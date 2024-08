Comment mener des entretiens de maintien dans l'emploi pour fidéliser les salariés ?

Au lendemain de la "grande démission", qui a vu de nombreux salariés quitter ou forfaiter pour un nouvel emploi, les responsables des ressources humaines et les dirigeants d'organisations s'interrogent sur les raisons de ce départ. La rotation du personnel est coûteuse, ce qui rend les activités de fidélisation encore plus cruciales.

Parmi les différentes stratégies de maintien en poste du personnel, les entretiens de maintien en poste sont les plus faciles et les plus rapides à mettre en œuvre, comme le retour d'information des employés, les activités d'engagement et les programmes de fidélisation.

Les dirigeants consacrent plus de temps à comprendre pourquoi les employés choisissent de rester, ce qui fait que les gens restent attachés à leur lieu de travail, et utilisent ces informations pour adopter des pratiques plus proactives.

Un rapport de Non-Profit HR a révélé que l'utilisation des entretiens de maintien dans l'emploi était en hausse par rapport à l'année précédente 33 % en 2022 à 46 % en 2023 , ce qui témoigne de leur efficacité dans la réduction de la rotation du personnel.

Un entretien de séjour fournit des informations précieuses sur l'engagement de l'équipe, la satisfaction des employés et la fidélisation, et permet aux managers de renouer avec des employés précieux afin d'éviter que les talents ne quittent votre organisation.

Si vous souhaitez mettre en place des entretiens de maintien dans l'emploi efficaces, poursuivez votre lecture.

$$a$ Qu'est-ce qu'un entretien de maintien dans l'emploi ?

Les entretiens d'embauche, également appelés "discussions d'embauche", sont des réunions entre les managers et les employés au cours desquelles ils expliquent pourquoi ils aiment travailler dans votre entreprise et ce qu'ils changeraient dans l'entreprise, l'équipe ou le rôle qu'ils occupent actuellement.

Ces discussions peuvent être utilisées pour évaluer le risque de fuite de l'employé afin d'anticiper les besoins d'embauche.

Les entreprises mènent des entretiens de maintien dans l'emploi pour découvrir et aborder ce qui ne va pas et les défis qui existent ou qui se profilent à l'horizon. Ces informations sont utilisées pour remédier à la cause profonde de l'insatisfaction du salarié avant que celui-ci ne se mette à la recherche d'un nouvel emploi.

La pertinence de l'entretien d'embauche aujourd'hui

Il existe plusieurs raisons pour lesquelles les gens quittent leur travail ; certaines ont été recontextualisées pendant la pandémie, et d'autres découlent de conditions de travail spécifiques au présent. Les principaux facteurs qui alimentent la rotation des effectifs à l'heure actuelle sont les suivants :

L'absence d'évolution de carrière et la déception par rapport à son rôle

La pandémie a incité les gens à réfléchir et à réévaluer leurs objectifs et ce qui donnait un sens à leur travail

Le désir d'une plus grande flexibilité en termes de travail télétravail/hybride

Les problèmes post-pandémiques tels que le coût croissant de la garde d'enfants et la perte de loyauté envers l'entreprise à la suite de licenciements massifs

Ce sont là quelques-uns des problèmes que vous apprenez des membres de l'équipe lorsque vous menez des entretiens de séjour pour améliorer l'expérience des employés et la culture du travail.

L'objectif et la valeur d'un entretien de maintien dans l'emploi

Les entretiens de maintien dans l'emploi visent à poser des questions sur ce que vous apprendriez lors des entretiens de sortie. Vous pouvez les intégrer à vos entretiens individuels existants ou les mener une fois par mois si vous n'organisez pas de réunions régulières (mais pourquoi pas ?).

Aborde la question de la fidélisation des employés

L'objectif premier des entretiens de maintien dans l'emploi est d'apprendre ce qui motive vos employés actuels à rester dans l'entreprise et d'identifier ce qui pourrait les inciter à la quitter. Parmi les réponses possibles, citons le manque de reconnaissance, l'épuisement professionnel ou les possibilités limitées d'évolution de carrière et de croissance.

Abordez ces questions dès le début pour améliorer la satisfaction et éviter que les meilleurs employés ne partent. D'après un étude scientifique , a un environnement de travail positif améliore le niveau de validation, les performances et la volonté de réussite des employés.

Influence la satisfaction et la motivation au travail

Les entretiens d'évaluation vont au-delà de la simple collecte d'informations. Ils montrent aux employés que leurs critiques, leurs préoccupations et leur retour d'information sont valorisés et pris en compte. Lorsqu'ils ont le sentiment d'être entendus, ils sont plus satisfaits de leur travail et plus motivés.

En outre, les entretiens de maintien dans l'emploi permettent aux cadres d'identifier les personnes les plus performantes qui ne sont pas suffisamment mises à l'épreuve ou appréciées à leur juste valeur. Cela ouvre la voie à des discussions sur les possibilités d'évolution de carrière et contribue à retenir les employés les plus performants.

Par exemple, si vous avez un programme de récompenses pour les employés à l'heure actuelle, l'équipe des RH ne dispose pas des bons outils pour mesurer et apprécier les performances des employés, ce qui entraîne le mécontentement des employés au sein de l'équipe. Les entretiens de départ peuvent vous aider à identifier ce problème et les signaux de fumée.

Prévient la rotation du personnel

En raison de sa nature active, un programme d'entretiens d'évaluation peut contribuer à réduire la rotation du personnel. Il permet d'identifier les problèmes probables qui peuvent être traités avant qu'ils ne deviennent des problèmes à part entière.

La clé d'un entretien de maintien en poste efficace est de poser des questions spécifiques pour tirer le meilleur parti de l'entretien.

$$a Questions clés à poser lors d'un entretien de maintien dans l'emploi

Dans l'idéal, posez des questions d'entretien qui amènent vos employés à parler et à donner leur avis en toute honnêteté.

Questions sur le développement de carrière

Qu'apprenez-vous ici ? Quelles sont les nouvelles compétences que vous feriez mieux d'acquérir ? À quoi vous plaisent les programmes de formation proposés par l'entreprise ? Qu'est-ce qui pourrait être amélioré dans les possibilités de développement ? Décrivez votre emploi idéal. Qu'est-ce qui vous plaisait le plus dans votre rôle précédent et que vous n'avez plus l'occasion de faire ici ? Quels sont les aspects de votre dernier emploi que vous aimiez et qui n'existent plus aujourd'hui ? Quels sont vos objectifs de carrière à court et à long terme ? Comment pouvons-nous vous aider à les atteindre ? Y a-t-il des responsabilités supplémentaires que vous aimeriez assumer dans le cadre de votre rôle ? Y a-t-il des avantages que vous apprécieriez dans votre rôle actuel et que nous n'offrons pas ?

Questions sur le leadership et la gestion

Comment puis-je rendre votre travail plus agréable ? Quels sont les changements qui rendraient votre travail plus satisfaisant pour vous ? Comment pouvons-nous mieux vous assister dans votre rôle ? Quel type de reconnaissance vous motive le plus ?

Questions sur la culture du lieu de travail

Qu'est-ce qui vous motive à travailler ici ? À faites-vous de la façon dont nous reconnaissons les réalisations des employés ? À faites-vous l'expérience d'un bon équilibre entre votre travail et votre vie privée ? Si ce n'est pas le cas, comment pouvons-nous l'améliorer ? Décrivez la culture de l'entreprise. À faire et à ne pas faire ?

Questions de satisfaction globale

Qu'est-ce qui vous enthousiasme le plus dans le fait de venir travailler chaque jour ? Avez-vous déjà envisagé de quitter l'entreprise ? Si oui, pourquoi ? Qu'attendez-vous chaque jour au travail ? À quels aspects de votre travail quotidien faites-vous face ? Pouvez-vous décrire une journée de travail récente qui vous a causé du stress ou de l'anxiété ? Parlez-moi d'une expérience de travail positive récente. Quelles sont les pensées qui vous occupent l'esprit pendant votre trajet vers le travail ? Qu'est-ce qui vous passe par la tête en rentrant du travail ? Vos compétences et votre expérience sont-elles pleinement utilisées ? Quelles sont les tâches spécifiques que vous faites avec plaisir ? Qu'aimeriez-vous faire différemment dans votre rôle ? Comment décririez-vous votre relation avec votre supérieur hiérarchique direct ? À faites-vous l'expérience d'un bon équilibre entre votre travail et votre vie privée ? Expliquez votre réponse. À faire pour vos contributions au travail ? Pourquoi ou pourquoi pas ? Qu'est-ce qui vous donne le sentiment d'être le plus productif et de réussir au travail ? Des situations récentes vous ont-elles amené à envisager de quitter l'entreprise ?

Ces réponses peuvent vous aider à rendre certains employés heureux, par exemple en leur confiant des projets dans leurs domaines d'intérêt. Certaines vous permettront également d'améliorer l'expérience des employés actuels, par exemple en sécurisant des effectifs supplémentaires pour un meilleur équilibre entre le travail et la vie privée de chacun.

Des questions de suivi régulières peuvent vous aider à évaluer le moral, à établir la confiance et à identifier les domaines d'amélioration, d'engagement et de fidélisation.

💡Pro tip: Use

https://clickup.com/ai ClickUp Brain /%href/_

, un assistant IA intégré, comme partenaire de brainstorming pour générer ces questions. Après la réunion, ClickUp Brain résume également les points clés, vous épargnant ainsi le travail fastidieux de rédaction de longues notes de réunion. Si vous le souhaitez, vous pouvez également les transformer en tâches ClickUp que vous pouvez assigner aux parties prenantes concernées._

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/ClickUp-Brain-Questions-to-ask-in-a-stay-interview.png

/$$$img/

Utilisez ClickUp Brain et ses invitations, instructions pour générer vos questions d'entretien Stay

Utilisez ClickUp's modèles gratuits pour les RH pour créer un ensemble d'instructions de moyen et haut niveau documentant les tâches, questions et processus spécifiques à suivre pendant et après l'entretien d'embauche.

Bien sûr, le service des ressources humaines peut mener ces discussions. Toutefois, elles sont plus efficaces lorsqu'elles sont menées par le supérieur hiérarchique de l'employé ou par un responsable de niveau supérieur en qui l'employé a confiance, car l'employé sera alors plus enclin à donner son avis.

Programmer l'entretien à l'avance

Choisissez le bon moment: Ne programmez pas les entretiens d'évaluation juste après l'entrée en fonction d'une personne dans un nouveau rôle ou au cours d'une évaluation des performances. Choisissez un moment où l'employé se sent à l'aise et peut fournir un retour d'information bienveillant

Ne programmez pas les entretiens d'évaluation juste après l'entrée en fonction d'une personne dans un nouveau rôle ou au cours d'une évaluation des performances. Choisissez un moment où l'employé se sent à l'aise et peut fournir un retour d'information bienveillant Donnez-leur le temps de se préparer: Informez les employés de l'entretien d'évaluation au moins une semaine à l'avance. Cela leur donne le temps de rassembler leurs idées et de poser toutes les questions qu'ils pourraient avoir

Informez les employés de l'entretien d'évaluation au moins une semaine à l'avance. Cela leur donne le temps de rassembler leurs idées et de poser toutes les questions qu'ils pourraient avoir Offrez de la flexibilité: Faites preuve de flexibilité en ce qui concerne les horaires. Envisagez de fournir des solutions de rechange pour des réunions tôt le matin, en fin d'après-midi ou même virtuelles pour s'adapter aux horaires des employés

Partager l'objectif et les attentes de la réunion

Fixer des paramètres clairs: Expliquez la raison de l'entretien de séjour. Faites comprendre aux employés qu'il s'agit d'une occasion de parler de leur travail, de ce qui les motive et de tout domaine de développement

Expliquez la raison de l'entretien de séjour. Faites comprendre aux employés qu'il s'agit d'une occasion de parler de leur travail, de ce qui les motive et de tout domaine de développement Mettez l'accent sur une discussion ouverte: Insistez sur le fait que la communication est exclusive et que leurs commentaires sincères sont valorisés

Insistez sur le fait que la communication est exclusive et que leurs commentaires sincères sont valorisés Préparez un plan: Faites un plan simple des sujets que vous devez aborder. Il peut s'agir de leur expérience dans leur rôle, de l'opinion de leurs collègues ou de leurs amisla flexibilité de l'environnement de travailles possibilités d'amélioration professionnelle et l'équilibre entre le travail et la vie privée

Faites un plan simple des sujets que vous devez aborder. Il peut s'agir de leur expérience dans leur rôle, de l'opinion de leurs collègues ou de leurs amisla flexibilité de l'environnement de travailles possibilités d'amélioration professionnelle et l'équilibre entre le travail et la vie privée Encouragez les questions: Faites-leur savoir qu'il s'agit d'une discussion à double sens et encouragez-les à poser des questions sur leur parcours professionnel ou leurs préoccupations

Comprendre l'importance d'un véritable retour d'information de la part des employés

L'écoute active est fondamentale: Veillez à ne pas faire dicter la discussion. Pour comprendre le "pourquoi" de leurs réponses, restez silencieux et écoutez une fois que vous avez posé la question. Vos employés doivent faire la majeure partie de la conversation

Veillez à ne pas faire dicter la discussion. Pour comprendre le "pourquoi" de leurs réponses, restez silencieux et écoutez une fois que vous avez posé la question. Vos employés doivent faire la majeure partie de la conversation **Remerciez-les pour le temps qu'ils vous ont consacré et pour leurs commentaires honnêtes. Faites-leur comprendre que leur voix compte et que leur contribution sera utilisée pour prendre des décisions et améliorer l'environnement de travail

Prenez des notes: Notez les points clés de l'entretien, y compris les motivations, les objets et les préoccupations. Si vous avez l'accord de l'employé, enregistrez la discussion pour revenir sur les réponses si nécessaire

Notez les points clés de l'entretien, y compris les motivations, les objets et les préoccupations. Si vous avez l'accord de l'employé, enregistrez la discussion pour revenir sur les réponses si nécessaire Questions de suivi: Après l'entretien, faites un suivi avec l'employé. Résumez brièvement les facteurs clés discutés et les étapes ultérieures que vous envisagez de franchir en fonction de leurs commentaires

conseil professionnel: Au lieu d'utiliser plusieurs outils pour gérer les entretiens de séjour, utilisez

il s'agit d'un outil d'aide à la décision https://clickup.com/teams/human-resources la plateforme de gestion des ressources humaines de ClickUp /%href/

comme un hub central d'informations sur les employés entre les managers et les rapports directs.

Les logiciel de gestion des employés vous permet de suivre les données de réponse aux questions de l'entretien pour obtenir des informations précieuses et prendre des décisions plus intelligentes.

Lire la suite: Outils d'IA pour la prise de décision

Bonnes pratiques et conseils pour des entretiens d'embauche efficaces

N'oubliez pas qu'un bon entretien de séjour est une discussion et non un interrogatoire. Voici quelques conseils pour mener un entretien de réussite qui donnera à vos employés le sentiment d'être écoutés et valorisés.

L'importance de la communication bilatérale

Les entretiens d'embauche ne sont pas des évaluations des performances. L'objectif est d'avoir une discussion au cours de laquelle l'employé se sent à l'aise pour parler de ses préoccupations.

Les professionnels des ressources humaines et les managers doivent écouter les employés, leur accorder une attention achevée et éviter les interruptions. Ils doivent également encourager les remarques ouvertes et honnêtes en soulignant qu'il n'y a pas de mauvaises réponses.

Voici quelques moyens d'encourager la communication dans les deux sens :

Commencez par un renforcement: Reconnaissez les contributions de l'employé et remerciez-le pour son travail acharné

Reconnaissez les contributions de l'employé et remerciez-le pour son travail acharné Posez des questions ouvertes: Les questions qui ne se limitent pas à des réponses par "oui" ou par "non" encouragent les réponses détaillées

Les questions qui ne se limitent pas à des réponses par "oui" ou par "non" encouragent les réponses détaillées Utilisez l'écoute réflexive: Prêtez attention aux indices verbaux et non verbaux et au langage corporel de l'interlocuteur pour discerner les émotions non exprimées.

Prêtez attention aux indices verbaux et non verbaux et au langage corporel de l'interlocuteur pour discerner les émotions non exprimées. Soyez présent: Éloignez les distractions telles que les téléphones et concentrez-vous sur la discussion en cours

💡Conseil de pro: _ClickUp peut être un outil précieux pour faciliter la communication bidirectionnelle dans les entretiens de séjour. Utiliser

https://clickup.com/features/docs les documents de ClickUp /%href/_

_pour créer une liste de questions ouvertes qui abordent divers aspects de l'expérience du salarié, de la charge de travail et de l'évolution de carrière à la culture d'entreprise et à l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-26-1400x933.png Documents ClickUp /$$$img/

Documentez l'entretien Stay sur ClickUp Docs et ajoutez des réponses individuelles auxquelles vous pourrez vous référer ultérieurement

Cela garantit une discussion structurée tout en permettant des réponses individuelles.

Envisagez également d'utiliser des modèles d'entretien pour structurer vos entretiens et disposer d'un cadre cohérent pour poser des questions et consigner leurs réponses.

$$$a Sélection d'un emplacement confortable

L'emplacement de l'entretien de séjour peut avoir un impact significatif sur sa réussite. Choisissez un espace personnel, calme et gratuit. Il peut s'agir d'une salle de conférence vide, d'un espace réservé à l'entretien ou même d'un coin tranquille dans un café (avec la permission de l'employé).

Le facteur le plus important est l'engagement de l'employé, qui doit se sentir à l'aise et détendu. Évitez d'organiser des entretiens à l'intérieur de l'environnement de travail, car cela pourrait les mettre en mode "travail" et entraver une discussion ouverte.

Prévoyez suffisamment de temps et prenez autant de temps que nécessaire

Les entretiens d'embauche ne doivent pas être précipités. Prévoyez suffisamment de temps dans votre Calendrier pour la discussion, sans vous sentir obligé de terminer plus tôt. L'idéal est de prévoir entre 45 minutes et une heure. Cela donne aux employés suffisamment de temps pour partager librement leurs pensées et leurs préoccupations.

Soyez flexible quant au temps alloué. À l'issue de la discussion, si le flux est organique et que l'employé a d'autres choses à ajouter, ne l'interrompez pas rapidement. L'objectif est d'accumuler des informations précieuses, ce qui peut parfois prendre plus de temps que prévu.

💡Pro tip: Use

https://clickup.com/features/calendar-view l'affichage du Calendrier de ClickUp /%href/_

le calendrier flexible permet à tout le monde d'être sur la même page et de s'assurer que l'entretien n'entre pas en conflit avec d'autres validations

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/Drag-and-Drop-tasks-Calendrier-View.gif Drag-and-Drop-tasks-Calendrier-View (Glisser-Déposer-Tâches-Vue du Calendrier) /$$$img/

Reprogrammez vos réunions en un instant grâce à la fonctionnalité "glisser-déposer" de ClickUp Calendrier View

Prioriser le retour d'information des employés et la sincérité dans le processus

La pierre angulaire d'un entretien de séjour réussi consiste à donner la priorité au retour d'information des employés et à faire preuve d'un intérêt sincère pour leur bien-être. Les employés peuvent rapidement juger si l'entretien de séjour n'était qu'une formalité.

Voici quelques méthodes pour montrer votre sincérité :

Exprimez votre gratitude pour le temps qu'ils vous ont consacré et les commentaires qu'ils ont formulés

Prêtez attention à ce qu'ils disent et pratiquez l'écoute active

Prenez des notes détaillées pendant l'entretien

Faites un suivi après l'entretien en rédigeant un résumé des points clés mentionnés et des éléments forfaitaires prévus

💡Pro tip: Use the

https://clickup.com/templates/interview-process-1737m-78576 modèle de processus d'entretien de ClickUp /%href/_

ce modèle vous permet de concevoir, de tester et d'optimiser le processus d'entretien de votre séjour. Il fournit une structure et une cohérence pour standardiser le processus, vous permet de comparer les retours d'information et de collecter des données dans une forme organisée pour une analyse plus approfondie

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/ClickUp-Interview-Process-Template.png Le modèle de processus d'entretien de ClickUp vous aide à concevoir, tester et optimiser vos entretiens de séjour https://app.clickup.com/signup?template=1737m-78576 Télécharger ce modèle /$$cta/

Récapitulatif: Comment mener un entretien d'embauche efficace:

Le programmer à l'avance pour qu'il ait le temps de se préparer

Fixez des paramètres quant à l'objectif de l'entretien

Sélectionnez un emplacement confortable et calme

Avoir une discussion ouverte et encourager les questions

Pratiquer la communication dans les deux sens

Prêtez attention aux signaux non verbaux

Prendre des notes et poser des questions d'abonné

Montrez que vous appréciez leur retour d'information

Utilisez les entretiens de maintien en poste pour conserver vos meilleurs employés

Au lieu de vous concentrer sur ce que vos employés peuvent faire pour votre organisation, découvrez ce qu'ils pourraient attendre de vous. Mettez en place des entretiens d'évaluation pour favoriser le développement de vos employés, les aider à réaliser leurs rêves et renforcer la loyauté et la fidélisation des employés.

N'attendez pas qu'ils envisagent de partir pour agir.

Vous êtes prêt à rationaliser vos tâches RH et à libérer du temps pour les entretiens d'embauche ? Inscrivez-vous gratuitement sur ClickUp .

Questions fréquemment posées (FAQ)

Quel est l'autre nom des entretiens d'embauche ?

Les entretiens de maintien en poste sont également appelés "discussions de maintien en poste". Certaines organisations peuvent les appeler entretiens de fidélisation des employés ou discussions avec les parties prenantes. Néanmoins, ces termes décrivent tous le même concept de base : des discussions actives pour comprendre pourquoi les employés sont heureux et ce qui pourrait les amener à envisager de partir.

À faire pour réussir un entretien de maintien dans l'emploi ?

Lorsque vous menez un entretien de maintien dans l'emploi en tant que professionnel des ressources humaines, posez des questions claires, écoutez activement sans porter de jugement, notez les informations importantes et orientez la discussion dans la direction souhaitée en fonction des réponses de l'employé à vos questions.

Voici comment réussir l'entretien d'embauche :

Préparation: Examinez le dossier de l'employé et ses projets en fonction des questions.

Examinez le dossier de l'employé et ses projets en fonction des questions. Paramètres: Choisissez un emplacement privé et confortable où les interruptions sont peu probables.

Choisissez un emplacement privé et confortable où les interruptions sont peu probables. Questions: Concentrez-vous sur les points faibles, la satisfaction au travail, les possibilités d'évolution et les points à améliorer.

Concentrez-vous sur les points faibles, la satisfaction au travail, les possibilités d'évolution et les points à améliorer. Écouter: Écouter attentivement les signaux verbaux et non verbaux.

Écouter attentivement les signaux verbaux et non verbaux. Action: Remerciez les employés pour leurs commentaires et donnez suite à toute préoccupation spécifique.

L'entretien de maintien dans l'emploi est-il la même chose que l'évaluation des performances ?

Non, les entretiens d'évaluation et les évaluations des performances ont des objectifs différents. Les entretiens d'évaluation se concentrent sur les sentiments des employés et sur ce que l'entreprise peut faire pour améliorer leur expérience. Les entretiens d'évaluation examinent les performances passées d'un employé et fixent des objectifs pour l'avenir.

Les entretiens de maintien dans l'emploi sont-ils identiques aux entretiens de sortie ?

Non, les entretiens de maintien sont proactifs et visent à prévenir les départs, tandis que les entretiens de sortie sont réactifs et sont menés lorsque les employés partent, afin d'en tirer des enseignements pour améliorer la situation à l'avenir. Dans l'idéal, une entreprise devrait utiliser à la fois un entretien de maintien et un entretien de départ pour obtenir une image complète de l'état d'esprit des employés.