Guide de l'analyse des cohortes – ; Comment réduire le taux de désabonnement ?

Vous venez de lancer une nouvelle fonctionnalité sur votre plateforme et les utilisateurs s'inscrivent par vagues. Mais au bout de quelques semaines, vous remarquez quelque chose d'inquiétant : alors que certains utilisateurs restent dans les parages, beaucoup continuent de décrocher.

À faire pour comprendre ce qui ne va pas ? Grâce à l'analyse des cohortes. En regroupant les utilisateurs sur la base de caractéristiques communes telles que la date d'acquisition ou le comportement, l'analyse de cohorte vous aide à identifier les modèles d'engagement et de fidélisation des utilisateurs.

Une étude de Deloitte montre que 88% des entreprises affichent désormais l'expérience client comme leur principal avantage concurrentiel. Ce chiffre souligne à quel point il est crucial de comprendre ce qui maintient l'engagement des utilisateurs.

L'analyse des cohortes n'est pas une tâche ponctuelle, c'est un processus continu stratégie de fidélisation des clients afin de réduire le taux de désabonnement, d'améliorer l'utilisation des produits et d'affiner l'expérience client.

Qu'il s'agisse d'optimiser un produit ou d'affiner vos campagnes marketing, l'analyse des cohortes vous donne les informations exploitables dont vous avez besoin pour comprendre vos utilisateurs et les fidéliser.

Qu'est-ce que l'analyse de cohorte ?

Une cohorte est un groupe d'utilisateurs qui ont vécu un évènement partagé dans un laps de temps spécifique. L'analyse de cohorte examine les activités de ce groupe d'utilisateurs, même si ces activités ont eu lieu en dehors de la période d'analyse désignée.

📌 Exemple d'analyse de cohorte

Vous avez lancé une nouvelle application en janvier et suivi les utilisateurs qui se sont inscrits ce mois-là. Votre cohorte de janvier comprend toutes les personnes qui se sont inscrites pendant cette période.

Lorsque vous effectuez une analyse de cohorte de clients, vous pouvez observer comment ce groupe a interagi avec l'application au cours des mois abonnés. Par exemple, alors que la plupart des utilisateurs se sont fortement impliqués en janvier, leur activité a chuté en mars.

Cet aperçu vous permet d'identifier les problèmes potentiels de fidélisation des utilisateurs et d'élaborer des stratégies, telles que la collecte de commentaires par le biais de sondages auprès des clients. Ces stratégies peuvent stimuler l'engagement à l'avenir.

Avantages de l'analyse de cohorte

L'analyse de cohorte regroupe les utilisateurs en fonction de caractéristiques partagées, comme la date d'inscription ou le premier achat, afin de révéler des informations sur le comportement des clients et les tendances en matière de fidélisation au fil du temps. Voici en quoi elle est bénéfique pour votre stratégie :

Identifie les actions ou les fonctionnalités qui maintiennent l'engagement des utilisateurs

Indique les mises à jour qui retiennent les meilleurs utilisateurs plus longtemps

Identifie les canaux qui attirent les clients fidèles

Met en évidence les domaines dans lesquels il convient d'investir pour maximiser la valeur à vie des clients

Adapte les messages en fonction des comportements des cohortes

Suit l'évolution des comportements au sein de chaque groupe de clients

Permet de prendre des décisions à long terme grâce à des données détaillées sur les utilisateurs

Maintenant que nous savons ce qu'est l'analyse de cohorte, examinons les formulaires qu'elle peut prendre.

Types d'analyse de cohorte

Deux types principaux d'analyse de cohorte offrent des perspectives uniques sur le comportement et la fidélisation des utilisateurs. Chaque type vous permet de suivre les groupes d'utilisateurs différemment et de découvrir des modèles qui peuvent vous aider à affiner vos stratégies.

Cohortes comportementales

L'analyse de cohortes comportementales regroupe les utilisateurs en fonction d'actions ou de comportements spécifiques dans un laps de temps donné.

Par exemple, vous pouvez créer des cohortes comportementales d'utilisateurs qui ont achevé un achat, se sont inscrits à une newsletter ou ont utilisé une fonctionnalité particulière de votre application. Vous pouvez suivre ces actions pour voir comment l'engagement des utilisateurs évolue et mettre en évidence les comportements qui conduisent à la rétention ou au désabonnement.

Ce type d'analyse vous aide à comprendre le "pourquoi" derrière les actions des utilisateurs. Il vous aide à déterminer les comportements qui favorisent l'engagement et la fidélisation. Il signale les comportements susceptibles d'entraîner la baisse d'activité d'un utilisateur ou la raison pour laquelle les utilisateurs se désengagent.

En d'autres termes, c'est un outil qui permet d'optimiser le parcours de l'utilisateur et d'améliorer la valeur à vie du client.

Cohortes d'acquisition

Les cohortes d'acquisition, à l'inverse, regroupent les utilisateurs en fonction du moment où ils ont rejoint votre plateforme pour la première fois-que ce soit par la date d'inscription, le mois où ils ont effectué leur premier achat ou le moment où ils ont interagi avec votre produit pour la première fois.

Cette analyse se concentre sur le "qui" et le "quand", en suivant les utilisateurs à partir du moment où ils sont acquis et en surveillant l'évolution de leur comportement au fil du temps. Elle peut être utilisée pour identifier les tendances en matière d'accueil, d'adoption du produit et de fidélisation.

Par exemple, si les utilisateurs acquis au premier trimestre de l'année écoulée sont plus engagés que ceux acquis au deuxième trimestre, vous pouvez étudier les changements ou les stratégies qui ont pu influencer ce changement.

Segmentation du marché et de la cible

Les cohortes comportementales et d'acquisition jouent un rôle essentiel dans la segmentation du marché, une stratégie qui divise votre base de clients élargie en groupes plus petits et mieux définis sur la base de caractéristiques partagées.

La segmentation du marché vous permet de mieux comprendre les besoins et les comportements de chaque groupe, ce qui vous permet de concevoir des campagnes de marketing sur mesure, de personnaliser l'expérience de l'utilisateur et, en fin de compte, d'améliorer la satisfaction et la fidélisation des clients.

La segmentation du marché peut être basée sur différents facteurs, tels que :

Démographie : L'âge, le sexe, le revenu, le niveau d'éducation

: L'âge, le sexe, le revenu, le niveau d'éducation Géographie : L'emplacement, la région, le climat

: L'emplacement, la région, le climat Psychographie : style de vie, valeurs, intérêts : Mode de vie, valeurs, intérêts

: style de vie, valeurs, intérêts : Mode de vie, valeurs, intérêts Données comportementales : Historique des achats, interactions avec le site web, utilisation des produits Outils de segmentation de la clientèle étendent ce concept en utilisant l'analyse des données pour regrouper automatiquement les utilisateurs sur la base de critères spécifiques. Ces outils affichent une vue granulaire de votre base de clients, ce qui vous aide à cibler plus efficacement les différents groupes d'utilisateurs.

En combinant l'analyse des cohortes avec des outils de segmentation de la clientèle, vous pouvez créer une stratégie très ciblée qui répond aux besoins uniques de chaque groupe d'utilisateurs.

L'analyse de cohorte dans la réduction du taux de désabonnement

Le taux de désabonnement est l'un des indicateurs les plus critiques pour toute entreprise, en particulier pour les entreprises SaaS. Il représente le pourcentage de clients qui cessent d'utiliser votre produit ou service au fil du temps.

Un taux de désabonnement élevé indique une insatisfaction ou des problèmes liés au produit réduire le taux de désabonnement de seulement 5 % peut augmenter les bénéfices de 25 % à 95 % .

Pour évaluer et réduire le taux de désabonnement, vous devez d'abord comprendre quand et pourquoi les utilisateurs partent.

Techniques d'évaluation du taux de désabonnement

Examinez le comportement des utilisateurs : Suivez les actions clés, comme les inscriptions, l'utilisation des fonctionnalités ou la fréquence des interactions, pour comprendre comment les utilisateurs s'engagent avec votre produit

: Suivez les actions clés, comme les inscriptions, l'utilisation des fonctionnalités ou la fréquence des interactions, pour comprendre comment les utilisateurs s'engagent avec votre produit Identifier les modèles : Recherchez les comportements communs ou le timing qui peuvent prédire l'attrition, tels que les utilisateurs qui abandonnent après l'onboarding ou qui n'adoptent pas les nouvelles fonctionnalités

: Recherchez les comportements communs ou le timing qui peuvent prédire l'attrition, tels que les utilisateurs qui abandonnent après l'onboarding ou qui n'adoptent pas les nouvelles fonctionnalités Segmentez les étapes du cycle de vie de l'utilisateur : Décomposez le cycle de vie du client en plusieurs étapes : l'accueil, l'adoption du produit, l'après-achat et les points de contact pour surveiller le comportement de l'utilisateur à chaque étape

: Décomposez le cycle de vie du client en plusieurs étapes : l'accueil, l'adoption du produit, l'après-achat et les points de contact pour surveiller le comportement de l'utilisateur à chaque étape Surveillez les moments clés du désabonnement : Soyez attentif aux moments qui conduisent souvent à un désabonnement, comme juste après l'onboarding ou après une période d'inactivité

Sur la base des modèles identifiés, appliquez des stratégies ciblées, telles que des suivis personnalisés pour les utilisateurs qui n'ont pas encore achevé l'onboarding ou des incitations pour les utilisateurs qui n'ont pas utilisé une nouvelle fonctionnalité.

La réduction du taux de désabonnement est essentielle pour augmenter la Valeur à vie du client (CLV), c'est-à-dire le revenu total qu'une entreprise peut attendre d'un seul client tout au long de sa relation avec l'entreprise. Plus le taux de désabonnement diminue, plus la CLV augmente, ce qui se traduit par une plus grande fidélité des clients et une croissance plus durable.

Un autre indicateur précieux de la l'analyse des produits est le Net Promoter Score (NPS), qui mesure la satisfaction des clients et la probabilité qu'ils recommandent votre produit à d'autres. Un NPS élevé indique des utilisateurs engagés et fidèles, tandis qu'un NPS faible peut être le signe d'une insatisfaction et d'une désaffection potentielle.

Le suivi de vos différentes analyses de cohortes avec ces indicateurs peut vous aider à suivre l'impact financier du désabonnement.

👀 **Le saviez-vous ?

Le taux d'attrition annuel moyen des entreprises de SaaS peut s'élever jusqu'à 32-50% .

L'analyse des cohortes assiste les entreprises de SaaS dans l'amélioration de la fidélisation de leurs clients, car elle

Détecte les tendances de désabonnement : Observe les groupes d'utilisateurs au fil du temps pour détecter les modèles de désabonnement émergents

Observe les groupes d'utilisateurs au fil du temps pour détecter les modèles de désabonnement émergents Identifie les comportements communs: Reconnaît les comportements et les traits partagés parmi les segments d'utilisateurs les moins engagés

Reconnaît les comportements et les traits partagés parmi les segments d'utilisateurs les moins engagés met en évidence les fonctionnalités qui favorisent la fidélisation: découvre les fonctionnalités du produit qui contribuent à l'amélioration des taux de fidélisation des utilisateurs

Mise en œuvre de l'analyse de cohorte pour réduire le taux de désabonnement

Gartner rapporte que seulement 20 % des projets d'analyse ont conduit à des résultats pour l'entreprise jusqu'en 2022.

Par conséquent, votre analyse de cohorte ne doit pas se limiter à la collecte de données. Il s'agit de structurer votre approche pour comprendre et réduire efficacement le taux de désabonnement.

Voici un guide étape par étape de la mise en œuvre de l'analyse de cohorte pour vous assurer de suivre les bonnes informations et de prendre des décisions éclairées.

Définir des objectifs

Avant de se plonger dans les données, il est essentiel de définir des objectifs clairs et mesurables.

À faire avec votre analyse de cohorte ?

Cherchez-vous à réduire le taux de désabonnement, à augmenter l'engagement des utilisateurs ou à améliorer l'adoption des fonctionnalités ?

Quels sont les objectifs de l'analyse de cohorte ? indicateurs clés de l'expérience client ciblez-vous par le biais de cette analyse ?

Définir vos objectifs en amont vous aidera à rester concentré et à vous assurer que les informations obtenues sont exploitables.

Définir les indicateurs

Une fois vos objectifs définis, l'étape suivante consiste à identifier les indicateurs à suivre. Ces indicateurs peuvent être les suivants :

Le taux de désabonnement

Valeur de la durée de vie du client (CLV)

L'engagement des utilisateurs

Adoption des fonctionnalités

Choisissez des indicateurs qui correspondent à vos objectifs et qui fournissent les fournisseurs prestataires dont vous avez besoin pour mesurer la réussite. Vous pouvez également développer votre stratégie de marketing du cycle de vie du client autour de vos indicateurs ciblés.

Sélection des cohortes

Une fois que vous avez défini vos objectifs et vos indicateurs, il est temps de définir les cohortes spécifiques que vous analyserez. Les cohortes peuvent être regroupées par

Attributs de l'utilisateur (comme le mois d'inscription, l'emplacement ou le type de forfait) ou

Caractéristiques comportementales (telles que les actions effectuées lors de l'accueil, le temps passé sur certaines fonctionnalités ou la fréquence d'achat)

La sélection de cohortes pertinentes alignées sur vos objectifs vous permet de déterminer avec précision les segments d'utilisateurs qui contribuent le plus à la fidélisation et à la croissance, ce qui vous aide à vous concentrer sur les domaines à fort impact.

Analyse des données

Une fois vos cohortes définies et vos données collectées, il est temps de passer à l'analyse. C'est là que vous recherchez des modèles, des tendances et des corrélations.

Par exemple, les utilisateurs qui se sont inscrits au cours d'une certaine période sont-ils plus susceptibles de se désabonner après le premier mois ? Ou encore, les utilisateurs qui utilisent fréquemment une fonctionnalité spécifique sont-ils plus susceptibles de rester fidèles ?

Des outils tels que ClickUp peuvent faciliter votre processus d'analyse des cohortes. ClickUp est une plateforme de gestion de projet tout-en-un qui aide les équipes à organiser, suivre et optimiser les flux de travail grâce à des outils personnalisables et des aperçus de données.

Il peut affiner votre analyse de cohorte en vous permettant de suivre des indicateurs tels que le taux de désabonnement, l'engagement et l'adoption des fonctionnalités grâce à son système personnalisé tableaux de bord de la gestion des produits des champs et des fonctionnalités de suivi des objectifs. Vous pouvez également utiliser ses tableaux de bord et ses fonctionnalités de rapports pour créer votre diagramme d'analyse de cohorte.

Suivez les points de données spécifiques à vos cohortes, tels que les dates d'inscription, l'utilisation des fonctionnalités ou l'historique des achats, à l'aide de la fonction Champs personnalisés ClickUp . Les champs personnalisés vous permettent de capturer et d'organiser les informations qui comptent le plus pour votre analyse, vous assurant ainsi de disposer des informations nécessaires pour prendre des décisions éclairées

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-50.gif Champs personnalisés de ClickUp : analyse des cohortes /$$img/

Utilisez les champs personnalisés de ClickUp pour catégoriser et filtrer efficacement les données afin de prendre des décisions précises et fondées sur des données

Recueillez systématiquement les données des utilisateurs à l'aide de Formulaires ClickUp . Cette fonctionnalité vous assure de capturer toutes les informations nécessaires à votre analyse de manière structurée, ce qui facilite l'analyse du comportement et des caractéristiques des utilisateurs au sein de différentes cohortes

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-444.png ClickUp Forms : analyse de cohortes /$$img/

Utilisez ClickUp Forms pour sonder les utilisateurs, recueillir les préférences en matière de fonctionnalités et collecter des données dans un emplacement central afin d'afficher une vue d'ensemble de vos cohortes

La suite ClickUp comprend également des modèles puissants pour rationaliser vos efforts, en particulier lors de l'exploration de nouvelles stratégies de mise en œuvre. Le modèle ClickUp d'analyse des besoins des clients vous aide à identifier et à analyser systématiquement les besoins de vos clients.

Voici comment il peut améliorer votre approche :

Cartographie des besoins des clients : Visualisez et hiérarchisez les besoins des clients pour vous assurer que vos efforts marketing trouvent un écho auprès de votre public

: Visualisez et hiérarchisez les besoins des clients pour vous assurer que vos efforts marketing trouvent un écho auprès de votre public Collaboration avec les équipes : Encouragez la contribution de diverses équipes, telles que le marketing et le produit, afin d'afficher une vue globale des préférences des clients

: Encouragez la contribution de diverses équipes, telles que le marketing et le produit, afin d'afficher une vue globale des préférences des clients Intégration des commentaires : Recueillez les commentaires des clients directement dans le modèle pour affiner continuellement votre analyse et vos stratégies

: Recueillez les commentaires des clients directement dans le modèle pour affiner continuellement votre analyse et vos stratégies Ajustements dynamiques : Gardez votre analyse flexible et à jour avec des ajustements en temps réel au fur et à mesure que vous recueillez de nouvelles informations

: Gardez votre analyse flexible et à jour avec des ajustements en temps réel au fur et à mesure que vous recueillez de nouvelles informations Statuts personnalisés : Suivez le statut des projets d'analyse des besoins des clients avec jusqu'à 15 statuts personnalisés Statuts personnalisés dans ClickUp pour vous aider à gérer efficacement la progression

: Suivez le statut des projets d'analyse des besoins des clients avec jusqu'à 15 statuts personnalisés Statuts personnalisés dans ClickUp pour vous aider à gérer efficacement la progression Champs personnalisés : Utilisez les champs personnalisés pour capturer des attributs essentiels, tels que les données démographiques des clients et les points de douleur, pour une compréhension plus approfondie de votre cible

Vous êtes curieux de savoir ce que vos clients pensent de votre produit ? Modèle de sondage sur la satisfaction de la clientèle de ClickUp est votre ressource de référence pour collecter des informations précieuses qui vous permettront d'apporter des améliorations.

Voici comment il peut améliorer votre processus :

Collecter des informations significatives: Concevoir et distribuer des sondages pour recueillir les commentaires, les préférences et les suggestions des utilisateurs

Concevoir et distribuer des sondages pour recueillir les commentaires, les préférences et les suggestions des utilisateurs Analyser les indicateurs de satisfaction: Utiliser les outils d'analyse intégrés pour évaluer les scores de satisfaction des clients et identifier les points à améliorer

Utiliser les outils d'analyse intégrés pour évaluer les scores de satisfaction des clients et identifier les points à améliorer Engager les clients: Favoriser un sens de la communauté en invitant les utilisateurs actifs à partager leurs réflexions et leurs expériences

Favoriser un sens de la communauté en invitant les utilisateurs actifs à partager leurs réflexions et leurs expériences Adapter les stratégies: Adaptez rapidement vos stratégies marketing en fonction des réactions en temps réel afin de mieux répondre aux besoins des clients

Adaptez rapidement vos stratégies marketing en fonction des réactions en temps réel afin de mieux répondre aux besoins des clients Personnalisez les champs de vos sondages : Adaptez vos sondages à l'aide de champs personnalisés afin de recueillir des données spécifiques pertinentes pour votre analyse, améliorant ainsi la profondeur de vos informations

Test d'hypothèse

Le test d'hypothèse est une méthode statistique permettant de déterminer si un échantillon dispose de suffisamment d'éléments pour assister ou rejeter une hypothèse spécifique concernant un paramètre de la population.

Par exemple, si vous remarquez qu'une cohorte spécifique a un taux de désabonnement plus élevé, vous pouvez élaborer une hypothèse sur les raisons de ce phénomène. Peut-être est-ce dû à un manque d'onboarding ou à un manque d'expérience gestion de la communication avec les clients .

En testant vos hypothèses, vous pouvez mettre en œuvre des changements et observer l'impact de ces ajustements sur les cohortes futures.

Les tests A/B et la science des données dans l'analyse des cohortes

Les tests A/B peuvent être incroyablement utiles pour affiner les stratégies. Cette technique compare deux versions d'une variable pour déterminer laquelle est la plus performante, ce qui aide les entreprises à prendre des décisions fondées sur des données pour optimiser leurs stratégies.

Imaginons que vous souhaitiez tester différentes stratégies de fidélisation sur deux cohortes différentes, par exemple en envoyant des e-mails personnalisés à un groupe et des notifications in-app à un autre.

En comparant les résultats de chaque stratégie, vous pouvez déterminer quelle approche est la plus efficace pour réduire le taux de désabonnement.

Outils d'analyse des cohortes

Pour mener efficacement une analyse de la rétention des cohortes, vous aurez besoin des bons outils pour suivre, visualiser et interpréter vos données. Il peut s'agir de divers outils de fidélisation de la clientèle . Voici quelques types d'outils à envisager :

Plateformes d'analyse de données pour analyser le comportement des utilisateurs et identifier les tendances au sein de différentes cohortes

pour analyser le comportement des utilisateurs et identifier les tendances au sein de différentes cohortes Outils de gestion de la relation client (CRM) pour suivre les interactions des utilisateurs et segmenter efficacement les utilisateurs

pour suivre les interactions des utilisateurs et segmenter efficacement les utilisateurs Les outils de sondage pour recueillir les commentaires et les idées de cohortes spécifiques afin de comprendre leurs besoins et leurs préférences

pour recueillir les commentaires et les idées de cohortes spécifiques afin de comprendre leurs besoins et leurs préférences Outils de visualisation pour créer des diagrammes et des graphiques qui illustrent clairement les indicateurs de performance et de fidélisation des cohortes

ClickUp répond à toutes ces attentes, en fournissant une solution complète pour une analyse efficace des cohortes.

Voici quelques fonctionnalités clés de ClickUp qui assistent vos efforts d'analyse de cohortes :

Visualisez vos données Tableaux de bord ClickUp vous permettent de créer de puissantes représentations visuelles des données de votre cohorte. Avec des widgets tels que des diagrammes et des tableaux, vous pouvez facilement suivre des indicateurs clés tels que les taux de rétention, les comportements des utilisateurs ou le taux de désabonnement.

Hiérarchisez votre travail et améliorez la productivité de vos produits grâce aux tableaux de bord ClickUp entièrement personnalisables

Planifiez le parcours du client Diagrammes de Gantt ClickUp offrent une vue Échéancier pour planifier les parcours des utilisateurs ou les interactions avec les produits, vous aidant ainsi à afficher les tendances et l'engagement au fil du temps.

Avec cet outil, vous pouvez :

Visualiser les étapes : Décomposer le parcours client en phases claires (par exemple, la sensibilisation, la considération, l'achat, l'embarquement, la fidélisation) et placer ces jalons sur un échéancier

: Décomposer le parcours client en phases claires (par exemple, la sensibilisation, la considération, l'achat, l'embarquement, la fidélisation) et placer ces jalons sur un échéancier Suivre les dépendances : Montrez comment les différents points de contact - campagnes d'e-mail, démonstrations de produits ou interactions avec le service client - sont connectés, afin d'assurer une progression fluide entre les étapes

: Montrez comment les différents points de contact - campagnes d'e-mail, démonstrations de produits ou interactions avec le service client - sont connectés, afin d'assurer une progression fluide entre les étapes Contrôler la progression : Utilisez les statuts des tâches et les indicateurs de cours pour voir quelles parties du parcours se déroulent sans problème et où il pourrait y avoir des goulots d'étranglement

: Utilisez les statuts des tâches et les indicateurs de cours pour voir quelles parties du parcours se déroulent sans problème et où il pourrait y avoir des goulots d'étranglement Collaborer en contexte : Gardez toutes les parties prenantes sur la même page avec des commentaires, des pièces jointes et des mises à jour directement liés à des phases spécifiques du voyage

Restez organisé et concentrez-vous sur ce qui compte grâce à plusieurs vues Gantt flexibles et au tri rapide dans les diagrammes ClickUp Gantt

Intégrer avec d'autres outils d'analyse de données

L'intégration transparente de ClickUp avec divers outils d'analyse de données améliore encore l'analyse de votre cohorte. La connexion de ces outils vous permet d'obtenir des rapports plus détaillés et de suivre des indicateurs avancés à l'aide de Intégrations ClickUp .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-450-1400x850.png ClickUp Integrations : analyse de cohorte /$$img/

Connectez gratuitement plus de 1 000 outils à ClickUp grâce à ClickUp Integrations

Analyser le comportement des clients ClickUp CRM rationalise la gestion de la relation client en permettant aux équipes de suivre les prospects, de gérer les équipes commerciales et d'organiser les interactions avec les clients au sein d'une seule et même plateforme. Les tableaux de bord personnalisés offrent un aperçu en temps réel des données clients, ce qui permet de prendre des décisions éclairées.

En outre, Plate-forme de service à la clientèle de ClickUp facilite une communication transparente grâce à l'attribution de tâches, aux commentaires et aux notifications pour votre équipe, garantissant ainsi des réponses rapides aux demandes des clients. Ces outils travaillent ensemble pour améliorer la satisfaction des clients et l'efficacité globale de l'équipe.

Boostez votre stratégie de réduction du taux de désabonnement !

L'un des signes clés d'une entreprise en bonne santé est l'augmentation du chiffre d'affaires, même sans acquisition de nouveaux clients.

D'après l'étude Jonathan Parisot cofondateur et PDG d'Actiondesk, l'analyse des cohortes "peut aider à identifier les groupes de clients qui contribuent le plus au chiffre d'affaires", ce qui permet de proposer des produits ou des services supplémentaires de manière ciblée.

En outre, la réduction du taux de désabonnement peut être une aventure passionnante ! Lorsque vous utilisez l'analyse de cohorte, vous ne vous contentez pas de regarder des nombres ; vous comprenez exactement pourquoi les utilisateurs restent ou partent, ce qui peut vous aider à améliorer la fidélisation de la clientèle.

Avec des outils comme ClickUp, vous pouvez faciliter votre analyse, repérer les tendances essentielles et recueillir des informations en un seul endroit. Commencez à utiliser ClickUp dès aujourd'hui !