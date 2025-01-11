10 modèles gratuits de formulaires d'évaluation d'entretien

Le recrutement peut sembler simple : publier une offre d'emploi, faire passer des entretiens et choisir un candidat. Mais les professionnels des ressources humaines connaissent la vérité : il s'agit de l'une des responsabilités les plus difficiles et les plus lourdes d'enjeux au sein d'une organisation.

Chaque recrutement ne se limite pas à l'adéquation des compétences clés et à la recherche de la bonne personne pour la culture de l'entreprise, l'équipe et les objectifs à long terme. Existe-t-il donc un moyen de rendre le recrutement plus efficace ?

La réponse est les modèles de formulaires d'évaluation d'entretien. Ces modèles peuvent transformer des processus RH désorganisés et subjectifs en processus mesurables et objectifs. Ils décrivent clairement les forces, les faiblesses et le potentiel de chaque candidat, garantissant ainsi que les entretiens d'embauche ne sont pas de simples discussions, mais des évaluations ciblées.

Découvrons les meilleurs modèles de formulaires d'évaluation pour les entretiens d'embauche.

Qu'est-ce qu'un modèle de formulaire d'évaluation d'entretien ?

Les modèles de formulaires d'évaluation d'entretien sont des documents structurés conçus pour aider les recruteurs et les équipes RH à évaluer les candidatures de manière systématique. Ils fournissent un cadre effacé pour l'analyse des compétences d'un candidat, y compris l'expertise technique, les compétences interpersonnelles, les capacités de résolution de problèmes et l'alignement culturel.

Cela permet de s'assurer que chaque candidat est évalué de manière équitable, en fonction des exigences spécifiques du rôle. Par exemple, si vous recrutez un développeur de logiciels, le formulaire d'évaluation de l'entretien peut comprendre des sections permettant d'évaluer la maîtrise du code, l'expérience du projet et le travail d'équipe.

Les modèles d'évaluation des entretiens peuvent également comporter des questions ouvertes.

📌 Supposons que vous recrutiez pour un rôle de direction. Le formulaire peut comporter des invitations ouvertes, telles que :

Évaluer leur capacité à motiver une équipe

Décrire comment le candidat a fait preuve de leadership dans ses rôles précédents

Des invitations détaillées et des sections d'évaluation personnalisées permettent aux enquêteurs de consigner des observations spécifiques, ce qui facilite l'examen ultérieur des candidats. Ces modèles sont particulièrement utiles pour la prise de décision en groupe, lorsque vous avez besoin de l'avis de plusieurs parties prenantes.

Mais à travers la multitude de modèles de formulaires d'évaluation d'entretien, comment faire pour choisir celui qui répondra le mieux à vos besoins particuliers ? Ne vous inquiétez pas, nous nous en occupons également !

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de formulaire d'évaluation d'entretien ?

Un formulaire d'évaluation bien conçu garantit que tous les candidats sont évalués en fonction des mêmes critères, ce qui réduit les biais et améliore la qualité globale des décisions d'embauche.

Que vous cherchiez à embaucher un stagiaire ou un directeur financier, voici quelques facteurs clés à prendre en compte dans un modèle d'évaluation d'entretien :

📝 Des critères d'évaluation effacés : Définir des catégories comme les compétences techniques, les compétences non techniques et l'adéquation culturelle pour une évaluation structurée

Définir des catégories comme les compétences techniques, les compétences non techniques et l'adéquation culturelle pour une évaluation structurée Des questions d'entretien spécifiques au rôle: Inclure des invitations adaptées aux exigences du poste, telles que des questions basées sur des scénarios ou des questions comportementales. Par exemple, une position commerciale peut donner la priorité aux compétences en matière de communication et de persuasion, tandis qu'un rôle technique peut mettre l'accent sur la résolution de problèmes et les connaissances techniques

Inclure des invitations adaptées aux exigences du poste, telles que des questions basées sur des scénarios ou des questions comportementales. Par exemple, une position commerciale peut donner la priorité aux compétences en matière de communication et de persuasion, tandis qu'un rôle technique peut mettre l'accent sur la résolution de problèmes et les connaissances techniques 📊 Notation standardisée: Utilisez une échelle numérique cohérente pour évaluer chaque critère, garantissant ainsi une embauche équitable

Utilisez une échelle numérique cohérente pour évaluer chaque critère, garantissant ainsi une embauche équitable ✍️ Section "Notes": Prévoir un espace pour que les fournisseurs prestataires puissent noter des observations spécifiques ou des idées qui n'ont pas été prises en compte dans les catégories prédéfinies

Prévoir un espace pour que les fournisseurs prestataires puissent noter des observations spécifiques ou des idées qui n'ont pas été prises en compte dans les catégories prédéfinies Possibilité de joindre des pièces : Inclure des sections séparées pour ajouter des CV ou des portfolios

10 modèles de formulaires d'évaluation d'entretien ClickUp un logiciel tout-en-un qui aide à rationaliser les processus RH, a créé les meilleurs modèles de formulaires d'évaluation d'entretien.

Ces modèles aident les entreprises à trouver les bons talents et à faire de l'entretien d'embauche une réussite de la vie d'un RH moins chaotique. Explorez les modèles ci-dessous !

1. Modèle de formulaire d'évaluation ClickUp

Modèle de formulaire d'évaluation des employés ClickUp

Vous vous préparez à effectuer des évaluations semestrielles ou annuelles des performances en vue de promotions ou de primes d'équipe ? Le Modèle de formulaire d'évaluation ClickUp est l'outil idéal pour évaluer les compétences et les performances de vos employés.

Le modèle comporte un formulaire facile à remplir qui comprend des champs pour les heures travaillées, les descriptions de poste et les évaluations des compétences techniques et de communication, ce qui garantit des évaluations équitables et structurées. Il permet de suivre la progression des employés et d'identifier les domaines à améliorer.

De plus, vous pouvez ajouter un champ pour les récompenses et les réalisations supplémentaires afin d'identifier les membres de l'équipe les plus performants

🎯 Comment utiliser efficacement ce modèle :

Passez par l'affichage Début ici pour avoir un aperçu du processus d'évaluation

pour avoir un aperçu du processus d'évaluation Utilisez la Vue Liste pour comparer facilement les évaluations de plusieurs employés et suivre le statut actuel de l'évaluation de chaque employé

pour comparer facilement les évaluations de plusieurs employés et suivre le statut actuel de l'évaluation de chaque employé Créez des formulaires d'évaluation personnalisés pour chaque employé grâce à l'affichage Formulaire d'évaluation

🌟 Idéal pour: Les managers d'équipe et les RH pour les évaluations de performance ou les évaluations trimestrielles.

💡Pro Tip: Notez des exemples ou des citations spécifiques pour assister les évaluations. Par exemple, au lieu de "semblait préparé", écrivez "a présenté un forfait détaillé pour traiter les objets des clients"

2. Modèle de matrice de sélection pour l'embauche ClickUp

Modèle de matrice de sélection d'embauche ClickUp

Votre processus de recrutement bat son plein, mais vous avez du mal à suivre le statut des candidatures. Le processus de recrutement bat son plein, mais vous avez du mal à suivre l'état des candidatures Modèle de matrice de sélection pour le recrutement ClickUp permet de trier le processus d'embauche en organisant tous les profils de candidats pour des rôles similaires en un seul emplacement centralisé.

Ce modèle vous permet de comparer facilement les candidatures et les évaluations en fonction de leur présélection initiale, de l'entretien ou des compétences. Il garantit un processus d'embauche équitable et objet. Le plus intéressant, c'est que vous pouvez paramétrer les critères d'évaluation, forfaiter les entretiens et attribuer les tâches d'embauche aux membres de l'équipe.

🎯 Comment utiliser efficacement ce modèle :

Organisez chaque détail concernant les candidats, y compris l'étape de l'entretien à laquelle ils se trouvent et le service auquel ils ont postulé avec l' Affichage de la base de données des candidats

Suivez le membre de l'équipe qui s'entretient avec un candidat et affichez la date et l'heure de l'entretien grâce à la Vue des calendriers d'entretien

Affecter des membres de l'équipe à l'organisation des entretiens téléphoniques à l'aide de la Vue Affectation des appels

🌟 Idéal pour: Les Teams qui cherchent à standardiser leur processus d'embauche et à prendre des décisions d'embauche objectives et basées sur des données.

3. ClickUp Modèle d'embauche des candidats

ClickUp - Modèle d'embauche des candidats

Le modèle Modèle ClickUp d'embauche de candidats visualise le processus de recrutement pour aider à prendre des décisions éclairées et efficaces en matière d'embauche.

Vous souhaitez assigner des tâches spécifiques à chaque candidat ? Connectez a

_ClickUp Formulaire

, Google Form, Typeform, ou tout outil d'application via Zapier pour partager automatiquement les tâches.

Vous pouvez même utiliser des échelles d'évaluation personnalisables pour évaluer les tâches ou utiliser des tableaux interactifs et des tableaux de suivi pour comparer les performances de différents candidats. Le modèle vous permet également de créer des checklists et des rappels pour toutes les tâches RH, d'échanger des points de vue, de discuter des rôles et de.. de fournir un retour d'information sur les candidats directement dans le système.

🎯 Comment utiliser efficacement ce modèle:

Visualisez les tâches d'embauche spécifiques aux emplacements avec la Vue Plan

Ajoutez des données granulaires comme les attentes salariales et les profils LinkedIn à l'aide des champs personnalisés

Surveillez chaque étape du processus d'embauche avec l'affichage Candidat de suivi RH

Superviser les candidats sélectionnés et rejetés ainsi que la justification de chaque décision avec la Vue Liste complète

🌟 Idéal pour: Les équipes d'acquisition de talents et les recruteurs qui cherchent à rationaliser le processus de présélection des candidats et à améliorer la collaboration pendant les campagnes d'embauche.

4. Modèle de rapport et de gestion d'entretien ClickUp

Modèle de rapport et de gestion d'entretien ClickUp

Le modèle Modèle de rapport et de gestion d'entretien ClickUp fournit une approche structurée pour l'évaluation qualitative et quantitative des candidats.

Le formulaire de rapport d'entretien permet aux intervieweurs d'ajouter des détails sur le candidat, comme sa position et son département, ainsi qu'un rapport narratif résumant leur retour d'information global. Il comprend des options de menu déroulant pour les compétences en communication, les compétences techniques, l'adéquation à la culture et l'expérience, tous évalués comme "excellents", "bons", "acceptables" ou "inacceptables" Et, bien sûr, vous pouvez tous les personnaliser !

Le modèle est complété par deux onglets supplémentaires, "Rapports d'entretien" et "Statut du rapport", qui offrent des représentations visuelles détaillées des éléments suivants les évaluations des candidats .

🎯 Comment utiliser efficacement ce modèle:

Suivez la progression en temps réel du rapport de chaque candidat avec l'affichage Statut du rapport

Stockez et organisez tous vos rapports avec l'affichage Rapports d'entretien

Mettez en place le processus de collecte des commentaires des candidats en affichant le Guide de démarrage

🌟 Idéal pour: Les spécialistes des ressources humaines et les panels d'embauche qui gèrent des volumes importants d'entretiens et qui recherchent des rapports détaillés pour prendre de meilleures décisions d'embauche.

🧠 Vous le saviez? 28% des candidats veulent connaître à l'avance votre processus d'entretien. N'oubliez pas que la transparence est la clé d'une expérience positive pour les candidats.

5. Modèle de cartographie des compétences ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/ClickUp-Skills-Mapping-Template.png Modèle de cartographie des compétences ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-205355895&department=hr-recruiting Télécharger ce modèle /$cta/

Le modèle Modèle de mappage des compétences ClickUp évalue les compétences spécifiques à l'emploi et les compétences non techniques des candidats. Vous pouvez personnaliser le formulaire d'évaluation des compétences pour évaluer les compétences des candidats dans divers domaines, tels que le leadership, la communication et les compétences techniques.

Le plus intéressant ? Toutes les évaluations sont données à l'aide d'emojis attrayants ! La Vue Plan des compétences affiche le nom de chaque candidat à côté de l'évaluation de ses compétences, offrant ainsi un aperçu visuel rapide de ses capacités dans différents domaines. Il est ainsi plus facile d'identifier les forces et les faiblesses de chaque candidat et de prendre des décisions d'embauche éclairées.

🎯 Comment utiliser ce modèle efficacement:

Identifiez les compétences non techniques de tous les candidats potentiels à l'aide de l'affichage Compétences non techniques

Explorer les compétences techniques des candidats à l'aide de la Vue des compétences techniques

Analyser quels candidats possèdent des compétences spécifiques à un poste en utilisant l'affichage Compétences spécifiques à un poste

🌟 Idéal pour: Les planificateurs de main-d'œuvre et les responsables d'équipe qui cherchent à identifier les lacunes en matière de compétences et à aligner stratégiquement les compétences des employés sur les objectifs de l'organisation.

🧠 Le saviez-vous ? Il faut généralement environ 42 jours pour pourvoir une position . C'est presque assez de temps pour maîtriser un nouveau hobby ou regarder une série télévisée en boucle !

6. Modèle de recrutement et d'embauche ClickUp

Modèle de recrutement et d'embauche de ClickUp

Le modèle Modèle de recrutement et d'embauche ClickUp vous aide à gérer facilement les offres d'emploi et le recrutement des candidats.

Le modèle comprend un onglet Tous les rôles pour suivre tous les rôles ouverts, ce qui vous permet de rester informé des positions disponibles. Les onglets Hiring Pipeline et schedule permettent de suivre le statut des candidats, depuis la candidature initiale jusqu'à la sélection finale, afin que votre processus de recrutement reste parfaitement organisé.

Vous devez donner votre avis ? Terminé. Vous souhaitez ouvrir un nouveau rôle ? C'est facile. Ce modèle comporte également un onglet Formulaire de demande d'emploi convivial, qui permet aux candidats de soumettre leur candidature en toute simplicité.

🎯 Comment utiliser efficacement ce modèle:

Créez des calendriers d'entretien et ajoutez des détails tels que le salaire souhaité, le département, les intérêts et le rôle à l'aide de l'affichage Calendrier

Suivez les offres d'emploi et les candidatures grâce à l'affichage Pipe d'embauche

Personnalisez le formulaire de demande d'emploi pour recueillir auprès des candidats des informations spécifiques à leur rôle

🌟 Idéal pour: Les responsables du recrutement et les agences gérant des processus d'embauche de bout en bout et ayant besoin d'un hub centralisé pour organiser les tâches et les communications.

7. ClickUp Formulaire d'évaluation Modèle de tâche

Formulaire d'évaluation ClickUp Modèle de tâche

S'il est un modèle qui permet de gérer le cycle achevé d'embauche d'une entreprise, c'est bien le modèle de formulaire d'évaluation ClickUp Formulaire d'évaluation ClickUp Modèle de tâche .

Vous pouvez utiliser ce modèle pour créer une checklist détaillée pour l'évaluation des candidatures. Ajoutez des éléments d'action tels que "Examen du CV", "Sélection initiale" et "Évaluation des compétences techniques " et assignez des tâches aux membres de votre équipe afin de garantir une évaluation objective de chaque candidat.

En outre, vous pouvez incorporer des échelles d'évaluation pour les différentes compétences, ce qui permet aux évaluateurs d'afficher une vision nuancée des forces et des faiblesses de chaque candidat

🎯 Comment utiliser efficacement ce modèle :

Ajouter d'autres champs personnalisés pour des compétences telles que " Résolution de problèmes " ou " Adaptabilité " pour une évaluation globale d'un candidat

Créer des checklists distinctes pour la vérification des références et l'évaluation après l'entretien

Ajouter des priorités dans les tâches et fixer des paramètres pour accélérer l'embauche

🌟 Idéal pour: Les chefs d'équipe et les chefs de service qui effectuent des évaluations structurées des employés pour suivre les indicateurs de performance individuelle et d'équipe.

💡Pro Tip: Dans le modèle d'évaluation, consacrez une section aux impressions générales et aux recommandations, en résumant si le candidat convient bien et pourquoi.

8. Modèle de rapport d'évaluation ClickUp

Modèle de rapport d'évaluation ClickUp

Vous voulez un modèle facile à utiliser par les débutants pour mener une évaluation approfondie des candidats potentiels ? L'évaluation Modèle de rapport d'évaluation ClickUp est la ressource idéale. Même si ce modèle est destiné à l'évaluation des employés, vous pouvez le personnaliser pour évaluer les compétences et les performances des candidats à l'emploi.

Il vous aide à évaluer les performances en fonction de plusieurs facteurs, tels que l'évaluation du comportement, l'évaluation des compétences, l'adéquation culturelle et les tâches situationnelles. Vous pouvez également ajouter des évaluations basées sur les IRC telles que le potentiel de leadership, les compétences en matière de collaboration et les capacités de résolution de problèmes.

Le modèle propose des catégories prédéfinies pour l'ajout de commentaires : Dépasse les attentes, Répond aux attentes, Inférieur aux attentes ou A améliorer.

🎯 Comment utiliser ce modèle efficacement :

Ajouter une "section d'appréciation" pour mettre en valeur les compétences de n'importe quel candidat

Inclure des notes supplémentaires ou des domaines d'amélioration dans la section des commentaires

Rassembler toutes les données et créer un rapport d'évaluation complet pour tous les candidats

🌟 Idéal pour: Les gestionnaires et les chefs d'entreprise qui examinent et créent des rapports d'évaluation annuels.

9. Modèle de processus d'entretien ClickUp

Modèle de processus d'entretien de ClickUp

Le processus d'entretien Modèle de processus d'entretien ClickUp vous aide à mener des entretiens structurés en divisant les étapes de l'entretien en segments. Par instance, le segment "Entretien initial" comprend un aperçu de l'entreprise et des questions spécifiques au rôle afin d'évaluer l'expertise du candidat.

La section "Vérification des références" met en évidence ce modèle, ce qui vous permet de vous concentrer sur les informations qualitatives provenant de relations professionnelles antérieures. Elle comprend des invites clés, telles que la durée de la collaboration, les points forts, la capacité d'adaptation aux commentaires, et bien d'autres choses encore, afin de vérifier les compétences et l'expérience du candidat

🎯 Comment utiliser efficacement ce modèle :

Intégrer des CV et des lettres de motivation directement dans le modèle pour s'y référer facilement

Exploiter les plans conceptuels pour réfléchir aux questions de suivi ou aux étapes suivantes

Créez un projet distinct pour chaque offre d'emploi et attribuez des tâches aux membres de l'équipe pour garantir la responsabilisation

Idéal pour: Les coordinateurs RH et les personnes chargées des entretiens dans les secteurs sensibles nécessitant des vérifications d'antécédents de haut niveau.

✨ Fun Fact: Patagonia, une entreprise de vêtements de plein air, évalue les candidats en fonction de leurs compétences et de leur capacité à s'adapter à l'environnement leur connexion avec le monde extérieur et la validation du développement durable. L'alignement sur la mission d'une entreprise peut donc être aussi important que l'expertise technique lors du recrutement.

10. Modèle de formulaire de retour d'information ClickUp

Modèle de formulaire de retour d'information ClickUp

Un processus d'embauche fluide est essentiel pour les RH et les candidats. Il met en valeur votre marque employeur et vous aide à attirer des talents de qualité. Par conséquent, si vous souhaitez collecter des des critiques constructives et d'identifier les domaines permettant d'améliorer le processus d'embauche pour les candidats, les Modèle de formulaire de feedback ClickUp est exactement ce dont vous avez besoin.

Ce $$a$ formulaire permet de créer une système de gestion du retour d'information en recueillant des informations auprès des candidats. Vous pouvez également utiliser le modèle pour poser des questions telles que "Comment évaluez-vous l'expérience globale que nous vous avons fournie ? "

🎯 Comment utiliser ce modèle efficacement :

Personnalisez le formulaire de retour d'information à l'aide de l'affichage Débuter ici

Stockez et organisez les commentaires reçus de chaque candidat à l'aide de l'affichage Rétroaction

Gérez toutes vos idées liées au feedback et réfléchissez à des stratégies pour améliorer le processus de recrutement avec la Vue Tableau

🌟 Idéal pour: Les équipes RH et les dirigeants d'organisations qui souhaitent recueillir des commentaires exploitables de la part des employés, des clients ou des parties prenantes afin d'apporter des améliorations.

à faire... Un nombre stupéfiant d'enfants de moins de 18 ans 55.9% des candidats déclarent n'avoir reçu aucun rapport après un entretien raté, et seuls 5,5 % d'entre eux jugent utile le rapport qu'ils reçoivent.

Relever les défis des RH : ClickUp simplifie le recrutement, l'intégration, etc

En tant que responsable RH, gérer tout, du recrutement à l'engagement des employés, peut donner l'impression de jongler avec trop de balles à la fois. Vous êtes peut-être perdu dans une mer de feuilles de calcul, de fils d'e-mails interminables et de suivis manqués.

Mais pas avec ClickUp pour les Teams RH . En tant qu'application Tout pour le travail, ClickUp combine la gestion de projets RH, les documents et la communication d'équipe, le tout sur une seule plateforme - accélérée par l'automatisation et la recherche de l'IA de nouvelle génération. ClickUp Formulaires permet de collecter des informations sur les candidats et de rationaliser le processus de recrutement. Vous pouvez également contrôler les performances des employés et suivre la progression des tâches de recrutement grâce à Tableaux de bord ClickUp .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image6-5.png Les équipes de ClickUp HR : Modèles de formulaires d'évaluation d'entretien /$$img/

organisez l'ensemble de votre processus RH sur une seule plateforme grâce à ClickUp HR teams_

ClickUp pour les équipes RH vous aide à :

La gestion du personnel : Dites adieu aux évaluations de performance et aux retours d'information dispersés ! Vous pouvez suivre l'évolution de vos employés, fixer des objectifs clairs et suivre facilement leur progression

: Dites adieu aux évaluations de performance et aux retours d'information dispersés ! Vous pouvez suivre l'évolution de vos employés, fixer des objectifs clairs et suivre facilement leur progression Le recrutement : Suivez chaque étape du processus d'embauche, du suivi initial à l'entretien final, grâce à des pipelines organisés qui permettent de tout synchroniser afin d'embaucher les meilleurs talents

: Suivez chaque étape du processus d'embauche, du suivi initial à l'entretien final, grâce à des pipelines organisés qui permettent de tout synchroniser afin d'embaucher les meilleurs talents Onboarding : Faites du premier jour de vos nouveaux employés un jeu d'enfant ! Automatisez les tâches, définissez des rappels et offrez une expérience d'onboarding transparente qui garantit que les nouveaux employés se sentent accueillis et équipés dès le premier jour

: Faites du premier jour de vos nouveaux employés un jeu d'enfant ! Automatisez les tâches, définissez des rappels et offrez une expérience d'onboarding transparente qui garantit que les nouveaux employés se sentent accueillis et équipés dès le premier jour Personnalisation des modèles de RH: Parcourez une bibliothèque de plus de 1000 modèles personnalisablesModèles ClickUp pour répondre à vos besoins uniques et créer un système RH personnalisé qui s'adapte à la croissance et à la culture de votre entreprise.

Optimisez votre flux de travail pour l'évaluation des entretiens en utilisant ClickUp

Embaucher le bon candidat, c'est comme trouver une aiguille dans une botte de foin. C'est un défi. Cela prend du temps. Mais ce n'est pas une fatalité.

Qu'il s'agisse d'une startup à croissance rapide ou d'une grande entreprise, l'utilisation de modèles adaptés à vos besoins en matière de recrutement est essentielle pour prendre des décisions plus intelligentes.

Les modèles de formulaires d'évaluation d'entretien de ClickUp simplifient ce processus en offrant un moyen facile d'évaluer, de comparer et de finaliser les décisions sans complications inutiles.

Ne laissez pas l'embauche vous submerger ! Inscrivez-vous à ClickUp et transformez vos processus de recrutement.