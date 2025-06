Gemma Hart travaille à distance depuis autant de cafés qu'elle peut en trouver. Depuis qu'elle a obtenu son diplôme il y a de nombreuses années, Gemma a acquis de l'expérience dans plusieurs rôles liés aux ressources humaines, mais elle se concentre désormais sur le développement de sa marque personnelle et sur la mise en relation avec des experts de premier plan dans les domaines de la productivité et du développement professionnel. Connectez-vous avec elle sur Twitter : @GemmaHartTweets .

Pour que votre entreprise se développe, vous devez vous fixer des objectifs.

Peut-être souhaitez-vous embaucher 5 personnes supplémentaires d'ici la fin de l'année, ou atteindre votre prochain jalon financier. Quelles que soient vos aspirations, définir des objectifs est un excellent moyen de travailler pour atteindre ce que vous voulez.

Développer une entreprise demande beaucoup de travail. Vous avez peut-être l'impression de devoir tout gérer en même temps. Vous savez que votre entreprise doit se développer, mais vous ne savez pas comment vous y prendre, sans parler du temps à y consacrer ! Nous comprenons. Définir des objectifs commerciaux est une chose, les atteindre en est une autre.

Heureusement, il est tout à fait possible d'atteindre vos objectifs commerciaux : il vous suffit de disposer des bons outils !

Dans cet article, nous allons vous expliquer comment atteindre rapidement vos objectifs commerciaux.

Choisissez un excellent logiciel de suivi des objectifs

Pour développer votre entreprise et atteindre rapidement vos objectifs, vos employés doivent être impliqués. Ils doivent connaître les tâches qui leur incombent et savoir comment contribuer à la réussite de l'entreprise.

Staples a mené un sondage auprès de 300 petites entreprises et a découvert que 80 % d'entre elles ne suivent pas leurs objectifs commerciaux, tandis que 77 % ne parviennent pas à réaliser leur vision. Définir des objectifs clairs, des attentes et des mises à jour sur les projets en cours est un excellent moyen de s'assurer que tout le monde est sur la même page. C'est là que les logiciels de suivi des objectifs s'avèrent utiles !

Types de cibles dans la fonctionnalité Objectifs de ClickUp

ClickUp est l'une des meilleures applications de suivi des objectifs disponibles. Elle vous permet de gérer tous vos objectifs commerciaux, vos projets et vos équipes en un seul endroit. Avec toutes ses fonctionnalités, du chat aux listes de tâches en passant par la gestion d'équipes virtuelles et le suivi de la progression, il n'y a pas de moyen plus rapide d'atteindre vos objectifs commerciaux.

Avec ClickUp, vous n'avez plus besoin de passer d'une plateforme à l'autre, d'ouvrir plusieurs calendriers ou de vous connecter à de nombreuses applications. ClickUp est une application unique qui répond à tous vos besoins organisationnels. Planifiez et créez des vues personnalisées, des tâches, des calendriers, des documents, des feuilles de calcul, des échéanciers, des objectifs et plus encore pour rester sur la bonne voie et atteindre vos objectifs !

Travaillez seul ou en équipe à partir d'un tableau de bord organisé. Les calendriers et les rappels peuvent être synchronisés dans l'application, ce qui permet à tout le monde d'être à jour et de suivre les tâches qui lui ont été assignées. C'est le moyen idéal pour communiquer, s'organiser et atteindre vos objectifs à l'échelle de l'entreprise.

De plus, vous pouvez également importer d'autres travaux à partir d'applications existantes afin d'avoir tout ce dont vous avez besoin au même endroit. ClickUp est l'application parfaite pour définir des objectifs. Elle permet de gagner du temps, est conviviale et plus productive que jamais.

Fixez-vous des objectifs SMART

La définition d'objectifs est l'une des choses les plus importantes à faire lorsque vous créez une entreprise.

La définition d'objectifs vous aide à travailler vers des cibles spécifiques telles que l'augmentation des bénéfices, le renforcement de l'autorité de la marque, l'amélioration de la fidélisation des employés et le maintien du cap pour le développement à long terme de l'entreprise. Sans objectifs définis, vous pourriez constater que votre entreprise manque de direction et de concentration. Nous vous recommandons de définir des objectifs SMART:

Spécifique : il est important d'être précis ! Les objectifs vagues ne sont utiles à personne, et ils ne contribuent certainement pas à la croissance efficace d'une entreprise. Ainsi, lorsque vous fixez des objectifs pour votre entreprise, veillez à être aussi précis que possible.

Mesurable : vous devez être en mesure de mesurer vos objectifs. Nous ne saurions trop insister sur ce point. Par exemple : envoyer 50 e-mails commerciaux ou produire 2 à 3 contenus par semaine. Ce sont tous des objectifs mesurables qui peuvent faire l'objet d'un suivi et d'une amélioration.

Attainable : parfois, se fixer des objectifs peut être démotivant. Cela peut sembler contre-productif, mais c'est vrai. La raison en est que beaucoup de gens se fixent des objectifs inatteignables. Si vous voulez développer rapidement votre entreprise, assurez-vous que vos objectifs sont réalisables. C'est bien sûr formidable de viser haut et d'avoir une vision ambitieuse pour votre entreprise, mais pour y parvenir, vous devez vous fixer des objectifs à court terme plus réalistes. Cela vous aidera également à obtenir des résultats rapides qui motiveront tout le monde et maintiendront la dynamique.

Rpertinent : assurez-vous que vos objectifs correspondent à votre plan d'affaires global et qu'ils valent la peine d'être poursuivis actuellement.

Temps : souvent, des réunions de planification ont lieu, des objectifs sont fixés, puis rien ne se passe. Si vous voulez que votre entreprise se développe rapidement, vous devez vous mettre au travail. L'un des meilleurs moyens de rester motivé et d'atteindre vos objectifs commerciaux est de les fixer dans le temps. Cela vous aide à respecter plus efficacement les délais et à atteindre ces objectifs plus rapidement que vous ne l'auriez fait autrement.

Décomposez vos objectifs

Maintenant que vous disposez d'un plan de travail avec des objectifs SMART, il est temps de décomposer vos objectifs en étapes réalisables. Cela peut prendre du temps et demander un peu plus d'efforts, mais croyez-nous, cela en vaut la peine à long terme.

Une bonne façon de décomposer vos objectifs commerciaux consiste à créer un plan d'action détaillé et/ou un modèle de résumé exécutif qui inclut chacun de vos objectifs commerciaux et les étapes individuelles nécessaires pour les atteindre. Nous aimons considérer cette étape comme la définition des premiers pas. Parfois, il suffit d'un peu de progression chaque jour pour développer rapidement votre entreprise. Même les petites réalisations quotidiennes peuvent faire une grande différence.

Définir des cibles mesurables dans ClickUp

ClickUp vous permet de visualiser la progression de vos objectifs d'une manière qui vous convient.

Suivez vos progrès en regroupant vos objectifs dans des dossiers et en suivant leur progression visuellement à l'aide de marqueurs de pourcentage. Vous pouvez également créer des cibles numériques, telles que « Écrire 5 articles de blog cette semaine », et ClickUp organisera vos objectifs en cibles numériques pour faciliter leur suivi et leur organisation.

Et pour simplifier encore plus les choses, vous pouvez utiliser le suivi des objectifs par vrai/faux, où les utilisateurs peuvent cliquer sur vrai/faux à côté de différentes tâches pour indiquer aux autres si un lieu a été payé ou si des flyers ont été créés.

Une organisation visuelle optimale !

Si vous recherchez un moyen simple de synchroniser toutes vos tâches et de travailler efficacement à la réalisation de vos objectifs commerciaux, il n'y a pas de meilleure application que ClickUp.

Comme le dit le dicton, le travail d'équipe est le travail idéal. Mais avec ClickUp, il est si facile de synchroniser les tâches et de collaborer que le travail en équipe est vraiment un rêve !

Validez vos objectifs

Pour définir efficacement des objectifs, il faut faire preuve d'engagement et de dévouement. Vous ne pouvez pas vous contenter de fixer des objectifs sans travailler pour les atteindre. Nous vous recommandons d'impliquer autant de membres de votre équipe que possible.

De cette façon, vous pouvez déléguer des tâches spécifiques à des personnes spécifiques et vous engager à atteindre l'objectif en équipe.

Recherchez la responsabilité et l'assistance

Une entreprise en pleine croissance vous oblige à embaucher des employés, à acquérir des clients, à gérer les stocks et à assumer de nombreuses autres responsabilités.

Pour beaucoup de gens, il y a des moments où tout cela peut sembler très accablant. Il peut donc être extrêmement utile de rechercher de la responsabilité et de l'assistance.

« Nous pouvons tous trouver un million d'excuses pour ne pas faire ce que nous avons dit que nous allions faire, alors [...] un partenaire de responsabilité vous aide à rester sur la bonne voie et à faire avancer votre entreprise », explique Galindo, entrepreneur. Avoir un mentor, un ami ou un membre de votre famille à vos côtés peut vous aider à rester motivé et concentré.

Vue Charge de travail dans ClickUp

Comme vous pouvez le voir sur le tableau de bord ci-dessus, ClickUp offre un excellent moyen de visualiser le suivi des objectifs et de se tenir au courant de la progression des employés. Dans les grandes entreprises, il peut être difficile de suivre les différentes équipes, sans parler des employés individuels.

Atteignent-ils leurs objectifs hebdomadaires ? Font-ils leur part du travail ? Ont-ils besoin d'aide ?

ClickUp permet aux chefs d'entreprise et aux managers de suivre les progrès de leurs employés. Non seulement cela aide à atteindre rapidement les objectifs, mais cela améliore également la responsabilité et permet aux managers d'attribuer des tâches et d'offrir de l'aide si nécessaire. Que votre équipe soit entièrement à distance ou basée au bureau, le tableau de bord ClickUp est l'endroit idéal pour garder votre équipe soudée et vous assurer que tout le monde travaille vers le même objectif.

Réévaluez régulièrement vos objectifs

Souvent, lorsque vous avez atteint vos premiers objectifs professionnels, il peut être tentant de vous reposer sur vos lauriers. Mais c'est le moment idéal pour réévaluer ce que vous avez accompli, voir ce qui a bien fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné, et mettre à jour vos objectifs afin d'assurer une progression continue.

En remettant régulièrement en question et en améliorant vos objectifs commerciaux de cette manière, vous garantirez la compétitivité et la flexibilité de votre entreprise face aux besoins des consommateurs, et vous continuerez à gravir les échelons de la réussite.

Les tableaux de bord hebdomadaires de ClickUp (ci-dessus) permettent d'afficher facilement la progression des objectifs. Chaque tableau de bord offre une visualisation des données sous forme de pourcentage qui met rapidement et facilement en évidence les progrès réalisés chaque semaine par rapport à un objectif spécifique. C'est un moyen clair, concis et satisfaisant de mesurer la progression de votre équipe !

Suivi de la progression vers plusieurs objectifs connexes en les regroupant dans des dossiers dans ClickUp

Fixez-vous des objectifs quotidiens

Lorsque vous dirigez une entreprise, il est facile de se laisser emporter par le tourbillon des activités et de passer en mode survie afin de tout faire. Ce n'est pas toujours la façon la plus efficace de travailler et cela peut signifier que vos objectifs sont mis de côté.

Fixer des objectifs quotidiens est un excellent moyen de rester concentré, productif et motivé pour accomplir vos tâches. La définition d'objectifs quotidiens aide vos équipes à hiérarchiser les tâches à accomplir. Il n'y a plus de place pour la procrastination ou pour repousser les tâches difficiles à la fin de la semaine. Grâce à la définition d'objectifs quotidiens, les grands objectifs de l'entreprise peuvent être divisés en petits objectifs réalisables pour chaque jour. En validant ces petits objectifs, vous atteignez plus rapidement vos objectifs plus ambitieux !

Avec ClickUp, vous pouvez créer des dossiers de tableaux de bord pour suivre les cycles de sprints, les fiches d'évaluation hebdomadaires des employés et de nombreux objectifs d'équipe. Les objectifs quotidiens peuvent être suivis en liant les tâches à un objectif. ClickUp suivra alors automatiquement votre progression à mesure que chaque tâche est achevée. C'est un excellent moyen de fixer et de suivre vos objectifs quotidiens, de surveiller vos progrès et de rester motivé et sur la bonne voie tout au long de la journée.

Conclusion

Diriger une entreprise prospère qui connaît une croissance régulière demande beaucoup de travail et de patience. Malheureusement, il n'est pas possible d'atteindre tous vos objectifs du jour au lendemain. Cependant, en vous fixant des objectifs réalisables, vous pouvez réaliser vos rêves plus rapidement et atteindre une croissance et une réussite à long terme. Alors, inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp et passez à la vitesse supérieure en matière de productivité!