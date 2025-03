Comment rédiger des recommandations efficaces sur LinkedIn (+Exemples)

Beaucoup d'entre nous ont eu le plaisir de travailler avec des collègues, des patrons et des employés fantastiques qu'ils recommanderaient volontiers sur LinkedIn (ou n'importe où, en fait).

Mais il n'est pas toujours facile de s'asseoir pour écrire cette recommandation. À faire ressortir votre contact tout en restant authentique ? Devriez-vous dresser une liste de toutes les compétences extraordinaires qu'il possède, ou rester bref et concis ?

Nous avons décomposé la rédaction d'une recommandation LinkedIn en un processus simple en huit étapes que vous pouvez achever en cinq minutes environ (si vous utilisez le bon outil - nous y reviendrons plus tard). La prochaine fois que l'on vous demandera de recommander quelqu'un, suivez nos conseils pour rédiger un message qui donnera un coup de pouce à la carrière de votre collègue - et qui vous vaudra un bon karma en retour.

En prime, nous avons inclus quelques exemples de recommandations sur LinkedIn!🌟

Qu'est-ce qu'une recommandation LinkedIn ?

via LinkedIn Une recommandation LinkedIn est un moyen pour un professionnel de se porter garant d'un autre en soulignant ses compétences, son éthique de travail ou son expérience de travail en commun.

Il s'agit d'un moyen simple mais efficace pour les collègues, les clients ou les responsables de soutenir les capacités d'une personne tout en donnant à son profil un avantage supplémentaire pour attirer l'attention d'employeurs ou de clients potentiels.

Ces recommandations apparaissent directement sur le profil LinkedIn du destinataire et mettent en lumière des qualités qui n'apparaissent pas forcément dans un CV. Qu'il s'agisse de compétences non techniques telles que le travail d'équipe ou le la communication au sein de l'équipe ou des talents techniques spécifiques, ces témoignages contribuent à renforcer la confiance et la crédibilité au sein d'un réseau professionnel. C'est particulièrement utile lorsque les gens essaient de changer de carrière ou remettre leur vie professionnelle sur les rails .

Quels sont les avantages des recommandations LinkedIn ?

Rédiger une recommandation LinkedIn aide à la fois la personne que vous recommandez et vous-même. comment ? Découvrons-le.

Renforce leur crédibilité et la vôtre

Lorsque vous dites quelque chose comme "Sarah a augmenté la notoriété de notre marque de 40 % en seulement six mois", vous appuyez ses compétences sur des nombres réels, ce qui la rend plus crédible aux yeux d'employeurs potentiels.

En même temps, le fait de donner une recommandation réfléchie renforce votre crédibilité. Vous montrez ainsi que vous valorisez le travail des autres et que vous appréciez leurs points forts. Vos futurs clients ou employeurs peuvent constater que vous êtes quelqu'un qui ne se contente pas d'être à la hauteur, mais qui sait reconnaître le bon travail des autres.

Construit votre réseau et forme votre marque personnelle

Lorsque vous donnez ou recevez une recommandation, cela peut renforcer les relations et ouvrir de nouvelles portes. Imaginez que vous ayez rédigé une recommandation pour un ancien coéquipier. Quelques mois plus tard, il vous présente à un vice-président d'une grande entreprise technologique, une opportunité à laquelle vous ne vous attendiez pas.

Les recommandations jouent également un rôle clé dans la construction de votre marque personnelle. Lorsque vous recommandez quelqu'un comme M. A, ses connexions remarqueront probablement votre profil, ce qui augmentera votre visibilité.

Valide leurs compétences et votre expertise

Les recommandations LinkedIn font plus que donner un coup de pouce ; elles fournissent des exemples réels des compétences d'une personne en action.

Par instance, imaginez qu'un collègue ait écrit :

les compétences d'Amy en matière d'analyse de données sont exceptionnelles. Elle a utilisé la segmentation du marché pour identifier une nouvelle cible démographique, ce qui a résulté en une augmentation de 25 % des discussions

Cela constitue une preuve concrète de l'expertise d'Amy et de la valeur qu'elle apporte.

De plus, votre témoignage rejaillit également sur vous. En reconnaissant les contributions de quelqu'un, vous montrez que vous savez à quoi ressemble un travail de qualité. Non seulement vous validez ses compétences, mais vous vous positionnez également en tant qu'expert dans votre champ.

Vous rend plus visible et donne un avantage à vos interlocuteurs dans leur recherche d'emploi

Les profils comportant des recommandations sont généralement mieux classés dans les résultats de recherche. Cela signifie qu'ils apparaissent plus souvent lorsque les recruteurs recherchent un rôle spécifique.

De plus, lorsque vous fournissez une recommandation en tant que leader reconnu du secteur qui loue les compétences du destinataire, cela lui donne un avantage sur les autres candidats.

Aussi simple que cela puisse paraître, les recommandations LinkedIn peuvent être un peu délicates à rédiger. À quelles qualités faites-vous allusion ? À faire la mention de vos diplômes pour paraître crédible ? À quel point le texte doit-il être long ?

Voici un guide étape par étape pour répondre à toutes vos questions.

1. Trouvez un outil qui peut vous aider à rédiger et à gérer vos recommandations LinkedIn

Si vous souhaitez rédiger des recommandations personnalisées de haute qualité sans le moindre accroc, avoir le bon logiciel fait toute la différence. À cet effet, trouvez un outil qui vous aide à faire cela.

Vous voulez quelque chose qui est facile à utiliser, a des modèles ou IA pour aider à la rédaction, vous permet de garder tout organisé, et fonctionne bien avec des plates-formes comme LinkedIn.

notre choix ? ClickUp .

Profitez des fonctionnalités de gestion de documents de ClickUp pour gérer vos recommandations en un seul endroit

Cette plateforme de gestion de projet tout-en-un a tout ce qu'il faut pour simplifier le processus de rédaction et de gestion des recommandations - sur LinkedIn et ailleurs.

Rédigez et sauvegardez vos recommandations LinkedIn sur ClickUp Docs

Fonctionnalités Documents ClickUp offrent un espace gratuit et sans distraction pour rédiger, modifier et mettre en forme vos recommandations en toute simplicité.

Demandez à ClickUp Brain d'ajuster et d'affiner votre style d'écriture et votre ton lorsque vous rédigez des recommandations LinkedIn

Cependant, ce qui différencie véritablement ClickUp, c'est son assistant IA, ClickUp Brain . Voici comment il peut faire en sorte que vos recommandations se distinguent des autres :

Génère des idées et suggère des points clés à inclure en fonction du rôle de la personne et de son secteur d'activité

à inclure en fonction du rôle de la personne et de son secteur d'activité Améliore le langage en recommandant des mots et des phrases pour rendre votre recommandation plus percutante

en recommandant des mots et des phrases pour rendre votre recommandation plus percutante Vous aide à analyser le contexte que vous fournissez et à personnaliser en mettant en évidence des compétences et des réalisations spécifiques

que vous fournissez et à en mettant en évidence des compétences et des réalisations spécifiques **Ajuste et peaufine le ton, en veillant à ce qu'il soit à la fois professionnel et personnel

Organise la structure de votre recommandation pour qu'elle ait un impact maximal, en veillant à ce que vous couvriez tous les points essentiels

de votre recommandation pour qu'elle ait un impact maximal, en veillant à ce que vous couvriez tous les points essentiels Gère facilement la rédaction de plusieurs recommandations, en les personnalisant tout en maintenant une qualité constante

2. Commencez sur une note positive avec une ligne d'ouverture percutante

Une fois que vous avez choisi le bon outil, il est temps de commencer à écrire. La meilleure façon de commencer est de rédiger un texte qui attire l'attention et donne envie de continuer à lire. Après tout, vous voulez que les responsables du recrutement le lisent, n'est-ce pas ?

Une ligne d'ouverture forte :

attire l'attention et fait ressortir votre recommandation

et fait ressortir votre recommandation Elle "paramètre" un ton positif et professionnel pour tout ce qui suit

pour tout ce qui suit Suscite la curiosité , rendant le lecteur désireux d'en savoir plus sur la personne

, rendant le lecteur désireux d'en savoir plus sur la personne Elle donne un peu de contexte, ce qui permet d'établir rapidement votre relation avec la personne

Cependant, il ne faut pas en faire trop. Votre introduction doit être percutante tout en restant authentique et professionnelle. Évitez d'aller trop loin dans l'exagération ou le langage décontracté, qui risqueraient de la rendre moins crédible.

exemple :

"En 15 ans de management d'équipes technologiques, j'ai rarement rencontré une personne capable de résoudre les problèmes avec autant d'innovation et de détermination que Sarah."

Celui-ci montre d'emblée l'expérience et l'auteur de la recommandation tout en mettant en avant les compétences remarquables de Sarah.

Vous pouvez également opter pour une formule plus directe et plus effacée, comme par exemple :

"Si vous cherchez un stratège en marketing qui transforme les données en informations exploitables, John est votre homme. "

Invitez ClickUp Brain à rédiger des recommandations LinkedIn engageantes en quelques secondes

Si vous avez besoin d'une longueur d'avance, vous pouvez toujours demander à ClickUp Brain de vous suggérer une liste de phrases d'ouverture percutantes et de poursuivre avec celle qui convient le mieux.

3. Ensuite, indiquez votre relation de travail avec la personne que vous recommandez

"_Comment connaissez-vous cette personne, et pourquoi la recommandez-vous, entre toutes ?"

C'est ce que le lecteur se demandera ensuite.

Lorsque vous décrivez comment vous connaissez la personne, vous ne montrez pas seulement que vous êtes crédible, mais vous donnez également au lecteur une meilleure idée de l'angle sous lequel vous vous placez. Cela donne du poids à votre recommandation et la rend plus authentique.

Vous pourriez dire quelque chose comme :

"_J'ai eu le plaisir de travailler avec Emma pendant trois ans lorsqu'elle était lead UX designer au sein de mon équipe chez TechInnovate Inc."

Cela résume rapidement la durée de votre travail commun et son rôle, donnant au lecteur une image claire de votre relation professionnelle.

Ou bien.. :

"_En tant que superviseur direct de John chez Global Marketing Solutions de 2020 à 2023, je l'ai vu passer du statut de rédacteur junior à celui de chef d'équipe gérant nos comptes les plus en vue."

Cela explique non seulement votre connexion, mais met également en évidence la croissance de John, ajoutant plus de profondeur à votre recommandation et vous aidant à enchaîner avec la section suivante en douceur.

Dans cette section, vous dites au lecteur exactement ce que la personne a fait et comment elle l'a fait. Mettez en évidence les points cruciaux tels que :

Les principales responsabilités qu'elle a assumées

Les rôles supplémentaires auxquels elle a contribué ou les "casquettes" qu'elle a portées

Une évaluation de ses performances globales

Utilisez ClickUp Brain pour rassembler toutes les informations sur le travail fait par l'employé/le collègue que vous recommandez, avant de rédiger sa recommandation LinkedIn

Si vous utilisez un outil comme ClickUp pour gérer les processus de gestion de projet de votre entreprise, cette étape devient beaucoup plus facile et plus précise. Au lieu de fouiller vous-même dans les dossiers, laissez ClickUp Brain rassembler toutes les informations clés, comme les projets sur lesquels ils ont travaillé, les taux d'achèvement des tâches, les compétences en matière de communication et même la qualité de leur travail.

Cela s'avère particulièrement utile dans les cas suivants les environnements de travail télétravail ou flexibles où le suivi manuel de tout peut s'avérer délicat. ClickUp Brain vous aide en rassemblant toutes ces données, ce qui vous permet d'afficher clairement les performances de la personne.

Voici un exemple concret :

"_En tant que responsable de projet senior, Sarah a géré avec succès plusieurs projets clients sous haute pression, livrant toujours en avance sur le calendrier et en deçà du budget. Elle a maintenu un taux de 98 % d'achèvement des tâches dans les délais tout en dirigeant des équipes comptant jusqu'à 15 personnes et en améliorant le processus de gestion de projet de l'entreprise."

5. Mettez en avant les compétences impressionnantes que vous avez pu constater de visu

Bien sûr, la personne que vous recommandez est intelligente et talentueuse - mais qu'est-ce qui la rend vraiment exceptionnelle ?

Plutôt que d'énoncer des paramètres évidents, vous concentrez sur 1 ou 2 paramètres clés qui la distinguent vraiment des autres. Réfléchissez à ce qu'elle fait mieux que quiconque et centrez votre recommandation sur ce point.

Par exemple, si votre ancienne assistante de direction postule à un rôle d'encadrement, vous pourriez mettre en avant son expérience de l'encadrement de bénévoles, ce qui est plus pertinent que de parler simplement de ses compétences organisationnelles.

Avant de rédiger votre recommandation, il est également conseillé de de faire le point avec vos collègues et voyez s'ils souhaitent que vous discutiez de rôles spécifiques. De cette façon, la recommandation ne reflète pas seulement leur travail réel mais s'aligne également sur leurs objectifs de carrière, ce qui la rend plus percutante et mémorable.

6. Mentionnez une réalisation clé qui a eu un impact significatif sur votre entreprise

Il est maintenant temps de révéler le clou du spectacle : la réalisation ou la contribution qui a eu le plus d'impact.

Cela peut aller de la direction d'un projet réussi à l'amélioration des processus, en passant par l'obtention de résultats importants. En mettant l'accent sur une réalisation marquante, vous renforcez votre recommandation.

Par exemple :

"_Lors du lancement de notre produit, Emily a dirigé l'équipe marketing et créé une campagne qui a fait grimper nos équipes commerciales de 30 % en seulement deux mois. Son forfait stratégique et son souci du détail ont changé la donne lors du lancement

Générez une recommandation LinkedIn directement à partir du rapport de tâche de votre collègue en utilisant ClickUp Brain

Une fois de plus, trouver ce type d'informations se fait sans effort avec ClickUp Brain. Il suffit de lui demander d'analyser et de mettre en évidence le meilleur travail de l'employé, et vous l'aurez en quelques secondes.

7. Ajoutez une touche personnelle

L'étape suivante consiste à ajouter une touche personnelle à votre recommandation.

C'est l'occasion de partager ce que vous avez ressenti en travaillant avec cette personne et de donner un aperçu de sa personnalité. N'oubliez pas de garder votre public à l'esprit : ce qui peut être drôle entre amis peut faire sourciller un futur employeur !

Une note personnelle peut aider les équipes de recrutement à voir que cette personne est non seulement compétente, mais aussi qu'il est agréable de travailler avec elle.

Par exemple, vous pourriez dire :

"Travailler avec Mark a toujours été un plaisir ; il pouvait facilement" établir un rapport avec l'équipe et maintenir leur motivation, même en cas de délais serrés."

Cela donne un aperçu de son caractère tout en soulignant la valeur qu'il apporte au lieu de travail.

8. Concluez par un soutien solide

Enfin, terminez votre recommandation par une conclusion courte et directe qui montre que vous approuvez fortement la personne. Il n'y a pas grand-chose à faire ici ; une simple position qui laisse une impression positive et durable.

Voici un exemple :

"Je suis heureux de recommander John pour tout rôle qu'il souhaite - il sera sans aucun doute un excellent ajout à n'importe quelle équipe!_"

Avec ces étapes et ClickUp comme partenaire de réflexion et de rédaction, vous pouvez donner à chaque recommandation LinkedIn une touche distincte, professionnelle (mais personnelle) !

Exemples de recommandations LinkedIn

Même si nous venons d'entrer dans les détails concernant la façon d'en rédiger une, voici quelques-uns des meilleurs exemples de recommandations LinkedIn dont vous pouvez vous inspirer :

1. Pour un collègue

je suis très heureux d'apprendre qu'Emily a un talent incroyable pour transformer des données compliquées en informations pratiques. Nous travaillons ensemble en tant qu'analystes marketing chez TechGrow depuis trois ans et nous nous attaquons à des projets de grande envergure

elle ne se contente pas d'analyser les nombres, elle les transforme en stratégies qui donnent des résultats. Ce qui la distingue vraiment, c'est son incroyable capacité à repérer des tendances que d'autres pourraient négliger. Par exemple, son analyse a conduit à un changement de produit qui a augmenté notre chiffre d'affaires de 30 % au quatrième trimestre !

l'humour et la gentillesse d'Emily font qu'il est très agréable de travailler avec elle - c'est elle qui maintient la connexion au sein de notre équipe, en particulier lorsque les choses se bousculent. N'importe quelle entreprise aurait de la chance de l'avoir, et je la recommande vivement pour tout rôle de marketing axé sur les données

2. Pour votre senior

Travailler avec John a été une expérience d'apprentissage fantastique en matière de réflexion stratégique. En tant que vice-président des opérations chez InnoTech, il a dirigé notre département à travers une transformation numérique majeure.

Ce qui distingue John, c'est la façon dont il responsabilise son équipe ; il trouve un équilibre entre les objectifs à long terme et les tâches quotidiennes, tout en étant toujours là pour apporter son assistance. Son introduction des méthodes agiles a stimulé notre productivité de 40 % et a amélioré le moral de l'équipe. _

de plus, il est incroyablement accessible. Malgré son rôle de haut niveau, il a été un_ mentor de carrière pour beaucoup d'entre nous. C'est sous sa direction que j'ai le plus grandi, et n'importe quelle entreprise aurait beaucoup de chance de l'avoir comme leader

3. Pour un manager

le style de management de Sarah est une véritable source d'inspiration. En tant que gestionnaire de projet chez BuildRight Solutions, elle a mené à bien nos projets les plus difficiles au cours des 18 derniers mois avec aisance. Sarah concilie parfaitement les tâches multiples, les demandes des clients et la dynamique de l'équipe

elle fait toujours ressortir ce qu'il y a de meilleur en chacun, sachant comment adapter les tâches aux points forts de chacun, ce qui a permis d'achever les projets dans les délais impartis dans une proportion de 25 %. Nous avons même obtenu un contrat à l'échelle de la ville lorsqu'elle a dirigé le projet de revitalisation du centre-ville tout en respectant le budget et en devançant le calendrier. En outre, ses excellentes compétences en matière de communication et sa politique de la porte ouverte font d'elle une responsable avec laquelle les gens aiment vraiment travailler

je la recommande vivement pour tout rôle de direction

4. Pour un professionnel des RH

alex est le professionnel des ressources humaines dont vous ne saviez pas que vous aviez besoin jusqu'à ce que vous travailliez avec lui. En seulement un an chez GlobalTech, il a transformé notre service des ressources humaines en un acteur clé de notre croissance. En tant que responsable des RH, il a réorganisé notre processus d'embauche, déployé un programme de bien-être et dirigé les efforts en matière de diversité et d'inclusion. _#

ce qui distingue Alex, c'est son mélange d'empathie et de décisions fondées sur des données. Son nouveau processus d'intégration a permis de réduire le taux de rotation de 40 % ! De plus, il fait en sorte que chaque employé se sente écouté et valorisé, en traitant les problèmes délicats avec soin. Si vous voulez un leader des RH extrêmement utile qui favorise une grande culture et conduit des résultats, Alex est votre homme!

5. Pour votre patron

lisa est le genre de leader qui vous donne envie de venir travailler tous les jours. En tant que PDG de TechSpark, elle a su nous coller à la croissance rapide et aux changements de l'industrie au cours des quatre dernières années. Lisa n'est pas seulement une visionnaire ; elle est aussi très pragmatique et sait comment faire les choses. Sa capacité à concilier l'innovation et l'aspect pratique est remarquable

j'étais à sa tête lorsque nous avons lancé notre produit IA phare et, sous sa direction, notre chiffre d'affaires a doublé du jour au lendemain. De plus, elle favorise une culture d'entreprise positive où chacun se sent valorisé. Je recommande de tout cœur Lisa pour tout rôle de leadership exécutif!

6. Pour un étudiant

_Jake se distingue par sa soif de connaissances et son approche pratique. En tant que mentor lors de son stage d'été chez DataDrive, je l'ai vu s'attaquer à des projets d'analyse de données complexes comme un pro, même s'il n'est qu'un étudiant de premier cycle

il est rapidement devenu un membre clé de notre équipe, apportant des idées novatrices qui ont permis d'augmenter de 15 % l'efficacité de notre traitement des données. Sa capacité à faire la connexion entre la théorie et l'application dans le monde réel est impressionnante. Le projet final de Jake - un modèle prédictif pour les changements de clients - est maintenant utilisé dans toute l'entreprise. De plus, son enthousiasme et son esprit d'équipe font de lui un collègue de travail formidable

il est parfait pour tout rôle d'analyste de données à l'entrée !

7. Pour un client

travailler avec Mark et son équipe chez GreenGrow a été un moment fort de ma carrière de consultant. Au cours de l'année écoulée, je les ai aidés à optimiser leur chaîne d'approvisionnement, et Mark a été un client extraordinaire - très clair sur ses objectifs et ouvert aux nouvelles idées. Grâce à son leadership, nous avons réduit les déchets de 30 % et augmenté l'efficacité de 25 %

j'admire l'état d'esprit avant-gardiste de Mark ; il est toujours à la recherche de moyens d'innover. Si vous envisagez de vous associer à GreenGrow, Mark est un collaborateur hors pair. Je le recommande vivement !

8. Pour un indépendant

_Rob est l'homme de la situation développeur indépendant teams est un développeur freelance dont vous avez besoin dans votre équipe. Au cours des six derniers mois, il a eu un impact énorme sur notre startup, SnapSell, grâce à ses impressionnantes compétences en matière de code. Sa capacité à transformer des concepts complexes en fonctionnalités a changé la donne pour nous. L'application web qu'il a développée pour le lancement de notre produit a rationalisé l'expérience des utilisateurs et a contribué à une augmentation de 40 % des inscriptions

rob est proactif en les communautés de développeurs _, se tenant toujours au courant et riche d'idées. De plus, il est fiable et respecte les délais sans broncher. Je ne saurais trop le recommander - c'est un partenaire technologique fantastique !

Conseils pour demander une recommandation LinkedIn

Les gens ne donnent généralement pas de recommandations de leur propre chef, ce qui signifie que si vous avez besoin d'une recommandation, vous devez la demander. Voici quelques conseils à garder à l'esprit pour le faire :

Choisissez les bonnes personnes , celles qui connaissent bien votre travail et qui peuvent parler de vos compétences et de vos réalisations

, celles qui connaissent bien votre travail et qui peuvent parler de vos compétences et de vos réalisations Lorsque vous prenez contact, mentionnez toute expérience ou projet partagé pour que votre demande ait un caractère spécial

pour que votre demande ait un caractère spécial Soyez clair sur vos objectifs , qu'il s'agisse d'une recherche d'emploi, d'un changement de carrière, d'un développement professionnel ou d'une simple mise à jour de votre profil

, qu'il s'agisse d'une recherche d'emploi, d'un changement de carrière, d'un développement professionnel ou d'une simple mise à jour de votre profil Rappelez-leur des projets ou des réalisations spécifiques que vous aimeriez qu'ils mettent en avant

des projets ou des réalisations spécifiques que vous aimeriez qu'ils mettent en avant Si cela vous convient, proposez-lui de rédiger une recommandation pour lui aussi

une recommandation pour lui aussi Donnez-leur un résumé rapide de votre rôle et de vos réalisations clés pour les aider à démarrer

de votre rôle et de vos réalisations clés pour les aider à démarrer Demandez des recommandations dès que vous avez terminé un projet réussi, lorsque votre travail est encore frais dans leur esprit

Rédigez des recommandations LinkedIn impressionnantes en utilisant ClickUp !

Rédiger des recommandations LinkedIn peut sembler fastidieux, mais ce n'est pas une fatalité.

Ces recommandations peuvent aider vos collègues à briller et à attirer l'attention d'employeurs potentiels. Avec ClickUp, vous pouvez transformer l'ensemble du processus en une tâche de 5 minutes !

Utilisez ClickUp Docs pour noter vos idées, profitez des fonctionnalités de gestion des tâches pour tout organiser et laissez ClickUp Brain vous aider à rassembler tous les détails concernant les réalisations de votre collègue. Il s'agit de vous faciliter la tâche tout en assistant vos coéquipiers.

S'inscrire à ClickUp

aujourd'hui et rédigez sans effort des recommandations LinkedIn qu'il sera difficile d'ignorer !