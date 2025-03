Top modèles Slack pour rationaliser les flux de travail (avec des exemples & ; alternatives)

Slack est un nom connu dans le monde des applications de messagerie.

Mais en plus de rendre la communication sans effort, elle peut aussi vous aider à améliorer vos flux de travail.

Qu'il s'agisse de rationaliser les flux de travail de développement de logiciels ou de suivre les bugs et les demandes de fonctionnalités, les modèles Slack peuvent vous aider à tout faire.

Ce billet traite d'une liste de modèles Slack que vous pouvez utiliser pour mettre en place des flux de travail faciles et sans code (ou presque). De plus, vous obtenez une liste de modèles alternatifs !

Qu'est-ce qui fait un bon modèle Slack ?

Les modèles Slack peuvent aider à automatiser les processus de routine vous permettant de passer plus de temps à travailler sur des tâches stratégiques à forte valeur ajoutée. Voici quelques facteurs qui font un bon modèle Slack :

Structure bien définie : Choisissez un modèle qui comporte des sections claires avec un flux logique, un objectif énoncé et un guide de démarrage avec des instructions claires sur la façon de l'utiliser

: Choisissez un modèle qui comporte des sections claires avec un flux logique, un objectif énoncé et un guide de démarrage avec des instructions claires sur la façon de l'utiliser Accessibilité : Procurez-vous des modèles facilement accessibles gratuitement ou à des prix abordables. Assurez-vous également qu'il s'agit de modèles sans code afin que même les équipes non techniques puissent les utiliser de manière pratique

: Procurez-vous des modèles facilement accessibles gratuitement ou à des prix abordables. Assurez-vous également qu'il s'agit de modèles sans code afin que même les équipes non techniques puissent les utiliser de manière pratique Flexibilité : Assurez-vous que vos modèles Slack sont suffisamment flexibles pour s'adapter à différents scénarios. Vous devriez être en mesure de les personnaliser en fonction de vos besoins. De plus, ils doivent être évolutifs pour répondre aux besoins des équipes en pleine croissance

: Assurez-vous que vos modèles Slack sont suffisamment flexibles pour s'adapter à différents scénarios. Vous devriez être en mesure de les personnaliser en fonction de vos besoins. De plus, ils doivent être évolutifs pour répondre aux besoins des équipes en pleine croissance User-friendly : Choisissez des modèles Slack faciles à utiliser et dotés d'un format adapté aux mobiles afin que vous puissiez les utiliser en déplacement

Modèles Slack pour les flux de travail

Avez-vous déjà envisagé d'utiliser Slack pour la gestion de projet ? Si ce n'est pas le cas, voici comment les flux de travail de Slack peuvent vous aider dans vos projets informatiques.

Les modèles Slack automatisent tout, des vérifications hebdomadaires aux rappels. C'est l'une des meilleures fonctions de Slack, qui aide les ingénieurs et les développeurs à se concentrer sur la résolution de problèmes plus complexes.

via Slack Si Slack est votre outil de travail officiel.. application de communication d'équipe et que vous souhaitez automatiser les vérifications hebdomadaires de l'équipe, tout ce que vous avez à faire est de choisir le flux de travail Vérification hebdomadaire dans la fenêtre Automatisations de Slack.

Voici à quoi ressemblera votre flux de travail. Il vous suffit de mettre à jour les détails, de cliquer sur Enregistrer, et le tour est joué !

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image5-5.png

/$$$img/

via Slack De cette façon, vous pouvez configurer un flux de travail personnalisé qui fournit des détails tels que le message, le canal et les conversations où les réponses seront envoyées. Voici une collection de modèles de flux de travail Slack pour vous décharger d'une partie du travail.

Obtenir un retour d'information sans réunion quotidienne

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image23-2.png Obtenir un retour d'information sans réunion quotidienne dans le modèle Slack (s) /$$$img/

via Slack Bien que la collecte de commentaires soit clé, les réunions quotidiennes sur Slack fréquentes peuvent perturber les flux de travail individuels. Utilisez les modèles Slack pour construire des formulaires pour n'importe quel canal où vos coéquipiers discutent des processus, des idées, des bugs potentiels et des suggestions

Gardez les choses simples - ajoutez simplement deux ou trois questions rapides, et vous pourrez automatiquement mettre en œuvre les bonnes pratiques ou les suggestions dans vos processus de développement.

Voici le flux de travail nécessaire à la création d'un formulaire de retour d'information :

Envoyer un résumé des entrées à des canaux Slack spécifiques

Commencez par un lien vers un formulaire

Recueillir des commentaires sur un processus, une idée ou un bug

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image25-1.png Étapes pour soumettre un feedback dans le canal dans le modèle de slack (s) /$$img/

via Slack

Approuver les demandes en quelques secondes

Qu'il s'agisse d'une demande de changement, d'une demande de rapports, d'une fonctionnalité ou d'une demande d'un client, un léger retard dans l'approbation peut repousser l'ensemble du délai. Alors, pourquoi ne pas construire un flux de travail d'approbation qui vous permette de suivre et d'approuver rapidement les demandes ?

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image1-7.png Envoyer un message dans le canal pour la visibilité de l'équipe dans le modèle Slack (s) /$$img/

via Slack Tout ce que vous avez à faire est d'ouvrir le constructeur de flux de travail de Slack et de choisir ce qui suit :

Commencer par un lien dans Slack

Recueillir des informations dans le lien du formulaire - demande de fonctionnalité, demande de changement ou demande de rapports

Envoyer un message dans le canal pour la visibilité de l'équipe et un DM à la personne qui a soumis la demande, confirmant la réception

$$$a Recueillir des votes sur une proposition

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image4.gif Rassembler les votes sur une proposition dans le modèle de slack (s) /$$$img/

via Slack L'une des façons les plus intelligentes d'utiliser le générateur de flux de travail de Slack : organiser un système de vote pour choisir les meilleures idées, les meilleurs designs et les meilleurs gagnants.

Supposons que vous créiez quelques propositions de conception technique et que vous souhaitiez choisir la meilleure en tenant compte des suggestions de votre équipe.

Commencez par poster votre design dans le canal Slack approprié. Ensuite, informez l'équipe de l'utilisation d'un emoji dans le processus de vote. Les membres de l'équipe qui ont réagi avec un emoji recevront un formulaire de vote dans leurs DM Slack. Pour faire la synthèse des votes, vous pouvez télécharger les résultats sous forme de fichiers CSV.

Voici comment vous pouvez construire le flux de travail :

Commence lorsque l👍emoji est reçu dans le canal

Envoyer le formulaire de vote via DMs

Ajoute une ligne de Google Sheets avec les données du formulaire

Donner des rappels pour se synchroniser

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image12-6.png Envoyer un message dans le canal pour que votre équipe publie des mises à jour dans un fil de discussion dans le modèle Slack (s) /$$$img/

via Slack Lorsque les équipes de développement sont occupées par des tâches, des synchronisations sont nécessaires pour que tout le monde soit sur la même page. Au lieu de visioconférences, programmez des synchronisations au sein des canaux Slack à l'aide des modèles.

Avec ce modèle Slack, vous pouvez envoyer à votre équipe un rappel rapide pour qu'elle publie ses mises à jour dans le canal. Vous pouvez définir un fil de discussion pour collecter toutes les réponses afin de conserver la Canal Slack organisé et désencombré. De plus, vous pouvez rechercher ce sur quoi tout le monde travaille pour éviter toute confusion et vous assurer que personne ne travaille sur les mêmes tâches.

Suivez cet ordre pour mettre en place le flux de travail :

Démarrer à une date et une heure programmées

Envoyez un message dans le canal pour que votre équipe publie des mises à jour dans un fil

$$$a Déclencher une fonction avec un emoji

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image21-1.png Déclencher une fonction avec un emoji dans le modèle Slack (s) /$$$img/

via Slack En utilisant ce modèle Slack, vous pouvez lancer des flux de travail lorsque quelqu'un réagit à un message avec un emoji. Lorsqu'un membre de l'équipe utilise un emoji spécifique, vous pouvez lancer un message indiquant qui a utilisé l'emoji et envoyer à la personne un formulaire pour remplir la demande.

Tout comme la collecte de votes et le lancement de fonctions, vous pouvez utiliser ces déclencheurs pour construire des flux de travail assez complexes. Pour lancer des flux de travail avec un emoji, suivez la même séquence :

➡️ Démarrer lorsque l'👋emoji est utilisé comme réaction dans le canal

➡️ Envoyer un message dans le fil pour informer la personne spécifique qui a utilisé l'emoji.

Créer et suivre de nouveaux rapports de bug

Vous avez sûrement déjà utilisé les canaux Slack, les messages directs, les appels, les @mentions, etc. Mais voici un moyen de créer des rapports de bogues utiliser Slack plus efficacement pour signaler les bugs et rationaliser votre processus de développement.

Avec ce modèle Slack, vous pouvez connecter les clients et les employés qui repèrent un bug avec l'outil de suivi des bugs de votre équipe. Pour ce faire, mettez en place un canal dédié, tel que #app2.0-bugs, et publiez un flux de travail standard pour les rapports de bug. Cela vous aidera à ajouter "Créer un problème" en tant qu'action automatisée dans le flux de travail.

Suivez cette séquence pour mettre en place le flux de rapports de bug :

Commencer par un lien dans Slack

Recueillir les détails nécessaires pour signaler le bug dans un formulaire

Créer un problème dans l'outil de suivi des bogues, tel qu'un problème Jira, en utilisant les données du formulaire

Envoyer un message de confirmation "bug logué"

Limites de l'utilisation des modèles Slack pour le développement de logiciels

Il est important de reconnaître les fonctionnalités supplémentaires de Slack et la façon dont elles ont aidé les utilisateurs.

Par exemple , un bot Slack peut aider les équipes à automatiser les rappels, les notifications @mention, à envoyer des réponses personnalisées, et bien plus encore. De même, son constructeur de flux de travail et ses modèles Slack préconstruits sont là pour automatiser certains aspects de votre flux de travail et rendre les opérations plus efficaces.

Cependant, il existe quelques limites à l'utilisation des modèles Slack.

Fonctionnalité payante : Les modèles Slack ne sont disponibles que sur les forfaits payants. De plus, vous pouvez utiliser des modèles de flux de travail intégrés très limités - messages programmés, rappels de réunion, onboarding, rapports d'incidents, kudos d'équipe, feedback, etc.

: Les modèles Slack ne sont disponibles que sur les forfaits payants. De plus, vous pouvez utiliser des modèles de flux de travail intégrés très limités - messages programmés, rappels de réunion, onboarding, rapports d'incidents, kudos d'équipe, feedback, etc. Installation complexe : Le générateur de flux de travail dépend d'ajustements fragmentaires au lieu d'une solution unifiée. Bien que le paramètre de retour d'information et de rappel de réunion soit assez simple, il n'est pas adapté à la mise en place de flux de travail compliqués pour améliorer les flux de travail de développement

: Le générateur de flux de travail dépend d'ajustements fragmentaires au lieu d'une solution unifiée. Bien que le paramètre de retour d'information et de rappel de réunion soit assez simple, il n'est pas adapté à la mise en place de flux de travail compliqués pour améliorer les flux de travail de développement Fonctionnalité de base : Les modèles Slack ont un format standard qui limite leur utilisation. Vous ne pouvez utiliser les modèles que pour automatiser des flux de travail simples tels que les rapports, la collecte de commentaires, l'onboarding, l'envoi de messages ou la publication de mises à jour

: Les modèles Slack ont un format standard qui limite leur utilisation. Vous ne pouvez utiliser les modèles que pour automatiser des flux de travail simples tels que les rapports, la collecte de commentaires, l'onboarding, l'envoi de messages ou la publication de mises à jour Limité à l'environnement de travail Slack : L'élaboration de flux de travail qui commencent par un lien ou une réaction emoji est liée à votre espace de travail Slack. Vous ne pouvez pas partager le lien via des e-mails ou d'autres canaux pour déclencher le flux de travail

: L'élaboration de flux de travail qui commencent par un lien ou une réaction emoji est liée à votre espace de travail Slack. Vous ne pouvez pas partager le lien via des e-mails ou d'autres canaux pour déclencher le flux de travail Collaboration inefficace : Bien que vous puissiez ajouter des collaborateurs aux flux de travail, les modèles Slack permettent des commentaires limités. Par exemple, les collaborateurs externes ne peuvent pas communiquer sur les workflows Slack

Alternatives aux modèles Slack

Bien que les modèles de Slack aient des fonctions et une accessibilité limitées, nous avons une liste de modèles moins les Problèmes de Slack . Ils sont entièrement gratuits, assistés par 100+ automatisations personnalisées , et offrent une collaboration en temps réel ainsi qu'une productivité accrue.

Voici la liste.

1. Modèle d'agenda de réunion ClickUp

Download this template Télécharger ce modèle /$$$cta/

Qu'il s'agisse d'une discussion entre développeurs ou d'une réunion de lancement de projet, Modèle d'agenda de réunion de ClickUp vous offre la disposition nécessaire pour dresser la liste des détails de la réunion : type, portée, emplacement, lien vers la réunion vidéo, date, heure, participants et sujets. En bref, ce modèle permet de s'assurer que la réunion se déroule conformément aux objectifs clairement définis.

Voici comment vous pouvez bénéficier de ce modèle :

Répartir les tâches et attribuer les responsabilités

Aborder tous les sujets de la réunion

Aidez votre équipe à mieux se préparer à la réunion grâce à un aperçu du sujet

Veiller à ce que la réunion soit structurée

Ce que nous avons aimé : Cette ClickUp Document comporte des vues personnalisées, notamment Gantt, Liste, Charge de travail et Calendrier, qui vous aident à planifier l'ordre du jour (sujets, échéanciers, activités) avec votre équipe. De plus, vous pouvez automatiser le partage de l'agenda par e-mail sans changer d'onglet.

2. Modèle de liste ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image16.jpg Modèle de liste ClickUp https://app.clickup.com/signup ?template=t-182410676&department=other&_gl=1*lhitz2*_gcl_aw*R0NMLjE3MjkwMDU2OTguQ2p3S0NBandwYmk0QmhCeUVpd0FNQzhKbmQ0VDhaUlZCN1RYT3c2UnpqSmxUXRJRWZIU1NxRzhrajY2ZFJkJJHSXpEb3ZQV1E4R3l4b0NmZtRQXZEX0J3RQ..*_gcl_au*NzYzOTYyNjM0LjE3MjMwMjg3MDAuMTUyMjUzMjMzMi4xNzI1NDM0OTUwLjE3MjU0MzUwMzI.

Télécharger ce modèle /$$$cta/

Les listes font inévitablement partie des processus logiciels. Les ingénieurs et les équipes de développement utilisent des listes pour organiser et suivre les demandes de fonctionnalités, les bugs, les tâches, les délais, les histoires d'utilisateurs, etc. Et c'est là que Le modèle de liste de ClickUp est très utile.

Ce modèle est une combinaison de fonctionnalités de base et de fonctionnalités avancées qui vous aident :

Décomposer les tâches complexes en sous-tâches gérables

Organiser les tâches et les classer par ordre de priorité

Mettre en forme des listes selon un format abonné

Suivre les tâches à faire, les bugs, les demandes de fonctionnalité

Et le plus beau, c'est que vous pouvez réutiliser ce modèle pour des processus récurrents Vous pouvez réutiliser ce modèle pour des processus récurrents à maintes reprises.

Ce que nous avons aimé : Le modèle propose une option "Embed vidéo" qui vous permet de télécharger des vidéos pour ajouter des détails supplémentaires à vos tâches.

💈Bonus Tip : Vous pouvez utiliser Tâches récurrentes ClickUp pour automatiser les tâches récurrentes à une fréquence spécifique, ce qui vous permet d'ajuster périodiquement votre liste.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image8-2.gif Tâches récurrentes dans ClickUp /$$img/

Utilisez les tâches récurrentes dans ClickUp pour ne pas perdre de vue vos éléments d'action hebdomadaires ou mensuels

3. Modèle de plan de communication ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-912.png Modèle de plan de communication ClickUp https://app.clickup.com/signup ?template=kkmvq-4000840&department=marketing&_gl=1*pttrc1*_gcl_aw*R0NMLjE3MjkwMDU2OTguQ2p3S0NBandwYmk0QmCeUVpd0FNQzhKbmQ0VDhaUlZCN1RYT3c2UnpqSmxUXRJRWZU1NxRzhrajY2ZFJkTjJHSpEb3ZQV1E4R3l4b0NmZtRQXZEX0J3RQ..*_gcl_au*NzYzOTYyNjM0LjE3MjMwMjg3MDAuMTUyMjUzMjMzMi4xNzI1NDM0OTUwLjE3MjU0MzUwMzI.

Télécharger ce modèle /$$$cta/

Qu'il s'agisse de gérer les demandes des parties prenantes, de mettre en œuvre les commentaires des clients ou de discuter d'idées de nouvelles fonctionnalités avec votre équipe, un solide forfait de communication est indispensable. Et pour cela, vous avez besoin d'un bon modèle de plan de communication . Modèle de plan de communication de ClickUp vous permet de créer un forfait de communication réalisable qui vous aidera à

Améliorer la communication interne et externe

Définir les objectifs de communication, les parties prenantes et les échéanciers

Assurer une communication cohérente

Identifier les meilleurs canaux de communication

Suivre et mesurer vos efforts de communication

Ce que nous avons aimé : Ce modèle vous permet de créer des champs personnalisés pour suivre chaque canal de communication - e-mails, médias sociaux, plateformes de communication, ou une combinaison de tous.

💡Pro Tip : Tirer parti de l'effet de levier Tâches ClickUp pour définir les tâches liées à la communication avec les parties prenantes dans votre forfait. Cela vous aidera également à gérer votre forfait et à en améliorer la visibilité.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image7-7-1400x873.png ClickUp Tasks pour décrire les tâches liées à la communication avec les parties prenantes ! Modèle Slack (s) /$img/

Capturez le contexte critique, les sous-tâches et les pièces jointes pertinentes en un seul endroit à l'aide de ClickUp Tasks

4. Modèle de wiki d'entreprise ClickUp

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Company-Wiki-Template.png Modèle de wiki pour la société ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6438640&department=operations&\_gl=1\*25o4g5\*\_gcl\_aw\*R0NMLjE3MzE2NjUxMzURUFJYUlRb2JDaE1JnVELXA0dmVpU1WcDZSbUFoMWk3QUJsRUFBWUFTQUFFZ0s0bF9EX0J3RQ..\*\_gcl\_au\*MjMyMzkyNDc1LjE3MzE0MTk2ODA Télécharger ce modèle /$$cta/

Le Modèle de wiki de l'entreprise ClickUp est un espace sûr où vous pouvez stocker tout le contenu de vos logiciels, qu'il s'agisse de documents techniques ou de processus, d'extraits de code, de cadres ou de structures de données.

De plus, ce modèle comporte des pages dédiées à l'enregistrement d'informations sur l'entreprise - objectifs et mission, valeurs fondamentales, manuel de l'employé, et page de département pour centraliser les informations relatives à l'informatique, aux ventes, au marketing, aux ressources humaines, et plus encore.

En utilisant ce modèle, vous pouvez :

Centraliser la documentation informatique

Suivre les ressources de développement

Stocker des détails sur les outils et les systèmes

Rendre le contenu facilement accessible tout en mettant en place des contrôles d'accès

Ce que nous avons aimé: Le modèle comporte une section "Formulaires et ressources fréquemment utilisés" avec des modèles de formulaires de demande, tels que le modèle de demande d'assistance informatique, que vous pouvez utiliser pour organiser et suivre les demandes liées à l'informatique.

5. Modèle de message instantané ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-453.png Modèle de message instantané ClickUp https://app.clickup.com/signup ?template=t-32j4707&department=other&_gl=1*dkhq6r*_gcl_aw*R0NMLjE3MjkwMDU2OTguQ2p3S0NBandwYmk0QmhCeUVpd0FQzhKbmQ0VDhaUlZCN1RYT3c2UnpqSmxXUXRJRWZIU1NxRzhrajY2ZFJkTjJHSXpEb3ZQV1E4R3l4b0NmZtRQX0J3RQ..*_gcl_au*NzYzOTYyNjM0LjE3MjMwMjg3MDAuMTUyMjUzMjMzMi4xNzI1NDM0OTUwLjE3MjU0MzUwMzI.

Télécharger ce modèle /$$$cta/

Lors de la liste Les avantages et les inconvénients de Slack l'un des inconvénients les plus importants de l'outil est la perte de messages importants : La perte de messages importants.

Avec autant de canaux, de fils et de DM, il est facile de perdre des informations importantes dans une mer de discussions - par exemple, la meilleure idée de fonctionnalité. C'est là que Le modèle de message instantané de ClickUp permet d'organiser vos messages en un seul endroit.

Ce modèle peut vous aider :

Hiérarchiser les discussions

Rédiger et stocker des messages pour gagner du temps

Identifier les fautes de frappe et les erreurs grammaticales

Répondre rapidement aux demandes

Normaliser les messages et la voix de la marque

Ce que nous avons aimé: À l'aide de ce modèle, vous pouvez créer un espace de discussion interne, naviguer dans votre application de messagerie et mettre en œuvre les pratiques de messagerie incluses dans ce modèle.

6. Modèle de formulaire de rétroaction ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-574.png Modèle de formulaire de feedback ClickUp pour les employés https://app.clickup.com/signup ?template=t-200554929&department=hr-recruiting&_gl=1*1gxpq76*_gcl_aw*R0NMLjE3MkwMDU2OTguQ2p3S0NBandwYmk0QmhCeUVpd0FNQzhKbmQ0VDhaUlZCN1RYT3c2UnpqSmxXUXRJRWZIU1NxRzhrajY2ZFJkTjJHSXpEb3ZQV1E4R3l4b0NmZtRQZEX0J3RQ..*_gcl_au*NzYzOTYyNjM0LjE3MjMwMjg3MDAuMTUyMjUzMjMzMi4xNzI1NDM0OTUwLjE3MjU0MzUwMzI.

Télécharger ce modèle /$$$cta/

Qu'il s'agisse des commentaires de votre équipe sur les nouvelles politiques informatiques ou des commentaires des employés sur la culture de l'entreprise, un modèle de retour d'information est indispensable pour mettre en place un système de retour d'information transparent.

Le modèle Modèle de rétroaction des employés ClickUp vous permet de recueillir et de suivre les commentaires des employés et d'y donner suite. Ce modèle vous aide à :

Créer un système de feedback structuré et cohérent

Suivre le sentiment des employés

Assurer la transparence entre les employés et la direction

Fournir une plateforme ouverte pour encourager des discussions honnêtes

Ce que nous avons aimé: Il offre des vues utiles, telles que la Liste de tous les répondants, la Liste des réponses et le Tableau Tableur du sondage de rétroaction des employés, pour extraire facilement les données.

💡Pro Tip : Utiliser Automatisations ClickUp , similaires aux automatisations Slack, pour automatiser l'envoi de sondages de feedback aux employés par e-mail, via des plateformes de sondages en ligne ou lors de réunions individuelles.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image17-2.png Mettre en place des flux de travail automatiques avec ClickUp Automatisations dans le modèle Slack (s) /$img/

mettre en place des flux de travail automatiques avec ClickUp Automations_

7. Modèle de rapport hebdomadaire ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/ClickUp-Weekly-Report-Template.png Modèle de rapport hebdomadaire ClickUp https://app.clickup.com/signup ?template=t-200620643&department=operations&_gl=1*2arc7n*_gcl_aw*R0NMLjE3MjkwMDU2OTguQ2p3S0NBandwYmk0QmCeUVpd0FNQzhKbmQ0VDhaUlZCN1RYT3c2UnpqSmxUXRJRWZIU1NxRzhrajY2ZFJkTjJHSXpEb3ZQV1E4R3l4b0NmZtRQXZEX0J3RQ..*_gcl_au*NzYzOTYyNjM0LjE3MjMwMjg3MDAuMTUyMjUzMjMzMi4xNzI1NDM0OTUwLjE3MjU0MzUwMzI.

Télécharger ce modèle /$$$cta/

L'un des meilleurs moyens d'assurer la livraison d'un projet dans les délais est de suivre les sprints et de veiller à ce que tout le monde soit aligné sur la progression. Et Modèle de rapport hebdomadaire de ClickUp peut vous aider à suivre de près la progression de vos objectifs de sprint.

En cours, vous pouvez souligner les jalons techniques, marquer les histoires d'utilisateurs comme achevées/en progression, vérifier les mises à jour de l'allocation des ressources, et obtenir une visibilité complète sur le développement du projet.

En utilisant ce modèle, vous pouvez :

Suivre la progression par rapport aux objectifs

Collecter des données à partir de sources multiples

Communiquer les mises à jour à l'ensemble des équipes

Obtenir une visibilité sur les réalisations

Identifier les obstacles potentiels

Aider les coéquipiers à rester concentrés sur la situation dans son ensemble

Ce que nous avons aimé: Ce modèle offre une vue Tableau hebdomadaire où vous pouvez afficher toutes vos tâches hebdomadaires organisées avec des libellés de statut pour une compréhension facile.

💡Pro Tip : Lorsque le rapport est prêt, analysez les données à l'aide de la fonction Tableaux de bord ClickUp . Cela vous aidera à identifier les domaines d'amélioration et à rester sur la bonne voie.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-287.png Tableaux de bord ClickUp:modèles Slack /$$img/

Suivez les indicateurs de performance dans le temps à l'aide des tableaux de bord ClickUp

8. Modèle de réunion de préparation à la journée

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/06/Daily-Standup-Meeting-Template.png Planifiez vos réunions quotidiennes de la bonne manière avec le modèle de réunion quotidienne de ClickUp https://app.clickup.com/signup ?template=t-206515719&department=marketing&_gl=1*1fu4m58*_gcl_aw*R0NMLjE3MjkwMDU2OTguQ2p3S0NBandwYmk0QmhCeUVpd0FNQzhKbmQ0VDhaUlZCN1RYT3c2UnpqSmxUXRJRWZU1NxRzhrajY2ZFJkTjJHSXpEb3ZQV1E4R3l4b0mZGtRQXZEX0J3RQ..*_gcl_au*NzYzOTYyNjM0LjE3MjMwMjg3MDAuMTUyMjUzMjMzMi4xNzI1NDM0OTUwLjE3MjU0MzUwMzI.

Télécharger ce modèle /$$$cta/

Les comptes rendus quotidiens sont essentiels, mais ils ne sont pas faciles à forfaiter. C'est ici qu'intervient le Modèle de réunion de compte rendu quotidienne de ClickUp joue un rôle important.

Grâce à ce modèle, vous pouvez :

Centraliser les notes, les forfaits et suivre la progression

Créer des checklists pour chaque membre de l'équipe afin qu'il ne manque aucune tâche

Rassembler les mises à jour en temps réel en un seul endroit pour que tout le monde soit au courant

Assurer une prise de décision plus rapide et plus éclairée

Résoudre les problèmes plus rapidement

💡Pro Tip: Leverage ClickUp Brain pour créer des notes et des résumés de réunion afin que vous puissiez commencer à travailler sur des tâches après vos résumés rapides quotidiens sans perdre de temps à préparer des résumés de réunion.

Ceci étant le dernier de nos modèles ClickUp gratuits, nous arrivons à la fin de notre liste de modèles. Mais, en comparant ClickUp vs. Slack les modèles ClickUp ont beaucoup plus à offrir : des affichages et statuts personnalisés à l'automatisation, en passant par des fonctionnalités de collaboration en temps réel.

Et le meilleur, c'est que nous ne sommes pas encore terminés. ClickUp a plusieurs fonctionnalités de communication qui le rendent supérieur à Slack-parce qu'il combine la communication en temps réel avec des fonctionnalités de productivité.

ClickUp vs. Slack : Un aperçu rapide$$$$$$$$$$$$$$$$

Voici un examen plus approfondi des fonctionnalités de ClickUp qui en font l'un des meilleurs Les concurrents de Slack 👇

ClickUp Discuter

Le tout nouveau ClickUp Discuter est un outil de communication en temps réel. Comme Slack, vous pouvez l'utiliser pour créer plusieurs canaux pour des projets et réunir des équipes interdépartementales pour collaborer en marge. Mais le coup de pied ici est que vos discussions et la gestion de projet se déroulent sur la même plateforme.

C'est vrai. Plus besoin de passer d'un outil à l'autre !

De plus, vous pouvez accéder à l'IA dans le cadre des discussions et obtenir des réponses suggérées par l'IA, des fils de discussion résumés, des tâches créées automatiquement, et bien plus encore.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image2-5.png Gardez les équipes connectées, accédez à l'IA et convertissez les messages en tâches ClickUp Disc /$$img/

gardez les équipes connectées, accédez à l'IA et convertissez les messages en tâches dans ClickUp Chat_

Lorsque vous souhaitez une action immédiate sur une tâche, utilisez ClickUp Attribuer des commentaires et Mentions . En utilisant les mentions et les commentaires de ClickUp, vous pouvez attirer l'attention de quelqu'un et assigner des éléments d'action spécifiques, garantissant ainsi la responsabilité à tout moment

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/ClickUp-Assign-Comments-3.png Attribuer des éléments d'action à des coéquipiers à l'aide de ClickUp Attribuer des commentaires et des @mentions /$$img/

attribuer des éléments d'action aux coéquipiers en utilisant ClickUp Attribuer des commentaires et @Mentions_

ClickUp Clips

Éliminez la confusion créée par d'innombrables messages et fils de discussion grâce aux clips ClickUp ClickUp Clips . Cette fonctionnalité de ClickUp vous permet d'enregistrer des écrans et de partager la vidéo pour des explications claires. Vous pouvez également transcrire les clips avec l'IA, y compris les bribes et les horodatages.

Le plus intéressant ? La transcription est consultable et s'affichera pour toutes les recherches que vous exécutez via la recherche connectée de ClickUp.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image14-2.png Capturez des écrans et expliquez des idées et des flux de travail dans ClickUp Clips /$$img/

capturez des écrans et expliquez des idées et des flux de travail avec ClickUp Clips_

ClickUp Rappels

Tout comme les rappels de Slack, vous pouvez définir des Rappels ClickUp pour tout - dates, réunions et tâches. Ajoutez-les de n'importe où dans ClickUp et incluez des pièces jointes ou des calendriers récurrents. Vous pouvez également créer des rappels à partir de tâches et de commentaires, afin que votre équipe sache où effectuer un suivi.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image20-2.png Gardez le contrôle de vos tâches avec ClickUp Reminders /$$img/

gardez le contrôle de vos tâches avec ClickUp Reminders_

ClickUp Réunions

Gérez toutes vos réunions - des résumés rapides quotidiens aux synchronisations hebdomadaires, en passant par les lancements de projets et les discussions sur les fonctionnalités avec ClickUp Réunions . Utilisez-le pour prendre des notes, gérer les agendas et assigner des éléments d'action en un seul endroit.

Calendrier ClickUp

Suivez les réunions, visualisez le travail, planifiez les tâches et gérez l'échéancier des projets grâce à L'affichage du Calendrier de ClickUp. Elle permet d'informer vos coéquipiers des forfaits des projets, des échéances à venir et des échéanciers des tâches.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image6-9-1400x873.png Visualisez le travail et planifiez/reprogrammez les tâches dans le Calendrier ClickUp /$$img/

visualiser le travail et planifier/ reprogrammer les tâches dans ClickUp Calendar_

En dehors de ces fonctionnalités géniales, ClickUp propose plus de 1000 intégrations natives. Vous pouvez connecter l'outil avec vos applications favorites, notamment Slack. Intégration de ClickUp avec Slack vous aidera à gérer les tâches ClickUp sans quitter les discussions.

Avec cette intégration, vous pouvez :

Créer des tâches ClickUp à partir de votre flux Slack

Accéder aux liens des tâches dans Slack avec tous les détails et le contexte afin que vous puissiez agir dessus

Gérer les dates d'échéance, les statuts et les priorités à partir des canaux Slack

Créer des tâches et des commentaires à partir de messages

Obtenir des notifications de tâches sur Slack

Optimisez vos flux de travail avec ClickUp

Les modèles Slack sont parfaits pour automatiser vos flux de travail. Mais vous ne pouvez pas nier leurs fonctions limitées. Ils ne vous permettent pas de construire des flux de travail personnalisés et jouent un rôle d'assistance dans la construction de flux de travail de gestion de projet.

C'est là que le besoin d'une plateforme de productivité tout-en-un comme ClickUp se fait sentir.

Avec ClickUp, vous disposez de modèles gratuits très faciles à utiliser, qui assistent tous les types de flux de travail - des réunions au suivi des demandes de fonctionnalités - et d'un large éventail de fonctionnalités puissantes de gestion de projet.

Ainsi, si vous souhaitez gagner du temps en passant d'une application à l'autre et mettre en place un processus de développement transparent, vous pouvez utiliser ClickUp, inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui !