motivantes.

Vous pouvez ainsi planifier des objets à court et à long terme, en veillant à ce que chaque aspect de votre vie reçoive l'attention qu'il mérite. Le modèle vous encourage à classer vos objectifs par ordre de priorité et à fixer des paramètres réalistes pour chaque étape, ce qui vous aide à rester concentré et engagé.

Il comporte également un espace pour suivre votre progression, réfléchir aux obstacles que vous rencontrez et réviser votre forfait si nécessaire.

Que vous cherchiez à prendre de nouvelles habitudes, à améliorer l'équilibre entre votre travail et votre vie privée ou à franchir un jalon personnel, ce modèle offre un cadre structuré mais souple qui vous aidera à transformer vos aspirations en résultats tangibles.

Idéal pour: Vous aider à planifier des objectifs à court et à long terme et vous assurer que vous ne négligez aucun aspect de votre vie pendant que vous poursuivez vos aspirations

6. Le modèle de plan d'action pour la gestion de projet par Template.net

via Template.net La gestion de projet exige de la précision, de la coordination et une vision claire des tâches à accomplir, et des Modèle de plan d'action pour la gestion de projet par Template.net offre une solution pratique pour organiser tout cela.

Ce modèle est conçu pour offrir aux gestionnaires de projet un espace centralisé pour le forfait, le suivi et l'exécution de chaque phase du projet. Il comprend des sections définissant les objets du projet, décrivant les produits clés à livrer et attribuant des rôles aux membres de l'équipe.

Ce modèle est particulièrement utile pour la gestion de projets complexes comportant de nombreux éléments mobiles, car il fournit une structure claire permettant de s'assurer qu'aucun détail n'est négligé.

Ce modèle de forfait Business permet à chacun de rester aligné et de se concentrer sur l'objectif final en suivant la progression et en s'adaptant aux changements. Que vous gériez une petite équipe ou un projet de grande envergure, ce modèle vous donne les outils nécessaires pour rester organisé et efficace.

Idéal pour: Les gestionnaires de projet chevronnés et ceux qui débutent

7. Le modèle de plan d'action d'évènement par Template.net

via Template.net Les Modèle de plan d'action d'évènement par Template.net est votre solution unique pour transformer les cauchemars des évènements en célébrations sans faille.

Ce modèle est parfait pour vous si :

Vous jonglez avec un million de détails: Des rassemblements intimes aux grandes conférences, ce modèle vous aide à planifier chaque aspect grâce à des sections dédiées aux objectifs, aux échéanciers, aux tâches et aux budgets

Des rassemblements intimes aux grandes conférences, ce modèle vous aide à planifier chaque aspect grâce à des sections dédiées aux objectifs, aux échéanciers, aux tâches et aux budgets Vous avez soif d'organisation: Dites adieu aux notes éparses et à l'agitation frénétique. Ce modèle vous offre un système d'organisation feuille de route Effacées en décomposant le processus de planification en étapes gérables

Dites adieu aux notes éparses et à l'agitation frénétique. Ce modèle vous offre un système d'organisation feuille de route Effacées en décomposant le processus de planification en étapes gérables La collaboration est la clé: Déléguez les tâches avec facilité ! Attribuez des responsabilités aux membres de l'équipe, afin que tout le monde soit sur la même page et qu'aucun détail ne soit oublié

Déléguez les tâches avec facilité ! Attribuez des responsabilités aux membres de l'équipe, afin que tout le monde soit sur la même page et qu'aucun détail ne soit oublié Vous êtes un planificateur proactif en matière de budget: Anticipez les défis potentiels grâce à des sections dédiées à la budgétisation et à la planification des imprévus afin d'éviter les mauvaises surprises le jour de l'évènement

Le résultat ? Une expérience de planification gratuite et un évènement parfaitement exécuté qui dépasse les attentes. Prenez le contrôle en toute sérénité et planifiez votre prochain évènement réussi, du concept à l'exécution, en toute confiance !

Idéal pour: Les Business pour développer des forfaits d'entreprise, suivre des campagnes de marketing et gérer des projets d'équipe

💡Pro Tip: Utilisez des diagrammes, des cartes mentales ou d'autres outils visuels pour décomposer des objectifs complexes en étapes plus simples et plus faciles à gérer.

Limites de l'utilisation d'Excel pour le plan d'action d'un projet

Bien qu'Excel soit flexible et largement disponible, il présente des inconvénients évidents pour une gestion de projet dynamique. En voici quelques-uns :

Problèmes d'évolutivité pour les projets complexes et de grande envergure

pour les projets complexes et de grande envergure Les limites de la collaboration en temps réel font qu'il est difficile pour les équipes de travailler simultanément sur le même document

font qu'il est difficile pour les équipes de travailler simultanément sur le même document La mise à jour manuelle , qui peut entraîner des erreurs ou des retards

, qui peut entraîner des erreurs ou des retards Des intégrations limitées, qui empêchent un suivi complet du projet

Modèles alternatifs de plans d'action de projet

Les modèles Excel offrent une structure pour la création de plans d'action, ClickUp , une plateforme de gestion de projet de premier plan et l'application Tout pour le travail, améliore l'expérience en transformant les forfaits statiques en flux de travail dynamiques et collaboratifs.

Dans ClickUp, votre plan d'action n'est pas un simple fichier - c'est un outil adaptable et tout-en-un qui centralise les tâches, suit les mises à jour en temps réel et permet une collaboration transparente au sein de votre équipe.

En tant que Jayson Ermac gestionnaire de processus chez IA Bees, l'exprime ainsi :

_ClickUp nous a aidés à rationaliser nos processus et à les mettre en œuvre d'une manière qui nous a permis de faire évoluer nos opérations avec facilité Jayson Ermac , gestionnaire de processus chez IA Bees

Voici quelques modèles de plans d'action alternatifs de ClickUp, offrant des fonctionnalités améliorées et une collaboration en temps réel pour une gestion de projet plus fluide.

1. Le modèle de plan d'action ClickUp

Modèle de plan d'action de ClickUp offre une approche complète et flexible de la planification des tâches et des projets. Il est conçu pour fournir une structure claire pour l'organisation des objectifs, la fixation des paramètres et l'attribution des responsabilités.

La possibilité de mesurer la progression en temps réel vous permet de ne pas perdre de vue les échéances et de vous attaquer rapidement aux obstacles. En outre, vous pouvez personnaliser le modèle de plan d'action de ClickUp pour l'adapter à n'importe quel projet, ce qui le rend utile pour les lancements de produits et le développement d'équipes.

Qu'il s'agisse de gérer un seul projet ou de jongler avec plusieurs initiatives, ce modèle permet de s'assurer que les tâches sont achevées à temps et que votre équipe reste alignée tout au long du processus.

Mon travail: Faciliter la collaboration et s'assurer que chacun sait sur quoi il travaille

2. Le modèle de plan d'actions correctives ClickUp

Le ClickUp Modèle de plan d'action corrective est un excellent outil pour résoudre les problèmes et assurer une amélioration continue.

Que vous travailliez dans le domaine des opérations, du service à la clientèle ou que vous soyez chef d'équipe, les modèles de plan d'action corrective constituent une approche structurée pour résoudre efficacement les problèmes et éviter qu'ils ne se reproduisent.

Voici quelques-unes de ses fonctionnalités clés :

Analyse des causes profondes: Identifier les raisons sous-jacentes du problème

Identifier les raisons sous-jacentes du problème Objectifs réalisables: Fixer des objectifs clairs, mesurables et réalisables

Fixer des objectifs clairs, mesurables et réalisables Attribution des tâches: Attribuer des responsabilités aux membres de l'équipe

Attribuer des responsabilités aux membres de l'équipe Suivi des cours: Surveiller la progression et identifier les obstacles potentiels

Surveiller la progression et identifier les obstacles potentiels **Flexibilité : ajuster facilement le forfait en fonction des besoins

Idéal pour: Les équipes de service à la clientèle pour résoudre les plaintes et améliorer la satisfaction des clients

💡Pro Tip: Documenter les leçons tirées de l'incident et les partager avec l'équipe pour éviter de nouvelles occurrences.

3. Le modèle de plan d'action pour l'engagement des employés ClickUp

Que devez-vous faire pour constituer une main-d'œuvre productive et heureuse... Améliorer l'engagement des employés ! Et les Modèle de plan d'action pour l'engagement des employés ClickUp vous aide à vous concentrer sur les stratégies les plus importantes.

Ce modèle vous aide à définir les initiatives clés en matière d'engagement, qu'il s'agisse d'améliorer la communication et la collaboration ou d'offrir des possibilités de développement professionnel.

Il vous permet de fixer des objectifs clairs, d'assigner des tâches et de suivre la progression, afin de garantir la réussite de chaque initiative. Le modèle vous aide également à recueillir les commentaires des employés, afin de vous assurer que vos efforts d'engagement correspondent à leurs besoins et à leurs préférences.

En utilisant ce modèle de plan d'action pour les employés, vous pouvez encourager une culture de travail positive et accroître la satisfaction au travail.

Cet outil vous aide également à mesurer la réussite de vos efforts au fil du temps, ce qui facilite l'affinement et l'amélioration des stratégies d'engagement.

Idéal pour: Les équipes de RH et les dirigeants pour promouvoir la culture d'entreprise et favoriser la satisfaction des employés

4. Le modèle de plan d'action ClickUp pour la cybersécurité

Le Modèle de plan d'action ClickUp pour la cybersécurité vous aide à protéger votre organisation contre les cybermenaces en définissant un forfait clair et structuré.

Il fournit une approche structurée pour identifier, évaluer et atténuer les risques de cybersécurité. Grâce à ce modèle, vous pouvez renforcer la posture de sécurité de votre organisation et protéger les données sensibles.

Ce modèle permet de :

Évaluation des risques: Identifier les menaces potentielles et les classer par ordre de priorité

Identifier les menaces potentielles et les classer par ordre de priorité Mesures préventives: Mettre en œuvre des mesures de protection pour éviter les violations

Mettre en œuvre des mesures de protection pour éviter les violations **Le forfait d'intervention en cas d'incident : définir les procédures de gestion des incidents de sécurité

**Suivi de la conformité : assurer le respect des réglementations et des normes du secteur

**Collaboration au sein de l'équipe : attribution des responsabilités et suivi de la progression

Idéal pour: Les cadres supérieurs hiérarchisent les investissements en cybersécurité et prennent des décisions en connaissance de cause

💡Pro Tip: Réalisez des audits de sécurité périodiques et mettez à jour votre forfait pour faire face aux menaces et vulnérabilités émergentes.

5. Le modèle de plan d'action SMART de ClickUp

Le Modèle de plan d'action SMART de ClickUp est l'outil idéal pour paramétrer les objectifs avec clarté et détermination. Basé sur les critères SMART - spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et limités dans le temps - ce modèle fournit une structure claire pour définir les objets personnels et ceux de l'équipe.

La décomposition des objectifs en étapes réalisables permet de s'assurer que chaque tâche est bien définie et que la progression peut être facilement suivie.

Contrairement à d'autres modèles, il intègre des fonctionnalités qui vous permettent de fixer des échéanciers, de définir des paramètres mesurables et d'aligner les tâches sur les objectifs stratégiques. Il vous permet de rester compte et sur la bonne voie au fur et à mesure que vous travaillez à votre réussite.

Idéal pour: Toute personne à la recherche d'une approche structurée de la définition des objectifs

6. Le modèle de plan d'action quotidien ClickUp

Vous en avez assez de vous sentir submergé par votre liste de choses à faire au quotidien ? Modèle de plan d'action quotidien de ClickUp est la solution idéale pour vous aider à rester organisé, concentré et productif.

Les fonctionnalités clés de ce modèle sont les suivantes :

Priorisation des tâches: Identifier et se concentrer sur les tâches les plus importantes

Identifier et se concentrer sur les tâches les plus importantes Gestion du temps: Attribuez des plages horaires spécifiques à chaque tâche

Attribuez des plages horaires spécifiques à chaque tâche Flexibilité de l'emploi du temps: Ajustez facilement votre forfait tout au long de la journée

Ajustez facilement votre forfait tout au long de la journée Suivi des cours: Surveillez votre progression et célébrez vos réussites

Idéal pour: Les freelances pour organiser des projets, suivre les heures facturables et respecter les délais

💡Pro Tip: Exploitez les fonctionnalités de ClickUp, telles que le suivi du temps, les dépendances des tâches et les notifications, pour optimiser votre flux de travail.

7. La matrice des priorités d'action ClickUp Modèle de Tableau blanc

Matrice des priorités d'action ClickUp Modèle de tableau blanc

/$$$cta/

Lorsqu'il est confronté à de nombreuses tâches, le Matrice des priorités d'action ClickUp Modèle de tableau blanc vous aide à les comprendre clairement grâce à une approche visuelle.

Inspiré de la matrice d'Eisenhower, ce modèle divise les tâches en quatre catégories : urgent et important, important mais pas urgent, urgent mais pas important, et ni urgent ni important.

Cet outil visuel constitue un moyen simple mais puissant de donner une aperçu du projet l'objectif est d'améliorer la qualité de la vie, d'établir des priorités et d'identifier les tâches qui peuvent être déléguées ou reportées.

L'originalité de ce modèle réside dans sa flexibilité : vous pouvez déplacer les tâches dans la matrice en fonction de l'évolution des priorités au cours de la journée ou de la semaine.

L'interface intuitive du Tableau blanc permet une personnalisation facile, ce qui garantit que votre gestion des tâches est aussi dynamique que votre flux de travail.

Idéal pour: Les gestionnaires de projet pour hiérarchiser les tâches et allouer les ressources de manière efficace

8. Le modèle de plan d'action de gestion ClickUp

Le Modèle de plan d'action de gestion ClickUp est parfait pour les dirigeants qui doivent veiller à ce que leurs équipes soient organisées, responsables et sur la bonne voie.

En utilisant ce modèle, vous vous assurez que vos projets restent sur la bonne voie, qu'ils respectent les délais et qu'ils produisent des résultats exceptionnels.

Ce modèle vous permet de :

Paramétrage d'objectifs Effacés: Définir des objectifs de projet clairs et mesurables

Définir des objectifs de projet clairs et mesurables Répartition des tâches: Décomposer les tâches importantes en sous-tâches plus petites et plus faciles à gérer

Décomposer les tâches importantes en sous-tâches plus petites et plus faciles à gérer Attribution des responsabilités: Attribuer les tâches aux membres de l'équipe et suivre la progression

Attribuer les tâches aux membres de l'équipe et suivre la progression Création d'un échéancier: Fixer des délais et des paramètres réalistes

Fixer des délais et des paramètres réalistes Gestion des risques: Identifier les risques potentiels et développer des stratégies d'atténuation

Idéal pour: Les Teams pour coordonner les efforts de l'équipe et assurer une livraison dans les délais

9. Le modèle ClickUp de planification d'un projet

Le ClickUp Modèle de planification d'un projet est la solution idéale pour tous ceux qui ont besoin d'une approche claire et structurée de la planification d'un projet le forfait du projet .

Ce modèle vous permet de décomposer des projets complexes en tâches spécifiques et réalisables, tout en offrant la flexibilité nécessaire pour s'adapter à l'évolution du projet.

Vous pouvez planifier chaque phase, attribuer des responsabilités et suivre les échéances, afin de vous assurer qu'aucune tâche n'est oubliée. Contrairement à d'autres modèles, il intègre le diagramme de Gantt, le suivi du temps et les dépendances des tâches, ce qui vous permet de visualiser l'échéancier de votre projet et de vous assurer que tous les éléments mobiles sont coordonnés.

C'est l'outil idéal pour gérer les ressources, contrôler les budgets et faire avancer le projet avec confiance et efficacité.

Idéal pour: La gestion de projets personnels, tels que la rénovation d'une maison ou l'organisation d'évènements

Lire aussi: 10 modèles et échantillons d'esquisse de projet en Word et ClickUp

Boostez la réussite de votre projet avec ClickUp

Les modèles de plans d'action Excel offrent un moyen pratique de transformer les idées d'un projet en étapes structurées et réalisables, en apportant clarté et concentration à chaque étape.

Ces modèles rendent la planification de projet accessible à toute équipe, depuis la définition des paramètres jusqu'au suivi de la progression. Et si vous pouviez aller plus loin ?

Avec ClickUp, vous pouvez passer en toute transparence de ces bases Excel à une plateforme dynamique tout-en-un qui s'adapte aux besoins de votre projet.

Commencez fort avec Excel et finissez encore plus fort avec ClickUp, car chaque projet mérite les meilleurs outils pour sa réussite. S'inscrire à ClickUp dès aujourd'hui !