50+ questions de contrôle à poser à vos employés pour un meilleur engagement

Et si une simple question permettait de découvrir des obstacles cachés, de susciter la motivation et d'établir une connexion plus forte avec votre équipe ? Les questions de contrôle des employés ne servent pas seulement à cocher une case, elles sont votre meilleur moyen d'améliorer la qualité de votre travail arme secrète pour susciter et encourager l'engagement et pour renforcer la confiance au sein de votre équipe et stimuler la croissance.

Nous avons élaboré plus de 50 questions de check-in percutantes pour vous aider à démarrer. Nous avons également inclus des stratégies d'experts pour surmonter les défis liés aux réunions et des outils qui changent la donne pour rendre vos check-ins efficaces et sans effort.

Nous allons remodeler la façon dont vous vous connectez avec votre équipe, une question à la fois.

Avantages clés des questions de contrôle des employés

Les questions de contrôle des employés, lorsqu'elles sont terminées de manière réfléchie et intentionnelle, vont bien au-delà d'une simple amorce de discussion ; elles deviennent un outil puissant pour approfondir les connexions et suivre les cours. Voici comment :

🎯 Renforcer la communication et la transparence: Les contrôles réguliers créent un espace sûr où les employés peuvent partager leurs idées, leurs défis et leurs commentaires. Si les contrôles sont fructueux et menés en toute transparence, ils renforcent la confiance entre l'employeur et les employés et vous permettent de rester en phase avec ce qui se passe sur le terrain.

🎯 Stimuler l'engagement des employés: Lorsque les employés savent que vous êtes à l'écoute, ils se sentent plus connectés à leur travail et à l'équipe. Les questions de contrôle réfléchies montrent que vous vous intéressez à eux, ce qui encourage les employés à rester motivés et engagés.

🎯 Traiter les problèmes avant qu'ils ne s'aggravent: Les premières discussions peuvent mettre en évidence des préoccupations ou des obstacles qui pourraient autrement passer inaperçus. Les vérifications proactives vous aident à résoudre les problèmes avant qu'ils n'aient un impact sur la productivité ou le moral de l'équipe.

🎯 Encourager le développement professionnel: Les check-ins sont une excellente occasion de discuter des objectifs de carrière et des opportunités de développement. Lorsque les employés voient une voie vers la croissance, ils se sentent plus investis dans leur rôle.

Promouvoir la sécurité psychologique: Les contrôles réguliers montrent aux employés qu'ils peuvent partager leurs préoccupations ou leurs commentaires sans craindre d'être jugés. Cela crée un environnement où les individus se sentent assistés et confiants dans leur rôle.

🎯 Assistance à l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée: Poser des questions sur le bien-être et les défis personnels peut aider les employés à maintenir un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Cela démontre une véritable attention, réduisant l'épuisement professionnel et augmentant la satisfaction générale.

En tant que manager, il est important de considérer les questions de contrôle des employés comme faisant partie de votre stratégie de base pour construire des équipes solides, améliorer la communication et stimuler la croissance. En donnant du sens à ces discussions, vous posez les jalons d'un lieu de travail plus connecté et plus productif.

50+ Employee Check-In Questions

Comme pour toutes les activités d'engagement des employés, la clé est d'être préparé.

En structurant efficacement vos questions de contrôle, vous pouvez transformer une réunion de routine en une discussion intéressante. En couvrant différentes catégories, vous pouvez aborder le bien-être des employés le développement professionnel, les objectifs de carrière et la motivation générale.

Voici plus de 50 questions de contrôle amusantes et réfléchies, classées par catégories clés, pour guider vos contrôles.

Questions pour évaluer le bien-être de l'employé 🌻

Comprendre comment se sent votre équipe va au-delà de l'habituelle question "Comment vas-tu ?"

Ces questions réfléchies et (parfois) ludiques créent un espace sûr où les employés peuvent s'ouvrir sur leur bien-être - et peut-être même faire naître un sourire.

Sur une échelle allant de "totalement zen" à "cheveux en feu", comment se porte votre charge de travail actuelle ? Si le travail était une liste de lecture, serait-ce du jazz relaxant ou du heavy metal en ce moment ? Quelle est la chose que vous aimeriez faire pendant votre pause déjeuner pour vous ressourcer ? Y a-t-il des défis à relever en dehors du bureau que nous pouvons vous aider à relever ? Si vous aviez une baguette magique, quelle est la chose que vous changeriez dans votre journée de travail ? Que pensez-vous de l'équilibre entre votre travail et votre vie privée ces derniers temps - une corde raide ou un chemin sans embûches ? Quelle simple modification pourrait rendre votre quotidien un peu plus radieux ? Existe-t-il des outils ou des ressources qui vous permettraient de vous sentir davantage un super-héros dans votre rôle ? À faire pour vous détendre ? Marathon Netflix, session de yoga ou tout autre chose ? Quelle est la chose que nous pourrions faire pour que le travail soit moins ressenti comme du "travail" ?

✨Pourquoi ces questions font-elles leur travail ? Ces questions renforcent la confiance tout en révélant des informations sur le bien-être qui pourraient autrement passer inaperçues. En encourageant une communication ouverte, vous contribuez à cultiver un environnement d'assistance dans lequel vos employés se sentent valorisés et "entendus".

Par exemple, un employé peut partager son sentiment que sa charge de travail est écrasante et qu'il est constamment stressé. Vous pouvez prendre en compte ce retour d'information et explorer les moyens d'ajuster ses priorités ou de redistribuer les tâches.

Un autre employé peut mentionner qu'il a du mal à se déconnecter après le travail, en raison des messages incessants des membres de l'équipe qui ont des horaires différents ou se trouvent dans des fuseaux horaires éloignés. Cela peut vous inviter à suggérer des horaires flexibles, perfectionner le travail asynchrone , en désactivant les notifications non essentielles pendant les temps d'arrêt, ou même en les orientant vers des ressources en matière de santé mentale.

Questions axées sur le développement professionnel 📈

La croissance professionnelle ne se produit pas par hasard - elle est nourrie par des discussions significatives. Ces questions sont conçues pour découvrir des opportunités de croissance, aligner les ambitions sur les objectifs de l'équipe et aider les employés à se sentir assistés dans leur parcours.

Quelles sont les compétences que vous avez intérêt à développer ? À faites-vous que votre rôle actuel vous aide à atteindre vos objectifs de carrière ? Y a-t-il des programmes de formation ou des ressources que vous aimeriez explorer ? Comment pouvons-nous vous aider à progresser dans votre rôle ? Quel défi récent avez-vous relevé et qui vous a aidé à progresser ? Y a-t-il des projets que vous aimeriez diriger ou auxquels vous aimeriez contribuer ? À faire au cours des six prochains mois ? Y a-t-il des équipes interfonctionnelles avec lesquelles vous aimeriez travailler ? À quoi vous fait penser le retour d'information que vous avez reçu ? Y a-t-il un domaine particulier dans lequel vous aimeriez recevoir davantage de conseils ?

✨Pourquoi ces questions fonctionnent-elles ?

Ces questions montrent aux employés que leur croissance est importante et vous aident à identifier les domaines dans lesquels ils ont besoin d'assistance. En alignant leurs objectifs de développement sur les objectifs de l'entreprise, vous créez une situation gagnant-gagnant pour toutes les parties concernées.

Par exemple, un employé peut exprimer son intérêt pour le développement de ses compétences en matière de prise de parole en public, ce qui vous permet de lui suggérer d'animer la prochaine présentation de l'équipe ou de participer à un atelier. Un autre peut manifester le désir de travailler sur des projets transversaux, ce qui vous amène à le mettre en relation avec un service compétent.

Questions relatives au mentorat et à l'évolution de carrière 🚀

Le mentorat n'est pas seulement une question de conseils - il s'agit de débloquer le potentiel et d'explorer de nouvelles possibilités. Ces questions aident les employés à réfléchir à leur avenir tout en encourageant des discussions ouvertes sur les opportunités et l'assistance.

Quelle est la compétence que vous aimeriez maîtriser cette année ? Faites-vous appel à un mentor ou à une personne que vous admirez sur le plan professionnel ? Comment faites-vous progresser votre carrière au cours des cinq prochaines années ? Y a-t-il des compétences en matière de leadership que vous aimeriez développer ? Quel est le meilleur conseil que vous ayez reçu au cours de votre carrière jusqu'à présent ? Comment puis-je, en tant que responsable, mieux assister vos aspirations professionnelles ? À votre avis, avez-vous suffisamment d'occasions de nouer des contacts au sein de l'entreprise ? Y a-t-il des rôles au sein de l'entreprise que vous aimeriez explorer ? Qu'est-ce qui vous inspire le plus dans votre travail ? À faire pour recevoir des conseils ou un accompagnement ?

👀Did You Know? Les hiboux🦉sont souvent associés à la sagesse, ce qui en fait le symbole des mentors dans de nombreuses cultures. En fait, les pièces de monnaie de la Grèce antique étaient dotées de la fonctionnalité Athéna, la déesse de la sagesse, aux côtés d'un.. hibou pour représenter la connaissance et la guidance -qualités que tout grand mentor incarne

✨Pourquoi ces questions font-elles leur travail ?

Ces questions encouragent les employés à réfléchir à leur avenir tout en vous donnant des indications sur la manière d'assister leur croissance. En créant un forum de dialogue ouvert, vous contribuez à développer une culture de confiance et de réussite partagée.

Par exemple, un salarié peut mentionner qu'il souhaite développer ses compétences en matière de leadership pour se préparer à un rôle d'encadrement. En réponse, vous pourriez leur confier le rôle de mentor d'un nouveau membre de l'équipe ou leur demander de diriger un petit projet afin de renforcer leur confiance et leurs compétences.

Questions de motivation 🙌

Garder votre équipe motivée peut se faire de multiples façons. Bien sûr, la reconnaissance est importante. Mais ce que vous voulez vraiment faire, c'est puiser dans ce qui les motive et leur donne de l'énergie.

Ces questions ont pour but de découvrir les étincelles qui rendent le travail gratifiant et passionnant.

Qu'est-ce qui vous motive à faire votre meilleur travail ? Quel a été le moment fort de votre semaine jusqu'à présent ? Y a-t-il des projets à venir qui vous enthousiasment ? Quelle est la réalisation dont vous êtes particulièrement fier ? À faites-vous reconnaître vos contributions à l'équipe ? Quelle est la nouveauté que vous avez apprise récemment et qui vous enthousiasme ? Pouvons-nous faire en sorte que votre travail ait plus de sens ? Quelle est la chose qui vous donne de l'énergie pour venir travailler chaque jour ? À faire pour célébrer vos réussites ? Quelle est la chose que vous aimeriez essayer dans votre rôle mais que vous n'avez pas encore eu l'occasion de faire ?

à1F440↩Le saviez-vous? Le mot "motivation" provient de l'anglais "motivation", qui signifie "motivation" Du mot latin movere qui signifie "bouger" C'est un rappel qu'une bonne motivation ne se contente pas d'inspirer - elle pousse à l'action et à la progression de manière significative

✨Pourquoi ces questions font-elles leur travail ?

Ces questions permettent de découvrir ce qui passionne et motive réellement votre équipe, ce qui facilite l'entretien de son inspiration. En vous connectant à leurs motivations, vous construisez une main-d'œuvre plus forte et plus engagée.

Par exemple, un employé peut partager qu'il se sent plus motivé lorsqu'il conçoit de nouvelles campagnes de marketing. Sur la base de cette information, vous pourriez lui confier la direction d'une session de brainstorming pour un prochain lancement de produit ou le laisser présenter des idées novatrices pour une refonte de l'image de marque.

Questions pour améliorer la collaboration et le travail d'équipe 🤝

Le travail d'équipe prospère lorsque les individus se sentent écoutés et valorisés. Ces questions de vérification de l'équipe vous aident à comprendre la dynamique de l'équipe, à identifier les lacunes en matière de collaboration et à créer une équipe plus connectée et plus productive.

À faire le point sur le niveau actuel de collaboration au sein de l'équipe ? Y a-t-il des membres de l'équipe avec lesquels vous aimeriez travailler plus étroitement ? Quelle est la chose que nous pourrions faire pour rendre les réunions d'équipe plus efficaces ? Y a-t-il des obstacles qui empêchent une collaboration plus harmonieuse avec d'autres équipes ? Que pensez-vous de la façon dont nous gérons la communication au sein de l'équipe ? Quelle est la réussite récente de l'équipe dont vous êtes particulièrement fier ? Existe-t-il des outils ou des processus qui pourraient améliorer notre collaboration ? À quoi vous fait penser la distribution des responsabilités au sein de l'équipe ? Y a-t-il quelqu'un dans l'équipe qui, selon vous, mérite une reconnaissance particulière pour sa contribution ? Quelle idée avez-vous pour améliorer la dynamique ou le moral de l'équipe ? Si vous pouviez changer une chose dans la façon dont notre équipe travaille ensemble, quelle serait-elle ?

✨Pourquoi ces questions font-elles leur travail ?

Ces questions encouragent des discussions honnêtes sur la collaboration et mettent en évidence les points à améliorer. En abordant la dynamique d'équipe par le biais de ce type de feedback, vous favorisez des connexions plus fortes et créez un environnement propice à l'épanouissement des performances de votre équipe.

Par exemple, un employé pourrait mentionner que les réunions d'équipe hebdomadaires dépassent souvent le temps prévu parce que les mises à jour de chaque membre de l'équipe sont trop détaillées. En conséquence, vous pourriez mettre en place une règle de "mise à jour par points", selon laquelle chaque membre de l'équipe ne partage que les points clés en deux minutes, afin que les réunions restent concises et ciblées.

Ces questions peuvent être adaptées aux besoins individuels et aux types de réunion. En incluant des catégories telles que bien-être, développement, mentorat et motivation, vos check-ins deviennent un outil puissant pour améliorer la communication, favoriser la croissance et construire des équipes plus fortes.

Bonnes pratiques et difficultés à surmonter pour mener des réunions de contrôle

Les réunions de contrôle s'accompagnent souvent de difficultés, mais chacune d'entre elles constitue une opportunité d'amélioration. En vous attaquant à ces obstacles à l'aide de solutions pratiques, vous pouvez rendre vos réunions de contrôle plus productives et plus efficaces.

⚔Challenge : Les employés hésitent à partager leurs préoccupations

✅ Bonnes pratiques: Instaurer la confiance par une communication ouverte

Il peut être intimidant pour les employés de s'ouvrir sur leurs défis ou leurs préoccupations, en particulier dans un paramètre formel. Commencer par des questions légères et conversationnelles lors des vérifications d'équipe les aide à se lancer dans la discussion, créant ainsi un environnement confortable.

De simples questions sur leur journée ou leur charge de travail actuelle peuvent donner le ton à un échange détendu et honnête. En rassurant les employés sur le fait que leur contribution est valorisée et n'entraînera pas de répercussions négatives, vous renforcez la confiance et encouragez un retour d'information plus franc.

Conseil de pro: Un paramètre privé et individuel pour les contrôles réduit la pression des discussions de groupe, ce qui rend les employés plus enclins à parler ouvertement

⚔Challenge : Les réunions semblent répétitives ou improductives

✅ Bonnes pratiques: Rafraîchissez régulièrement votre approche

Lorsque les réunions de contrôle deviennent monotones, elles perdent de leur impact. En alternant les sujets entre le bien-être, la croissance et la collaboration, la discussion reste fraîche et pertinente.

Se référer aux réunions précédentes pour souligner la progression ou les changements montre aux employés que ces réunions aboutissent à des résultats tangibles. L'intégration de réalisations ou d'obstacles spécifiques dans la discussion rend la réunion plus significative et plus personnalisée.

💡Pro Tip: Utilisez une banque de questions adaptées aux différents aspects de l'engagement, en veillant à couvrir une variété de sujets sans redondance

⚔Challenge : Contraintes de temps

✅ Bonnes pratiques: Soyez bref et structuré

En raison d'un emploi du temps chargé, il est difficile de consacrer de longs blocs de temps aux entretiens. Une réunion de 15 à 30 minutes avec un agenda clair garantit que la discussion reste ciblée et productive.

En donnant la priorité aux problèmes urgents et en réservant les sujets moins urgents pour les abonnements, on maximise la valeur de ces sessions. Des questions structurées, alignées sur les priorités des employés, empêchent la discussion de dévier de son cours.

💡Pro Tip: Utilisez un document partagé pour définir l'agenda avant la réunion, ce qui permet aux employés de se préparer et de rester alignés pendant la discussion

⚔Challenge : Manque de suivi des points d'action

✅ Bonnes pratiques: Documenter et suivre les résultats

Lorsque les points d'action des check-ins sont négligés, l'objectif de la réunion s'en trouve compromis. Le fait de documenter les points clés de la discussion garantit la clarté et la responsabilité des deux parties.

Le partage d'un bref résumé des décisions ou des étapes suivantes avec les employés permet à chacun d'être sur la même page. Revenir régulièrement sur ces notes lors des entretiens suivants renforce la validation et la progression.

💡Pro Tip: Utilisez un système de gestion des tâches pour assigner et suivre les éléments d'action, ce qui facilite le contrôle de la progression et le suivi

⚔Challenge : Obstacles à la communication à distance

✅ Bonnes pratiques: Adaptez vos méthodes aux besoins à distance Mon travail télétravail peut rendre plus difficile la lecture des signaux non verbaux ou l'établissement de connexions authentiques lors des contrôles.

Un appel vidéo peut combler cette lacune en permettant aux membres de l'équipe de voir les expressions faciales et le langage corporel, ce qui rend les discussions plus personnelles. En planifiant ces appels pendant des heures de travail qui se chevauchent, on s'assure que personne ne se sente exclu en raison du fuseau horaire, ce qui est particulièrement crucial pour les équipes réparties dans le monde entier.

💡Pro Tip : Les outils de collaboration tels que les documents partagés ou les tableaux blancs virtuels aident les membres de l'équipe à partager leurs idées en temps réel, ce qui favorise l'engagement et le travail d'équipe, même à distance

Utiliser ClickUp pour les réunions d'employés

ClickUp n'est pas seulement un outil de productivité ; c'est l'application de tout, pour le travail, et elle comprend tout ce dont vous avez besoin pour rationaliser les vérifications des employés. De l'automatisation de la planification à l'amélioration des connexions de travail télétravail, ClickUp rend les vérifications efficaces engageants et percutants.

Paramétrage des réunions récurrentes et automatisation de la planification

Suivez et gérez toutes les réunions en un seul endroit grâce à l'affichage centralisé du Calendrier de ClickUp

La planification manuelle des réunions peut s'avérer fastidieuse, en particulier pour les grandes équipes. Affichage du Calendrier ClickUp simplifie cette tâche en automatisant les calendriers des réunions récurrentes, afin que personne ne manque un rendez-vous important.

Grâce à sa fonction de glisser-déposer, vous pouvez rapidement ajuster les plannings, hiérarchiser les réunions et les aligner sur les autres validations de l'équipe. Utilisation Rappels ClickUp pour tenir les employés informés et minimiser la confusion de dernière minute.

Utilisez l'outil Modèle de réunion individuelle ClickUp pour organiser efficacement des réunions récurrentes.

Il vous aidera efficacement :

Garder les discussions structurées avec des sections d'agenda prédéfinies

Suivre les points d'action pour en rendre compte

Gagner du temps grâce à une forme prête à l'emploi

Bonus : 10 modèles de réunions en tête-à-tête pour les managers avec ClickUp Tasks, vous pouvez assigner des points d'action pendant les réunions, en veillant à ce que chacun connaisse ses responsabilités. Liez les tâches à des projets ou objectifs spécifiques pour un meilleur alignement. Objectifs ClickUp vous permettent de suivre la progression en temps réel et de transformer des engagements vagues en résultats mesurables. Définissez des paramètres pour suivre les réalisations individuelles ou les objets de l'équipe sans surcharger votre flux de travail.

💡Pro Tip : Utilisez la fonction Modèle d'engagement des employés ClickUp pour suivre et mesurer le moral de l'équipe et les tendances en matière d'engagement dans le cadre de votre processus de vérification, en veillant à ce que les idées débouchent sur des améliorations exploitables

Améliorer les contrôles dans le cadre du travail télétravail

Les équipes à distance sont souvent confrontées à des problèmes de communication lors des check-ins. Documents ClickUp crée un espace partagé où les employés peuvent contribuer à l'agenda des réunions, consulter des notes et se référer à des discussions antérieures en temps réel. Intégrations ClickUp assurent des transitions transparentes entre les plateformes de communication, de sorte que les rencontres virtuelles donnent l'impression d'être aussi connectées que les rencontres en personne. Utiliser Formulaires ClickUp pour recueillir l'avis des employés avant l'enregistrement, ce qui vous permet d'adapter les discussions en fonction de leurs commentaires.

💡Pro Tip : Utilisez l'option Modèle de rétroaction des employés ClickUp pour documenter le retour d'information de manière transparente et favoriser l'amélioration continue

Avec ClickUp, vous pouvez transformer les check-ins en un processus structuré, engageant et axé sur les données. Il ne s'agit pas seulement de cocher une case, mais de construire des équipes plus fortes , une discussion à la fois.

Terminer votre stratégie d'enregistrement

Les entretiens avec les employés sont l'occasion d'établir des connexions, d'apporter une assistance et d'inspirer votre équipe. En posant les bonnes questions, en relevant les défis et en utilisant des outils puissants, vous créez un environnement dans lequel les employés se sentent valorisés et encouragés à se surpasser.

Une approche réfléchie des check-ins favorise une croissance significative et renforce la dynamique de l'équipe, ce qui aide votre organisation à prospérer à long terme. Pour les étapes suivantes, utilisez ces questions pour rédiger des activités de renforcement de l'esprit d'équipe efficaces et amusantes .

Prêt à transformer vos check-ins en un processus transparent ? Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui et redéfinissez la façon dont vous vous engagez avec votre équipe !