Comment tirer parti des différents styles de communication dans le cadre du leadership

"La communication est la seule tâche que vous ne pouvez pas déléguer", a déclaré l'ancien PDG de Coca-Cola, Roberto Goizueta . C'est pourquoi le style de communication d'un leader est fondamental pour sa réussite.

Qu'il s'agisse de prendre la parole lors d'une réunion publique, d'encadrer un jeune ou de licencier un membre de l'équipe, une bonne communication est un superpouvoir. Dans cet article de blog, voyons comment vous pouvez façonner et manier votre superpouvoir à votre avantage.

Comprendre le leadership Communication

À quoi fait un PDG ? Le travail d'un bon PDG consiste à diriger - prendre des décisions, guider les membres de l'équipe, établir des relations et persuader les parties prenantes, qu'il s'agisse de clients, de partenaires ou d'employés.

La base de ce travail est la communication de leadership, qui transmet l'objectif, facilite la compréhension et inspire l'action parmi les abonnés.

**Qu'est-ce que la communication en matière de leadership ?

La communication de leadership fait référence à toute information/instruction donnée par une personne en position d'autorité à ses subordonnés. Outre le message, elle englobe également le mode de transmission, les indices non verbaux, le style de la voix et bien d'autres choses encore.

**Pourquoi la communication en matière de leadership est-elle importante aujourd'hui ?

La nature du travail est en train de changer radicalement en réponse à la pandémie, aux préférences de la génération Z, à la dynamique du marché mondial et à l'innovation rapide induite par les startups.

De nos jours, les styles de travail sont plus démocratiques, avec des structures organisationnelles plates, par opposition à la nature autocratique du leadership traditionnel. Des pratiques telles que le leadership au service des autres et le leadership authentique gagnent en popularité, modifiant la façon dont les dirigeants communiquent et collaborent avec leurs équipes.

En outre, diverses situations exigent un style de communication différent, en fonction du défi à relever, de la dynamique de l'équipe et les résultats attendus. Par instance, le PDG d'une startup doit adopter une approche complètement différente pour divulguer un nouveau cycle de financement que pour annoncer des licenciements.

Pour diriger efficacement, vous devez comprendre les différents styles de communication du leadership et la manière dont vous pouvez les utiliser.

Types de styles de communication pour le leadership

Chaque leader possède une variété de styles de communication. Vous parlerez d'un style différent lorsque vous aurez besoin que votre équipe soit enthousiaste, par opposition à l'envoi d'une note banale sur le changement de la machine à café de la cafétéria.

Explorons les différents styles de communication et la manière dont vous pouvez les utiliser dans votre travail.

Écoute

Steve Jobs est connu pour avoir dit : "Nous embauchons des gens intelligents pour qu'ils nous disent quoi faire", ce qui est une leçon sur le style d'écoute de la communication du leadership.

Le style de communication par l'écoute fait référence à un engagement actif et à une tentative sincère de comprendre le message, les émotions et les intentions sous-jacentes de l'orateur. Le style de communication du leadership fondé sur l'écoute est :

Actif : Se concentrer sur les indices verbaux et non verbaux de l'orateur, poser des questions et explorer l'idée plus en détail

: Se concentrer sur les indices verbaux et non verbaux de l'orateur, poser des questions et explorer l'idée plus en détail Réflexif : Paraphrase ou résume le message de l'orateur pour confirmer sa bonne compréhension

: Paraphrase ou résume le message de l'orateur pour confirmer sa bonne compréhension Empathique : Reconnaître les sentiments et les points de vue de l'orateur

**Pourquoi l'écoute est-elle un bon style de communication ?

L'écoute permet de créer des connexions et d'instaurer un climat de confiance au sein de l'équipe. Elle rend l'équipe plus collaborative, en rassemblant les idées de chacun. La diversité s'épanouit lorsqu'un leader est à l'écoute.

Elle aide à garder le calme dans les situations tendues ou chargées d'émotion. Les dirigeants peuvent éteindre de grands incendies en écoutant attentivement et en validant : "C'est normal d'être anxieux, je comprends ce que tu ressens". Je comprends ce que vous ressentez", les dirigeants peuvent éteindre de grands incendies.

Quand l'écoute est-elle le bon style de communication?

L'écoute est un excellent style de communication dans les situations suivantes.

Brainstorming pour résoudre des problèmes complexes

Aborder des situations difficiles telles que les réclamations des clients ou la démission d'un employé

Lorsque le chef est nouveau dans l'équipe et que les connexions ne sont pas encore solides

Lorsqu'il y a un déficit de confiance entre les membres de l'équipe

Conseils

Les employés attendent des chefs d'entreprise qu'ils leur indiquent la voie à suivre. Bien qu'un dirigeant ne puisse pas avoir toutes les réponses, on attend de lui qu'il guide ses équipes sur la bonne voie. Le style de communication qui fonctionne le mieux ici est le conseil.

Ce style de communication se caractérise par

Donner du contexte : Offrir une perspective, basée sur l'expérience ou la visibilité, que les équipes pourraient ne pas avoir

: Offrir une perspective, basée sur l'expérience ou la visibilité, que les équipes pourraient ne pas avoir Partager son expérience : Partager l'expérience : rappeler des approches du passé pour recommander des réponses au problème posé

: Partager l'expérience : rappeler des approches du passé pour recommander des réponses au problème posé Proposer des recommandations : Proposer des recommandations : suggérer quelques options parmi lesquelles l'équipe peut choisir en fonction de ses connaissances

: Proposer des recommandations : suggérer quelques options parmi lesquelles l'équipe peut choisir en fonction de ses connaissances Fournir un fournisseur, prestataire : Identifier les lacunes dans les performances actuelles et suggérer des moyens d'amélioration

**Pourquoi le conseil est-il un bon style de communication ?

C'est un moyen direct de résoudre les problèmes, il crée un sentiment de fiabilité, accélère la prise de décision et met l'expertise et l'expérience du leader au service de l'ensemble de l'équipe.

Quand le conseil est-il le bon style de communication?

Personne n'aime les conseils injustifiés. Le style de communication "conseil" doit donc être utilisé avec précaution. Il est préférable dans les situations suivantes.

Lorsque l'équipe arrive avec un problème qu'elle n'a pas réussi à résoudre après avoir essayé tout ce qu'elle pouvait

Lorsque vous effectuez des révisions/rétrospectives et que des conseils sont attendus

Pendant les sessions de mentorat/coaching

Diriger

Diriger consiste à donner des instructions ou des commandes claires, concises et faisant autorité, qui guident les membres de l'équipe, souvent de manière directe et sans ambiguïté, vers ce qu'ils doivent faire.

Style de communication direct en le management d'équipe se caractérise par les éléments suivants :

Clarité : Des directives spécifiques et sans ambiguïté qui précisent ce qu'il faut faire, comment le faire et quand

: Des directives spécifiques et sans ambiguïté qui précisent ce qu'il faut faire, comment le faire et quand Retour d'information immédiat : Un feedback direct qui est fourni instantanément si la performance n'est pas à la hauteur

L'esprit de décision : Les décisions fermes sont communiquées clairement à l'équipe

**Pourquoi la direction est-elle un bon style de communication ?

Le style directif est direct et sans ambiguïté. Elle fait en sorte que la communication ne soit pas sujette à une (mauvaise) interprétation, créant ainsi une cohérence et un contexte familier parmi les membres de l'équipe.

Bien qu'autoritaire, ce style de communication ne doit pas être confondu avec une approche autoritaire. Les entreprises qui adoptent ce style de communication disposent souvent de suffisamment de freins et de contrepoids pour que le processus reste démocratique.

Quand la direction est-elle le bon style de communication?

La direction est adaptée - et même nécessaire - aux situations de haute pression, aux urgences et aux délais serrés. Dans les entreprises, ce style de communication est souvent évoqué en cas de crise. Par exemple, en cas d'accident dans une usine, les dirigeants demanderont à leurs équipes de rentrer immédiatement à leur domicile, de se faire examiner par un médecin, de ne pas parler à la presse, etc.

Délégué

Le style de communication Délégué fait référence à la capacité d'un leader à gérer le travail et à faire en sorte que les choses soient terminées de manière efficace. Pour déléguer efficacement, il faut définir ce qui suit.

Tâche : Ce qui doit être Terminé

: Ce qui doit être Terminé Méthode (le cas échéant) : Comment cela doit-il être fait ?

(le cas échéant) : Comment cela doit-il être fait ? Normes : Quels sont les critères d'acceptation de la tâche ?

: Quels sont les critères d'acceptation de la tâche ? Délai : Quand le travail doit-il être achevé ?

: Quand le travail doit-il être achevé ? Contexte : Toute information supplémentaire qui pourrait être utile

**Pourquoi déléguer est-il un bon style de communication ?

Tout dirigeant doit déléguer, sans quoi il serait incapable d'achever le moindre travail. En outre, cette approche apporte clarté et autonomie aux membres de l'équipe, qui peuvent ainsi s'approprier leurs résultats.

Quand déléguer est-il un bon style de communication?

Déléguer est toujours une bonne pratique, en particulier lorsque le leader a besoin d'assistance pour faire le travail.

Motiver

Un style de communication motivant vise à inspirer et à encourager les membres de l'équipe à donner le meilleur d'eux-mêmes et à atteindre leurs objectifs personnels et organisationnels.

La motivation se caractérise par :

Exprimer sa conviction : En prononçant des Teams qui valident les membres de l'équipe et leur inspirent confiance

: En prononçant des Teams qui valident les membres de l'équipe et leur inspirent confiance Fournir des défis : Effacer les défis : en paramétrant des objectifs clairs et réalisables qui incitent les membres de l'équipe à aspirer à davantage

: Effacer les défis : en paramétrant des objectifs clairs et réalisables qui incitent les membres de l'équipe à aspirer à davantage Encourager le développement personnel : Recommander des moyens de développement personnel ; proposer d'envoyer les membres de l'équipe à des ateliers/formations, etc.

**Pourquoi la motivation est-elle un bon style de communication ?

Tout le monde a besoin d'un supporter à ses côtés. Le style de communication du leadership motivant crée un sentiment de confiance, de validation, d'acceptation et d'encouragement parmi les membres de l'équipe. Il aide les gens à se sentir considérés.

Pourquoi la motivation est-elle le bon style de communication?

S'il est toujours bon de prononcer quelques mots motivants, cela est bénéfique dans les situations où :

Le moral de l'équipe est un peu bas

Le défi auquel vous êtes confronté semble insurmontable

Vous essayez quelque chose de nouveau et vous vous inquiétez des résultats

Enseignement

Le style de communication "enseigner" fait référence au transfert des connaissances, des compétences et des idées des dirigeants aux membres de leur équipe. Un enseignement efficace implique une combinaison d'instruction explicite, d'encouragement de la curiosité et de création d'un environnement où l'apprentissage est valorisé.

Le style de communication d'enseignement se caractérise par ce qui suit :

Explications : La décomposition d'idées complexes en éléments compréhensibles

: La décomposition d'idées complexes en éléments compréhensibles Encourager les questions : Créer une atmosphère où les membres de l'équipe se sentent à l'aise pour poser des questions

: Créer une atmosphère où les membres de l'équipe se sentent à l'aise pour poser des questions Expérimentation : Travailler ensemble à la résolution de problèmes, trouver des idées, les tester dans des environnements de type bac à sable, etc.

: Travailler ensemble à la résolution de problèmes, trouver des idées, les tester dans des environnements de type bac à sable, etc. Aide extérieure : Organiser des ateliers et des simulations avec des experts extérieurs à l'organisation

**Pourquoi l'enseignement est-il un bon style de communication ?

Dans un monde où une grande partie du travail manuel est en voie d'automatisation, le travail de connaissance est ce qui restera. Pour que les employés soient bien informés, il faut parfois leur apprendre ce qu'ils ne savent pas. Dans ce cas, l'enseignement est un excellent moyen.

Quand l'enseignement est-il le bon style de communication?

L'enseignement est particulièrement efficace lorsque le transfert de connaissances est essentiel, comme dans les laboratoires de recherche. Il est également très utile pour le partage des connaissances entre services, lorsque le responsable des ventes enseigne aux équipes chargées des produits les besoins/demandes des clients.

Coaching

Le coaching est une interprétation du style d'enseignement de la communication du leadership. Il consiste à aider les membres de l'équipe à découvrir des solutions et à réaliser leur potentiel par le biais de l'autoréflexion, de la fixation d'objectifs et de l'élaboration de plans d'action.

Le style de coaching de la communication sur le leadership se caractérise par les éléments suivants :

Le partage d'expériences personnelles : Enrichir l'enseignement en partageant les expériences et les leçons apprises

: Enrichir l'enseignement en partageant les expériences et les leçons apprises Encourager la responsabilisation : Tenir les membres de l'équipe compte de leur progression vers les objectifs et le faire avec un sens des responsabilités.

: Tenir les membres de l'équipe compte de leur progression vers les objectifs et le faire avec un sens des responsabilités. L'auto-évaluation : Proposer des cadres et des modèles pour évaluer ses propres performances

: Proposer des cadres et des modèles pour évaluer ses propres performances Réflexion : Pour l'employé et le dirigeant, permettant une croissance mutuelle

**Pourquoi le coaching est-il un bon style de communication ?

Le coaching consiste à fournir aux personnes les outils, les techniques et les encouragements dont elles ont besoin pour se développer. En utilisant ce style de communication, les dirigeants peuvent faire ressortir le meilleur des membres de leur équipe.

Quand le coaching est-il le bon style de communication?

Le coaching est la meilleure solution lorsque :

On a le temps de résoudre le problème ou de faire des progrès

Les changements nécessaires sont d'ordre personnel ou comportemental, comme le développement d'un état d'esprit de croissance ou le travail sur les compétences de présentation

L'employé a envie de progresser mais ne sait pas comment s'y prendre

Maintenant que nous avons appris à connaître les différents styles de communication, voyons comment ils affectent la dynamique de l'équipe.

Le rôle de la communication du leadership dans la dynamique de l'équipe

Dans toutes les organisations, les employés prennent des décisions en fonction de ce qu'ils ressentent. Si un feedback leur donne l'impression d'être attaqués, ils risquent d'être sur la défensive. Si un changement de politique leur semble restrictif, ils peuvent protester.

La communication des dirigeants joue un rôle fondamental dans la manière dont les employés se sentent sur leur lieu de travail. Celle-ci peut avoir un impact sur divers facteurs organisationnels. En voici quelques-uns.

Constitution d'une équipe

Un leader - un manager ou un superviseur - est le point d'ancrage de toute équipe. Il doit stratégie de communication maintient la cohésion de l'équipe. Elle :

Crée une unité et un objectif

Efface l'alignement sur des objets communs fondés sur une vision claire

Permet d'établir des relations de confiance et significatives avec le chef et entre les membres de l'équipe

Favorise la créativité, la collaboration et l'innovation

Facilite la résolution des conflits

En bref, la communication des dirigeants permet de constituer des équipes productives, efficaces et résilientes.

Recrutement Études montrent que pour les employés de la génération Z, la mission de l'organisation est aussi importante que l'emploi lui-même. La communication du leadership joue un rôle essentiel dans la façon dont une organisation est perçue par :

Communiquant la mission, la vision et les valeurs pour engager ceux qui sont alignés avec elle

En présentant la culture de l'entreprise de manière convaincante

En engageant le dialogue au cours du processus de recrutement, en établissant des relations positives avec les candidats

En définissant clairement les objectifs et les attentes du candidat

Rétention des employés

Efficace la communication au sein de l'équipe crée une culture transparente, inclusive et d'assistance dans laquelle les employés se sentent valorisés, compris et connectés.

Pour y parvenir, la communication des dirigeants doit inclure

La reconnaissance des efforts et des réalisations des employés

La communication sur les possibilités d'évolution de carrière

Des discussions sur le développement professionnel

Des discussions hors site sur ce qui inspire/motive un individu

Meilleure performance de l'équipe

Une bonne communication en matière de leadership est un excellent point de départ. Les leaders répondent en nature lorsqu'ils parlent à leurs équipes de manière ouverte et transparente.

La possibilité de discuter, de débattre et d'exprimer son désaccord crée un sentiment de communauté et de propriété. Cet investissement émotionnel stimule considérablement le moral, accroît l'engagement et motive les individus à se surpasser dans leurs contributions.

Appliquer les styles de leadership pour une communication efficace en matière de leadership

Les styles de leadership et les styles de communication vont de pair. Tout comme les styles de leadership, qui sont souvent adaptés et évoluent en fonction de la situation, la communication l'est également.

Par instance, un leader dont le style de communication préféré est l'écoute ou le coaching peut avoir besoin de se tourner vers la direction en période de crise.

Même Warren Buffet, connu pour son laisser-faire son style de gestion le chef d'entreprise peut se tourner vers le conseil ou l'enseignement si les choses tournent mal.

Voici quelques exemples de bonne communication en matière de leadership.

Brian Chesky annonçant des licenciements au début de la pandémie

Airbnb a pris un gros coup lorsque l'industrie du voyage s'est complètement achevée au début de l'année 2020$a. L'entreprise a dû licencier 25 % de ses effectifs pour rester à flot. Brian Chesky, le président-directeur général, a écrit un communiqué de presse communication poignante et empathique à l'équipe. Il a expliqué comment et pourquoi ils ont pris cette décision. Et il a offert toute l'aide dont les employés licenciés pourraient avoir besoin.

E-mail du PDG d'Airbnb aux employés licenciés

Via Airbnb Pour ceux qui s'intéressent à la communication en temps de crise, voici un excellent exemple.

Lettre d'Andy Jassy aux actionnaires en 2022

Les PDG et les chefs d'entreprise écrivent régulièrement des lettres aux actionnaires. En 2022, Andy Jassy, le PDG d'Amazon, a écrit à propos de leurs différents changements.

La longue lettre d'Andy explore les défis, les désinvestissements, les licenciements et la redéfinition des priorités. Il évoque également leur nouvelle stratégie d'investissement et leurs espoirs pour l'avenir.

Cette lettre est un excellent point de départ pour ceux qui s'intéressent à la communication sur le leadership qui tisse une histoire à partir de nombres.

La première lettre de Satya Nadella en tant que PDG

Lorsque Satya Nadella a pris ses fonctions en tant que PDG de Microsoft, il a envoyé une.. à tous les employés avec des questions (qui suis-je ? pourquoi suis-je ici ? que faisons-nous ensuite ? etc.) et des réponses.

Il adopte un style de communication motivationnel personnel pour se présenter et donner le ton de son mandat de dirigeant.

La première lettre de Satya Nadella en tant que président-directeur général

via The Verge Lisez la lettre dans son intégralité pour voir comment on peut susciter l'enthousiasme autour d'un changement organisationnel aussi important.

Bonus : Voici comment indira Nooyi, anciennement PDG de PepsiCo, a écrit aux parents de ses rapports directs pour les remercier.

Techniques pour mettre en œuvre avec succès les styles de communication dans le leadership

Quel que soit le style de communication du leadership que vous choisissez, voici quelques techniques que vous pouvez utiliser pour les mettre en œuvre dans la pratique quotidienne. Si vous êtes une équipe entièrement à distance, une logiciel de gestion de projet gratuit comme ClickUp ferait des merveilles pour vous.

Effectuer des contrôles réguliers (style d'écoute)

Écoutez votre équipe de manière formelle et informelle. De manière formelle, prévoyez des réunions individuelles pour encourager les membres de votre équipe à partager leurs réalisations, leurs besoins et leurs défis. Au cours de ces sessions, discutez de la progression, abordez les préoccupations et offrez votre assistance.

Au quotidien, gardez un œil sur les discussions de votre équipe. L'affichage des discussions de ClickUp permet une collaboration en temps réel entre les membres de l'équipe, que vous pouvez surveiller. La détection de collaboration de ClickUp vous indique qui est en ligne, afin que vous puissiez discuter hors ligne avec eux lorsqu'ils sont disponibles.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-549.png Affichage de ClickUp Chat /$$$img/

affichez votre discussion sur le site ClickUp pour écouter le style de communication de votre équipe de direction

Partager les connaissances (style d'enseignement)

Pour les situations où vous devez enseigner, essayez Documents ClickUp . Vous pouvez sans effort construire votre base de connaissances, rédiger un wiki ou connecter des idées dans des flux de travail.

Pour enseigner des concepts spécifiques, notez les éléments ci-dessus - explications, contexte, matériel de formation, etc. - en détail et partagez-les avec l'équipe. Et en plus ? Utilisez ClickUp Brain pour résumer et relire également.

construire une connaissance organisationnelle sur ClickUp Docs

Si vous êtes du genre à déléguer, Tâches ClickUp est un endroit idéal pour rassembler toutes les informations dont votre équipe a besoin, telles que la description de la tâche, la méthode, les normes, les délais et le contexte. Vous pouvez également assigner des commentaires à des membres de l'équipe, inviter des réponses ou convertir des commentaires en tâches.

Déléguer mieux avec les tâches ClickUp

Brainstorming (style d'enseignement et de conseil)

Rendez vos conseils interactifs avec ClickUp Tableau blanc . Expliquez visuellement des concepts complexes ou proposez des conseils en plusieurs étapes, en combinant des dessins, des notes autocollantes, des diagrammes de hiérarchie et bien plus encore.

tableau blanc ClickUp pour l'enseignement et le conseil en matière de styles de communication_

Checklists (style directif)

Si vous dirigez une équipe dont le travail doit répondre à des normes spécifiques, demandez-leur de suivre une checklist. Les tâches ClickUp vous permettent d'ajouter des checklists individuellement à chaque tâche ou de créer des modèles et de les appliquer à des tâches similaires.

Paramètres d'objectifs (style coaching et motivation)

Menez votre équipe vers un objectif commun objectif commun de communication en le rendant toujours visible. ClickUp Objectifs est conçu pour les dirigeants qui ont besoin de suivre le travail par rapport à la stratégie avec des cibles mesurables.

Mesurer la réussite avec des résultats clés

Organisez vos objectifs dans des dossiers

Paramétrer des cibles numériques, monétaires, vrai/faux et des tâches

Automatisation du suivi de la progression

objectifs pour motiver les styles de communication ClickUp Objectifs for motivating communication styles

Si vous êtes un nouveau leader, essayez quelques-unes des méthodes suivantes Modèles de plans de communication de ClickUp pour structurer vos messages.

Mieux communiquer avec ClickUp

Bien que nous ayons discuté des différents styles de communication du leadership et de la manière de les mettre en œuvre, il est essentiel de comprendre qu'ils ne s'excluent pas mutuellement.

Un style de communication n'est pas un type de personnalité. Vous pouvez utiliser le style de communication qui convient le mieux à une situation donnée. Vous pouvez également utiliser une combinaison de styles.

Par exemple, si un employé est bloqué depuis longtemps dans une étape, un style de communication directif peut être intercalé avec les méthodes de coaching. Vous pouvez également combiner une communication motivante avec votre style de délégation pour vous assurer que l'équipe est enthousiasmée par son travail.

Si, comme le dit Goizueta, vous ne pouvez pas déléguer, mettez en place les paramètres dont vous avez besoin pour le maîtriser. L'environnement de travail de ClickUp pour la gestion de projet et la communication est précisément conçu pour cela.

Il réduit le fossé de communication entre vous et vos équipes. Essayez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui !

FAQ sur les styles de communication du leadership

1. Quel est le style de communication en matière de leadership ?

Le style de communication en matière de leadership fait référence à la manière dont les dirigeants transmettent des messages, partagent des informations et fournissent un retour d'information aux membres de leur équipe. Il englobe le ton, le langage, les méthodes et la fréquence de communication qu'un dirigeant utilise pour interagir avec les autres au sein d'une organisation.

2. Quels sont les quatre types de styles de communication ?

Les quatre principaux styles de communication sont le passif, l'agressif, le passif-agressif et l'assertif.

Chaque style reflète une manière différente de s'exprimer et d'interagir avec les autres, ce qui influence la dynamique interpersonnelle et l'efficacité de la communication.

3. En quoi la communication est-elle un facteur du style de leadership ?

La communication est un facteur fondamental dans la forme et la définition du style de leadership. La manière dont un leader communique - que ce soit verbalement, non verbalement ou par ses actions - influence considérablement la façon dont ses équipes sont dirigées.

Par instance, une communication transactionnelle lors d'un évènement transformationnel peut démotiver les employés et provoquer l'attrition. En revanche, une communication réfléchie sur de petits changements - comme le changement de fournisseur, prestataire - peut donner aux employés un sentiment de communauté et d'appartenance.

La manière dont vous communiquez est le facteur le plus déterminant de votre efficacité en tant que dirigeant.