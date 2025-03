Modèles Dubsado : Les formulaires et propositions indispensables à la réussite

Lorsque Lisa a créé son entreprise de design en freelance, elle s'est retrouvée noyée sous les e-mails, les feuilles de calcul encombrantes et les délais non respectés.

Un jour, un client lui a demandé en toute décontraction : "À faire un modèle de proposition que je pourrais consulter ?" Lisa s'est figée : elle n'avait rien de prêt.

C'est alors qu'elle a découvert Dubsado, un outil permettant de créer des formulaires et des documents étonnants, professionnels, visuellement attrayants et hautement fonctionnels des propositions de projet .

Grâce à Dubsado, Lisa a transformé son flux de travail chaotique en un système professionnel et soigné qui a non seulement impressionné les clients, mais lui a également permis de gagner un temps considérable.

Dans cet article de blog, nous allons explorer quelques formulaires et modèles Dubsado vraiment fonctionnels et magnifiques. De plus, leurs avantages et leurs conseils pour créer des formulaires et des propositions efficaces.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle Dubsado ?

Un bon modèle Dubsado doit être un mélange homogène de fonctions et d'esthétique.

Voici ce qu'il faut rechercher :

Flux de travail automatisés: Connexion avec des flux de travail automatisés pour faciliter les processus d'accueil du client et de gestion du projet

Des fonctionnalités permettant de gagner du temps: Utilisez les fonctionnalités intégrées telles que les signatures électroniques, le traitement des paiements et les portails clients pour réduire le travail manuel

Conditions générales personnalisables: Adaptez les conditions générales à vos services et offres spécifiques

Personnalisation en fonction de la marque: Personnalisez le modèle avec les polices de caractères, les couleurs et le logo de votre marque

Des conditions d'utilisation faciles à comprendre: Évitez le jargon juridique et utilisez un langage clair et simple, facile à comprendre pour les clients

Un contenu bien structuré: Organisez l'information de manière logique et divisez-la en sections digestes

Modèles de Dubsado pour les flux de travail

Voici quelques modèles Dubsado qui peuvent être facilement personnalisés pour répondre à vos besoins spécifiques :

1. Modèle de proposition Dubsado par Ema Katiraee

via

Ema Katiraee

Vous souhaitez impressionner vos clients potentiels avec une proposition professionnelle et époustouflante ? D'un simple clic, vous pouvez ajouter la Modèle de proposition Dubsado par Ema Katiraee à votre compte Dubsado et personnalisez-le sans effort pour qu'il corresponde à votre marque unique.

Il suffit de modifier le modèle pour qu'il reflète vos services, vos prix et votre image de marque. Le modèle est construit sur le générateur de formulaires de Dubsado, assurant une compatibilité future et des mises à jour sans problème.

Conception adaptée aux mobiles qui permet à vos clients d'examiner et de signer les propositions sur n'importe quel appareil.

Une fois téléchargé, un tutoriel vidéo étape par étape vous guidera à travers le processus de personnalisation, vous assurant de créer une proposition qui représente parfaitement votre entreprise.

✨Idéal pour : Les responsables marketing qui cherchent à construire des formulaires sans code dans Dubsado.

💡Pro Tip: Assurez-vous que votre modèle est adapté aux mobiles afin que les clients puissent examiner et signer les propositions sur n'importe quel appareil.

2. Dubsado Form Template Bundle by The Passions Collective

via

Le collectif Passions Ensemble de modèles de formulaires Dubsado par The Passions Collective est une collection conçue pour transformer l'expérience de vos clients.

Cet ensemble comprend cinq modèles entièrement personnalisables et duplicables : deux formulaires de capture de prospects, un contrat, un questionnaire et une proposition de projet dynamique. Tous les modèles sont accompagnés d'instructions faciles à suivre pour ajouter les caractères de votre marque et un style unique.

Avec un accès instantané, vous recevrez des modèles, des démonstrations vidéo qui vous guideront à travers chaque étape du processus d'installation et de personnalisation, ainsi qu'une assistance dédiée pour répondre à toutes vos questions.

Les modèles de proposition comportent des sections mixtes telles que " À propos de moi/nous ", " Formules et modules complémentaires ", " Détails du paiement ", " Témoignages ", " FAQ " et " Galerie/Portfolio ", ce qui vous permet de personnaliser chaque formulaire en fonction de votre marque.

✨Idéal pour : Les fondateurs de startups à la recherche d'un ensemble abordable de modèles Dubsado sans code pour l'onboarding des clients.

3. Juniper Dubsado Template Collection by Forms and Flows

via

Formes et flux

Les Collection de modèles Juniper Dubsado par Formes et Flux est conçu pour faciliter l'expérience de vos clients. Il permet de garder facilement votre marque au premier plan tout en convertissant les prospects en clients payants.

Il a été créé avec des snippets codés sur mesure qui s'intègrent parfaitement à l'éditeur Dubsado En quelques clics, vous accéderez à cinq modèles personnalisés, y compris des propositions, des questionnaires, des formulaires de capture de prospects et des contrats, en veillant à ce que tous vos formulaires restent fidèles à votre marque.

Il comprend également des tutoriels vidéo et écrits complets, vous donnant tous les paramètres pour configurer et personnaliser chaque modèle en toute confiance.

Vous recevrez également huit modèles Canva pour les bannières de portail client dans les variations de bureau et de mobile, vous aidant à créer une expérience invitante et de marque du début à la fin.

✨Idéal pour : Les entrepreneurs qui dirigent des entreprises basées sur les services.

💡Pro Tip: Suivez attentivement les vidéos et les tutoriels écrits pour apprendre à configurer et à personnaliser chaque modèle.

4. Neue Dubsado Template by Search and Grow

via

Rechercher et développer Neue Dubsado Template par Search and Grow est une suite complète de modèles avec tout ce dont vous avez besoin pour créer des propositions, des contrats, des questionnaires et des formulaires de capture de prospects époustouflants sans toucher à une ligne de code.

Avec 17 générateurs de codes personnalisés, des aperçus en direct et 23 styles de conception uniques, vous pouvez entièrement personnaliser vos formulaires Dubsado et élever l'apparence de votre marque en quelques clics.

Vous trouverez des outils avancés tels qu'un générateur de capture de prospects et une navigation collante, donnant aux clients un accès instantané aux contrats et aux factures.

Business Plus, cette suite de modèles évolue avec votre entreprise grâce à des mises à jour à vie, une assistance réactive et la possibilité de demander de nouvelles fonctionnalités.

✨Idéal pour : Les fondateurs créatifs qui veulent élever l'expérience client du début à la fin.

5. Lola Dubsado Modèle de proposition par Etsy

via Etsy Avec Lola Dubsado Modèle de proposition par Etsy avec Lola Dubsado, pas besoin de Canva ou de téléchargements compliqués. Ce modèle de proposition adapté aux mobiles est instantanément installé dans votre compte Dubsado en un seul clic, ce qui vous permet de commencer à construire de belles propositions sur la marque sans aucun problème de conception.

Il est livré avec plusieurs sections personnalisables pour créer une proposition attrayante et soignée. Vous trouverez tout ce dont vous avez besoin, y compris une "Section de bienvenue", "Logos en vedette", "Bannière de texte défilant", "Section à propos", "Échéancier et processus", "Diapositive de témoignages", "Packages et modules complémentaires", "FAQ", "Prochaines étapes", et même des liens vers les médias sociaux dans le pied de page.

Votre téléchargement de modèles de proposition de projet comprend un mini-cours avec des tutoriels étape par étape pour vous aider à personnaliser chaque partie de la proposition et un cahier de planification de la marque et du contenu pour assister votre planification stratégique.

✨Idéal pour : Les propriétaires de petites entreprises qui s'occupent des opérations marketing de base.

Limites de l'utilisation de Dubsado pour les formulaires de proposition de projet

Bien que les modèles Dubsado soient populaires pour créer des propositions de projet simplifiées et des formulaires clients, ils viennent avec des limites qui pourraient ne pas convenir aux besoins de toutes les entreprises. Voici quelques domaines dans lesquels les modèles Dubsado peuvent s'avérer insuffisants :

🚫 Flexibilité de conception limitée

Les modèles de formulaires de Dubsado offrent quelques options de personnalisation, mais la flexibilité de conception est restreinte. Si vous souhaitez des éléments de marque hautement personnalisés ou des dispositions avancées, vous risquez de trouver l'éditeur intégré de Dubsado limitant.

👉🏽 Des connaissances en matière de code peuvent être nécessaires pour une personnalisation avancée

Pour les utilisateurs qui souhaitent mettre en œuvre des styles ou des fonctionnalités uniques, tels que des extraits de code personnalisés, une compréhension de base du code HTML/CSS est nécessaire, ce qui rend la personnalisation difficile pour ceux qui n'ont pas de compétences en matière de codage.

🔧 Processus d'installation complexe pour les nouveaux utilisateurs

Le paramètre d'un formulaire Dubsado, en particulier lorsqu'il s'agit de sections multiples telles que les propositions, les captures de plomb ou les contrats, peut sembler écrasant pour ceux qui découvrent la plate-forme. Cela peut prendre du temps supplémentaire pour apprendre la navigation et les fonctionnalités.

📞 Manque de fonctionnalités de collaboration en temps réel

Les modèles Dubsado n'assistent pas la collaboration en temps réel ou l'historique des versions, ce qui peut désavantager les équipes qui ont besoin d'examiner et de réviser les propositions de projet collectivement.

< Limites de la logique conditionnelle et de l'automatisation des formulaires

À Dubsado fait de l'automatisation pour des tâches comme l'envoi d'e-mails de suivi, mais sa logique conditionnelle pour les formulaires est limitée. Cela peut entraver la création de formulaires hautement personnalisés ou à chemins multiples basés sur les réponses des clients, parfois disponibles dans d'autres outils CRM.

De plus, si les champs intelligents ne sont pas utilisés correctement, ils peuvent entraîner des erreurs dans vos documents, comme des espaces vides ou des informations incorrectes.

Modèles alternatifs Dubsado

Pour les équipes à la recherche d'une alternative holistique aux modèles Dubsado, ClickUp mon travail, l'application tout pour le travail, offre une solution globale avec des modèles gratuits pour chaque besoin de proposition.

Dubsado est conçu pour améliorer les interactions avec les clients, en fournissant des outils de facturation, de planification et de communication avec les clients. ClickUp intègre ces fonctions avec des fonctionnalités approfondies de gestion de projets et de tâches.

Les fonctionnalités évolutives de ClickUp en font la solution idéale pour les entreprises qui ont besoin de plus qu'une simple gestion de la relation client ; elle est conçue pour assister l'efficacité opérationnelle sur tous les fronts, de l'attribution des tâches au suivi des délais.

En tant qu'utilisateur de ClickUp, Ansh Prabhakar , analyste de l'amélioration des processus d'entreprise, cite :

ClickUp a beaucoup à offrir en un seul endroit, comme la gestion de projet, les options de brainstorming, la gestion des tâches, la planification de projet, la gestion de la documentation, etc. Il a définitivement rendu la vie comparativement plus facile car il est facile à utiliser, l'interface utilisateur est bien conçue et la collaboration au sein de l'équipe et avec d'autres équipes est plus facile. Nous avons pu mieux gérer le travail, le suivre et en rendre compte facilement, et sur la base de la progression, nous avons tenu des réunions quotidiennes ; le travail de planification pour l'avenir a été facilité. Ansh Prabhakar, Analyste en amélioration des processus d'entreprise.

Voici quelques modèles ClickUp gratuits qui constitueront une excellente alternative aux modèles Dubsado :

1. Le modèle de formulaire ClickUp

Télécharger ce modèle Modèle de formulaire de ClickUp est un formulaire d'inscription flexible et prêt à l'emploi, conçu pour simplifier la collecte et l'organisation des informations de votre cible.

Que vous gériez des inscriptions à des évènements, des demandes de clients ou des commentaires d'équipes, le modèle de formulaire de ClickUp garantit que votre flux de travail reste organisé et efficace. Avec ce modèle, vous pouvez :

Construire des formulaires personnalisés avec des champs personnalisés pour capturer des informations pertinentes

Collecter et gérer les réponses de manière efficace, avec une sécurité robuste des données

Organiser et afficher les envois dans une vue simplifiée

Afin d'assister l'installation, le modèle comprend un Guide de démarrage qui vous guide à travers le processus de personnalisation et les bonnes pratiques. De plus, ses affichages supplémentaires améliorent la fonction :

Affiche du formulaire d'inscription pour recueillir les données de l'utilisateur

pour recueillir les données de l'utilisateur Affichage des étapes pour le suivi de la progression de chaque formulaire

pour le suivi de la progression de chaque formulaire Affichage résumé pour un aperçu de tous les formulaires et de leur statut

✨Idéal pour : Les gestionnaires de projet qui souhaitent organiser et collecter des données facilement.

2. Le modèle de formulaire de paiement ClickUp

Télécharger ce modèle

Avec

Modèle de formulaire de paiement de ClickUp

le modèle de formulaire de paiement de ClickUp vous permet de simplifier le processus de collecte et de gestion des informations de paiement. Il combine les détails de la commande et le suivi des paiements dans un seul formulaire organisé et facile à utiliser.

Accepter les paiements en ligne peut être complexe, mais ce modèle le rend transparent pour les clients et les membres de l'équipe. En utilisant ce modèle, vous pouvez :

Suivre en temps réel les statuts des transactions tels que "Facture envoyée" et "Paiement reçu"

tels que "Facture envoyée" et "Paiement reçu" Naviguer facilement dans les informations relatives aux paiements grâce à cinq vues uniques : " Suivi des paiements ", " Tableau de traitement ", " Vente de billets ", " Guide de démarrage " et " Formulaire de paiement "

grâce à cinq vues uniques : " Suivi des paiements ", " Tableau de traitement ", " Vente de billets ", " Guide de démarrage " et " Formulaire de paiement " Augmentez votre productivité grâce au suivi du temps, aux étiquettes et aux e-mails automatisés

idéal pour : Les propriétaires d'entreprises et les équipes commerciales qui veulent suivre les paiements facilement.

3. Le modèle de formulaire de devis ClickUp

Télécharger ce modèle

Qu'il s'agisse de traiter une poignée de devis ou un volume important de demandes, Modèle de formulaire de devis de ClickUp vous permet de recueillir les informations nécessaires à l'établissement de prix, d'échéanciers et d'offres de services précis.

Ce modèle est puissant, avec 6 statuts de tâches personnalisables (En cours d'examen, Prêt, Rejeté, Devis envoyé et En cours) et 10 attributs détaillés pour le suivi de tous les éléments, des offres de services aux taux horaires.

Vous pouvez facilement créer des tâches pour chaque demande de devis, assurer la coordination avec votre équipe et rester informé grâce à des notifications automatiques.

Mieux encore, l'affichage dynamique du formulaire vous permet d'organiser les données essentielles du client, telles que les e-mails des intervenants, les descriptions de poste et les dates de début potentielles, ce qui facilite le suivi et la gestion de vos devis.

✨Idéal pour : Les professionnels de la vente qui ont besoin de créer et de gérer des devis.

4. Le modèle de tâche ClickUp pour le formulaire d'évaluation

Télécharger ce modèle Modèle de tâche ClickUp pour le formulaire d'évaluation simplifie le processus d'évaluation à 360 degrés des employés, permettant aux responsables d'évaluer et d'organiser les performances des employés dans un environnement de travail unique et intuitif.

Ce modèle puissant rationalise le suivi des performances des employés grâce à dix statuts de tâches personnalisables, des indicateurs détaillés pour l'évaluation des compétences et des fonctionnalités complètes de tenue de dossiers. Vous pouvez documenter tout, des évaluations des compétences techniques et de communication aux données quantitatives telles que les tâches achevées, la charge de travail en attente et le nombre total d'heures rendues.

De plus, il comprend des champs dédiés à l'enregistrement des réalisations professionnelles, des récompenses et des jalons, tout en aidant à identifier les opportunités de développement et à définir des objectifs mesurables pour une croissance continue.

✨Idéal pour : Les responsables des ressources humaines qui souhaitent procéder à des évaluations de la performance des employés.

5. Le modèle de proposition d'emploi ClickUp

Télécharger ce modèle

Avec le

Modèle de proposition d'emploi ClickUp

grâce à ce modèle, vous pouvez montrer exactement comment vos compétences et votre expérience contribueront à la réussite de l'employeur, tout en conservant un caractère organisé et professionnel à votre proposition.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Créer un projet pour suivre chaque étape de la progression de votre proposition d'emploi

Faire un remue-méninges et générer un contenu qui met efficacement en valeur vos compétences et votre expérience

Organiser les tâches et fixer des paramètres pour vous assurer que chaque section de votre proposition est achevée de manière efficace

Inviter les parties prenantes à collaborer à la proposition ou à la réviser, afin de s'assurer qu'elle est soignée et conforme à la cible

✨Idéal pour : Les demandeurs d'emploi qui souhaitent créer et envoyer facilement des documents de proposition aux employeurs.

6. Le modèle de proposition de subvention ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-202.png Modèle de proposition de subvention ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-194498444&department=finance-accounting Télécharger ce modèle /$cta/

Les demandes de subventions peuvent être complexes et représenter parfois un travail difficile. Pourtant, les Modèle de proposition de subvention ClickUp la simplifie en vous guidant à travers chaque élément essentiel et en vous garantissant une proposition achevée et cohérente qui augmente vos chances de réussite.

Ce modèle est conçu pour rationaliser et organiser le processus de demande de subvention, vous aidant ainsi à gagner du temps et à vous concentrer sur ce qui compte le plus.

Il est fourni avec :

Affichage du calendrier du projet pour suivre votre échéancier et vos délais

pour suivre votre échéancier et vos délais Vue Liste pour organiser toutes vos recherches, idées et demandes de subvention

pour organiser toutes vos recherches, idées et demandes de subvention Vue Tableau pour vous aider à visualiser la progression et à surveiller les tâches en cours

✨Idéal pour : Les chercheurs qui veulent créer des propositions de subventions gagnantes.

💡Pro Tip: Intégrez Google Drive ou Dropbox pour stocker et accéder à vos documents de proposition.

7. Le modèle de proposition de livre ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-203.png Modèle de proposition de livre ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6189244&department=other Télécharger ce modèle /$$cta/

Le modèle Modèle de proposition de livre ClickUp simplifie le processus de proposition. Il vous aide à créer un document mettant en évidence la viabilité commerciale de votre concept de livre et à persuader les éditeurs d'investir dans votre projet.

La structure intuitive de ce modèle permet aux auteurs en herbe d'organiser leurs idées, de réaliser des études de marché et de présenter leur proposition de manière à capter l'intérêt d'un éditeur.

Vous (ou votre équipe) pouvez rassembler les recherches dans des documents partagés, présenter visuellement vos idées dans la vue Tableau et décomposer tous ces détails importants (comme les résumés de l'intrigue et les descriptions des caractères) en tâches gérables.

De plus, grâce aux champs personnalisés et aux jalons qui vous permettent de rester sur la bonne voie, vous ne manquerez jamais un détail important ou une échéance. Et le plus beau, c'est que vous pouvez programmer des rappels automatiques Vous pouvez paramétrer des rappels automatiques pour assurer le suivi avec les éditeurs, afin de ne jamais perdre de vue vos envois.

✨Idéal pour : Les auteurs en herbe qui souhaitent envoyer leurs propositions de livres à des éditeurs potentiels.

8. Le modèle de proposition de budget ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-204.png Modèle de proposition de budget ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6188884&department=operations Télécharger ce modèle /$$$cta/ Modèle de proposition de budget de ClickUp décrit les dépenses prévues pour assurer le financement de votre prochain projet.

Ce modèle vous aide à décomposer tous les éléments de coût, donnant aux parties prenantes une image claire des exigences financières de l'implication et des avantages ou inconvénients potentiels.

Grâce à ce modèle, vous pouvez :

Organiser et stocker les détails du projet à l'aide de Documents ClickUp pour centraliser toutes les informations budgétaires essentielles

à l'aide de Documents ClickUp pour centraliser toutes les informations budgétaires essentielles Utilisez la vue Gantt pour établir un échéancier visuel du projet qui aligne les phases du budget sur les jalons du projet

qui aligne les phases du budget sur les jalons du projet Créez des champs personnalisés pour suivre et calculer avec précision tous les coûts estimés, en fournissant un aperçu budgétaire prestataire

avec précision tous les coûts estimés, en fournissant un aperçu budgétaire prestataire Affichez une vue Tableur pour une présentation claire et personnalisée de votre proposition de budget

✨Idéal pour : Les gestionnaires de projet qui souhaitent envoyer des propositions de budget aux parties prenantes.

9. Le modèle de proposition d'entreprise ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-205.png Le modèle de proposition d'entreprise ClickUp : modèles dubsado https://app.clickup.com/signup?template=t-205497134&department=operations Télécharger ce modèle /$$cta/

Parfois, vous devez aller au-delà de l'établissement d'un budget standard et souligner pourquoi vous êtes le meilleur choix. Vous devez également fixer des jalons clairs pour le projet et fournir des échéanciers et des paramètres de paiement détaillés, le tout en un seul endroit organisé.

Les Modèle de proposition de budget ClickUp vous aide justement dans cette tâche. Vous pouvez élaborer des propositions gagnantes qui sont à la fois transparentes et percutantes, en vous dotant de tout ce qui est nécessaire pour créer des présentations convaincantes et structurées à l'intention de clients ou de parties prenantes potentiels.

Voici comment procéder :

Planifier avec précision: L'affichage des étapes de la proposition d'entreprise vous guide à travers chaque étape, en veillant à ce que rien ne soit négligé

L'affichage des étapes de la proposition d'entreprise vous guide à travers chaque étape, en veillant à ce que rien ne soit négligé Communiquer sans effort: L'affichage des modèles d'e-mail fournit un accès rapide à des modèles pré-rédigés pour une communication efficace avec les clients

L'affichage des modèles d'e-mail fournit un accès rapide à des modèles pré-rédigés pour une communication efficace avec les clients Établir des priorités de manière efficace: L'affichage des priorités vous aide à vous concentrer sur les tâches les plus importantes, afin d'optimiser votre temps et vos ressources

✨Idéal pour : Les chefs d'entreprise qui cherchent à acquérir de nouvelles entreprises et de nouveaux clients.

10. Le modèle de proposition marketing ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-206.png Le modèle de proposition marketing ClickUp : modèles dubsado https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6232304&department=marketing Télécharger ce modèle /$$cta/

Que vous soyez un spécialiste du marketing chevronné ou que vous commenciez à peine, la **Modèle de proposition marketing ClickUp comprend tous les éléments essentiels, de l'identification des cibles à l'établissement d'un budget et d'un échéancier.

Cette solution complète de planification marketing rationalise l'ensemble de votre flux de travail en combinant l'organisation de la recherche, la documentation exécutive, la gestion des tâches et le suivi du budget au sein d'une plateforme unifiée.

Grâce à des fonctionnalités intuitives telles que les vues Tableau pour obtenir des informations, les documents intégrés pour le développement de stratégies, la création de tâches personnalisables et la gestion visuelle de l'échéancier à l'aide de diagrammes de Gantt, elle transforme les forfaits marketing complexes en feuilles de route claires et exploitables.

✨Idéal pour : Les responsables marketing qui font du pitching pour de nouveaux clients.

Améliorez vos flux de travail avec ClickUp

Les modèles Dubsado que nous avons présentés offrent aux fondateurs de startups et aux dirigeants d'entreprises un moyen efficace de créer des formulaires et des propositions professionnels et soignés qui impressionnent les clients et rationalisent leur flux de travail.

Ces modèles facilitent la création de documents conformes à la marque qui communiquent votre valeur, clarifient les attentes du projet et renforcent les relations avec les clients, autant d'éléments essentiels à la réussite de l'entreprise.

Cependant, ClickUp est une alternative polyvalente qui combine des modèles de formulaires et de propositions avec des outils robustes de gestion de projet et de collaboration d'équipe pour ceux qui veulent aller plus loin.

Vous pouvez gérer toutes vos fonctions Business et marketing à partir d'une plateforme centralisée, en vous intégrant à des outils populaires et en organisant tout, des interactions avec les clients aux échéanciers des tâches et au suivi des performances. S'inscrire à ClickUp dès aujourd'hui !