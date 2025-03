10 modèles de remboursement de frais gratuits

le remboursement des frais est un équilibre délicat entre confiance, conformité et efficacité. Les entreprises doivent s'assurer que les dépenses des employés sont légitimes, exactes et traitées invite instructions. Cela implique d'établir des politiques claires, de fournir des outils conviviaux et d'encourager une culture de la transparence.

Un processus de remboursement gratuit aide également les entreprises à améliorer le moral des employés, la précision financière et, en fin de compte, la productivité globale. Microsoft a récemment automatisé les rapports de dépenses ce qui a amélioré l'expérience des employés.

Vous pouvez également simplifier la gestion des dépenses en utilisant des modèles . Dans cet article, nous allons explorer les avantages de l'utilisation de modèles de remboursement de frais et fournir 10 modèles gratuits pour vous aider à démarrer.

Que vous soyez freelance, propriétaire d'une petite entreprise ou que vous fassiez partie d'une grande société, ces modèles vous aideront à gagner du temps et de l'argent.

Qu'est-ce qu'un modèle de remboursement de frais ?

Les modèles de remboursement de frais sont des documents standardisés que les employés utilisent pour demander le remboursement de dépenses liées à leur travail. Ils mettent en forme les détails de l'achat tels que la date, le nom du fournisseur, la catégorie de dépenses et le montant.

C'est un moyen facile de s'assurer que toutes les dépenses de votre entreprise sont suivies et enregistrées. Les équipes financières utilisent ces modèles pour enregistrer toutes les dépenses dans diverses catégories de dépenses.

Vous pouvez utiliser les modèles de remboursement des dépenses pour :

Mettre de l'ordre dans vos dossiers financiers, c'est-à-dire.., suivre vos dépenses analyser les tendances et vous assurer que vous économisez chaque centime possible

Utilisez vos ressources à bon escient en établissant des modèles pour les remboursements de frais

Gagnez du temps et de l'argent - le simple fait d'utiliser un modèle vous permet de réduire les coûts et les pertes de temps

Améliorer la productivité et l'efficacité de l'équipe

Assurez un suivi précis des remboursements des employés

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de remboursement de frais ?

Si vous cherchez des formulaires de remboursement de frais d'employés, vous en trouverez beaucoup. Mais comment faire pour savoir s'il est adapté à vos besoins ?

Vous devez identifier vos objectifs pour choisir celui qui vous convient le mieux parmi tous ceux qui existent rapports de dépenses disponibles. Si vous cherchez à simplifier l'ensemble de vos dépenses d'entreprise, voici quelques éléments à rechercher dans un modèle :

Champs d'informations détaillées: Espaces pour documenter les détails tels que les dates, les noms des fournisseurs et les dépenses détaillées

Espaces pour documenter les détails tels que les dates, les noms des fournisseurs et les dépenses détaillées **Options de personnalisation : possibilité d'adapter le modèle aux politiques et exigences spécifiques de l'entreprise

**Section "pièces jointes" : une zone désignée pour joindre les reçus ou d'autres documents d'assistance

Compatibilité avec les outils numériques: La capacité d'utiliser diverses plateformes logicielles (par exemple, Excel, Google Sheets, PDF)

La capacité d'utiliser diverses plateformes logicielles (par exemple, Excel, Google Sheets, PDF) Conformité avec les réglementations fiscales: Le modèle doit être conçu pour répondre à toutes les exigences fiscales et réglementaires pertinentes

Le modèle doit être conçu pour répondre à toutes les exigences fiscales et réglementaires pertinentes Champs de signature et d'approbation: Sections pour la signature de l'employé et pour l'approbation de la demande par le gestionnaire

Sections pour la signature de l'employé et pour l'approbation de la demande par le gestionnaire Une forme claire et concise: Un modèle bien structuré avec des libellés clairs pour chaque catégorie de dépenses (par exemple, voyages, repas, hébergement, fournitures de bureau)

Un modèle bien structuré avec des libellés clairs pour chaque catégorie de dépenses (par exemple, voyages, repas, hébergement, fournitures de bureau) Une conception conviviale: Une disposition visuellement attrayante et facile à naviguer

Ces fonctionnalités vous aideront à faciliter le processus de remboursement des frais.

10 modèles de remboursement de frais gratuits

Le bon modèle de remboursement des frais peut rationaliser votre processus, réduire les erreurs et vous faire gagner un temps précieux. Pour vous aider à trouver le modèle idéal pour votre entreprise, nous avons sélectionné 10 modèles qui peuvent répondre à vos besoins spécifiques.

1. Le modèle de notes de frais ClickUp

Modèle de rapport de dépenses ClickUp

Lorsque l'on commence à s'intéresser à la gestion financière, on veut un outil facile à comprendre et à utiliser.

Le Modèle de rapport de dépenses ClickUp est exactement cela. Ce formulaire de remboursement vous aide à garder une trace des dépenses individuelles des employés. Gérez les projets avec des commentaires dédiés, l'automatisation et les pièces jointes.

De plus, vous pouvez intégrer ce modèle de document dans votre flux de travail ClickUp. Construisez sur le rapport en utilisant Calendrier, Liste, Gantt, ou plus. Collaborez avec les membres de l'équipe, enregistrez chaque dépense liée à l'entreprise, qu'il s'agisse de repas d'affaires ou d'autres dépenses, et améliorez votre productivité tout en le faisant ! Tout ce dont vous avez besoin, c'est de ce modèle.

✨Idéal pour: Les entreprises qui ont besoin de suivre les dépenses de plusieurs fonctions de l'équipe

💡Pro Tip: Use L'Automatisation de ClickUp pour simplifier votre processus de rapports de dépenses. Paramétrez des rappels automatiques pour les dates limites d'envoi des dépenses et des notifications d'approbation afin de réduire les efforts manuels et de garantir des remboursements en temps voulu.

_Il y a une fonctionnalité pour tout ! Les automatisations sont tellement utiles et les modèles de tâches et de listes permettent de gagner une tonne de temps. J'adore la disposition et la façon dont il est personnalisé, des champs personnalisés aux affichages. Je trouve le service client réactif et utile, envoyant des vidéos et des conseils, et je n'ai jamais PAS résolu un problème rapidement Kate K. , Fondatrice d'une petite entreprise

2. Le modèle de rapport mensuel de dépenses ClickUp

Modèle de rapport mensuel de dépenses ClickUp

Les entreprises rentables suivent leurs dépenses. C'est la règle, sans exception. Il est difficile de suivre toutes ces petites dépenses, surtout lorsque les reçus correspondants sont perdus.

Les Modèle de rapport mensuel de dépenses ClickUp vous permet de suivre vos dépenses mois par mois. À faire ? Bientôt, vous serez en mesure de repérer les tendances en matière de dépenses, de comprendre où vous perdez de l'argent et d'améliorer la politique de l'entreprise afin d'encourager les employés à être plus transparents.

En rationalisant le processus de remboursement mensuel, vous pouvez immédiatement fournir un aperçu aux parties prenantes concernées.

Comment ? Vous disposez déjà des données avec des statuts personnalisés sur leurs tâches respectives, vous utilisez ClickUp Workflow pour organiser les données, et enfin, vous pouvez suivre le temps et les budgets, partager des documents, et définir des rappels - le tout avec un seul modèle mensuel.

✨Idéal pour: Les équipes de revenus qui cherchent à rationaliser les finances avec une approche structurée

3. Le modèle de rapport de dépenses de l'employé ClickUp

Modèle de rapport de dépenses de l'employé ClickUp

Vos employés font-ils des demandes de remboursement mais ne veulent pas joindre de pièces jointes ? Il s'agit peut-être d'un signal d'alarme ; vous devez vérifier vos finances le plus rapidement possible.

Un moyen d'accélérer le processus est d'utiliser la fonction Modèle de rapport de dépenses de l'employé ClickUp .

Ce modèle, parfaitement intégré à votre flux de travail ClickUp, facilite la collecte et le traitement des notes de frais des employés des rapports de dépenses .

Voici quelques-uns des avantages clés de ce modèle :

Suivi centralisé: Rassemblez et organisez facilement les informations relatives aux dépenses de votre équipe

Rassemblez et organisez facilement les informations relatives aux dépenses de votre équipe Traitement efficace: Réduisez le temps de traitement grâce à une forme standardisée

Réduisez le temps de traitement grâce à une forme standardisée Visibilité Effacée: Obtenez une vision claire des dépenses de vos employés

Obtenez une vision claire des dépenses de vos employés Amélioration de la conformité: Garantit le respect des politiques de l'entreprise et des réglementations fiscales

✨Idéal pour: Les employés et les Business pour assurer l'homogénéité des remboursements des employés

💡Pro Tip: Élaborer des politiques claires et concises décrivant les dépenses admissibles, les limites de remboursement et les documents requis. Cela minimisera la confusion et assurera une adhésion cohérente aux lignes directrices.

4. Le modèle de dépenses et de rapports ClickUp pour les entreprises

Modèle de rapport et de dépenses d'entreprise ClickUp

Diriger une entreprise réussie, c'est un peu comme jouer aux échecs : il faut avoir trois coups d'avance. Heureusement, le Modèle de rapport et de dépenses d'entreprise ClickUp suit l'utilisation de votre argent pour vous permettre de prendre de meilleures décisions.

Comme la plupart des modèles de remboursement des dépenses, il est livré avec des fonctionnalités telles que les formulaires de remboursement des employés, le suivi du temps, l'ajout d'étiquettes pertinentes, et plus encore.

Ce modèle de rapport de dépenses vous permet également de de suivre les coûts d'un projet à l'autre . Cela peut améliorer la productivité de l'équipe et vous permettre de préparer des budgets basés sur des données réelles.

✨Idéal pour: Les équipes Business et les comptables qui souhaitent donner à toutes les parties prenantes un aperçu précis des finances de l'entreprise

💡Pro Tip: Utilisez l'affichage du guide de démarrage dans le modèle, qui fournit des invites utiles pour le suivi des dépenses de l'entreprise.

5. Le modèle de rapports de dépenses ClickUp pour les petites entreprises

Modèle de rapport de dépenses ClickUp pour les petites entreprises

Vous devez bien gérer vos finances si vous êtes propriétaire d'une petite entreprise. Avec Le modèle de rapports de dépenses de ClickUp pour les petites entreprises vous permet de mettre à jour, d'examiner et d'analyser les dépenses de votre entreprise.

Ce modèle, achevé avec son formulaire de remboursement, vous permet de rassembler les données relatives aux dépenses, de créer des avertissements de dépendance et même d'assurer la conformité avec les réglementations gouvernementales en matière d'archivage.

Veillez à ce que tous les membres de votre équipe reçoivent le même formulaire de remboursement et mettent à jour leurs données de manière uniforme. C'est une façon de vous assurer que vous contrôlez la productivité de votre entreprise.

✨Ideal for: Suivi minutieux des dépenses de l'entreprise, conçu sur mesure pour les propriétaires de petites entreprises

6. Le modèle de proposition de budget ClickUp

Le modèle de proposition de budget de ClickUp

Que vous gériez le budget d'un projet en tant que chef d'équipe ou le budget global des dépenses d'une entreprise, s'appuyer sur une proposition de budget efficace est un gage de réussite.

Avec Modèle de proposition de budget de ClickUp vous pouvez le faire en deux fois moins de temps.

Des instantanés pratiques qui vous donnent un aperçu en un coup d'œil à la création d'un plan unique pour mesurer votre croissance, vos finances sont entre de bonnes mains avec ce modèle. Créez des propositions efficaces et percutantes qui contribuent à renforcer vos objectifs d'entreprise.

✨Idéal pour: Les planificateurs financiers qui souhaitent créer et gérer un budget tout en maintenant la transparence

7. Le modèle de gestion financière ClickUp

Le modèle de gestion financière de ClickUp

La réussite financière dépend de nombreux facteurs ; il est parfois difficile de suivre tous les éléments individuels. C'est pourquoi les petites entreprises ou les entrepreneurs individuels devraient prendre le temps de comprendre et de mettre en œuvre une bonne stratégie de gestion financière.

L'utilisation de Modèle de gestion financière de ClickUp , vous pouvez analyser la croissance financière de votre organisation et créer des rapports pertinents. Ces derniers vous aideront ensuite à collaborer entre les équipes pour saisir les opportunités de réduction des coûts et atteindre les objectifs financiers.

Il dispose d'un maximum de 28 statuts personnalisés (Achevé, À faire, Signé, etc.) et de quatre vues (Liste, Calendrier, Commencer ici, etc.) pour rassembler toutes les informations nécessaires. Brisez les silos de communication et améliorez la coopération au sein de l'équipe grâce à un bon système de gestion financière !

✨Ideal forr: Les équipes de comptes pour maximiser la productivité en surveillant de près les budgets et en maintenant la clarté financière

💡Pro Tip: Use Intégration de ClickUp et connectez votre modèle de gestion financière à d'autres outils, tels qu'un logiciel de comptabilité ou des outils de gestion de projet. Vous obtiendrez ainsi une vue d'ensemble de vos performances financières.

8. Le modèle Excel de formulaire de remboursement des dépenses

via Sommet42 Le Modèle de formulaire de remboursement de frais sous Excel de Vertex42 est assez simple à utiliser. Il propose des options telles que le téléchargement d'une pièce jointe numérique de vos reçus, que vous pouvez soit joindre à votre formulaire, soit partager par e-mail.

Assurez-vous que les politiques de votre entreprise concernant les remboursements des employés sont claires pour toutes les parties lors de la planification des finances de l'entreprise.

✨Ideal forr:Les entreprises et les organisations à but non lucratif qui souhaitent suivre leurs budgets en utilisant des formulaires de demande de remboursement pour les employés

Also Read: 5 Hacks pour optimiser la gestion de vos dépenses et le flux de travail de votre équipe

9. Le modèle de checklist de remboursement de frais Word / PDF

via Meilleure équipe Que vos employés dépensent en fournitures de bureau ou en les déplacements nécessaires au travail un formulaire de remboursement les accueillera à leur retour au travail.

Un formulaire de remboursement pour les employés permet non seulement à l'entreprise de suivre les dépenses engagées, mais aussi de s'établir financièrement et de prévenir les fraudes.

Utilisez le formulaire de Modèle de formulaire de remboursement de dépenses par Betterteam, un modèle simple pour personnaliser votre formulaire de remboursement selon les exigences de votre entreprise.

✨Idéal pour: Ceux qui veulent standardiser leurs formulaires de remboursement pour leurs employés

Also Read: 10 modèles gratuits d'organiseur de factures pour mieux suivre vos dépenses

Gérer son argent en toute simplicité avec ClickUp

Il n'est pas si difficile de gérer ses finances seul. Même si cela peut sembler décourageant et déroutant au début, l'utilisation de ces outils deviendra plus simple.

La réussite d'une entreprise passe par la réalisation d'équipes commerciales et la gestion prudente de l'argent. Trouver le bon endroit pour réduire les coûts tout en remboursant correctement les employés est un équilibre difficile à trouver, mais ce n'est pas impossible.

Les modèles de remboursement de frais de ClickUp offrent une solution simple et efficace pour gérer les dépenses de votre entreprise.

vous êtes prêt à prendre le contrôle de vos finances ? Rejoignez ClickUp dès aujourd'hui et faites l'expérience de la différence.