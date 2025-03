Explorer les exemples de tests A/B pour de meilleures décisions Business

_La qualité n'est pas un acte, c'est une habitude

Aristote

En tant que spécialiste du marketing, vous avez probablement été confronté au moins une fois à ce scénario déconcertant : votre campagne de marketing ne donne pas les résultats escomptés et vous savez que vous devez changer les choses, mais par où commencer ?

Devriez-vous d'abord modifier votre contenu ? Peut-être devriez-vous plutôt vous concentrer sur la sélection de canaux de marketing différents. Ou peut-être le problème vient-il simplement de l'évolution des goûts des consommateurs.

Bien entendu, essayer plusieurs de ces changements un par un prend du temps et n'est pas toujours la meilleure solution. Heureusement, il existe une solution qui vous permet de tester différentes options simultanément : les tests A/B.

Le test A/B est une méthodologie établie et éprouvée qui consiste à tester simultanément différentes options afin de comparer leurs performances. Initialement utilisé dans divers champs, il est aujourd'hui au cœur de la stratégie marketing. Cet article présente quelques-unes des bonnes pratiques et des exemples de tests A/B.

👀 Le saviez-vous ? Aujourd'hui, plusieurs grandes entreprises effectuent plus de 10 000 tests A/B par an dont beaucoup impliquent des millions d'utilisateurs.

Qu'est-ce que le test A/B ?

Les tests A/B comparent deux versions d'un produit afin de déterminer laquelle est la plus performante. Ses principes ont été établis dans les années 1920 par le statisticien Ronald Fisher, puis adoptés par les spécialistes du marketing dans les années 1960 et 1970 afin d'évaluer leurs produits et services l'expérience utilisateur de leur campagne .

Les tests A/B modernes, tels que nous les connaissons, sont apparus au début des années 1990. Si les concepts de base restent inchangés, l'échelle s'est transformée : les tests touchent désormais des millions d'utilisateurs, se déroulent en temps réel et fournissent des résultats instantanés.

Vous vous demandez ce que les tests A/B vous apporteront ? Explorons les avantages et la façon dont ils peuvent conduire à des décisions impactantes pour votre entreprise.

Avantages des tests A/B

Comprendre les avantages des tests A/B, c'est comprendre pourquoi il s'agit d'un outil indispensable dans votre boîte à outils marketing.

Examinons ses avantages clés.

Mesurer l'engagement des utilisateurs: Tester des variations d'éléments tels que les pages Web, les CTA et les lignes d'objet des e-mails pour mesurer leur impact sur le comportement des utilisateurs

Tester des variations d'éléments tels que les pages Web, les CTA et les lignes d'objet des e-mails pour mesurer leur impact sur le comportement des utilisateurs Prenez des décisions basées sur des données: Obtenez des résultats statistiquement significatifs, en éliminant les conjectures de vos décisions

Obtenez des résultats statistiquement significatifs, en éliminant les conjectures de vos décisions Augmenter les taux de discussion: Augmenter les taux de discussion dans les campagnes de marketing grâce à des tests A/B réguliers

Augmenter les taux de discussion dans les campagnes de marketing grâce à des tests A/B réguliers Simplifiez l'analyse: Identifiez facilement les indicateurs tels que l'interaction des utilisateurs, les taux de conversion, le trafic sur le site, etc. pour faire la différence entre la réussite et l'échec de vos tests

Identifiez facilement les indicateurs tels que l'interaction des utilisateurs, les taux de conversion, le trafic sur le site, etc. pour faire la différence entre la réussite et l'échec de vos tests Obtenez des résultats instantanés: Obtenez des résultats rapides pour une optimisation plus rapide, même avec de petits paramètres de données

Obtenez des résultats rapides pour une optimisation plus rapide, même avec de petits paramètres de données Tester tous les éléments: Testez les titres, les boutons CTA ou même de nouvelles fonctionnalités - à travers les publicités, les applications ou les sites web - pour améliorer le comportement des visiteurs et les conversions. Chaque idée peut être approuvée ou rejetée sur la base des insights utilisateurs issus d'un test

Maintenant que vous connaissez les avantages de l'utilisation de ce formulaire de test, examinons les composants clés nécessaires à sa mise en œuvre.

Composantes clés des tests A/B

La conception d'un test A/B est un processus méticuleux.

Il existe plusieurs éléments clés que vous devez prendre en compte pour obtenir des résultats corrects :

Hypothèse: Définir clairement une déclaration spécifique sur l'impact d'un changement que vous testez

Définir clairement une déclaration spécifique sur l'impact d'un changement que vous testez Groupes de variation et de contrôle: Attribuez les différentes versions à des groupes distincts, en veillant à ce que les variations démographiques et comportementales soient minimales afin d'éviter les biais

Attribuez les différentes versions à des groupes distincts, en veillant à ce que les variations démographiques et comportementales soient minimales afin d'éviter les biais Taille de l'échantillon: Fixer la taille des groupes en fonction des effets attendus et de la signification statistique afin de détecter des différences significatives

Fixer la taille des groupes en fonction des effets attendus et de la signification statistique afin de détecter des différences significatives L'aveuglement: Décider si la variation doit être cachée aux participants, aux chercheurs ou aux deux afin de réduire les biais

Décider si la variation doit être cachée aux participants, aux chercheurs ou aux deux afin de réduire les biais Durée: Déterminez le temps nécessaire pour collecter des données suffisamment significatives pour produire des informations utiles. Exécutez les tests suffisamment longtemps pour collecter des données substantielles, mais évitez d'aller trop loin afin de prévenir les influences non pertinentes

Déterminez le temps nécessaire pour collecter des données suffisamment significatives pour produire des informations utiles. Exécutez les tests suffisamment longtemps pour collecter des données substantielles, mais évitez d'aller trop loin afin de prévenir les influences non pertinentes Indicateurs primaires: Définir une variable mesurable qui reflète directement l'hypothèse

Définir une variable mesurable qui reflète directement l'hypothèse Indicateurs secondaires: Suivre d'autres indicateurs pour mieux comprendre les résultats

Suivre d'autres indicateurs pour mieux comprendre les résultats Méthode d'analyse: Sélectionner une méthode d'analyse àeffectuer l'analyse pour déterminer la signification statistique

Sélectionner une méthode d'analyse àeffectuer l'analyse pour déterminer la signification statistique Établir une méthode simple pour partager les résultats, les idées et les recommandations avec les parties prenantes, afin de faciliter la planification des futurs tests et la prise de décisions importantes pour l'entreprise

Processus de test A/B

Le test A/B implique de générer des idées significatives, comme de collecter des données, créer des cas de test et l'analyse des résultats. Passons en revue un cadre simple que vous pouvez utiliser pour toutes vos stratégies de tests A/B :

Étape 1 : Collecte des données

Utilisez des outils tels que Google Analytics pour générer des rapports et de formuler une hypothèse en recueillant des données de qualité.

Commencez par les pages à fort trafic pour recueillir rapidement des évaluations, en vous concentrant sur les zones présentant des taux de rebond ou d'abandon élevés. Des méthodes telles que les cartes thermiques, les enregistrements de sessions et les sondages peuvent révéler des domaines à améliorer.

Étape #2 : Générer une hypothèse

Les données étant prêtes, finalisez votre objectif de test A/B. Élaborez une hypothèse basée sur les nouvelles idées et sur la façon dont elles pourraient surpasser la version actuelle.

Votre hypothèse de test doit

Identifier clairement le problème ou le défi

Proposer une solution épinglée

Définir l'impact attendu de la solution

Étape #3 : Créer des variantes

Votre hypothèse étant prête, créez des variations de test en modifiant des éléments tels que la couleur du bouton, la copie du site web ou l'emplacement du CTA. Pour simplifier le processus, utilisez des outils de test A/B dotés d'éditeurs visuels.

Étape #4 : Exécuter le test

À cette étape, exécutez votre expérience, en générant des idées à partir du comportement des visiteurs. Vous pouvez affecter aléatoirement les visiteurs du site web à l'échantillon du groupe de contrôle ou du groupe de variation.

Vous l'aurez compris, l'exécution de tests A/B exige de la précision et de la concentration - trop d'éléments en mouvement peuvent empêcher de rester sur la bonne voie.

L'organisation de toutes vos données peut être terminée avec les bons outils. L'un de ces outils est ClickUp clickUp est un outil de gestion de projet polyvalent qui peut optimiser votre processus de test. Explorons ensemble ses fonctionnalités.

ClickUp Modèle de test A/B

Prenons, par exemple, le modèle de test A/B de Modèle de test A/B de ClickUp . Ce modèle vous permet de suivre efficacement votre test et de suivre et visualiser le calendrier, les discussions, les indicateurs pour l'optimisation du taux de conversion, et bien plus encore.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ClickUp-AB-Testing-Template.png Modèle de test A/B ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-4395467&department=marketing Télécharger ce modèle /$$cta/

Voici comment vous pouvez simplifier vos tests A/B grâce à ce modèle :

Organiser les flux de travail des tests: Utilisez les vues Liste et Tableau avec des champs personnalisés et des statuts pour garder vos initiatives de test structurées et faciles à gérer

Utilisez les vues Liste et Tableau avec des champs personnalisés et des statuts pour garder vos initiatives de test structurées et faciles à gérer Visualiser les échéanciers: Planifiez et ajustez les dates de début et de fin sans effort avec les affichages Calendrier et Échéancier

Planifiez et ajustez les dates de début et de fin sans effort avec les affichages Calendrier et Échéancier Suivez les indicateurs clés : Utilisez des champs personnalisés pour suivre la progression, les résultats des tests, les taux de conversion et d'autres détails clés

Utilisez des champs personnalisés pour suivre la progression, les résultats des tests, les taux de conversion et d'autres détails clés Optimisez les processus: Restez informé des étapes du test grâce à des statuts personnalisés, de la planification au lancement en passant par l'analyse des résultats

En outre, vous pouvez utiliser Automatisations ClickUp pour automatiser les tâches improductives et gagner du temps. Vous pouvez créer des automatisations pour changer de statut en fonction de déclencheurs spécifiques. Vous pouvez également paramétrer des déclencheurs pour obtenir des rapports de projet générés par l'IA.

Étape #5 : Attendre les résultats

Laissez l'expérience suivre son cours. La durée dépend de la taille de votre cible. Vous saurez que les résultats sont prêts à être analysés lorsqu'ils seront statistiquement significatifs et fiables. Dans le cas contraire, il est difficile de dire si le changement a eu un impact ou non.

Rappel amical: Ne vous hâtez pas et ne retardez pas l'obtention des résultats. C'est essentiel, car pour que le test A/B soit statistiquement significatif, il faut attendre que les données révèlent des tendances.

Étape 6 : Analyser les résultats du test

L'expérience est achevée ! Il est maintenant temps de voir les résultats. Votre outil de test A/B fournit des données sur les performances de chaque version. Pour évaluer les résultats, vérifiez la signification statistique. Utilisez les enseignements tirés des réussites et des échecs pour améliorer les tests futurs. Vous pouvez suivre ce processus pour tous les tests à venir.

Tableaux de bord ClickUp

Une autre fonctionnalité intéressante est Tableaux de bord ClickUp . Il offre une grande variété de modèles de tableaux de bord pour votre analyse. Vous pouvez personnaliser votre tableau de bord marketing en fonction des indicateurs et KPI spécifiques de North Star.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-68-1400x935.png Tableau de bord ClickUp : exemples de tests a/b /$$img/

Générer des informations et des analyses visuellement attrayantes à l'aide des tableaux de bord ClickUp

Une fois l'analyse prête, vous pouvez présenter les informations à toutes les parties prenantes.

Une communication efficace est clé ici, car il se peut que vous n'ayez pas impliqué certaines parties prenantes dans le processus et qu'elles s'appuient uniquement sur l'analyse pour prendre des décisions.

_La communication du statut et des performances de nos campagnes de marketing mondiales et régionales à nos entreprises était loin d'être optimale. Grâce à nos nouveaux tableaux de bord, nous gagnons du temps et nos parties prenantes ont accès en temps réel aux informations dont elles ont besoin, quand elles en ont besoin

Joerg Klueckmann, VP Marketing, Finastra

ClickUp Discuter

Une fois que vos résultats sont prêts, partagez votre analyse avec vos pairs et les parties prenantes. Cela peut être encore plus facile avec ClickUp Chat . Avec Chat, vous n'avez pas besoin de passer à une autre plateforme pour poser une question sur le contexte ou sur un parc. Tout est intégré dans votre flux de travail de manière transparente.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/organized-place-with-ClickUp-Chat.png

/$$$img/

Communiquer avec les parties prenantes en utilisant ClickUp Chat

ClickUp Chat vous permet de centraliser la communication autour des tests A/B, en liant les discussions directement aux tâches pour une collaboration en temps réel.

Il facilite la création de rapports en transformant les éléments clés des discussions en éléments exploitables et fournit des résumés automatiques pour tenir les parties prenantes informées, même si elles ont manqué les discussions précédentes. Cela permet une meilleure organisation et une prise de décision plus rapide tout au long du processus de test.

Kits de tests A/B pour les spécialistes du marketing

Les tests A/B pourraient s'avérer fastidieux sans les bons outils. Plusieurs kits de test A/B sont disponibles pour simplifier le processus.

Ces kits comprennent généralement les éléments suivants :

Un manuel de test A/B

Un outil pour vous aider à générer différentes versions de l'élément que vous souhaitez tester

Un outil de test A/B pour concevoir et gérer efficacement votre test

Un calculateur de signification

Des modèles ou des outils de gestion de projet pour suivre et améliorer votre test

L'utilisation d'un tel kit et d'outils comme ClickUp peut vous aider à effectuer des tests A/B sur vos flux de travail et à gérer efficacement les résultats.

Exemples de tests A/B dans le monde réel

Il est temps d'examiner des exemples pratiques de la façon dont les tests A/B ont aidé les entreprises à améliorer leurs stratégies et leurs éléments. Avant de parcourir ces exemples, vous devez comprendre que vous pouvez appliquer l'A/B testing dans différents contextes.

Voici un rapide aperçu de ces contextes.

Site web: Les tests se concentrent sur la modification d'éléments tels que les pages d'atterrissage afin d'augmenter le trafic ou les inscriptions

Les tests se concentrent sur la modification d'éléments tels que les pages d'atterrissage afin d'augmenter le trafic ou les inscriptions E-mails: Différentes versions d'e-mails sont envoyées à des audiences distinctes afin d'améliorer les taux de clics ou de recueillir des informations

Différentes versions d'e-mails sont envoyées à des audiences distinctes afin d'améliorer les taux de clics ou de recueillir des informations Médias sociaux: Principalement utilisés dans le marketing numérique pour tester des variations visant à augmenter le chiffre d'affaires

Principalement utilisés dans le marketing numérique pour tester des variations visant à augmenter le chiffre d'affaires Mobile: Se concentre sur les applications mobiles ou les sites web pour augmenter l'engagement des utilisateurs

Nous examinerons des études de cas basées sur ces contextes pour vous aider à mieux les comprendre.

1. Exemples de tests A/B sur des sites web

Voici quelques exemples d'entreprises qui ont décidé de procéder à des tests fractionnés sur des éléments de leur site web.

Grene

Grene, une marque polonaise d'eCommerce spécialisée dans les produits agricoles, a mis en place avec succès des tests A/B sur son site web. L'un de leurs tests consistait à remanier la page du mini panier afin d'améliorer l'expérience utilisateur.

Problème: L'équipe de Grene a identifié plusieurs problèmes sur la page du mini-carnet : les utilisateurs pensaient à tort que le libellé " Livraison gratuite " était cliquable pour obtenir plus de détails, ils ne pouvaient pas voir les coûts des éléments et devaient faire défiler la page vers le bas pour trouver le bouton " Aller au panier ". Ces facteurs ont eu un impact négatif sur l'expérience utilisateur et les discussions.

Voici à quoi ressemblait la version de contrôle de cette page :

via Grene Solution: L'équipe a amélioré le mini-panier en ajoutant un bouton "Aller au panier" en haut, en affichant les coûts des éléments et un bouton "Supprimer", et en augmentant la taille du bouton du bas pour le faire ressortir du libellé "Livraison gratuite". Ces modifications visaient à améliorer la navigation et l'expérience globale de l'utilisateur.

Voici à quoi ressemblait leur variante :

via Grene Resultat: Grene a obtenu des résultats significatifs comme une augmentation du nombre de visites sur la page du panier, un rebond global du taux de discussion de 1,83 % à 1,96 % et une multiplication par deux de la quantité totale achetée.

ShopClues

ShopClues, une marque montante de vêtements en eCommerce en Inde, est en concurrence avec des géants comme Flipkart et Amazon. Bien qu'ils soient nouveaux, ils expérimentent activement avec leur site web pour améliorer leurs produits et services.

Problème: ShopClues souhaitait augmenter le nombre de visites pour passer commande à partir de sa page d'accueil. Après avoir analysé les éléments de la page d'accueil, ils ont constaté que les liens de la barre de navigation principale dans la barre supérieure recevaient un nombre important de clics, en particulier la section Vente en gros. Ils ont réalisé qu'il serait plus efficace de diriger le trafic vers les pages de catégories que de laisser les utilisateurs naviguer sur la page d'accueil.

Voici leur version de contrôle :

via VWO Solution: L'équipe a émis l'hypothèse de remplacer la catégorie Wholesale par d'autres catégories comme Super Saver Bazaar et de repositionner le bouton Wholesale du haut vers la gauche. L'objectif était d'améliorer l'alignement visuel et de guider plus efficacement les visiteurs vers les pages de catégories.

Voici comment ils ont décidé de réorganiser la page :

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-3.jpeg ShopClues : exemples de tests a/b /$$img/

via VWO Résultat: Ce test a augmenté le nombre de visites à la commande de 26% et a amélioré le taux de clics pour le bouton "Vente en gros".

Beckett Simonon

Beckett Simonon est une boutique en ligne de chaussures en cuir fabriquées à la main. Elle fait preuve de diligence en ce qui concerne ses normes d'entreprise éthiques et de durabilité.

Problème: L'entreprise souhaitait augmenter ses taux de conversion et l'efficacité de l'acquisition payante. Leur version de contrôle était comme n'importe quelle autre page d'atterrissage d'eCommerce.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-70.png Beckett Simonon : exemples de tests a/b /$$$img/

via Marquiz Solution: Après une analyse qualitative du site web, l'entreprise a inclus des messages soulignant ses pratiques d'entreprise durable, en mettant l'accent sur la qualité des produits.

La variation s'est avérée être la page suivante :

Résultat: Pages web avec des messages mettant en avant la responsabilité éthique et la durabilité. Également, des produits ont connu une augmentation massive de 5 % des taux de discussion et un retour sur investissement annualisé de 237%.

Fédération mondiale de la nature

La World Wildlife Federation est une ONG qui s'occupe de la conservation des espèces sauvages et des espèces menacées. Elle travaille également sur des menaces mondiales plus importantes comme le changement climatique, les crises alimentaires et de l'eau, etc.

Problème: Ils voulaient se concentrer sur l'augmentation du taux d'abonnement à leur lettre d'information mensuelle.

Leur page d'inscription à la newsletter était la suivante :

via Marquiz Solution: L'équipe a apporté deux modifications simples au formulaire d'inscription : elle a ajouté un aperçu de la lettre d'information sur la droite pour aider les utilisateurs à comprendre ce pour quoi ils s'inscrivaient, et elle a déplacé le bouton CTA du centre vers la gauche pour mieux l'aligner sur le parcours visuel de l'utilisateur.

Voici la variante qu'ils ont créée :

Résultat: La différence entre les inscriptions de ces deux versions était de soit 83% .

2. Exemples de tests A/B par e-mail

Le scénario suivant est celui des tests A/B par e-mail, qui montre comment les changements les plus simples dans les e-mails peuvent susciter l'intérêt d'un plus grand nombre d'utilisateurs

MailerLite

MailerLite, une société de marketing par e-mail, effectue régulièrement des tests A/B sur les lignes d'objet pour rester compétitif et déterminer les stratégies les plus efficaces en matière d'engagement.

Problème: L'équipe voulait vérifier si ses abonnés aimaient les lignes d'objet bling-bling et jargonneuses ou si des informations claires et concises étaient suffisantes. Ils ont créé une hypothèse de split-testing pour cette expérience.

Solution: L'entreprise a envoyé différentes versions des lignes d'objet à divers publics pour tester cette hypothèse. La mesure de la réussite de ce test était le nombre de clics sur le lien de l'article après que les abonnés ont ouvert le courrier. Voici à quoi cela ressemblait :

via MailerLite Résultat: Il ressort clairement de l'expérience que les préférait les lignes d'objet claires et concises .

3. Exemples de tests A/B sur les médias sociaux

Ces études de cas sur les médias sociaux montreront comment les tests A/B fonctionnent dans une stratégie de marketing numérique.

Vestiaire

Vestiaire est une place de marché mondiale pour les éléments de mode de luxe.

Problème: Ils voulaient faire connaître leur nouvelle fonctionnalité d'achat direct sur TikTok. Elle souhaitait également accroître sa notoriété auprès de la génération Z.

Solution: L'agence de marketing numérique de Vestiaire a approché huit influenceurs différents pour créer du contenu avec différents CTA alignés sur les objectifs de la marque. L'agence a donné à ces influenceurs une grande liberté créative pour développer un intervalle de divers messages sur les médias sociaux.

via Influencer MarketingHub Résultat: Ceux-ci ont généré plus de 1 000 installations organiques pour Vestiaire . En outre, ils ont pris les créatifs les plus performants et ont commencé à les diffuser en tant qu'annonces payantes. Cela a eu pour résultat plus de 4 000 installations avec une réduction de 50 % du coût par installation.

Groupe hôtelier Palladium

Le Palladium Hotel Group est un groupe hôtelier de luxe fondé en Espagne. Ils ont plusieurs propriétés de luxe à travers le monde offrant des services de première classe à leurs clients.

Problème: Ils voulaient expérimenter la croissance de leur entreprise en utilisant la fonctionnalité de multiplicateur d'enchères de Meta et leur campagne d'achat Advantage+.

Solution: Ils ont effectué un test A/B, l'un avec leur campagne d'achat Advantage+ habituelle et l'autre avec des multiplicateurs d'enchères en plus de la campagne d'achat Advantage+. Les deux campagnes ont diffusé des publicités photo et vidéo avec une distribution égale des dépenses publicitaires. Les deux paramètres présentaient des offres promotionnelles et ont été diffusés auprès d'adultes aux États-Unis.

Résultat: Le test a duré 15 jours et le groupe hôtelier a constaté que ses campagnes d'achat Advantage+ fonctionnaient mieux seules. Elles ont montré un retour sur investissement publicitaire supérieur de 84 %, un coût par achat inférieur de 50 % et un nombre d'achats multiplié par deux

La Redoute

La Redoute est une marque française de meubles et d'articles d'Accueil connue pour ses designs personnalisés et durables, qui visent à améliorer la vie de famille des clients.

Problème: La marque souhaitait atteindre de nouveaux publics et stimuler ses équipes commerciales en ligne.

Solution: L'agence marketing de La Redoute a collaboré avec des créateurs populaires pour concevoir des publicités dans un style adapté aux bobines des médias sociaux. Les créateurs ont utilisé des effets visuels, de la musique et du storytelling pour rendre les publicités attrayantes, racontables et agréables pour le public cible

L'agence a ensuite procédé à un test A/B de ses campagnes Advantage+ habituelles et de ses publicités sur les médias sociaux par rapport aux publicités élégantes du "langage des bobines" et a réorganisé ses campagnes.

Résultat: Les publicités menées par les créateurs ont boosté la présence de La Redoute sur les médias sociaux et ses équipes commerciales. En 35 jours, les publicités "language of reels" ont généré un chiffre d'affaires de 1,5 milliard d'euros 51 % d'augmentation du retour sur investissement publicitaire 35 % d'achats en plus, un coût par achat inférieur de 26 % et une augmentation de 37 % des impressions sur les bobines et les histoires.

4. Exemples de tests A/B sur mobile

Enfin, voici quelques exemples de split testing dans les applications mobiles et les pages web optimisées pour les mobiles.

Simplement

Simply est une application mobile qui permet d'apprendre différents instruments de musique de manière simple et amusante.

Problème: Ils avaient pour objectif d'augmenter leurs équipes commerciales en réorganisant l'écran d'achat. Le problème potentiel identifié était que le CTA ne se démarquait pas suffisamment. À cela s'ajoute le fait que les icônes blanches ne se traduisaient pas par des informations significatives et que le placement horizontal n'était pas convivial.

Voici à quoi ressemblait leur page existante :

via Moyen Solution: Ils ont créé plusieurs options pour l'écran d'achat avec des témoignages sous forme de vidéos ou de citations et ont réduit le nombre de clics pour acheter. De plus, la liste des insights était verticale dans les nouveaux designs :

via Moyen Résultat: Ils ont suivi les résultats de près dès le premier jour, mais ont attendu d'avoir un échantillon suffisamment important pour les analyser. Une fois prête, leur analyse a révélé que la nouvelle conception aboutissait à un résultat de 10 % d'augmentation des achats .

Hospitality Net

Hospitality Net est un moteur de réservation d'hôtels qui permet aux utilisateurs de réserver des hôtels en ligne via leur bureau ou leur appareil mobile.

Problème: Après la pandémie, les réservations mobiles ont explosé. Pour tirer parti de cette augmentation, l'entreprise souhaitait tester les deux versions de son moteur de réservation mobile, "simplifiée" et "dynamique"

Voici une comparaison rapide des modèles de réservation "simplifié" et "dynamique" :

via Réseau d'hospitalité Solution: Ils ont utilisé le type de test A/B par redirection pour mener leur test. Toutes les sessions ont été réparties à parts égales entre le moteur de réservation simplifié et le moteur de réservation dynamique. Le test s'est déroulé sur 34 jours, recueillant les données de 113 617 sessions au cours.

Résultat: L'entreprise s'attendait à une différence de 10 à 15 % dans les taux de discussion entre les deux moteurs de réservation. Cependant, le moteur de réservation dynamique a montré un taux de conversion de 33 % d'augmentation des discussions .

Erreurs courantes de test A/B à éviter

Les tests A/B nécessitent des efforts et des ressources considérables. Il est frustrant de ne pas obtenir les résultats escomptés en raison d'erreurs évitables. Passons en revue quelques erreurs courantes commises par les parties prenantes pour vous aider à les éviter.

Décisions prématurées

De nombreux responsables n'attendent pas que le test soit terminé. Comme ils peuvent afficher les résultats en temps réel, ils prennent souvent des décisions hâtives pour gagner du temps. Cela peut résulter en des décisions basées sur des informations à moitié cuites.

Sélection non ciblée des indicateurs

Si vous examinez de nombreux indicateurs à la fois, vous commencerez à établir des corrélations fallacieuses. La conception idéale d'un test vous permet de sélectionner uniquement les indicateurs importants à suivre . Si vous décidez de mesurer de nombreux indicateurs, vous risquez d'observer des fluctuations aléatoires. Vous risquez également de ne plus vous concentrer sur une variable particulière et d'observer des changements potentiellement insignifiants.

Retests insuffisants

Peu d'entreprises procèdent à des retests. Beaucoup d'entre elles ont tendance à croire que leurs résultats sont corrects. Même avec une signification statistique élevée, certains résultats peuvent être des faux positifs.

Réaliser des retests peut être agréablement complexe, car les responsables ne veulent généralement pas remettre en cause leurs précédents résultats. Cependant, plus vous effectuez de tests A/B, plus il y a de chances qu'au moins un de vos résultats soit erroné.

Transformez vos idées en impact avec les tests A/B et ClickUp

Les tests A/B peuvent vous donner un avantage significatif sur vos concurrents. Chaque test réussi vous permet de vous rapprocher de vos clients. À chaque itération, vous trouvez ce qui fonctionne le mieux avec votre cible.

ClickUp propose de vastes tableaux de bord et modèles pour optimiser votre processus de test A/B en surveillant les insights et en visualisant les résultats. Vous disposez ainsi de plus d'espace de tête pour vous concentrer sur les tâches qui nécessitent de la matière grise.

Des fonctionnalités telles que ClickUp Chat peuvent améliorer l'efficacité en agissant comme votre espace de travail et votre canal de communication. Créer un compte ClickUp gratuit dès aujourd'hui pour utiliser les meilleurs outils et booster votre entreprise !