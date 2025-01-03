Comment créer et gérer une base de référence en matière de portée dans le cadre de la gestion de projet ?

il ne s'agit que d'une petite modification", ont-ils dit. Mais les petits ajustements ont l'habitude de se transformer en retards, en dépassements de budget et en confusion au sein de l'équipe.

Cela vous rappelle quelque chose ? C'est le chaos que l'on rencontre lorsqu'on s'attaque à un projet sans avoir mis en place un forfait solide.

Le cadre de référence est votre filet de sécurité. Elle trace la ligne entre ce qui est inclus et ce qui est exclu. Ainsi, lorsque des demandes de dernière minute ou des réductions budgétaires inattendues surviennent, vous pouvez rester sur la bonne voie et prendre des décisions plus judicieuses.

Dans ce guide, nous vous montrons comment créer et gérer un périmètre de référence qui permet à vos projets de rester stables, quelles que soient les difficultés rencontrées.

Un cadre de référence définit clairement les objectifs, les produits livrables, les limites, les contraintes et les exclusions d'un projet, garantissant ainsi l'alignement sur les attentes des parties prenantes

Elle se compose de l'énoncé de la portée du projet, de la structure de répartition du travail (SRT) et du dictionnaire de la SRT, qui détaillent les tâches et les responsabilités. Ensemble, ils forment le formulaire de base et simplifient la planification du projet

ClickUp aide à gérer le cadre de référence grâce à des fonctionnalités avancées de gestion des tâches et de collaboration en temps réel

Qu'est-ce qu'une base de référence ?

Une base de référence du périmètre est un accord formel qui aligne les parties prenantes sur le périmètre du projet la portée du projet , les objets, les produits à livrer et les contraintes. Il comprend généralement les éléments suivants :

Les ressources du projet : Détaille la main d'œuvre, les outils et les matériaux nécessaires à l'exécution du projet

Détaille la main d'œuvre, les outils et les matériaux nécessaires à l'exécution du projet Échéancier du projet: Spécifie les dates limites et les jalons pour le suivi de la progression

Spécifie les dates limites et les jalons pour le suivi de la progression **les produits livrables du projet : ils décrivent les résultats ou les produits attendus du projet

Limites du projet: Clarifie ce qui est inclus et exclut les éléments hors du champ d'application

Clarifie ce qui est inclus et exclut les éléments hors du champ d'application **Parties prenantes clés : liste des personnes ou des groupes ayant un intérêt direct dans le projet

**Contraintes liées aux ressources : souligne les limites telles que le budget, les ressources disponibles ou le temps

Ce document de référence du projet est un point de référence essentiel tout au long du projet cycle de vie du projet . Les équipes peuvent suivre la progression et comparer les résultats réels avec la portée prévue.

💡Pro Tip : Pour éviter les surprises en milieu de projet, passez en revue la base de référence du périmètre avec toutes les parties prenantes avant de commencer.

Pourquoi la base de référence du champ d'application est-elle importante dans la gestion de projet ?

Un client a-t-il déjà demandé un "petit changement" qui s'est transformé en trois semaines de travail supplémentaires ? Oui, c'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'une base de référence du champ d'application, afin d'empêcher ces surprises sournoises de se produire.

Le cadre de référence est l'épine dorsale de tout projet, car il permet d'aligner les objectifs, de gérer les attentes et de maintenir tout sur la bonne voie. Il est essentiel de fixer des paramètres clairs et d'éviter les surprises pour pouvoir gérer la complexité et assurer la réussite du projet. Voici comment procéder :

Définit des attentes claires : Etablit une compréhension commune des objectifs, des livrables et des limites du projet pour toutes les parties prenantes

Etablit une compréhension commune des objectifs, des livrables et des limites du projet pour toutes les parties prenantes Assiste le suivi de la progression: sert de référence pour comparer les activités forfaitaires aux performances réelles

sert de référence pour comparer les activités forfaitaires aux performances réelles **Réduit les risques de dérapage : aide à repérer et à contrôler les changements non autorisés ou les élargissements du champ d'application

**Facilite l'allocation des ressources : garantit que le temps, le budget et la main d'œuvre sont utilisés efficacement dans les limites définies

Améliore la communication entre les parties prenantes: Fournit un accord documenté, réduisant les malentendus et stimulant la collaboration

Fournit un accord documenté, réduisant les malentendus et stimulant la collaboration Assistance à la gestion des risques: Identifie clairement les contraintes et les limites, ce qui permet d'identifier les risques potentiels à un stade précoce

Exemple: Dans le cadre d'un projet de refonte d'un site web d'entreprise, les éléments de base du champ d'application sont les suivants

Les livrables: Un site Web réactif de dix pages, l'optimisation du référencement et l'intégration de la gestion de la relation client

Un site Web réactif de dix pages, l'optimisation du référencement et l'intégration de la gestion de la relation client Échéancier: 3 mois avec des revues de jalon toutes les 4 semaines

3 mois avec des revues de jalon toutes les 4 semaines Limites: Les fonctionnalités de commerce électronique ou la création de contenu supplémentaire sont exclues

Les fonctionnalités de commerce électronique ou la création de contenu supplémentaire sont exclues Contraintes: Un budget de $$$a et une équipe de 5 personnes

À mi-parcours du projet, l'équipe marketing a demandé une section blog. Le chef de projet s'est référé à la ligne de base du champ d'application, a confirmé qu'elle était hors champ et l'a reportée à une phase ultérieure afin de maintenir le projet sur la bonne voie et dans le respect du budget.

Base de référence du champ d'application vs. dérapage du champ d'application

Ligne de base du champ d'application et le glissement du champ d'application sont étroitement liés mais répondent à des objectifs différents.

Alors que le cadre de référence définit et fixe les limites du projet, le dépassement du cadre se produit lorsque ces limites sont étendues ou ignorées.

Le projet doit être réalisé dans le cadre d'un processus d'évaluation de la portée et d'un processus d'évaluation de la qualité En cours de route, la ligne de base du champ d'application est une ligne de démarcation entre les parties prenantes et une référence pour le suivi de la progression du projet Effacées : elles sont clairement définies, documentées et approuvées par toutes les parties prenantes au début du projet. Elles sont généralement dues à un manque de contrôle de la portée ou à une communication insuffisante entre les parties prenantes L'impact d'une erreur sur l'étendue du projet est généralement dû à un manque de contrôle de l'étendue ou à une communication insuffisante avec les parties prenantes

Les parties prenantes demandent des vidéos publicitaires supplémentaires sans revoir le calendrier du projet ou le budget

Base de l'étendue vs. dérive de l'étendue

$$a Composantes d'une base de référence de portée

La base de référence du champ d'application se compose de trois éléments principaux, chacun ayant une fonction spécifique :

1. Déclaration de portée du projet: Définit les objets, les produits à livrer, les limites et les contraintes du projet.

2. Structure de répartition du travail (SRT): Divise le projet en tâches plus petites, ce qui facilite la gestion et le suivi de la progression.

3. Dictionnaire de l'OTP: Fournit des informations détaillées pour chaque tâche de l'OTP, notamment des descriptions, des ressources, des coûts, des échéanciers et des responsabilités.

Ensemble, ces éléments fournissent un aperçu clair et concis de la portée du projet, afin que chacun sache exactement ce qui est nécessaire et attendu.

L'élaboration d'une base de référence du champ d'application est un processus structuré qui pose les paramètres d'une exécution harmonieuse du projet. Voici comment en créer une de manière efficace :

Étape 1 : Élaborer une déclaration de portée claire et détaillée

Une déclaration de portée bien rédigée jette les bases de votre projet, en veillant à ce que toutes les parties prenantes s'alignent sur les objectifs. Ses éléments clés sont les suivants :

Les objectifs du projet: Le but ou les objectifs du projet

Le but ou les objectifs du projet Les produits livrables du projet: Les résultats ou produits spécifiques du projet

Les résultats ou produits spécifiques du projet **Inclusions et exclusions : ce qui fait partie des produits livrables et ce qui n'en fait pas partie

Contraintes: Budget, échéancier, ressources ou tout autre facteur limitant

Budget, échéancier, ressources ou tout autre facteur limitant **Hypothèses : conditions ou scénarios susceptibles d'influer sur l'exécution du projet

Critères d'acceptation: Normes qui définissent si un produit livrable répond aux attentes

Une fois le projet rédigé, passez-le en revue avec toutes les parties prenantes clés, y compris les équipes internes, les collaborateurs externes et les décideurs. Recueillez leurs commentaires pour garantir l'alignement, consolider les attentes et minimiser les risques de litiges ou d'erreurs de communication à l'avenir.

💡Pro Tip : Utilisez Documents ClickUp pour centraliser votre déclaration de portée, permettant des modifications en cours et une collaboration en temps réel.

Exemple : Pour un projet de campagne marketing, l'énoncé de la portée comprend des objets tels que le lancement d'une campagne publicitaire sur les médias sociaux sur trois plateformes et la création d'une page d'atterrissage. Les exclusions comprennent des médias supplémentaires comme des publicités vidéo ou des collaborations avec des influenceurs en dehors des contraintes actuelles de budget et d'échéancier.

Étape 2 : Décomposer le projet en tâches à l'aide du WBS

L'étape suivante consiste à structurer le projet en tâches plus petites et gérables à l'aide de la structure de répartition du travail (SRT). Ce cadre visuel représente chaque tâche du projet et devient la base de la planification, de la budgétisation et de l'affectation des ressources.

Tâches de niveau supérieur (lots de travaux) : Produits livrables plus importants ou composantes majeures du projet

Produits livrables plus importants ou composantes majeures du projet Tâches de niveau inférieur (lots de travail): Éléments réalisables sous chaque lot de projet, décomposant les produits livrables en tâches gérables

Pour les projets plus complexes, les lots de projets peuvent être divisés en sous-lots ou en lots de travail multiples.

Voici un excellent exemple de WBS pour un projet d'étude de marché :

via WorkBreakdownStructure.com Pour simplifier la création de votre propre WBS, l'outil Modèle de structure de répartition du travail ClickUp fournit un cadre visuel et systématique pour décomposer les projets en objectifs plus petits et réalisables.

Il s'adresse à divers secteurs d'activité et types de projets, et aide les équipes :

Mettre de l'ordre dans les tâches : Qu'il s'agisse de jongler avec les priorités ou de trier les tâches en fonction de leur complexité, les champs personnalisés du modèle permettent au comité de pilotage du projet de tout organiser en un seul endroit

Qu'il s'agisse de jongler avec les priorités ou de trier les tâches en fonction de leur complexité, les champs personnalisés du modèle permettent au comité de pilotage du projet de tout organiser en un seul endroit Affichez la progression en un coup d'œil: Avec des statuts de tâches tels que "Non commencé", "En cours" et "Achevé", il est facile de voir où en sont les choses sans avoir à fouiller dans des mises à jour interminables

Avec des statuts de tâches tels que "Non commencé", "En cours" et "Achevé", il est facile de voir où en sont les choses sans avoir à fouiller dans des mises à jour interminables S'adapter aux besoins de l'entreprise: Besoin d'une vue d'ensemble ? L'outil Vue diagramme Gantt permet de cartographier les échéanciers et les dépendances. Vous préférez les détails ? La vue Vue Liste détaille tout cela

Besoin d'une vue d'ensemble ? L'outil Vue diagramme Gantt permet de cartographier les échéanciers et les dépendances. Vous préférez les détails ? La vue Vue Liste détaille tout cela Rassembler les équipes: Oubliez les chaînes d'e-mails désordonnées - les mises à jour en temps réel permettent à tout le monde d'être sur la même page et la collaboration se fait sans effort

Que vous gériez le lancement d'un produit ou le forfait d'un évènement, ce modèle vous permet de rester au courant de tous les détails sans vous sentir dépassé. Une fois que vous l'aurez essayé, vous vous demanderez comment vous avez pu gérer des projets sans lui. 😎

Étape 3 : Documenter le dictionnaire WBS pour clarifier chaque tâche

Le dictionnaire WBS est une référence détaillée qui explique chaque tâche de votre structure de répartition du travail (WBS) afin que tout le monde sache de quoi il s'agit. Il efface toute incertitude quant à ce qui doit être fait et à la manière d'y parvenir.

Voici ce qu'il comprend généralement:

Titre du projet ou du lot de travail

Description des limites du projet, des produits à livrer et des exclusions

Le nom et les coordonnées des équipes, des personnes ou de l'organisation concernées

Les critères d'acceptation des produits livrables, y compris les attentes en matière de qualité, les exigences physiques et fonctionnelles et l'approbateur désigné

Les dates de début et de fin du projet, les jalons et les dépendances

Les menaces potentielles et les stratégies pour y faire face

Cependant, la création d'une base de référence du champ d'application n'est que le point de départ. Pour la gérer et l'affiner efficacement au fur et à mesure de la progression du projet, vous avez besoin d'une plateforme permettant de suivre les changements, d'aligner les équipes et de veiller à ce que tout reste sur la bonne voie.

Exemple : Dans le dictionnaire de l'OTP, incluez des détails tels que :

Nom de la tâche : Refonte de la page d'accueil

Équipe assignée : Teams de conception

Échéancier : 2 semaines

Produits livrables : Wireframes et maquettes

Gérez sans effort vos limites de portée avec ClickUp

La gestion de la ligne de base de votre périmètre ne doit pas être compliquée, en particulier lorsque vous avez ClickUp du bout des doigts.

Cette gestion de projet ne se contente pas d'assurer le suivi des tâches : elle vous donne les outils nécessaires pour contrôler les éléments essentiels du projet en temps réel, afin de vous assurer que vous êtes toujours sur la bonne voie et en phase avec vos objectifs initiaux.

Avec ClickUp, vous pouvez documenter la base de votre projet, des livrables aux échéances, le tout en un seul endroit. Mais ce qui distingue ClickUp, c'est la facilité avec laquelle il vous permet de garder le cap. Grâce aux mises à jour en temps réel et aux affichages personnalisables, vous pouvez suivre chaque changement, petit ou grand, au fur et à mesure qu'il se produit.

Finies les surprises de dernière minute et les dérives du projet, place à une progression fluide et transparente vers vos Objectifs.

Voyons comment.

Rédiger et stocker les lignes de base de la portée dans ClickUp Docs

Utiliser Documents ClickUp pour créer et stocker facilement votre déclaration de portée, vos produits livrables, vos exclusions et vos contraintes dans un document centralisé. Il permet également la collaboration, de sorte que les membres de l'équipe peuvent apporter leur contribution ou suggérer des modifications en cours.

Créez, gérez et partagez les lignes de base du périmètre dans ClickUp Docs pour une gestion de projet efficace

Au-delà de la collaboration, les contrôles de confidentialité et de modification en cours de ClickUp assurent la tranquillité d'esprit. Partagez votre scope baseline avec les parties prenantes à l'aide de liens sécurisés et contrôlez les permissions pour vous assurer que seuls les membres de l'équipe autorisés peuvent l'afficher ou le modifier.

De plus, grâce à l'historique complet des versions, vous pouvez suivre les modifications au fil du temps et vous assurer que chaque détail est préservé au fur et à mesure de l'évolution de votre projet. Que vous en soyez aux étapes de planification ou que vous ayez besoin de revoir des décisions antérieures, ClickUp Docs assure la sécurité, la transparence et la mise à jour de votre cadre de référence.

Organisez votre processus avec ClickUp Tasks

Avec Tâches ClickUp avec ClickUp Tasks, vous pouvez diviser des projets complexes en unités plus petites et plus faciles à gérer. Chaque tâche peut se voir attribuer une portée, un objet et un échéancier spécifiques.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Task-view-Due-dates.png Tâche ClickUp : champ d'application de base /$$img/

Créer des tâches plus petites au sein de ClickUp Tasks pour gérer des composantes de projet à grande échelle

Par exemple, dans le cadre d'un projet de refonte d'un site web, vous pourriez créer des tâches telles que :

Reconcevoir la page d'accueil

Mettre à jour les pages de produits

Intégrer le panier d'achat

Chaque tâche représente un produit clé et permet de définir l'étendue du projet.

Au cours de la progression du projet, vous pouvez décomposer davantage les choses en créant des sous-tâches pour capturer des détails supplémentaires ou des sous-projets :

Mettre à jour la galerie d'images des produits

Tester la réactivité mobile

Cette structure permet de s'assurer que chaque aspect du projet est suivi, de sorte que tout reste aligné sur les objectifs initiaux et d'éviter que le projet ne prenne de l'ampleur.

Définir les objectifs avec ClickUp Objectifs

Avec Objectifs ClickUp avec ClickUp Goals, vous pouvez

Définir des objectifs : Fixer des objectifs de projet de haut niveau pour donner à votre équipe un point de ralliement concret et vous assurer que tout le monde sait ce vers quoi il travaille

Fixer des objectifs de projet de haut niveau pour donner à votre équipe un point de ralliement concret et vous assurer que tout le monde sait ce vers quoi il travaille Suivre la progression : Lier vos tâches et vos jalons directement à vos Objectifs pour que vous puissiez voir comment tout est lié à l'ensemble

Lier vos tâches et vos jalons directement à vos Objectifs pour que vous puissiez voir comment tout est lié à l'ensemble Surveillez les changements de portée: Si la portée change en cours de route, ClickUp Objectifs vous permet de repérer les changements au fur et à mesure qu'ils se produisent. Plus besoin d'attendre que les problèmes fassent boule de neige, vous pouvez faire des ajustements en temps réel

Si la portée change en cours de route, ClickUp Objectifs vous permet de repérer les changements au fur et à mesure qu'ils se produisent. Plus besoin d'attendre que les problèmes fassent boule de neige, vous pouvez faire des ajustements en temps réel Restez informé grâce aux notifications : Paramétrez des alertes personnalisées pour rester informé de la progression des objectifs et des jalons. Qu'il s'agisse d'une tâche en voie d'achèvement ou d'une mise à jour d'objectif, ClickUp Objectifs vous tient toujours au courant

Alignez le travail de votre équipe sur les objectifs du projet en utilisant ClickUp Objectifs

Ajoutez de la valeur avec les Cibles ClickUp Faites passer le suivi des objectifs au niveau supérieur en paramétrant des cibles mesurables :

🔢 Cibles numériques : Définissez des livrables spécifiques tels que "Achevé dix maquettes de conception" ou "Développé cinq personas d'utilisateur" pour vous assurer que les paramètres clés du projet sont atteints

Cibles vraies/fausses : Suivre les jalons tels que " Approbation du client reçue " ou " Tests finaux achevés " et les cocher une fois qu'ils sont achevés

Rationaliser la collaboration entre les parties prenantes avec ClickUp Chat ClickUp Chat va plus loin que la messagerie - c'est une

collaboration en temps réel espace où les équipes et les parties prenantes peuvent se réunir pour gérer avec précision et rapidité les mises à jour de la base de référence.

Voici comment procéder :

💡 Capturez instantanément les modifications du périmètre : Lorsqu'un ajustement du périmètre est discuté dans Chat, convertissez instantanément la discussion en une tâche. Par exemple, si les parties prenantes décident d'ajouter un nouveau livrable ou de modifier les échéanciers, vous pouvez créer une tâche en temps réel pour mettre à jour les lignes de base de la portée du projet sans perdre une miette.

Centraliser les discussions: Conservez toutes les discussions sur les changements de périmètre en un seul endroit. Utilisez des fils pour suivre les mises à jour sur des tâches ou des jalons spécifiques liés à la ligne de base de la portée afin que chaque décision et discussion soit facilement accessible et documentée.

Résoudre les problèmes de manière proactive: Les équipes peuvent signaler les risques ou les conflits potentiels liés à la portée dans Chat et réfléchir ensemble à des solutions. Par exemple, si une dépendance menace l'échéancier d'un produit livrable, elle peut être identifiée et traitée immédiatement.

Utilisez ClickUp Chat pour rester en connexion avec les parties prenantes du projet sur les mises à jour de la base de référence de la portée

Avec ClickUp Chat, toutes les discussions sur le périmètre sont centralisées et exploitables, directement liées aux tâches et aux objectifs. Cela garantit que les changements sont documentés et que les membres de l'équipe restent comptables tout au long du projet.

Démarrez rapidement avec les modèles prédéfinis de ClickUp

Vous pouvez également commencer par des modèles de définition du champ d'application du projet pour gagner du temps et éviter de repartir de zéro.

Les modèles Modèle de plan de gestion de l'étendue ClickUp fournit un cadre structuré pour la gestion des modifications du champ d'application, le suivi des ressources et l'identification des risques potentiels affectant les résultats du projet.

Voici comment il peut vous aider :

Suivi du temps : Suivez le temps passé sur des tâches telles que "Développer un prototype d'application" Comparez le temps réel aux estimations de durée pour vous assurer que le projet reste sur la bonne voie

: Suivez le temps passé sur des tâches telles que "Développer un prototype d'application" Comparez le temps réel aux estimations de durée pour vous assurer que le projet reste sur la bonne voie Dépendances : Définissez une dépendance entre les tâches, par exemple la tâche "Finaliser la conception" dépend de la "Revue initiale de la conception", pour maintenir le flux de travail sans goulots d'étranglement

: Définissez une dépendance entre les tâches, par exemple la tâche "Finaliser la conception" dépend de la "Revue initiale de la conception", pour maintenir le flux de travail sans goulots d'étranglement Notifications de tâches : Recevez des notifications automatiques en cas de retard ou de modification du champ d'application, par exemple si une tâche telle que "Approuver le logo final" prend du retard ; Automatisations ClickUp permettent à l'équipe d'agir rapidement

Gérer les modifications de la base de référence de la portée

Les demandes de changement inattendues sont inévitables dans un projet. Qu'il s'agisse d'un client qui demande une fonctionnalité de dernière minute, de parties prenantes qui changent de priorité ou d'obstacles imprévus, la gestion efficace de ces changements est cruciale pour la réussite de votre projet.

C'est là qu'une approche bien structurée permet de gérer les changements de portée tout en minimisant le chaos, les erreurs de communication et les délais non respectés.

Processus de contrôle des changements

Ce cadre systématique permet d'identifier, d'évaluer et de gérer les modifications apportées à l'étendue, à l'échéancier, au budget ou aux produits livrables d'un projet. Il comprend généralement les étapes clés suivantes :

1. Soumettre une demande de modification : Documenter la modification proposée, y compris sa justification, les avantages potentiels et l'impact attendu sur les indicateurs du projet.

2. Évaluer le changement : Analyser l'impact de la modification sur les coûts, les délais, les ressources et les objectifs généraux du projet.

3. Approuver ou rejeter : Un gestionnaire de projet ou une autorité désignée examine l'évaluation et décide de poursuivre ou non le changement.

4. Mettre en œuvre le changement : Pour mettre en œuvre le changement, il faut mettre à jour le base du projet le projet doit être réalisé de manière à ce que les parties prenantes soient informées du changement, à ce qu'il soit intégré dans le forfait du projet et à ce que la ligne de base révisée du champ d'application soit approuvée.

5. Contrôler l'impact : Suivre le changement mis en œuvre pour s'assurer qu'il correspond aux attentes et qu'il n'introduit pas de risques imprévus.

Grâce à une procédure formelle d'évaluation de l'impact du changement, il est possible d'évaluer l'impact du changement contrôle du projet les équipes peuvent minimiser les perturbations, contrôler les risques et maintenir l'alignement sur les objectifs du projet.

💡Pro Tip: Mettre en place un "gel des changements" lors des jalons clés du projet. Par exemple, une fenêtre de non-changement pendant les étapes finales de la conception ou du développement n'autorise que les changements essentiels afin que les équipes puissent se concentrer sur les produits livrables critiques et sur les objectifs du projet minimiser les dérives .

Impact sur les indicateurs du projet

Imaginez un projet où l'ajout de fonctionnalités de conception supplémentaires augmente la charge de travail de l'équipe de développement. Cela pourrait conduire à :

Des coûts plus élevés : Les fonctionnalités supplémentaires nécessitent des ressources supplémentaires, ce qui entraîne une augmentation des dépenses

: Les fonctionnalités supplémentaires nécessitent des ressources supplémentaires, ce qui entraîne une augmentation des dépenses Des échéanciers plus longs : Des fonctionnalités supplémentaires prolongent les phases de conception, de développement et d'essai, ce qui entraîne des retards

: Des fonctionnalités supplémentaires prolongent les phases de conception, de développement et d'essai, ce qui entraîne des retards Impact sur la qualité : Un travail précipité en raison d'une complexité accrue peut aboutir à des problèmes non résolus, ce qui entraîne des bugs dans le produit final

Voici comment éviter cela :

Utiliser le temps tampon: Prévoyez une "assurance temps" en allouant des heures supplémentaires pour les changements imprévus afin d'éviter de perturber l'échéancier de votre projet

Prévoyez une "assurance temps" en allouant des heures supplémentaires pour les changements imprévus afin d'éviter de perturber l'échéancier de votre projet Tirez parti de la mise en commun des ressources: Exploitez les points forts de votre équipe ou redistribuez les charges de travail pour réduire les coûts et respecter le budget sans compromettre la qualité

Exploitez les points forts de votre équipe ou redistribuez les charges de travail pour réduire les coûts et respecter le budget sans compromettre la qualité Adoptez une approche de test "à sécurité intégrée": Mettez en œuvre un processus de test à plusieurs niveaux, dans lequel chaque nouvel élément du projet est soumis à un test rapide de haut niveau avant de faire l'objet d'une évaluation détaillée de la qualité. Cela permet de détecter rapidement les problèmes majeurs et de maintenir la qualité sans retard

Avantages d'un cadre de référence bien défini

Une définition claire du champ d'application permet à votre projet de rester sur la bonne voie. Voyons comment :

Amélioration du contrôle du projet : Avec des produits livrables et des échéanciers clairs, les gestionnaires de projet peuvent suivre la progression et faire les ajustements nécessaires

: Avec des produits livrables et des échéanciers clairs, les gestionnaires de projet peuvent suivre la progression et faire les ajustements nécessaires Amélioration de la satisfaction des parties prenantes : Des attentes claires conduisent à des parties prenantes plus satisfaites lorsque le projet répond à ces attentes ou les dépasse

: Des attentes claires conduisent à des parties prenantes plus satisfaites lorsque le projet répond à ces attentes ou les dépasse Prise de décision plus rapide : Des lignes directrices effacées permettent aux équipes de prendre des décisions rapides et éclairées

: Des lignes directrices effacées permettent aux équipes de prendre des décisions rapides et éclairées L'alignement des efforts des équipes : Une définition du champ d'application permet à tout le monde d'être sur la même page, ce qui favorise la collaboration et accélère l'exécution

: Une définition du champ d'application permet à tout le monde d'être sur la même page, ce qui favorise la collaboration et accélère l'exécution Une budgétisation précise : Elle permet de maintenir des estimations financières réalistes et d'éviter les coûts inattendus

Surmonter les défis potentiels de la création et de la gestion des lignes de base de l'étendue du projet

Les difficultés sont inévitables lors de l'élaboration des lignes de base de la portée, mais en adoptant la bonne approche, vous pouvez les surmonter et rester sur la bonne voie. Voici comment :

1. Des objectifs de projet peu clairs

Si les objectifs du projet ne sont pas bien définis, il est difficile de créer un champ d'application clair et mesurable. Cela peut conduire à une dérive de la portée et à des priorités mal alignées.

Pour surmonter ce problème:

✅ Veiller à ce que toutes les parties prenantes s'accordent sur des objectifs spécifiques et mesurables

✅ Documenter les objectifs dans une charte de projet qui mentionne les objets, les contraintes et les hypothèses

réévaluer les objectifs aux étapes clés du projet pour s'assurer qu'ils sont alignés et les ajuster si nécessaire

2. Manque d'alignement des parties prenantes

Les différentes parties prenantes peuvent afficher des points de vue contradictoires sur les priorités du projet et les produits à livrer, ce qui rend difficile l'élaboration d'une base de référence cohérente en matière de portée. Cela peut conduire à l'insatisfaction et à des changements en milieu de projet.

Pour éviter cela:

✅ Organisez des discussions dès le début du projet afin d'aligner les attentes de chacun et de recueillir des commentaires

centraliser la communication et la documentation du projet pour assurer la transparence

tenir toutes les parties concernées informées de la progression du projet afin de pouvoir remédier rapidement à tout décalage

3. Collecte inadéquate des besoins

L'absence de collecte d'exigences complètes peut conduire à un champ d'application incomplet, entraînant un glissement du champ d'application ou des retards dans le projet. Les exigences manquantes ne deviennent souvent apparentes qu'une fois le projet en cours.

Pour y remédier:

✅ Mener des entretiens et des ateliers approfondis avec les parties prenantes clés et les membres de l'équipe afin de recueillir toutes les exigences pertinentes

✅ S'assurer que les exigences recueillies correspondent aux besoins des parties prenantes avant de poursuivre

définir comment les exigences nouvelles ou manquantes seront traitées une fois que le projet aura démarré

4. Gérer simultanément plusieurs changements

Lorsque plusieurs modifications du champ d'application interviennent simultanément, il peut être difficile de les gérer efficacement. Cela peut entraîner des retards dans l'évaluation et l'approbation des modifications et faire prendre du retard au projet.

Pour y remédier:

Évaluer et traiter les changements en fonction de leur urgence et de leur impact afin d'éviter les retards

✅ Mettre en place un système de demande de changement pour simplifier le processus d'approbation avec des critères effacés

**Affecter une équipe ou une personne à la gestion et au suivi efficaces des changements multiples

Fixer un paramètre de base solide pour des projets réussis avec ClickUp

Nous savons tous à quel point les choses échappent facilement à tout contrôle dans les projets complexes. Un petit changement par-ci, un changement de priorité par-là, et soudain, votre projet donne l'impression de s'éloigner de la vision initiale.

ClickUp facilite grandement la définition, la gestion et le respect de votre périmètre de référence. Avec ClickUp Docs, vous pouvez tout planifier - objectifs, livrables et échéances - en un seul endroit : plus de confusion ni de recherche de détails.

Les Objectifs ClickUp garantissent que chaque tâche, aussi petite soit-elle, s'aligne sur vos objectifs plus larges. Lorsque des changements surviennent (parce qu'ils surviennent toujours), ClickUp Chat vous permet de collaborer avec les parties prenantes en temps réel, en créant automatiquement des tâches pour ne pas perdre de vue les ajustements de l'étendue des travaux.

De plus, grâce aux modèles prédéfinis de ClickUp, vous disposez d'un cadre structuré qui vous permet d'établir une base de référence et d'assurer le bon déroulement de votre projet.

Vous êtes prêt à garder une longueur d'avance sur les modifications de périmètre et à vous assurer que votre projet reste sur la bonne voie ? Inscrivez-vous à ClickUp aujourd'hui.