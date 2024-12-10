15 Meilleures applications de gestion d'équipe pour 2025

La gestion d'équipes de plus en plus nombreuses pose des problèmes particuliers : coordonner les mises à jour, éviter les réunions inutiles et assurer une collaboration sans faille.
En tant que professionnel de la gestion d'équipe et de projet ayant des années d'expérience, j'ai vu de mes propres yeux comment les bons outils peuvent améliorer les performances d'une équipe. Il ne s'agit pas seulement d'organiser les tâches, mais de transformer la façon dont les équipes communiquent et travaillent ensemble.
En m'appuyant sur mon expertise et sur les recherches de mon équipe, j'ai évalué en profondeur de nombreuses applications de gestion d'équipe afin d'identifier les 15 options les plus performantes. Explorez la liste pour trouver l'application qui s'aligne parfaitement sur les besoins de votre équipe et améliore les efforts de collaboration.
Que rechercher dans les applications de gestion d'équipe ?
Pour trouver une application de gestion d'équipe efficace, il ne s'agit pas de choisir l'outil le plus populaire, mais de trouver ce qui vous convient le mieux, à vous et à votre équipe. Voici ce qu'il faut dans un outil qui assiste véritablement la productivité de votre équipe sans ajouter de complexité :
- Facilité d'utilisation: L'outil de gestion d'équipe doit être intuitif et convivial, afin que votre équipe puisse s'y adapter rapidement
- Fonctionnalités de gestion des tâches: Trouvez un outil qui vous permet d'attribuer, de suivre et de hiérarchiser facilement les tâches afin d'établir des responsabilités claires et d'améliorer la coordination
- Outils de collaboration: Assurez-vous que l'application de gestion d'équipe dispose de fonctionnalités de communication riches, telles que la discussion, le partage de fichiers ou les mises à jour en temps réel
- Possibilités d'intégration: Choisissez un outil qui travaille bien en collaboration avec d'autres que vous utilisez déjà
- Rapports et analyses: Une bonne application permet d'obtenir des informations sur les points suivants la gestion des performances de l'équipe une bonne application fournira des informations sur les performances de l'équipe, la progression du projet et les goulots d'étranglement afin que vous puissiez prendre des décisions basées sur des données
- Échelonnabilité: Enfin, choisissez une application qui peut évoluer avec votre équipe, qu'il s'agisse d'un petit groupe aujourd'hui ou d'une équipe plus importante à l'avenir
Les 15 meilleures applications de gestion d'équipe
Voici les meilleures applications de gestion d'équipe qui offrent de la valeur - un meilleur suivi des projets, un meilleur alignement de l'équipe ou des canaux de communication intégrés.
1. ClickUp (Meilleure application pour la gestion d'équipe et la gestion des tâches)
Rassemblez les discussions, les tâches et les projets sur une seule plateforme et assurez une collaboration et une communication sans faille avec ClickUp Chat
ClickUp
est l'application tout pour le travail qui combine projet, connaissance et discussion en un seul endroit - le tout alimenté par l'IA qui vous aide, vous et votre équipe, à travailler plus rapidement et plus intelligemment. ClickUp Gestion de projet propose de nombreux outils permettant à votre équipe d'être bien connectée et de connaître clairement ses rôles et ses responsabilités.
L'une des fonctionnalités les plus remarquables du logiciel de gestion de projet ClickUp est la suivante ClickUp Chat . Vous disposez d'un espace de messagerie instantanée à l'endroit même où se déroulent vos tâches, ce qui permet aux membres de l'équipe de discuter d'idées, de partager des mises à jour rapides et de poser des questions sans quitter leur environnement de travail. Vous pouvez mettre à jour les tâches et voir le statut des tâches en temps réel directement depuis l'environnement de discussion.
Avec ClickUp, toutes vos tâches de communication d'équipe se fait en un seul endroit. Plus besoin d'activer/désactiver !
J'aime Tableaux blancs ClickUp pour les sessions de brainstorming en équipe. Ils constituent un excellent outil de collaboration visuelle pour élaborer des stratégies et planifier des idées.
ClickUp dispose également d'une autre fonctionnalité de collaboration en temps réel, Documents ClickUp . J'y note toutes mes idées et je connecte mes documents aux flux de travail. Cela crée un espace extraordinaire pour les boucles de rétroaction pour améliorer la satisfaction des clients et des employés.
ClickUp propose plusieurs modèles pratiques pour accélérer la gestion des équipes avec un minimum d'efforts. Les Modèle de plan de gestion d'équipe ClickUp organise le travail de votre équipe en répartissant les tâches, en fixant des paramètres et en assurant le suivi des échéances. Que vous dirigiez une petite ou une grande équipe, ce modèle permet de s'assurer que tout le monde est sur la même page.
ClickUp meilleures fonctionnalités
- Obtenez des résumés de projet automatisés et des mises à jour de la progression pour garder votre équipe en avance sur leurs cibles et gérer rapidement les retards avec l'IA intégrée de ClickUp,ClickUp Brain
- Créez des flux de travail automatisés et améliorez la collaboration avec de multiples intégrations telles que Zoom, Slack et Google Workspace
- Automatisez les tâches répétitives comme l'attribution des tâches ou la mise à jour du statut avec ClickUp Automatisations
- Personnalisez entièrement l'attribution et le suivi des tâches grâce àTâches ClickUp
- Définissez et suivez facilement les objectifs en utilisantClickUp Suivi des objectifs et les modèles OKR
Limites de ClickUp
- Le grand nombre d'options de flexibilité et de personnalisation peut représenter une courbe d'apprentissage
Prix de ClickUp
- Free Forever
- Unlimited : 7$/mois par utilisateur
- Business : 12$/mois par utilisateur
- Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs
- ClickUp Brain: Ajouter à n'importe quel forfait payant pour $7 par membre et par mois
Evaluations et commentaires sur ClickUp
- G2: 4.7/5 (9,000+ reviews)
- Capterra: 4.6/5 (4,000+ reviews)
2. Asana (Meilleur pour la gestion d'équipe gamifiée)
via Asana Asana est la solution qu'il vous faut si vous recherchez un logiciel de gestion d'équipe convivial et flexible. On dirait presque qu'Asana a gamifié son application pour vous motiver à chaque fois que vous terminez une tâche ! Elle réduit également le sentiment d'être débordé ; vous pouvez facilement décomposer des projets complexes en tâches gérables, les attribuer aux membres de l'équipe et suivre leur progression.
Elle offre une variété de vues - listes, tableaux et échéanciers - et vous permet de définir des priorités pour les tâches lorsque c'est nécessaire.
Les meilleures fonctionnalités d'Asana
- Réduisez le travail répétitif en paramétrant une automatisation personnalisée
- Surveillez la capacité de l'équipe en temps réel en ce qui concernela gestion de la charge de travail
- Visualisez le forfait de votre projet à l'aide d'un échéancier par glisser-déposer
Les limites d'Asana
- Si vous avez besoin de fonctions pour les tâches périodiques, alors vous risquez d'être déçu
- Parfois, les notifications se perdent dans la boîte de réception
- Il est difficile de comprendre quelles informations sont accessibles à qui lorsqu'on travaille sur différentes tâches
Prix d'Asana
- Personnel: Gratuit
- Débutant: 10,99
- Avancé: 24,99
Asana évaluations et commentaires
- G2: 4.4/5 (10 000+ commentaires)
- Capterra: 4.5/5 (13 000+ commentaires)
3. Monday.com (Le meilleur pour une gestion d'équipe personnalisable)
via Monday.com Que vous gériez des tâches simples ou des projets complexes, Monday.com veille à ce que tout soit clair, organisé et qu'on avance. Grâce à son interface visuelle et à ses capacités d'automatisation, vous pouvez simplifier la collaboration sur les projets, même pour les équipes importantes et les projets complexes.
L'interface conviviale de cet outil vous permet d'adapter entièrement l'expérience aux besoins de votre équipe. La fonction de recherche est une autre fonctionnalité remarquable. Vous n'avez plus besoin de passer des heures à localiser un fichier important.
Monday.com meilleures fonctionnalités
- Flux de travail personnalisables pour s'adapter aux processus de votre équipe
- Tableaux et diagrammes à code couleur pour vous aider à visualiser tous les aspects de votre projet
- Automatisation pour gérer les tâches régulières telles que les mises à jour de statut et les notifications
Limites de Monday.com
- Les indicateurs de rapports disponibles sont limités et la personnalisation des rapports est restreinte
- La disposition est légèrement confuse, ce qui rend difficile de suivre l'enchaînement des évènements des différentes tâches
- Il est fastidieux de créer des automatisations ou d'avoir des variables cohérentes dans l'ensemble du Tableau
Prix Monday.com
- Free Forever (Gratuit pour toujours)
- Basic: $27/ mois (facturé annuellement)
- Standard: $36/ mois (facturé annuellement)
- Pro: $57/ mois (facturé annuellement)
- Enterprise:Tarification personnalisée
Monday.com évaluations et commentaires
- G2: 4.7/5 (12,000+ reviews)
- Capterra: 4.6/5 (5,000+ commentaires)
4. MeisterTask (Meilleur pour la gestion centralisée des équipes)
via MeisterTask Mon travail est un logiciel de gestion du travail centralisé et simple pour la direction d'équipe. Il permet de clarifier facilement le statut du projet, de créer une base de connaissances pour les parties prenantes et de suivre la progression du projet en toute confiance. L'application dispose également d'un système de cartes qui permet d'ajouter des dates et de les partager avec d'autres personnes pour fluidifier les processus.
Ce logiciel se distingue par sa sécurité des données, qui permet de savoir en toute tranquillité que les données de l'entreprise sont en sécurité.
MeisterTask meilleures fonctionnalités
- Accélérer les projets grâce à des modèles spécialement conçus pour faire avancer le travail plus rapidement
- Facilite la collaboration en temps réel grâce aux commentaires, aux mentions et aux pièces jointes pour que tout le monde soit au courant
- Gagnez du temps et minimisez les erreurs en paramétrant l'automatisation qui déclenche des actions
Limites de MeisterTask
- Les rapports et les fonctionnalités analytiques de l'application sont limités
- Il n'y a pas de calendrier de flux de travail pour fournir une image achevée de la productivité d'un projet
Prix de MeisterTask
- Basic: Gratuit
- Pro: $7 / utilisateur/mois
- Business: $12.5 / utilisateur/mois
- Enterprise: Prix personnalisé
MeisterTask évaluations et commentaires
- G2: 4.6/5 (150+ commentaires)
- Capterra: 4.7/5 (1,000+ commentaires)
5. Bitrix24 (Le meilleur pour une communication instantanée et efficace)
/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-144.png Bitrix24 : applications de gestion d'équipe /$$img/
via Bitrix24 L'intervalle étendu de fonctionnalités de collaboration de Bitrix24 lui a valu une place parmi les 15 meilleures applications de gestion. Elle propose tout ce qui est nécessaire à une collaboration et une communication productives au sein d'une équipe, depuis le chat et les réunions en ligne jusqu'au stockage de fichiers et à l'automatisation des flux de travail.
Avec cela, vous obtenez également un environnement de travail alimenté par l'IA pour agir comme votre partenaire de brainstorming et vous aider à générer des idées et des textes originaux. Le plus beau ? Ce logiciel est facile à utiliser, même si vous êtes novice dans l'utilisation d'applications de gestion d'équipe.
Bitrix24 meilleures fonctionnalités
- Intégrélogiciel de gestion des tâches pour créer, assigner et suivre les tâches
- Une meilleure connexion avec le flux d'activité où les membres de l'équipe peuvent commenter, aimer et partager les mises à jour
- Communication transparente et mises à jour en temps réel avec différents formulaires de communication
Limites de Bitrix24
- Le service client n'est pas à la hauteur en cas de blocage lors de la gestion de vos tâches
- L'outil est relativement cher par rapport à d'autres applications de gestion d'équipe
Prix de Bitrix24
- A partir de 61$/mois (Source :Capterra)
Bitrix24 évaluations et commentaires
- G2: 4.1/5 (500+ commentaires)
- Capterra: 4.2/5 (800+ avis)
6. Slack (Meilleur pour la gestion d'équipe catégorisée)
/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-145.png Slack : applications de gestion d'équipe /$$$img/
via Slack Slack rassemble tout - discussions, fichiers et outils - en un seul endroit.
Ce qui m'a impressionné, c'est qu'il vous permet de créer différents canaux pour différents projets, de sorte que toutes les personnes d'une équipe particulière sont toujours synchronisées et que le flux de travail est organisé. En outre, vous pouvez lancer une réunion quotidienne pour discuter en direct avec votre équipe et même enregistrer un clip si nécessaire.
Les meilleures fonctionnalités de Slack
- Créez des espaces dédiés à différentes équipes, à des projets ou à des sujets pour des discussions spécifiques
- Gérez les tâches, suivez la progression et collaborez sans jamais quitter Slack grâce à sa compatibilité avec plus de 2400 applications
- Effectuez des recherches dans les discussions et les échanges passés pour que tout soit accessible
Limites de Slack
- Il est parfois possible de se perdre au milieu de différents canaux et de perdre le fil des discussions
- Il est difficile de garder une trace des différents mots de passe pour chaque canal Slack
Prix de Slack
- Pro: 17,25 $/personne/mois
- Business+: $22.50/personne/mois
- Enterprise Grid: Prix personnalisé
Slack évaluations et commentaires
- G2: 4.5/5 (33 000+ commentaires)
- Capterra: 4.7/5 (23 000+ commentaires)
7. Trello (Meilleur pour la gestion d'équipe à distance)
/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-146.png Trello /$$img/
via Trello L'agenda de Trello est "Gardez tout au même endroit, même si votre équipe ne l'est pas" Ses fonctionnalités de collaboration à distance vous aident à construire et maintenir une équipe performante .
Il est enrichi de tableaux, de listes et de cartes pour vous donner une vue Tableau des tâches en cours et du pipeline. Le plus beau, c'est qu'il offre de grandes fonctions aux petites équipes, même dans son forfait gratuit. Vous pouvez créer différents environnements de travail, ce qui vous rend plus organisé.
Les meilleures fonctionnalités de Trello
- Gardez les tâches sur le suivi en ayant un aperçu du pipeline grâce à l'affichage de l'échéancier
- Affichez une vision claire de ce qui vous attend grâce au calendrier
- Conservez toutes les informations en utilisant des cartes pour représenter toutes les informations sur une tâche particulière
Les limites de Trello
- Des fonctionnalités limitées de rapports et de suivi du temps qui l'empêchent d'être un logiciel tout-en-un
- L'interface de l'application peut être complexe à comprendre lorsque vous travaillez sur plusieurs projets simultanément
Prix de Trello
- Free: Forever
- Standard: 5$/utilisateur/mois
- Premium: 10$/utilisateur/mois
- Enterprise: $17.50/utilisateur/mois
Trello évaluations et commentaires
- G2: 4.4/5 (13,000+ reviews)
- Capterra: 4.5/5 (23,000+ commentaires)
8. Podio (Meilleur pour la gestion d'équipe low-code)
/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-147.png Podio : applications de gestion d'équipe /$$$img/
via Podio Si vous souhaitez une solution Business low-code pour faciliter la gestion d'équipe et la communication, Podio est la réponse. De plus, Podio fonctionne en synchronisation avec ShareFile, Dropbox et Google Drive Podio travaille en synchronisation avec ShareFile, Dropbox et Google Drive pour vous donner un accès transparent à vos fichiers depuis la plateforme de votre choix.
Cet outil se targue également d'une stabilité de 99,99 % l'année dernière, ce qui en fait un choix sûr. Vous pouvez également créer vos widgets en fonction de vos besoins et même personnaliser et expérimenter sans beaucoup de connaissances techniques.
Podio meilleures fonctionnalités
- Créez des rapports avec différents aperçus pour visualiser vos projets sans effort
- Gérez le parcours personnalisé avec des formulaires Web intégrés et suivez chaque prospect
- Maximisez la transparence en suivant toutes les mises à jour à travers les flux d'activité de l'espace de travail
Les limites de Podio
- L'interface utilisateur du logiciel peut être déroutante pour les nouveaux utilisateurs et il peut être difficile d'y naviguer
- L'application manque d'une fonctionnalité de time-lapse pour suivre le temps que prend chaque tâche
Prix de Podio
- **Free Forever : 11,20 $/mois
- Plus: 11,20 $/mois
- Premium: $19.20/mois
Podio évaluations et commentaires
- G2: 4.2/5 (500+ commentaires)
- Capterra: 4.3/5 (300+ commentaires)
9. Travail d'équipe (Meilleur pour les rapports et les analyses approfondies)
/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-148-1400x1100.png Teamwork : applications de gestion d'équipe /$$img/
via Travail d'équipe Avec le travail d'équipe, il n'est plus nécessaire de se demander qui est responsable des livraisons ou de savoir si l'allocation des ressources est correcte. Le travail en équipe vous aide à équilibrer les capacités de l'équipe afin de garantir une utilisation saine des ressources sur l'ensemble des projets.
L'accent mis sur la visibilité du projet, le suivi du temps et la délégation détaillée des tâches se démarque, ce qui en fait un outil idéal pour la gestion de projets complexes. Vous pouvez également obtenir un intervalle de modules complémentaires qui répondent à vos besoins.
Meilleures fonctionnalités de Teamwork
- Suivi du temps, des évaluations et de l'argent dépensé pour optimiser les revenus
- Maximisez les performances de l'équipe en obtenant des rapports sur les heures facturables, la sous-utilisation et la sur-utilisation des employés
- Améliorez la planification et l'exécution des projets grâce à un modèle de gestion de projet
Limites du travail d'équipe
- La nouvelle interface est relativement lente à utiliser
- Il n'y a pas de fonctionnalité de discussion pour communiquer avec l'équipe
Prix du travail en équipe
- Deliver: $10.99/utilisateur/mois
- Croissance: $19.99/utilisateur/mois
- Scale: $54.99/utilisateur/mois
- Enterprise: Tarification personnalisée
Teamwork évaluations et commentaires
- G2: 4.4/5 (1,100+ reviews)
- Capterra: 4.5/5 (800+ commentaires)
10. ProofHub (Meilleur pour la gestion d'équipes diversifiées)
/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-149-1400x788.png ProofHub /$$img/
via PreuveHub Que vous soyez une équipe de 4 ou de 40 personnes, qu'il s'agisse de marketing, de développement ou d'une équipe créative, cette application vous aide à gagner du temps, à rester concentré et à augmenter votre productivité. Elle fournit une source d'information centralisée pour un accès facile et maximise la transparence grâce à un suivi étape par étape.
De plus, vous pouvez créer des modèles pour accélérer la gestion de l'équipe et rester organisé. Un autre point fort de cette application est son interface multilingue et ses rôles personnalisés pour préserver la confidentialité.
ProofHub meilleures fonctionnalités
- Attribuer et suivre les tâches avec des priorités et des délais clairs
- Rapports visuels et résumés de projets pour une meilleure compréhension
- Visualisez la progression du projet grâce aux vues Tableau, Tableur et diagrammes de Gantt
Limites de ProofHub
- Les modules de formation pour l'application sont limités
- Les fonctionnalités de l'application mobile sont limitées
- L'expérience UI/UX de l'application n'est pas très bonne, et il est difficile de naviguer dans des fonctionnalités telles que les tableaux de Kanan
Prix de ProofHub
- Essentiel: 45 $/mois facturés annuellement
- Contrôle ultime: 89 $/mois facturés annuellement
Évaluations et commentaires sur ProofHub
- G2: 4.6/5 (100+ reviews)
- Capterra: 4.6/5 (100+ avis)
11. Basecamp (Meilleur pour la gestion d'une petite équipe)
/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-150-1400x535.png Basecamp /$$$img/
via Basecamp Avec Basecamp, vous pouvez créer une page dédiée à chaque projet, en conservant tous ses détails importants et ses ressources. Ainsi, toute votre équipe a accès à chaque information.
Basecamp assiste également la facturation consolidée et simplifie l'onboarding. Il travaille comme une application unique qui simplifie l'organisation, la facturation et l'onboarding pour votre équipe.
Les meilleures fonctionnalités de Basecamp
- Accès à un tableau de bord centralisé d'une page pour les projets, les affectations et les calendriers
- Contrôlez si les projets sont sur la bonne voie ou s'ils ont besoin d'aide grâce à Mission Control
- Suivi du temps directement dans Basecamp avec le module complémentaire Relevé de temps
Limites de Basecamp
- L'interface utilisateur peut être déroutante, ce qui entraîne parfois des retards
- L'assistance client est insuffisante en cas de blocage lors de l'utilisation de l'application
Prix de Basecamp
- Basecamp: 15 $/utilisateur par mois (facturé mensuellement)
- Basecamp Pro Unlimited: $299/mois (facturé annuellement)
Evaluations et commentaires sur Basecamp
- G2: 4.1/5 (5,000+ reviews)
- Capterra: 4.3/5 (14,000+ avis)
12. Teams (Meilleur pour une communication d'équipe tout-en-un)
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-151-1400x994.png Pumble : applications de gestion d'équipe /$$img/
via Pumble Pumble est une application de gestion d'équipe simple et facile à utiliser. Elle est également dotée de nombreuses fonctionnalités, telles que les messages individuels, les canaux, les fils de discussion et le partage de fichiers, pour rendre la communication interne infaillible. Vous pouvez démarrer une vidéo conférence, envoyer des messages et afficher l'historique des messages en un seul clic.
Vous pouvez également vous connecter à votre équipe par le biais d'appels vocaux et de visioconférences. Vous pouvez ainsi présenter des démonstrations et fournir une assistance grâce à la fonction de partage d'écran.
Pumble meilleures fonctionnalités
- Accédez à toutes les discussions précédentes sans limites sur l'historique des messages
- Enregistrez des idées et sauvegardez des notes pour vous-même dans votre DM
- Téléchargez plusieurs fichiers à la fois par un simple glisser-déposer et partagez-les dans les canaux de Pumble ou dans les messages directs
Limites de Pumble
- L'application a des fonctionnalités limitées pour un espace de travail privé
- Elle ne permet pas aux utilisateurs de personnaliser l'espace de travail avec leur propre logo ou leurs couleurs
Prix de Pumble
- **Free Forever : 2,49€/place/mois
- Pro: 2,49 $/place/mois
- Business : 3,99 $/place/mois
- Enterprise : $6.99/siège/mois
Pumble évaluations et commentaires
- G2: Pas assez de commentaires
- Capterra: 4.7/5 (180+ commentaires)
13. Teams (Meilleur pour la gestion d'équipe de bout en bout)
/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-152-1400x1117.png Scoro /$$img/
via Scoro Scoro convient parfaitement aux agences de conseil et aux entreprises de services professionnels. Il réunit les ventes, la livraison et les finances et sert d'extraordinaire.. logiciel de communication interne .
La fonctionnalité de Scoro qui a retenu mon attention est son rapport d'utilisation. Il vous aide à gérer les ressources en vous permettant de détecter les pénuries de ressources avant qu'elles ne se produisent, afin que vous puissiez prendre des décisions proactives en matière d'externalisation ou d'embauche.
Les meilleures fonctionnalités de Scoro
- Affichage centralisé des projets, des tâches et des données financières pour un contrôle achevé
- Consolidation de la facturation grâce à des paramètres prédéfinis et au suivi du temps
- Gagnez en visibilité pour prendre des décisions stratégiques en suivant les KPIs essentiels de la gestion de projet
Limites de Scoro
- Il y a une légère courbe d'apprentissage pour comprendre les différentes personnalisations offertes par Scoro
- Le modèle PDF pour les commandes, la facturation et les devis est limité
Prix de Scoro
- Essentiel: $26/utilisateur/mois
- Standard: $37/utilisateur/mois
- Pro: $63/utilisateur/mois
- Ultimate: Prix personnalisé
Scoro évaluations et commentaires
- G2: 4.5/5 (400+ commentaires)
- Capterra: 4.6/5 (200+ commentaires)
14. Google Meet (Le meilleur pour une collaboration virtuelle sécurisée)
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-153.png Google Meet /$$img/
via Réunion Google Pour beaucoup, Google Meet est la solution idéale pour répondre aux besoins en matière de réunion virtuelle. Il est incroyablement facile à utiliser : quelques clics suffisent pour organiser une réunion d'équipe. De plus, il s'intègre parfaitement à l'environnement de travail Google, ce qui permet de planifier des réunions, de partager des documents et de collaborer en temps réel presque sans effort.
Si la sécurité vous préoccupe (c'est toujours le cas pour moi), Google Meet a tout prévu. Il est hautement sécurisé, avec le cryptage des visioconférences et des données de réunion, de sorte que vous savez que la confidentialité de votre équipe est protégée.
Les meilleures fonctionnalités de Google Meet
- Intégration avec Google Docs, Sheets et Slides pour une collaboration en direct
- Enregistrement des réunions et stockage direct dans Google Drive
- Connexion dans plus de 65 langues avec traduction des sous-titres
- Utilisation de Gemini pour prendre des notes de réunion à votre place
Limites de Google Meet
- La qualité du contenu peut être irrégulière, ce qui perturbe parfois des réunions importantes
- Les sous-titres sont parfois imprécis, ce qui peut prêter à confusion
Prix de Google Meet
Free: Invitez jusqu'à 100 participants et organisez des réunions d'une durée maximale de 60 minutes. Il n'y a pas de limite de temps pour les appels mobiles et les 1:1.
Disponible dans le cadre d'un abonnement à l'environnement de travail Google pour les réunions plus importantes
- Business Starter: 7,20 $/utilisateur/mois
- Business Standard: 14,40 $/utilisateur/mois
- Business Plus: 21,60 $/utilisateur/mois
Google Meet évaluations et commentaires
- G2: 4.6/5 (2,500+ reviews)
- Capterra: 4.5/5 (11 000+ avis)
15\N- nTask (Meilleur pour la collaboration d'équipe sur mesure)
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-154.png nTask /$$$img/
via nTâche Cette application est faite pour vous si vous gérez un projet avec des budgets stricts et des contraintes de temps. NTask propose un suivi du coût à l'achèvement pour vous aider à comptabiliser chaque seconde et à assurer le bon déroulement du budget.
Vous bénéficiez également de services de gestion d'équipe de bout en bout avec de nombreuses fonctionnalités comprenant des diagrammes de Gantt, des Tableaux Kanban, le suivi des problèmes et des rapports. Enfin, la fonction de classement vous permet de réserver certaines tâches pour plus tard tout en vous concentrant sur les tâches de première priorité.
nTask meilleures fonctionnalités
- Contrôlez l'accès à l'aide de rôles et de permissions flexibles, tels que l'affichage réservé aux invités et les permissions restreintes aux tâches
- Connectez-vous avec votre équipe pour discuter de projets importants à l'aide de la fonctionnalité de discussion intégrée
- Gérez les finances, les méthodes de facturation et les tâches du début à la fin
Limites de nTask
- L'application mobile n'est pas à jour et peut parfois être lente
- L'assistance client est médiocre et peut retarder les opérations si vous êtes bloqué quelque part en utilisant l'application
Prix de nTask
- Free: Essai de 7 jours
- Premium: 3$/mois facturés annuellement
- Business: 8$/mois facturés annuellement
- Enterprise: Tarification personnalisée
nTask évaluations et commentaires
- G2: Pas assez de commentaires
- Capterra: 4.2/5 (100+ avis)
