Comment créer des critères d'acceptation efficaces pour votre équipe ?

Quand une tâche est-elle considérée comme terminée ? Lorsque la tâche répond à ses exigences. Toutefois, les exigences peuvent être délibérément vagues ou rédigées à partir d'un niveau élevé. Si les exigences nous indiquent ce que le produit global doit faire, elles ne définissent pas toutes les normes qu'il doit respecter.

C'est le travail d'un autre gestion de projet agile artefact appelé critères d'acceptation. Dans cet article de blog, nous explorons ce que sont les critères d'acceptation, pourquoi vous en avez besoin et comment rédiger des critères d'acceptation pour votre projet.

**Qu'est-ce que les critères d'acceptation ?

Achevés en génie logiciel, les critères d'acceptation sont un ensemble de paramètres qu'une nouvelle fonctionnalité ou un nouvel ajout doit réunir pour être considéré comme achevé.

Littéralement, il s'agit des critères sur la base desquels une fonctionnalité serait acceptée par le propriétaire du produit ou le client.

## Caractéristiques des critères d'acceptation efficaces

Les critères d'acceptation constituent le dernier point de contrôle permettant de déterminer si le produit ou la fonctionnalité est prêt pour l'utilisateur. Ils constituent le sceau d'approbation selon lequel le produit/la fonctionnalité est suffisamment bon(ne) pour la production.

Pour être efficaces, les critères d'acceptation doivent être

centrés sur l'utilisateur : Les équipes créent des critères d'acceptation du point de vue de l'utilisateur afin de garantir l'alignement avec les objets de l'entreprise.

axés sur les résultats : Contrairement à une histoire d'utilisateur, les critères d'acceptation définissent le résultat souhaité. Par conséquent, ils doivent également être mesurables.

Spécifiques : Chaque critère doit être spécifique et applicable à un aspect de la fonctionnalité.

Par exemple, "doit être conforme aux dix principales vulnérabilités de l'OWASP" peut être un critère efficace car il ne concerne que la sécurité.

Concision : Les phrases doivent être courtes. Ils doivent utiliser un langage et une nomenclature que l'équipe de développement utilise et avec lesquels elle est à l'aise.

Indépendant : Il est bon de s'assurer qu'un critère d'acceptation ne dépend pas d'un autre, créant ainsi un réseau de complexités.

Testable : C'est l'aspect le plus important. Un bon critère d'acceptation doit être testable. Typiquement, sous la forme de résultats par oui ou par non.

**Pourquoi les critères d'acceptation sont-ils importants ?

Toutes les équipes de développement de logiciels savent que comment recueillir les exigences dans le cadre d'un projet agile pour définir exactement ce dont le propriétaire du produit/client a besoin. À ce moment-là, pourquoi faisons-nous appel à un autre artefact, demandez-vous ? Voici pourquoi.

Contexte commun

Les critères d'acceptation permettent aux propriétaires de produits, aux développeurs et aux analystes de la qualité d'avoir une vision commune de chaque fonctionnalité. Ils évitent la confusion, les interprétations subjectives et les malentendus potentiels.

Alignement du produit

Les critères d'acceptation servent d'échelle pour mesurer l'alignement du produit/de la fonctionnalité sur les exigences, les objectifs et les buts. Ils établissent une connexion entre le code et l'entreprise.

Efficacité des tests

Lorsque les critères d'acceptation sont clairement définis, les équipes chargées de la qualité peuvent automatiser et accélérer le processus de test tests agiles processus. Ils créent également une répétabilité entre les sprints.

Efficacité de la gestion de projet

De bons critères d'acceptation permettent d'améliorer les mesures de surveillance, de suivi et de contrôle du projet. Ils donnent une visibilité claire sur les raisons pour lesquelles une fonctionnalité a été retravaillée, ce qui aide les gestionnaires de projet à optimiser les processus.

Clôture positive

À la base, les critères d'acceptation décrivent les éléments suivants définition de Terminé en agile projets. Ainsi, lorsque tous les critères d'acceptation sont réunis, vous pouvez expédier un produit en toute confiance, sachant que vous avez fait tout ce qui était nécessaire.

Si cela vous a convaincu d'intégrer des critères d'acceptation dans vos projets, voici comment commencer.

Aussi tentant que cela puisse être, la rédaction des critères d'acceptation n'est pas l'affaire d'une seule personne. Pour être efficaces, les critères d'acceptation doivent intégrer les contributions des différentes parties prenantes. Le propriétaire du produit rédige généralement les critères d'acceptation avec l'apport technique de l'équipe de développement.

Vous trouverez ci-dessous une approche stratégique et complète de la rédaction collaborative des critères d'acceptation à l'aide d'un outil tout-en-un outil de gestion de produit tout-en-un tel que ClickUp .

1. Comprendre l'objectif des critères d'acceptation

La première étape consiste à explorer les raisons pour lesquelles vous rédigez des critères d'acceptation. S'agit-il uniquement pour les AQ d'exécuter des tests ? Sont-ils définis par le client ? S'agit-il d'exigences de conformité ? S'agit-il d'un d'une preuve de concept ? Comprendre l'objectif des critères d'acceptation pour s'assurer qu'ils sont efficaces pour ce public et ce besoin.

Alors que les critères d'acceptation proprement dits seront clairs et testables, le document d'objectif explorera le pourquoi en détail. Par exemple, disons que l'un des critères d'acceptation est de "permettre un schéma de contraste pour les personnes malvoyantes"

Le document d'objectif pourrait dire : "les fonctionnalités pour malvoyants sont fondamentales pour notre application car nous servons des clients de plus de 50 ans. Un produit facile à utiliser pour ce public réduira considérablement le fardeau des visites à domicile pour notre équipe sur le terrain." Documents ClickUp est un endroit idéal pour rassembler toutes les informations et définir votre objectif. Utilisez-le comme un "read-me" pour que toutes les parties prenantes soient sur la même page (littéralement !) quant à la nécessité et à l'importance des critères d'acceptation.

Collaborez en temps réel, en apportant des modifications en cours, en laissant des commentaires et en étiquetant des personnes pour obtenir un retour d'information. À fait, vous pouvez également créer des tâches directement à partir de vos documents ClickUp.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ClickUp-Docs-2.gif ClickUp Documents /$$img/

écrivez et clarifiez avec ClickUp Docs_

Bonus: Un abécédaire sur les épiques vs. fonctionnalités pour vous aider à rédiger vos histoires d'utilisateurs.

2. Commencer par des histoires d'utilisateurs

Maintenant que votre contexte est paramétré, il est temps de commencer à écrire. Commencez par l'histoire de l'utilisateur. Examinez le parcours de l'utilisateur que chaque fonctionnalité doit permettre et rédigez les critères d'acceptation correspondants.

Tout en utilisant Tâches ClickUp pour vos histoires d'utilisateurs, vous pouvez créer des champs personnalisés pour des détails spécifiques tels que le rôle de l'utilisateur, l'objectif, le résultat souhaité, les dépendances, etc. Avec toutes ces informations en un seul endroit, réfléchissez à ce que devrait être " Terminé ".

Si vous êtes totalement novice en la matière, voici un modèle adapté aux débutants pour vous aider à démarrer. Utiliser Modèle d'histoire d'utilisateur de ClickUp pour gérer les histoires, les diviser en tâches, prioriser les fonctionnalités, les développer et livrer des produits de classe mondiale.

3. Rédiger les critères d'acceptation

Sur la base de l'histoire de l'utilisateur, rédigez les critères d'acceptation. La façon la plus simple de le faire est sous forme de checklist. Par exemple, lorsque vous créez un formulaire à champ unique pour les abonnements à une lettre d'information, votre liste de critères d'acceptation pourrait ressembler à ce qui suit :

L'utilisateur doit pouvoir saisir son adresse e-mail

Le système doit envoyer un e-mail de confirmation à l'adresse électronique fournie et validée Checklists des tâches ClickUp peut gérer tout cela au sein même de la tâche que vous avez créée pour l'histoire de l'utilisateur. Sous chaque tâche, ajoutez des checklists pour les critères d'acceptation qui lui sont applicables.

À faites-vous des critères de sécurité ou de performance communs à toutes les tâches ? Pas de problème ! Créez un modèle de checklist et appliquez-le automatiquement à toutes les tâches concernées.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/checklists-landing-ezgif.com-avif-to-gif-converter.gif Checklists de tâches ClickUp /$$$img/

gardez vos critères d'acceptation près de la tâche avec_

la liste des critères d'acceptation de la tâche est disponible à l'adresse suivante : le site web de la Commission européenne est en ligne

4. Mettez en forme les questions de type Given-When-Then

Une autre façon de définir les critères d'acceptation consiste à mettre en forme le format Given-When-Then (GWT). En termes simples, voici à quoi cela ressemble.

#### Donné : État initial ou contexte du logiciel

: État initial ou contexte du logiciel ### Quand : Action ou évènement entrepris par l'utilisateur

: Action ou évènement entrepris par l'utilisateur #### Alors : Résultat attendu

En gros, cela signifie qu'étant donné un , lorsque l'utilisateur prévu effectue une , le <résultat escompté> doit se produire. Prenons un exemple.

Lorsque vous créez la même fonctionnalité d'abonnement à une lettre d'information,

Donné : L'utilisateur essaie de s'inscrire à la lettre d'information

: L'utilisateur essaie de s'inscrire à la lettre d'information Lorsque : L'utilisateur saisit son adresse e-mail officielle valide

: L'utilisateur saisit son adresse e-mail officielle valide Alors : Un e-mail automatisé est envoyé pour confirmer l'abonnement

5. Collaborer avec les parties prenantes

Les bons critères d'acceptation ne sont pas rédigés en vase clos. Généralement, les chefs de produit apportent le point de vue de l'utilisateur et des besoins de l'entreprise. L'équipe de conception se concentre sur l'expérience utilisateur, la convivialité, l'accessibilité, etc. L'équipe de développement contribue aux spécifications techniques. L'équipe de développement contribue aux spécifications techniques. DevOps se préoccupe des performances et de l'utilisation des ressources.

Pour vous assurer que votre produit répond à toutes ces réunions, vous devez rédiger les critères d'acceptation de manière collaborative. Avec ClickUp, cela peut être d'une simplicité déconcertante.

Pour chaque tâche d'une histoire d'utilisateur, ajoutez les critères d'acceptation, sous la forme d'une checklist, d'un champ personnalisé, d'une description ou d'un commentaire. Utilisez les mentions imbriquées de ClickUp pour discuter de chaque critère d'acceptation et @mention pour les critères d'acceptation la communication avec les parties prenantes . Attribuer des éléments d'action et plus encore.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-417-1400x929.png Tâches ClickUp /$$img/

champs personnalisés, commentaires et effortless_ collaboration au projet avec ClickUp Tasks

6. Rester simple et concis

Essayez de ne pas utiliser de conjonctions dans vos critères d'acceptation. Pas de "et" ni de "ou" Soyez bref, de préférence une simple phrase. Utilisez les mots "devrait" et "doit" au lieu de "peut", "peut" ou "pourrait"

7. Assurer la testabilité

Pour vous assurer que vos critères d'acceptation sont réunis, vous devez les tester. La manière dont vous rédigez le critère joue un rôle essentiel à cet égard. Assurez-vous que votre critère d'acceptation se prête à l'écriture de cas de test. Développons l'exemple précédent.

Si le critère d'acceptation est "l'utilisateur doit pouvoir saisir son adresse e-mail", le scénario de test sera le suivant :

Étapes :

Saisir l'adresse e-mail

Appuyer sur la touche "Entrée"

Résultat :

Si non, afficher le message "Veuillez saisir votre adresse e-mail officielle"

Valider l'adresse e-mail comme officielle

Si oui, le message suivant s'affiche : "Merci pour votre abonnement. Nous vous avons envoyé un e-mail de confirmation"

8. Examiner et réviser

Tout au long du processus de développement, surveillez et optimisez vos critères d'acceptation. Avec ClickUp, vous pouvez également établir des rapports pour chacun d'entre eux afin de savoir ce qui requiert votre attention.

Utiliser Tableaux de bord ClickUp pour créer des widgets personnalisables pour les critères d'acceptation qui vous importent. Voyez quelles fonctionnalités sont à la traîne et élaborez des stratégies pour remédier à la cause première.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-418.png Tableaux de bord ClickUp /$$img/

mesurez ce qui compte avec les tableaux de bord ClickUp_

Vous avez appris ce qu'il faut faire. À présent, intéressons-nous à ce qu'il ne faut pas faire.

## Erreurs courantes à éviter lors de la rédaction des critères d'acceptation

En fonction des paramètres techniques, fonctionnels et opérationnels, vous pouvez commettre un grand nombre d'erreurs lors de la rédaction des critères d'acceptation. Voici les erreurs les plus courantes que les équipes commettent généralement.

À faire seul

Les propriétaires de produits se sentent souvent obligés de rédiger eux-mêmes les critères d'acceptation. Même si elle est bien intentionnée, cette approche peut passer à côté de l'expertise technique de l'équipe de développement.

Il faut toujours rédiger les critères d'acceptation en collaboration.

Ignorer l'utilisateur

Les critères d'acceptation se situant à l'extrémité du processus de développement, il est facile d'oublier l'expérience utilisateur. C'est une grave erreur.

Créez toujours vos critères d'acceptation autour de l'utilisateur final.

Se concentrer sur la façon dont

Les critères d'acceptation ne portent pas sur la manière dont un outil logiciel doit fonctionner. Ils concernent les résultats qu'il doit produire. Rédiger des critères d'acceptation qui définissent "comment" écrire la fonctionnalité peut s'avérer contre-productif.

Il faut toujours se concentrer sur les résultats attendus.

Rester vague

Des critères d'acceptation vagues ou généraux font le contraire de ce qu'ils sont censés faire : Ils laissent place à l'interprétation. Cela signifie que le résultat peut varier en fonction du testeur, des circonstances ou même de l'environnement.

Les critères d'acceptation doivent toujours être clairs, précis et sans ambiguïté.

Ajouter trop de

Bien qu'il n'y ait pas d'échelle pour déterminer ce qu'est un nombre raisonnable, c'est une énorme erreur d'en écrire trop. En fait, le fait d'avoir trop de critères d'acceptation peut indiquer que vous devez diviser l'histoire de l'utilisateur en plusieurs parties plus petites. Examinez les critères d'acceptation de la points de récit agile sur l'histoire de l'utilisateur pour confirmer cette théorie.

Ne listez toujours que les critères d'acceptation absolument nécessaires.

## Bonnes pratiques pour la rédaction des critères d'acceptation

Les critères d'acceptation sont un élément communication collaborative pour les équipes de développement de logiciels. Dans cette section, nous nous concentrerons sur la manière de le rendre aussi efficace que possible.

Effacées

Les critères d'acceptation doivent être clairs pour chaque partie prenante. Le développeur doit comprendre ce que signifient les critères d'acceptation. Et l'analyste qualité doit savoir comment les convertir en cas de test.

Utiliser un langage simple

Rédigez vos critères d'acceptation dans un langage simple. N'utilisez pas de langage technique. À ne surtout pas faire en sorte de dire au développeur comment le code doit être écrit.

Gardez les résultats binaires

Un critère d'acceptation est soit réuni, soit non réuni. Il n'y a pas de critère partiellement réuni ou achevé à 80 %. Rédigez donc les critères d'acceptation comme des déclarations de réussite ou d'échec.

Rendez-les mesurables

Le moyen le plus simple d'obtenir des résultats de type "réussite" ou "échec" est de les rendre mesurables. Par exemple, si votre critère d'acceptation est "vitesse de chargement de la page inférieure à 3 secondes", il est facile de le tester et de le réussir.

Ne faire que des hypothèses raisonnables

Souvent, les propriétaires de produits peuvent considérer une chose comme "évidente", étant donné la proximité qu'ils ont avec l'utilisateur. Ce n'est peut-être pas aussi évident pour le développeur. Par conséquent, ne faites pas d'hypothèses du tout, si vous pouvez l'éviter. Lorsque c'est nécessaire, émettez des hypothèses raisonnables en collaboration avec l'équipe.

## Exemples de critères d'acceptation

Explorons quelques exemples de critères d'acceptation dans le monde réel, non seulement dans le domaine du développement de logiciels, mais aussi dans d'autres fonctions.

Exemple 1 : Développement de logiciels (à l'aide de la méthode de la checklist)

Tâche : Fonctionnalité de recherche sur un site web axé sur le contenu.

Critères d'acceptation :

Un champ texte doit permettre aux utilisateurs de saisir leur requête de recherche

Les résultats doivent être affichés sous forme de liste

Les résultats doivent s'ouvrir sur une nouvelle page

Les résultats doivent être paginés

Exemple 2 : Développement de logiciels (à l'aide de la méthode GTW)

Tâche : Fonctionnalité de prise de rendez-vous

Critères d'acceptation :

Un client existant souhaite prendre un rendez-vous

Il saisit son e-mail et choisit le créneau de rendez-vous qu'il souhaite

Le rendez-vous doit être pris et confirmé par e-mail

Exemple 3 : Rédaction de contenu (à l'aide de la méthode checklist)

Tâche : Rédiger un article de blog de 1000 mots sur le dernier film de Tom Cruise

Critères d'acceptation :

Utiliser l'anglais américain

Utiliser la virgule d'Oxford

L'introduction ne doit pas dépasser 200 mots

Inclure 3 à 5 liens internes

Exemple 4 : Méthode de marketing (à l'aide du GTW)

Tâche : Lancer une campagne publicitaire basée sur l'intention sur Google Search

Critères d'acceptation :

L'utilisateur se trouve sur l'une des interfaces de recherche de Google

Lorsque l'utilisateur tape un mot-clé dans notre liste de <mots-clés d'intention>

Affichage d'une

## Le rôle des critères d'acceptation dans les méthodologies agiles

Si la méthode agile consiste à diviser les monolithes en petites parties gérables et à les construire de manière incrémentale, les critères d'acceptation l'accentuent.

Par exemple, vous pourriez décomposer votre grande plateforme de commerce électronique en petites parties, dont l'une est la fonctionnalité d'ajout au panier.

Au sein de cette dernière, il peut y avoir de multiples petites fonctions, par exemple si le produit est en rupture de stock ou si l'utilisateur peut ajuster la quantité à ajouter au panier. Des critères d'acceptation bien rédigés permettent de zoomer sur ces détails granulaires.

Dans les méthodologies agiles, les critères d'acceptation aident à :

Définir les résultats : Les critères d'acceptation indiquent à l'équipe qualité à quoi ressemble une fonctionnalité achevée.

Faciliter les discussions : Le développement agile ne se limite pas au code. Il s'agit de résoudre des problèmes d'entreprise à l'aide de la technologie. Les critères d'acceptation facilitent ces discussions pour permettre de faire les bons compromis et de prendre les bonnes décisions.

Rassembler des équipes interfonctionnelles : Les propriétaires de produits, les analystes d'entreprise, les concepteurs, les développeurs, les testeurs et les équipes d'exploitation acquièrent tous une compréhension commune du produit sur la base des critères d'acceptation.

Permettre la progression : Une fois les critères d'acceptation réunis, la tâche passe à l'étape suivante du cycle de développement logiciel.

## Expédier de meilleurs produits plus rapidement avec ClickUp

L'une des étapes clés de la création d'un bon logiciel est la satisfaction des critères d'acceptation énoncés. Cependant, entre les dizaines de documents, rapports, réunions, forfaits et discussions, il est fréquent que certains éléments passent à travers les mailles du filet. Évitez cela grâce à un outil de gestion de produit tel que ClickUp.

ClickUp n'est pas seulement un gestionnaire de tâches. Il s'agit d'une plateforme complète conçue pour les équipes de développement de produits. Avec les puissantes tâches ClickUp, planifiez et programmez des histoires d'utilisateurs, ajoutez des critères d'acceptation, liez-les à des cas de test et faites-les avancer dans le pipeline rapidement et efficacement.

Expédiez plus rapidement avec ClickUp Brain pour générer des idées, créer des feuilles de route, résumer des discussions et créer de la documentation. Surveillez la vue d'ensemble et les détails granulaires en un seul endroit avec les tableaux de bord ClickUp. Voyez si ClickUp répond à vos critères d'acceptation d'une excellente solution de gestion de produits. Essayez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui .