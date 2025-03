25+ idées de déjeuners faciles et sains pour le travail

Entre les réunions qui se succèdent, les délais à respecter et les tâches qui s'enchaînent, il est facile de négliger un moment crucial de la journée : le déjeuner. Mais des idées de déjeuners sains et satisfaisants pour le travail peuvent faire des merveilles pour votre productivité, votre énergie et votre bien-être général.

Un déjeuner bien équilibré alimente votre cerveau, éloigne les baisses de régime de l'après-midi et vous permet de vous sentir prêt à affronter le reste de la journée.

Trouver le repas parfait, rapide, nutritif et facile à préparer n'est pas forcément un défi. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un peu de forfait, de quelques trucs intelligents pour préparer les repas et des bonnes recettes. 👨‍🍳

Nous avons dressé une liste d'idées de repas pour le travail qui tiennent compte des horaires chargés et des divers besoins alimentaires. Qu'il s'agisse de repas riches en protéines, d'options végétaliennes ou de recettes rapides à emporter, ces idées sont faciles à préparer, transportables et délicieuses - parfaites pour alimenter votre journée sans stress.

Idées de repas rapides et faciles à préparer pour les journées de travail chargées

Avoir des déjeuners sains et sans stress au travail n'a pas à être un défi. Avec les bonnes recettes, vous pouvez rester énergique et productif sans passer des heures dans la cuisine.

Ces options faciles sont divisées en sections pour s'adapter à votre emploi du temps et à vos préférences.

Recettes de déjeuners préparés à l'avance

Lorsque vous jonglez avec un emploi du temps chargé, le fait de préparer vos déjeuners à l'avance peut changer la donne. Ces recettes sont conçues pour vous faire gagner du temps, rester fraîches pendant plusieurs jours et vous permettre de faire le plein d'énergie pour votre journée de travail.

a. Saumon au four avec quinoa et légumes rôtis

Cette recette riche en protéines associe du saumon riche en oméga-3 à du quinoa riche en nutriments et à des légumes colorés, ce qui en fait un plat idéal pour la préparation de repas.

Ingrédients:

1 filet de saumon

1 tasse de quinoa cuit

1 tasse de légumes rôtis (courgettes, carottes, poivrons)

1 cuillère à café d'huile d'olive

Une pincée de sel et de poivre

Un quartier de citron pour la garniture

Instructions:

Préchauffer le four à 200°C (400°F) Placer le filet de saumon sur une plaque à pâtisserie, l'arroser d'huile d'olive et l'assaisonner de sel et de poivre Cuire au four pendant 12 à 15 minutes ou jusqu'à ce que le saumon se défasse facilement à la fourchette Accompagner de quinoa cuit et de légumes rôtis dans des récipients de préparation de repas Garnir d'un filet de citron avant de déguster

à faire **Le quinoa est un aliment de base en Amérique du Sud depuis des milliers d'années et a été honoré par les anciens Incas comme étant le "meilleur aliment" mère de toutes les céréales "

b. Salade méditerranéenne de pois chiches

Remplie de fibres et de protéines, cette salade à préparer à l'avance est rafraîchissante, transportable et reste fraîche pendant plusieurs jours.

Ingrédients:

1 boîte de pois chiches, égouttés et rincés

1 tasse de tomates cerises, coupées en deux

½ tasse de concombre, coupé en dés

¼ tasse d'oignon rouge, finement haché

2 cuillères à soupe d'huile d'olive

1 cuillère à soupe de jus de citron

¼ tasse de feta (facultatif)

*Instructions:

Mélanger les pois chiches, les tomates cerises, le concombre et l'oignon rouge dans un grand bol Arroser d'huile d'olive et de jus de citron, et bien mélanger Garnir de feta si désiré Conserver au réfrigérateur et emballer dans des récipients individuels pour un déjeuner rafraîchissant

c. Bols préparés au poulet et au riz

Ce repas équilibré combine des protéines maigres, des glucides complexes et des légumes. Il est parfait pour préparer plusieurs portions pour la semaine.

*Ingrédients:

1 poitrine de poulet grillée, coupée en dés

1 tasse de riz brun cuit

1 tasse de brocoli cuit à la vapeur

1 quartier de citron

*Instructions:

Placer le riz brun, le poulet en dés et le brocoli cuit à la vapeur dans un récipient pour préparation de repas Presser du jus de citron sur le repas pour plus de saveur Conserver au réfrigérateur et réchauffer avant de manger

Utiliser le Modèle de recette ClickUp pour simplifier le forfait des repas et avoir une approche structurée dans votre vie.

Modèle de calcul du coût des recettes de restaurant de ClickUp

Voici pourquoi ce modèle devrait être un incontournable :

Il permet de gagner du temps grâce à des modèles réutilisables et personnalisables

Il réduit la fatigue liée à la préparation en organisant efficacement les recettes, les listes d'épicerie et les étapes

Il rationalise votre routine de repas pour des journées de travail sans stress

d. Ragoût de lentilles aux épices du Moyen-Orient

Un ragoût chaud et réconfortant aux épices audacieuses du Moyen-Orient, parfait pour être préparé à l'avance et réchauffé.

Ingrédients:

1 tasse de lentilles vertes cuites

1 petit oignon, coupé en dés

2 gousses d'ail, émincées

1 tasse de tomates en dés

1 cuillère à café de cumin

1 cuillère à café de paprika fumé

1 cuillère à soupe d'huile d'olive

1 tasse de bouillon de légumes

1 cuillère à soupe de persil frais pour la garniture

*Instructions:

Faire chauffer l'huile d'olive dans une casserole à feu moyen et y faire revenir les oignons et l'ail jusqu'à ce qu'ils soient ramollis Ajouter le cumin et le paprika fumé, en remuant jusqu'à ce qu'ils soient parfumés Incorporer les tomates en dés, les lentilles et le bouillon de légumes. Porter à ébullition, puis laisser mijoter pendant 15 minutes Garnir de persil avant de servir ou mettre dans des récipients pour préparer les repas

e. Casserole de pâtes au four

Ce plat rassasiant au fromage est parfait pour être préparé à l'avance et réchauffé pour un déjeuner douillet et riche en glucides.

Ingrédients:

2 tasses de pâtes cuites (p. ex., penne ou fusilli)

1 tasse de sauce marinara

½ tasse de fromage ricotta

½ tasse de mozzarella râpée

½ tasse d'épinards sautés

1 cuillère à café d'origan séché

*Instructions:

Préchauffer le four à 190°C (375°F). Dans un bol, mélanger les pâtes cuites, la sauce $$$a, la ricotta et les épinards sautés Transférer dans un plat de cuisson et recouvrir de mozzarella râpée et d'origan Cuire au four pendant 20 minutes ou jusqu'à ce que les pâtes soient dorées et fassent des bulles

L'essentiel de la cuisson en discontinu

Préparez des sauces ou des vinaigrettes en discontinu pour ajouter de la variété à vos repas

Cuisinez des aliments de base polyvalents comme les céréales, les protéines et les légumes rôtis pour les mélanger et les assortir tout au long de la semaine

Utilisez des contenants hermétiques pour garder les repas frais et faciles à saisir

Consacrez une journée de préparation pour hacher, cuire et portionner les ingrédients pour la semaine

Libellez les contenants en indiquant le contenu et les dates pour rester organisé

Déjeuners à emporter

Pour les jours où le temps manque, ces options rapides et portables vous permettent de ne jamais manquer un repas sain. Elles sont faciles à assembler, se rangent bien et vous permettent de faire le plein d'énergie pendant les après-midis chargés.

a. Roulés à la dinde et au houmous

Ces wraps sont rapides, portables et remplis de protéines pour vous permettre de rester rassasié et concentré tout au long de la journée.

Ingrédients:

1 tortilla de grains entiers

2 c. à soupe de houmous

4 tranches de dinde

1 poignée de jeunes épinards

½ concombre, coupé en fines tranches

*Instructions:

Étendre uniformément le houmous sur la tortilla Disposer les tranches de dinde, les jeunes épinards et le concombre sur le dessus Rouler fermement, couper en deux et emballer pour un repas facile à emporter

b. Sandwich Caprese au pesto

Ce sandwich d'inspiration italienne est frais, savoureux et facile à préparer les matins pressés.

Ingrédients :

1 pain ciabatta ou pain complet

2 tranches de mozzarella fraîche

1 tomate coupée en tranches

1 cuillère à soupe de pesto de basilic

Feuilles de basilic frais

Instructions :

Étendre le pesto sur un côté du pain ou du petit pain Disposer les tranches de tomates, la mozzarella fraîche et les feuilles de basilic Fermer le sandwich, l'emballer hermétiquement et le déguster frais

À lire également 10 modèles gratuits de planification des repas pour gagner du temps

c. Sandwich d'inspiration banh mi

Ce sandwich d'inspiration vietnamienne associe des légumes marinés acidulés à des protéines savoureuses pour une saveur unique.

Ingrédients :

1 petite baguette ou petit pain français

3 oz de poulet grillé ou de tranches de tofu

½ tasse de carottes et de daïkon marinés

2 cuillères à soupe de mayonnaise

1 cuillère à café de sauce soja

1 poignée de coriandre fraîche

Instructions :

Mélanger la mayonnaise et la sauce soja, puis étaler sur la baguette Disposer le poulet ou le tofu grillé, les légumes marinés et la coriandre fraîche Fermer le sandwich, l'emballer hermétiquement et l'emporter pour le déjeuner

d. Roulé méditerranéen aux lentilles et aux épinards

Un wrap à base de plantes, riche en protéines, aux saveurs méditerranéennes éclatantes.

Ingrédients:

1 tortilla de grains entiers

½ tasse de lentilles cuites

½ tasse d'épinards frais

1 c. à soupe de tahini

1 cuillère à café de jus de citron

*Instructions:

Mélanger les lentilles avec le tahini et le jus de citron dans un bol Étendre le mélange sur la tortilla et recouvrir d'épinards frais Rouler fermement, couper en deux et emballer pour le déjeuner

**A lire également 50 choses productives à faire quand on s'ennuie au travail

Déjeuners riches en protéines

Si vous avez besoin d'un coup de pouce à midi pour rester concentré et éviter les baisses d'énergie, ces idées de déjeuners riches en protéines offrent le bon équilibre de nutriments. Elles sont rapides à préparer, rassasiantes et vous permettent de faire le plein d'énergie pendant des heures grâce à des protéines supplémentaires.

a. Salade de thon et de haricots blancs

Cette salade sans cuisson est rapide à assembler, riche en protéines et se conserve bien pour les journées de travail chargées.

Ingrédients:

1 boîte de thon dans l'eau, égoutté

½ tasse de haricots blancs en conserve, rincés

1 tasse de tomates cerises, coupées en deux

1 cuillère à soupe d'huile d'olive

1 cuillère à café de jus de citron

Une pincée de sel et de poivre

*Instructions:

Mélanger le thon, les haricots blancs et les tomates cerises dans un bol Arroser d'huile d'olive et de jus de citron, puis assaisonner de sel et de poivre Bien mélanger, mettre dans un récipient et servir frais

b. Sauté de tofu et de légumes

Rapide à préparer et riche en protéines d'origine végétale, ce sauté est parfait pour les entreprises.

Ingrédients:

1 tasse de tofu ferme, coupé en cubes

1 tasse de légumes mélangés (p. ex., poivrons, brocoli, carottes)

1 cuillère à soupe de sauce soja

1 cuillère à café d'huile de sésame

*Instructions:

Faire chauffer l'huile de sésame dans une poêle à feu moyen Ajouter le tofu et cuire jusqu'à ce qu'il soit doré Incorporer les légumes mélangés et la sauce soja, en remuant jusqu'à ce qu'ils soient cuits Emballer et servir chaud ou froid

**A lire également Avantages et conseils pour créer un rituel quotidien énergisant

c. Bol de bœuf bulgogi coréen

Ce plat regorge de bœuf mariné tendre et de légumes croquants, ce qui en fait un repas riche en protéines et en saveurs.

*Ingrédients:

½ lb de bœuf tranché finement (par exemple, surlonge ou faux-filet)

2 cuillères à soupe de sauce soja

1 cuillère à café d'huile de sésame

1 gousse d'ail émincée

1 cuillère à café de gingembre râpé

1 tasse de brocoli cuit à la vapeur

½ tasse de carottes râpées

*Instructions:

Faire mariner le bœuf avec la sauce soja, l'huile de sésame, l'ail et le gingembre pendant 20 minutes Cuire le bœuf dans une poêle à feu moyen jusqu'à ce qu'il soit doré et tendre Assembler dans un récipient avec du brocoli cuit à la vapeur et des carottes râpées

d. Galettes de saumon au four

Ces tendres galettes de saumon sont riches en protéines et parfaites pour un déjeuner rassasiant.

Ingrédients :

1 boîte de saumon, égoutté

1 œuf

¼ tasse de fil d'Ariane

1 cuillère à soupe de mayonnaise

1 cuillère à soupe d'aneth haché

1 cuillère à café de jus de citron

Une pincée de sel et de poivre

Instructions :

Préchauffer le four à 375°F (190°C) et tapisser une plaque à pâtisserie de papier parchemin Dans un bol, mélanger le saumon, l'œuf, la chapelure, la mayonnaise, l'aneth, le jus de citron, le sel et le poivre Former de petites galettes et les déposer sur la plaque à pâtisserie Cuire au four pendant 15 minutes, en retournant les galettes à mi-cuisson

Accords avec des collations faciles à préparer pour le déjeuner

Option de collation | Suggestions d'association |

| ---------------------------- | ---------------------------------------------------------- |

| Craquelins avec hoummos - parfaits pour un roulé méditerranéen aux lentilles ou un ragoût de pâtes au four

| Craquelins avec houmous - Parfaits pour le roulé méditerranéen aux lentilles ou le sandwich Caprese

| Mélange de fruits et de noix : parfait pour les salades légères ou la salade de thon

| Brochettes de légumes avec guimauve et hoummos - Idéal pour les wraps à la dinde ou la focaccia aux légumes rôtis

| Les bâtonnets de légumes avec guacamole se marient bien avec un sauté de tofu ou un pad thaï végétalien

Éléments à grignoter qui transformeront votre repas de base en un repas raffiné

Salades légères et rafraîchissantes

Parfaites lorsque vous avez envie de quelque chose de frais et de savoureux, ces salades sont faciles à assembler, transportables et pleines de nutriments pour que votre déjeuner reste léger mais satisfaisant.

a. Salade de betteraves rôties et d'oranges

Une salade vibrante et rafraîchissante avec des betteraves terreuses et des saveurs d'agrumes piquantes.

Ingrédients :

1 tasse de betteraves rôties, coupées en dés

1 orange, pelée et tranchée

1 poignée de roquette

2 cuillères à soupe de fromage de chèvre émietté (facultatif)

1 cuillère à soupe d'huile d'olive

1 cuillère à café de vinaigre balsamique

Instructions :

Mélanger les betteraves rôties et les tranches d'orange avec la roquette dans un bol Arroser d'huile d'olive et de vinaigre balsamique Saupoudrer de fromage de chèvre si désiré

b. Salade Caprese avec de la mozzarella fraîche

Une salade légère et sans chichis qui se distingue par sa saveur et sa fraîcheur.

Ingrédients:

1 tasse de tomates cerises, coupées en deux

½ tasse de boules de mozzarella fraîches

Feuilles de basilic frais

1 c. à soupe de glaçage balsamique

*Instructions:

Mélanger les tomates cerises, les boules de mozzarella et les feuilles de basilic dans un bol Arroser de glaçage balsamique avant de servir

**A lire également Comment optimiser votre vie avec l'empilage d'habitudes

c. Salade du berger turc

Une salade fraîche, simple et débordante de saveurs méditerranéennes.

*Ingrédients:

1 tasse de concombre en dés

½ tasse de tomates en dés

¼ tasse d'oignon rouge, finement tranché

2 cuillères à soupe d'huile d'olive

1 cuillère à soupe de jus de citron

1 cuillère à café de sumac

*Instructions:

Mélanger le concombre, les tomates et l'oignon rouge dans un bol Arroser d'huile d'olive et de jus de citron, puis saupoudrer de sumac Bien mélanger et emballer pour une salade rafraîchissante

d. Salade de papaye verte thaïlandaise

Cette salade vibrante associe la papaye verte croquante à une vinaigrette piquante et épicée.

Ingrédients:

1 tasse de papaye verte râpée

½ tasse de carottes râpées

1 cuillère à soupe de jus de citron vert

1 cuillère à café de sauce de poisson ou de sauce de soja

1 piment rouge, finement haché

1 cuillère à soupe de cacahuètes écrasées

*Instructions:

Mélanger la papaye râpée et les carottes dans un bol Mélanger le jus de citron vert, la sauce de poisson et le piment pour préparer la vinaigrette Mélanger la salade avec la vinaigrette et saupoudrer de cacahuètes concassées

👀 Le saviez-vous ? Salade de papaye verte, ou "Som Tum", originaire du Laos et s'est répandu dans toute l'Asie du Sud-Est, devenant une icône culturelle célébrée pour son équilibre parfait entre les saveurs épicées, aigres, salées et sucrées

Recettes végétaliennes

Ces déjeuners végétaliens créatifs sont remplis de protéines d'origine végétale et de saveurs audacieuses pour vous rassasier.

a. Tacos de patates douces et de haricots noirs

Une option de déjeuner savoureuse et riche en fibres, simple, satisfaisante et parfaite pour donner un coup de fouet à la mi-journée.

*Ingrédients:

2 petites tortillas de grains entiers

1 patate douce moyenne, coupée en cubes et rôtie

½ tasse de haricots noirs en conserve, rincés

1 cuillère à café de cumin

1 cuillère à soupe d'huile d'olive

Coriandre fraîche pour la garniture

1 quartier de citron vert

*Instructions:

Rôtir les cubes de patates douces à 200°C (400°F) pendant 20 minutes avec de l'huile d'olive et du cumin Chauffer les tortillas, puis les remplir de patates douces rôties et de haricots noirs Garnir de coriandre fraîche et d'un filet de jus de citron vert

b. Salade de nouilles soba et de légumes

Repas léger et rafraîchissant, cette salade associe des nouilles soba moelleuses à des légumes croquants pour un déjeuner délicieux et riche en nutriments.

Ingrédients:

1 tasse de nouilles soba cuites

½ tasse de carottes râpées

½ tasse de chou rouge tranché

1 cuillère à soupe d'huile de sésame

1 cuillère à café de sauce soja

1 cuillère à café de vinaigre de riz

1 cuillère à café de graines de sésame pour la garniture

*Instructions:

Mélanger les nouilles soba cuites, les carottes râpées et le chou rouge dans un bol Mélanger au fouet l'huile de sésame, la sauce soja et le vinaigre de riz pour obtenir une vinaigrette légère Mélanger la salade avec la vinaigrette et garnir de graines de sésame

Bonus : 10 modèles gratuits de planification de menus pour le dîner

c. Nouilles pad thaï végétaliennes

Ce plat de nouilles est rempli de sauce aux cacahuètes et de légumes frais pour un déjeuner végétal satisfaisant.

Ingrédients :

1 tasse de nouilles de riz cuites

½ tasse de carottes râpées

½ tasse de germes de soja

2 cuillères à soupe de beurre de cacahuètes

1 cuillère à soupe de sauce soja

1 cuillère à café de jus de citron vert

1 cuillère à café d'huile de sésame

1 cuillère à soupe de cacahuètes écrasées pour la garniture

Instructions :

Mélanger au fouet le beurre de cacahuète, la sauce soja, le jus de citron vert et l'huile de sésame pour obtenir une sauce Mélanger les nouilles de riz cuites avec les carottes râpées, les germes de soja et la sauce Garnir de cacahuètes écrasées avant de servir

d. Roulé indien aux pois chiches masala

Un wrap épicé et rassasiant rempli de pois chiches riches en protéines et d'épices aromatiques.

Ingrédients:

1 tortilla de grains entiers

½ tasse de pois chiches, cuits et écrasés

1 c. à thé de poudre de curry

1 cuillère à soupe de yaourt à la noix de coco

½ tasse de laitue râpée

*Instructions:

Mélanger la purée de pois chiches, la poudre de curry et le yaourt à la noix de coco dans un bol Étendre le mélange sur une tortilla et recouvrir de laitue déchiquetée Rouler la tortilla bien serrée et l'emballer pour le déjeuner

**A lire également 15 meilleures applications de planification quotidienne

Recettes adaptées à l'alimentation céto

Ces recettes pauvres en glucides et riches en graisses sont conçues pour maintenir votre niveau d'énergie stable et vos papilles gustatives satisfaites.

a. Nouilles de courgettes au pesto et aux tomates cerises

Un plat de " pâtes " adapté au régime alimentaire céto, léger, savoureux et prêt en quelques minutes.

*Ingrédients:

1 tasse de nouilles de courgette spiralées

½ tasse de tomates cerises, coupées en deux

1 c. à soupe de pesto au basilic

1 c. à thé d'huile d'olive

1 cuillère à soupe de parmesan râpé (facultatif)

*Instructions:

Faire chauffer l'huile d'olive dans une poêle à feu moyen et y faire sauter les nouilles de courgettes pendant 2 à 3 minutes Ajouter les tomates cerises et mélanger avec le pesto jusqu'à ce qu'elles soient bien enrobées Recouvrir de parmesan râpé avant de servir

b. Rouleaux de concombre au saumon fumé

Ces rouleaux rafraîchissants, de la taille d'une bouchée, combinent des graisses saines et des protéines pour un déjeuner rassasiant et adapté au régime céto.

*Ingrédients:

1 grand concombre, tranché finement dans le sens de la longueur

3 oz de saumon fumé

2 cuillères à soupe de fromage frais

1 cuillère à café d'aneth frais

Une pincée de poivre noir

Instructions:

Étaler uniformément le fromage frais sur chaque tranche de concombre Déposer une lanière de saumon fumé sur le dessus et saupoudrer d'aneth frais Rouler les tranches de concombre en les serrant et les fixer à l'aide d'un cure-dent Saupoudrer de poivre noir avant de servir

Bonus : 10 modèles gratuits de plans d'autosoins

c. Cuisses de poulet cuites au four aux herbes et au citron

Une recette céto simple et savoureuse qui met en valeur des cuisses de poulet juteuses et des herbes fraîches.

*Ingrédients:

2 cuisses de poulet avec os et peau

1 c. à soupe d'huile d'olive

1 cuillère à café de thym séché

1 citron, coupé en tranches

Instructions:

Préchauffer le four à 190°C (375°F) Frotter les cuisses de poulet avec de l'huile d'olive et du thym, puis les disposer sur une plaque de cuisson avec des tranches de citron Cuire au four pendant 30 minutes ou jusqu'à ce que le poulet soit bien cuit

d. Muffins frittata Keto

Ces mini frittatas sont parfaites pour un déjeuner riche en protéines et pauvre en glucides.

Ingrédients :

6 gros oeufs

½ tasse de bacon cuit, émietté

½ tasse de poivrons en dés

¼ tasse de fromage cheddar râpé

1 cuillère à café d'origan séché

Instructions :

Préchauffer le four à 350°F (175°C) et graisser un moule à muffins Battre les œufs dans un bol et incorporer le bacon, les poivrons, le cheddar et l'origan Verser le mélange dans le moule à muffins et cuire au four pendant 15 à 20 minutes, jusqu'à ce que le mélange ait pris

👀 Le saviez-vous ? Les frittatas remontent à l'Italie du XVIe siècle et étaient traditionnellement préparées pour utiliser les restes d'ingrédients, ce qui en fait l'un des plats les plus populaires au monde l'un des premiers exemples de cuisine zéro déchet

e. Soupe thaïlandaise de poulet à la noix de coco

Une soupe chaude et crémeuse débordant de saveurs thaïlandaises et de graisses saines.

Ingrédients:

1 blanc de poulet, déchiqueté

1 tasse de lait de coco

1 tasse de bouillon de poulet

1 cuillère à café de pâte de curry rouge

½ tasse de champignons, tranchés

1 cuillère à soupe de jus de citron vert

*Instructions:

Dans une casserole, porter le lait de coco et le bouillon de poulet à frémissement Incorporer la pâte de curry rouge et ajouter le poulet râpé et les champignons Laisser mijoter pendant 10 minutes, ajouter le jus de citron vert et servir chaud

Avec ces options rapides, faciles et nutritives, vous n'aurez plus jamais à vous contenter d'un déjeuner ennuyeux ou malsain. Grâce à un bon forfait et à de bonnes recettes, il n'est pas difficile de rester énergique pendant les journées de travail.

Lire la suite : 20+ idées de petits déjeuners faciles et sains pour le travail

Défis communs des déjeuners au travail

Vous ne savez pas quoi emporter pour le déjeuner ? Vous n'êtes pas le seul. De nombreuses entreprises très occupées sont confrontées aux mêmes obstacles lorsqu'elles tentent de prendre un repas de midi sain et satisfaisant :

Les contraintes de temps : Les matinées sont chargées, ce qui laisse peu de temps pour préparer un déjeuner nutritif

: Les matinées sont chargées, ce qui laisse peu de temps pour préparer un déjeuner nutritif Fatigue de la préparation des repas : La préparation des repas à l'avance peut sembler monotone et accablante

: La préparation des repas à l'avance peut sembler monotone et accablante Problèmes de portabilité : Certains aliments ne se transportent pas bien et finissent par couler, se flétrir ou perdre leur saveur

: Certains aliments ne se transportent pas bien et finissent par couler, se flétrir ou perdre leur saveur Manque de variété : Il est facile de tomber dans le piège de manger les mêmes repas ennuyeux tous les jours

Ces obstacles conduisent souvent les gens à prendre des plats à emporter malsains ou à sauter complètement le déjeuner.

Lire la suite : Comment créer une checklist de routine matinale pour les adultes

Conseils pour rendre les déjeuners de travail Free

Les lunchs ne doivent pas être une source de stress pendant votre semaine de travail chargée. Voici quelques conseils d'experts pour faciliter la planification, la préparation et l'emballage des repas :

Planifiez et préparez comme un pro

La préparation des repas est la pierre angulaire des déjeuners sans stress. Voici comment y parvenir :

Choisissez des ingrédients polyvalents : Cuisinez des céréales comme le quinoa ou le riz brun, des protéines comme le poulet ou le tofu, et des légumes rôtis comme les courgettes et les poivrons qui peuvent être mélangés et assortis tout au long de la semaine

: Cuisinez des céréales comme le quinoa ou le riz brun, des protéines comme le poulet ou le tofu, et des légumes rôtis comme les courgettes et les poivrons qui peuvent être mélangés et assortis tout au long de la semaine Cuisinez par lots et par portions : Utilisez de grandes poêles ou casseroles pour préparer des repas en vrac. Répartissez les portions dans des récipients individuels pour éviter de trop préparer ou de gaspiller de la nourriture

: Utilisez de grandes poêles ou casseroles pour préparer des repas en vrac. Répartissez les portions dans des récipients individuels pour éviter de trop préparer ou de gaspiller de la nourriture Rotation des recettes : Tenez-vous en à 2 ou 3 recettes de base (comme un sauté, une salade ou un wrap) et ajustez les saveurs avec des sauces, des épices ou des assaisonnements pour garder le goût de la nouveauté

: Tenez-vous en à 2 ou 3 recettes de base (comme un sauté, une salade ou un wrap) et ajustez les saveurs avec des sauces, des épices ou des assaisonnements pour garder le goût de la nouveauté Préparez des en-cas en même temps : Pendant que vos repas cuisent, hachez des fruits frais ou préparez des bouchées énergétiques rapides pour accompagner vos déjeuners

Un peu d'effort pendant le week-end vous permet d'avoir des repas équilibrés et savoureux prêts à être consommés toute la semaine

Conteneurs portables pour le déjeuner qui conservent la fraîcheur des aliments

Choisissez des récipients étanches, sans BPA, dotés de compartiments pour séparer les éléments du repas. Les sacs isothermes et les thermos permettent de garder les aliments chauds au chaud et les éléments froids au frais, tandis que les récipients empilables permettent de gagner de l'espace dans le réfrigérateur et d'organiser la préparation des repas.

Simplifiez votre forfait grâce à un modèle de préparation des repas

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/image-57.png Le modèle de planification des repas de ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-182148195 Télécharger ce modèle /$$cta/

Simplifiez la préparation de vos repas hebdomadaires avec le Modèle de planification des repas ClickUp . Cet outil vous permet d'organiser vos déjeuners sans vous poser de questions et offre de nombreux avantages :

Planification centralisée : Ajoutez des recettes, des listes d'épicerie et des instructions de cuisson en un seul endroit pour une coordination sans faille

: Ajoutez des recettes, des listes d'épicerie et des instructions de cuisson en un seul endroit pour une coordination sans faille Personnalisable et réutilisable : Adaptez le modèle à vos besoins alimentaires et sauvegardez-le pour les semaines à venir afin de réduire le temps de planification

: Adaptez le modèle à vos besoins alimentaires et sauvegardez-le pour les semaines à venir afin de réduire le temps de planification Amélioration de l'efficacité : Visualisez l'ensemble de votre semaine en un coup d'œil, ce qui vous aide à rester au fait des tâches de préparation des repas sans stress

Grâce à ce modèle, la planification des repas devient plus organisée et plus facile à gérer, ce qui vous permet d'être prêt pour les semaines les plus chargées.

Gardez le contrôle de votre emploi du temps grâce aux checklists et aux rappels

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/ClickUp-Task-Checklists.png Créez des checklists en déplacement avec ClickUp /$$$img/

Créez des checklists en déplacement avec ClickUp

Effet de levier Checklists de tâches ClickUp pour rester organisé pendant la préparation des repas. Créez des listes détaillées pour les produits d'épicerie, classées par section (fruits et légumes, protéines, produits de base) et cochez-les au fur et à mesure que vous faites vos courses. Ajoutez des tâches spécifiques à la préparation, comme "Cuire le quinoa" ou "Répartir les repas dans des récipients", afin de rationaliser chaque étape.

Avec Rappels ClickUp grâce à ClickUp Reminders, vous ne manquerez plus jamais un jour de préparation ou n'oublierez plus de décongeler des ingrédients, car des notifications en temps voulu vous assurent que tout est terminé dans les délais prévus.

Collaborer et faire du brainstorming sans effort avec les outils d'IA

Simplifiez le travail d'équipe avec ClickUp Discuter en confiant des tâches spécifiques de préparation des repas à la famille ou aux colocataires, telles que "Laver et couper les légumes" ou "Faire les courses pour les protéines" Cela permet de s'assurer que tout le monde contribue efficacement.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-419.png Créez rapidement des recettes avec ClickUp Brain /$$img/

Générer rapidement des recettes avec ClickUp Brain

Pour trouver de l'inspiration pour vos déjeuners, tournez-vous vers ClickUp Brain , qui utilise l'IA pour suggérer des recettes créatives ou des combinaisons de repas adaptées à vos préférences, à vos besoins alimentaires ou aux ingrédients de saison. Grâce à cet outil dynamique, votre menu reste varié et attrayant, tout en vous permettant de gagner du temps sur le brainstorming.

En combinant des stratégies de préparation de repas intelligentes, des contenants efficaces et des outils puissants, vous simplifierez votre routine de déjeuner et libérerez plus de temps pour ce qui compte le plus.

Bonus : Modèles de recettes gratuits pour Word : Préparez, cuisinez et savourez

Conseils et idées de repas pour le travail sur Reddit

Nous avons consulté Reddit pour trouver d'autres conseils, et en voici quelques-uns :

"L'un de mes favoris est de prendre quelques bocaux mason et de préparer des salades à emporter. La vinaigrette au fond et les ingrédients sur le dessus. Lorsque vous êtes prêt à manger, retournez le pot et secouez-le. De cette façon, la vinaigrette se retrouve sur votre salade juste avant que vous ne la mangiez et non pas avant, ce qui rendrait le tout détrempé. Il existe de nombreuses façons de mélanger les salades, notamment en utilisant des protéines, des noix, des légumes, etc." - jquest303, Reddit

j'ai toujours aimé les grandes quantités de soupe congelées en portions individuelles. Je préparais cinq sortes différentes, je les congelais et j'avais une soupe différente pour chaque jour de la semaine. Un jour, je l'accompagnais d'un sandwich froid, le lendemain d'un sandwich chaud, le surlendemain d'une salade, et ainsi de suite..." - Elegant-pressure-290, Reddit

"Une chose facile et saine consiste à prendre une céréale (riz, quinoa, etc.), à ajouter une protéine par-dessus, des légumes et une sauce ou une vinaigrette. Vous pouvez tout cuisiner une fois par semaine et assembler les bols." - $$0622, Reddit

Améliorez vos déjeuners de travail en toute simplicité

Laquelle de ces idées de déjeuner pour le travail allez-vous essayer aujourd'hui ?

Les déjeuners de travail n'ont pas besoin d'être compliqués pour être délicieux et énergisants. Qu'il s'agisse d'une salade vibrante avec de jeunes épinards, d'un bol copieux avec du riz brun ou d'un sandwich roulé rempli de légumes rôtis et de houmous, il y a toujours une façon de garder les choses fraîches et excitantes.

L'équilibre est la clé : incorporez des repas riches en protéines, des en-cas rapides ou des garnitures savoureuses comme la vinaigrette au tahini ou les tomates séchées au soleil pour que vos papilles gustatives soient satisfaites. Restez organisé et faites de vos pauses déjeuner quelque chose que vous attendez avec impatience. S'inscrire à ClickUp et simplifiez votre forfait déjeuner dès aujourd'hui !