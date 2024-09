Comment créer un robot Slack à partir de zéro ?

Les environnements de travail virtuels tels que Slack ont pris une grande place dans notre culture de travail.

Vous avez besoin de communiquer avec vos coéquipiers ? Il vous suffit de leur envoyer un message direct sur Slack. Vous souhaitez collaborer sur un projet ? Slack vous couvre avec des canaux, des intégrations et un partage de fichiers facile.

L'une des meilleures capacités de Slack est ses bots automatisés, qui remplissent trois rôles principaux lorsqu'ils sont intégrés à un groupe ou à un canal Slack : l'automatisation des tâches, l'envoi de notifications et la réponse aux questions.

Ça a l'air de vous sauver la vie, non ? Dans cet article, nous allons explorer comment créer le bot Slack parfait qui répond aux besoins de votre équipe.

Note: Avant de commencer, vous devez installer l'interface de programmation de Slack et autoriser votre nouvel environnement de travail. Exécutez la liste d'authentification de Slack pour le vérifier.

intégrer un bot Slack .

Pour vous faciliter la tâche, nous allons commencer par un exemple - comment écrire un bot Slack qui envoie un texte de bienvenue aux nouveaux utilisateurs. À faire note que le processus est plus ou moins similaire à d'autres fonctions de bot.

Chaque étape nécessite un peu de code. Mais ne vous inquiétez pas, ce guide vous guidera dans les moindres détails pour que vous puissiez créer votre chatbot sans problème.

Étape 1 : Créer une application Slack à l'aide du CLI

Avant de vous plonger dans la construction de votre bot Slack, vous aurez besoin des bons outils en place. La première étape consiste à créer votre application Slack à l'aide de l'interface de ligne de commande (CLI).

Commencez par paramétrer une application vierge avec l'interface de ligne de commande de Slack à l'aide de cette commande :

slack create welcome-bot-app -template https://github.com/slack-samples/deno-welcome-bot

L'exécution de cette commande créera un dossier d'application lié à votre compte Slack. À l'intérieur de votre nouveau dossier d'application, créez trois répertoires clés qui serviront de base à votre bot Slack :

fonctions

flux de travail

déclencheurs

Avec ces dossiers et ces permissions en place, vous êtes prêt à commencer à construire votre application Slack !

Sinon, au lieu d'écrire tout le code vous-même, vous pouvez utiliser la commande suivante pour créer directement l'application Welcome Bot :

slack create welcome-bot-app --template https://github.com/slack-samples/deno-welcome-bot

Une fois votre projet créé, naviguez dans le répertoire de votre projet pour personnaliser votre Slack bot.

Étape 2 : Créer le mandat de l'application

Le manifeste de l'application est votre plan directeur pour le Slack bot. Pour un bot de bienvenue, votre manifeste comprendra :

Flux de travail:

Flux de travail MessageSetup

Flux de travail SendWelcomeMessage

Datastore:

WelcomeMessageDatastore

Scopes:

discuter:écrire

discuter:write.public

datastore:read

datastore:write

canaux:read

triggers:écrire

déclencheurs:lecture

Lorsque vous réunissez tous ces composants, votre fichier manifest.ts ressemblera à quelque chose comme ceci :

// /manifest.ts

import { Manifest } from "deno-slack-sdk/mod.ts" ;

import { WelcomeMessageDatastore } from "./datastores/messages.ts" ;

import { MessageSetupWorkflow } from "./workflows/create_welcome_message.ts" ;

import { SendWelcomeMessageWorkflow } from "./workflows/send_welcome_message.ts" ;

export default Manifest({

name : "Welcome Message Bot",

description :

"Moyen rapide d'installer des messages de bienvenue automatisés pour les canaux de votre espace de travail",

icône : "assets/default_new_app_icon.png",

flux de travail : [MessageSetupWorkflow, SendWelcomeMessageWorkflow],

outgoingDomains : [],

datastores : [WelcomeMessageDatastore],

botScopes : [

"discuter:écrire", "discuter:écrire.public", "datastore:read", "datastore:write", "channels:read", "triggers:write", "déclencheurs:lecture",

],

}) ;

Étape 3 : Créer un flux de travail pour le paramètre du message de bienvenue

Nous commençons par définir le flux de travail :

Créer un fichier : Ajoutez un nouveau fichier nommé create_welcome_message.ts dans le dossier workflows

: Ajoutez un nouveau fichier nommé create_welcome_message.ts dans le dossier workflows Définir le flux de travail : Dans ce fichier, définissez le MessageSetupWorkflow pour permettre à un utilisateur de bot de configurer un message de bienvenue via un formulaire

Voici à quoi ressemblera la définition du flux de travail :

// /workflows/create_welcome_message.ts

import { DefineWorkflow, Schema } from "deno-slack-sdk/mod.ts" ;

import { WelcomeMessageSetupFunction } from "../functions/create_welcome_message.ts" ;

/

Le MessageSetupWorkflow ouvre un formulaire dans lequel l'utilisateur crée un

message de bienvenue. Le déclencheur de ce flux de travail se trouve dans la section

/triggers/welcome_message_trigger.ts */

export const MessageSetupWorkflow = DefineWorkflow({

callback_id : "message_setup_workflow",

titre : " Créer un message de bienvenue ",

description : " Permet de créer un message pour accueillir les nouveaux utilisateurs dans le canal ",

input_parameters : {

properties : { interactivité : { type : Schema.Slack.types.interactivity, }, channel : { type : Schema.slack.types.channel_id, }, }, requis : ["interactivity"],

},

}) ;

Ensuite, nous ajoutons un formulaire :

Utiliser OpenForm : Ajoutez un formulaire en utilisant la fonction OpenForm pour collecter les données de l'utilisateur

Voici comment ajouter la fonction OpenForm à votre flux de travail create_welcome_message.ts :

// /workflows/create_welcome_message.ts

/

Cette étape utilise la fonction OpenForm de Slack. Le formulaire possède deux

un message de bienvenue et un identifiant de canal pour ce message

message soit posté. */

const SetupWorkflowForm = MessageSetupWorkflow.addStep(

Schema.slack.functions.OpenForm,

{

titre : " Formulaire de message de bienvenue ", submit_label : "Submit", description : ":wave : Créer un message de bienvenue pour un canal !", interactivity : MessageSetupWorkflow.inputs.interactivity, champs : { required : ["channel", "messageInput"], éléments : [ { name : "messageInput", title : "Votre message de bienvenue", type : Schema.types.string, long : true, }, { name : "channel", title : "Sélection d'un canal dans lequel publier ce message", type : Schema.slack.types.channel_id, par défaut : MessageSetupWorkflow.inputs.channel, }, ], },

},

) ;

Ensuite, nous ajoutons la confirmation.

Ajoutez l'étape suivante à votre flux de travail create_welcome_message.ts :

// /workflows/create_welcome_message.ts

/

Cette étape prend la sortie du formulaire et la transmet à une fonction personnalisée de

qui paramètre le message de bienvenue.

Voir /functions/setup_function.ts pour plus d'informations. */

MessageSetupWorkflow.addStep(WelcomeMessageSetupFunction, {

message : SetupWorkflowForm.outputs.fields.messageInput,

channel : SetupWorkflowForm.outputs.fields.channel,

auteur : MessageSetupWorkflow.inputs.interactivity.interactor.id,

}) ;

/

Cette étape utilise la fonction SendEphemeralMessage de Slack.

Un message de confirmation éphémère sera envoyé à l'utilisateur

créant le message de bienvenue, une fois que l'utilisateur aura soumis le formulaire ci-dessus

formulaire ci-dessus. */

MessageSetupWorkflow.addStep(Schema.slack.functions.SendEphemeralMessage, {

channel_id : SetupWorkflowForm.outputs.fields.channel,

user_id : MessageSetupWorkflow.inputs.interactivity.interactor.id,

message :

`Votre message de bienvenue pour ce canal a été créé avec succès ! :white_check_mark:`,

}) ;

export default MessageSetupWorkflow ;

Étape 4 : Utiliser un magasin de données pour stocker le message de bienvenue

Commencez par créer un datastore.

Créer un fichier : Dans votre dossier datastores, créez un fichier nommé messages.ts

: Dans votre dossier datastores, créez un fichier nommé messages.ts Définir la structure : Définissez la structure du datastore pour stocker les messages de bienvenue

Dans ce fichier, vous définirez la structure du datastore où seront stockés les messages de bienvenue du champ texte :

// /datastores/messages.ts

import { DefineDatastore, Schema } from "deno-slack-sdk/mod.ts" ;

/

Les datastores sont des emplacements hébergés par Slack où sont stockées les données des

pour stocker et récupérer des données pour votre application.

https://api.slack.com/automation/datastores */

export const WelcomeMessageDatastore = DefineDatastore({

name : "Messages",

primary_key : "identifiant",

attributs : {

identifiant : { type : Schema.types.string, }, channel : { type : Schema.slack.types.channel_id, }, message : { type : Schema.types.string, }, auteur : { type : Schema.Slack.types.user_id, },

},

}) ;

Étape 5 : Créer une fonction personnalisée pour stocker le message de bienvenue dans le magasin de données

Commencez par définir la fonction personnalisée.

Créer un fichier : Dans le dossier functions, créez un fichier nommé create $$$a$a$message.ts

: Dans le dossier functions, créez un fichier nommé create $$$a$a$message.ts Définir la fonction : Ajoutez le code suivant pour définir la fonction de stockage du message de bienvenue

Voici le code pour définir la fonction personnalisée :

// /functions/create_welcome_message.ts

import { DefineFunction, Schema, SlackFunction } from "deno-slack-sdk/mod.ts" ;

import { SlackAPIClient } from "deno-slack-sdk/types.ts" ;

import { SendWelcomeMessageWorkflow } from "../workflows/send_welcome_message.ts" ;

import { WelcomeMessageDatastore } de "../datastores/messages.ts" ;

/

Cette fonction personnalisée prend en compte les données du formulaire initial, les stocke et les met à jour

dans le magasin de données et crée un déclencheur d'évènement pour écouter le

événements user_joined_channel dans le canal spécifié. */

export const WelcomeMessageSetupFunction = DefineFunction({

callback_id : "welcome_message_setup_function",

titre : "Welcome Message Setup",

description : "Prend un message de bienvenue et le stocke dans le datastore",

fichier_source : "functions/create_welcome_message.ts",

input_parameters : {

properties : { message : { type : Schema.types.string, description : "Le message de bienvenue", }, canal : { type : Schema.slack.types.channel_id, description : "Canal dans lequel poster", }, auteur : { type : Schema.Slack.types.user_id, description : "L'identifiant de l'utilisateur de la personne qui a créé le message de bienvenue", }, }, requis : ["message", "channel"],

},

}) ;

Ensuite, ajoutez la fonction dont vous avez besoin.

Store data : Incluez un code pour enregistrer les détails du message de bienvenue dans votre datastore et mettez en place des déclencheurs d'évènements pour le bot

// /functions/create_welcome_message.ts

export default SlackFunction(

WelcomeMessageSetupFunction,

async ({ inputs, client }) => {

const { canal, message, auteur } = inputs ; const uuid = crypto.randomUUID() ; // Sauvegarde des informations relatives au message de bienvenue dans le magasin de données const putResponse = await client.apps.datastore.put< typeof WelcomeMessageDatastore.definition >({ datastore : WelcomeMessageDatastore.name, élément : { id : uuid, channel, message, author }, }) ; if (!putResponse.ok) { return { error : `Echec de l'enregistrement du message de bienvenue : ${putResponse.error}` } ; } // Recherche d'éventuels déclencheurs existants pour le flux de travail de bienvenue const triggers = await findUserJoinedChannelTrigger(client, channel) ; if (triggers.error) { return { error : `Failed to lookup existing triggers : ${triggers.error}` } ; } // Créer un nouveau déclencheur user_joined_channel s'il n'en existe pas if (!triggers.exists) { const newTrigger = await saveUserJoinedChannelTrigger(client, channel) ; if (!newTrigger.ok) { return { error : `Echec de la création du déclencheur de bienvenue : ${newTrigger.error}`, } ; } } return { outputs : {} } ;

},

) ;

Ensuite, intégrez le bot Slack dans votre flux de travail.

Mise à jour du flux de travail: Dans votre fichier create_welcome_message.ts, ajoutez une étape pour appeler la fonction personnalisée

// /workflows/create_welcome_message.ts

/

Cette étape prend la sortie du formulaire et la transmet à une fonction personnalisée de

qui paramètre le message de bienvenue.

Voir /functions/setup_function.ts pour plus d'informations. */

MessageSetupWorkflow.addStep(WelcomeMessageSetupFunction, {

message : SetupWorkflowForm.outputs.fields.messageInput,

channel : SetupWorkflowForm.outputs.fields.channel,

auteur : MessageSetupWorkflow.inputs.interactivity.interactor.id,

}) ;

export default MessageSetupWorkflow ;

Avec cette étape, votre flux de travail est maintenant capable de :

Permettre à un utilisateur de bot de saisir et d'envoyer un message de bienvenue au moyen d'un formulaire

Stocker les informations relatives au message de bienvenue dans un magasin de données

Paramétrer des déclencheurs pour s'assurer que le message de bienvenue est délivré lorsqu'un nouvel utilisateur rejoint le canal spécifié

Étape 6 : Créer des déclencheurs pour activer les flux de travail

Commencez par créer un déclencheur de lien.

Créer un fichier : Dans le dossier des déclencheurs, créez create_welcome_message_shortcut.ts

: Dans le dossier des déclencheurs, créez create_welcome_message_shortcut.ts Ajouter du code : Définir le déclencheur de lien pour démarrer le MessageSetupWorkflow lorsqu'un utilisateur de bot clique sur un lien spécifique

Votre code ressemblera à ceci.

// triggers/create_welcome_message_shortcut.ts

import { Déclencheur } from "deno-slack-api/types.ts" ;

import MessageSetupWorkflow from "../workflows/create_welcome_message.ts" ;

import { TriggerContextData, TriggerTypes } from "deno-slack-api/mod.ts" ;

/

Ce déclencheur lié invite, instructions le flux de travail MessageSetupWorkflow. */

const welcomeMessageTrigger : Trigger = {

type : TriggerTypes.Raccourci,

name : "Installation d'un message de bienvenue",

description : "Création d'un message de bienvenue automatisé pour un canal donné",

flux de travail : #/workflows/${MessageSetupWorkflow.definition.callback_id} ,

inputs : {

interactivity : { valeur : TriggerContextData.Shortcut.interactivity, }, channel : { valeur : TriggerContextData.Shortcut.channel_id, },

},

} ;

export default welcomeMessageTrigger ;

Maintenant, créez le déclencheur d'évènement. C'est essentiellement là que vous activez les évènements qui activent le bot. Dans cet exemple, le déclencheur d'évènement pour l'utilisateur du bot sera un nouvel utilisateur rejoignant un canal.

Mise à jour du fichier: Ajoutez le déclencheur d'évènement à create_welcome_message.ts pour envoyer le message de bienvenue lorsqu'un nouvel utilisateur rejoint un canal

Voici le code à ajouter.

// /functions/create_welcome_message.ts

/

findUserJoinedChannelTrigger renvoie si le déclencheur user_joined_channel

existe pour le flux de travail "Envoyer un message de bienvenue" dans un canal. */

export async function findUserJoinedChannelTrigger(

client : SlackAPIClient,

channel : chaîne,

) : Promise<{ erreur? : chaîne ; existe? : booléen }> {

// Collecte tous les déclencheurs existants créés par l'application

const allTriggers = await client.workflows.triggers.list({ is_owner : true }) ;

if (!allTriggers.ok) {

return { error : allTriggers.error } ;

// Trouver les déclencheurs user_joined_channel pour l'option "Send Welcome Message"

// flux de travail "Envoyer un message de bienvenue" dans le canal spécifié

const joinedTriggers = allTriggers.triggers.filter((trigger) => (

trigger.workflow.callback_id === SendWelcomeMessageWorkflow.definition.callback_id && trigger.event_type === "slack#/events/user_joined_channel" && trigger.channel_ids.includes(channel)

)) ;

// Retourne si des déclencheurs correspondants ont été trouvés

const exists = joinedTriggers.length > 0 ;

return { exists } ;

}

/

saveUserJoinedChannelTrigger crée un nouveau déclencheur user_joined_channel

pour le flux de travail "Envoyer un message de bienvenue" dans un canal. */

export async function saveUserJoinedChannelTrigger(

client : SlackAPIClient,

channel : chaîne,

) : Promise<{ ok : booléen ; error? : chaîne }> {

const triggerResponse = await client.workflows.triggers.create<

typeof SendWelcomeMessageWorkflow.definition

({

type : " évènement ", name : "L'utilisateur a rejoint le canal", description : "Envoyer un message lorsqu'un utilisateur rejoint le canal", flux de travail : `#/workflows/${SendWelcomeMessageWorkflow.definition.callback_id}`, évènement : { event_type : "slack#/events/user_joined_channel", channel_ids : [channel], }, inputs : { channel : { value : channel }, triggered_user : { value : "{{data.user_id}}" }, },

}) ;

if (!triggerResponse.ok) {

return { ok : false, error : triggerResponse.error } ;

return { ok : true } ;

}

Résultat :

Déclencheur de lien : Permet aux utilisateurs du robot de configurer un message de bienvenue en cliquant sur un lien, ce qui déclenche le flux de travail MessageSetupWorkflow

: Permet aux utilisateurs du robot de configurer un message de bienvenue en cliquant sur un lien, ce qui déclenche le flux de travail MessageSetupWorkflow Déclencheur d'évènement : Envoie les messages automatisés lorsqu'un nouvel utilisateur rejoint le canal spécifié, en utilisant le message stocké et les détails du canal

Étape 7 : Créer un flux de travail pour l'envoi du message de bienvenue

Naviguez jusqu'au dossier : Allez dans le dossier des flux de travail

: Allez dans le dossier des flux de travail Créer un fichier : Créez un nouveau fichier nommé send_welcome_message.ts

: Créez un nouveau fichier nommé send_welcome_message.ts Ajouter du code : Définir le flux de travail pour récupérer et envoyer le message de bienvenue à partir du magasin de données

// /workflows/send_welcome_message.ts

import { DefineWorkflow, Schema } from "deno-slack-sdk/mod.ts" ;

import { SendWelcomeMessageFunction } from "../functions/send_welcome_message.ts" ;

/

Le flux de travail SendWelcomeMessage récupère le message de bienvenue

depuis le magasin de données et l'envoie au canal spécifié, lorsque

lorsqu'un nouvel utilisateur rejoint le canal. */

export const SendWelcomeMessageWorkflow = DefineWorkflow({

callback_id : "send_welcome_message",

titre : "Send Welcome Message",

description :

"Poste un message de bienvenue éphémère lorsqu'un nouvel utilisateur rejoint un canal",

properties : { channel : { type : Schema.slack.types.channel_id, }, triggered_user : { type : Schema.Slack.types.user_id, }, }, requis : ["channel", "triggered_user"],

input_parameters : {},

}) ;

Ce flux de travail récupère le message de bienvenue stocké et l'envoie au canal approprié lorsqu'un nouvel utilisateur s'inscrit, ce qui améliore l'engagement et automatise le processus d'onboarding.

Étape 8 : Créer une fonction personnalisée pour envoyer le message de bienvenue

1. Définir la fonction personnalisée :

Naviguer vers le dossier: Aller dans le dossier des fonctions

Aller dans le dossier des fonctions Créer un fichier: Créer un nouveau fichier nommé send_welcome_message.ts

2. Ajouter la définition de la fonction :

// /functions/send_welcome_message.ts

import { DefineFunction, Schema, SlackFunction } from "deno-slack-sdk/mod.ts" ;

import { WelcomeMessageDatastore } from "../datastores/messages.ts" ;

/

Cette fonction personnalisée extrait le message stocké dans le magasin de données

et l'envoie à l'utilisateur rejoignant sous la forme d'un message éphémère dans le fichier

canal spécifié. */

export const SendWelcomeMessageFunction = DefineFunction({

callback_id : "send_welcome_message_function",

titre : "Envoi du message de bienvenue",

description : "Tirer les messages de bienvenue et les envoyer au nouvel utilisateur",

fichier_source : "functions/send_welcome_message.ts",

input_parameters : {

properties : { channel : { type : Schema.slack.types.channel_id, description : "Canal où l'évènement a été déclenché", }, triggered_user : { type : Schema.Slack.types.user_id, description : " Utilisateur ayant déclenché l'évènement ", }, }, requis : ["channel", "triggered_user"],

},

}) ;

3. Ajouter une fonction :

Code de mise en œuvre: Ajouter le code suivant sous la définition de la fonction dans send_welcome_message.ts :

// /functions/send_welcome_message.ts

export default SlackFunction(SendWelcomeMessageFunction, async (

{ inputs, client },

) => {

// Requête auprès du magasin de données pour les messages stockés

const messages = await client.apps.datastore.query<

typeof WelcomeMessageDatastore.definition

({

datastore : WelcomeMessageDatastore.name, expression : "#channel = :mychannel", expression_attributes : { "#channel" : "canal" }, expression_values : { ":mychannel" : inputs.channel },

}) ;

if (!messages.ok) {

return { error : `Failed to gather welcome messages : ${messages.error}` } ;

// Envoyer les messages stockés de manière éphémère

for (const item of messages["items"]) {

const message = await client.chat.postEphemeral({ canal : élément["canal"], texte : élément["message"], utilisateur : inputs.triggered_user, }) ; if (!message.ok) { return { error : `Échec de l'envoi du message de bienvenue : ${message.error}` } ; }

return {

outputs : {},

} ;

}) ;

4. Intégrer une fonction personnalisée :

Ajouter au flux de travail: Retournez à votre fichier de flux de travail send_welcome_message.ts et ajoutez la fonction personnalisée en tant qu'étape :

// /workflows/send_welcome_message.ts

SendWelcomeMessageWorkflow.addStep(SendWelcomeMessageFunction, {

channel : SendWelcomeMessageWorkflow.inputs.channel,

triggered_user : SendWelcomeMessageWorkflow.inputs.triggered_user,

}) ;

Avec cette fonction personnalisée, les paramètres de votre application Slack enverront désormais des messages à tout utilisateur qui rejoint un canal privé ou public avec un canal spécifique.

Étape 9 : Utiliser votre application Slack

1. Exécutez votre application Slack localement

Installer localement: Ouvrez votre terminal et naviguez jusqu'au dossier racine de votre application

Exécutez : slack run

Suivez les invites du terminal pour configurer votre serveur local Invoquer le déclencheur de lien: Ouvrez un nouvel onglet de terminal

Créez le déclencheur de lien : Slack trigger create -trigger-def triggers/create_welcome_message_shortcut.ts

Installez le déclencheur dans votre environnement de travail et choisissez l'environnement Local

Copiez l'URL du raccourci fourni

Postez cette URL dans un canal Slack pour lancer le flux de travail et créer le message de bienvenue

📚 Manifeste de l'application Création d'un manifeste d'application pour "welcomebot (local)" dans l'espace de travail "myworkspace"

⚠️ Domaines sortants Aucun domaine sortant autorisé n'est configuré Si votre fonction effectue des requêtes réseau, vous devrez autoriser les domaines sortants En savoir plus sur les changements à venir concernant les domaines sortants : https://api.slack.com/changelog

🏠 Installation de l'environnement de travail Installation de l'application "welcomebot (local)" dans l'environnement de travail "myworkspace" Terminé en 1.5s

⚡ Déclencheur créé Identifiant du déclencheur : Ft0123ABC456 Type de déclencheur : raccourci Nom du déclencheur : Installation d'un message de bienvenue URL du raccourci : https://slack.com/shortcuts/Ft0123ABC456/XYZ123 ...

2. Lancez votre application Slack

Déployer Slack: Exécuter: slack deploy Recréer le déclencheur: Créer le déclencheur pour l'application déployée: slack trigger create -trigger-def triggers/create_welcome_message_shortcut.ts

slack trigger create -trigger-def triggers/create_welcome_message_shortcut.ts Choisissez l'option déployée Use in a Deployed Environment: (Utiliser dans un environnement déployé) Copiez l'URL du nouveau raccourci

Utilisez-la dans votre environnement de travail Slack

Étape 10 : Votre Slack bot est prêt !

Félicitations pour avoir atteint l'étape finale de la construction de votre Slack bot ! Votre bot va maintenant envoyer automatiquement des messages aux nouveaux utilisateurs. Testez-le pour vous assurer qu'il travaille correctement sur un canal public.

Recherchez ClickUp dans la section " ajouter une application " sur la page des intégrations de Slack pour donner accès aux canaux privés

À faire ?

Imaginez que vous faites partie d'une équipe marketing qui travaille sur une campagne à fort enjeu avec un délai serré. Grâce à cette intégration, vous n'avez plus besoin de de mettre à jour les membres de votre équipe de votre progression manuellement.

Au lieu de cela, ClickUp envoie automatiquement des mises à jour à votre canal Slack, offrant à chacun une vue à 360 degrés de l'état actuel du projet.

De même, les mises à jour critiques des équipes techniques (corrections de bugs, déploiements de fonctionnalités ou tâches de maintenance du serveur) sont immédiatement partagées avec l'équipe en temps réel.

Lorsque vous liez des tâches, des commentaires ou des documents dans Slack, vous verrez un aperçu de chaque élément, un processus appelé "déploiement" Cette fonctionnalité permet à votre équipe d'afficher des détails comme le statut de la tâche, les assignés, les priorités, et plus encore, directement dans Slack.

Voir la description, le sujet et les membres assignés en une seule fois avec ClickUp sur Slack

Par instance, disons qu'une équipe commerciale a créé un canal Slack pour discuter d'un compte clé. Lorsqu'une tâche liée à ce compte est partagée sur Slack, tout le monde peut immédiatement voir qui est affecté, quelle est la priorité et le statut actuel.

Désormais, les commerciaux (ou toute autre équipe) peuvent répondre rapidement aux besoins des clients sans avoir à fouiller dans plusieurs applications.

Transformer les messages en tâches

Tapez /clickup new sur un canal Slack pour créer et enregistrer une tâche

Vous pouvez créer des tâches ClickUp directement depuis Slack en utilisant une commande /Slash comme /clickup new ou en ajoutant un message Slack en tant que commentaire à une tâche existante.

Cela s'avère particulièrement utile pour déléguer des tâches. Imaginons que le responsable marketing aime une idée créative partagée dans la discussion Slack ; il peut instantanément transformer ce message en tâche ClickUp sans jamais quitter Slack.

Lire aussi: Ce qu'il faut faire et ne pas faire pour utiliser Slack au travail

ClickUp fait ce que Slack peut faire, et plus encore

En fin de compte, vous utilisez Slack pour communiquer efficacement avec votre équipe et entre les départements. Mais la communication est plus rationalisée, plus efficace et plus intuitive sur ClickUp. Explorons-en plus.

Conversations en temps réel avec l'affichage des discussions

L'affiche de discussion de ClickUp permet à votre équipe de s'engager dans des discussions en ligne des discussions en temps réel sans quitter la plateforme.

Qu'il s'agisse d'une équipe informatique dépannant un problème urgent ou d'une équipe commerciale discutant d'un nouveau prospect, l'affichage des conversations permet de centraliser toutes vos communications.

Les équipes marketing sont particulièrement confrontées à des discussions éparpillées dans différentes applications. Sur ClickUp, vous pouvez lancer des idées, partager des dossiers créatifs et prendre des décisions rapides, le tout dans le même environnement de travail.

À l'heure de passer à l'action, ClickUp vous permet de le faire directement depuis le chat. Attribuez des tâches, fixez des paramètres et faites avancer les projets sans quitter la discussion.

Collaboration, brainstorming et tableaux blancs

visualisez vos tâches avec le tableau blanc de ClickUp_

Vous avez besoin de faire un brainstorming sur une stratégie ou de forfaiter un projet ? Tableaux blancs de ClickUp offrent un espace virtuel où les équipes peuvent collaborer visuellement.

Alors que Slack vous permet de faire du brainstorming avec vos coéquipiers par le biais de discussions textuelles, les Tableaux blancs ClickUp font passer vos projets au niveau supérieur en permettant à votre équipe de dessiner, d'annoter et de transformer les idées en tâches réalisables sur le tableau.

Si vous faites partie d'une équipe d'ingénieurs qui a besoin de mapper des flux de travail ou d'un manager de projet qui gère un échéancier de projet complexe, cela deviendra votre nouvel outil favori.

Régler les problèmes tout de suite en assignant des tâches dans les commentaires sur ClickUp Chat View

L'une des fonctionnalités remarquables de ClickUp est la possibilité d'attribuer des commentaires à des membres spécifiques de l'équipe à l'aide de @mentions. Si vous discutez d'une mise à jour critique dans la vue Équipe, vous pouvez instantanément étiqueter un membre de l'équipe et transformer ce commentaire en tâche.

Par exemple, lors d'une réunion sur le développement de produits, un responsable de l'ingénierie peut assigner une correction de bug directement à partir de la discussion, afin de s'assurer que rien ne passe inaperçu.

Communication visuelle avec ClickUp Clips

Enregistrer les évènements importants et les transformer en ressources avec ClickUp Clips

Êtes-vous un apprenant visuel ? Si c'est le cas, Clips ClickUp est sur le point de décupler votre expérience en vous permettant d'enregistrer et d'utiliser des partager des enregistrements d'écran .

Imaginez qu'une équipe informatique enregistre un guide étape par étape pour résoudre un problème courant. Les membres de l'équipe peuvent accéder à ce Clip à tout moment, ce qui facilite la compréhension et la mise en œuvre des changements.

Stratégiser les actions à l'aide de modèles

Modèle de stratégie de communication interne et de plan d'action ClickUp

En fin de compte, les outils tels que ClickUp et Slack sont des facilitateurs de communication. Pour que ces outils soient utiles et mettent réellement de l'ordre dans votre communication interne, vous avez besoin d'une stratégie. Et c'est là que Modèle de stratégie de communication interne et de plan d'action de ClickUp peut s'avérer utile.

Ce modèle vous permet d'évaluer votre stratégie de communication actuelle, de diagrammer une nouvelle approche et les objectifs qui y sont associés, de fixer des paramètres et des objets pour votre stratégie et de créer un plan d'action cohérent.

Bonus: 15 modèles gratuits de plan de communication de projet

Vous êtes à un clic d'une meilleure communication avec ClickUp

Slack est un outil formidable qui devient encore meilleur grâce à l'intégration de ClickUp.

Cependant, au lieu de jongler entre les messages Slack et les textes ClickUp en même temps, il est plus judicieux d'avoir une seule plateforme qui peut tout faire.

Les discussions en temps réel de ClickUp, la possibilité de transformer un message direct en une tâche détaillée et la capacité de visualiser les discussions - tout cela fait de ClickUp une application de gestion de projet holistique par rapport à La gestion de projet de Slack de Slack.

Essayez-le vous-même pour voir la différence. Créez votre compte ClickUp gratuit dès aujourd'hui et simplifiez vos flux de travail !