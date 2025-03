Comment élaborer un cadre de compétences qui soit un facteur de réussite ?

Avez-vous déjà embauché quelqu'un qui correspondait parfaitement à la description du poste pour être ensuite surpris par son incapacité à s'épanouir dans ce rôle ?

Dans le cadre du processus de recrutement, chaque organisation rédige une description de poste, qui comprend généralement un ensemble de compétences et d'expériences que le candidat doit posséder. Toutefois, pour bien faire dans un rôle donné, les employés ont besoin de plus que cela. Ils ont besoin d'un ensemble plus global de "compétences"

La création et l'utilisation d'un cadre de compétences aident les organisations à évaluer, à engager et à assister les employés pour qu'ils s'épanouissent. Dans cet article de blog, nous explorons ce que c'est, pourquoi vous devriez l'utiliser et comment vous pouvez en créer un pour votre organisation.

**Qu'est-ce qu'un cadre de compétences ?

Le cadre de compétences est un paramètre de connaissances, d'aptitudes, d'attitudes, d'attributs et de comportements qu'un employé doit posséder pour s'épanouir dans son rôle professionnel.

Supposons que vous recrutiez un développeur Python. En règle générale, vous recherchez une personne ayant une certification ou de l'expérience dans la programmation avec Python. Si vous utilisez un cadre de compétences, vous rechercherez une personne présentant les caractéristiques suivantes :

Connaissance de Python dans le contexte des langages de programmation, de sa philosophie de conception, de ses fonctionnalités et de sa sémantique

Compétences dans l'utilisation de Python pour la programmation d'applications, d'algorithmes d'apprentissage automatique, etc.

Attitude à l'égard de la programmation Python et d'autres piles technologiques utilisées par l'entreprise

Attributs liés à la participation à la communauté, aux contributions à l'open source, etc.

Compétences comportementales en matière de résolution de problèmes, de collaboration, de travail télétravail, de transparence, etc.

Quand devriez-vous utiliser un cadre de compétences ?

La première situation dans laquelle une organisation utilise un cadre de compétences est celle du recrutement. Avant de choisir un candidat particulier pour un rôle, le cadre de compétences permet de s'assurer qu'il correspond au profil recherché.

Toutefois, il s'agit d'un outil précieux tout au long de la carrière de l'employé. Il peut être utilisé lors des entretiens d'évaluation, des promotions, de la conception de la formation et du développement, et de la gestion du changement. Il est également utile pour la planification des successions.

À quoi servent les cadres de compétences ?

Il n'existe pas d'ensemble unique de paramètres qui forment le cadre de compétences. Les compétences requises varient en fonction de l'organisation, de l'équipe, du rôle, de la désignation, des responsabilités, etc.

Toutefois, un cadre de compétences type contient les éléments suivants.

🏆 Valeurs fondamentales : Les organisations d'aujourd'hui attendent des principes et des croyances d'un employé qu'ils s'alignent sur ceux de l'entreprise sur des dimensions spécifiques.

Par exemple, si vos valeurs fondamentales sont la diversité et l'intégrité, vous attendez de vos futurs employés qu'ils aient des normes éthiques élevées dans le cadre de leurs compétences.

🏆 Compétences fondamentales : Tous les rôles professionnels nécessitent ces compétences, qui comprennent généralement des compétences organisationnelles, des compétences interpersonnelles, la résolution de problèmes, l'orientation client, etc.

Par exemple, si vous êtes une organisation de services, comme une salle de sport ou un spa, vous vous attendez à ce que tout le monde ait des compétences en matière de service à la clientèle. Si vous êtes principalement une équipe commerciale, comme une société affiliée ou un concessionnaire automobile, les compétences en matière de négociation constituent une compétence de base. Voici d'autres compétences exemples de compétences de base qui peuvent s'appliquer à vous.

🏆 Compétences fonctionnelles : Il s'agit des créneaux requis pour un rôle spécifique. Il peut s'agir de compétences techniques, de maîtrise de logiciels, d'expertise en recherche, etc. Tout le monde n'a pas besoin de cette compétence.

Par exemple, si vous recrutez un développeur, il doit avoir des compétences fonctionnelles en programmation à l'aide d'un langage spécifique.

🏆 Compétences en matière de leadership : Il s'agit de compétences que les gestionnaires et les dirigeants doivent posséder, telles que la gestion de projet, la supervision, la résolution de conflits, la gestion de crises, etc. D'une certaine manière, les compétences en leadership sont des compétences fonctionnelles pour les managers.

Une organisation attend de chaque employé qu'il aligne ses valeurs fondamentales et ses compétences de base. En fonction de leur rôle, certains peuvent n'avoir besoin que de compétences fonctionnelles, tandis que d'autres peuvent avoir besoin à la fois de compétences fonctionnelles et de compétences en matière de leadership.

La voie directe pour s'assurer que vous évaluez votre personnel pour toutes ces compétences est de disposer d'un cadre complet. Voici comment en élaborer un.

Étapes de l'élaboration d'un cadre de compétences

Avant de commencer, rappelez-vous qu'un cadre de compétences est un document complet. Il couvre le travail, le personnel et la culture de l'organisation. Par conséquent, la création d'un cadre de compétences nécessite une approche approfondie et une plateforme de collaboration comme.. ClickUp pour les ressources humaines . Voici comment vous pouvez commencer.

1. Définissez vos objets

Un cadre de compétences peut être utilisé à de nombreuses fins. Avant de commencer à construire le cadre, déterminez pourquoi vous en avez besoin. Posez-vous la question :

À quoi servira-t-il ?

À quoi fait-il référence ?

Comment améliorera-t-il les performances ?

Comment aidera-t-il l'employé et l'organisation ?

Les réponses à ces questions vous aideront à affiner vos objectifs. Toutefois, il est tout à fait normal d'avoir plusieurs réponses à chacune de ces questions, parmi lesquelles vous devez hiérarchiser les plus importantes.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/ClickUp-Whiteboards.png Tableaux blancs ClickUp pour élaborer un cadre de compétences /$$img/

une collaboration efficace avec les Tableaux Blancs ClickUp_

Rationalisez ces discussions avec un environnement de travail virtuel collaboratif tel que Tableaux blancs ClickUp . Mettez toutes les parties prenantes concernées, y compris les chefs de service, les responsables des talents, les RH et les finances, sur la même page en ce qui concerne vos compétences.

Une fois cette étape terminée, utilisez un outil comme le Objectifs ClickUp pour rendre vos objectifs et vos forfaits visibles à toutes les parties prenantes concernées. Connectez les objets de votre cadre de compétences aux objectifs de votre organisation. Déléguez ensuite à chaque chef de service le soin de définir ses propres objectifs.

2. Recueillir des informations

Pour créer un cadre de compétences, vous avez besoin d'informations sur les quatre composantes : Les valeurs fondamentales, les compétences de base, les compétences fonctionnelles et les compétences de leadership. Recueillez des informations sur ces dimensions auprès de vos employés actuels.

Demandez à vos équipes

Utiliser Formulaires ClickUp pour réaliser des sondages à l'échelle de l'organisation. Interrogez les membres de l'équipe sur les compétences nécessaires pour effectuer le travail en question. Demandez aux managers quelles sont les compétences qu'ils attendent des membres de leur équipe. Demandez aux cadres supérieurs quelles sont les valeurs de l'organisation.

collectez et organisez des données sans effort avec le formulaire ClickUp_

Consultez vos données existantes

Étudiez les informations de votre logiciel d'engagement des employés , modèles d'évaluation des performances pour identifier les lacunes. Examinez les commentaires que les managers ont donnés à leurs équipes et observez les tendances.

Réalisez également un analyse du processus pour comprendre comment les choses fonctionnent.

Étudier le marché

Comparez votre organisation à compétences en demande sur le marché. Si vous construisez quelque chose de perturbateur ou d'innovant, veillez à cartographier également les compétences dont vous pourriez avoir besoin au cours des prochaines années à venir.

Avec une liste exhaustive de toutes les compétences dont vous avez besoin, créez le cadre.

3. Créer le cadre

Organiser les compétences : Classez la liste en fonction des valeurs fondamentales, des compétences de base, des compétences fonctionnelles et des compétences en matière de leadership. Voici quelques exemples de la manière dont vous pouvez le faire.

Les compétences sont classées en trois catégories : les valeurs fondamentales, les compétences de base, les compétences fonctionnelles et les compétences en matière de leadership Vous avez le sens de l'humour, de la compassion, de l'empathie, de l'intégrité et de l'honnêteté, de la responsabilité personnelle, de la communication, de la collaboration, du télétravail, de la résolution de problèmes, de l'esprit d'analyse, du raisonnement logique, de la programmation, du test de logiciels, du DevOps, de la cybersécurité, de la modification en cours selon le style APA, de la conformité, de la vision globale, de la résolution de problèmes, de la résolution de conflits, de l'intelligence émotionnelle, de l'aptitude à la négociation, de la connaissance de soi

Exemples de cadres de compétences

Définir les compétences : Vous pourriez penser que des compétences telles que la communication, la collaboration, etc. sont évidentes. Souvent, ce n'est pas le cas. Il est utile de définir clairement ces compétences avec les actions clés correspondantes. Par exemple, si le travail télétravail est une compétence, vous pourriez la définir comme suit :

Capacité à travailler de manière indépendante en dehors du bureau

Compétences en matière de gestion du temps

Capacité à communiquer efficacement à l'aide d'outils de collaboration basés sur le texte

Aisance avec les outils numériques de vidéoconférence, de partage et d'enregistrement d'écran, de collaboration virtuelle, etc.

Intelligence émotionnelle permettant de détecter les malaises ou les malentendus et de les résoudre de manière proactive

Volonté de répéter des concepts pour s'assurer qu'ils sont compris

À faire, il est également utile de donner des exemples. Par instance, vous pouvez dire : "lorsque vous sentez qu'un collègue a du mal à comprendre quelque chose, vous vous portez volontairement et de manière proactive à son secours."

N'oubliez pas que les compétences ont tendance à être des aptitudes, des attitudes et des comportements qui sont difficiles à mesurer comme vos compétences habituelles Indicateurs clés de performance . Mais ce n'est pas grave. Envisagez des mesures qualitatives pour les identifier et les développer.

Planifiez les compétences : Une fois que vous avez les catégories, mappez-les par rapport à chaque rôle. Les valeurs fondamentales et les compétences de base sont susceptibles d'être exigées par chaque employé. Prenez le temps de mapper les compétences fonctionnelles et de leadership aux rôles spécifiques auxquels elles s'appliquent. Définissez également comment ces compétences contribuent à la progression de la carrière.

Modèle de cartographie des compétences de ClickUp est un moyen simple mais complet de faire cela. Ce modèle entièrement personnalisable et adapté aux débutants est idéal pour enregistrer, organiser et cartographier les compétences de votre équipe.

Télécharger ce modèle

⚡️Archives des modèles: Voici d'autres modèles de matrice de compétences que vous pouvez choisir.

4. Mettre en œuvre le cadre et communiquer entre les équipes

Introduire : Communiquer le cadre à tous les membres du personnel. Initier les chefs d'équipe, les managers et les cadres supérieurs au nouveau cadre et les inviter à l'utiliser dans leurs processus de recrutement, de formation et de développement professionnel.

Enregistrer : Publier le cadre de compétences et le partager avec toutes les parties prenantes de l'organisation. Documents ClickUp vous aide à créer un enregistrement visuellement attrayant de votre cadre de compétences et à le partager avec le niveau d'accès approprié.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-360.png Documents ClickUp /$$img/

utilisez ClickUp Docs pour enregistrer et partager les cadres de compétences

Mettre en œuvre : Intégrez-le dans tous les processus que vous avez identifiés comme pertinents lors de la définition des objectifs.

Si vous souhaitez utiliser le cadre de compétences pour le recrutement, intégrez-le dans votre processus de recrutementlogiciel de gestion des talents et concevez des programmes de sélection pertinents

Si vous l'utilisez dans le cadre de vos entretiens annuels, intégrez-le dans le système de gestion des talentslogiciel d'évaluation des performances Si vous avez l'intention de l'utiliser dans le cadre d'un développement de carrière continu, intégrez les données relatives aux compétences dans votre logiciel d'évaluation des performances /%href/outils de gestion des performances



Utiliser Modèle de rapport de performance de ClickUp pour visualiser comment chaque employé/équipe se situe par rapport aux différentes compétences que vous avez définies.

⚡️Template Archive: Faites progresser vos compétences à l'aide de ces modèles de forfaits d'amélioration des performances .

Réviser et ajuster : S'il n'est pas utile de modifier sans cesse votre cadre de compétences, il est important de le revoir périodiquement. Par exemple, si l'une des compétences fonctionnelles de votre équipe marketing est le SEO, elle a besoin d'un rafraîchissement majeur dans le contexte de l'utilisation croissante de l'IA.

Dans des moments charnières comme celui-ci, un examen approfondi de votre cadre de compétences est nécessaire.

pour une révision efficace de votre cadre de compétences, vous pouvez vous appuyer sur les éléments suivants modèles d'amélioration des processus .

À la lecture de ces lignes, si vous vous dites "nous avons déjà des descriptions de poste, des évaluations, etc., pourquoi avons-nous besoin d'un autre cadre ?", voici la réponse.

Avantages d'un cadre de compétences

Un bon cadre de compétences renforce considérablement la capacité d'une organisation à embaucher, former, développer et impliquer les employés car il :

Améliore le recrutement : Le cadre de compétences garantit que seuls les bons candidats sont sélectionnés pour les positions ouvertes. Il réduit la probabilité d'erreurs d'embauche et empêche les erreurs de recrutement les problèmes de compétences . Cela permet également de minimiser les coûts de formation et d'intégration une fois que le candidat est embauché.

Paramètre des attentes claires : Il définit clairement les attentes en matière de performances pour les candidats, les employés et les managers. Il les paramètre en vue de la réussite, en les encourageant à concentrer leurs efforts sur le développement des compétences qui comptent.

Créer de la transparence : Les cadres de compétences garantissent que toutes les parties prenantes sont sur la même page. Les candidats savent ce pour quoi ils sont testés. Les employés savent dans quoi ils excellent et quelles sont les compétences qui leur manquent. Cela élimine l'anxiété inutile liée aux performances.

Améliore les performances : Les performances individuelles sont susceptibles de s'améliorer si l'on sait clairement ce qu'il faut faire pour que le travail soit terminé. Lorsque l'ensemble de l'organisation a des valeurs et des compétences communes, l'effet cumulatif est énorme.

Permet la création d'entreprises durables : Un bon cadre de compétences garantit que l'organisation est solide dans le présent et agile pour l'avenir. Il permet aux chefs d'entreprise de développer des aptitudes et des capacités qui leur donneront un avantage concurrentiel à l'avenir. Il facilite la gestion des talents à long terme.

Renforcez votre cadre de compétences avec ClickUp

Le recrutement peut être fatigant. Une mauvaise embauche peut entraîner des résultats considérables en termes de licenciement, de réembauche, d'intégration, de formation, etc. Le pire, c'est que vous ne vous apercevrez peut-être même pas que vous avez pris une décision d'embauche inefficace avant qu'il ne soit trop tard.

Par exemple, vous avez peut-être embauché quelqu'un qui est fantastique en programmation Python, mais qui n'a pas les compétences en matière de collaboration ou l'expertise sectorielle nécessaires pour construire votre produit. Le temps que vous identifiiez ces lacunes, vous pourriez avoir encouru des coûts réels et des coûts d'opportunité.

Un cadre de compétences réfléchi permet d'éviter de telles éventualités et de prendre des décisions en connaissance de cause. Brainstorming, forfait, création, mise en œuvre et optimisation de votre cadre de compétences avec ClickUp . Essayez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui !