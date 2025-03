Les styles de communication DISC pour améliorer la dynamique d'équipe

Vous êtes en réunion et vous avez l'impression que les choses ne tournent pas rond. Une personne avance des idées audacieuses, tandis qu'une autre s'obstine à creuser les détails, qui ne sont pas tous pertinents.

Sarah écoute tranquillement, tandis que Michael semble déterminé à ramener la discussion sur ses problèmes avec un client. C'est comme si chaque membre de l'équipe parlait une langue différente.

**C'est pourquoi les entreprises ont recours au modèle DISC - un cadre d'évaluation de la personnalité - pour évaluer la personnalité des membres de leur équipe

Dans ce blog, nous verrons comment utiliser le modèle DISC pour comprendre et établir une connexion avec chaque style de communication au sein de votre équipe. 💬

Qu'est-ce que DISC veut dire?

DISC est un modèle d'évaluation de la personnalité qui catégorise les personnalités en quatre traits majeurs basés sur les émotions et le comportement : Dominance, Influence, Steadiness, et Conscientiousness.

Le psychologue William Moulton Marston a introduit la théorie DISC dans son livre de 1928, Emotions of Normal People

Les axes des personnalités DISC (Via : ScienceDirect )

Marston a observé que le comportement d'une personne varie selon deux axes : actif vs. passif et environnements favorables vs. antagonistes.

Il en résulte quatre types de comportement :

La dominance (active dans les paramètres antagonistes)

Incitation (active dans les paramètres favorables)

Envoi (passif dans les paramètres favorables)

Conformité (passive dans les paramètres antagonistes)

Alors que les idées de Marston n'incluaient pas initialement d'outil d'évaluation, le psychologue industriel Walter Clarke a développé la première évaluation DISC pour une utilisation sur le lieu de travail dans les années 1950

Ce premier outil a finalement évolué vers les versions largement utilisées du DISC que nous connaissons aujourd'hui, principalement dans les entreprises, les établissements d'enseignement et les paramètres du lieu de travail.

🔍 Did You Know? William Marston est également à l'origine du développement d'un prototype de polygraphe avec sa femme, Elizabeth. Ce prototype, qui détectait la tromperie en se basant sur les variations de la pression artérielle d'une personne, a jeté les bases du polygraphe moderne.

DISC par rapport à d'autres modèles d'évaluation de la personnalité

Le modèle DISC évalue principalement les traits de comportement, en se concentrant sur la manière dont les individus interagissent avec les autres. Il aide à déterminer les préférences d'un individu en matière de travail, les styles de communication et l'adéquation avec les choix de carrière.

Alors que d'autres modèles d'évaluation de la personnalité se concentrent sur des traits psychologiques plus larges, le DISC permet d'identifier les tendances comportementales dans le cadre de la communication et de la résolution des conflits. Il s'agit donc d'un outil idéal pour gérer les la dynamique d'équipe et identifier les meilleurs moyens de collaborer et de se connecter efficacement au sein d'une équipe.

Indicateur de type Myers-Briggs (MBTI) vs. DISC

Le MBTI se concentre sur les types de personnalité et sur la manière dont les individus perçoivent le monde et prennent des décisions, en les classant en 16 types basés sur quatre dichotomies (par exemple, Introversion vs Extraversion).

Contrairement au DISC, le MBTI se concentre sur les styles cognitifs et les processus de prise de décision.

StrengthsFinder vs. DISC

Le StrengthsFinder met l'accent sur l'identification des forces et des talents individuels, tels que la réflexion stratégique ou l'établissement de relations, plutôt que sur les schémas comportementaux.

Alors que DISC classe les individus en fonction de leurs actions dans divers environnements, StrengthsFinder évalue les talents innés afin d'aider les personnes à être plus performantes dans leur rôle.

🧠 Fun Fact: Marston a également créé le caractère populaire Wonder Woman. Un film de 2017, Professor Marston and the Wonder Women, raconte sa vie, son travail en psychologie et l'inspiration derrière sa création.

Les quatre styles DISC expliqués

Chaque membre de votre équipe a sa propre façon de communiquer, et le fait de reconnaître ces différences peut avoir un impact important. Les quatre styles DISC offrent un moyen simple de comprendre comment les gens interagissent en fonction de leurs comportements.

Voici un examen plus approfondi de chaque style et de ce qu'il signifie pour votre équipe. 🗣️

1. Style de domination

**Les personnes ayant ce style de personnalité sont audacieuses, décisives et déterminées à faire les choses. Leur volonté d'obtenir des résultats est intense (dans le meilleur sens du terme 😄).

Les personnes ayant un style dominant s'épanouissent souvent dans des rôles à fort enjeu, tels que le management d'équipe ou l'encadrement supérieur, où ils peuvent prendre les choses en main et diriger avec assurance.

De plus, elles sont directes et efficaces, toujours prêtes à se plonger dans le travail sans trop de conseils. Ils sont également capables de prendre des décisions rapides et sûres d'elles sur le champ.

Cependant, les personnes ayant un style dominant peuvent passer pour des personnes inflexibles ou avec lesquelles il est difficile de travailler. Leur goût prononcé pour la franchise peut parfois éclipser le besoin de diplomatie, et elles peuvent avoir du mal à prendre en compte les sentiments d'autrui, ce qui peut entraîner des conflits.

Steve Jobs est un bon exemple de personnalité dominante. Il était soucieux de perfectionner les détails, méticuleux dans la conception et obsédé par la qualité. Ses exigences élevées l'ont aidé à créer certains des produits technologiques les plus emblématiques.

2. Style d'influence

**Les personnalités orientées vers l'influence sont extraverties, enthousiastes et persuasives, ce qui les rend plus aptes à jouer des rôles sociaux et créatifs

Les personnes ayant ce type de personnalité excellent dans les positions qui nécessitent d'établir des connexions avec les autres, telles que les ventes, le marketing ou le service à la clientèle, où leur capacité à engager et à motiver les autres est un atout majeur.

Elles ont tendance à se concentrer sur la situation dans son ensemble plutôt que de s'attarder sur les détails. Ces personnes sont les motivateurs de l'équipe, apportant un sentiment contagieux d'optimisme et d'énergie partout où elles vont. Cependant, elles peuvent avoir du mal à s'organiser, c'est pourquoi vous devez leur fournir une assistance structurée pour qu'elles restent sur la bonne voie.

**Connue pour sa nature extravertie, enthousiaste et persuasive, elle a bâti sa carrière en établissant des connexions avec les gens, en les inspirant et en les incitant à passer à l'action.

🔍 Did You Know? L'évaluation DISC est un questionnaire en ligne qui s'achève en 10 à 15 minutes. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses, et vous ne pouvez pas échouer. Les résultats mettent en évidence vos traits de comportement clés et vos préférences.

3. Style de stabilité

Les coéquipiers ayant un type de personnalité stable sont extrêmement dépendants, patients et assistés. Ils préfèrent l'harmonie et s'efforceront de créer un environnement de travail stable pour tout le monde

Ces personnes évitent les conflits parce qu'ils perturbent leur routine régulière et prévisible. Elles excellent dans les tâches répétitives et s'épanouissent dans les rôles qui exigent de la constance, comme la coordination des sessions de formation ou le traitement des demandes de prestations.

En outre, elles recherchent l'équilibre et l'harmonie entre toutes les personnes impliquées, ce qui fait d'elles des personnes très empathiques et à l'écoute. Elles comprennent les sentiments et les besoins des autres, ce qui les aide à construire des relations solides et durables.

Fred Rogers (Mister Rogers) est un bon exemple de personnalité Steadiness. Connu pour son calme, sa patience et sa nature empathique, il a créé un environnement sûr et stable dans son émission télévisée, instaurant la confiance et faisant en sorte que les autres se sentent écoutés et compris.

4. Style de conscienciosité

Les personnes consciencieuses sont analytiques, soucieuses des détails et minutieuses. Elles sont parfaites pour les rôles qui exigent de la précision, comme l'ingénierie, la comptabilité ou l'analyse de données

Vous verrez souvent ces personnes prendre des notes pendant une réunion ou poser de multiples questions pendant une présentation pour s'assurer qu'elles ont bien compris. Ils préfèrent la structure, la précision et les attentes claires.

Toutefois, cela signifie également qu'ils peuvent avoir du mal à accepter des changements soudains ou des instructions peu claires. Leur communication est précise et bien structurée, mais elle peut parfois paraître trop critique ou trop prudente aux yeux des autres.

Bill Gates est un bon exemple de personnalité consciencieuse. Chez Microsoft, il s'intéressait aux détails, à la résolution critique des problèmes et à l'utilisation d'un point de vue scientifique pour concevoir les produits de l'entreprise.

Stratégies de communication pour chaque style DISC

Apprendre à connaître la personnalité d'un membre de l'équipe vous permet de communiquer plus efficacement avec lui, ce qui rend le travail d'équipe plus fluide et stimule les résultats. De plus, lorsque tout le monde se comprend mieux, il y a moins de conflits et plus de connexions.

Voici quelques conseils pour faciliter la communication au sein de l'équipe avec des personnalités différentes. 🎙️

1. Maîtriser la communication avec les types de personnalité Dominants

Lorsque l'on communique avec une personnalité de type D, il est essentiel d'être direct, axé sur les résultats et concentré.

Il s'agit là de quelques stratégies de communication :

Venez-en au fait rapidement: Oubliez les banalités et plongez directement dans le message clé. Les personnes de type D accordent une grande valeur à l'efficacité et préfèrent ne pas perdre de temps en plaisanteries

Oubliez les banalités et plongez directement dans le message clé. Les personnes de type D accordent une grande valeur à l'efficacité et préfèrent ne pas perdre de temps en plaisanteries Concentrez-vous sur les résultats: Axez les discussions sur les résultats plutôt que sur les processus. Parlez de la manière dont vos idées ou vos actions permettront d'atteindre les résultats souhaités

Axez les discussions sur les résultats plutôt que sur les processus. Parlez de la manière dont vos idées ou vos actions permettront d'atteindre les résultats souhaités Faites preuve d'assurance: Montrez que vous avez confiance en vos idées. Présentez-les avec autorité et clarté car les types dominants respectent la force et l'esprit de décision

Montrez que vous avez confiance en vos idées. Présentez-les avec autorité et clarté car les types dominants respectent la force et l'esprit de décision Effaces et clarifiez les paramètres: Établissez des objectifs clairs et précisdes objectifs de communication clairs et des attentes claires dès le départ afin d'éviter les malentendus et d'assurer l'alignement

Établissez des objectifs clairs et précisdes objectifs de communication clairs et des attentes claires dès le départ afin d'éviter les malentendus et d'assurer l'alignement Présentez les faits de manière logique: Structurez vos arguments et vos preuves dans un flux logique. Cela aide les personnes de type D à comprendre et à réagir rapidement

2. Connexion avec les personnes de style Influence

Pour communiquer efficacement avec les personnes de type influence, il faut s'efforcer d'établir une relation, de faire preuve d'enthousiasme et d'assister leurs idées.

Voici comment procéder :

Engagez des discussions personnelles: Interrogez-les sur leurs hobbies et leurs intérêts, et soyez ouvert à un partage sur vous-même. Ils valorisent les connexions personnelles

Interrogez-les sur leurs hobbies et leurs intérêts, et soyez ouvert à un partage sur vous-même. Ils valorisent les connexions personnelles Utilisez des histoires et des exemples: Essayez de les impliquer avec des histoires, des anecdotes et des exemples de la vie réelle. Les personnalités de type I réagissent bien aux récits

Essayez de les impliquer avec des histoires, des anecdotes et des exemples de la vie réelle. Les personnalités de type I réagissent bien aux récits **Faites preuve du même enthousiasme et de la même positivité qu'ils font dans vos discussions. Cela les encourage à s'engager davantage

Montrez un intérêt sincère: Écoutez activement leurs idées et leurs objectifs. Exprimez votre enthousiasme et validez leurs idées

Écoutez activement leurs idées et leurs objectifs. Exprimez votre enthousiasme et validez leurs idées Évitez la surcharge de faits et de chiffres: Concentrez-vous sur la situation dans son ensemble et évitez d'enliser la discussion avec trop de détails

3. Favoriser la collaboration avec les personnalités Steady

Pour les personnes de style S, concentrez-vous sur le fait de les mettre à l'aise et de les valoriser.

Voici quelques stratégies à garder à l'esprit :

Faites preuve de patience et donnez-leur du temps: Donnez-leur de l'espace pour réfléchir et répondre sans les presser de donner une réponse immédiate. Ils valorisent le fait d'avoir le temps de réfléchir

Donnez-leur de l'espace pour réfléchir et répondre sans les presser de donner une réponse immédiate. Ils valorisent le fait d'avoir le temps de réfléchir Utilisez un ton calme et empathique: Abordez les discussions avec une attitude détendue et compréhensive pour les aider à se sentir à l'aise et appréciés

Abordez les discussions avec une attitude détendue et compréhensive pour les aider à se sentir à l'aise et appréciés Favorisez l'implication de l'équipe: Encouragez la collaboration et mettez l'accent sur une approche plus orientée vers l'équipe dans vos projets

Encouragez la collaboration et mettez l'accent sur une approche plus orientée vers l'équipe dans vos projets Construisez progressivement la confiance: Abordez ces personnes avec sincérité et constance pour gagner leur confiance au fil du temps plutôt que d'attendre un rapport immédiat

Abordez ces personnes avec sincérité et constance pour gagner leur confiance au fil du temps plutôt que d'attendre un rapport immédiat Présentez vos idées de manière structurée et non menaçante: Exposez vos points de vue de manière logique et par écrit lorsque c'est possible, afin qu'il soit plus facile pour eux de suivre

4. Engager les individus de style Conscientiousness

Pour communiquer efficacement avec les personnes de type C, privilégiez la clarté, la logique et la précision.

Voici comment faciliter une communication efficace communication d'entreprise avec eux :

Se préparer: S'assurer d'avoir fait des recherches approfondies et de disposer d'une base solide de faits et de chiffres pour étayer vos arguments

S'assurer d'avoir fait des recherches approfondies et de disposer d'une base solide de faits et de chiffres pour étayer vos arguments Organisez l'information de façon claire: Présentez l'information sous une forme logique et structurée afin qu'elle soit facile à suivre et à analyser

Présentez l'information sous une forme logique et structurée afin qu'elle soit facile à suivre et à analyser Reconnaissez leur point de vue logique: Respectez leur préférence pour des approches objectives et fondées sur des données et évitez un langage trop émotif

Respectez leur préférence pour des approches objectives et fondées sur des données et évitez un langage trop émotif Effacer les attentes et les échéanciers: Fournir des indications claires sur ce qui est nécessaire et sur les échéanciers, afin qu'ils puissent planifier et exécuter efficacement

Fournir des indications claires sur ce qui est nécessaire et sur les échéanciers, afin qu'ils puissent planifier et exécuter efficacement **Si vous avez un point de vue différent, assistez-le avec des données fiables ou des témoignages crédibles plutôt qu'avec des opinions personnelles

Avec ces stratégies prêtes à l'emploi, vous êtes probablement impatient de les voir en action !

Mais n'oubliez pas qu'il ne s'agit pas seulement de votre approche, mais aussi de votre façon de travailler outils de gestion de projet doivent également s'adapter pour apporter une assistance au style DISC.

C'est exactement ce que le ClickUp fait pour vous. C'est l'application tout pour le travail, qui facilite la communication pour tous les membres de l'équipe, quels que soient leurs traits de personnalité et leurs préférences en matière de communication.

ClickUp Disc : Restez connecté, où que vous soyez

Discutez des tâches et dissipez les malentendus avec ClickUp Chat ClickUp Chat rassemble toutes les discussions, tâches et projets en un seul endroit, permettant aux membres de l'équipe de se concentrer sur un travail approfondi sans manquer des mises à jour cruciales. Cette discussion centralisée facilite la vérification, la résolution des malentendus et permet de s'assurer que tout le monde est synchronisé.

Voici comment votre équipe peut bénéficier de ClickUp Discussion :

les D-styles bénéficient d'une communication rapide et directe, ce qui leur permet de se concentrer sur l'essentiel

bénéficient d'une communication rapide et directe, ce qui leur permet de se concentrer sur l'essentiel les Espaces bénéficient d'un espace animé pour les idées et les mises à jour, ce qui stimule l'engagement

bénéficient d'un espace animé pour les idées et les mises à jour, ce qui stimule l'engagement Les "S-styles " sont rassurés par la cohérence, toutes les discussions clés étant regroupées en un seul endroit

" sont rassurés par la cohérence, toutes les discussions clés étant regroupées en un seul endroit Les C-styles apprécient la clarté, sachant qu'ils peuvent accéder à tous les détails en cas de besoin

ClickUp Clips : Montrer, ne pas dire

Partagez visuellement des instructions et des mises à jour claires grâce à ClickUp Clips ClickUp Clips vous permet d'enregistrer et de partager des captures d'écran, des vidéos de webcam et des tutoriels directement avec votre équipe.

C'est l'outil idéal pour guider les coéquipiers dans les processus ou clarifier les tâches, particulièrement utile pour expliquer des détails complexes à des personnes de type C ou pour maintenir l'intérêt des personnes de type Influence grâce à une communication visuelle dynamique.

Affichages ClickUp : Adapter votre environnement de travail à votre style

L'interface flexible de ClickUp permet à chaque membre de l'équipe de personnaliser son environnement de travail en fonction de son profil DISC. Avec des options pour différents Affichages ClickUp chaque type de personnalité peut créer une installation qui améliore sa productivité et son confort.

Personnalisez vos environnements de travail avec ClickUp Views en fonction de vos préférences en matière d'organisation et d'orientation

Voici comment ces fonctionnalités correspondent à chaque profil DISC :

les styles D préfèrent souvent les aperçus de haut niveau, ce qui leur permet de se concentrer sur leur travail Vue Liste ClickUp ou ClickUp Vue Équipe idéal pour balayer rapidement les tâches et rester concentré sur les priorités

préfèrent souvent les aperçus de haut niveau, ce qui leur permet de se concentrer sur leur travail Vue Liste ClickUp ou ClickUp Vue Équipe idéal pour balayer rapidement les tâches et rester concentré sur les priorités les styles I s'épanouissent dans des espaces collaboratifs et visuellement attrayants, donc Vue Tableau ClickUp est parfait pour les sessions de brainstorming et pour garder un environnement de travail dynamique et coloré

s'épanouissent dans des espaces collaboratifs et visuellement attrayants, donc Vue Tableau ClickUp est parfait pour les sessions de brainstorming et pour garder un environnement de travail dynamique et coloré les S-styles bénéficient de Notifications ClickUp qui les aident à rester préparés et à jour sans avoir à effectuer des recherches constantes

bénéficient de Notifications ClickUp qui les aident à rester préparés et à jour sans avoir à effectuer des recherches constantes Les styles $$$a apprécient une perspective plus détaillée et axée sur les données Vue Tableur ClickUp est idéal pour le suivi et l'organisation systématique des informations

Prenez le contrôle de votre boîte de réception avec ClickUp Notifications

Tâches ClickUp : Déléguer le travail en tenant compte du DISC

ClickUp facilite la délégation des tâches en fonction du profil DISC de chaque membre de l'équipe, en veillant à ce que chacun travaille dans un rôle qui met en valeur ses points forts.

Choisissez parmi diverses tâches ClickUp pour créer un environnement stable et l'adapter à différents styles

Lors de l'utilisation de Tâches ClickUp les managers peuvent répartir les rôles en fonction de ce que chaque style DISC excelle à faire. Les personnes de style D s'épanouissent dans les résultats et les décisions rapides et travaillent mieux lorsqu'on leur confie des tâches de haute priorité et orientées vers l'action

Ces tâches leur permettent de prendre les choses en main et de les faire avancer rapidement. En leur confiant la responsabilité de tâches importantes, on s'assure que la progression reste sur la bonne voie, sans retard.

Les personnes de type I, qui excellent dans la collaboration créative, donnent le meilleur d'elles-mêmes en se voyant confier des tâches qui nécessitent un brainstorming ou un travail d'équipe. Ils brillent dans des environnements où ils peuvent s'engager avec les autres, partager des idées et garder leur énergie. Leur confier des rôles impliquant ces interactions permet de maintenir la motivation et l'alignement de l'équipe.

S'adresser directement aux membres de l'équipe au sein des tâches ClickUp Assign Comments, pour que le retour d'information soit facile à suivre et à mettre en œuvre ClickUp Attribuer des commentaires ajoute une couche supplémentaire de clarté, en particulier lorsque les tâches ont besoin d'une orientation ou d'un retour d'information supplémentaire.

Les managers peuvent étiqueter des membres spécifiques de l'équipe avec des instructions claires, afin de s'assurer que chacun sait exactement ce dont il est responsable. Cette fonction est particulièrement utile pour les personnes de type C, qui apprécient les conseils détaillés et structurés.

Tableaux blancs ClickUp : Donner vie aux idées de manière visuelle

Capturez visuellement les idées de l'équipe avec ClickUp Whiteboards, ce qui facilite l'engagement et la contribution de chaque type DISC Tableaux blancs ClickUp ajoutent une couche visuelle à la gestion de projet, permettant aux membres de l'équipe de réfléchir, de forfaiter et d'organiser les projets d'une manière adaptée aux différents styles de DISC. Les tableaux blancs assistent la pensée flexible et créative et fournissent une structure pour les idées complexes, améliorant ainsi la collaboration.

Voici comment procéder :

les styles D peuvent voir l'aperçu et la progression du projet, ce qui leur permet de prendre rapidement des décisions stratégiques.

peuvent voir l'aperçu et la progression du projet, ce qui leur permet de prendre rapidement des décisions stratégiques. les styles I bénéficient de la liberté créative des tableaux blancs, où ils peuvent esquisser des idées, planifier des projets et collaborer visuellement

bénéficient de la liberté créative des tableaux blancs, où ils peuvent esquisser des idées, planifier des projets et collaborer visuellement **Les personnes de type S apprécient la structure apportée par les Tableaux blancs, qui leur permet de voir comment leurs contributions s'intègrent dans un projet plus vaste

**Les personnes de type C peuvent ajouter des notes détaillées et organiser les étapes de manière systématique, ce qui permet à tout le monde de rester sur la bonne voie

Faire de la communication d'équipe un succès avec DISC et ClickUp

DISC est un outil puissant qui vous aide, vous et votre équipe, à comprendre les traits de personnalité dominants de chacun afin d'améliorer la communication.

Cependant, reconnaître ces traits n'est qu'un début - la véritable réussite et l'amélioration des compétences de leadership viennent de l'application des connaissances DISC aux interactions quotidiennes.

Vous avez besoin d'un outil fiable qui peut vous aider à mettre en œuvre ces stratégies en douceur. C'est là que ClickUp, avec ses prouesses en matière de gestion et de communication, entre en jeu. Il vous aide à établir une connexion avec vos collègues tout en vous permettant de personnaliser le logiciel en fonction des besoins spécifiques de votre équipe. S'inscrire à ClickUp dès aujourd'hui !