Comment réaliser un diagramme en arête de poisson pour l'analyse des causes profondes ?

Vous avez un plan de projet parfait, tout est prévu pour atteindre les jalons et les objectifs fixés. Mais une fois le projet achevé, vous vous rendez compte que certaines tâches sont encore incomplètes et que vous n'avez pas achevé les résultats que vous espériez.

Parfois, des processus obsolètes ou des systèmes inefficaces vous ralentissent. D'autres fois, c'est un manque de formation ou de clarté au sein de votre équipe qui résulte de l'échec du projet. Quelle qu'en soit la cause, trouver et résoudre le problème à la racine est la première étape pour s'assurer que cela ne se reproduira plus.

Un diagramme en arête de poisson peut être un excellent moyen de cartographier le problème et d'en découvrir les causes potentielles. Il vous aide à démêler le problème principal, à repérer les schémas et à comprendre ce qui ne va pas.

Ce guide présente en détail les diagrammes en arête de poisson et propose une procédure étape par étape pour en créer un. C'est parti !

Qu'est-ce qu'un diagramme en arête de poisson ?

Un diagramme en arête de poisson est un outil de visualisation, comme tous les autres modèle d'organigramme qui aide les équipes à découvrir les problèmes sous-jacents à tout problème d'entreprise.

Également appelé diagramme d'Ishikawa, diagramme en chevrons ou diagramme de cause à effet, ce diagramme a pour principal objectif de cartographier visuellement les causes et les sous-causes d'un problème particulier.

Origine du diagramme en arête de poisson

Les diagrammes en arête de poisson permettent de résoudre des problèmes commerciaux depuis les années 1920. Ils sont devenus célèbres en 1968 lorsque Kaoru Ishikawa, un professeur d'ingénierie japonais, a affiné et popularisé le concept alors qu'il travaillait sur la gestion de la qualité aux chantiers navals de Kawasaki.

Depuis, cet outil simple mais efficace n'est plus seulement utilisé pour résoudre les problèmes. Il est désormais largement utilisé pour prévenir les problèmes récurrents, améliorer les processus existants et développer des produits réussis.

À titre d'exemple, Mazda Motors, l'emblématique constructeur automobile japonais, a conçu la légendaire voiture de sport Miata (MX5) à l'aide de diagrammes en arêtes de poisson. Son équipe d'ingénieurs s'en est servie pour lancer des idées créatives, identifier les défauts des modèles existants et concevoir une voiture qui ferait vibrer les passionnés du monde entier.

Le résultat ? La Mazda MX-5 est une voiture agréable à conduire et économique. La Révision est la preuve qu'une résolution structurée des problèmes peut apporter beaucoup de plaisir sur la route.

Applications du diagramme en arête de poisson

Les diagrammes en arête de poisson sont d'une utilité inouïe. Voici trois diagrammes en arête de poisson simples, réduits à l'essentiel exemples de diagrammes en arête de poisson dans la vie réelle :

1. Gestion immobilière

Dans le domaine de la gestion immobilière, les diagrammes en arête de poisson permettent de comprendre pourquoi les équipements fonctionnent mal. Pour mieux cerner le problème sous-jacent, des catégories telles que les personnes, les processus, les actifs, l'environnement, les matériaux et les fournisseurs commencent à révéler des schémas qui permettent aux gestionnaires d'installations de mieux forfaiter leur maintenance.

2. Marketing

Les équipes marketing ont l'habitude de faire un diagramme d'Ishikawa pour réfléchir à des stratégies créatives ou analyser les campagnes. En fait, des catégories comme Produit, Promotion, Personnel, Canaux de commercialisation et Processus aident les spécialistes du marketing à repérer les points faibles, à comprendre les préférences des clients et à créer des campagnes qui touchent réellement leur public.

3. Gestion de la qualité

Personne n'aime les produits défectueux ! Un diagramme de cause à effet aide les équipes de qualité à se pencher sur des problèmes tels que la conception, les matériaux, l'inspection et le processus. Il révèle ce qui affecte la qualité du produit afin que les entreprises puissent effectuer une analyse des causes profondes d'améliorer la satisfaction des clients et de protéger leur réputation.

Vous voulez savoir comment réaliser un diagramme en arête de poisson ? Commencez par identifier le problème, réfléchissez aux causes possibles et classez-les par catégories. C'est un outil simple mais puissant qui fonctionne dans tous les secteurs d'activité !

Avantages de l'utilisation d'un diagramme en arête de poisson

Voici pourquoi l'utilisation d'un diagramme en arête de poisson peut véritablement changer la donne :

Identifie efficacement les causes profondes

C'est l'avantage le plus immédiat. Les diagrammes en arête de poisson facilitent l'identification des causes profondes. Ils sont parfaits pour creuser un problème et en découvrir les problèmes cachés. Ce qui est formidable, c'est qu'ils décomposent tout pour que vous puissiez voir clairement ce qui se passe !

Encourage la collaboration au sein de l'équipe

Les diagrammes en arête de poisson sont axés sur le travail d'équipe. Ils rassemblent tout le monde pour faire un brainstorming, partager des idées et résoudre des problèmes. Cela permet de s'attaquer au problème en question, de renforcer les liens au sein de l'équipe et de stimuler la motivation. Tout le monde y gagne !

$$$a$ Fournit une structure visuelle claire

Ces diagrammes offrent un moyen simple d'organiser les différentes causes d'un problème. Leur structure claire et rectiligne (avec des branches) vous aide à voir comment les différents facteurs sont connectés.

Le format visuel facile à comprendre rend d'autant plus aisé l'identification des liens, des relations et des solutions potentielles.

Comprendre les éléments d'un diagramme en arête de poisson

Comme son nom l'indique, le diagramme en arête de poisson ressemble à la forme d'un poisson ou de son squelette.

Voyons comment les différentes parties dénotent les problèmes et les causes :

Tête: La tête du poisson (en commençant par le côté droit) est l'endroit où vous formulez ou définissez l'énoncé du problème

La tête du poisson (en commençant par le côté droit) est l'endroit où vous formulez ou définissez l'énoncé du problème L'épine dorsale ou colonne vertébrale: La ligne horizontale, ou l'épine dorsale, qui part de la tête sert à connecter toutes les arêtes (causes) à la tête ou au problème

La ligne horizontale, ou l'épine dorsale, qui part de la tête sert à connecter toutes les arêtes (causes) à la tête ou au problème **Les os, ou les lignes qui partent de la colonne vertébrale, indiquent les principales catégories susceptibles d'être à l'origine du problème

Branches: En tant que composante finale, les lignes ou branches plus petites partant des os représentent tous les facteurs ou sous-causes qui contribuent au problème

Cela dit, vous trouverez tous ces éléments dans différents formulaires de diagrammes en arête de poisson. Voyons à quoi cela ressemble.

Types de diagrammes en arête de poisson

Les diagrammes en arête de poisson sont de toutes les formes et de toutes les tailles, en fonction du type que vous choisissez. Examinons-en quelques-uns que vous pouvez utiliser dans le cadre de votre projet :

1. Le diagramme en arête de poisson simple

Le diagramme en arête de poisson simple est le formulaire le plus basique et n'a pas d'affinités ou de catégories de causes prédéfinies. Vous avez donc la liberté de personnaliser les catégories et les facteurs contribuant au problème en fonction de votre secteur d'activité.

2. L'arête de poisson des 4S

Le diagramme en arête de poisson des 4S organise les causes en quatre catégories communes -Fournisseurs, Systèmes, Environnements et Compétences. Ce type de diagramme est largement utilisé dans le secteur des services.

3. Le diagramme en arête de poisson 8P

Le diagramme en arête de poisson 8P tire son nom de ses huit catégories de causes : Procédures, Politiques, Lieu, Produit, Personnes, Processus, Prix et Productivité. Bien qu'il soit placé dans les favoris de l'industrie des services, vous pouvez l'adapter à vos propres besoins et à votre secteur d'activité.

4. L'homme, les machines et les matériaux en arête de poisson

Ce diagramme en arête de poisson, qui rompt légèrement avec le modèle, classe les causes en six catégories : l'homme, les matériaux, les méthodes, la machine, les mesures et l'environnement. Il s'agit d'un schéma classique pour l'industrie manufacturière et il ajoute parfois deux catégories supplémentaires - gestion/argent et maintenance - pour plus de flexibilité.

Quel que soit le diagramme en arête de poisson que vous choisissez, ils suivent tous un principe : la cause et l'effet. La cause est l'action et l'effet est le résultat. En d'autres termes, chaque branche d'une catégorie représente un facteur contribuant au résultat ou à l'énoncé du problème.

Rappel amical: Lorsque vous choisissez un type de diagramme en arête de poisson, faites-le correspondre d'abord à votre problème, et non à votre secteur d'activité. Les 4S sont parfaits pour les problèmes de service, mais si vous analysez un problème de fabrication dans une entreprise de services, les 6M (Homme, Machine, etc.) vous conviendront mieux. Les catégories sont des guides, pas des règles.

Guide étape par étape pour la réalisation d'un diagramme en arête de poisson

Voici une procédure étape par étape pour réaliser un diagramme en arête de poisson :

Étape 1 : Définir le problème

Avant toute chose, déterminez le problème principal que vous essayez de résoudre. Réunissez votre équipe de différents domaines (ventes, marketing, assistance, produits) et discutez-en. Assurez-vous que tout le monde est d'accord sur un énoncé de problème clair et précis.

Par exemple, "Le taux de désabonnement des clients a augmenté de 25 % au troisième trimestre 2024." Inscrivez ce problème à la "tête" de votre poisson (sur le côté gauche de votre diagramme). Vous pouvez également noter ce que vous visez avec cette analyse pour que tout le monde reste aligné !

Étape 2 : Identifier les principales catégories de causes

Au cours de la deuxième étape, travaillez avec votre équipe pour identifier au moins quatre grandes catégories susceptibles d'être à l'origine du problème. Voyez les choses en grand : qu'est-ce qui pourrait influencer le problème ?

Pensez à au moins quatre facteurs qui influencent votre problème. Voyez si un changement dans l'une de ces causes peut vous donner un effet différent à explorer.

Kaoru Ishikawa

Cela vous donnera les paramètres pour identifier les sous-causes de chaque catégorie dans l'étape suivante.

Pour revenir à l'exemple précédent, voici quelques domaines à prendre en compte pour résoudre le problème de la perte de clientèle :

Prix et système d'abonnement

Promotion ou marketing

Teams (votre équipe)

Les logiciels

Processus

Dans ce cas, le service client, le processus d'onboarding, la qualité du produit ou la structure des prix peuvent être à blâmer pour l'envolée du taux de désabonnement.

Vous pouvez ajouter ou peaufiner encore ces catégories en fonction de votre problème. Mais une petite note : essayez de les maintenir en dessous de 10 pour un diagramme plus simple.

📌 Quick Hack: Vous pouvez également utiliser Mappage de dépendance à cette étape. Par exemple, un processus d'intégration confus peut rendre le produit difficile à utiliser, ce qui se répercute sur le service à la clientèle. En mappant ces dépendances, vous pouvez repérer les cas où la résolution d'un problème peut en résoudre plusieurs.

Étape 3 : Remue-méninges sur les causes possibles dans chaque catégorie

C'est ici que vous passez à l'étape suivante de votre session de remue-méninges. Pour chaque catégorie, dressez la liste de toutes les causes possibles du problème. Encouragez votre équipe à partager chaque idée, aussi petite soit-elle.

Par instance, si le "processus" (de la dernière étape) est une catégorie, certaines sous-causes pourraient être :

Le processus d'intégration est confus

Les temps de réponse sont trop lents

La qualité des produits ne répond pas aux attentes

Continuez à demander "pourquoi ?" pour chaque cause jusqu'à ce que vous ayez tous les détails. Plus vous explorez la question, mieux c'est !

Étape 4 : Analyser les causes et les classer par ordre de priorité

Votre diagramme étant achevé, il est temps de vous concentrer sur les modèles. Recherchez les causes profondes qui reviennent souvent ou les catégories comportant plusieurs sous-causes.

Par exemple, si le "prix" apparaît comme un facteur dans plusieurs catégories, il vaut la peine de s'y intéresser. Travaillez avec votre équipe pour identifier ce qui doit être traité en priorité et commencez à résoudre les problèmes à partir de là.

Étape 5 : Prendre des mesures en fonction des résultats obtenus

Élaborez un forfait clair, étape par étape, pour vous attaquer aux principales causes que vous avez identifiées.

Commencez à agir immédiatement et restez flexible. Si une catégorie ne débouche pas sur une solution solide, réorientez votre attention vers d'autres domaines. La clé est de continuer à aller de l'avant, d'apprendre et d'affiner au fur et à mesure - le progrès plutôt que la perfection!_

Conseils pour créer un diagramme en arête de poisson efficace

Bien que les diagrammes en arête de poisson soient très faciles à créer et à analyser, voici quelques conseils que vous pouvez noter pour créer un diagramme en arête de poisson efficace :

Teams #1 : Collaborer avec les membres de l'équipe

Impliquez tout le monde dès le départ ! Associez les parties prenantes à la discussion dès le début et continuez à collaborer tout au long du processus. Pour couronner le tout, encouragez les contributions sur les causes sans porter de jugement - il s'agit d'un brainstorming, pas d'un débat.

Conseil n° 2 : Garder le diagramme simple et ciblé

Tout bien considéré, privilégiez la simplicité. N'ajoutez que les catégories et les causes pertinentes qui apportent une valeur ajoutée au processus de résolution du problème. Oubliez le superflu et veillez à ce que le diagramme soit facile à comprendre pour tout le monde.

Conseil n° 3 : utiliser des outils logiciels pour les diagrammes numériques

Pourquoi se battre avec un stylo et du papier pour créer des diagrammes en arêtes de poisson ? Il existe une multitude d'outils numériques sur le marché que vous pouvez utiliser pour choisir le meilleur d'entre eux. Mieux encore, essayez les Tableaux blancs pour faire un diagramme en arête de poisson, ou optez pour un fabricant de diagrammes en arête de poisson pour éviter tout souci. Voyons comment faire.

Bien sûr, vous pouvez essayer d'utiliser modèles de diagrammes en arête de poisson dans Excel ou Microsoft Word (ils sont gratuits, après tout). Mais ne nous voilons pas la face : ils peuvent prendre beaucoup de temps, être difficiles à personnaliser et donner lieu à des problèmes de mise en forme frustrants. Ce n'est pas vraiment l'idéal lorsque vous essayez de vous concentrer sur la résolution de problèmes, n'est-ce pas ?

Ce dont vous avez besoin, c'est d'un créateur de diagrammes en arête de poisson (ou d'un modèle) propre, flexible et prêt à gérer n'importe quel niveau de complexité. Vous voulez quelque chose qui soit beau, qui fonctionne sur tous les appareils et qui vous permette, à vous et à votre équipe, de collaborer en toute transparence.

C'est ce que ClickUp apporte au tableau. C'est un outil de gestion de projet puissant, et tout ce qui est lié au travail. Avec des outils d'automatisation, d'intégrations et même d'IA, il est conçu pour rationaliser votre flux de travail.

Bien qu'il ne soit pas intrinsèquement un créateur de diagrammes en arête de poisson, ClickUp peut effectuer une analyse des causes profondes grâce à son riche paramètre. Prêt à explorer la magie de ClickUp ?

Cartes mentales ClickUp

Prendre Cartes mentales ClickUp , par exemple. Elles permettent de mapper facilement vos diagrammes en arête de poisson pour l'analyse des causes profondes.

Commencez par noter l'énoncé de votre problème, explorez les catégories étape par étape, et reportez-vous même à la section exemples de cartes mentales si vous êtes novice en la matière. De plus, vous pouvez inviter votre équipe à participer, à collaborer et à résoudre l'affaire ensemble !

Planifier les catégories et les causes d'un diagramme en arête de poisson à l'aide des cartes mentales ClickUp

À Terminé, utilisez la fonctionnalité Re-Layout pour drag and drop et réorganiser les causes. Cela vous permet de transformer des brainstormings désordonnés en une structure en arête de poisson bien organisée et de déterminer les causes qui doivent retenir votre attention en priorité.

Réorganisez les causes et transformez les brainstormings désordonnés en diagrammes en arêtes de poisson grâce à la fonctionnalité Re-Layout

De plus, les cartes mentales vous offrent deux modes pour une flexibilité achevée :

Mode vide : Un espace formulaire gratuit pour réfléchir et créer des diagrammes en arête de poisson personnalisés

: Un espace formulaire gratuit pour réfléchir et créer des diagrammes en arête de poisson personnalisés Mode tâche : Convertir les causes en tâches réalisables pour une investigation plus poussée ou une résolution

Et si partir de zéro n'est pas votre truc, pourquoi ne pas utiliser modèles de diagrammes en arête de poisson ?

ClickUp Modèle de diagramme en arête de poisson

Pour adoucir l'affaire, Modèle de diagramme en arête de poisson de ClickUp est là pour vous aider à démarrer rapidement.

Il suffit de s'inscrire gratuitement, d'ajouter le modèle à votre environnement de travail, et hop, vous êtes prêt à partir ! Énoncez le problème, réfléchissez aux causes et personnalisez le modèle pour qu'il corresponde à vos besoins.

Voici ses fonctionnalités clés 👇

Statuts personnalisés: Transformez les causes en tâches exploitables avec des statuts tels que "Ouvert" et "Achevé" pour suivre la progression facilement

Transformez les causes en tâches exploitables avec des statuts tels que "Ouvert" et "Achevé" pour suivre la progression facilement Champs personnalisés: Ajoutez des catégories et des détails à vos tâches, ce qui permet de repérer facilement les modèles et les connexions en un coup d'œil

Ajoutez des catégories et des détails à vos tâches, ce qui permet de repérer facilement les modèles et les connexions en un coup d'œil Vues personnalisées: Passez de l'affichage "Tableau blanc" à l'affichage "Commencez ici" pour obtenir une image achevée de votre diagramme en arête de poisson et du problème qu'il résout

Passez de l'affichage "Tableau blanc" à l'affichage "Commencez ici" pour obtenir une image achevée de votre diagramme en arête de poisson et du problème qu'il résout Outils de gestion de projet: Améliorez votre processus grâce à des fonctionnalités pratiques telles que les étiquettes, les sous-tâches imbriquées, les assignés multiples et les libellés de priorité pour que tout reste sur la bonne voie

Une fois que vous avez identifié les causes profondes, convertissez instantanément ces informations en Tâches ClickUp . Attribuez-les aux membres de l'équipe, fixez des échéances et suivez la progression, le tout dans ClickUp. C'est le moyen le plus simple de passer de la " résolution de problèmes " à la " résolution de problèmes "

Avantages de l'utilisation de ClickUp pour la création de diagrammes et la visualisation

La création de diagrammes en arête de poisson est devenue beaucoup plus facile et amusante avec ClickUp !

Examinons quelques-uns des nombreux avantages de l'utilisation de ClickUp pour créer un diagramme en arête de poisson :

Collaboration en temps réel: Avec le partage du Tableau blanc et les mises à jour instantanées, tout le monde reste dans le coup. Pas d'e-mail, pas de mauvaise communication, juste un travail d'équipe en douceur

Avec le partage du Tableau blanc et les mises à jour instantanées, tout le monde reste dans le coup. Pas d'e-mail, pas de mauvaise communication, juste un travail d'équipe en douceur Personnalisation: Ajustez les dispositions, modifiez les couleurs et rendez votre diagramme visuellement attrayant, le tout en un seul clic. De plus, un diagramme clair et attrayant facilite la compréhension et l'utilisation par tous

Ajustez les dispositions, modifiez les couleurs et rendez votre diagramme visuellement attrayant, le tout en un seul clic. De plus, un diagramme clair et attrayant facilite la compréhension et l'utilisation par tous Automatisations : L'Automatisation de ClickUp est une aide précieuse. Par exemple, configurez des flux de travail automatisés qui se déclenchent lorsqu'une tâche liée à un élément de diagramme (comme une cause première) est achevée, la faisant automatiquement passer à l'étape suivante ou notifiant les membres de l'équipe concernés

Bonnes pratiques pour la création d'un diagramme en arête de poisson

Voici quelques conseils pour améliorer vos diagrammes en arête de poisson :

Essayez la technique du vote multiple: Après avoir planifié toutes les causes, demandez à votre équipe de voter pour les trois causes les plus importantes de chaque catégorie. Comptez les votes, et les causes ayant reçu le plus de votes sont celles auxquelles vous devez vous attaquer en premier

Après avoir planifié toutes les causes, demandez à votre équipe de voter pour les trois causes les plus importantes de chaque catégorie. Comptez les votes, et les causes ayant reçu le plus de votes sont celles auxquelles vous devez vous attaquer en premier **Pour les problèmes plus complexes, associez votre diagramme en arête de poisson à des outils tels que Six Sigma . Cela vous aidera à approfondir les problèmes, à concevoir des flux de travail plus intelligents et à mettre en œuvre des changements qui tiennent la route

Erreurs courantes à éviter lors de la création de diagrammes en arête de poisson

Bien que les diagrammes en arête de poisson soient très utiles pour résoudre les problèmes, il est préférable d'être conscient des erreurs courantes qui peuvent survenir. Jetons un coup d'œil :

1. Manque de clarté du problème

Si le problème n'est pas clair, il est difficile de le définir dans votre diagramme en arête de poisson. Un énoncé vague du problème entraîne une confusion inimaginable par la suite. Cela signifie que vous risquez de ne pas obtenir les résultats escomptés !

Solution: Utilisez l'approche SMART (Spécifique, Mesurable, Atteignable, Pertinent, Temporel) pour définir votre problème. Veillez à impliquer les parties prenantes clés dès le début pour obtenir des informations précieuses.

2. Préjugés, hypothèses et conclusions hâtives

Les préjugés et les hypothèses peuvent sérieusement perturber votre analyse. Qu'il s'agisse d'opinions personnelles ou d'un manque de données, les conclusions hâtives peuvent négliger des causes cruciales et faire dérailler le processus.

Solution: Prenez le temps de recueillir l'avis de différents experts, d'examiner les données et d'analyser les différentes perspectives. Lorsque vous créez des diagrammes en arête de poisson, envisagez toutes les causes potentielles et évitez de tirer des conclusions hâtives en l'absence de preuves suffisantes.

3. Complexité et désordre

Lorsque vous êtes confronté à des problèmes complexes, votre diagramme en arête de poisson peut rapidement être surchargé de causes et de sous-causes, ce qui rend difficile la visualisation des relations ou l'établissement de priorités.

✅ Solution: Utilisez des modèles de diagramme en arête de poisson pour organiser vos causes en catégories principales et sous-catégories. Hiérarchisez les causes les plus pertinentes en utilisant des facteurs tels que la gravité, la fréquence et la faisabilité.

4. Confondre les symptômes avec les causes profondes

Il est facile de confondre les "symptômes" avec les causes profondes dans l'analyse de votre diagramme en arête de poisson. À vrai dire, s'attaquer aux symptômes ne résoudra pas les problèmes sous-jacents de l'entreprise à long terme.

✅ Solution: Utiliser le méthode des 5 raisons et examiner en profondeur les causes fondamentales ou essentielles.

Optimisez votre analyse du diagramme en arête de poisson avec ClickUp

Les solutions rapides peuvent sembler faciles à mettre en œuvre, mais elles conduisent souvent à la réapparition des mêmes problèmes (ce qui nuit gravement à la productivité).

C'est là que les diagrammes en arête de poisson vous permettront de résoudre ces problèmes pour de bon.

Et lorsqu'il s'agit de créer le diagramme en arête de poisson parfait, ClickUp est le nom du jeu ! Il s'agit d'une plateforme de gestion de projet saine qui rationalise la collaboration et la visualisation à chaque étape de votre travail.

