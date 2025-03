Comment terminer un entretien avec confiance et être embauché ?

Nous avons tous entendu le dicton "La première impression est la dernière"

Cela s'applique également aux entretiens - sauf que la dernière impression compte tout autant.

Votre responsable de recrutement ou votre interlocuteur évalue chacun de vos gestes, du premier mot que vous prononcez à la façon dont vous répondez à ses questions.

Savoir comment terminer un entretien d'embauche sur une note positive pourrait être l'étincelle supplémentaire qui vous permettra de vous démarquer des autres demandeurs d'emploi.

Ainsi, si vous avez réussi l'entretien, une solide déclaration de Fermé pourrait vous faire gagner les points de satisfaction de dernière minute qui scellent l'accord.

Voyons pourquoi vous aurez besoin de plus qu'un simple "Merci de m'avoir invité à l'entretien aujourd'hui" pour décrocher l'emploi de vos rêves, et comment vous pouvez passer à la vitesse supérieure lors de tous vos entretiens.

Techniques pour terminer un entretien de manière positive

Vous avez répondu à toutes les questions, souri jusqu'à en avoir mal aux joues et maintenu votre meilleure posture. Mais attendez, vous voulez que le manager d'embauche se dise : "Voilà quelqu'un dont nous avons besoin dans notre équipe !"

Voici comment vous assurer de terminer sur une note positive et de les laisser enthousiastes quant à votre potentiel.

1. Renforcez votre intérêt pour la position

Il faut savoir que les employeurs aiment les candidats qui voulent vraiment le poste.

Cela semble évident, n'est-ce pas ? Cependant, de nombreux demandeurs d'emploi oublient de mentionner ce point lorsqu'ils concluent l'entretien.

Une petite phrase expliquant pourquoi vous êtes enthousiasmé par le rôle est un excellent moyen de montrer votre enthousiasme et de donner au responsable du recrutement l'impression que vous vous investissez réellement.

Pensez à quelque chose de spécifique à propos de l'entreprise ou du rôle qui vous enthousiasme. Au lieu de dire simplement "Je suis vraiment intéressé", essayez quelque chose comme :

je suis abonné à l'approche innovante de votre entreprise en matière de développement durable et je suis ravi de pouvoir contribuer à cette mission dans le cadre de ce rôle

cette position correspond parfaitement à ma passion pour la résolution créative de problèmes. J'ai hâte de mettre mes Teams au service d'une équipe qui valorise les solutions d'avant-garde." "Je suis très heureux de pouvoir contribuer à ce poste

Ces réflexions finales montrent que vous n'êtes pas là uniquement pour occuper une place, mais que vous avez vraiment intérêt à avoir un impact sur votre (espérons-le) nouvel emploi.

🧠 Le saviez-vous ? En 1921, Thomas Edison a créé la première interview un test écrit destiné à présélectionner les candidats à un emploi dans son entreprise - connu sous le nom de "test Edison" ! Ce précurseur des entretiens modernes comportait des fonctionnalités telles que "Quels sont les pays limitrophes de la France ?" et "Qui était Paul Revere ?"

2. Faire preuve d'enthousiasme et de professionnalisme

Lorsqu'il s'agit de conclure un entretien, la bonne déclaration finale peut vous aider à trouver un équilibre entre l'enthousiasme et la confiance, sans paraître trop répétitif.

Voici une astuce : rappelez au manager d'embauche vos compétences ou réalisations les plus fortes, puis faites la connexion avec la manière dont vous pouvez contribuer à l'équipe. Par exemple :

"J'ai perfectionné mes compétences en gestion de projet au cours des dernières années et je suis impatient de mettre cette expérience à profit pour obtenir des résultats pour l'entreprise"

dans mon rôle précédent, j'ai amélioré la satisfaction des clients de 20 % en six mois. Je suis impatient d'apporter à cette position la même validation de l'excellence en matière de service à la clientèle

Vous ne vous contentez pas de leur parler de vos compétences, vous leur expliquez comment vous les utiliserez pour leur faciliter la vie. C'est de la musique pour les oreilles d'un employeur.

Utiliser Documents ClickUp vous pouvez facilement créer un dossier structuré de vos positions, responsabilités et réalisations antérieures pour vous aider à préparer votre entretien.

Cartographiez les jalons et la progression de votre carrière à l'aide d'un organigramme dans ClickUp Docs

Par exemple, si vous postulez pour un rôle de responsable des médias sociaux, vous pouvez utiliser Docs pour détailler comment vous avez développé l'engagement envers une marque ou mené des campagnes réussies.

En plus, ClickUp's de ClickUp vous permettent de faire un brainstorming avec des pairs ou des mentors, afin d'affiner vos points clés pour l'entretien.

3. Résumer les points clés

Voici l'affaire : une déclaration de Fermé forte devrait être comme un elevator pitch bien conçu.

Elle doit être courte, simple et percutante. Essayez de suivre cette structure :

Mentionnez votre enthousiasme pour le rôle

Mettez en avant une compétence ou une expérience spécifique qui fait de vous un candidat idéal

Terminez sur une note confiante qui exprime votre désir de contribuer

Par exemple: "Je suis très enthousiaste à propos de cette opportunité et je pense que mon expérience en matière de gestion d'équipes interfonctionnelles sera un atout majeur pour votre entreprise. Je suis convaincu que je peux contribuer à la réussite et j'ai hâte de commencer à apporter ma contribution."

Vous voyez ? Tout est question de clarté et d'assurance, sans fioritures.

Répondre aux préoccupations potentielles

Vous avez souligné tous les aspects positifs de votre profil, mais aucun CV n'est parfait.

Certes, vous avez des points clés assez solides, mais nous avons tous des points à améliorer.

La bonne nouvelle, c'est qu'en abordant ces problèmes potentiels, vous montrez à votre responsable du recrutement que vous êtes conscient de vous-même et que vous êtes proactif pour relever les défis. De plus, cela met en évidence votre honnêteté et votre volonté d'évoluer - une combinaison que tous les employeurs apprécient.

Au lieu d'espérer que votre interlocuteur ne remarque pas vos lacunes, acceptez-les. En abordant ces défis personnels de front, vous donnez à votre interlocuteur un aperçu de vos compétences en matière de résolution de problèmes :

1. Gérer l'expérience manquante comme un pro

Disons que vous n'avez pas d'expérience avec un certain outil ou une certaine compétence figurant dans la description du poste. Au lieu d'esquiver maladroitement le sujet, affrontez-le avec confiance. Après tout, personne ne s'attend à ce que vous soyez parfait - ils veulent voir comment vous gérez les imperfections.

Voici quelques idées de phrases de conclusion :

je comprends que mon expérience des logiciels de gestion de projet est limitée, mais j'ai déjà commencé à les apprendre depuis que j'ai remarqué qu'il s'agissait d'une exigence clé pour ce rôle. Je suis persuadé qu'avec ma capacité d'apprentissage rapide, je serai rapidement opérationnel et prêt à augmenter la productivité"

bien que je n'aie pas d'expérience préalable dans la vente de services de marketing, j'ai réussi à augmenter ma base de clients de 30 % dans mon rôle actuel. Je pense que cela prouve ma capacité d'adaptation et mon aptitude à appréhender rapidement de nouveaux produits et de nouveaux secteurs d'activité

Vous voyez ce qui se passe ici ? Vous ne vous contentez pas de reconnaître l'écart - vous montrez que vous avez un forfait pour le combler.

Pour ne pas perdre de vue votre progression, utilisez la fonction Objectifs ClickUp pour créer des objets à suivre pour chaque élément de l'action. La forme du tableau de progression vous permet de visualiser les progrès accomplis dans la réalisation de plusieurs objectifs liés entre eux.

suivez vos objectifs en détail et obtenez des informations précieuses sur votre progression avec ClickUp Objectifs_

📌Par exemple : Si vous travaillez sur l'amélioration de la productivité et de l'adaptabilité :

Objectif 1 : Apprendre et mettre en œuvre un logiciel de gestion de projet en six mois

Objectif 2 : Augmenter l'acquisition de clients de 20 % au cours du prochain trimestre

Objectif 3 : Élaborer trois nouvelles stratégies de commercialisation de produits d'ici la fin de l'année

🧠 **Le saviez-vous ? Plus de la moitié des responsables du recrutement sont plus enclins à contacter des candidats qui abordent avec assurance les lacunes de leur CV.

2. Demander des informations complémentaires (et montrer que vous êtes prêt)

Voici un conseil : lorsque vous concluez l'entretien, demandez à l'employeur s'il a besoin d'informations complémentaires.

Vous montrerez ainsi que vous êtes préparé (car, bien sûr, vous avez préparé votre CV, votre portfolio et vos références) et vous aurez une dernière chance de réaffirmer votre intérêt pour le rôle.

Voici quelques questions de clôture bien pensées :

à faire : "Avez-vous besoin d'autres informations sur ma candidature ? J'ai apporté mon portfolio et mes études de cas, si vous souhaitez les consulter"

j'ai établi un solide réseau de contacts dans le secteur financier. Voulez-vous une copie de mes références ?"_$$a "Serait-il utile de fournir une copie de mes références ?

"Serait-il utile de fournir des copies de mon curriculum vitae au reste de l'équipe dirigeante ?" _"Je ne sais pas si vous avez besoin d'une copie de mon curriculum vitae

Ces questions permettent d'aller plus loin.

Pour prendre de l'avance, utilisez les questions suivantes ClickUp Brain pour générer des questions stratégiques et bien conçues pour votre entretien.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Automate-the-task-of-preparing-questions-for-your-interviewer-using-ClickUp-Brain.png ClickUp Brain pour se préparer aux entretiens /$$img/

créez une forte impression lors de vos entretiens avec des questions bien préparées générées par ClickUp Brain_

Cette page Un outil alimenté par l'IA simplifie la préparation des entretiens d'embauche et s'assure que vous posez des questions réfléchies qui ont un impact.

💡Pro Tip: Use Checklists ClickUp pour créer une routine quotidienne personnalisée de préparation à votre entretien. Incluez des tâches telles que la recherche sur l'entreprise, l'examen du CV et l'entraînement aux réponses.

Poser des questions perspicaces

Bien sûr, le responsable du recrutement vous fait passer l'entretien, mais inversons le scénario pour une seconde. Vous devez également déterminer si ce rôle correspond parfaitement à vos objectifs de carrière.

Sinon, vous risquez de rejoindre le 42% des salariés qui ont démissionné parce que le travail ne correspondait pas à leurs attentes.

À poser des questions réfléchies et perspicaces vous aide à déterminer si ce rôle vous correspond. Cela montre également que vous avez fait vos devoirs et que vous avez été attentif pendant l'entretien.

Voici quelques exemples de questions qui peuvent impressionner l'intervieweur et vous donner des informations précieuses sur l'entreprise :

comment l'entreprise fait-elle pour rester compétitive dans son secteur d'activité et quelles sont les stratégies qui ont le mieux réussi à vous faire dépasser vos concurrents ?

comment l'entreprise reste-t-elle compétitive dans son secteur d'activité et quelles sont les stratégies qui ont le mieux réussi à vous aider à dépasser vos concurrents ?

à quelles étapes l'entreprise fait-elle en sorte d'améliorer continuellement sa culture d'entreprise ? J'aimerais savoir comment vous maintenez l'engagement de vos employés." "Pourriez-vous nous en dire plus sur la culture d'entreprise ?

pourriez-vous nous en dire plus sur les possibilités de développement professionnel offertes aux employés de l'entreprise ?

à quel endroit voyez-vous les plus grandes possibilités de croissance au sein de l'entreprise, à la fois pour l'entreprise et pour les employés ?

Ce type de questions montre que vous pensez à long terme. Vous pouvez même créer une bibliothèque personnelle de ce type de questions dans ClickUp Docs.

Prenez une étape d'avance en les classant par compétences telles que le leadership, la résolution de problèmes ou le travail d'équipe.

Vous envisagez de quitter votre emploi actuel ? Lisez ceci: Comment quitter un emploi sans brûler les ponts sur le plan professionnel ? /$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-32.gif ClickUp Docs : comment exporter Jira vers excel /$$$img/

organisez vos questions d'entretien dans un emplacement centralisé avec ClickUp Docs_

Les erreurs courantes de Fermé à éviter

Même les personnes les plus sûres d'elles peuvent trébucher sur la ligne d'arrivée. Voici un aperçu des erreurs les plus courantes à éviter lors de la Fermé d'un entretien :

Terminer trop vite : Ne précipitez pas la Fermé. Pensez-y comme à un dessert - vous ne voulez pas le sauter. Prenez le temps de récapituler les points clés, de poser des questions perspicaces et de vous assurer de laisser une impression durable au responsable du recrutement

: Ne précipitez pas la Fermé. Pensez-y comme à un dessert - vous ne voulez pas le sauter. Prenez le temps de récapituler les points clés, de poser des questions perspicaces et de vous assurer de laisser une impression durable au responsable du recrutement Être trop pressant : Exprimer son intérêt est une bonne chose, mais personne n'aime les ventes forcées. Gardez votre enthousiasme sincère et évitez de trop insister sur vos chances

: Exprimer son intérêt est une bonne chose, mais personne n'aime les ventes forcées. Gardez votre enthousiasme sincère et évitez de trop insister sur vos chances Ignorer les signaux d'alarme : Les entretiens se déroulent dans les deux sens, n'ignorez donc pas les signaux d'alarme. Si quelque chose ne vous a pas semblé normal, que ce soit la culture de l'entreprise ou le rôle lui-même, prenez-le au sérieux

: Les entretiens se déroulent dans les deux sens, n'ignorez donc pas les signaux d'alarme. Si quelque chose ne vous a pas semblé normal, que ce soit la culture de l'entreprise ou le rôle lui-même, prenez-le au sérieux Oublier d'assurer un suivi : Vous avez terminé en beauté, mais n'oubliez pas le très important suivi de remerciement. C'est également l'occasion d'envoyer un e-mail de suivi poli pour vérifier le statut de votre candidature

C'est ici que Rappels ClickUp sont très utiles.

Vous pouvez facilement paramétrer des rappels depuis votre navigateur, votre bureau ou votre appareil mobile pour assurer le suivi après les entretiens téléphoniques.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/ClickUp-Reminders.png ClickUp Rappels pour mettre fin à un entretien /$$img/

comment définir facilement des paramètres de rappel pour les e-mails de suivi à l'aide de ClickUp Reminders_

Exemples de phrases fermées fortes

Les phrases de Fermé peuvent être la cerise sur le gâteau d'un excellent entretien. Examinons quelques exemples de déclarations fortes qui permettent de terminer l'entretien sur une bonne note.

1. Parler des prochaines étapes

En posant des questions sur les étapes suivantes, vous montrez que vous êtes sérieux au sujet de la position et que vous avez envie d'aller de l'avant. C'est un moyen sûr d'exprimer votre intérêt et de rester en tête de liste. Essayez quelque chose comme :

"Faites-vous savoir quand je pourrai être informé des prochaines étapes du processus d'embauche ?

quand espérez-vous pourvoir cette position ?

💡 Conseil professionnel: Après votre déclaration finale, posez une question qui prolonge la discussion. Par exemple : "J'ai confiance en ma capacité à contribuer à votre équipe. Pouvez-vous nous en dire plus sur les futurs forfaits de croissance de votre entreprise ?"_ Cela montre votre engagement et laisse une impression durable.

2. Demander le poste directement

Les initiatives audacieuses peuvent s'avérer payantes, mais assurez-vous d'être prêt à faire face à n'importe quelle réponse. S'ils ne sont pas prêts à prendre une décision, restez aimable.

"Je sais que c'est l'entreprise pour laquelle je veux travailler. Y a-t-il quelque chose qui vous empêche de me proposer le poste aujourd'hui ?"

Et s'il a besoin de temps :

"Je comprends la nécessité d'examiner d'autres candidats. Quand puis-je espérer connaître votre décision ?"

🌟 Fun Fact: Plus de la moitié des emplois sont obtenus grâce au réseautage ! N'hésitez donc pas à faire preuve d'audace en demandant directement le poste : vous ferez ainsi preuve d'assurance et d'esprit d'initiative.

3. Offrez des perspectives positives pour l'entreprise

Montrez que vous avez fait vos recherches et que vous réfléchissez déjà à la manière dont vous contribuerez à l'entreprise :

"Sur la base de ce que j'ai appris aujourd'hui et de mes recherches, je pense pouvoir stimuler vos ventes grâce à mes connexions dans le secteur et à mes antécédents en matière de croissance des entreprises de 10 % au cours des cinq dernières années."

Se préparer à différents scénarios d'entretien

Fermer un entretien est crucial, que ce soit par téléphone ou par vidéo, mais chaque support nécessite une approche légèrement différente.

En voici quelques exemples conseils pour réussir les entretiens à distance :

Conseil n°1 : Faites des recherches sur l'entreprise

Avant tout entretien à distance, plongez-vous dans les valeurs, la vision et la structure de l'entreprise.

Vous montrerez ainsi votre intérêt sincère et pourrez poser des questions pertinentes et réfléchies.

Utilisez des ressources telles que Glassdoor et Crunchbase ou entrez en contact avec des employés actuels ou anciens pour obtenir des informations.

Conseil n° 2 : plantez le décor

Votre parcours fait partie de votre première impression.

Choisissez un espace simple, sans distraction et bien éclairé. Veillez à ce que votre interlocuteur se concentre sur vous et non sur votre environnement.

Conseil n° 3 : Testez votre technologie

Ne laissez pas les problèmes techniques vous voler la vedette ! Testez votre connexion internet, votre caméra et votre microphone à l'avance.

Essayez de faire une simulation d'entretien avec un ami ou utilisez un outil tel que ClickUp Clip pour enregistrer une session de test et s'assurer que tout est en ordre de marche.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-83.gif ClickUp Clips : comment terminer une interview /$$img/

enregistrez des interviews, partagez-les instantanément et envoyez des messages supplémentaires pour le contexte_

Conseil #4 : S'habiller comme il faut

Ce n'est pas parce qu'il s'agit d'un travail virtuel que vous devez renoncer à vous habiller de manière professionnelle.

Une tenue soignée renforce votre confiance en vous et paramètre un entretien professionnel, même s'il se déroule dans votre salon !

💡 Pro Tip: Renseignez-vous sur le code vestimentaire de l'entreprise et choisissez une tenue professionnelle, bien ajustée et gratuite. Cela contribuera grandement à montrer votre professionnalisme et votre souci du détail !

Conseil n° 5 : utilisez le bloc-notes ClickUp

Gardez vos notes à portée de main sans donner l'impression d'être distrait.

Notez les points clés ou les réalisations à mentionner lors de l'entretien en utilisant ClickUp Bloc-notes . Cela vous permet de rester organisé sans interrompre le flux de la discussion.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/Capture-Ideas.gif ClickUp Bloc-notes comment mettre fin à un entretien /$$img/

prenez des notes pendant votre entretien à l'aide du bloc-notes ClickUp sans paraître distrait_

Conseil #6 : Restez engagé grâce à l'étiquette virtuelle

Établissez un contact visuel en regardant la webcam et non votre propre reflet.

Tenez-vous droit, évitez de vous agiter et hochez la tête de temps en temps pour montrer que vous écoutez activement.

Conseil #7 : Répétez et réduisez les distractions

Entraînez-vous à parler à un rythme régulier et à utiliser naturellement les gestes de la main.

Préparez un environnement calme et exempt d'interruptions, et prévoyez la manière dont vous gérerez les distractions inattendues de manière professionnelle.

Conseil n° 8 : Raconter des histoires

Racontez une histoire sur vos réalisations ou vos défis, et invitez votre interlocuteur à partager des anecdotes sur la culture de l'entreprise.

Vous pouvez utiliser un outil tel que ClickUp Tableaux blancs pour collaborer visuellement pendant la discussion.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Whiteboards-1.png ClickUp Tableaux blancs comment mettre fin à une interview /$$img/

créez une expérience d'entretien plus engageante et plus productive en utilisant les tableaux blancs ClickUp_

Conseil #9 : Adaptez votre Fermé aux entretiens téléphoniques et vidéo

Enfin et surtout, il est tout aussi important de conclure un entretien avec assurance dans les formes téléphone et vidéo qu'en personne.

C'est là que ClickUp Brain devient votre arme secrète. Utilisez-le pour élaborer des stratégies de clôture pour différents scénarios.

Par exemple, s'il s'agit d'un entretien téléphonique, utilisez ClickUp Brain pour générer des idées afin de transmettre votre enthousiasme uniquement par votre ton et vos mots, car le langage corporel n'est pas visible.

Pour les entretiens vidéo, réfléchissez à des moyens d'équilibrer la communication verbale avec un langage corporel confiant et professionnel, par exemple en maintenant le contact visuel avec la webcam ou en hochant la tête pour montrer votre engagement.

Suivi : Prolonger l'impact de votre Fermé

Envoyer une note de remerciement, c'est comme mettre un nœud sur un cadeau bien emballé - cette touche finale montre que vous vous souciez des autres.

En fait, d'après divers sondages, l'envoi d'une note de remerciement est comme le nœud d'un cadeau bien emballé, 68% des responsables de recrutement estiment que l'envoi d'une brève note de remerciement après un entretien d'embauche fait une différence significative.

La rédaction d'une bonne note de remerciement n'a pas besoin d'être compliquée. Voici quelques exemples :

merci d'avoir pris le temps de m'accorder un entretien aujourd'hui. J'ai beaucoup apprécié notre discussion, qui m'a donné un aperçu du rôle. Je suis convaincu que mes compétences et mon expérience peuvent apporter de la valeur à votre équipe. N'hésitez pas à me faire savoir si je peux vous fournir d'autres informations qui vous aideront à franchir les prochaines étapes"

je vous remercie d'avoir pris le temps de me rencontrer pour cette position. Après notre discussion, je suis encore plus enthousiaste à propos du rôle et de la perspective de contribuer à votre équipe talentueuse. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'informations supplémentaires

Utilisez ClickUp Docs pour rédiger et stocker facilement des notes de remerciement personnalisées, vous aidant ainsi à rester préparé et prêt à impressionner lors de l'appel de suivi.

De Hi à Hired : Réussir votre entretien avec ClickUp

C'est plus facile à dire qu'à faire.

La recherche d'emploi peut ressembler à un marathon sans fin ! Et les multiples séries d'entretiens ? C'est épuisant !

Nous comprenons que ce parcours n'a pas été de tout repos. Mais n'oubliez pas que vous approchez de la ligne d'arrivée.

N'hésitez pas à vous lancer dans cette dernière ligne droite !

Qu'il s'agisse de paramétrer des rappels avec ClickUp pour ne pas perdre de vue les suivis ou d'organiser la préparation de l'entretien avec ClickUp Docs, vous avez tout ce qu'il vous faut pour rester attentif, concentré et préparé. Utilisez les outils de ClickUp pour conclure votre entretien et décrocher cette offre d'emploi en toute confiance !

Prêt à passer à l'étape suivante de votre jeu d'entretien ? Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui !