Modèles gratuits de gestion de l'argent en Excel pour optimiser les dépenses

Économiser de l'argent ne doit pas être une corvée fastidieuse. Un modèle de gestion financière prêt à l'emploi peut faire toute la différence.

L'utilisation d'un modèle de gestion de l'argent sur Microsoft Excel est une première étape populaire pour la plupart d'entre nous. Pour vous aider à trouver celui qui vous convient le mieux, nous avons sélectionné les 10 meilleurs modèles Excel disponibles aujourd'hui.

Nous aborderons également quelques alternatives à ClickUp, une solution de gestion de projet puissante qui pourrait simplifier davantage votre gestion des finances.

**Qu'est-ce qui fait un bon modèle Excel de gestion financière ?

Les modèles Excel de gestion de l'argent vous permettent de commencer à établir un budget. Voici cinq aspects clés essentiels pour que chaque modèle soit efficace :

Personnalisation: Assurez-vous que votre modèle de budgétisation est ajustable en fonction des différents besoins financiers. Optez pour des solutions qui vous permettent d'ajouter, de supprimer ou de renommer des champs à votre guise

Assurez-vous que votre modèle de budgétisation est ajustable en fonction des différents besoins financiers. Optez pour des solutions qui vous permettent d'ajouter, de supprimer ou de renommer des champs à votre guise Clarté: Veillez à ce que votre modèle soit bien structuré et simple. Sélectionnez ceux qui facilitent un flux d'informations clair, tels que les titres, les sous-titres et les codes de couleur

Veillez à ce que votre modèle soit bien structuré et simple. Sélectionnez ceux qui facilitent un flux d'informations clair, tels que les titres, les sous-titres et les codes de couleur Visualisation: Choisissez des solutions avec des résumés visuels pour transmettre des informations. Incorporez des diagrammes et des graphiques pour suivre les schémas de dépenses et les affectations budgétaires afin de faciliter l'analyse des tendances

Choisissez des solutions avec des résumés visuels pour transmettre des informations. Incorporez des diagrammes et des graphiques pour suivre les schémas de dépenses et les affectations budgétaires afin de faciliter l'analyse des tendances Formules pré-intégrées: Préférez les modèles qui simplifient l'entrée des données et les calculs pour gagner du temps. Utilisez des formules et des mises en forme conditionnelles pour additionner automatiquement les totaux, signaler les écarts ou mettre en évidence les seuils budgétaires

Préférez les modèles qui simplifient l'entrée des données et les calculs pour gagner du temps. Utilisez des formules et des mises en forme conditionnelles pour additionner automatiquement les totaux, signaler les écarts ou mettre en évidence les seuils budgétaires Sécurité des données: Privilégiez les modèles qui permettent de protéger les données par un mot de passe. Limitez l'accès à des cellules spécifiques et effectuez des sauvegardes régulières des données si vous travaillez avec plusieurs équipes

Top 10 modèles Excel de gestion de l'argent

En gardant à l'esprit les éléments clés, voici 10 modèles Excel de gestion de l'argent pour vous aider à démarrer :

1. Modèle de gestion de l'argent par Vertex42

le site web de l'entreprise est en cours de développement Sommet42 Le modèle de gestion de l'argent de Vertex42 est une solution conçue pour visualiser les finances à un niveau granulaire.

Il est livré avec des feuilles de travail contenant des formules pour vos transactions, objectifs et rapports et une section d'aide complète pour un démarrage sans souci.

Le Modèle de budget Excel comporte également deux feuilles de rapports pour donner une image globale et une section pour enregistrer et suivre vos comptes.

⭐ Pourquoi vous l'aimerez

Utilisez des feuilles de travail détaillées pour surveiller les transactions et fixer des objectifs financiers

Comparez les budgets hebdomadaires et mensuels aux dépenses réelles pour savoir comment économiser davantage

Idéal pour : Les personnes désireuses de maîtriser leurs finances et d'améliorer leur budget

2. Modèle de budget personnel de base par Microsoft

il s'agit d'un modèle de gestion de l'argent excel par Microsoft Microsle monde est en train de s'écrouler, et il est temps d'y mettre fin Le Modèle de budget personnel de base de Microsoft est une solution rapide de gestion de l'argent. Il propose des feuilles de calcul claires pour le suivi des revenus et des dépenses mensuels. Le modèle fournit également une feuille de dépenses pour détailler vos dépenses et générer un total.

Grâce à sa disposition claire et à son format facile à utiliser, ce modèle Excel de gestion de l'argent est parfait pour organiser ses finances pour l'avenir.

⭐ Pourquoi vous allez l'aimer

Suivez facilement vos revenus et vos dépenses grâce à des feuilles de calcul organisées

Résumez les performances financières avec des visuels clairs pour les flux de trésorerie et les dépenses

Idéal pour : Toute personne à la recherche d'un outil simple pour une gestion efficace des finances personnelles

3. Modèle de budget pour l'université par Microsoft

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser l'ordinateur pour gérer le budget de l'université Microsoft Le modèle My College Budget Template de Microsoft est conçu pour aider les étudiants à gérer leur argent. L'une de ses fonctionnalités les plus remarquables est la présence de diagrammes et graphiques en couleur, qui permettent de voir facilement où va l'argent.

Il suit les revenus mensuels, les dépenses et même les dépenses semestrielles pour enregistrer les dépenses éducatives régulières. Ainsi, vous maîtrisez votre budget tout au long de l'année scolaire.

C'est idéal pour prendre et adapter des décisions financières sans affecter votre objectif principal.

⭐ Pourquoi vous allez l'aimer

Utiliser des visualisations convaincantes pour optimiser facilement les habitudes de dépenses mensuelles et semestrielles

Définissez et suivez des objectifs financiers avec des indicateurs de progression pour une meilleure budgétisation

Idéal pour : Les étudiants qui souhaitent gérer leurs finances tout au long de l'année universitaire

4. Modèle de budget des dépenses par Microsoft

le budget des dépenses est un modèle de gestion de l'argent excel par Microsoft /%img/ Microsoft Le modèle de budget des dépenses de Microsoft est parfait pour le forfait des dépenses dans le cadre d'un projet professionnel ou personnel. Il fournit toutes les informations clés sur une seule page, en mettant l'accent sur la gestion des dépenses.

Ce modèle vous permet d'enregistrer chaque dépense et de faire le lien avec une liste prédéfinie de catégories de dépenses.

⭐ Pourquoi vous allez l'aimer

Enregistrez chaque dépense liée à des catégories pour le suivi

Visualiser les écarts de dépenses pour identifier les domaines où il est possible de réduire les coûts

Idéal pour : Les professionnels qui gèrent les dépenses d'un projet ou les budgets personnels

5. Modèle de budget annuel simple par Microsoft

il s'agit d'un modèle de gestion de l'argent excel par Microsoft /%img/ Microsoft Le modèle Simple Annual Budget Template de Microsoft est une solution d'une page qui reprend les détails de votre budget annuel. Il est doté d'un tableau soigné en haut à gauche qui résume les totaux et les soldes.

Le modèle est complété par des tableaux de revenus et de dépenses contenant des formules pré-remplies. Cela simplifie les calculs et vous donne une image claire de vos performances.

⭐ Pourquoi vous allez l'aimer

Mettez votre budget à l'abri des erreurs humaines grâce à ses formules pré-remplies

Utilisez trois graphiques à barres pour illustrer les performances financières et les catégories de dépenses clés

Idéal pour : Toute personne cherchant à obtenir un aperçu financier annuel complet

6. Modèle de budget des dépenses du ménage par Microsoft

le budget des ménages est un modèle de gestion financière excel par Microsoft /%img/ Microsoft Vous voulez contrôler les dépenses de votre ménage partagé ? Le modèle de budget des dépenses ménagères de Microsoft peut vous simplifier la vie. Il est conçu pour cartographier les dépenses des colocataires pour l'Accueil.

Le modèle comporte un tableau pour enregistrer les dépenses, leur valeur, le nom de la personne qui les a payées et des notes. Il comporte également un diagramme à barres rapide qui visualise les dépenses des colocataires

⭐ Pourquoi vous allez l'aimer

Documenter les dépenses partagées du ménage avec des détails sur les paiements et des notes

Suivez les contributions de chaque colocataire et favorisez le compte rendu grâce à un diagramme à barres placé en haut au centre de la feuille

Idéal pour : Les colocataires qui souhaitent suivre et gérer les coûts de leur partage

7. Modèle de vision financière par Microsoft

la société de gestion de l'argent a été créée par l'entreprise Microsoft Microsoft Le Modèle de vision financière de Microsoft est idéal pour visualiser des objectifs d'épargne clairs. Il présente vos forfaits financiers et votre vision en deux étapes claires.

La première étape vous permet d'enregistrer vos revenus, vos dépenses par catégorie et votre épargne. Vous pouvez également y noter vos valeurs et objectifs actuels. Une autre section de cette étape résume ces détails dans un tableau et un graphique à barres empilées.

La deuxième étape du modèle comprend un tableau pour cartographier vos forfaits d'épargne mensuels. Ce tableau comprend les objectifs d'épargne mensuels, la valeur totale, la répartition mensuelle, la date de début et la date de réalisation.

⭐ Pourquoi vous allez l'aimer

Restez au fait de la progression grâce aux comparaisons auto-calculées entre la situation actuelle et les objectifs

Gardez le cap sur vos objectifs et vos efforts grâce à un tableau d'épargne mensuel structuré

Idéal pour : Les personnes désireuses de visualiser et de réaliser leurs aspirations financières

8. Modèle de tableau de bord des dépenses personnelles par Microsoft

il s'agit d'un modèle de gestion de l'argent excel par Microsoft Microsoft Avec le modèle de tableau de bord des dépenses personnelles de Microsoft, il devient facile de repérer les domaines dans lesquels il est possible d'améliorer son budget. Le modèle suit les dépenses personnelles à l'aide d'un tableau de bord attrayant et facile à utiliser. Il affiche les dépenses mensuelles dans les catégories logement, transport et loisirs

Effacées, les fonctionnalités du modèle comprennent une feuille dédiée avec un diagramme croisé dynamique pour une visualisation claire des dépenses. Dans l'ensemble, la solution est bien adaptée aux résumés visuels et aux décisions financières éclairées.

⭐ Pourquoi vous allez l'aimer

Surveillez vos dépenses personnelles à l'aide d'un tableau de bord interactif et de diagrammes croisés dynamiques

Maintenir un journal détaillé des dépenses pour une surveillance financière complète

Idéal pour : Toute personne souhaitant connaître ses habitudes de dépenses pour prendre des décisions éclairées

➡️ En savoir plus: Vous cherchez des solutions pour vous concentrer sur vos résultats ? Découvrez 10 modèles de bilan .

9. Modèle de projection des revenus par Vena

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser l'outil de gestion de l'argent en ligne Veil n'y a pas d'autre choix que d'aller à l'école pour se rendre à l'école Le Modèle de projection des revenus de Vena est conçu pour visualiser et prévoir les revenus après dépenses. Il fournit un cadre structuré pour saisir les détails des produits, des matériaux, des ventes et des coûts de production.

Le modèle comprend également des graphiques de tendance, des moyennes et des totaux intégrés. Cela permet d'analyser les données historiques de manière transparente et de créer des idées claires. Avec les derniers développements, ce modèle facilite l'élaboration de stratégies et de prévisions précises.

⭐ Pourquoi vous allez l'aimer

Saisissez les données relatives aux ventes et aux coûts pour prévoir les bénéfices et visualiser les tendances financières

Analyser les performances historiques à l'aide de graphiques et de moyennes intégrés pour la planification stratégique

Idéal pour : Les entreprises qui cherchent à prévoir leurs revenus avec précision et à affiner leurs stratégies financières.

10. Modèle de budget bi-hebdomadaire par Template.net

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser les données de la base de données pour la gestion financière Template.net Le modèle de budget bihebdomadaire de Template.net est conçu pour planifier les finances sur des périodes plus courtes.

Chaque feuille de calcul affiche les objectifs de revenu et d'épargne en haut pour que les priorités restent claires. Elle prévoit ensuite un espace pour les dépenses fixes (comme le loyer) et les dépenses variables (comme les courses).

Une section résumée présente les objectifs, les revenus et les dépenses, avec un diagramme circulaire pour une vision instantanée de la distribution. La section "notes" du modèle permet d'assurer un suivi efficace des situations ponctuelles.

Cette solution est également disponible en version Modèle de budget Google Sheets si vous avez besoin d'une autre plateforme.

⭐ Pourquoi vous allez l'aimer

Planifiez vos finances sur des intervalles plus courts grâce à des feuilles de travail hebdomadaires et bihebdomadaires ciblées

Visualisez les dépenses fixes et variables à l'aide de diagrammes à barres pour des aperçus clairs

Idéal pour : Les personnes souhaitant gérer leur budget plus fréquemment pour un meilleur contrôle financier

Limites de l'utilisation d'Excel pour la gestion de l'argent

Excel est un puissant outil de calcul et d'analyse. Bien qu'il s'agisse d'un outil convivial pour les débutants en matière de gestion financière, Excel présente des lacunes à certains égards.

Voici quelques inconvénients liés à son utilisation en tant que plateforme de gestion financière :

Collaboration: Il manque de fonctionnalités de collaboration en temps réel et il est difficile de gérer l'historique des versions. Le partage manuel des fichiers entraîne une certaine confusion et des entrées en double

Il manque de fonctionnalités de collaboration en temps réel et il est difficile de gérer l'historique des versions. Le partage manuel des fichiers entraîne une certaine confusion et des entrées en double Suivi des tâches: Il ne fait pas d'assistance pour la gestion des tâches ou le suivi de la progression. Il est difficile de connecter les tâches de budgétisation aux échéances. Les utilisateurs doivent donc jongler avec les priorités sans avoir de comptes à rendre

Il ne fait pas d'assistance pour la gestion des tâches ou le suivi de la progression. Il est difficile de connecter les tâches de budgétisation aux échéances. Les utilisateurs doivent donc jongler avec les priorités sans avoir de comptes à rendre Rappels et alertes: Il ne fait pas d'alertes intégrées pour le paiement des factures ou l'examen du budget, ce qui peut entraîner des retards de paiement des cartes de crédit et des oublis financiers

Il ne fait pas d'alertes intégrées pour le paiement des factures ou l'examen du budget, ce qui peut entraîner des retards de paiement des cartes de crédit et des oublis financiers Contraintes d'intégration: Excel offre une intégration limitée avec les applications financières externes ou les systèmes bancaires. Son manque d'automatisation entraîne une augmentation de la charge de travail, des erreurs humaines et de l'inefficacité

Excel offre une intégration limitée avec les applications financières externes ou les systèmes bancaires. Son manque d'automatisation entraîne une augmentation de la charge de travail, des erreurs humaines et de l'inefficacité Visualisation des données: Bien qu'il assiste les diagrammes de base, les visualisations d'Excel sont assez basiques par rapport aux outils financiers dédiés. Il ne fait pas d'aperçus visuels intégrés pour rendre le suivi des habitudes de dépenses ou des objectifs d'épargne plus intuitif

En raison de ces limites, Excel peut s'avérer lourd pour une gestion efficace de l'argent, en particulier dans les scénarios de budgétisation collaborative ou dynamique.

➡️ Lire la suite: Modèles gratuits de suivi des dépenses sur Google Sheets pour optimiser vos finances

Modèles Excel alternatifs de gestion de l'argent

Compte tenu de ces limites, Excel peut s'avérer chronophage en tant qu'outil de gestion de l'argent. Lorsque vous cherchez une alternative à Excel pour la gestion de l'argent, il est essentiel de se concentrer sur les tâches, les calendriers et l'automatisation.

Fini le temps des nombres dans les cellules de données.

C'est là que ClickUp entre en discussion. Il est facilement meilleur qu'Excel et que de nombreuses autres alternatives à Google Sheets.

Vous voulez savoir comment ? Voici une comparaison rapide.

Fonctionnalité ClickUp Excel Gestion des tâches ✅ Gestion des tâches intégrée avec suivi du statut ❌ Limité à la création et au suivi manuels des tâches ❌ Gestion des tâches intégrée avec suivi du statut ❌ Limité à la création et au suivi manuels des tâches Modèles de budget ✅ Modèles de budget prêts à l'emploi pour les équipes ✅ Feuilles de calcul de budget de base disponibles Calendrier intégré pour le suivi des échéances ❌ Nécessite une installation manuelle ou une intégration externe Automatisation des processus d'approbation, de rappel et de mise à jour ❌ Automatisation limitée, nécessite VBA ou des modules complémentaires ❌ Automatisation des processus d'approbation, de rappel et de mise à jour ❌ Automatisation limitée, nécessite VBA ou des modules complémentaires ❌ Automatisation limitée, nécessite VBA ou des modules complémentaires ❌ Automatisation limitée, nécessite VBA ou des modules complémentaires ❌ Automatisation limitée, nécessite VBA ou des modules complémentaires Collaboration ✅ Collaboration et commentaires en temps réel au sein de l'équipe ❌ Collaboration limitée et nécessite un stockage cloud Tableaux de bord personnalisés ✅ Tableaux de bord interactifs pour le suivi des dépenses et des budgets ❌ Les tableaux de bord personnalisés sont limités et manuels Flux de travail d'approbation ✅ Flux de travail intégrés pour les approbations et le routage ❌ Pas d'assistance native pour les flux de travail et une installation manuelle est nécessaire Accessibilité ✅ Disponible sur bureau, mobile et web ❌ Bureau et web, accès mobile via le cloud Intégration avec d'autres outils ✅ S'intègre facilement avec les outils de comptabilité et les CRM ❌ Intégrations limitées et nécessitant souvent des outils tiers Convivialité ✅ Interface intuitive, formation minimale requise ✅ Intuitif, mais peut nécessiter une courbe d'apprentissage importante

Ceci étant effacé, voici quelques modèles alternatifs de gestion de l'argent.

1. Modèle de budget simple ClickUp

Le modèle ClickUp Modèle de budget simple est assez simple et approfondi. La solution enregistre instantanément les informations budgétaires avec 16 champs personnalisés préconçus.

Elle facilite également le suivi de la progression grâce à deux statuts de tâches clairs, Nouvelle entrée et Achevé. Si vous avez besoin de vous concentrer sur les revenus et les dépenses, le modèle présente des détails catégorisés dans des affichages personnalisés dédiés.

Que vous travailliez en équipe ou en famille, ClickUp vous permet d'attribuer des tâches, de suivre le temps et de créer des dépendances.

⭐ Pourquoi vous allez l'aimer

Concentrez-vous sur les revenus, les dépenses, le budget et même l'évolution de la trésorerie nette avec des affichages personnalisés distincts, organisés et dédiés

Collaborez et travaillez instantanément sur les objectifs budgétaires avec des fonctionnalités de modification en cours et de gestion des tâches

Idéal pour : Les individus ou les petites équipes qui ont besoin d'un suivi budgétaire simple et catégorisé

➡️ Lire la suite: Explorer 10 modèles de grand livre général pour améliorer vos rapports financiers et favoriser la responsabilisation.

2. Modèle de gestion financière ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-656.png Modèle de gestion financière de ClickUp https://app.clickup.com/signup ?template=t-63018688&department=finance-comptabilité&_gl=1*1gf6yda*_gcl_aw*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFBdmRIFMd193Y0I.*_gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Télécharger ce modèle /$$$cta/ Modèle de gestion financière ClickUp facilite tous les aspects des résultats financiers d'une entreprise. Il est fourni avec des listes pré-conçues.

Le dossier produit permet de visualiser l'identifiant, la valeur de vente et le prix d'achat afin d'examiner la tarification des articles. Cette section permet même de mapper les détails des stocks et des fournisseurs.

Son dossier dépenses couvre également tous les types de cotisations, y compris les paiements des employés, les remboursements, les commandes et les contacts de fournitures. Pour les entrées et les bénéfices, l'espace commercial assure le suivi des factures et des entreprises en cours.

Cette solution vous aide à vous concentrer sur les paiements en temps voulu et sur les résultats positifs après impôts.

⭐ Pourquoi vous allez l'aimer

Optimiser les finances globales de l'entreprise grâce à ses listes et champs de données dédiés

Surveillez la santé des produits et du budget avec des visuels d'inventaire et un suivi des dépenses en temps réel

**Idéal pour : Les petites entreprises, les équipes de comptes et les professionnels qui veulent améliorer toute activité ou processus financier

3. Modèle de budget ClickUp pour les entreprises

Vous souhaitez optimiser les frais généraux de votre magasin ? Le Modèle de budget d'entreprise de ClickUp rend le processus sans effort. Il permet une gestion efficace des bénéfices grâce à des listes de tâches claires. Le modèle comporte des sections sur les salaires, le coût des marchandises et les équipes commerciales.

Sa Liste des salaires enregistre les noms des employés, leurs rôles et leurs montants d'Accueil mensuels, et comporte même des champs pour les coordonnées des responsables et les primes.

La Liste des dépenses opérationnelles détaille tous les coûts. Votre équipe peut ajouter de nouveaux éléments à l'aide d'un formulaire convivial pour les informations relatives aux dépenses et aux approbateurs.

⭐ Pourquoi vous allez l'aimer

Gérez les détails des salaires et les dépenses de l'entreprise avec des listes dédiées pour plus de clarté

Analysez les coûts des produits et les données commerciales pour assurer un suivi précis des bénéfices

**Idéal pour : Les propriétaires d'entreprise qui souhaitent afficher clairement les frais généraux et les revenus sur une base annuelle ou mensuelle

➡️ En savoir plus: Si vous avez besoin d'une approche plus complète de vos solutions de compte, voici ce qui suit 10 modèles de comptabilité .

4. Modèle de budget personnel ClickUp

Modèle de budget personnel de ClickUp favorise l'acquisition d'habitudes budgétaires efficaces. Il comprend un guide clair et un tutoriel vidéo détaillé.

L'affichage $$ Due de la solution représente les cotisations sous forme de calendrier pour un suivi efficace des paiements. Elle s'accompagne également d'une vue Tableau qui permet de visualiser les éléments du budget par catégorie. Cette fonctionnalité est parfaite pour identifier la nature des dépenses.

Si vous avez besoin d'un suivi détaillé, sa vue Liste des tâches affiche le forfait budgétaire, la réalité et le solde. Il vous permet également d'enregistrer les niveaux de priorité et les dépenses en tant que fixes ou variables.

⭐ Pourquoi vous allez l'aimer

Suivre visuellement les cotisations grâce à des vues Tableau et calendrier adaptées aux catégories budgétaires

Enregistrer les plans financiers, les réalisations et les priorités dans une forme de liste de tâches facile à suivre

Idéal pour : Les personnes qui commencent à se préoccuper de leurs finances personnelles et celles qui préfèrent un suivi intuitif de l'épargne et des dépenses

➡️ En savoir plus: Pour un modèle axé sur les activités des élèves, la rubrique Modèle de budget ClickUp pour l'université est un autre excellent choix pour l'établissement d'un budget personnel.

5. Modèle de budget d'évènement ClickUp

Vous cherchez à simplifier vos évènements à venir ? Choisissez le Modèle de budget d'évènement ClickUp . Il combine les finances et le forfait de l'évènement pour rassembler tous les aspects de votre évènement dans un seul espace.

La liste Site du modèle mappe les coordonnées et les adresses essentielles. Elle regroupe ces champs par activité, comme l'hébergement, les divertissements et la restauration. Outre les lieux, le modèle comporte une liste dédiée aux activités clés de l'évènement et aux dépenses qui y sont liées.

La solution comprend également une Liste résumé de l'évènement pour couvrir le budget, l'audience, le type d'évènement, la date et les détails. L'affichage du Calendrier dans cet espace d'évènement est idéal pour suivre les échéanciers en un coup d'œil.

⭐ Pourquoi vous allez l'aimer

Coordonner les détails du lieu, les activités et les dépenses associées dans un cadre budgétaire complet

Contrôler efficacement les échéanciers et les allocations budgétaires pour les évènements avec la fonctionnalité Vue Calendrier

Idéal pour : Les équipes de planification d'évènements qui ont besoin d'un contrôle centralisé de l'exécution et des finances

💈Conseil bonus: Si vous êtes un cinéaste ou un producteur et que vous souhaitez suivre un style de budgétisation similaire à la planification d'évènements, consultez le modèle de budget pour la production de films Modèle de budget de film ClickUp .

Il vous aide :

Visualiser votre budget, y compris les dépenses des acteurs et de l'équipe et les coûts de location de l'équipement

De forfaiter le coût total de la production de votre film pour éviter les pertes

Organiser toutes les informations relatives au projet dans une base de données collaborative et sans code

6. Modèle de budget de gestion de projet ClickUp

ClickUp Modèle de budget de gestion de projet est conçu pour organiser les budgets depuis le forfait jusqu'à la livraison du projet.

La solution comprend neuf champs personnalisés qui permettent de suivre l'évolution du budget défini. Elle affiche également des cours personnalisés qui permettent de visualiser la progression en fonction des phases et des calendriers du projet.

Il comprend des champs de données tels que les niveaux de priorité, les assignés, les barres de progression et la durée des tâches. Ce modèle est parfait pour gérer les fonds restants par activité en temps réel.

⭐ Pourquoi vous allez l'aimer

Mélangez les calendriers de livraison des projets et les activités d'examen des finances avec des fonctionnalités de suivi du temps et de calendrier

Organisez votre suivi des dépenses avec la gestion du budget du projet par phase

Idéale pour : Les gestionnaires de projet qui recherchent un suivi du budget en temps réel à travers les tâches et ceux qui ont besoin d'une interface simple dans leurs modèles de budget

7. Modèle de budget de projet ClickUp avec structure d'organisation du travail

Intégrez la budgétisation dans vos structures de découpage du travail avec le modèle Budget de projet ClickUp avec modèle d'OTP . Cette solution vous permet d'attribuer des valeurs budgétaires à chaque tâche du projet. Elle comporte des champs personnalisés pour les séquences WBS, les niveaux de priorité et les statuts.

L'affichage Budget du modèle fournit un résumé clair aux responsables et aux chefs de projet. Il les aide à évaluer si les tâches respectent le budget et à comprendre les écarts de coûts.

⭐ Pourquoi vous allez l'aimer

Attribuer des valeurs budgétaires à chaque tâche du projet tout en maintenant des séquences WBS claires

Gardez une trace des détails clés du budget, tels que les taux de main-d'œuvre et les coûts réels, dans un affichage résumé désigné

Idéal pour : Les projets complexes nécessitant une visibilité budgétaire alignée sur les séquences de tâches

8. Modèle de budget de marketing ClickUp

Le modèle Modèle de budget marketing ClickUp est essentiel pour les entreprises qui visent un marketing rentable. Son Échéancier permet aux équipes de suivre un ordre de projet abonné, en suivant et en anticipant toutes les dépenses liées aux activités. Un suivi des coûts personnalisable permet de contrôler les dépenses et de faciliter l'allocation des ressources.

La Vue des dépenses spécifique à la campagne du modèle maximise le retour sur investissement. De plus, il permet de suivre les objectifs marketing et les niveaux d'impact, aidant ainsi les équipes à optimiser leurs efforts et à obtenir des résultats efficaces.

⭐ Pourquoi vous allez l'aimer

Surveillez les dépenses marketing et les échéanciers des campagnes à l'aide d'une forme visuelle organisée avec un rapport budgétaire mensuel

Accédez aux indicateurs de performance pour affiner les dépenses et améliorer l'efficacité des campagnes

Idéal pour : Les équipes marketing visant des campagnes rentables et axées sur les données

9. Modèle de rapport sur les dépenses ClickUp

Besoin de faciliter les remboursements et d'organiser les documents comptables ? Le Modèle de notes de frais ClickUp le simplifie en quelques secondes.

Ce modèle permet aux membres de l'équipe de documenter des détails essentiels tels que les types de dépenses. Il comporte des sections pour un tableau de ventilation des dépenses, le téléchargement des reçus et les signatures des approbateurs.

Les équipes chargées de la planification des comptes peuvent également intégrer facilement ce modèle dans les flux de travail. Cela permet d'acheminer le document vers les responsables en vue d'une approbation rapide.

⭐ Pourquoi vous allez l'aimer

Documentez les informations essentielles sur les dépenses grâce à des tableaux structurés et des téléchargements de reçus. Excellent organisateur de factures une solution pour les entreprises de toutes tailles

Renforcer la documentation d'audit et les flux de travail de remboursement avec un format facile à intégrer

Idéal pour : Les entreprises dont les remboursements aux employés et les dépenses opérationnelles sont fréquents

➡️ Lire la suite: 7 modèles gratuits de planification des comptes commerciaux

Driver une budgétisation optimisée avec ClickUp

L'établissement d'un budget permet de clarifier les cibles et d'augmenter les revenus. Avec le bon modèle de gestion de l'argent, le processus devient plus simple et plus efficace.

Les 10 modèles Excel présentés constituent un bon point de départ pour la gestion de la santé financière. Toutefois, les lacunes d'Excel, telles que la visualisation basique et l'absence de gestion des tâches, le rendent moins efficace.

Une gestion financière complète nécessite une gestion des tâches, des rappels et des visualisations, autant de fonctionnalités pour lesquelles ClickUp excelle. 🌟

Alors, qu'attendez-vous ? Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui !