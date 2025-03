Comment rédiger un code de conduite pour les employés + exemples

Un nouvel employé travaillant dans un paramètre éloigné commence à partager des documents internes avec des fournisseurs externes, sans connaître les politiques de confidentialité de l'entreprise. En l'absence d'un code de conduite clair, il enfreint involontairement les protocoles, ce qui entraîne des risques potentiels pour la sécurité et des relations professionnelles tendues.

Ce scénario souligne l'importance d'un code de conduite pour les employés : il établit des attentes claires, minimise les risques et garantit que les comportements sont conformes aux valeurs de l'entreprise.

Dans ce blog, nous verrons pourquoi un code de conduite solide est important et comment il peut s'aligner sur les valeurs de votre entreprise pour assister un environnement de travail respectueux et responsable. 👥

⏰ Résumé en 60 secondes

Pour créer un code de conduite pour les employés, suivez les étapes ci-dessous :

1 : Identifier le contenu

Décrivez les sujets clés tels que les fonctions, les valeurs de l'entreprise, les normes de communication et l'utilisation des ressources

Inclure des politiques importantes sur les heures de travail, la gestion des biens de l'entreprise, le code vestimentaire, etc

2 : Rédiger le document relatif au code de conduite des employés

Rédigez un projet clair et concis, illustré d'exemples concrets

Utilisez un langage simple pour que les attentes soient faciles à comprendre

**3 : Collaborer avec les parties prenantes

Utilisez ClickUp Docs pour créer et modifier le projet avec l'aide des membres de l'équipe

Attribuer des commentaires à des personnes spécifiques pour un retour d'information ciblé

4 : Affiner le document

Utilisez ClickUp Brain pour affiner la langue, la grammaire et le style dans un souci de clarté et de professionnalisme

5 : Utilisez des modèles pour plus d'efficacité et de précision

Commencez par les modèles RH de ClickUp pour une base solide

Personnalisez le modèle pour qu'il reflète les politiques propres à votre entreprise

Partagez le projet dans ClickUp Docs pour obtenir les commentaires des parties prenantes

Effectuez des révisions directement dans le document pour une collaboration transparente

7 : Finaliser le document et le mettre à jour périodiquement

Établissez un paramètre pour réviser et mettre à jour le document selon les besoins à l'aide des tâches ClickUp

Distribuez la version finale du code de conduite aux employés à l'aide de ClickUp Docs

Comprendre le code de conduite des employés

**Un code de conduite des employés est un ensemble de paramètres décrivant les comportements, les valeurs et les normes éthiques attendus des employés au sein d'une entreprise

Il s'agit d'un outil de référence pour la maintenance du professionnalisme, la résolution des conflits et la protection des actifs de l'entreprise. Un code de conduite solide fournit des informations claires, réduit les risques et promeut une culture du respect et de la responsabilité.

En règle générale, le service des ressources humaines, en collaboration avec la direction, rédige le code de conduite des employés. Les professionnels des ressources humaines veillent à ce que le document juridique soit conforme aux valeurs de l'entreprise et aux exigences légales, tandis que les dirigeants donnent un aperçu de la culture de l'entreprise et des normes de comportement.

Selon la taille de l'entreprise, une équipe interfonctionnelle peut être impliquée pour s'assurer que le code de conduite reflète toutes les perspectives.

$$$a **Qu'est-ce qui doit figurer dans un code de conduite ?

Un code de conduite des employés bien conçu doit couvrir plusieurs domaines clés :

Attentes en matière de comportement: Décrit les actions attendues des employés en termes de professionnalisme, de respect et d'intégrité

Décrit les actions attendues des employés en termes de professionnalisme, de respect et d'intégrité **Valeurs et culture de l'entreprise : définit la manière dont les employés doivent incarner les principes fondamentaux qui donnent sa forme à l'entreprise

Résolution des conflits: Fournit aux employés des méthodes constructives pour gérer les désaccords et les différends

Fournit aux employés des méthodes constructives pour gérer les désaccords et les différends **Confidentialité : définit les paramètres de protection des informations sensibles, de la propriété intellectuelle et des actifs de l'entreprise

Conformité et obligations légales: Établit des attentes claires en ce qui concerne le respect des lois, des réglementations et des politiques de l'entreprise

**Le "Business Conduct Guidelines" d'IBM est l'un des plus anciens codes de conduite du monde de l'entreprise, établi pour la première fois en 1960.

Quels sont les avantages clés de la mise en œuvre d'un code de conduite?

La mise en place d'un code de conduite complet présente plusieurs avantages, tant pour les employés que pour l'entreprise :

**La promotion d'un environnement de travail positif : Mon travail consiste à aider les employés à comprendre et à respecter les valeurs du lieu de travail, ce qui renforce le travail d'équipe et le moral des troupes

Réduit les risques: Prévient les comportements contraires à l'éthique et réduit les risques juridiques en garantissant le respect des lois et des réglementations

Prévient les comportements contraires à l'éthique et réduit les risques juridiques en garantissant le respect des lois et des réglementations Effaces les attentes: Fournit des lignes directrices claires qui aident les employés à comprendre ce que l'on attend d'eux, réduisant ainsi la confusion et l'ambiguïté

Étapes pour rédiger un code de conduite efficace pour les employés

Un bon code de conduite des employés reflète les valeurs de votre entreprise et définit des paramètres clairs en matière de comportement.

Si vous vous demandez comment commencer, les étapes suivantes vous aideront à rédiger votre code de conduite Logiciel de ressources humaines ClickUp peut faciliter l'ensemble du processus. Avec ClickUp vous pouvez facilement organiser vos idées, obtenir les commentaires des chefs d'équipe et vous assurer que votre version finale est accessible à tous.

Voici comment rédiger un code de conduite qui soit efficace et qui s'aligne réellement sur votre équipe. 👇

Identifier le contenu à inclure

Commencez par dresser la liste des éléments clés de votre code de conduite. Réfléchissez aux valeurs et aux comportements qui définissent la culture de votre entreprise.

Les sujets peuvent inclure la communication respectueuse, la gestion des conflits, la confidentialité la protection et l'utilisation appropriée des ressources de l'entreprise.

Vous pouvez utiliser Documents ClickUp pour recueillir les commentaires des différents membres de l'équipe et créer une version préliminaire de cette ébauche en collaboration.

Rédiger le code de conduite en collaboration à l'aide de ClickUp Docs

Les documents étant évolutifs, vous pouvez facilement faire des mises à jour au fur et à mesure que le projet évolue.

🔍 Did You Know? (Le saviez-vous ?)

Amgen

intègre ses valeurs organisationnelles dans son code de conduite, en mettant l'accent sur la transparence et la prise de décision éthique. Le code contient également des questions-réponses basées sur des scénarios pour aider les employés à appliquer les principes éthiques dans des situations réelles.

Créer une ébauche

Une fois vos principaux sujets exposés, commencez à rédiger le code de conduite de l'entreprise.

Utilisez un langage clair et direct pour vous assurer que tout le monde comprend les attentes. Essayez d'être concis mais complet, en donnant des exemples précis de comportements acceptables.

Utilisez ClickUp Brain pour affiner le langage et la clarté de votre projet ClickUp Brain peut être un outil précieux à cet égard. Il s'agit d'un assistant alimenté par l'IA intégré à votre environnement de travail qui analyse vos écrits et vous propose des suggestions pour améliorer la clarté, la grammaire et le style.

Cet outil peaufine votre projet pour qu'il soit à la fois professionnel et accessible, garantissant ainsi que le document sera facile à lire et à comprendre pour les employés.

👀 Bonus: En savoir plus sur l'utilisation de l'IA pour la documentation pour rationaliser la création de contenu, améliorer la précision et gagner du temps.

Utiliser un modèle pour la structure

Si vous avez besoin d'un coup de pouce, vous pouvez utiliser les modèles suivants Modèles RH . Ces modèles vous donnent une base solide, couvrant les politiques et lignes directrices essentielles tout en vous permettant d'adapter chaque section à la culture unique de votre entreprise.

En commençant par un modèle de manuel de l'employé permet de gagner du temps et de ne pas oublier des détails importants.

Le Modèle de manuel de l'employé ClickUp facilite l'intégration des nouveaux employés tout en exposant les politiques essentielles de l'entreprise. Il est structuré pour vous aider à créer un document complet qui répond aux besoins de votre entreprise.

Le modèle couvre tous les éléments essentiels, tels que les normes de conduite, les politiques d'équipe et le code vestimentaire, ainsi que des sujets souvent négligés tels que les heures de travail et les politiques de communication. Vous pouvez copier et coller directement vos politiques existantes ou les modifier en ajoutant ou en supprimant des sections.

L'une des fonctionnalités les plus remarquables est la possibilité de stimuler l'engagement à l'aide de visuels. Ajoutez des GIF, des diagrammes ou des images pour rendre le manuel plus attrayant et plus facile à parcourir.

Vous pouvez également créer une table des matières qui permet aux lecteurs d'accéder à des sections spécifiques, ce qui est parfait pour les nouveaux employés qui cherchent des réponses rapides.

👀 Bonus: Explore exemples de manuels de l'employé pour mieux comprendre comment structurer le vôtre.

Revoir et affiner le projet

Une fois que vous disposez d'un projet, utilisez Docs pour le partager avec les parties prenantes concernées afin d'obtenir leurs commentaires.

Utilisez les capacités de partage de ClickUp Docs pour améliorer la collaboration entre les équipes

Comme les documents peuvent être partagés, vous pouvez rapidement recueillir des commentaires et procéder aux ajustements nécessaires. De cette façon, vous serez en mesure de garder tout le monde aligné et de vous assurer que le code de conduite représente fidèlement les normes de votre entreprise.

Vous pouvez effectuer des révisions directement dans le document ; toutes les modifications seront suivies automatiquement. Cela permet à tout le monde d'être sur la même page et favorise une collaboration efficace et transparente.

Essayez ClickUp Attribuez des commentaires pour fournir un retour d'information ciblé dans les documents

Pour rationaliser davantage le retour d'information, essayez ClickUp Attribuer des commentaires . Il vous permet d'attribuer des commentaires ou des tâches spécifiques directement à des collègues au sein du document.

Si une section nécessite des commentaires ou des révisions supplémentaires, vous pouvez étiqueter le membre de l'équipe concerné, qui recevra une notification directe l'invitant à l'examiner ou à y remédier. Cela permet de responsabiliser tout le monde et d'éviter les erreurs de communication ou les retards, en particulier lorsque l'on collabore avec plusieurs services.

💡 Pro Tip: Pour maintenir la cohérence, créez des procédures opérationnelles standard (procédures opératoires normalisées) qui s'alignent sur le code de conduite de vos employés. Par exemple, si votre code met l'accent sur une communication respectueuse, incluez dans vos procédures opératoires normalisées des étapes permettant de gérer les conflits de manière professionnelle.

Livrer la version finale aux employés

Une fois le code de conduite finalisé, il est temps de le distribuer.

Partagez facilement la version finale du code de conduite avec votre équipe à l'aide de ClickUp Docs

Avec Teams, vous pouvez partager le document avec votre équipe en quelques clics. Vous pouvez également suivre les personnes qui ont affiché ou reconnu le code, afin de vous assurer que chaque employé connaît les attentes.

💡 Pro Tip: Les équipes de RH devraient ajouter un

voix des employés

au code de conduite. Les employés disposeront ainsi d'un moyen clair de partager leurs préoccupations, d'offrir un retour d'information et de contribuer à la forme de la culture du lieu de travail.

Réévaluer et mettre à jour régulièrement le document

Votre code de conduite ne doit jamais être statique.

L'évolution de votre entreprise doit s'accompagner de celle des paramètres que vous définissez en matière de comportement. Revoyez régulièrement le document pour vous assurer qu'il correspond à la culture de l'entreprise et à tout changement juridique ou sectoriel.

Pour suivre les mises à jour et garantir que tout le monde reste aligné, utilisez les outils suivants Tâches ClickUp .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/ClickUp-Tasks-8.png Paramétrer les tâches ClickUp pour organiser et suivre le processus de révision et de mise à jour : code de conduite des employés /$$img/

Paramétrer les tâches ClickUp pour organiser et suivre le processus de révision et de mise à jour

Créez des tâches pour revoir et réviser régulièrement le code de conduite. Affectez des membres de l'équipe à des tâches spécifiques, définissez des dates d'échéance et suivez la progression pour que le processus de révision reste organisé et opportun.

Vous pouvez joindre la version la plus récente du code de conduite directement à la tâche pour y accéder facilement.

Les employés peuvent avoir des réserves ou des doutes sur certaines lignes directrices du code. Le fait d'aborder ces questions de manière proactive favorise la confiance.

Exemple: Inclure dans le document une section FAQ répondant aux requêtes les plus courantes telles que :

"Que se passe-t-il si j'enfreins le code sans le savoir ?"

"Comment puis-je rapporter un incident de manière anonyme ?"

Rédiger la checklist de votre code de conduite

Définir des valeurs et des comportements fondamentaux alignés sur la culture de votre entreprise

Collaborez avec la direction et les services clés pour obtenir une contribution complète

Utilisez un langage clair, sans jargon, facile à comprendre

Inclure des exemples concrets pour faciliter la compréhension

Ajoutez des politiques spécifiques pour les défis modernes (par exemple, le travail à distance, la cybersécurité)

Utiliser des modèles ClickUp et des outils IA pour structurer et affiner le projet

Recueillir les commentaires des parties prenantes avant de finaliser le document

Rendre le document accessible et facilement partageable avec les employés

Exemples de code de conduite des employés

Un code de conduite des employés solide définit des attentes claires dans plusieurs paramètres clés, aidant ainsi les entreprises à maintenir un lieu de travail positif et productif.

Voici quelques exemples de politiques qui peuvent faire une réelle différence. 🙌🏼

Conflit d'intérêt

Un code de conduite sur les conflits d'intérêts fixe des paramètres clairs pour empêcher les employés de prendre des décisions qui pourraient favoriser leurs intérêts personnels au détriment de ceux de l'entreprise. Cela permet de s'assurer que les décisions de l'entreprise sont fondées sur les meilleurs intérêts de l'entreprise plutôt que sur des influences extérieures.

📌 Exemple: Une société de services financiers peut établir une politique d'entreprise qui oblige les employés à divulguer tout intérêt financier dans les entreprises avec lesquelles ils font des affaires, par exemple s'ils possèdent des actions ou si un membre de leur famille est employé par une organisation partenaire.

Professionnalisme

Une politique de professionnalisme va au-delà du fait d'arriver à l'heure. Mon travail consiste à créer un environnement de travail respectueux et productif.

Un code de conduite peut porter sur le respect des collègues, l'évitement des comportements perturbateurs et le maintien d'une attitude positive, même dans les situations stressantes.

📌 Exemple: Un bureau d'entreprise peut inclure des lignes directrices sur les styles de communication appropriés, les attentes en matière de ponctualité et le code vestimentaire, en précisant que les employés doivent répondre aux e-mails dans les 24 heures et porter une tenue d'entreprise décontractée, sauf s'ils assistent à des réunions formelles.

Anti-harcèlement

Une politique ferme de lutte contre le harcèlement protège les employés contre la discrimination ou les comportements inappropriés. Le code de conduite peut inclure une position claire de tolérance zéro à l'égard du harcèlement fondé sur le sexe, la race, l'orientation sexuelle ou d'autres facteurs.

📌 Exemple: Une entreprise technologique pourrait mettre en œuvre une politique anti-harcèlement stricte, précisant que le harcèlement, quel qu'il soit - verbal, physique ou numérique - donnera lieu à des mesures disciplinaires immédiates. Cette politique fournirait également des ressources permettant aux employés de signaler les incidents de manière anonyme et de bénéficier d'une assistance.

🔍 À faire? Code de conduite de Starbucks met l'accent sur une culture de respect, d'intégrité et de compte. Il décrit les attentes en matière de l'éthique du travail y compris l'honnêteté, le respect de la diversité et la conformité aux lois.

Confidentialité

Les politiques de confidentialité protègent les informations sensibles de l'entreprise et des clients. Un code de conduite solide spécifierait que les employés doivent préserver la confidentialité des données exclusives et ne pas les divulguer à des parties non autorisées. Il peut s'agir d'informations sur les clients, de documents internes et de secrets commerciaux.

Il peut également être demandé aux employés de suivre des protocoles abonnés lorsqu'ils manipulent des documents numériques ou papier, afin de préserver la confidentialité et la sécurité.

📌 Exemple: Une société de conseil pourrait inclure une clause de confidentialité dans son code de conduite, exigeant de tous les employés qu'ils signent un accord de non-divulgation (NDA) et décrivant des sanctions strictes pour toute violation des informations du client.

Common Pitfalls When Drafting a Code of Conduct (Pièges courants lors de la rédaction d'un code de conduite)

Lors de l'élaboration d'un code de conduite pour les employés, il est facile de commettre des erreurs qui pourraient nuire à son efficacité.

Voici quelques pièges à éviter. ⚠️

Parler d'un ton inapproprié

Le ton de votre code de conduite est important. Un ton dur ou trop formel peut décourager les employés de s'engager dans le document.

✅ Solution: Visez un ton à la fois amical et professionnel qui reflète les valeurs de votre entreprise.

Scénarios exemples pour les défis du monde du travail moderne

Développez la section des exemples avec des scénarios réels et relatables, en particulier pour les paramètres de travail hybrides ou télétravail :

Exemple pour la confidentialité: "Lors d'une réunion d'équipe sur Teams, évitez de partager à l'écran toute donnée sensible à moins que cela ne soit nécessaire et approuvé pour la discussion."

"Lors d'une réunion d'équipe sur Teams, évitez de partager à l'écran toute donnée sensible à moins que cela ne soit nécessaire et approuvé pour la discussion." Exemple pour la communication: "Dans les canaux Slack de l'équipe, maintenez le professionnalisme en évitant les arguments personnels ou l'humour inapproprié qui pourraient offenser vos collègues."

Etre irréaliste dans ses attentes

Paramétrer des attentes trop strictes ou irréalistes peut donner l'impression aux employés que les directives sont impossibles à suivre.

✅ Solution: Veillez à ce que votre code de conduite soit réalisable et reflète ce qui est raisonnable sur le lieu de travail.

Ne pas fournir suffisamment de directives

Le langage vague laisse trop de place à l'interprétation. Les employés doivent pouvoir comprendre facilement ce que l'on attend d'eux.

✅ Solution: Fournir des exemples précis de comportements acceptables et inacceptables.

Par exemple, "Les employés doivent maintenir une tenue vestimentaire appropriée au travail" est vague. Voici comment vous pouvez être plus clair :

Les employés doivent s'habiller en tenue décontractée d'entreprise pendant les heures de travail. Exemples :

Acceptable: Chemises à col, chemisiers, pantalons, jupes au genou, chaussures fermées

Chemises à col, chemisiers, pantalons, jupes au genou, chaussures fermées Inacceptable: T-shirts avec des logos ou des slogans, jeans déchirés, shorts, tongs

Défaut d'alignement sur la culture et les objets de l'entreprise

Votre code de conduite doit refléter la culture et la mission de votre entreprise. S'il ne correspond pas à la réalité quotidienne de votre lieu de travail, les employés risquent de ne pas le prendre au sérieux.

✅ Solution: Utilisez un langage et des exemples qui résonnent avec les expériences quotidiennes des employés et votre.. Objectifs RH .

Par instance, au lieu d'une interdiction générale de l'utilisation d'internet, concentrez-vous sur une utilisation responsable qui encourage les employés à accéder à des ressources en ligne précieuses tout en maintenant la productivité et le respect du temps de travail de l'entreprise.

Surveiller les activités clés de l'entreprise

Un bon code de conduite aborde tous les domaines de l'entreprise. Ne pas couvrir les activités essentielles, comme le traitement des informations confidentielles ou la gestion des conflits d'intérêts, peut créer des lacunes et prêter à confusion par la suite.

✅ Solution: Collaborer avec les services concernés pour identifier les domaines critiques, puis créer des lignes directrices claires avec des exemples concrets qui couvrent tous les aspects nécessaires de l'entreprise.

📖 À lire aussi: 10 Meilleur logiciel de manuel de l'employé pour les équipes RH

Communiquer et faire respecter le code de conduite

Disposer d'un code de conduite clair n'est que la première étape. Le véritable défi ? S'assurer que tout le monde le comprend et l'applique de manière cohérente.

Voyons comment intégrer le code de conduite dans la culture quotidienne de votre organisation. 🤝

Communication efficace

Commencez par présenter le code lors de l'onboarding et faites en sorte qu'il soit facile d'accès. Encouragez les discussions permanentes lors des réunions d'équipe et fournissez des rappels réguliers par le biais d'e-mails ou de communications internes.

La clé est la clarté et l'assurance que tout le monde comprend les attentes.

Stratégies d'application

La cohérence est essentielle dans l'application du code. Établir des procédures claires pour les rapports de violations et s'assurer que les mesures disciplinaires sont cohérentes et équitables.

Créez un processus garantissant que les employés savent à quoi s'attendre en cas de violation.

🧠 Fun Fact: Le concept de code de conduite remonte aux civilisations anciennes. Le plus ancien code connu est le code d'Ur-Nammu, en Mésopotamie, qui définissait les paramètres d'une conduite équitable entre les citoyens vers 2100 avant notre ère.

Gestion des violations

Lorsqu'une violation se produit, traitez-la dans les plus brefs délais et en toute transparence. Menez une enquête approfondie, en vous concentrant sur les actions correctives.

Vous devez vous assurer que les employés savent que le processus est juste et impartial afin de maintenir la confiance au sein de l'organisation.

📖 Lire aussi: Comment rédiger un manuel de l'employé

Vos prochaines étapes pour un code de conduite solide avec ClickUp

L'élaboration d'un code de conduite pour les employés permet de jeter les bases d'un lieu de travail respectueux et connecté. Lorsque chacun comprend les attentes et voit comment elles s'alignent sur les valeurs fondamentales de l'entreprise, ils se sentent plus confiants et motivés pour apporter le meilleur d'eux-mêmes.

Avec ClickUp, la rédaction, l'amélioration et le partage de ce document deviennent un processus plus fluide et plus collaboratif. Ses outils de modification en cours permettent aux équipes RH de rédiger et de mettre à jour les directives, de recueillir des commentaires en temps réel et de partager facilement la version finale dans l'ensemble de l'organisation.

gratuitement dès aujourd'hui ! 🚀