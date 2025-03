Meilleur modèle de diagramme en arête de poisson PowerPoint pour des présentations efficaces

Vous remarquez une erreur récurrente ou vous avez du mal à identifier la cause première d'un problème critique ? Ne vous inquiétez pas ! Les fautes et les erreurs sont cruciales pour faciliter l'amélioration des processus.

En effet, il s'agit bien de faciliter et non d'entraver. 🤯

La clé réside dans l'identification et la gestion invitantes des erreurs à l'aide du bon outil d'analyse des causes et des effets. Les diagrammes en arête de poisson constituent un excellent choix à cet égard. Cette solution de visualisation japonaise permet de cartographier les problèmes et vous aide à les résoudre.

Mais il est fastidieux de créer un diagramme en arête de poisson à partir de zéro. C'est pourquoi les modèles prêts à l'emploi changent la donne. Ces solutions préconçues réduisent les efforts de création, simplifient la résolution des problèmes et permettent d'obtenir des informations plus rapidement.

Cet article présente sept modèles PowerPoint de premier ordre pour vous aider à démarrer. De plus, nous aborderons d'autres solutions polyvalentes Nous aborderons des alternatives polyvalentes proposées par des experts en gestion de projet tels que ClickUp .

Qu'est-ce qui fait un bon modèle PowerPoint en arête de poisson?

Un modèle en arête de poisson efficace élève les sessions de brainstorming pour atteindre la solution finale avec un processus d'analyse convaincant. Dans cette optique, voici cinq éléments essentiels que tout modèle doit posséder :

Une conception facile à lire: Des libellés, des lignes et des structures logiques effacées garantissent une bonne lisibilité pour que les utilisateurs puissent suivre en douceur chaque cause jusqu'à son effet

Des libellés, des lignes et des structures logiques effacées garantissent une bonne lisibilité pour que les utilisateurs puissent suivre en douceur chaque cause jusqu'à son effet Des fonctionnalités personnalisables: Des conceptions simples à modifier, de la longueur des branches aux couleurs et aux thèmes, permettent aux utilisateurs d'adapter les fonctionnalités pour répondre aux exigences uniques du projet

Des conceptions simples à modifier, de la longueur des branches aux couleurs et aux thèmes, permettent aux utilisateurs d'adapter les fonctionnalités pour répondre aux exigences uniques du projet Disposition attrayante sur le plan visuel: Préférez les modèles dont la conception est attrayante sur le plan visuel et qui correspondent bien au thème de la marque. Optez pour une esthétique propre et moderne afin de maintenir l'intérêt de votre public

Préférez les modèles dont la conception est attrayante sur le plan visuel et qui correspondent bien au thème de la marque. Optez pour une esthétique propre et moderne afin de maintenir l'intérêt de votre public Format partageable: Optez pour des modèles conçus pour plusieurs appareils. Facilitez les présentations PowerPoint et la collaboration grâce à des options de partage et de modification en cours efficaces

Optez pour des modèles conçus pour plusieurs appareils. Facilitez les présentations PowerPoint et la collaboration grâce à des options de partage et de modification en cours efficaces Structure prédéfinie: Commencez par des modèles offrant des branches prédéfinies pour les causes communes (par exemple, les méthodes, les paramètres). Gagnez du temps d'installation et guidez une saisie organisée grâce à ces structures prêtes à l'emploi

Les diagrammes en arête de poisson sont également appelés diagrammes d'Ishikawa, diagrammes en chevrons et diagrammes de cause à effet. Ainsi, si quelqu'un lance l'un de ces diagrammes dans la discussion, vous savez maintenant à quoi vous attendre !

Top 7 PowerPoint Fishbone Diagram Templates (7 modèles de diagrammes en arête de poisson PowerPoint)

En gardant les éléments clés à l'esprit, voici sept modèles de diagrammes en arête de poisson PowerPoint modèles de diagrammes en arête de poisson pour une analyse efficace des problèmes.

1. modèle d'analyse des causes profondes 4M par SlideModel.com

le site web de l'association a été mis à jour en 2008 SlideModel.com Le Modèle d'analyse des causes profondes 4M de SlideModel.com est une solution standard pour l'analyse des problèmes. Conçu avec les branches standard Homme, Matériel, Machine et Méthode, ce modèle fournit une analyse complète des causes profondes.

Ses icônes visuelles claires permettent aux personnes chargées de la résolution des problèmes et aux analystes de suivre facilement le modèle. La structure du squelette de poisson du modèle comprend des libellés de texte pour une mise à jour rapide des données, ce qui rend votre processus d'analyse efficace, efficient et collaboratif.

🏅 Principales fonctionnalités

Adaptez la solution à n'importe quelle application, y compris le développement de logiciels ou le brainstorming

Approfondissez chaque analyse grâce à ses quatre branches clés de causes profondes

🔮 Idéal pour

Les petites équipes et les entreprises axées sur la résolution des problèmes et la prévention des défauts de qualité. Il est idéal pour les équipes qui adoptent les principes suivants Six Sigma dans le domaine du contrôle de la qualité et de la gestion des risques.

2. Modèle d'infographie PowerPoint Cause et effet par SlideModel.com

le site web de l'association a été créé en 2001 et a été mis à jour en 2005 SlideModel.com Choisissez SlideModel.com PowerPoint Cause and Effect Infographic Template pour un diagramme d'effet de style présentation. La solution est facile à mettre à jour avec des champs de texte et des formes 100% modifiables.

Le modèle offre également beaucoup d'espace pour ajouter des points de données spécifiques. Il est téléchargeable en plusieurs formes, parfait pour les discussions hors ligne ou ciblées.

🏅 Principales fonctionnalités

Gardez vos présentations polyvalentes avec plusieurs thèmes et arrière-plans

Communiquez l'impact des processus sur les objectifs finaux grâce à sa conception infographique

🔮 Idéal pour

Les projets ciblant l'amélioration des processus et les présentations à la direction générale pour des analyses basées sur des données.

3. Modèle de diagramme d'Ishikawa pour PowerPoint par SlideModel.com

il s'agit d'un modèle de diagramme d'Ishikawa pour PowerPoint SlideModel.com Si vous avez besoin d'une présentation polyvalente, le Modèle de diagramme d'Ishikawa PowerPoint de SlideModel.com est tout indiqué. Les lignes simples de la solution forment la colonne vertébrale du diagramme, et les espaces réservés de couleur clarifient la catégorie de la branche.

Chaque champ de texte étant vide, il est parfait pour s'adapter au brainstorming, à la résolution de problèmes et même à l'analyse de problèmes. Son design épuré et professionnel permet également à vos présentations d'être impeccables et percutantes.

🏅 Principales fonctionnalités

Segmentez et présentez facilement les informations clés grâce à son design et ses couleurs attrayantes

Appliquez la visualisation pour des présentations professionnelles et académiques avec zéro champ de données fixes

🔮 Idéal pour

Les étudiants, les professionnels et les chefs d'équipe qui souhaitent présenter et expliquer des problèmes fondamentaux ou identifier les facteurs potentiels qui les causent.

4. Modèle de diagramme en arête de poisson PowerPoint par Slideegg

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/PowerPoint-Fishbone-Diagram-Template-by-Slideegg-1400x876.png Modèle de diagramme en arête de poisson PowerPoint par Slideegg /$$$img/

il s'agit d'un modèle de diagramme en forme d'arête de poisson pour PowerPoint Slideegg Le modèle de diagramme en arête de poisson PowerPoint de Slideegg est une solution de présentation tout-en-un. Il comprend six diagrammes pour répondre aux différentes applications du diagramme d'Ishikawa. Chaque diagramme est accompagné d'une explication détaillée de son approche et de ses objectifs.

Le modèle est polyvalent, avec un schéma de couleurs et une disposition frappants. Il propose des centaines d'icônes pour faciliter la visualisation et comprend des instructions pour optimiser son utilisation.

🏅 Principales fonctionnalités

Accédez à six diagrammes divers pour des applications telles que la stratégie, la production, le site de l'usine et la gestion des risques

Améliorez vos présentations grâce à un design dynamique et à l'accès à la bibliothèque de formes de PowerPoint

🔮 Idéal pour

Les équipes à la recherche d'une solution d'analyse tout-en-un au format PowerPoint.

5. Modèle de diagramme en arête de poisson du problème de Teams par l'équipe Slide

le problème de la fabrication est de savoir si l'on a besoin d'une aide financière L'équipe de la diapositive Vous avez besoin d'un outil dédié aux problèmes et aux objectifs de la chaîne de fabrication ? Choisissez le modèle de diagramme en arête de poisson Slide Team's Manufacturing's Problem.

Ce modèle planifie les causes d'un problème en fonction des 6 M de la planification de la production. Il adopte un échéancier dédié pour chaque branche ou cause principale, ce qui permet de couvrir tous les facteurs contribuant à l'ensemble des fonctions et des départements.

La visualisation systématique permet d'incorporer des solutions d'amélioration directement pour chaque sous-cause.

🏅 Principales fonctionnalités

Suivez les améliorations et les suggestions à travers des échéanciers et des causes claires

Spécialisez votre visualisation pour les lignes de production et les segments de fabrication

🔮 Idéal pour

Les équipes de fabrication et les entreprises basées sur les produits et ceux qui ciblent les améliorations dans les sprints.

6. Modèle de diagramme en arête de poisson de la stratégie de gestion de crise par l'équipe Slide

le site web de l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) est disponible en anglais seulement L'équipe de la diapositive Le modèle de diagramme en arête de poisson de la stratégie de gestion de crise permet de cartographier ce qui doit être fait lors d'une crise ou d'une situation ad hoc. Il consigne les éléments permettant de passer des objectifs d'un programme ordinaire à un forfait efficace en cas de crise.

Le spectre des objectifs de ce diagramme d'Ishikawa couvre des éléments clés tels que la communication, les parties prenantes, l'équipement et la documentation.

Le modèle en arête de poisson enregistre également les détails du spectre de la crise, qui comprennent la réponse à la crise, les processus d'escalade, la gouvernance et les rôles de l'équipe centrale de crise.

🏅 Fonctionnalités clés

Élaborer des stratégies d'action claires et rapides en visualisant l'ensemble du processus de gestion de la crise

Assurer une gestion de crise axée sur les objectifs avec des objectifs et des processus d'escalade dans un seul espace

🔮 Idéal pour

Les équipes de gestion de crise, les organisations cherchant à améliorer leurs processus d'escalade et les parties prenantes ayant besoin d'un guide visuel clair pour les rôles et l'escalade.

Bonus: Besoin de planifier vos processus et informations d'escalade ? Consultez Comment créer un organigramme dans PowerPoint ?

7. Analyse de l'écart de valeur Diagramme en arête de poisson par l'équipe Slide

le site web de l'association est disponible en anglais et en français L'équipe de la diapositive Le diagramme en arête de poisson de l'analyse de l'écart de valeur de l'équipe Slide montre les causes profondes ou les forces motrices à l'origine des performances d'une entreprise. Le modèle établit un objectif ou un problème et branche différentes catégories en tant que facteurs contributifs.

Il comprend des centaines d'icônes et des instructions étape par étape, ce qui facilite la personnalisation. Il est très utile pour effectuer une analyse des écarts de valeur, optimiser les processus de la chaîne de valeur et procéder à une vérification préalable.

🏅 Fonctionnalités clés

Identifier les causes profondes des écarts de performance à l'aide d'un cadre clair et simple

Adapter le diagramme à diverses discussions (telles que les réunions d'examen) avec une liste étendue d'icônes et de personnalisations

🔮 Idéal pour

Les petites entreprises et les équipes de la chaîne de valeur qui ciblent une amélioration par le biais d'une approche d'analyse des écarts

Limites de l'utilisation de PowerPoint pour les diagrammes en arête de poisson

PowerPoint est idéal pour les présentations, mais pas vraiment comme outil de travail pour les diagrammes en arête de poisson gestion de projet visuelle outil.

Voici quelques limites d'un modèle de diagramme en arête de poisson sur PowerPoint :

Construction manuelle : Manque de fonctionnalités intuitives pour personnaliser les diagrammes en arête de poisson. Les utilisateurs doivent souvent dessiner manuellement chaque composant, ce qui prend du temps et est source d'erreurs

: Manque de fonctionnalités intuitives pour personnaliser les diagrammes en arête de poisson. Les utilisateurs doivent souvent dessiner manuellement chaque composant, ce qui prend du temps et est source d'erreurs Personnalisation limitée : Ne propose que des formes et des connecteurs de base et ne fait pas d'éléments spécialisés pour les diagrammes en arête de poisson. Cela implique un travail de conception supplémentaire pour répondre à des besoins spécifiques

: Ne propose que des formes et des connecteurs de base et ne fait pas d'éléments spécialisés pour les diagrammes en arête de poisson. Cela implique un travail de conception supplémentaire pour répondre à des besoins spécifiques Intégration de données inadéquate : Manque d'intégration avec les sources de données, les outils d'analyse ou les fonctionnalités de gestion des tâches. Ne permet pas de créer des diagrammes en arête de poisson basés sur des données ou d'agir rapidement sur des informations en temps réel

: Manque d'intégration avec les sources de données, les outils d'analyse ou les fonctionnalités de gestion des tâches. Ne permet pas de créer des diagrammes en arête de poisson basés sur des données ou d'agir rapidement sur des informations en temps réel Collaboration difficile : Il est difficile pour plusieurs utilisateurs de créer des diagrammes en arête de poisson simultanément ou en temps réel, ce qui peut entraîner des problèmes de contrôle de version

: Il est difficile pour plusieurs utilisateurs de créer des diagrammes en arête de poisson simultanément ou en temps réel, ce qui peut entraîner des problèmes de contrôle de version Problèmes d'évolutivité : Moins efficace pour les diagrammes en arêtes de poisson et les informations complexes. Il devient plus encombré et conduit à une surcharge d'informations sur chaque diapositive

: Moins efficace pour les diagrammes en arêtes de poisson et les informations complexes. Il devient plus encombré et conduit à une surcharge d'informations sur chaque diapositive Pas d'automatisation : manque d'éléments clés tels quel'automatisation du flux de travail dont les équipes ont besoin pour utiliser efficacement l'analyse des causes profondes

Modèles PowerPoint alternatifs en arête de poisson

Les diagrammes en arête de poisson sont des outils de visualisation de projet axés sur les objectifs. Cependant, les limites de PowerPoint entravent le processus de visualisation en arête de poisson, ce qui peut entraîner plusieurs inefficacités dans l'analyse.

C'est pourquoi il est essentiel de trouver une alternative. Une excellente option est ClickUp .

En tant qu'outil de gestion de projet, ClickUp offre une visualisation supérieure, une cartographie des relations et des analyses alimentées par l'IA. C'est le binôme parfait pour les diagrammes en arêtes de poisson afin de produire des analyses et des résultats de qualité.

Voici une comparaison rapide entre les deux :

Fonctionnalités PowerPoint ClickUp Facilité d'utilisation ❌Requiert des connaissances techniques de base avant l'utilisation. Interface moins intuitive ✅🏆Intuitive par glisser-déposer. Des milliers de modèles spécifiques préconstruits Les champs personnalisés pour les champs de données, les formes, le flux de données, le mappage des relations. Les diagrammes créés sont accompagnés de perspectives analytiques adaptables Gestion de champs personnalisés ✅🏆 Personnalisation étendue pour les champs de données, les formes, le flux de données et la cartographie des relations. Livré avec des aperçus analytiques adaptables à partir de diagrammes créés ✅🏆La modification en cours. Collaboration en temps réelÉtiquettes et commentaires instantanésAffectations de tâches sans faillePartageable dans plusieurs formatsFonctionnalités de permissions diverses Intégration ➖Capacités d'intégration limitées. Les transferts de données sont principalement manuels ✅🏆Intégration transparente avec d'autres outils de gestion de projet et applications de productivité. Il est livré avec plus de 1000+ intégrations externes et une API personnalisée Fonctionnalités dynamiques ❌Outil de présentation statique. N'est livré qu'avec des animations liées à une présentation ✅🏆 Suggestions de formes alimentées par l'IAGénération automatique de tâches. Analyse avancée Coût ➖Achat unique ou sur abonnement. Coûteux pour les grandes équipes ✅🏆Tarification abordable pour toutes les équipes. Livré avec un forfait Forever Free

En gardant à l'esprit les avantages de ClickUp, voici sept modèles de diagrammes en arête de poisson incontournables.

1. Modèle de diagramme en arête de poisson ClickUp

Le modèle Modèle de diagramme en arête de poisson ClickUp est une solution polyvalente pour tous les types d'analyse des causes et des effets.

Ce modèle Modèle de tableau blanc commence par une "légende" pour faciliter la compréhension du diagramme. Sa disposition convaincante couvre les problèmes en tête de poisson et les causes dans le squelette visuellement attrayant.

Il dispose d'un espace supplémentaire pour ajouter des liens de rapport de données, des tableaux et des documents d'assistance. Ce modèle de diagramme en arête de poisson est idéal pour diverses présentations aux parties prenantes. De plus, ClickUp vous permet de créer des tâches à partir de n'importe quel texte sur le canevas.

🏅 Principales fonctionnalités

Maintenez l'attention du public grâce à sa disposition visuellement attrayante et ses libellés de données effacés

Stimulez la responsabilisation et les forfaits d'action rapides avec la création et l'affectation instantanées des tâches

🔮 Idéal pour

Les équipes qui cherchent à identifier les facteurs potentiels à l'origine de problèmes ou à atteindre un objectif en comprenant ses principaux moteurs.

Bonus: Attribuer les tâches en fonction des départements responsables de la branche de la cause principale. Cela simplifie la logique de création des tâches et favorise la responsabilisation.

2. Modèle ClickUp d'analyse des causes profondes

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/ClickUp-Root-Cause-Analysis-Template.png Modèle d'analyse des causes profondes ClickUp https://app.clickup.com/signup ?template=t-216177975&department=other&_gl=1*1qrlwl*_gcl_aw*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFBdmRIRUFMd193Y0I.*_gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Vous avez besoin de combiner la gestion des tâches avec des forfaits de résolution de problèmes ? Le Modèle d'analyse des causes profondes ClickUp est votre solution.

Le modèle planifie le problème, les cinq pourquoi, la cause première, la solution et les équipes responsables. Sa vue Liste des problèmes regroupe tous les détails clés pour un aperçu complet. Il comprend une "liste de priorités" pour vous aider à vous concentrer sur ce qu'il faut traiter en premier.

En outre, la solution offre une vue Tableau, regroupant chaque carte de tâche par statut et par membre de l'équipe. Votre équipe reste ainsi concentrée sur la résolution de la cause première.

🏅 Fonctionnalités clés

Utilisez les rapports et les dates de résolution pour suivre l'efficacité globale de votre équipe

Intégrer les champs de données et les affichages systématiques pour maintenir les priorités et la responsabilité du flux de travail

🔮 Idéal pour

Les équipes visant à résoudre les problèmes de manière stratégique. Également idéal pour un accent mis sur la coordination et la responsabilité.

En savoir plus: 6 meilleurs outils d'analyse des causes profondes si vous avez besoin d'un logiciel dédié à la résolution de problèmes.

3. Modèle d'analyse des causes profondes de ClickUp IT

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/ClickUp-IT-Root-Cause-Analysis-Template.jpg Modèle d'analyse des causes profondes ClickUp IT https://app.clickup.com/signup ?template=t-200542296&department=it&_gl=1*1fhcdl4*_gcl_aw*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFBdmRIRUFMd193Y0I.*_gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Besoin d'aide pour résoudre les problèmes d'efficacité ? Visualisez tout avec le Modèle d'analyse des causes profondes de ClickUp IT . Ce modèle est conçu pour enregistrer et résoudre les problèmes informatiques de manière transparente.

Il commence par un formulaire dédié qui permet d'enregistrer facilement les problèmes et leurs dates. Chaque problème passe ensuite par cinq statuts personnalisés : "problème", "pourquoi", "pour examen", "recommandation" et "terminé " Ce flux de tâches structuré permet de résoudre chaque problème de manière méthodique.

La vue Tableau du modèle permet aux chefs d'équipe de suivre le statut des tâches et de hiérarchiser les capacités de l'équipe pour une résolution plus efficace.

🏅 Principales fonctionnalités

Renforcez votre suivi des problèmes avec des formulaires dédiés et des statuts de tâches clairs

Améliorez la gestion de la capacité et la priorisation avec une vue Tableau approfondie

🔮 Idéal pour

Les équipes informatiques et les entreprises du secteur des services. Idéal également pour les équipes qui s'occupent de la gestion des actifs.

Pro Tip: Utiliser la plateforme d'outils d'IA ClickUp Brain pour générer des mises à jour ou des résumés rapides de la progression. Cela vous aide à garder une longueur d'avance sur les problèmes et les escalades sans effort.

4. ClickUp Modèle de Tableau blanc Cause et Effet

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-67.png ClickUp Modèle de tableau blanc des causes et effets https://app.clickup.com/signup ?template=kkmvq-6322570&department=pmo&_gl=1*3fipm9*_gcl_aw*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFBdmRIFMd193Y0I.*_gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Le modèle ClickUp Modèle de Tableau blanc Cause & Effet est une solution de type canevas parfaite pour révéler les subtilités de l'analyse. Il dispose d'un espace dynamique pour enregistrer les légendes et permet de mapper les problèmes en fonction de leurs causes les plus infimes.

Le diagramme de flux de données comporte une fonctionnalité de carte mentale qui permet de visualiser les relations entre les causes secondaires afin de faire ressortir l'impact de chaque élément.

En tant que modèle de Tableau blanc, il est livré avec de nombreuses formes créatives, des icônes et des pinceaux de dessin. Il est ainsi facile de l'adapter à diverses applications, telles que le brainstorming et la visualisation.

🏅 Principales fonctionnalités

Mettez en évidence les cibles principales de projets cruciaux avec une visualisation approfondie pour identifier les zones de concentration et quantifier l'impact possible (par exemple, les ventes, les gains de temps)

Modifiez la conception et le thème pour vous aligner sur les préférences du public afin d'améliorer l'engagement et l'attrait visuel

🔮 Idéal pour

Les équipes et les gestionnaires de projet à la recherche de visuels clairs et personnalisables pour relever les défis fondamentaux des projets. C'est aussi la base parfaite pour votre logiciel d'organigramme ou un forfait d'urgence.

Bonus : Lire le 25 exemples de cartes mentales époustouflantes pour créer des connexions de relations puissantes dans vos diagrammes.

5. Modèle ClickUp 5 Whys (en anglais)

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/ClickUp-5-Whys-Tableau blanc-Template.jpeg ClickUp 5 Whys Modèle de Tableau blanc https://app.clickup.com/signup ?template=kkmvq-6319650&department=other&_gl=1*2las1n*_gcl_aw*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFBdmRIRUd193Y0I.*_gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Vous avez besoin d'une approche structurée pour enquêter sur un problème ? Le modèle Modèle des 5 raisons de ClickUp offre un Tableau blanc vivant et organisé pour le flux de données. Avec un tel mélange visuel à l'approche 5 Whys, l'identification des causes profondes est garantie.

La solution capture les problèmes, les raisons et chaque "pourquoi" à l'aide de notes autocollantes, ce qui permet de garder chaque étape claire et accessible. Elle dispose également d'une vue Liste permettant de suivre toutes les tâches réalisables créées à partir d'un "pourquoi" ou d'un aperçu.

🏅 Fonctionnalités clés

Insérer des rapports de données et des applications pour assister le raisonnement

Intégrer des liens web et des résumés IA pour améliorer la prise de décision et le processus d'investigation

🔮 Idéal pour

Idéal pour présenter des enquêtes, partager des insights et des escalades basées sur les données à la direction générale.

En savoir plus : Modèles de 5 Pourquoi gratuits pour plus de solutions avec cette approche d'analyse logique et de visualisation.

6. Modèle de plan d'action d'amélioration des performances ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/Action-Plan-Template-for-Personal-Mental-Health.png Modèle de plan d'action pour le feedback 360 https://app.clickup.com/signup ?template=t-205427035&department=personal-use&_gl=1*1c6c8v4*_gcl_aw*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFBdmRIFMd193Y0I.*_gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Le modèle Modèle de plan d'action d'amélioration des performances ClickUp est conçu pour repérer les problèmes, fixer des objectifs et définir des étapes d'amélioration. Le modèle dispose d'une vue Objectifs dédiée pour mapper ces problèmes et attribuer les responsabilités. De plus, il comporte des barres de progression en temps réel pour un suivi sans faille.

La vue Liste des actions permet d'organiser les étapes d'amélioration par jour de la semaine. Elle enregistre également le statut des tâches, le service responsable et la complexité des tâches.

Les membres de l'équipe peuvent ajouter des notes et des priorités pour rationaliser l'action et la collaboration.

🏅 Fonctionnalités clés

Permet à l'équipe de se concentrer sur les étapes d'amélioration au lieu de se contenter de l'analyse des causes profondes

Aide les dirigeants à aborder les problèmes de manière proactive en fonction de délais transparents et de la complexité des tâches

🔮 Idéal pour

Les gestionnaires de projet, les chefs de service et les entreprises qui cherchent à favoriser une culture de l'amélioration continue

Bonus : Consultez 10 Exemples de flux de travail et cas d'utilisation pour apprendre comment améliorer l'efficacité et les processus dans votre entreprise.

7. Modèle de rétrospective de projet ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/ClickUp-Project-Retrospective-Template.png Modèle de rétrospective de projet ClickUp https://app.clickup.com/signup ?template=t-200564357&department=pmo&_gl=1*wjobz*_gcl_aw*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFBdmRIRUFMd193Y0I.*_gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Le modèle Modèle de rétrospective du projet ClickUp permet d'évaluer les performances d'un projet et d'adapter les stratégies d'amélioration. Il est doté d'un tableau **rétrospectif qui permet de planifier ce qui n'a pas fonctionné, ce qui a bien fonctionné, les leçons apprises, les solutions alternatives, etc

Chaque idée ou tâche est liée à des domaines connexes et à des équipes responsables. Le modèle comprend également un formulaire d'agenda permettant de soumettre rapidement des idées et des réflexions sur le projet. Il présente également une fonctionnalité de tableau de progression permettant d'avoir un aperçu des actions entreprises lors des discussions.

🏅 Principales fonctionnalités

Planifiez les idées de chaque partie prenante et visualisez les apprentissages du projet grâce à un tableau rétrospectif dédié

Gardez les éléments compte et les points d'amélioration concentrés sur des champs de données spécifiques au projet et personnalisables

🔮 Idéal pour

Les entreprises et les équipes qui cherchent à apprendre et à échanger des insights entre les fonctions. De plus, c'est idéal pour améliorer les expériences clients et la réalisation des projets.

En savoir plus : Les 12 meilleurs diagrammes de gestion de projet si vous voulez un outil de visualisation pour garder les données liées au projet digestes et gérables.

Améliorez l'analyse des causes profondes avec ClickUp

Comprendre le problème est la première étape vers l'amélioration du projet. Pour les analyses personnalisées des causes profondes (RCA), les outils de visualisation tels que les diagrammes en arête de poisson sont très efficaces. En fait, des modèles prêts à l'emploi permettent de mieux comprendre les problèmes et de gagner un temps précieux.

Les modèles PowerPoint que nous avons présentés constituent une solution satisfaisante pour la résolution de problèmes. Toutefois, ils ne constituent pas le meilleur choix si vous souhaitez intégrer les diagrammes en arête de poisson et les ACR dans vos projets.

Pour cela, vous avez besoin d'un partenaire plus complet. ClickUp est un excellent choix à cet égard.

ClickUp offre l'automatisation, la gestion des tâches, des aperçus alimentés par l'IA et des visualisations. Il renforce vos forfaits d'amélioration. Vous souhaitez conduire le changement et améliorer les processus ? Inscrivez-vous avec ClickUp aujourd'hui !