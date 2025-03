10 meilleurs logiciels de gestion des voyages et des dépenses à utiliser en 2025

Le remboursement manuel des frais de voyage et des dépenses est fastidieux. Vous devez maintenir des feuilles de calcul, rassembler tous les reçus de frais de déplacement des employés, les vérifier, enregistrer les données et approuver le remboursement. Cette méthode laisse également la place à des erreurs.

Pourquoi s'embarrasser de toutes ces données sur les frais de déplacement alors que vous pouvez automatiser ce processus grâce au système de remboursement des frais de déplacement et des frais de voyage gestion des dépenses logiciel ?

Au lieu de maintenir un registre de centaines de reçus physiques et de grandes lignes de dépenses des employés, vous pouvez simplement scanner les reçus pour enregistrer les dépenses et automatiser les processus d'approbation grâce à des flux de travail définis, ce qui rend la gestion des voyages d'affaires plus facile que jamais.

Explorons les 10 meilleurs logiciels de gestion des voyages et des dépenses pour assister vos besoins en matière de voyages d'affaires, leurs fonctionnalités clés et leurs prix.

Que rechercher dans un logiciel de gestion des voyages et des dépenses ?

Un logiciel de gestion des voyages et des notes de frais doit simplifier les réservations, la facturation et les remboursements. Voici quelques fonctionnalités qui permettent de rationaliser le processus de remboursement :

Tableau de bord intuitif : Un tableau de bord intuitif vous aide à suivre facilement les frais de déplacement de chaque employé lorsqu'il soumet des rapports de dépenses numériques. Recherchez des affichages personnalisables, des intégrations d'applications et un suivi en temps réel

Les 10 meilleurs logiciels de gestion des frais de déplacement et des dépenses à utiliser en 2024

Voici les 10 meilleurs logiciels de voyages et de notes de frais qui peuvent gérer de bout en bout vos besoins en matière de voyages d'affaires - de la réservation de voyages à la gestion des dépenses, en passant par le suivi du budget et la gestion des reçus.

1. TravelPerk

il n'y a pas d'autre choix que d'aller à la rencontre des gens pour les aider VoyagePle voyageur n'a pas à se soucier de la qualité de l'eau TravelPerk est une plateforme qui offre une gestion transparente des voyages et des rapports de dépenses. Elle assiste de multiples cas d'utilisation, tels que les réservations de voyages de groupe pour les offsites, la gestion des voyages, la gestion des dépenses et la facturation centralisée.

Grâce à son outil de suivi du temps, les responsables des ressources humaines peuvent surveiller les déplacements des employés en temps réel et vérifier s'ils respectent les politiques et les normes en matière de frais de déplacement.

Les meilleures fonctionnalités de TravelPerk

Contrôlez votre budget voyage grâce aux informations en temps réel du tableau de bord interactif de TravelPerk

Ajoutez de puissantes intégrations en un clic pour gérer toutes vos dépenses à partir d'un seul endroit

Modifiez vos réservations à tout moment avec Flexi Perk, une solution en un clic pour réserver des billets d'avion et des hôtels à n'importe quel tarif et les annuler à tout moment

Affichez le statut de votre voyage en temps réel à l'aide d'un plan interactif

Obtenir des informations sur l'empreinte carbone des voyages pour mettre en place des solutions de voyage durables

Limites de TravelPerk

Les options de réservation de voyage sont limitées

L'interface utilisateur doit être améliorée pour les réservations de voyage. Par exemple, il n'est pas possible de rechercher des hôtels directement et il faut faire défiler toute la liste

Prix de TravelPerk

Démarrage : Free

: Free Premium : 99$/mois+3% de réservation

: 99$/mois+3% de réservation Pro : 299$/mois+3% de réservation

: 299$/mois+3% de réservation Enterprise : Tarification personnalisée

G2 : 4.6/5 (1500+ commentaires)

: 4.6/5 (1500+ commentaires) Capterra : 4.8/5 (404 commentaires)

2. Fyle

Fyle

la France n'est pas un pays comme les autres, mais un pays comme les autres Fyle Fyle est une solution de gestion des dépenses qui automatise votre processus de dépenses et de remboursement, ce qui inclut le rapprochement des dépenses de cartes d'entreprise et le traitement des remboursements de frais des employés. Connectez-la à votre logiciel de comptabilité pour suivre les dépenses des fournisseurs, des projets et des services.

Vous pouvez intégrer Fyle à NetSuite, Xero, Sage Intact, BambooHR et QuickBooks. À défaut de faire des fonctionnalités de gestion des voyages, il peut être intégré à TravelPerk pour analyser et rapporter les frais de déplacement des employés.

Les meilleures fonctionnalités de Fyle

Exploiter l'IA conversationnelle pour collecter les rapports de dépenses numériques et les faire correspondre à la transaction par carte crédit

Automatisez le remplissage des formulaires de dépenses, les envois de rapports et synchronisez les dépenses avec votre logiciel de comptabilité comme Quickbooks, Sage et Xero

Obtenez des informations exploitables en temps réel sur vos données de dépenses grâce au tableau de bord analytique puissant et avancé

Limites du style

Les catégories de dépenses limitées de Fyle rendent difficile l'enregistrement précis de tous les types de dépenses

La courbe d'apprentissage est abrupte

Prix de Fyle

Standard : 6,99 $ par mois et par utilisateur, facturé annuellement

: 6,99 $ par mois et par utilisateur, facturé annuellement Business : 11,99 $ par mois par utilisateur, facturé annuellement

: 11,99 $ par mois par utilisateur, facturé annuellement Enterprise : Tarification personnalisée

Fyle évaluations et critiques

G2 : 4.6/5 (1300+ commentaires)

: 4.6/5 (1300+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (146 commentaires)

3. WeGoPro (anciennement Travelstop)

WeGoPro (anciennement Travelstop)

le site web de l'entreprise est en anglais WeGoPro (anciennement Travelstop) WeGoPro est un logiciel de réservation et de gestion de voyages et de suivi des dépenses. Il répertorie plus de 800 compagnies aériennes et 600 000 hôtels afin de faciliter la réservation et le contrôle des voyages pour les entreprises.

Avec WeGoPro, vous pouvez suivre en temps réel les dépenses de l'ensemble de l'entreprise sur un tableau de bord unique. Il vous permet également de maintenir un registre des personnes qui enfreignent fréquemment la politique de voyage et la conformité.

Meilleures fonctionnalités de WeGoPro

Économise des heures de travail manuel et accélère les remboursements grâce à l'automatisation des rapports de dépenses

Gérez les dépenses multidevises avec des taux de change instantanés pour gérer les dépenses d'entreprise mondiales sans délai

Obtenez des informations basées sur des données grâce à un affichage consolidé de vos dépenses par catégorie de dépenses ou par département en un seul endroit

Suivez en temps réel les données des voyageurs d'affaires et assurez la sécurité et l'assistance instantanée grâce à des cartes interactives

Limites de WeGoPro

Elle offre des options d'hébergement limitées par rapport à d'autres plateformes de gestion des voyages

Les prix plus élevés par réservation peuvent avoir un impact sur le budget de voyage, en particulier pour les petites entreprises

Prix de WeGoPro

Standard : 10 $/réservation

: 10 $/réservation Premium : Contacter pour les tarifs

: Contacter pour les tarifs Frais : 5$/mois par utilisateur

G2 : 4.4 /5 (12 commentaires)

: 4.4 /5 (12 commentaires) Capterra : 4.3/ 5 (18 commentaires)

4. Expensify



/$$$img/

il n'y a pas d'autre choix que d'aller à la rencontre des gens pour les aider Expensify Expensify est une application de gestion des dépenses avec une gestion illimitée du suivi des reçus. Sa fonctionnalité SmartScan scanne tous les reçus en un clic et les télécharge automatiquement sur le tableau de bord.

Vous pouvez synchroniser Expensify avec les logiciels de comptabilité d'entreprise, de RH et de voyage pour rassembler toutes les données, ce qui facilite les processus d'audit financier.

Les meilleures fonctionnalités d'Expensify

Capturez tous les reçus en un seul clic avec SmartScan pour importer automatiquement vos dépenses et obtenir des remboursements rapides

Gagnez jusqu'à 2 % de cashback sur les cartes Expensify pour les transactions supérieures à 250 000 $

Créez des règles de dépenses pour catégoriser automatiquement les paiements récurrents

Limites d'Expensify

Soumettre des rapports de dépenses distincts pour les cartes personnelles et les cartes d'entreprise peut être accablant pour les employés

Des problèmes fréquents dans le processus de numérisation des reçus nécessitent un effort manuel pour soumettre les factures de dépenses

Prix d'Expensify

Collect : 5$/mois par utilisateur, facturé annuellement

: 5$/mois par utilisateur, facturé annuellement Contrôle : 9$/mois par utilisateur, facturé annuellement

G2 : 4.5/5 (5100+ commentaires)

: 4.5/5 (5100+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (1000+ commentaires)

5. Navan

Navan

la France n'est pas un pays comme les autres, mais un pays comme les autres Navan Navan est un logiciel d'automatisation de la gestion des dépenses qui recueille les détails des dépenses de l'entreprise à partir des reçus des employés et des dépenses par carte de visite. Les entreprises peuvent limiter l'utilisation des cartes pour éviter les dépenses excessives des employés.

Vous pouvez utiliser Navan pour rembourser les dépenses des voyageurs d'affaires dans 45 pays et 25 devises. De plus, Navan Rewards permet aux employés de gagner des récompenses sur leurs voyages.

Les meilleures fonctionnalités de Navan

Suivi des dépenses de voyage des employés grâce à des outils avancés de gestion des voyages d'affaires rapports de dépenses et d'analyses

Obtenez des données en temps réel sur les émissions de carbone pour suivre vos objectifs en matière de voyages durables

Navan limites

L'équipe de service d'assistance client peut prendre plus de temps que d'habitude pour répondre à vos tickets d'assistance

L'absence d'assistance GPS hors ligne rend difficile l'enregistrement des déplacements lorsque les employés se rendent dans un autre pays sans carte SIM internationale

Prix de Navan

Croissance : Free

: Free Professionnel : Tarification personnalisée

G2 : 4.7/5 (7500+ commentaires)

: 4.7/5 (7500+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (176 commentaires)

6. Bonheur



/$$$img/

il n'y a pas d'autre choix que d'aller à la rencontre des gens pour les aider je ne sais pas ce que je vais faire, mais je ne sais pas ce que je vais faire Happay est une plateforme complète de gestion des voyages et des dépenses. Elle propose différentes solutions de gestion des dépenses pour divers cas d'utilisation, comme un outil d'auto-réservation (SBT) pour réserver des billets de voyage et des hôtels à des fins professionnelles, et Xpendite pour suivre automatiquement les dépenses provenant de plus de six sources.

Sa solution d'audit intelligent aide les responsables à identifier et à signaler les violations de la politique de voyage commises par les employés. Les analyses intelligentes de Happay offrent des informations précieuses sur les habitudes de dépenses des employés, permettant un meilleur contrôle des dépenses de l'entreprise.

De plus, son intégration transparente avec les systèmes comptables en fait la solution ultime pour une gestion financière efficace.

Les meilleures fonctionnalités de Happay

Obtenez des rapports de dépenses 100% précis à partir de 6+ sources avec Happay Xpendite

Détecter les reçus en double et les violations de politique en utilisant SmartAudit pour assurer la conformité

Gérez vos voyages et dépenses de n'importe où avec l'application mobile Happay avec toutes les fonctionnalités web

Obtenez des informations en temps réel sur les voyages et les dépenses avec DeepAnalyze pour prendre des décisions éclairées

Les limites de Happay

Peut être chronophage et conduire à des rapports erronés

Il peut être difficile de gérer les dépenses qui impliquent plusieurs catégories de dépenses, projets et devises

Prix de Happay

Tarification personnalisée

G2 : 4.5/5 (305 commentaires)

: 4.5/5 (305 commentaires) Capterra : 4.6/5 (829 commentaires)

7. Emburse Certify

Emburse Certify

il n'y a pas d'autre solution que de faire appel à l'expertise d'un expert en la matière Emburse Certify Emburse est un autre logiciel de gestion des dépenses très populaire qui permet de créer, de soumettre et d'approuver les dépenses. Il fournit également un système de gestion des voyages et des dépenses qui rationalise la planification des voyages, le respect des politiques, l'enregistrement des dépenses et la collecte des informations relatives aux visas et à la santé des voyageurs.

Vous pouvez paramétrer les approbations préalables pour les frais de voyage afin de mieux contrôler les coûts. Il élimine également les tâches manuelles telles que la soumission d'un rapports de dépenses ou un reçu physique.

Emburse Certify meilleures fonctionnalités

Planifiez la création automatique d'un rapport de dépenses avec ReportExecutive pour éviter le travail fastidieux des rapports manuels

Détecter les violations et les doublons grâce à Embrace Audit pour un processus transparent de gestion des remboursements et des dépenses

Élimine les goulets d'étranglement en matière de flux de trésorerie en fournissant une pré-approbation sur les programmes de voyage

Améliorer la prise de décision financière en analysant les dépenses et les schémas de dépenses

Limites d'Emburse Certify

Son interface utilisateur complexe rend difficile la navigation des utilisateurs dans l'application

Elle offre des fonctionnalités d'intégration limitées

Prix d'Emburse Certify

Certify Now: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Professionnel:Tarification personnalisée

G2 : 4.5/5 (2035 commentaires)

: 4.5/5 (2035 commentaires) Capterra : 4.7/5 (1279 commentaires)

8. SAP Concur

via SAP Concur SAP Concur offre une solution groupée pour la gestion des frais, des voyages et des factures. Elle connecte les frais de déplacement et la facturation des employés dans un système unique afin d'offrir une meilleure visibilité des transactions et de garantir la conformité.

Les meilleures fonctionnalités de SAP Concur

Automatisation du système de gestion des dépenses avec Concur expense et traitement plus rapide des remboursements

Analyse des données et des informations sur les dépenses d'entreprise et les échéanciers de facturation à l'aide de tableaux de bord complets

Rationalisez les détails des voyages d'affaires en connectant les voyages, les voyageurs et les itinéraires en un seul endroit avec Concur Travel

Automatisation du traitement des comptes fournisseurs pour limiter les risques de fraude et de non-conformité

Limites de SAP Concur

Impossibilité d'afficher les rapports de dépenses datant de plus de 90 jours

Le délai d'exécution des tickets d'assistance est élevé

Prix de SAP Concur

Tarifs personnalisés

G2 : 4.0/5 (6000+évaluations)

: 4.0/5 (6000+évaluations) Capterra : 4.3/5 (2030 commentaires)

9. TravelBank

la banque de l'homme et de la femme TravelBank TravelBank est une autre solution complète pour la gestion des cartes, le suivi des dépenses et la gestion des voyages. Vous pouvez soumettre des notes de frais numériques, automatiser les approbations, optimiser les dépenses de voyage, réconcilier les transactions de cartes d'entreprise et obtenir une meilleure visibilité des données avec TravelBank.

Les meilleures fonctionnalités de TravelBank

Surveillez l'affectation et les dépenses des fonds pour contrôler les dépenses de l'entreprise

Prévoir les dépenses futures et forfaiter le budget voyage en conséquence

Intégrer toutes les cartes de voyage d'entreprise virtuelles et synchroniser automatiquement la transaction dans la plateforme de gestion des dépenses TravelBank

Les limites de TravelBank

Il peut être difficile de modifier vos réservations

L'outil de numérisation saisit parfois des informations erronées à partir des reçus téléchargés

Prix de TravelBank

Voyage : 25$/mois par utilisateur

: 25$/mois par utilisateur Dépenses : 10$/mois par utilisateur

: 10$/mois par utilisateur Voyages et dépenses : Tarification personnalisée

G2 : 4.5/5 (333 commentaires)

: 4.5/5 (333 commentaires) Capterra : 4.7/5 (226 commentaires)

10. Zoho Expense

Zoho Expense

il n'y a pas d'autre choix que d'aller voir le site web de Zoho Expense Zoho Expense Zoho Expense est un outil de gestion des voyages et des dépenses pour les entreprises qui permet d'automatiser les rapports de dépenses et de simplifier la réservation de voyages d'affaires. Il permet également d'autoscanner les transactions par carte de crédit et carte d'entreprise avec les reçus pour un meilleur rapprochement. Vous pouvez également paramétrer des indemnités journalières pour les employés dans différentes régions.

Les meilleures fonctionnalités de Zoho Expense

Affichez une vue d'ensemble des demandes de voyage de vos employés grâce à des analyses instantanées et des tableaux de bord intuitifs

Automatisation du suivi du kilométrage sans compromettre la sécurité des données

Améliorez la vérification des dépenses et le contrôle de la fraude pour ne pas avoir à examiner chaque transaction manuellement

Simplifier le suivi des reçus d'entreprise grâce à une numérisation automatique avancée dans plus de 14 langues

Les limites de Zoho Expense

Des écarts mineurs dans la fonctionnalité de reconnaissance des reçus conduisent à des rapports de dépenses inefficaces

Les intégrations sont limitées

Prix de Zoho Expense

Free

Standard : 4 $/mois par utilisateur, facturé annuellement

: 4 $/mois par utilisateur, facturé annuellement Premium : 6$/mois par utilisateur, facturé annuellement

: 6$/mois par utilisateur, facturé annuellement Personnalisé : Tarification personnalisée

Évaluations et critiques de Zoho Expense

G2 : 4.5/5 (1100+ commentaires)

: 4.5/5 (1100+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (900+ commentaires)

Autres outils de gestion des voyages

Les logiciels de gestion des voyages et des dépenses peuvent vous aider à suivre les dépassements de budget et les violations de politiques. Cependant, pour éviter les dépenses excessives, vous avez besoin d'un forfait de voyage stratégique. Essayez ClickUp, une plateforme tout-en-un pour créer des forfaits de voyage intelligents.

ClickUp

Avec ClickUp, vous pouvez créer des forfaits de voyage personnels ou d'entreprise détaillés à moindre coût. Il s'agit d'un outil de voyage tout-en-un pour les gestionnaires de voyages et les particuliers. Commencez par le forfait . Pour cela, vous n'avez pas besoin d'un Outil d'aide à la comptabilité alimenté par l'IA . Utiliser Les documents de ClickUp pour collaborer avec l'équipe de voyage, discuter des budgets et créer des itinéraires.

utilisez les documents de ClickUp pour collaborer sur des idées de voyage

utilisez les documents de ClickUp pour collaborer sur des idées de voyage

Avec ClickUp pour la finance vous et votre équipe financière pouvez suivre les objectifs financiers de l'organisation et paramétrer un budget de voyage en conséquence.



/$$$img/

suivez vos finances et calculez vos bénéfices avec ClickUp's Finance_

Ensuite, vous avez besoin de des modèles d'itinéraires pour forfaiter un voyage d'entreprise en toute sérénité.

ClickUp propose plusieurs modèles d'itinéraires pour répondre à vos différents besoins de voyage. Ces modèles vous aident à planifier plus efficacement et de gérer les changements de dernière minute dans le forfait.

Vous pouvez également simplifier la planification de vos voyages d'affaires ou personnels grâce à Le modèle de planificateur de voyage de ClickUp. Le modèle vous aide à suivre les vols et les réservations d'hôtel et à partager vos forfaits de voyage avec vos amis, votre famille ou vos collègues.

Maintenant que vous avez forfaité votre voyage et le budget, il est temps de créer un calendrier pour votre programme de voyage avec.. L'affichage du Calendrier de ClickUp . Vous pouvez forfaiter toutes les activités du voyage, y compris les jours de repos et le temps de trajet.

Glissez-déposez des évènements sur votre Calendrier avec ClickUp

Glissez-déposez des évènements sur votre Calendrier avec ClickUp

Faciliter la planification et la gestion des voyages avec ClickUp

Il est essentiel de choisir le bon logiciel de gestion des voyages et des dépenses pour garantir la conformité, maintenir le flux de trésorerie et traiter les remboursements rapidement.

Cependant, ils manquent souvent de fonctionnalités de planification des voyages et proposent des options de réservation onéreuses.

ClickUp est la meilleure solution pour combler cette lacune. Combinez vos processus de gestion des voyages et des frais avec ClickUp pour simplifier la planification et l'exécution des voyages d'affaires, ce qui résulte en une meilleure gestion des frais. S'inscrire sur ClickUp gratuitement pour organiser des forfaits Business et suivre les coûts des voyages d'affaires sans effort !