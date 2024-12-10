15 Meilleures applications de gestion d'équipe pour 2025

La gestion d'équipes de plus en plus nombreuses pose des problèmes particuliers : coordonner les mises à jour, éviter les réunions inutiles et assurer une collaboration sans faille.

En tant que professionnel de la gestion d'équipe et de projet ayant des années d'expérience, j'ai vu de mes propres yeux comment les bons outils peuvent améliorer les performances d'une équipe. Il ne s'agit pas seulement d'organiser les tâches, mais de transformer la façon dont les équipes communiquent et travaillent ensemble.

En m'appuyant sur mon expertise et sur les recherches de mon équipe, j'ai évalué en profondeur de nombreuses applications de gestion d'équipe afin d'identifier les 15 options les plus performantes. Explorez la liste pour trouver l'application qui s'aligne parfaitement sur les besoins de votre équipe et améliore les efforts de collaboration.

Que rechercher dans les applications de gestion d'équipe ?

Pour trouver une application de gestion d'équipe efficace, il ne s'agit pas de choisir l'outil le plus populaire, mais de trouver ce qui vous convient le mieux, à vous et à votre équipe. Voici ce qu'il faut dans un outil qui assiste véritablement la productivité de votre équipe sans ajouter de complexité :

Une bonne application permet d'obtenir des informations sur les points suivants la gestion des performances de l'équipe une bonne application fournira des informations sur les performances de l'équipe, la progression du projet et les goulots d'étranglement afin que vous puissiez prendre des décisions basées sur des données Échelonnabilité: Enfin, choisissez une application qui peut évoluer avec votre équipe, qu'il s'agisse d'un petit groupe aujourd'hui ou d'une équipe plus importante à l'avenir

Les 15 meilleures applications de gestion d'équipe

Voici les meilleures applications de gestion d'équipe qui offrent de la valeur - un meilleur suivi des projets, un meilleur alignement de l'équipe ou des canaux de communication intégrés.

1. ClickUp (Meilleure application pour la gestion d'équipe et la gestion des tâches)

Rassemblez les discussions, les tâches et les projets sur une seule plateforme et assurez une collaboration et une communication sans faille avec ClickUp Chat

ClickUp

est l'application tout pour le travail qui combine projet, connaissance et discussion en un seul endroit - le tout alimenté par l'IA qui vous aide, vous et votre équipe, à travailler plus rapidement et plus intelligemment. ClickUp Gestion de projet propose de nombreux outils permettant à votre équipe d'être bien connectée et de connaître clairement ses rôles et ses responsabilités.

L'une des fonctionnalités les plus remarquables du logiciel de gestion de projet ClickUp est la suivante ClickUp Chat . Vous disposez d'un espace de messagerie instantanée à l'endroit même où se déroulent vos tâches, ce qui permet aux membres de l'équipe de discuter d'idées, de partager des mises à jour rapides et de poser des questions sans quitter leur environnement de travail. Vous pouvez mettre à jour les tâches et voir le statut des tâches en temps réel directement depuis l'environnement de discussion.

Avec ClickUp, toutes vos tâches de communication d'équipe se fait en un seul endroit. Plus besoin d'activer/désactiver !

J'aime Tableaux blancs ClickUp pour les sessions de brainstorming en équipe. Ils constituent un excellent outil de collaboration visuelle pour élaborer des stratégies et planifier des idées.

ClickUp dispose également d'une autre fonctionnalité de collaboration en temps réel, Documents ClickUp . J'y note toutes mes idées et je connecte mes documents aux flux de travail. Cela crée un espace extraordinaire pour les boucles de rétroaction pour améliorer la satisfaction des clients et des employés.

ClickUp propose plusieurs modèles pratiques pour accélérer la gestion des équipes avec un minimum d'efforts. Les Modèle de plan de gestion d'équipe ClickUp organise le travail de votre équipe en répartissant les tâches, en fixant des paramètres et en assurant le suivi des échéances. Que vous dirigiez une petite ou une grande équipe, ce modèle permet de s'assurer que tout le monde est sur la même page.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Obtenez des résumés de projet automatisés et des mises à jour de la progression pour garder votre équipe en avance sur leurs cibles et gérer rapidement les retards avec l'IA intégrée de ClickUp, ClickUp Brain Créez des flux de travail automatisés et améliorez la collaboration avec de multiples intégrations telles que Zoom, Slack et Google Workspace

Automatisez les tâches répétitives comme l'attribution des tâches ou la mise à jour du statut avec ClickUp Automatisations

Personnalisez entièrement l'attribution et le suivi des tâches grâce à Tâches ClickUp Définissez et suivez facilement les objectifs en utilisant ClickUp Suivi des objectifs et les modèles OKR



Limites de ClickUp

Le grand nombre d'options de flexibilité et de personnalisation peut représenter une courbe d'apprentissage

Prix de ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

: Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp Brain: Ajouter à n'importe quel forfait payant pour $7 par membre et par mois

G2: 4.7/5 (9,000+ reviews)

4.7/5 (9,000+ reviews) Capterra: 4.6/5 (4,000+ reviews)

2. Asana (Meilleur pour la gestion d'équipe gamifiée)

via Asana Asana est la solution qu'il vous faut si vous recherchez un logiciel de gestion d'équipe convivial et flexible. On dirait presque qu'Asana a gamifié son application pour vous motiver à chaque fois que vous terminez une tâche ! Elle réduit également le sentiment d'être débordé ; vous pouvez facilement décomposer des projets complexes en tâches gérables, les attribuer aux membres de l'équipe et suivre leur progression.

Elle offre une variété de vues - listes, tableaux et échéanciers - et vous permet de définir des priorités pour les tâches lorsque c'est nécessaire.

Les meilleures fonctionnalités d'Asana

Réduisez le travail répétitif en paramétrant une automatisation personnalisée

Surveillez la capacité de l'équipe en temps réel en ce qui concernela gestion de la charge de travail Visualisez le forfait de votre projet à l'aide d'un échéancier par glisser-déposer



Les limites d'Asana

Si vous avez besoin de fonctions pour les tâches périodiques, alors vous risquez d'être déçu

Parfois, les notifications se perdent dans la boîte de réception

Il est difficile de comprendre quelles informations sont accessibles à qui lorsqu'on travaille sur différentes tâches

Prix d'Asana

Personnel: Gratuit

Gratuit Débutant: 10,99

10,99 Avancé: 24,99

G2: 4.4/5 (10 000+ commentaires)

4.4/5 (10 000+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (13 000+ commentaires)

3. Monday.com (Le meilleur pour une gestion d'équipe personnalisable)

via Monday.com Que vous gériez des tâches simples ou des projets complexes, Monday.com veille à ce que tout soit clair, organisé et qu'on avance. Grâce à son interface visuelle et à ses capacités d'automatisation, vous pouvez simplifier la collaboration sur les projets, même pour les équipes importantes et les projets complexes.

L'interface conviviale de cet outil vous permet d'adapter entièrement l'expérience aux besoins de votre équipe. La fonction de recherche est une autre fonctionnalité remarquable. Vous n'avez plus besoin de passer des heures à localiser un fichier important.

Monday.com meilleures fonctionnalités

Flux de travail personnalisables pour s'adapter aux processus de votre équipe

Tableaux et diagrammes à code couleur pour vous aider à visualiser tous les aspects de votre projet

Automatisation pour gérer les tâches régulières telles que les mises à jour de statut et les notifications

Limites de Monday.com

Les indicateurs de rapports disponibles sont limités et la personnalisation des rapports est restreinte

La disposition est légèrement confuse, ce qui rend difficile de suivre l'enchaînement des évènements des différentes tâches

Il est fastidieux de créer des automatisations ou d'avoir des variables cohérentes dans l'ensemble du Tableau

Prix Monday.com

Free Forever (Gratuit pour toujours)

(Gratuit pour toujours) Basic: $27/ mois (facturé annuellement)

$27/ mois (facturé annuellement) Standard: $36/ mois (facturé annuellement)

$36/ mois (facturé annuellement) Pro: $57/ mois (facturé annuellement)

$57/ mois (facturé annuellement) Enterprise:Tarification personnalisée

G2: 4.7/5 (12,000+ reviews)

4.7/5 (12,000+ reviews) Capterra: 4.6/5 (5,000+ commentaires)

4. MeisterTask (Meilleur pour la gestion centralisée des équipes)

via MeisterTask Mon travail est un logiciel de gestion du travail centralisé et simple pour la direction d'équipe. Il permet de clarifier facilement le statut du projet, de créer une base de connaissances pour les parties prenantes et de suivre la progression du projet en toute confiance. L'application dispose également d'un système de cartes qui permet d'ajouter des dates et de les partager avec d'autres personnes pour fluidifier les processus.

Ce logiciel se distingue par sa sécurité des données, qui permet de savoir en toute tranquillité que les données de l'entreprise sont en sécurité.

MeisterTask meilleures fonctionnalités

Accélérer les projets grâce à des modèles spécialement conçus pour faire avancer le travail plus rapidement

Facilite la collaboration en temps réel grâce aux commentaires, aux mentions et aux pièces jointes pour que tout le monde soit au courant

Gagnez du temps et minimisez les erreurs en paramétrant l'automatisation qui déclenche des actions

Limites de MeisterTask

Les rapports et les fonctionnalités analytiques de l'application sont limités

Il n'y a pas de calendrier de flux de travail pour fournir une image achevée de la productivité d'un projet

Prix de MeisterTask

Basic: Gratuit

Gratuit Pro: $7 / utilisateur/mois

$7 / utilisateur/mois Business: $12.5 / utilisateur/mois

$12.5 / utilisateur/mois Enterprise: Prix personnalisé

G2: 4.6/5 (150+ commentaires)

4.6/5 (150+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (1,000+ commentaires)

5. Bitrix24 (Le meilleur pour une communication instantanée et efficace)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-144.png Bitrix24 : applications de gestion d'équipe /$$img/

via Bitrix24 L'intervalle étendu de fonctionnalités de collaboration de Bitrix24 lui a valu une place parmi les 15 meilleures applications de gestion. Elle propose tout ce qui est nécessaire à une collaboration et une communication productives au sein d'une équipe, depuis le chat et les réunions en ligne jusqu'au stockage de fichiers et à l'automatisation des flux de travail.

Avec cela, vous obtenez également un environnement de travail alimenté par l'IA pour agir comme votre partenaire de brainstorming et vous aider à générer des idées et des textes originaux. Le plus beau ? Ce logiciel est facile à utiliser, même si vous êtes novice dans l'utilisation d'applications de gestion d'équipe.

Bitrix24 meilleures fonctionnalités

Intégrélogiciel de gestion des tâches pour créer, assigner et suivre les tâches

Une meilleure connexion avec le flux d'activité où les membres de l'équipe peuvent commenter, aimer et partager les mises à jour

Communication transparente et mises à jour en temps réel avec différents formulaires de communication

Limites de Bitrix24

Le service client n'est pas à la hauteur en cas de blocage lors de la gestion de vos tâches

L'outil est relativement cher par rapport à d'autres applications de gestion d'équipe

Prix de Bitrix24

A partir de 61$/mois (Source :Capterra)

G2: 4.1/5 (500+ commentaires)

4.1/5 (500+ commentaires) Capterra: 4.2/5 (800+ avis)

6. Slack (Meilleur pour la gestion d'équipe catégorisée)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-145.png Slack : applications de gestion d'équipe /$$$img/

via Slack Slack rassemble tout - discussions, fichiers et outils - en un seul endroit.

Ce qui m'a impressionné, c'est qu'il vous permet de créer différents canaux pour différents projets, de sorte que toutes les personnes d'une équipe particulière sont toujours synchronisées et que le flux de travail est organisé. En outre, vous pouvez lancer une réunion quotidienne pour discuter en direct avec votre équipe et même enregistrer un clip si nécessaire.

Les meilleures fonctionnalités de Slack

Créez des espaces dédiés à différentes équipes, à des projets ou à des sujets pour des discussions spécifiques

Gérez les tâches, suivez la progression et collaborez sans jamais quitter Slack grâce à sa compatibilité avec plus de 2400 applications

Effectuez des recherches dans les discussions et les échanges passés pour que tout soit accessible

Limites de Slack

Il est parfois possible de se perdre au milieu de différents canaux et de perdre le fil des discussions

Il est difficile de garder une trace des différents mots de passe pour chaque canal Slack

Prix de Slack

Pro: 17,25 $/personne/mois

17,25 $/personne/mois Business+: $22.50/personne/mois

$22.50/personne/mois Enterprise Grid: Prix personnalisé

G2: 4.5/5 (33 000+ commentaires)

4.5/5 (33 000+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (23 000+ commentaires)

7. Trello (Meilleur pour la gestion d'équipe à distance)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-146.png Trello /$$img/

via Trello L'agenda de Trello est "Gardez tout au même endroit, même si votre équipe ne l'est pas" Ses fonctionnalités de collaboration à distance vous aident à construire et maintenir une équipe performante .

Il est enrichi de tableaux, de listes et de cartes pour vous donner une vue Tableau des tâches en cours et du pipeline. Le plus beau, c'est qu'il offre de grandes fonctions aux petites équipes, même dans son forfait gratuit. Vous pouvez créer différents environnements de travail, ce qui vous rend plus organisé.

Les meilleures fonctionnalités de Trello

Gardez les tâches sur le suivi en ayant un aperçu du pipeline grâce à l'affichage de l'échéancier

Affichez une vision claire de ce qui vous attend grâce au calendrier

Conservez toutes les informations en utilisant des cartes pour représenter toutes les informations sur une tâche particulière

Les limites de Trello

Des fonctionnalités limitées de rapports et de suivi du temps qui l'empêchent d'être un logiciel tout-en-un

L'interface de l'application peut être complexe à comprendre lorsque vous travaillez sur plusieurs projets simultanément

Prix de Trello

Free: Forever

Forever Standard: 5$/utilisateur/mois

5$/utilisateur/mois Premium: 10$/utilisateur/mois

10$/utilisateur/mois Enterprise: $17.50/utilisateur/mois

G2: 4.4/5 (13,000+ reviews)

4.4/5 (13,000+ reviews) Capterra: 4.5/5 (23,000+ commentaires)

8. Podio (Meilleur pour la gestion d'équipe low-code)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-147.png Podio : applications de gestion d'équipe /$$$img/

via Podio Si vous souhaitez une solution Business low-code pour faciliter la gestion d'équipe et la communication, Podio est la réponse. De plus, Podio fonctionne en synchronisation avec ShareFile, Dropbox et Google Drive Podio travaille en synchronisation avec ShareFile, Dropbox et Google Drive pour vous donner un accès transparent à vos fichiers depuis la plateforme de votre choix.

Cet outil se targue également d'une stabilité de 99,99 % l'année dernière, ce qui en fait un choix sûr. Vous pouvez également créer vos widgets en fonction de vos besoins et même personnaliser et expérimenter sans beaucoup de connaissances techniques.

Podio meilleures fonctionnalités

Créez des rapports avec différents aperçus pour visualiser vos projets sans effort

Gérez le parcours personnalisé avec des formulaires Web intégrés et suivez chaque prospect

Maximisez la transparence en suivant toutes les mises à jour à travers les flux d'activité de l'espace de travail

Les limites de Podio

L'interface utilisateur du logiciel peut être déroutante pour les nouveaux utilisateurs et il peut être difficile d'y naviguer

L'application manque d'une fonctionnalité de time-lapse pour suivre le temps que prend chaque tâche

Prix de Podio

**Free Forever : 11,20 $/mois

Plus: 11,20 $/mois

11,20 $/mois Premium: $19.20/mois

G2: 4.2/5 (500+ commentaires)

4.2/5 (500+ commentaires) Capterra: 4.3/5 (300+ commentaires)

9. Travail d'équipe (Meilleur pour les rapports et les analyses approfondies)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-148-1400x1100.png Teamwork : applications de gestion d'équipe /$$img/

via Travail d'équipe Avec le travail d'équipe, il n'est plus nécessaire de se demander qui est responsable des livraisons ou de savoir si l'allocation des ressources est correcte. Le travail en équipe vous aide à équilibrer les capacités de l'équipe afin de garantir une utilisation saine des ressources sur l'ensemble des projets.

L'accent mis sur la visibilité du projet, le suivi du temps et la délégation détaillée des tâches se démarque, ce qui en fait un outil idéal pour la gestion de projets complexes. Vous pouvez également obtenir un intervalle de modules complémentaires qui répondent à vos besoins.

Meilleures fonctionnalités de Teamwork

Suivi du temps, des évaluations et de l'argent dépensé pour optimiser les revenus

Maximisez les performances de l'équipe en obtenant des rapports sur les heures facturables, la sous-utilisation et la sur-utilisation des employés

Améliorez la planification et l'exécution des projets grâce à un modèle de gestion de projet

Limites du travail d'équipe

La nouvelle interface est relativement lente à utiliser

Il n'y a pas de fonctionnalité de discussion pour communiquer avec l'équipe

Prix du travail en équipe

Deliver: $10.99/utilisateur/mois

$10.99/utilisateur/mois Croissance: $19.99/utilisateur/mois

$19.99/utilisateur/mois Scale: $54.99/utilisateur/mois

$54.99/utilisateur/mois Enterprise: Tarification personnalisée

G2: 4.4/5 (1,100+ reviews)

4.4/5 (1,100+ reviews) Capterra: 4.5/5 (800+ commentaires)

10. ProofHub (Meilleur pour la gestion d'équipes diversifiées)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-149-1400x788.png ProofHub /$$img/

via PreuveHub Que vous soyez une équipe de 4 ou de 40 personnes, qu'il s'agisse de marketing, de développement ou d'une équipe créative, cette application vous aide à gagner du temps, à rester concentré et à augmenter votre productivité. Elle fournit une source d'information centralisée pour un accès facile et maximise la transparence grâce à un suivi étape par étape.

De plus, vous pouvez créer des modèles pour accélérer la gestion de l'équipe et rester organisé. Un autre point fort de cette application est son interface multilingue et ses rôles personnalisés pour préserver la confidentialité.

ProofHub meilleures fonctionnalités

Attribuer et suivre les tâches avec des priorités et des délais clairs

Rapports visuels et résumés de projets pour une meilleure compréhension

Visualisez la progression du projet grâce aux vues Tableau, Tableur et diagrammes de Gantt

Limites de ProofHub

Les modules de formation pour l'application sont limités

Les fonctionnalités de l'application mobile sont limitées

L'expérience UI/UX de l'application n'est pas très bonne, et il est difficile de naviguer dans des fonctionnalités telles que les tableaux de Kanan

Prix de ProofHub

Essentiel: 45 $/mois facturés annuellement

45 $/mois facturés annuellement Contrôle ultime: 89 $/mois facturés annuellement

G2: 4.6/5 (100+ reviews)

4.6/5 (100+ reviews) Capterra: 4.6/5 (100+ avis)

11. Basecamp (Meilleur pour la gestion d'une petite équipe)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-150-1400x535.png Basecamp /$$$img/

via Basecamp Avec Basecamp, vous pouvez créer une page dédiée à chaque projet, en conservant tous ses détails importants et ses ressources. Ainsi, toute votre équipe a accès à chaque information.

Basecamp assiste également la facturation consolidée et simplifie l'onboarding. Il travaille comme une application unique qui simplifie l'organisation, la facturation et l'onboarding pour votre équipe.

Les meilleures fonctionnalités de Basecamp

Accès à un tableau de bord centralisé d'une page pour les projets, les affectations et les calendriers

Contrôlez si les projets sont sur la bonne voie ou s'ils ont besoin d'aide grâce à Mission Control

Suivi du temps directement dans Basecamp avec le module complémentaire Relevé de temps

Limites de Basecamp

L'interface utilisateur peut être déroutante, ce qui entraîne parfois des retards

L'assistance client est insuffisante en cas de blocage lors de l'utilisation de l'application

Prix de Basecamp

Basecamp: 15 $/utilisateur par mois (facturé mensuellement)

15 $/utilisateur par mois (facturé mensuellement) Basecamp Pro Unlimited: $299/mois (facturé annuellement)

G2: 4.1/5 (5,000+ reviews)

4.1/5 (5,000+ reviews) Capterra: 4.3/5 (14,000+ avis)

12. Teams (Meilleur pour une communication d'équipe tout-en-un)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-151-1400x994.png Pumble : applications de gestion d'équipe /$$img/

via Pumble Pumble est une application de gestion d'équipe simple et facile à utiliser. Elle est également dotée de nombreuses fonctionnalités, telles que les messages individuels, les canaux, les fils de discussion et le partage de fichiers, pour rendre la communication interne infaillible. Vous pouvez démarrer une vidéo conférence, envoyer des messages et afficher l'historique des messages en un seul clic.

Vous pouvez également vous connecter à votre équipe par le biais d'appels vocaux et de visioconférences. Vous pouvez ainsi présenter des démonstrations et fournir une assistance grâce à la fonction de partage d'écran.

Pumble meilleures fonctionnalités

Accédez à toutes les discussions précédentes sans limites sur l'historique des messages

Enregistrez des idées et sauvegardez des notes pour vous-même dans votre DM

Téléchargez plusieurs fichiers à la fois par un simple glisser-déposer et partagez-les dans les canaux de Pumble ou dans les messages directs

Limites de Pumble

L'application a des fonctionnalités limitées pour un espace de travail privé

Elle ne permet pas aux utilisateurs de personnaliser l'espace de travail avec leur propre logo ou leurs couleurs

Prix de Pumble

**Free Forever : 2,49€/place/mois

Pro: 2,49 $/place/mois

2,49 $/place/mois Business : 3,99 $/place/mois

Enterprise : $6.99/siège/mois

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: 4.7/5 (180+ commentaires)

13. Teams (Meilleur pour la gestion d'équipe de bout en bout)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-152-1400x1117.png Scoro /$$img/

via Scoro Scoro convient parfaitement aux agences de conseil et aux entreprises de services professionnels. Il réunit les ventes, la livraison et les finances et sert d'extraordinaire.. logiciel de communication interne .

La fonctionnalité de Scoro qui a retenu mon attention est son rapport d'utilisation. Il vous aide à gérer les ressources en vous permettant de détecter les pénuries de ressources avant qu'elles ne se produisent, afin que vous puissiez prendre des décisions proactives en matière d'externalisation ou d'embauche.

Les meilleures fonctionnalités de Scoro

Affichage centralisé des projets, des tâches et des données financières pour un contrôle achevé

Consolidation de la facturation grâce à des paramètres prédéfinis et au suivi du temps

Gagnez en visibilité pour prendre des décisions stratégiques en suivant les KPIs essentiels de la gestion de projet

Limites de Scoro

Il y a une légère courbe d'apprentissage pour comprendre les différentes personnalisations offertes par Scoro

Le modèle PDF pour les commandes, la facturation et les devis est limité

Prix de Scoro

Essentiel: $26/utilisateur/mois

$26/utilisateur/mois Standard: $37/utilisateur/mois

$37/utilisateur/mois Pro: $63/utilisateur/mois

$63/utilisateur/mois Ultimate: Prix personnalisé

G2: 4.5/5 (400+ commentaires)

4.5/5 (400+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (200+ commentaires)

14. Google Meet (Le meilleur pour une collaboration virtuelle sécurisée)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-153.png Google Meet /$$img/

via Réunion Google Pour beaucoup, Google Meet est la solution idéale pour répondre aux besoins en matière de réunion virtuelle. Il est incroyablement facile à utiliser : quelques clics suffisent pour organiser une réunion d'équipe. De plus, il s'intègre parfaitement à l'environnement de travail Google, ce qui permet de planifier des réunions, de partager des documents et de collaborer en temps réel presque sans effort.

Si la sécurité vous préoccupe (c'est toujours le cas pour moi), Google Meet a tout prévu. Il est hautement sécurisé, avec le cryptage des visioconférences et des données de réunion, de sorte que vous savez que la confidentialité de votre équipe est protégée.

Les meilleures fonctionnalités de Google Meet

Intégration avec Google Docs, Sheets et Slides pour une collaboration en direct

Enregistrement des réunions et stockage direct dans Google Drive

Connexion dans plus de 65 langues avec traduction des sous-titres

Utilisation de Gemini pour prendre des notes de réunion à votre place

Limites de Google Meet

La qualité du contenu peut être irrégulière, ce qui perturbe parfois des réunions importantes

Les sous-titres sont parfois imprécis, ce qui peut prêter à confusion

Prix de Google Meet

Free: Invitez jusqu'à 100 participants et organisez des réunions d'une durée maximale de 60 minutes. Il n'y a pas de limite de temps pour les appels mobiles et les 1:1.

Disponible dans le cadre d'un abonnement à l'environnement de travail Google pour les réunions plus importantes

Business Starter: 7,20 $/utilisateur/mois

7,20 $/utilisateur/mois Business Standard: 14,40 $/utilisateur/mois

14,40 $/utilisateur/mois Business Plus: 21,60 $/utilisateur/mois

G2: 4.6/5 (2,500+ reviews)

4.6/5 (2,500+ reviews) Capterra: 4.5/5 (11 000+ avis)

15\N- nTask (Meilleur pour la collaboration d'équipe sur mesure)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-154.png nTask /$$$img/

via nTâche Cette application est faite pour vous si vous gérez un projet avec des budgets stricts et des contraintes de temps. NTask propose un suivi du coût à l'achèvement pour vous aider à comptabiliser chaque seconde et à assurer le bon déroulement du budget.

Vous bénéficiez également de services de gestion d'équipe de bout en bout avec de nombreuses fonctionnalités comprenant des diagrammes de Gantt, des Tableaux Kanban, le suivi des problèmes et des rapports. Enfin, la fonction de classement vous permet de réserver certaines tâches pour plus tard tout en vous concentrant sur les tâches de première priorité.

nTask meilleures fonctionnalités

Contrôlez l'accès à l'aide de rôles et de permissions flexibles, tels que l'affichage réservé aux invités et les permissions restreintes aux tâches

Connectez-vous avec votre équipe pour discuter de projets importants à l'aide de la fonctionnalité de discussion intégrée

Gérez les finances, les méthodes de facturation et les tâches du début à la fin

Limites de nTask

L'application mobile n'est pas à jour et peut parfois être lente

L'assistance client est médiocre et peut retarder les opérations si vous êtes bloqué quelque part en utilisant l'application

Prix de nTask

Free: Essai de 7 jours

Essai de 7 jours Premium: 3$/mois facturés annuellement

3$/mois facturés annuellement Business: 8$/mois facturés annuellement

8$/mois facturés annuellement Enterprise: Tarification personnalisée

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: 4.2/5 (100+ avis)

Améliorer la gestion d'équipe avec ClickUp

La bonne application de gestion d'équipe peut achever de transformer les activités de votre équipe. Avec des fonctionnalités qui automatisent les tâches quotidiennes, organisent les flux de travail et gèrent même les budgets et les factures, ces outils vous aident à vous concentrer sur les objectifs stratégiques plutôt que sur les tâches de routine.

ClickUp regroupe tout ce dont vous avez besoin sur une seule plateforme : vous pouvez créer des tâches, élaborer des flux de travail personnalisés, utiliser des modèles prêts à l'emploi et communiquer avec votre équipe en temps réel.

Grâce à une des compétences en matière de gestion d'équipe et un outil puissant comme ClickUp, vous pouvez sans effort aligner votre équipe, simplifier les tâches et maintenir les projets sur la bonne voie. Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui pour regrouper tous vos outils de gestion d'équipe sur une seule et même plateforme intuitive.