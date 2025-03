Comment prendre des notes sténographiques de manière efficace ?

Si vous consultez les notes manuscrites d'un journaliste, il y a de fortes chances que vous trouviez ce qui ressemble à des pages et des pages de ratures aléatoires.

Ce n'est pas une mauvaise écriture. C'est de la sténographie, et elle est censée ressembler à cela.

Autrefois une compétence indispensable pour les étudiants, les reporters, les journalistes et les secrétaires du monde entier, les notes sténographiées sont devenues obsolètes avec l'avènement des mécanismes d'enregistrement numérique.

Mais elles restent pratiques, surtout lorsque la technologie est défaillante et que vous n'avez qu'un fidèle stylo et du papier pour prendre des notes. D'ailleurs, ne serait-il pas cool de connaître une technique utilisée par les moins de 1 % de la population mondiale ?

Alors, comment faire pour créer son propre système de sténographie ? Commençons par les bases.

⏰ Résumé en 60 secondes

La sténographie est un moyen rapide et efficace de prendre des notes à l'aide de symboles et d'abréviations

Elle améliore la vitesse de prise de notes et la rétention de la mémoire et réduit l'encombrement des notes

Choisissez parmi les systèmes les plus courants Gregg, Pitman et Teeline ou créez le vôtre

Les techniques courantes consistent à utiliser des symboles pour les mots, à abréger les termes standard et à se concentrer sur l'orthographe phonétique

Pour vous entraîner, choisissez un système de sténographie, créez un dictionnaire personnalisé et simplifiez les abréviations pour écrire plus vite

Améliorez vos compétences en sténographie grâce aux fonctionnalités de ClickUp qui vous aident à prendre des notes et à optimiser votre flux de travail global

Qu'est-ce qu'une note sténographique ?

Les notes sténographiques sont un moyen rapide et concis d'enregistrer des informations, en utilisant des symboles et des abréviations pour saisir rapidement les idées au lieu d'écrire des phrases complètes.

Cela vous permet de vous concentrer sur les informations clés plutôt que d'écrire des phrases superflues. C'est un peu comme Marie Kondo qui met de l'ordre dans ses notes, en ne gardant que les éléments pertinents.

La sténographie est aussi un moyen de simplifier les choses. L'utilisation de symboles et d'abréviations peut faire gagner du temps et de l'énergie, vous permettant de vous concentrer davantage sur le contenu que sur l'acte d'écriture lui-même.

📌 Exemple

Si vous participez à une réunion sur une nouvelle campagne de marketing, voici à quoi pourraient ressembler vos notes sténographiques.

"John : → sur TMR d'ici vendredi

Emma : ? Bf pour CL ? scdl mtg pour Wed" "John : → sur TMR pour Fri_ _Emma : ?

Symboles sténographiques utilisés :

→ = Suivi

TMR = Rapport sur le marché cible

Fri = Vendredi

? = Question

Bf = Brief

CL = Lancement de la campagne

Scdl mtg = réunion de programmation

Wed = Mercredi

Voici ce que signifient ces notes :

"Suivre avec John le rapport sur le marché cible d'ici vendredi"

demandez à Emma un briefing pour le lancement de la campagne. Fixez une réunion avec elle pour mercredi

💡Pro Tip: L'une des meilleures façons de tirer parti de la sténographie est d'apprendre un système de sténographie qui vous convienne et qui soit adapté à vos besoins d'élaborer votre propre stratégie de prise de notes . Écrivez en sténographie d'une manière qui vous semble logique.

Pourquoi la sténographie est utile pour la prise de notes

Si vous deviez la décrire en une phrase, la sténographie serait comme un code de triche pour l'écriture. Elle fait passer votre prise de notes d'une lenteur de tortue à un sprint de lièvre - et dans ce cas, c'est vous qui gagnez !

Avec la sténographie, vous combinez le fossé entre la communication orale et écrite, ce qui rend la transcription plus rapide et plus facile, ce qui est particulièrement utile lors des réunions et des conférences.

Une autre raison pour laquelle la sténographie est inestimable est sa capacité à améliorer la concentration. Au lieu de vous perdre dans l'écriture de chaque mot, la sténographie vous oblige à vous concentrer sur l'essentiel du message.

Tiro, le secrétaire de Cicéron, le célèbre orateur romain, a créé l'un des premiers systèmes de sténographie, appelé "notes tironiennes", pour noter rapidement les discours et les débats. Sa méthode était si bonne qu'elle est devenue la norme pour les sénateurs romains.

Aujourd'hui, la sténographie a évolué vers des systèmes tels que la sténographie Gregg et la sténographie Teeline (dont nous parlerons dans une minute !), qui conviennent parfaitement à tous ceux qui se sont déjà dit : "Je n'ai pas besoin d'être sténographié, je suis sténographié" Il doit y avoir un moyen plus rapide d'écrire ceci !"

Qui utilise la sténographie ?

La sténographie n'est pas réservée aux sténographes et aux journalistes ; elle est accessible à tous :

Par exemple :

Étudiants: La sténographie vous permet de suivre les cours à un rythme soutenu. Votre vitesse de prise de notes est importante lorsque vous assistez à de longues conférences ou à des cours magistrauxprendre des notes à partir d'une vidéo Professionnels: Les réunions importantes se déroulent souvent rapidement et la sténographie vous aide à suivre le rythme. Elle vous aide àde rédiger facilement le compte rendu d'une réunion Enthousiastes: La sténographie peut constituer un défi fascinant pour ceux qui aiment résoudre des énigmes linguistiques. C'est également un excellent moyen de documenter les processus créatifs, combinant l'art linguistique, un peu d'histoire et beaucoup de plaisir pour votre cerveau !

La sténographie vous permet de suivre les cours à un rythme soutenu. Votre vitesse de prise de notes est importante lorsque vous assistez à de longues conférences ou à des cours magistrauxprendre des notes à partir d'une vidéo

Avantages de la prise de notes en sténographie

Les avantages des notes sténographiques sont nombreux. Voici ce que vous obtiendrez si vous commencez dès aujourd'hui.

Rapidité: Écrivez jusqu'à plus de 200 mots par minute avec suffisamment d'entraînement. La vitesse est particulièrement cruciale lorsque vous devez saisir des informations détaillées en peu de temps

Écrivez jusqu'à plus de 200 mots par minute avec suffisamment d'entraînement. La vitesse est particulièrement cruciale lorsque vous devez saisir des informations détaillées en peu de temps Clarté: Apprenez à écrire avec moins de mots, ce qui vous permettra d'avoir des notes plus claires. La sténographie vous oblige à distiller l'information jusqu'à son essence, ce qui signifie que vos notes sont plus précises et mieux ciblées

Apprenez à écrire avec moins de mots, ce qui vous permettra d'avoir des notes plus claires. La sténographie vous oblige à distiller l'information jusqu'à son essence, ce qui signifie que vos notes sont plus précises et mieux ciblées Avantage professionnel: Soyez celui ou celle qui obtient toujours tous les détails en réunion. Dans tous les paramètres professionnels, manquer des détails clés peut être préjudiciable. La sténographie vous permet de saisir tous les éléments d'information essentiels

Soyez celui ou celle qui obtient toujours tous les détails en réunion. Dans tous les paramètres professionnels, manquer des détails clés peut être préjudiciable. La sténographie vous permet de saisir tous les éléments d'information essentiels Amélioration de la mémoire: La sténographie permet de mieux retenir les informations en se concentrant sur ce qui est important

La sténographie permet de mieux retenir les informations en se concentrant sur ce qui est important La sténographie permet de mieux retenir les informations en se concentrant sur ce qui est important Facile à utiliser : il suffit d'un stylo et d'une feuille de papier pour commencer, ce qui est pratique lorsqu'on a besoin d'un stylo et d'une feuille de papierapplication de prise de notes n'est pas facilement accessible

Systèmes de sténographie populaires

La sténographie a évolué au fil des siècles, donnant naissance à plusieurs systèmes conçus pour la rapidité et l'efficacité. Examinons-les de plus près :

1. Sténographie Gregg

Créée par John Robert Gregg, la sténographie de Gregg est une méthode de prise de notes que l'on appelle **Elle est particulièrement utile pour les étudiants et les professionnels qui ont besoin de transcrire rapidement des mots prononcés.

📌 Exemple : L'écriture du mot "photographie" en sténographie Gregg pourrait se traduire par les symboles "f-t-o-g-r-f", en se concentrant sur les sons et non sur l'orthographe.

2. Sténographie Pitman

Développé par Sir Isaac Pitman, ce système utilise différentes épaisseurs de traits pour différents sons. Les traits les plus épais correspondent aux consonnes voisées et les plus fins aux consonnes non voisées

La sténographie Pitman est souvent privilégiée par ceux qui ont besoin de précision.

exemple : Les consonnes voisées comme le "b" sont écrites avec des traits épais, tandis que les consonnes non voisées comme le "p" sont plus fines.

3. Sténographie Teeline

Conçue pour les journalistes, Teeline simplifie l'alphabet pour une écriture plus rapide. Elle est particulièrement utile pour ceux qui ont besoin d'une prise de notes rapide et efficace.

exemple : Le mot "réunion" pourrait s'écrire "mtg", en se concentrant uniquement sur les sons et les lettres essentiels.

Chaque système de sténographie a son propre style, mais ils ont tous un objectif commun.. simplifier la prise de notes .

Techniques et symboles de base en sténographie

Pour commencer à utiliser la sténographie, voici quelques-unes des techniques de base dont vous aurez besoin :

Symboles: Représentez des mots entiers par des symboles pour éviter d'en écrire trop. Familiarisez-vous avec les symboles courants, en utilisant par exemple une simple ligne ou une courbe pour représenter un mot courant comme "le" ou "et" 🔣

Représentez des mots entiers par des symboles pour éviter d'en écrire trop. Familiarisez-vous avec les symboles courants, en utilisant par exemple une simple ligne ou une courbe pour représenter un mot courant comme "le" ou "et" 🔣 Abréviation: Abrégez les mots courants comme "w/" pour "avec" ou "b/c" pour "parce que" Les abréviations permettent de réduire le temps passé à écrire, ce qui est particulièrement utile dans les environnements rapides. 🖊️

Abrégez les mots courants comme "w/" pour "avec" ou "b/c" pour "parce que" Les abréviations permettent de réduire le temps passé à écrire, ce qui est particulièrement utile dans les environnements rapides. 🖊️ Phonétique: Concentrez-vous sur la sonorité des mots, et non sur leur orthographe. "Night" peut devenir "nyt", par exemple. La phonétique consiste à simplifier l'orthographe, ce qui permet d'accélérer le processus d'écriture 🎶

Concentrez-vous sur la sonorité des mots, et non sur leur orthographe. "Night" peut devenir "nyt", par exemple. La phonétique consiste à simplifier l'orthographe, ce qui permet d'accélérer le processus d'écriture 🎶 Techniques de rapidité: L'objectif ultime est d'acquérir une rapidité de sténographie. Listez tous vos symboles dans un document afin de pouvoir les copier et les coller en cas de besoin. Si vous optez pour l'écriture manuscrite à l'ancienne, entraînez-vous aux mouvements de la main pour des traits rapides 🏃

Pour maîtriser la sténographie, vous devez adopter la bonne approche et disposer des bons outils. Voici un guide étape par étape :

Étape 1 : Choisissez votre système

Choisissez un système qui correspond à vos besoins. Si vous l'utilisez pour le journalisme, vous voudrez peut-être utiliser le système Teeline. En tant qu'étudiant, vous voudrez peut-être utiliser le système Gregg ou Pitman, relativement plus simple.

Étape #2 : Apprendre les bases

Familiarisez-vous avec les techniques et les symboles essentiels. La pratique est la clé de l'apprentissage de la sténographie. Vous pouvez même collaborer avec un partenaire pour vous exercer en temps réel, ce qui rend l'apprentissage plus interactif.

Utilisez des ressources telles qu'un dictionnaire de sténographie Gregg ou des guides de pratique pour vous aider à maîtriser les principes fondamentaux. Si vous avez le forfait de créer votre système de sténographie, vous devez maîtriser les bases.

A lire aussi: 10 meilleurs modèles gratuits de prise de notes dans Google Docs, Word et ClickUp

Étape #3 : Utiliser des outils pour plus d'efficacité

La sténographie est rapide, mais des outils tels que ClickUp le rendre plus efficace. Que vous cherchiez à utiliser L'IA pour la prise de notes ou souhaitez collaborer avec vos pairs, ClickUp a tout ce qu'il faut !

🗒️ Prenez des notes avec Bloc-notes

Vos notes finissent par se transformer en tâches et en forfaits d'action. Pourquoi ne pas simplifier le processus ? ClickUp Bloc-notes vous permet d'écrire en toute transparence organiser vos notes sous forme de checklists ou de toute autre forme personnalisée.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-28.gif ClickUp Bloc-notes : notes courtes /$$img/

Organisez vos notes et transformez-les en tâches ClickUp Notepad

Vous voulez déclencher une action ? Transformez simplement vos notes rapides en tâches traçables avec des échéances, des assignés et des priorités.

De plus, les fonctionnalités de modification en cours de ClickUp rendent vos notes claires et visuellement attrayantes. Accessible à tout moment et en tout lieu, sur mobile ou sur bureau, c'est l'outil idéal pour une prise de notes plus intelligente !

📃 Stratégisez et collaborez avec Docs

Soyons réalistes ; la collaboration facilite tout ! Mais décoder les gribouillis de quelqu'un d'autre n'est-il pas un problème avec l'écriture sténographique ? Pas avec ClickUp !

Créez et partagez un dictionnaire sténographique ou une antisèche pour l'ensemble de l'équipe avec ClickUp Documents pour qu'il n'y ait plus de confusion sur les symboles ou les abréviations.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-29.gif ClickUp Docs : notes courtes /$$img/

Simplifiez le travail d'équipe et la stratégie de sténographie avec ClickUp Docs

Personnalisez les entrées, collaborez en temps réel et liez les notes aux tâches pour que tout le monde reste aligné.

Faits intéressants : Parmi les sténographes, G.D. Bist, un sténographe et dactylographe indien né en 1920, détenait le record mondial de rapidité avec 250 mots par minute.

Collaborer en utilisant les Notes visuelles avec les Tableaux blancs

Vous voulez aller plus loin dans la collaboration ? Les Tableaux blancs ClickUp la fonctionnalité de ClickUp Whiteboards est une toile virtuelle permettant à votre équipe de réfléchir visuellement à des stratégies de sténographie. Planifiez les flux de travail, connectez les idées et convertissez instantanément les concepts en tâches réalisables sans aucun va-et-vient.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-441-1400x935.png ClickUp Tableau blanc : notes sténographiques /$$img/

Faites un brainstorming sur les stratégies avec votre équipe en utilisant les Tableaux blancs ClickUp

Automatisation de votre flux de travail avec Automatisation

À votre avis, l'IA et la sténographie font bon ménage ? Eh bien, elles s'épanouissent ensemble ! ClickUp Brain est votre outil personnel d'IA " demandez-moi tout " qui connecte vos tâches, vos documents et les connaissances de votre équipe pour fournir des réponses instantanées et automatiser le travail répétitif.

Vous avez besoin d'un résumé des notes de réunion du mois dernier ? Vérifiez. Vous voulez convertir le contenu d'un document en un plan clair pour un rapport ? Vérifiez à nouveau ! Tout ce que vous avez à faire, c'est demander.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-442.png ClickUp Brain /$$img/

Obtenez des réponses instantanées à toutes vos requêtes en matière de flux de travail grâce à ClickUp Brain

Associez Brain à Automatisations ClickUp ; vous n'avez plus à vous soucier d'oublier des tâches ou de déclencher des abonnements. Pas de détails perdus, pas de temps perdu !

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-443.png Automatisations ClickUp /$$img/

Utilisez ClickUp Automatisations pour les abonnements

ClickUp vous aide non seulement à prendre des notes en sténographie, mais aussi à améliorer votre flux de travail.

Convertir les notes sténographiques en tâches traçables

Transformez les notes de réunion en résumés clairs et exploitables

Modifiez, mettez à jour et affineznotes partagées en temps réel

Conservez toutes vos notes, tâches et mises à jour en un seul endroit organisé

Also Read: 15 meilleures applications et outils de prise de notes IA

Étape #4 : définir des objectifs d'amélioration

La discipline est importante lors de l'apprentissage de la sténographie, en particulier pour des raisons professionnelles. Fixez-vous des objectifs clairs et mesurables pour suivre la progression de votre sténographie.

**Qu'il s'agisse d'augmenter la vitesse ou de maîtriser de nouveaux symboles, jouez avec vos objets et réévaluez-les régulièrement pour rester concentré et motivé

💡Pro Tip: Concentrez-vous sur la maîtrise d'un système de sténographie à la fois pour éviter toute confusion. Une fois que vous êtes à l'aise, vous pouvez essayer de combiner plusieurs systèmes pour obtenir un mélange unique qui vous permettra d'être encore plus efficace.

Bonnes pratiques pour une prise de notes en sténographie efficace

Pour tirer le meilleur parti de la sténographie, gardez à l'esprit les bonnes pratiques suivantes :

📝 S'entraîner régulièrement

Comme pour toute compétence, c'est en forgeant qu'on devient forgeron ! Une pratique régulière permet de renforcer ce que vous avez appris. **Consacrez du temps chaque jour à la pratique de la sténographie, ne serait-ce que 15 minutes

Plus vous pratiquerez, plus vous deviendrez rapide et précis.

📝 Élaborer un dictionnaire personnel

Un dictionnaire personnel est inestimable, en particulier lorsque vous travaillez avec un vocabulaire spécialisé . Créer un dictionnaire de sténographie avec des symboles personnalisés pour les termes courants et les noms spécifiques à vos besoins Cela facilite votre prise de notes et rend votre sténographie plus personnalisée et plus efficace.

📝 Keep it simple

Évitez de compliquer vos notes avec des abréviations excessives. La simplicité est la clé d'une sténographie efficace.

Les erreurs courantes à éviter dans la prise de notes en sténographie

Bien que la sténographie puisse être incroyablement utile, il est facile de tomber dans ces pièges :

❌ Prendre des notes trop denses

Ne compliquez pas la sténographie avec trop d'abréviations. Restez simple pour plus de clarté, car les notes denses sont difficiles à déchiffrer plus tard. **L'objectif est de rédiger des informations rapidement et non de créer un code top secret, ce qui facilite les collaborations professionnelles.

❌ Se fier uniquement à sa mémoire

Il est facile d'oublier les symboles de la sténographie, surtout si l'on est novice en la matière. Gardez toujours votre dictionnaire de sténographie à portée de main.

❌ Ne pas réviser ses notes

Les notes sténographiques non révisées peuvent constituer un casse-tête plus tard. Revoir les notes sténographiques invitées, instructions permet de ne pas oublier des détails importants.

Améliorez vos compétences en sténographie avec ClickUp

Que vous choisissiez le système Gregg, Pitman ou Teeline ou que vous créiez votre propre système, les notes sténographiques sont une question de pratique, de simplicité et d'utilisation des bons outils.

ClickUp ajoute une autre dimension à la sténographie en tant que logiciel de gestion de documents qui vous aide à capturer des notes, à les transformer en tâches exploitables et à en assurer le suivi sans effort.

Avons-nous mentionné qu'il fait tout cela gratuitement ? On ne peut pas faire mieux !

Prêt à mettre votre prise de notes au service de la productivité ? Créez un compte ClickUp gratuit dès maintenant !