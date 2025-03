ClickUp vs. Teams : Quel outil de collaboration vous convient le mieux ?

La réunion quotidienne autour d'un tableau de conférence semble être un lointain souvenir. Les sessions de brainstorming virtuelles et les réunions en ligne sont la norme.

Mais sont-elles toujours aussi productives que vous le souhaiteriez ? 68% des employés considèrent que les réunions d'équipe inefficaces sont leur principal facteur de perte de productivité.

Un environnement collaboratif peut améliorer de manière significative la productivité en réduisant les pertes de temps, en réunion ou autre.

Le bon outil de collaboration numérique peut vous aider à y parvenir plus rapidement grâce à une solide gestion des tâches ou à une communication rationalisée.

Examinez les mérites respectifs de ClickUp et de Microsoft Teams. Ce sont des options solides pour assurer la connexion, l'organisation et l'efficacité des équipes. Laquelle conviendra le mieux à votre équipe ?

Lisez ce qui suit pour trouver votre bonheur !

Qu'est-ce que ClickUp ? ClickUp n'est pas un simple outil de collaboration. Il est conçu pour être un véritable environnement de travail tout-en-un où convergent vos tâches et vos discussions. Mon travaillé pour ses puissantes fonctionnalités de gestion de projet, il possède les capacités les plus essentielles que vous attendez d'un outil de gestion du travail de premier ordre.

Utilisez les Tableaux Kanban ClickUp pour obtenir une vue d'ensemble claire de toutes vos tâches

De l'enregistrement et du partage de votre écran à la cocréation et à la modification en cours de documents avec votre équipe, ce logiciel peut gérer à lui seul vos fils de discussion et vos tâches dans la même fenêtre. Le résultat ? Une surcharge d'applications réduite pour que votre équipe puisse en faire plus sans sauter d'un outil à l'autre toute la journée.

Des fonctionnalités telles que les champs personnalisés, les vues personnalisées, les modèles et les dépendances des tâches assurent le bon déroulement des projets, tandis que les @mentions, les commentaires attribués et les fils de discussion contextuels permettent à tout le monde d'être sur la même page. Que vous soyez une startup ou une entreprise, ClickUp s'adapte au style de votre équipe et transforme la façon dont vous faites les choses.

Fonctionnalités de ClickUp

Décortiquons quelques-unes des fonctionnalités de collaboration de ClickUp.

Fonctionnalité #1 : Enregistrer des vidéos asynchrones avec ClickUp Clips

Supposons que vous ayez manqué une réunion cruciale. Comment préférez-vous la rattraper ? Parcourir des fils d'e-mails décousus pour essayer de reconstituer ce qui s'est passé, ou simplement regarder un résumé enregistré de la réunion que votre collègue a partagé avec vous ? Le choix est évident, et c'est ce que ClickUp Clip sont destinés à.

Enregistrez et partagez des vidéos dans les tâches ou les discussions avec ClickUp Clips Un excellent outil de communication pour le travail télétravail , la formation ou les explications vidéo, les ClickUp Clip combinent l'enregistrement d'écran et la messagerie vidéo avec la gestion des tâches. Vous pouvez les utiliser pour créer facilement des tutoriels, donner un retour d'information visuel ou expliquer des processus complexes. Vous pouvez également transformer des parties de la transcription de la vidéo directement en Tâches ClickUp .

Ajoutez des réactions et des commentaires n'importe où à vos ClickUp Clips en un seul clic

ClickUp organise et enregistre soigneusement toutes vos vidéos dans le Hub Clips, ce qui permet de les retrouver facilement par la suite. Vous pouvez également les partager de différentes manières : en les intégrant directement dans les tâches ClickUp, en les envoyant sous forme de liens ou en téléchargeant les vidéos.

Fonctionnalité #2 : Coordonnez vos réunions hebdomadaires avec des calendriers partagés

Vous souhaitez intégrer la gestion des réunions directement dans votre environnement de travail ? Utilisez ClickUp Réunions !

L'une des meilleures fonctionnalités de ClickUp Meetings est sa capacité à connecter les réunions à des résultats concrets. Vous pouvez planifier des réunions, prendre des notes détaillées, établir des agendas et transformer les points de discussion en tâches, le tout en un seul endroit. Les décisions importantes et les éléments d'action ne se perdront pas dans la masse.

Vous pouvez également reporter les notes et les éléments d'action à la réunion suivante, afin de disposer d'une trace claire de ce qui a été discuté et décidé. Cela vous permet de suivre la progression du projet, d'assurer le suivi des éléments en suspens et de garantir le respect du principe de responsabilité, le tout dans une interface conviviale.

💡Pro Tip : Démarrez et participez à des réunions Zoom directement à partir de vos tâches ou discussions dans ClickUp avec Intégration de Zoom dans ClickUp . Passez des discussions sur les tâches aux visioconférences sans quitter ClickUp !

Prenez de l'avance sur vos réunions grâce à l'accès à une bibliothèque de modèles dans ClickUp Meetings

De plus, grâce aux modèles de communication prêts à l'emploi de ClickUp (comme le modèle Modèle de gestion de conférence ClickUp ), vous pouvez élaborer un forfait solide qui rendra chaque réunion plus productive et gardera une trace claire des engagements de l'équipe et des mises à jour du projet.

Si vous nous demandez notre avis, nous vous suggérons de donner le nom de l'entreprise à la personne qui a organisé la réunion Modèle de réunion ClickUp un coup.

Ce cadre entièrement personnalisable et préconstruit fournit une base solide pour vous permettre de démarrer. Il est livré avec :

Un ensemble de statuts personnalisés prédéfinis pour suivre la progression des tâches(par exemple, Planifié, En cours, Ouvert, Fermé)

Des niveaux de priorité et des catégories pour une meilleure visibilité de l'étape de chaque réunion. Il est ainsi plus facile de suivre la progression et de s'assurer que les éléments d'action et les points de discussion ne sont pas oubliés

Plusieurs options d'affichage pour s'adapter au flux de travail de votre équipe : Liste traditionnelle, tableau Kanban visuel, Calendrier et fil de discussion intégré

Fonctionnalité #3 : Prenez des notes et retranscrivez automatiquement vos réunions ClickUp Brain , l'IA native de la plateforme, est un assistant de connaissance intelligent au sein de votre environnement de travail.

Demandez à ClickUp Brain d'auto-transcrire vos Clips et accédez aux points clés

Sa fonctionnalité d'auto-transcription convertit activement votre contenu vidéo en connaissances consultables. Il est ainsi facile de parcourir les vidéos, de sauter à des horodatages spécifiques et d'extraire des discussions, des décisions ou des explications particulières sans regarder l'enregistrement dans son intégralité.

L'outil IA peut également générer automatiquement des notes de réunion et des agendas, et résumer les procès-verbaux des réunions en secondes.

Laissez ClickUp Brain chercher ce dont vous avez besoin au lieu de le faire vous-même

Les membres de l'équipe peuvent même poser des questions sur une vidéo, et ClickUp Brain passera au peigne fin les transcriptions pour fournir des réponses pertinentes.

De plus, cet outil génère automatiquement des éléments d'action et des sous-tâches au cours des discussions. Ainsi, à la fin de la réunion, toutes les décisions et responsabilités clés sont enregistrées et prêtes à être suivies.

Ainsi, votre productivité s'amplifie et vous ne perdez jamais de vue des informations précieuses dans des heures de métrage.

Fonctionnalité bonus : Aller plus loin avec les discussions instantanées et les tableaux blancs

Que faire si vous avez immédiatement besoin de discuter de quelque chose avec les membres de votre équipe ? Tournez-vous vers ClickUp Discuter . Il rassemble en un seul endroit toutes vos discussions individuelles et d'équipe, vos commentaires, vos mises à jour et l'activité de vos projets, afin que vous puissiez passer en toute transparence de la discussion à l'action sans changer d'application.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-542.png ClickUp Discussion : ClickUp vs Microsoft Teams /$$img/

Gardez les discussions synchronisées avec les tâches pour des flux de travail clairs et intégrés en utilisant ClickUp Chat

Transformez n'importe quel message en tâche d'un simple clic. L'IA de ClickUp peut capturer le contexte de vos discussions et créer des tâches détaillées prêtes à être exécutées, vous évitant ainsi les tracas de l'entrée manuelle. De plus, la mention d'une tâche ou d'un document dans une discussion crée automatiquement des liens vers ces éléments.

👀 À faire?

D'autres outils IA au sein de ClickUp chat incluent des réponses IA à partir de votre historique de discussion et des applications connectées, ainsi que des CatchUps IA pour résumer les fils de discussion que vous avez manqués.

Vous avez besoin d'une discussion en direct ? Les environnements ClickUp Chat permettent d'effectuer des appels vidéo et audio au sein même de votre espace de travail. Vous pouvez partager votre écran, lier des tâches pendant l'appel, et même demander à l'IA de résumer la réunion et de créer des éléments d'action avec la fonctionnalité FollowUps par la suite.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-543-1400x935.png ClickUp Tableau blanc /$$img/

Faites un brainstorming visuel et transformez vos meilleures idées en tâches grâce aux Tableaux blancs ClickUp

Si vous et votre équipe êtes plutôt du genre visuel, avec des réunions quotidiennes sur tableau blanc, Tableaux blancs ClickUp sont parfaits pour vous. Ils vous permettent de planifier des idées, de concevoir des flux de travail et d'organiser des discussions stratégiques en un seul endroit.

💡Pro Tip: Use these modèles de tableau blanc pour gagner du temps et organiser rapidement vos idées. Ils vous aident à travailler efficacement et donnent un coup de fouet au travail d'équipe en mettant votre équipe sur la même page.

Prix ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: $7/utilisateur par mois

$7/utilisateur par mois Business: 12$/utilisateur par mois

12$/utilisateur par mois Enterprise: Contactez-nous pour connaître les tarifs

Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp Brain est disponible sur tous les forfaits payants pour 7$ par membre de l'environnement de travail et par mois

Qu'est-ce que Microsoft Teams ?

via Microsoft Teams Microsoft Teams est un hub de collaboration polyvalent où vous pouvez discuter, organiser des réunions virtuelles, partager des fichiers et travailler sur des documents avec votre équipe. Son intégration unique avec Microsoft 365 le rend idéal pour les entreprises utilisant cet écosystème, rationalisant les flux de travail avec des applications telles que Word, Excel et Outlook.

Disponible sur mobile, Teams vous permet de rester connecté partout. Teams propose des canaux dédiés, des appels audio-vidéo de haute qualité et le partage d'écran pour se connecter avec tout le monde, que ce soit pour une vérification rapide ou un grand évènement virtuel.

Fonctionnalités de Microsoft Teams

Décortiquons quelques-unes des fonctionnalités les plus remarquables de Teams.

Fonctionnalité n° 1 : Enregistrer des réunions et organiser des évènements en direct pour des milliers de participants

Teams est devenu un puissant outil de visioconférence, assistant jusqu'à 10 000 participants avec une durée d'appel illimitée.

via Microsoft Teams

Il est livré avec tout ce dont vous avez besoin pour une expérience de réunion productive : sous-titres en direct, options d'enregistrement, partage d'écran et suppression du bruit pour filtrer les bruits de fond. Les salles de réunion permettent des discussions en petits groupes, tandis que les arrière-plans personnalisables et le mode Together créent une sensation plus naturelle.

Toutefois, lors de réunions très personnalisées, les utilisateurs ont été confrontés à des temps de chargement lents sans une connexion à large bande passante. Il est donc conseillé de mettre à jour régulièrement son navigateur pour bénéficier des meilleures performances.

via Microsoft Teams

Teams assiste les webinaires réunissant jusqu'à 1 000 participants interactifs et 20 000 participants en lecture seule, en offrant des fonctions d'inscription, de contrôle de l'hôte, de réactions en direct, de suivi de la participation et d'analyse.

Vous pouvez inviter des partenaires externes par le biais de l'accès invité et de Teams Connect, les ajouter à des canaux et partager des fichiers en toute sécurité grâce à la solide cybersécurité de Microsoft.

Fonctionnalité n° 2 : Paramétrer des canaux de discussion et accéder à des paramètres directement depuis la suite Microsoft

Teams est un expert pour garder la communication au sein de l'équipe en un seul endroit.

Vous pouvez paramétrer des canaux dédiés à différents projets ou paramètres, ce qui permet de réduire l'encombrement des messages et de concentrer les discussions.

via Microsoft Teams

Le canal général est le hub principal pour les mises à jour à l'échelle de l'équipe _(_Bye-bye les e-mails à l'échelle de l'entreprise !), tandis que les canaux personnalisés vous permettent de vous concentrer sur des discussions plus ciblées.

Vous avez besoin de l'avis de quelqu'un ? Il vous suffit de le @mentionner pour l'intégrer à la discussion, afin que tout le monde soit au courant.

via Microsoft Teams

L'intégration étroite de Teams avec les outils documentaires de Microsoft 365 constitue un autre grand atout. L'application permet d'accéder, de partager et de modifier des fichiers et des enregistrements directement depuis SharePoint et OneDrive, ce qui évite de devoir passer d'une plateforme à l'autre.

Fonctionnalité n°3 : Simplifiez votre charge de travail grâce aux outils d'IA et aux bots

Propulsé par Microsoft Copilot, Teams offre un intervalle d'outils d'IA et de bots conçus pour gérer les tâches fastidieuses à votre place.

via Microsoft Teams

L'un des outils d'IA les plus utiles est le Récapitulatif. Situé sous l'onglet Récapitulatif dans votre calendrier et votre discussion Teams, cet outil peut générer automatiquement :

Des résumés de réunion et des points clés

Des points forts personnalisés pour chaque participant

Un accès facile aux enregistrements et aux transcriptions

Agendas des réunions et notes

via Microsoft Teams

En plus de cela, Teams propose un tas de bots spécialisés pour vous aider. Un exemple populaire est le TellMe bot, qui agit comme un relais d'information intelligent et vous donne un accès rapide à des informations organisationnelles essentielles à partir de l'ensemble des applications Microsoft 365.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-551.png Simplifiez votre charge de travail grâce aux outils d'IA et aux bots /$img/

via Microsoft Teams

Parmi les autres bots couramment utilisés, citons le Polly bot pour la création et la gestion des sondages et le Statsbot pour l'automatisation de la planification et de la livraison des rapports.

Vous pouvez également concevoir vos propres bots si vous en avez besoin !

Autres fonctionnalités pertinentes de Teams : Messagerie instantanée et tableaux blancs réutilisables

L'une des fonctionnalités clés de Teams est la messagerie instantanée qui permet de connecter rapidement des personnes en tête-à-tête ou en équipe.

via Microsoft Teams

L'interface de discussion permet de mettre en forme du texte enrichi, de transférer des fichiers, des extraits de code et des @mentions pour attirer l'attention des bonnes personnes, ce qui aide les équipes à rester sur la même page, même à distance.

via Microsoft Teams

Si vous avez besoin d'un espace plus grand pour discuter de vos idées, vous pouvez utiliser les tableaux blancs spécifiques aux réunions pour dessiner, écrire et annoter sur une toile partagée, recréant ainsi la sensation d'une session de brainstorming en personne.

Le tableau blanc peut être sauvegardé et consulté, ce qui permet aux équipes de reprendre là où elles se sont arrêtées lors de réunions ultérieures.

Prix de Microsoft Teams

Forfaits Accueil

Microsoft Teams: Gratuit

Gratuit Microsoft 365 Personal: 6,99 $/mois

6,99 $/mois Microsoft 365 Family: 9,99 $/mois

Forfaits Business

Microsoft Teams Essentials: 4 $/mois par utilisateur

4 $/mois par utilisateur Microsoft 365 Business Basic: 6 $/mois par utilisateur

6 $/mois par utilisateur Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/mois par utilisateur

ClickUp vs. Teams : Comparaison des fonctionnalités

Avant d'entrer dans les détails, voici un rapide aperçu des fonctionnalités des deux plateformes.

Fonctionnalités ClickUp Microsoft Teams Visioconférence : oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui Webinars à grande échelle Non Oui, permet jusqu'à 1 000 membres interactifs et 20 000 membres qui ne peuvent que l'afficher Partage d'écran Oui Oui Oui Enregistrement de vidéos* Oui, le Hub Clips stocke et organise les fichiers automatiquement Oui, les réunions enregistrées sont sauvegardées dans OneDrive Messagerie instantanée et discussion Oui Oui Oui Oui Oui, les réunions enregistrées sont sauvegardées dans OneDrive Oui, tous les fichiers sont disponibles au sein de la même équipe. Oui, les fichiers sont accessibles directement depuis Teams avec SharePoint et OneDrive Mentions et commentaires Oui, tous les fichiers sont disponibles sur la même plateforme Oui, il est possible d'accéder aux fichiers à partir de Teams à l'aide de OneDrive et SharePoint Oui, dispose d'outils avancés pour faire du brainstorming et planifier des idées. Oui, des tableaux blancs de base et réutilisables sont disponibles à chaque réunion Oui, des tableaux blancs de base et réutilisables sont fournis avec chaque réunion Transcription automatique et prise de notes Oui (pour Clips) Oui Outils d'IA pour les résumés intelligents et la recherche de sujets Oui ; résumer les discussions, mettre en évidence les messages clés, identifier les éléments d'action, convertir les vidéos en un répertoire consultable Oui, récapituler les conversations et poser des requêtes à des robots spécialisés Oui calendrier partagé Oui Oui Oui Oui Oui Oui, convertir directement les messages en tâches et les gérer sur place. Oui ; cependant, cela fait partie des forfaits premium Affichage et modification en cours d'un document* Oui, mais il faut changer d'application pour cela Espaces de projets multiples Oui Non Les permissions des participants Oui Oui Oui Oui, plus de 1000 intégrations avec toutes sortes d'outils d'entreprise, y compris les applications Microsoft. Oui ; s'intègre avec plus de 700 applications Modèles de réunion Oui Oui Oui Oui Oui

Authentification à deux facteurs et cryptage des données Oui Oui Oui Applications mobiles et de bureau | Oui | Oui | Oui | Oui

| Free, forfaits payants à partir de 7 $/utilisateur/mois | Free, forfaits payants pour les entreprises à partir de 4 $/utilisateur/mois

Et maintenant, comparons-les en détail :

1. Visioconférence

ClickUp

Sa fonctionnalité SyncUps simplifie les visioconférences pour les discussions en tête-à-tête ou en groupe. Ces appels peuvent être enregistrés et stockés dans le Hub Clips, où les utilisateurs peuvent commenter et partager ces clips avec des personnes internes et externes à l'organisation.

Vous pouvez également partager votre écran et collaborer à l'aide de tableaux blancs, tout étant sauvegardé automatiquement pour faciliter l'accès ultérieur.

Teams

Microsoft Teams assiste tout, des appels individuels aux webinaires réunissant jusqu'à 20 000 participants, y compris les invités.

Les appels peuvent être enregistrés sur OneDrive ou SharePoint, et il existe des options pour le partage d'écran, les annotations, les sous-titres en direct (avec traductions) et les tableaux blancs réutilisables. Les arrière-plans personnalisés et le mode Together piloté par l'IA créent une ambiance naturelle, au bureau, pour réduire la fatigue.

🏆 Gagnant: Alors que ClickUp couvre l'essentiel, Microsoft Teams offre des outils de vidéoconférence plus robustes, ce qui en fait un choix plus solide pour les réunions plus importantes et les webinaires.

2. Discuter et messagerie instantanée

ClickUp

ClickUp Chat combine la messagerie et la gestion de projet dans un environnement de travail unique, vous permettant de passer facilement d'une tâche à l'autre, d'un commentaire à un document. Vous pouvez même transformer les commentaires et les notes de réunion en tâches, mais nous reviendrons sur ce point dans un instant.

ClickUp vous permet également d'organiser les discussions en créant des Espaces qui reflètent la structure de votre équipe, ce qui facilite la recherche des discussions. Pour les mises à jour importantes, la fonctionnalité Posts (similaire au canal général de Teams) fournit un point central pour les annonces. Avec des options pour les discussions en tête-à-tête, les rappels et les $$$a (visioconférences), ClickUp Chat est un moyen rapide de rester en contact avec votre équipe.

Teams

La messagerie rapide et en temps réel pour les discussions en tête-à-tête ou en groupe est une fonctionnalité clé de Teams qui minimise le recours aux e-mails. Vous pouvez épingler des messages, mettre en forme le texte et utiliser des émojis, des GIF et des mèmes personnalisés pour rendre les discussions plus attrayantes.

Pour les mises à jour importantes, vous pouvez marquer les messages comme Important ou Urgent - ce dernier envoie des alertes répétées pour s'assurer qu'ils sont remarqués. Ciblez des personnes spécifiques avec des mentions $$$a, ou utilisez @canal pour avertir tous les participants d'un fil. Vous avez également la possibilité de mettre vos messages en sourdine pour un travail plus ciblé.

**La combinaison de la gestion de projet et de la communication en un seul endroit réduit le nombre de toggle-tax et améliore la concentration et la productivité.

3. Gestion intégrée des tâches

**ClickUp !

ClickUp met un point d'honneur à transformer les idées en actions. Vous pouvez facilement transformer les messages, les commentaires, les notes de réunion ou les idées marquantes des sessions de tableau blanc en tâches réalisables et les assigner aux membres de l'équipe sur-le-champ. En cours, toutes vos tâches restent accessibles dans la discussion, le tableau blanc ou les notes, ce qui facilite le suivi des échéances, des priorités et de la progression en un seul endroit.

Teams

La gestion des tâches dans Teams est un avantage réservé aux membres Premium. Grâce à des outils intégrés tels que Planificateur et À faire, vous pouvez créer des tâches, fixer des paramètres, attribuer des responsabilités et suivre la progression directement dans l'interface Teams. Il est ainsi facile de voir les échéanciers des projets et de savoir qui est responsable de quoi, ce qui aide l'équipe à gérer les projets et les échéances plus efficacement.

🏆 Winner: En matière de gestion des tâches, ClickUp remporte la palme grâce à ses puissantes fonctionnalités, toutes disponibles en un seul endroit sans l'implication d'autres applications (contrairement à Teams).

4. Capacités IA

ClickUp

L'outil IA intégré de ClickUp - ClickUp Brain - transcrit automatiquement le contenu vidéo en clips, le transformant en une base de données consultable en quelques minutes. Vous pouvez facilement rechercher des détails importants dans les transcriptions ou laisser l'outil le faire.

Après les réunions, ClickUp Brain peut également vous aider à résumer les notes de la réunion et à créer des tâches et des éléments d'action afin que tout soit organisé. Il peut également vous permettre de rattraper les discussions manquées, de mettre en évidence les messages clés et de filtrer les détails inutiles afin que vous puissiez vous concentrer sur les choses importantes.

Teams

Microsoft Teams dispose également d'un outil IA qui résume les réunions et produit des transcriptions automatiques, ce qui permet à tout le monde de se souvenir plus facilement de la discussion. Il peut générer des mises en évidence personnalisées pour chaque personne, en veillant à ce qu'elles obtiennent les points clés qui comptent pour elles.

Teams dispose également de divers bots spécialisés qui peuvent répondre à des questions, lancer des sondages et fournir des statistiques. Cependant, trouver le bon bot peut s'avérer délicat, car il faut parfois un certain temps pour naviguer parmi les options.

🏆 Gagnant: Une fois de plus, ClickUp sort vainqueur grâce à son approche organisée, qui permet de tout garder au même endroit pendant les réunions.

5. Intégrations

ClickUp

Avec plus de 1 000 intégrations, ClickUp se connecte facilement à des outils populaires tels que Google Drive, Slack, Zoom et GitHub. Il permet aux utilisateurs d'apporter des documents, de gérer la communication et de suivre la progression en un seul endroit. Vous pouvez également personnaliser votre flux de travail en automatisant les tâches et en synchronisant les données sur toutes les plateformes.

Teams

Teams est l'outil de collaboration natif de Microsoft 365, son intégration à l'écosystème Microsoft est donc sans surprise la plus forte. Il vous permet de passer rapidement de l'envoi d'e-mails au partage de fichiers et à la planification de réunions à l'aide d'outils tels qu'Outlook, OneDrive et SharePoint. Il se connecte également à plus de 700 applications tierces , afin que les utilisateurs puissent ajouter des fonctionnalités supplémentaires pour gérer des projets ou concevoir des sondages directement dans leurs canaux.

🏆 Gagnant : Cela dépend. Si votre entreprise fonctionne avec divers outils, ClickUp est votre meilleure chance. Mais si votre équipe est déjà plongée jusqu'aux genoux dans l'environnement Microsoft, Teams est peut-être mieux pour vous.

6. Tarification

ClickUp

La tarification de ClickUp se concentre sur ses fonctionnalités de gestion et offre une structure à plusieurs niveaux pour s'adapter aux différentes tailles d'équipes et à leurs besoins.

Si vous débutez, optez pour la version gratuite. Cependant, si vous avez besoin de fonctionnalités avancées, vous pouvez explorer les forfaits payants, qui commencent à 7 $ par utilisateur et par mois. ClickUp propose une option Enterprise pour les grandes entreprises, mais vous devrez vous renseigner sur les tarifs.

En outre, tout le monde peut accéder à ClickUp Brain pour un supplément de 7 $ par membre de l'environnement de travail chaque mois.

Teams

Microsoft Teams propose également une option gratuite avec des fonctionnalités de base. Les forfaits payants offrent des options pour une utilisation personnelle et entreprise, ce qui permet à ceux qui ont juste besoin d'outils de discussion et de collaboration de démarrer plus facilement à moindre coût.

Les forfaits personnels commencent à 6,99 $ par mois, tandis que les forfaits Business s'échelonnent de 4 $ à 12,50 $ par utilisateur et par mois.

🏆 Gagnant: Des deux, Teams a le forfait le moins cher. Cependant, le meilleur choix dépend de vos besoins-la gestion de projet avancée de ClickUp ou les outils de communication intégrés de Microsoft Teams.

ClickUp vs. Teams sur Reddit

Pour mieux comprendre cette comparaison, nous avons examiné ce que les utilisateurs de Reddit ont dit de ces outils.

Les propriétaires de petites entreprises ont tendance à apprécier l'aspect polyvalent de ClickUp. Capable de gérer une grande partie des opérations de base d'une entreprise, il est devenu très populaire, en particulier parmi les startups.

Voici ce qu'en dit GeekyBlogger :

Je dirige une petite entreprise en ligne (un blog sur la technologie) et J'utilise ClickUp (surtout avec les champs personnalisés et les affichages) pour presque tout. Au lieu de Slack, j'utilise des vues de conversation (canaux de discussion) dans ClickUp. Au lieu d'un CRM séparé, j'utilise des champs personnalisés comme "valeur de l'affaire" dans ClickUp. Même si ClickUp appelle chaque entrée de liste ou de Tableau une tâche, il peut également s'agir d'un contact, d'un article de site Web, d'une campagne de marketing ou d'un projet. De cette façon, vous n'avez pas à payer pour plusieurs outils et vous pouvez trouver toutes les informations importantes en un seul endroit

GeekyBlogger

En attendant, certains utilisateurs de ClickUp sont assez impressionnés par les nouvelles fonctionnalités de discussion améliorées.

JordyGG, un membre de Redditor, déclare,

I j'adore la fonctionnalité de discussion pour être utilisée par nos clients par le biais de l'e-mail. Cela rend notre communication asynchrone beaucoup plus canalisée."_

Un autre utilisateur a répondu,

L'utilisation d'un système de gestion de l'information est une bonne chose le nouveau ClickUp Disc est présent au niveau supérieur , aussi bien sur desktop que sur mobile. Il est très facile de s'y engouffrer et de discuter, de savoir s'il y a des choses à répondre, etc

Cependant, certains utilisateurs se sont plaints de sa courbe d'apprentissage (en raison de ses fonctionnalités de personnalisation) et des bugs occasionnels conduisant à des micro retards de temps en temps.

MS Teams jouit d'un grand nombre d'abonnés. Quelques-uns d'entre eux les utilisateurs sont de grands fans de ses capacités d'intégration avec l'environnement Microsoft.

Ce qui est génial avec Teams, c'est qu'il réunit Slack, Zoom, OneDrive et toutes les applications bureautiques ainsi que Trello/notion/whatever dans une seule application. Mon cabinet utilisait différents programmes auparavant et ils communiquaient à peine entre eux, alors lentement, nous remplaçons tout, et nos clients aussi. _ Slidecancer Cependant, certains Redditors n'aiment pas passer de la section Teams à la section Discussions car il s'agit de deux sections distinctes de la plateforme. D'autres trouvent que la courbe d'apprentissage est assez raide, ce qui les invite à chercher une solution de rechange des alternatives à Teams .

♪Says graysky311,♪

Le le plus gros problème est la courbe d'apprentissage _. Le plus important est d'apprendre à quoi servent les discussions et les canaux et de les utiliser correctement. Ensuite, il faut comprendre comment cela est lié au site de l'équipe dans Sharepoint et comment partager correctement les fichiers. J'ai vu des gens déployer des équipes dans l'ensemble de leur organisation sans former qui que ce soit à la manière dont elles sont censées être utilisées, ce qui entraîne beaucoup de frustrations et d'erreurs

Si vous souhaitez utiliser les deux outils de collaboration d'équipe ensemble, vous pouvez

si vous souhaitez utiliser les deux outils de collaboration d'équipe ensemble, vous pouvez : intégrer Teams directement dans ClickUp et profiter du meilleur des deux mondes.

Quel outil de collaboration règne en maître ?

Entre le changement constant d'application, la gestion limitée des tâches et l'IA basique de Teams, il est facile de se sentir frustré par les petits retards qui s'accumulent au fil du temps.

ClickUp s'attaque à ces problèmes de front. Avec de puissantes fonctionnalités de tâches, des tableaux de bord personnalisables, des outils de communication transparents et une IA intégrée, ClickUp n'est pas seulement adapté à la collaboration d'équipe et à la gestion de votre flux de travail en un seul endroit.

Cela en fait le champion de notre comparaison tête-à-tête !🥇

